FÚNEBRES | 12 DE ABRIL DEL 2023

12/04/2023 - 02:08 Funebres

FALLECIMIENTOS

11/04/2023

Irene del Carmen Chazarreta

Juan Ricardo Herrera (La Banda)

Olga del Valle Acevedo (La Banda)

Aldo Federico Silva

Julio Reinaldo Jiménez

Mary Estela Isnardez

Beatriz del Valle Cardozo

Jorge Enrique Argañaraz (Nva. Francia)

Carlos Enrique Roldán

Gizela Alicia Macarol de Trejo

Orfelia Jorgelina Banegas (Silipica)

Rubén Oscar Torres (Dpto. Choya)

Ricardo Carabajal Lange

ANELLI, CARLOS EVERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/23|. "Que Dios te tenga en la gloria y brille para ti la luz que no tiene fin". Sus primas Marta Beatriz, Lucía Aurora y Juan Alberto Anelli participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ANELLI, CARLOS EVERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/23|. "Que Dios te tenga en la gloria y brille para ti la luz que no tiene fin". Sus primos Estanislao Kozlowcki y sus hijos Daniel, Viviana, Yeyé y Ariel y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ANELLI, CARLOS EVERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/23|. "El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente". Salmo 91. Compañeros de su hermana Gladys: Agustín, Gustavo, Rosy, Gianina, Georgina, Nataly, Silvia y Adriana participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ANELLI, CARLOS EVERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/23|. Tus amigos que nunca te olvidarán del "Taller Toledo", Junior, Chaza, Pichi, Raul, Gabi, David, Ordoñez, Maxi, Ruben, Pablo, Favio, participan con profundo dolor su fallecimiento, implorando al Altísimo, resignación a sus familiares y brille para él la luz que no tiene fin.

ANELLI, CARLOS EVERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/23|. Joaquin y Rogelia Coronel y familia, Mi viejito se te va a extrañar mucho.

ANELLI, CARLOS EVERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/23|. Familia Segovia y Correa y sus respectivas, te vamos a extrañar amigo, participan con profundo dolor su fallecimiento.

ANELLI, CARLOS EVERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/23|. Las compañeras de promoción del Colegio Belen de su hermana Gladys Anelli participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

ANELLI, CARLOS EVERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/23|. Azucena Azar y su esposo Tufi Saad participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermana Gladys y demás familiares en estos difíciles momentos. Rogamos oraciones en su memoria.

ANELLI, CARLOS EVERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/23|. Kuky Castellini, Adriana Anelli, sus hijos: Ana y Gustavo; Belén y Rafa; Vero y Augusto; Cecilia y Matías Castellini participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo. Elevan oraciones en su memoria.

ANELLI, CARLOS EVERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/23|. La Comisión directiva del Centro de docentes jubilados y Pensionados .C Palumbo de Leguizamon". Participa con pesar el fallecimiento de su socio Carlos Anelli. Acompañan a su hijo Carlitos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

ANELLI, CARLOS EVERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/23|. Señor tu hija ya está ante tu presencia, abrele las puertas para que goce de tu Reino. Hoy te despido con dolor y acompaño a tu flia hijos y hermanos con hermosos recuerdos.Tus amigos Mercedes y Susana Perez Coronel que nunca te olvidaran.

ANELLI, CARLOS EVERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/23|. Silvia Maud, Enrique Bilbao y sus hijos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan en este triste momento a su hermana Gladys y familia. Elevan oraciones en su memoria.

ANELLI, CARLOS EVERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/23|. Que el Señor te tenga a su lado y haga brillar para Ti, la luz que no tiene fin. Su amigo Pedro Cura te despide con dolor y ruega consuelo y fortaleza para sus seres queridos.

ANELLI, CARLOS EVERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/23|. Dra. Silvia C. de Frau y flia, acompañan con profundo dolor la partida al Reino de Dios de su primo Carli. Una oración en su memoria.

