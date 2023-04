FÚNEBRES | 8 DE ABRIL DEL 2023

07/04/2023 - 22:44 Funebres

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





AURELIS, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/23|. Su íntimo amigo Víctor Mario Heredia y familia lamentan su partida a la Casa Celestial.Elevan oraciones por su descanso eterno.

AURELIS, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/23|. Fernando Vaccari, Daniela Rafael y sus hijos Lourdes, Franco y Lucio Vaccari participan con profundo dolor su fallecimiento, y acompañan en este difícil momento a su hermano Miguel Hugo y familia y ruegan oraciones en su memoria.

AURELIS, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/23|. Desde Tucumán Nelly Goytia, envía un abrazo fraterno a Miguel Hugo Aurelis y a Rossana Cavallotti por la pérdida de su querida hermana y hermana política respectivamente. Hace extensiva estas condolencias a sus sobrinos Miguel y Martín y demás familiares. Eleva oraciones en su memoria.

AURELIS, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/23|. Eduardo, Amalia, Fanny , y Ramona Sayago Moya participan con profundo dolor el fallecimiento de Inés. Acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria

AURELIS, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/23|. Querida Inés, te despedimos con profundo dolor. Quedará en nuestra memoria todops nuestros viajes juntas y los hermosos momentos que compartimos. Que tu alma descanse en paz, tus amigas de siempre Esmera, Coca, Licha y Gabriela Sapag.

AURELIS, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/23|. Rotary Club Francisco de Aguirre y La Rueda de La Amistad participan con dolor el fallecimiento de la hermana de su socio y amigo Miguel Hugo y los acompañan a Rossana y familia con mucho afecto.

AURELIS, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/23|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola participan con dolor el fallecimiento de Inés y acompañan a Miguel Hugo, sus hermanos y sus respectivas familias en este momento tan doloroso.





AURELIS, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/23|. Querida Inés, tus compañeras y amigas de Protección al Enfermo Cardiaco (PEC) lamentamos profundamente tu partida y rogamos que el Señor te reciba en su Reino para que tu alma descanse en paz. Dejas un gran vacío y mucho dolor entre nosotras. Siempre te llevaremos en nuestro corazón. Hasta siempre, amiga.









AURELIS, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/23|. Miguel Ángel Barrera Martinez, su esposa Nelida Raab participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

AURELIS, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/23|. Bruno Migliorini, su esposa Claudia Cavallotti, sus hijos Gisella y Bruno Ignacio, hijos políticos Néstor y Flavia participan su fallecimiento y acompañan con afecto en el dolor a su hermano Miguel Hugo.

AURELIS, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/23|. Dale el descanso eterno. José, Roberto, Isabel, Maria, Claudia, Rito y Lucía Tofanelli junto a sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Choya.

AURELIS, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/23|. Nilda Guberville, sus hijas Silvina y Carolina Moreta y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

CATELLA, GUILLERMO ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/23|. Lic. María Inés del Rosario Suárez y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento del yerno de Marisa y esposo de Fernanda. Ruega una oración en su memoria.

CATELLA, GUILLERMO ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/23|. Dr. Danierl Corvalán Olivera despide con dolor a su amigo de la infancia y adolescencia, acompaña a su esposa y demás familiaresen este momento de pesar.

CATELLA, GUILLERMO ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/23|. Daniel Matteucci, Karina Perduca, sus hijas Antonella, Gianina y Luisina con sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su amigo Petiso.

CATELLA, GUILLERMO ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/23|. Guillermo Tarchini, Lidia Mayuli de Tarchini y familia participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan en este dificil momento a su querida amiga Fernanda y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CATELLA, GUILLERMO ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/23|. Marta Auat, sus hijos Manuel y Silvina Mara Fiad, sus nietos Francisco, Enzo y Gerónimo comparten el dolor de toda la flia Catella ante la pérdida de su querido abuelo " Petiso".Brille para el la luz que no tiene fine y sea eterna su memoria.

CATELLA, GUILLERMO ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/23|. Dr Carlos Ernesto Garcia , Gabriela Pacheco, sus hijos Emanuel y Macarena Vera, Cesar, Patricia y Maximiliano Paz y Maria Angel, participan con profundo dolor su fallecimiento.

CATELLA, GUILLERMO ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/23|. Juan D. Pinto Bruchmann, su esposa María Inés Sánchez Abál, sus hijos María Inés, Juan Manuel, Pilar, Magdalena y Guadalupe y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo Petiso y acompañamos en este difícil momento a su esposa Fernanda, sus hijos Guido, Peli, Guilly y Agostina, sus hnos Alberto, Anahí y Pichi y toda su querida familia. Elevan oraciones en su memoria. Te vamos a extrañar.

CATELLA, GUILLERMO ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/23|. Rola Ruiz y Tere Revainera participan con dolor el fallecimiento del querido amigo Petiso y acompañan en este dificil momento a hermanos y familia.

CATELLA, GUILLERMO ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/23|. Gustavo Juárez Villegas, Silvia Helena María Argibay Garma, sus hijos Joaquin y Nany, María Magdalena y Javier Juarez Villegas, sus nietos Olivia y Mateo Juarez Villegas participan con profundo dolor su fallecimiento.

CATELLA, GUILLERMO ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/23|. Carlos Campitelli y Vilma Jorge junto a sus hijos Carlos, Cristina, Alfonso, Gabriela y Fernando participan con profundo dolor el fallecimiento de su queridísimo amigo "Peti" y acompañan a toda su familia en este momento.

CATELLA, GUILLERMO ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/23|. Marta Lucrecia Abalovich (a), sus hijos : María Guadalupe Gonzalez Avalos(a), Marta Lucrecia González Avalos(a), Luis Cesar González Avalos (a)y Daniel Barrera (a), participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CATELLA, GUILLERMO ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/23|. Juan Pablo Vignau, Noemí Estela Mansilla e hijos acompañan con mucha tristeza a toda la familia Catella por su fallecimiento. Ruegan una oración a su memoria.

CATELLA, GUILLERMO ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/23|. Manuel Álvarez, Delia Raab de Álvarez y familia participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus sobrinos José, y Matías y familia ante el inesperado fallecimiento de Guillermo. Ruegan oraciones en su memoria.

CATELLA, GUILLERMO ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/23|. Mario Fornes y Ana Castiglione participan su fallecimiento y acompañan con afecto a Fernanda y familia en este momento.

CATELLA, GUILLERMO ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/23|. Armando Meossi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CHÁVEZ, DANILO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. La comunidad educativa de la escuela Nº 149 Superior José Ingeniero acompaña a la profesora Marcela Chavez ante la irreparable pérdida de su querido padre Danilo Humberto. Ruega en su memoria oraciones y consuelo para sus seres queridos.

CORONEL, CARLOS ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 07/4/23|. Su madre Silvana, sus hijos Emiliano, Tadeo y Octavio, sus hermanos Milagros, Narela y Pablo, tíos, primos, Amigos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy a las 10 30 en el cementerio La Piedad casa de duelo B* J. Kennedy EMPRESA SANTIAGO

CRISTINA, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció 5/4/23|. Su esposa, Chavez Epifania Del Valle, Sus hijos, Luci, Adriana, Silvia, Ana, Luchin, sus hijos politicos, nietos, bis nietos y demás familiares sus restos fueron inhumados ayer 11 horas en el cementerio del Descanso. servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CRISTINA, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/23|. "Felices los ojos que contemplan el rostro Misericordiso de Dios. Brille tu luz en cada rincón de nuestros corazones y que esa misma luz nos permita recordarte siempre con alegria". Su esposa Epifania Chávez, sus hijos Lucy, Nena, Silvia, Ana María y Luchin. Elevan oraciones en su memoria.

CRISTINA, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/23|. "No hay amor más grande que aquel que se hace eterno. No hay paz más sensible que aquella que se siente al saber que cada paso estuvimos juntos". Su hija Lucy, su hijo político Jose, sus nietos Malena, Marcos, Romina y Facundo. Elevan oraciones en su memoria.

CRISTINA, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/23|. "El tiempo no podrá borrar tantas enseñanzas. Gracias por tu nobleza y por ese vínculo tan cercano que tuvimos hasta el último momento compartido". Su hija Ana María, sus hijos Juanjo, Puyu y Pepe. Elevan oraciones en su memoria.

CRISTINA, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/23|. "Tu rostro sereno, tu mirada tierna con esos ojos celestes como el mismo cielo". Eleva tu alma llena de paz, y en ese encuentro con el creador bendice cada recuerdo tuyo en nuestro corazón. Su nieta Romina Reyes, su nieto político Agustín y sus bisnietos Josefina y Matías. Elevan oraciones en su memoria.