ARÉVALO, ELPIDIO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/23|. "Señor: tus caminos no son nuestros caminos, tus caminos son siempre los mejores". Gringa Gómez de Santos, sus hijos María Verónica Santos Gómez y Mario López, José María Santos Gómez y María Eugenia Paz, Rodrigo José Santos Gómez, Ramiro José Santos Gómez, sus nietos Florencia del Valle, Rania Muriel, Fco. José, Sgo. José, Gabriel Alberto, Olivia del Valle, participan con dolor la partida de Dn. Robertito y acompañan con cariño a su esposa Dra. Concepción Senés de Arévalo y sus hijos Roberto y Rubén. Rogamos oraciones en su querida memoria.

ARÉVALO, ELPIDIO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/23|. Sus vecinos Dr. Pedro W. Orieta, Ignacio Orieta y demás familiares, se unen en el dolor con la querida familia Arevalo y elevan oraciones al Señor pidiendo por su eterno descanso en la Gloria del Cielo.

ARÉVALO, ELPIDIO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/23|. María Eugenia González de Bunge y familia, y su padre Pepe González participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su esposa Dra. Concepción Senes y al resto de su familia en este difícil momento. Que brille para el la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su memoria.

ARÉVALO, ELPIDIO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/23|. Señor nuestro hijo del Padre; te pido que mires compasivamente el alma de tu siervo Roberto que en su vida terrena se acogió a su amparo terrenal, participa con gran dolor el Dr. Jorge Ledesma Tenreyro a su ex director de LRA 21 Radio Nacional. Redentor en ti deposito el alma de mi gran Maestro y acompaña con gran dolor a su familia en este infausto momento.

ARÉVALO, ELPIDIO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/23|. Nuestro hermano Roberto eres de los justos y de la vida eterna que por lo tanto resucitara con Cristo, en espiritu y verdad. La Profesora Teresa Adauto acompaña con gran dolor a su querido hijo Robertito; hijo entregado con gran valentia y resignación, acompañandolo a su padre en su larga dolencia. Te ruego Señor lo trates con misericordia y les del descanso eterno. Amén.

ARÉVALO, ELPIDIO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/23|. El Presidium "Madre de Dios" de la capilla San Cayetano de Av. Belgrano (n) y Pbro. Gorriti del Bº Centenario participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestro hermano legionario Roberto y abuelo Estefanía, acompañamos a toda su familia en tan triste momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

CARABAJAL LANGE, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/23|. La comisión directiva de ADUNSE participa con profundo dolor del fallecimiento del esposo de nuestra colega y amiga MIriam Ríos. Acompañan a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

CARABAJAL LANGE, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/23|. Lic. Nori E. Cheeín de Auat y familia, participan su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos, en este momento de dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

CARABAJAL LANGE, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/23|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Sr. Ricardo Carabajal Lange y acompañan en el dolor a su esposa, Lic. Miriam Ríos, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, como así también a familiares y afectos.

CARABAJAL LANGE, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/23|. El decano Ing. Pedro Juvenal Basualdo, la vicedecana Dra. Fernanda Mellano, secretarios de Facultad, integrantes del Honorable Consejo Directivo, personal docente, personal nodocente, alumnos y demás miembros que integran la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Santiago del Estero lamentan el fallecimiento del esposo de la Lic. Miriam Elizabeth Ríos, docente de esta Unidad Académica, miembro del Dpto. Académico de Matemática. Se ruega una oración por el eterno descanso de su alma.

CARDOZO, BEATRIZ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. Sus hijos Alejandra, Rafael, Lorena, Carlos, Claudia, Juan Carlos , David, h. politicos, nietos, bisnietos y demas familiares, sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio La Piedad. Cob. Norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CHAZARRETA, IRENE DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el11/4/23|. Sus hijos Gustavo Torrez y Silvana Torrez, su hijo político Andrés, su nieta Valeria y demás familiares, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Cob. Caruso Cia. Arg de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027 - Cel. 385-5357628.

D'ANGELO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/23|. Elba Inés Araujo, hijas y nieta acompañan a sus amigos Carmencita, Carlita, Emiliano y familias en este proceso doloroso. En oración por el alivio espiritual de su familia amada

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA ( BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Rafael Antonio Canllo participa con profundo dolor su fallecimiento.