CRISTINA, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/23|. "Alegre, noble, sin maldad. Gracias por tantos momentos inolvidables. Te extrañaremos. Siempre en nuestros corazones". Su nieta Malena Reyes, su nieto político Rodrigo y bisnieta Matilde. Elevan oraciones en su memoria.

CRISTINA, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/23|. "Los que conocen el camino, dejan siempre huellas para toda la vida". Su nieto Marcos, su nieta política Sol, sus bisnietos Salvador y Amelia. Elevan oraciones en su memoria.

CRISTINA, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/23|. "Que la mirada de tu alma noble sea la luz que ilumine nuestro camino". Su nieto Facundo Reyes, su nieta política Natalia y su bisnieto Lorenzo. Elevan oraciones en su memoria.

CRISTINA, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/23|. "Que el señor te reciba en sus brazos y brille para vos, la luz que no tiene fin". Juan Carlos Reyes y Kelly Velázquez, sus hijos Carlos y Victoria, Juanjo y Rocio, Pamela y Nicolás acompañan a Lucy y Jose, sus hijos y nietos en estos momentos de gran tristeza. Se ruega oraciones en su memoria.

CRISTINA, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/23|. Familia Altisench participa con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo Vichi y acompañan asu esposa e hijos. Sus restos fueron sepultados en el cementerio El Descanso.

CRISTINA, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció 5/4/23|. Liliana Hid, Ana María Arce, Silvia Soria, Silvia Gallardo y sus respctivas familias acompañan a su hija Lucy en este momento de hondo pesar por tan valiosa pérdida. Rogamos oraciones en su memoria.

CRISTINA, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/23|. Carlos Lobo, Elizabeth Encalada, sus hijas Victoria y Ana y respectivas familias acompañan a toda la Familia Cristina en estos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA ( BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Sus hijos Héctor Sebastian y Marta Cecilia Campitelli participan con dolor profundo su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA ( BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Sus primas políticas Rosi Muñoz, Martha de Palmeyro y Silvia de Zimmer participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos. Ruegan oraciones en su memoria.





FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA ( BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Marili Isorni junto a sus hijos Luciana, Maria y Claudio Saber participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Beba, mamá de nuestro querido amigo Tano.





FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Guillermo Basbus, Victoria Yocca y sus hijos Agustín, Joaquín y Josefina con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA ( BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Gustavo M. Paz, Maria F. Barbesino, hijos y nietos participan fallecimiento de la madre de su amigo Héctor y lo acompañan junto a su familia en el dolor.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA ( BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Carlos Ducca, María Beatriz Viaña y sus hijos Alejo, Javier, Nicolás, Mercedes y Martín lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia. Ruegan oraciones por su eterno descanso.





FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Magdalena Castro sus hijos Magdalena y Jose Yagüe, Huerto, Eliseo, Sol y Delfina participan con profundo dolor del fallecimientode la querida Beba y acompañan a sus amigos Marti , Hector y toda su familia.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. María Cecilia Medrano, sus hijos Luis, Sebastián, María Cecilia, Facundo y Agustina Sayago Medrano y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Leonor Rodríguez, sus hijos Calolo, Mudo y Valentina Gauna acompañan a sus hijos con gran tristeza.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Valentina y José Davidsson y sus hijas Lola y Zoe acompañan a sus hijos en tan doloroso momento.





FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA ( BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Graciela Alberdi y Jorge Feijóo junto a sus hijos María Lourdes y Diego, Celina y Federico, Victoria y Pablo, Jorge y Juliana participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Beba, elevan oraciones por su descanso eterno y acompañan a sus hijos y nietos

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA ( BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Rosa Inés Monti participa con su dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos y demás familiares en estos momentos. Eleva oraciones en su memoria.





FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA ( BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Sylvia Lines, acompaña a su amigo Tano y demas flia en este triste y doloroso momento. QEPD su querida mamá!!!

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA ( BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Elena Yoles participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos con sus oraciones.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA ( BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Juanjo y Adriana Guzmán participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Martita y Héctor en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA ( BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Patricia Carot participa con gran dolor el fallecimiento de la querida Bebita y eleva oraciones en su memoria.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Angelina Bossini y sus hijas Luciana y Virginia participan con profundo dolor el regreso a la luz de nuestra amada Beba. Abrazamos con el corazon a Hector, Marti y toda su familia.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA ( BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Marta Lucrecia Abalovich (a), sus hijos : María Guadalupe Gonzalez Avalos(a), Marta Lucrecia González Avalos(a), Luis Cesar González Avalos (a)y Daniel Barrera (a), participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. María Cecilia Meossi de Noriega y sus hijos lamentan su fallecimiento y acompañan en su pesar a sus hijos, nietos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|.Edmundo Lescano y Silvia Gomez Paz participan su fallecimiento y acompañan a la familia con cariño.





FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA ( BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Familia Contato Carol participa con pesar su fallecimiento y ruega por su feliz resurrección. Acompañan a sus hijos y familia en tan doloroso momento.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Nene Touriño y Alejandra María Cuadros despedimos con tristeza a la queridísima amiga Beba con el recuerdo de tantos momentos compartidos en épocas juveniles y acompañamos con mucho cariño a sus hijos Héctor y Marta y demás familiares pidiendo para ellos una resignación cristiana. Descansa en paz Beba.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Mery Atías, sus hijos Agustín y Mariano Sarquiz, su nieto Baltazar Sarquiz Ulman, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Héctor y Marti en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Carlos Gozal y María del Carmen junto a sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus hijos Héctor y Marta y elevan oraciones en su memoria.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Susana Daud y su hijo Alfonso participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus hijos Héctor y Marta y elevan oraciones en su memoria.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Arturo Madías y María Eugenia Weyenbergh y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Héctor y Marta. Elevan oraciones en su memoria.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos Susana Josefina, Mario Ramón, César Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Los integrantes de la Cooperadora del Hospital Independencia participan el fallecimiento de la madre de Héctor Campitelli, miembro de esta Institución.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. María Argentina Weyenbergh, sus hijos Eleonora, María Fernanda, Fernando y Exequiel Khalil participan con dolor su fallecimiento y acompañan afectuosamente a Tanito.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Raúl Daihl, Susana Lugones y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en estos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. María Sara Araujo y sus hijos Mariano, Victoria, Facundo, Ignacio y Catalina Cerro, participan de su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA ( BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Malena Arce, Minola Arce y Jorge Castro, Manuel Arce, Álvaro Arce, Pablo Pericás y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos con todo cariño.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA ( BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Irene Cerro de Viaña, sus hijas Irene, Beatriz, Virginia, Mercedes e Isabel acompañan en el dolor a su hijo Héctor y elevan oraciones en su memoria.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA ( BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Juan C. Azar y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este momento de dolor. Elevan una oración en su memoria

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA ( BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Viviana Pinto, sus hijos Ignacio, Joaquín, Hernán y Magdalena de Arzuaga y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos Tano y Marta en este momento de tristeza. Elevan una oración en su memoria.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Mario Yocca participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos, Tano y Marti y demás familiares. Q.e.p.d. Beba.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA ( BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Querida Beba te recordaremos siempre. Abrazamos con mucho amor a Héctor, Martita y a toda su linda familia en este triste momento. Descansa en la Luz de Dios. Tus amigos Enrique Alberto Llapur, Adriana Tauil, Luis María Nassif y Eugenia María Chedid.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA ( BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Luis Alberto Panario, Geraldine Tauil de Panario, sus hijos Franco, Lorenzo y Juan Ignacio la despiden con dolor y acompañan a su querido amigo Héctor, a Martita y a toda su familia. Descansa en el amor de Dios.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA ( BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Elena Tauil, sus hijas María Victoria Taboada, Josefina Taboada y Héctor Villanueva lamentan su partida y acompañan en el dolor a su amigo Héctor, a Martita y demás familiares. Descansa en los brazos de Dios.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Juan Manuel Maidana, María Pía Corvalan, sus hijos Juan Manuel y Tere, Agustín, Macarena, Francisco, sus nietas Franca y Ernestina participan con dolor el fallecimiento de la mamá de sus queridos amigos Marti y Tano. Ruegan oraciones a su memoria.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Raquel López Veloso, sus hijos Sandra, Marcelo, Andrea Campos y familias participan con profundo dolor del fallecimiento de la querida tía Beba y acompañan con oraciones a sus seres queridos.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Susana Vivona de Arce, sus hijos Benjamín, Valentín. Agustín y Martín Arce y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Alberto Servente, Silvia del C. Abalovich, sus hijos María Fernanda y Luis Cantizano, Roberto y María Elena Fanjul, María Josefina y Franco Parisini, Marcos y Lucia Alvarez y Juan y Constanza Dacunda y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Bebita y acompañan con mucho cariño a sus hijos Tano, Martita y demás familia, elevando oraciones para su descanso en paz.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA (Beba) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Eulalia Berdaguer y familia lamentan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en estos dolorosos momentos.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA (Beba) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. María de la Paz Dieguez y familia y María Cristina David participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Héctor en este momento de gran tristeza. Elevan oraciones a su memoria.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Estanislao Kozlowsky y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Beba y acompañan a sus hijos en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Viviana Kozlowsky, Gonzalo Mansilla, sus hijos Inés, Guillermo y Gonzalo acompañan a Marti y Héctor por el fallecimiento de su Sra. madre. Elevan oraciones en su memoria.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Dra. Verónica Deltrozzo Esteve, su madre Teresita Esteve de Deltrozzo participan con dolor el fallecimiento de Beba y acompañan a sus hijos Héctor y Marti en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Angélica María Degano (a) y Omar Jugo (a), junto a sus hijos Guadalupe, Santiago y Lucía participan con enorme pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos Tano y Marti, a sus sobrinos y demás familiares en este difícil momento.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Juan Bautista Paz, Maria Natalia Soria e hijos participan con profundo dolor si fallecimiento y acompañan a sí familia en tan difícil momento.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Abel Maria Paz, Gabriela Fernanda Suarez y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan triste momento.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Ramiro Mansilla, Maru Fiorini y sus hijos Nicolas y Guadalupe participan con dolor su fallecimiento. Siempre te recordaremos con mucho cariño querida Bebita.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Su sobrina Gachu y sus hijos Rosario, León y Valentín participan su fallecimiento.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|.Diana Dhers, su marido Raúl Ábalos Gorostiaga, sus hijos Pancho, Lucila y Gonzalo participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su queridísimo amigo Héctor Campitelli.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. María Mercedes de la Rúa y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su queridísimo amigo Héctor Campitelli.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Hugo Alberto Torri, sus hijos Hugo y Santiago, participan con profundo dolor y ruegan oraciones a su memoria.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Sus sobrinos Aldo Fiorini y Ana Valeria Della Rosa, sus sobrinos nietos Ernestina, Candelaria, Justina y Sebastián participan del fallecimiento de nuestra querida Beba. Elevamos oraciones en su memoria.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. María Luisa, María Mercedes, Ricardo, Santiago Patiño y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Alejandro Scacchi y María Luisa Patiño participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ DE FERNÁNDEZ, ESTHER AMANDA GRISELDA (Mashi) (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/23|. Lic. María Inés Suárez y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de Mashi. Ruega una oración en su memoria.

GEREZ DE FERNÁNDEZ, ESTHER AMANDA GRISELDA (MASHI) (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/23|. Luisa Argañaras e hijos Roque, Ariel y Daniel lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos Luis Pablo y Mariana. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ DE FERNÁNDEZ, ESTHER AMANDA GRISELDA (MASHI) (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/23|. Graciela Ruiz y familia despiden con inmensa tristeza a la querida Mashi. Siempre te recordaremos. Abrazamos con gran cariño a sus amados hijos Mariana, Luis y María Nina. Descansa en paz Mashi querida.

GEREZ DE FERNÁNDEZ, ESTHER AMANDA GRISELDA (MASHI) (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/23|. Juan Castellano, su esposa Gricelda Merlini y su familia participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria, acompañando también en sus sentimientos a sus hijos Luis y Mariana.

GEREZ DE FERNÁNDEZ, ESTHER AMANDA GRISELDA (MASHI) (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/23|. Mariana Fernández e hijos; y Pancho Fernández e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GEREZ DE FERNÁNDEZ, ESTHER AMANDA GRISELDA (Mashi) (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/23|. Sandra Pita y sus hijos Ignacio y Gaston participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos María Ana y Luis y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ DE FERNÁNDEZ, ESTHER AMANDA GRISELDA (Mashi) (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/23|. Ana María Luna participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña y abraza con afecto a sus hijos y nietos. " Que brille para ella la luz que no tiene fin".

GEREZ DE FERNÁNDEZ, ESTHER AMANDA GRISELDA (Mashi) (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/23|. Silvia del C. Abalovich, sus hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de Mashi acompañan con mucho cariño a sus hijos Luisito y Ani , elevando oraciones para su descanso en paz.

GEREZ DE FERNÁNDEZ, ESTHER AMANDA GRISELDA (Mashi) (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/23|. "Que los ángeles te lleven hasta el Señor y brille para ti la luz que no tiene fin". Sus amigos: Machingo y Tana, sus hijos Sebastián, Santiago y Agostina participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Mariana, Luis y flia.

GEREZ DE FERNÁNDEZ, ESTHER AMANDA GRISELDA (MASHI) (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/23|. Francisco E. Cerro, Maria Mercedes Clusella, sus hijos y nietos participan su fallecimiento. Acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ DE FERNÁNDEZ, ESTHER AMANDA GRISELDA (MASHI) (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/23|. Blanca de Amil Feijóo, sus hijos y demás familiares participan el fallecimiento de nuestra querida vecina de toda la vida. Siempre te recordaremos con cariño descansa en paz Querida Mashi.

GÓMEZ DE FÜHR, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el Bs. As el 4/4/23|. Las amigas de Beatriz: Uki, Sandra, Estela, Leonor, Amelia y Eugenia acompañan a su familia en tan triste momento y brille para ella la Luz que no tiene fin.

GÓMEZ DE FÜHR, LAURA (q.e.p.d.) Falleció el Bs. As el 4/4/23|. Los padres Manuel y Beatriz, sus hijos Ignacio, Ernesto y Federico participan con profundo dolor el fallecimiento de Laura. Hija ya estas descansando en tu espacio Celestial. Siempre vivirás entre nosotros. Elevamos oraciones en tu memoria.

HERRERA DE GÓMEZ, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/23|. Pepe González participa con profundo dolor el fallecimiento de la abuelita de su querida amiga Cecilia Valdez. Acompaña en este difícil momento a toda su familia. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Ruega oraciones en su memoria.

IBARRA ARCE, LUCÍA MARGARITA (q.e.p.d) Falleció el 7/4/23|. Sus hermanos Juan Carlos y Silvia Graciela Ibarra ,sus sobrinos Juan , Silvia, Angelina, sobrinos politicos Natalia y César, nietos politicos Martina, Juliana, Álvaro, Lucia ,Benicio y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad .SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MORRA, ODALMA EMA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. José y Esther acompañan en tan profundo dolor a sus hijos Monica y Marcelo y piden una oracion en su memoria.

MORRA, ODALMA EMA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. La comunidad educativa de la escuela Técnica Nº 10 "María Santísima" participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la docente Gabriela Aodassio, acompañan a su familia en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

MORRA, ODALMA EMA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Compañeros de la Esc. Técnica Nº 10 "María Santísima" de su hija Gabriela, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a toda su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

MORRA, ODALMA EMA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. "Que Madre Elmina ilumine su llegada junto a nuestro Señor". La comunidad educativa y religiosa colegio La Asunción participa con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de la representante legal Florencia Lami Hernández y acompañan a la familia en este difícil momento.

MORRA, ODALMA EMA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Querida Florencia, tus compañeros del Colegio La Asuncion: Emir, Claudia, Natalia, Paula, Natalí y Gabriela participan con profundo dolor el fallecimiento de tu querida abuela Odilma Morra

MORRA, ODALMA EMA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. "Aunque mi corazón y mi carne se consuman, Dios es mi herencia para siempre y la roca de mi corazón". (Salmo 73,26) Adriana, Emilia, Paula y Miguel participan el fallecimiento de la abuela de su amiga Florencia y acompañan a toda a su familia en este momento de pesar. Elevamos y rogamos oraciones en su memoria.

MORRA, ODALMA EMA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Mercedes Vittar participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su querida flia en este difícil momento. Ruega oraciones en su querida memoria.

MORRA, ODALMA EMA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Yuse Vittar y flia participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a Bettiana y su flia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORRA, ODALMA EMA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 54 Juan A. Neirot lamenta profundamente el fallecimiento de la madre de la directora Gabriela Aodassio y acompañan a su familia en este doloroso momento.

MORRA, ODALMA EMA (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Juan Coronel, Rita Medina y sus hijos Solange y Damián participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a su amiga Gabriela y a su familia en esta irreparable pérdida. Ruegan una oración en su memoria.

ORTIZ, MARÍA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/23|. Su vecina y comadre Josefina Vallejo, Claudia Sosa, Rodrigo Sosa, Margarita Vallejo, su ahijada Lucrecia Sosa y flia, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

ORTIZ, MARÍA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/23|. Francisco Cisneros y flia, Franchesca Flautt y flia, Lisandro y Jeremías Bruno y flia, Francesca Tarquini y flia y Sofía Sayago Cajal y flia(5to grado), participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de su Directora Adriana Moriya (Big Ben School - Nivel Primario) y acompañan en este momento tan difícil ante la irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

ORTIZ, MARÍA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/23|. Señor Jesus, tu hija Marta ya esta ante tu presencia, donde no existe la envidia, el dolor ni la tristeza, permitele gozar de sus merecidas bendiciones en tu reino celestial. Vecinos y amigos del Bº Primera Junta, lamentan con profundo dolor el fallecimiento de la querida y apreciada Marta. Familias Alonso, Alluz, Arroyo, Sandoval, Paez, Mansilla, Guzmán, Sanchez, Rojas, Fioretti, Sosa, Santillán, Josefina y Elevia Romero, Luna y Lucia Abud.

ORTIZ, MARÍA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/23|. Betty de Caro y sus hijos Fabiana, Gustavo, Alejandro y sus nietos participan y lamentan con enorme dolor la partida al Reino de Dios Padre a nuestra vecina y amiga Marta, ejemplo de madre y abuela, pedimos resignación para sus queridos hijos y nietos. Que nuestra madre celestial haga brillar la luz que no tiene fin.

ORTIZ, MARÍA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/23|. La comunidad educativa de la Escuela N°1092 y Jardín 427 de Santa Catalina, departamento Guasayán, participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex docente y directora . Elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

ORTIZ, MARÍA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/23|. Elena Yoles y familia participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a sus hijas con sus oraciones.





OVEJERO, MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. " Dichosos los que como ella, al ser llamados por el Señor dejan tras de sí una estela imborrable de cariño y el ejemplo de virtudes imperecederas" Mario Seiler y sus esposa Marcela Jerez de Seiler, sus hijos Maxy, Romina y Guille y Stefano Seiler participamos con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a todos sus seres queridos en este difìcil momento. Que Dios le conceda el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin.-

RITTA, HUGO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/23|. Su esposa Laura Pochettino, sus hijos Marcos, Anahí y Cinthia, hijos políticos Emanuel y Luciana, nietos Benicio, Lorenzo, Valentín, Pilar y Fausto, y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Privado Jardín del Sol La Banda EMPRESA SANTIAGO.

RITTA, HUGO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/23|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Sr. Hugo Ritta y acompañan en el dolor a su hijo, Prof. Marcos Ritta, docente de la Escuela de Artes y Oficios, como así también a familiares y afectos.

RITTA, HUGO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/23|. La directora, Dra. Eve Liz Coronel, junto al equipo que integra la Escuela de Artes y Oficios, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Sr. Hugo Ritta y acompañan en el dolor a su hijo, Prof. Marcos Ritta, docente de la EAyO, como así también a familiares y afectos.

RIZO PATRÓN DE VARELA, TERESITA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/23|. Ernesto J. Granda Tito acompaña a sus hijas y nietos y a su sobrino Mauricio. Eleva oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, JORGE ROLANDO SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Su esposa Nicea, sus hijos Jorge y Salome, sus hijos políticos Cecilia y Guillermo, sus nietas Paz, Alfonsina y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Cob. Caruso. Cia. Arg. de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L.H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429 -6027 -Cel.:385-5357628.

SANTILLÁN, JORGE ROLANDO SALOMÓN DR (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. "Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar bello hogar más allá del sol". Su hermana Pelusa , su cuñado Oscar, sobrinas: Romina, Cintia, Ximena; sobrinos políticos Seba y Mauro y sobrinos nietos, participan con dolor su fallecimiento.

SANTILLÁN, JORGE ROLANDO SALOMÓN DR (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Jorge Rolando S. Santillán Cadro, socio vitalicio de la institución. Ruega oraciones en su querida memoria.

SANTILLÁN, JORGE ROLANDO SALOMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Querido Jorge, descansa en paz amigo!! Te despiden con afecto Esther Dinardo, Silvia Vega, Liliana Scocozza y María Esther Gonzalez. Abrazamos a tu esposa, nuestra amiga Nicea, a tus hijos Jorgito y Salomé y a toda tu querida familia.

SANTILLÁN, JORGE ROLANDO SALOMÓN DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Rosa Esther Dinardo y familia, lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge, del estimado amigo. Acompañamos a su esposa Nicea, sus hijos Salome y Jorgito y a toda su familia en estos tristes momentos. Rogamos por su eterno descanso.

SANTILLÁN, JORGE ROLANDO SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. "Que los ángeles del Señor salgan a su encuentro y lo lleven a la morada celestial". Liliana y Marcela Sánchez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso.

SANTILLÁN, JORGE ROLANDO SALOMÓN DR (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. "El que cree en mí, aunque esté muerto vivirá". Vivirás eternamente en nuestra memoria y en nuestros corazones. Sus hermanas Sandra y Pelusa; sus sobrinos Juan Cruz, Benja, Romina, Cintia y Ximena, participan con profundo dolor su fallecimiento.

SANTILLÁN, JORGE ROLANDO SALOMÓN DR (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Tere y Daniel, Hebe y Rubén con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia., en este duro momento. Su partida duele, que el Señor lo reciba en sus brazos y nosotros conservaremos intacto el afecto y el recuerdo de tantos gratos momentos compartidos. QEPD.

SANTILLÁN, JORGE ROLANDO SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. "Recíbelo Señor en tus brazos y dale el descanso eterno". Rubén Sánchez y su esposa Magui participan con profundo dolor del fallecimiento de su consuegro. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso.

SANTILLÁN, JORGE ROLANDO SALOMÓN DR (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. El personal C.E.I. Nº 50 participan su fallecimiento y acompaña a su hermana la Sra. supervisora Sandra Santillán en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

SANTILLÁN, JORGE ROLANDO SALOMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. María Rosa Ledesma y sus hijos Luciana Bonamaizón, Jimena Bonamaizón y Gonzalo Bonamaizón paritcipan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Nicea Palavecino y a sus hijos Jorge Santillán y Salomé Santillán en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAVEDRA, ADRIANA ANAHÍ (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/23|. Su suegra Estergiba de Leguizamon, sus cuñadas Liliana y Susana y sus sobrinos Daniela, Emanuel y Martin. Sus restos fueron inhumados en cementerio El Dean. Se ruega una oracion en su memoria.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





RIZO PATRON DE VARELA, TERESITA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/23|. Sus hijos Lucrecia y Sergio Ratier, Silvia, sus nietos Ignacio, Gustavo y Lourdes Ratier, Lucrecia, Luis y Laura Miranda, agradecen a todas las personas e instituciones que les hicieron llegar sus muestras de afecto en este gran dolor e invitan a la misa que en su querida memoria se celebrará hoy a las 20 hs. en la Iglesia Catedral al cumplirse 9 días de su fallecimiento.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





BARRERA, DIEGO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/23|. Sus hijos, Rosa, María, Julia, María Rosa, Nietos, sobrinos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy a las 10hs de la mañana en el cementerio La Misericordia - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CEVALLOS, CRISTINA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/23|. Su esposo Daniel, sus hijos Cristian, Ezequiel, nietos, sobrinos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy a las 9hs de la mañana en el cementerio La Misericordia - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LASCLOTA GIMÉNEZ, LUCRECIA MARTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/23|. Sus hijos Rolando, Claudia, Daniel y Susana Giménez Mazzini y su nieto Ezequiel Bustamante participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. SERV SOC AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------









----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ACUÑA, MARÍA CRISTINA PILAR Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/23|. Su esposo César, hijos, Milagros, César, Abril, Sofía, Natalia, su madre Mercedes, hnos, sobrios y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet local. Casa de duelo Los Telares. Dpto. Salavina. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BÁEZ, BLANCA AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/23|. Néstor Humberto Salim y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del compañero y amigo Julio "Tutilo" Báez. Elevan oraciones rogando su descanso en paz. Frías.

CAMPOS, MABEL ELISABET (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/23|. Su esposo Vicente Frias, sus hijos Natalia, Eduardo, sus nietos participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Frias. Serv.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CAMPOS, MABEL ELISABET (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/23|. Néstor Humberto Salim y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

MIRANDA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 5/4/23|. Su esposa Ofelia Vera y sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron velados en calle San Martín Nº 288 (Sala Velatoria) e inhumados en el cementerio local (Ojo de Agua). Servicio WADIA NAVARRO. Calle San Martín Nº 288. Villa Ojo de Agua. Tel. 3856402671.

SANTILLÁN, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/23|. La comunidad educativa de la Escuela N* 607 Cabo 2 Ramon Edmundo Ordoñez" participan con dolor el fallecimiento del papá de la docente Silvana Santillan. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

SUÁREZ, SILVERIO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/23|. Sus hijos: Marina, Jose, Luisina, hija política María, nietos y demás familiares participan con profundo dolor. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos seran inhumados en el cementerio de La Florida. Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.