FIORINI DE CAMPITELLI, AÍDA EMMA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Carlos Alberto Marnero, sus hijos, Nicolas y Cecilia, Agustina y Agustín, Florencia Y Lucas, participan de su fallecimiento a acompañan a Héctor rogando por su cristiana resignación

IBARRA ARCE, LUCÍA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/23|. La Comunidad Educativa del Colegio Mariano Moreno LL.66 de Las Termas de Rio Hondo, participan con profundo dolor del fallecimiento de la ex docente de nuestra institución y acompañan a sus familiares en este triste momento. Elevamos nuestras oraciones en su memoria. Las Termas.

ISNARDEZ, MARY ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. Sus hijos Alfredo y Estela su hija politica Vanesa Trejo, sus nietos Morena, Brahian, Lourdes, Tais y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 16 horas en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

JIMÉNEZ, JULIO REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. Su esposa Mirta Toledo sus hijos mDaniel, Luis. Maximiliano, Nahuel . Nazario, Celeste , Azucena, Iris, Maria, Julio, Luis, Oscar, h. politicos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

MACAROL DE TREJO, GIZELA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. Sus hijos Gisela, Emilio y Santiago Trejo, sus hijos pol César, Susana y Maria Jose y sus nietos Jeremías , Martina, Guillermina,Cande y Emilita participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MACAROL DE TREJO, GIZELA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. Sus amigas Martha Muñoz de Palmeyro, Mirta Bustamante, Norma Ávila de Ibieta, Carmen Rojas y Sara de Bussolini participan con pesar su fallecimiento, acompañan a sus hijos y nietos. Ruegan oraciones en su memoria.

MACAROL DE TREJO, GIZELA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin. ex compañeros y amigos de 5to. año, escuela de Comercio participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos tristes momentos.

MACAROL DE TREJO, GIZELA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. Alberto Aliende, sus hijas Silvia, Marcela, Gabriela y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Emilio, Santiago y Gisela en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

MACAROL DE TREJO, GIZELA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. Su cuñada Lydia Sthela Trejo, su sobrina Jorgelina Canllo Trejo y Baltazar Garcia Canllo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Emilio, Giselita y Santiago en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MACAROL DE TREJO, GIZELA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. Las amigas del Grupo la Glamorosas, acompañan en este triste momento a su hermana Mary y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

MACAROL DE TREJO, GIZELA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. Su hermano político Dr. Jorge René Trejo, su esposa Ana Teresa Cano, sus hijos Adriana y Eduardo, Jorge y Alejandra, Silvina, Belén y Mariano y sus nietos Ignacio y Mariana, Magdalena y Xavier, Rosario, Eduardo, Lourdes, Agustín y Alvaro, Jerónimo y Guadalupe, Lucía, Sofía y Josefina, Martina, Octavio y su bisnieto Lorenzo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Gizelita, Emilio y Santi en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MACAROL DE TREJO, GIZELA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. Padre Misericordioso tu hija ya está ante ti permítela gozar de la gloria eterna en la Morada Celestial junto a sus seres queridos que la precedieron. Lucy Figueroa de Rocha y flia la despiden en su viaje a la Casa de la Gloria Eterna ruegan por su descanso y resignación para su familia.

MACAROL DE TREJO, GIZELA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. Dra. Mirta Rigourd y su hija Pamela, participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos Gizela, Emilio, Santiago, a sus hermanos políticos y demás familiares ante tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

MACAROL DE TREJO, GIZELA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. La familia de Santiago Rugby Club saluda con profundo dolor a su amigo ex jugador y actual dirigente, Emilio Chacho Trejo, por el fallecimiento de su madre Gizela Macarol de Trejo. Acompañamos con oraciones a nuestro amigo en este duro momento.

MACAROL DE TREJO, GIZELA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. Daniel F. Yocca, su esposa Maria Lucrecia de la Cruz, sus hijos Emilia, Florencia, Augusto Daniel, Antonella, Beiya y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su entrañable amigo Walter Emilio. Ruegan a Dios brinda pronta resignacion a su querida familia.

MACAROL DE TREJO, GIZELA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. René Salvatierra y familia, Ana Salvatierra y familia, participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Emilio en este doloroso momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

MACAROL DE TREJO, GIZELA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. Guadalupe Suárez, Jorge Llarrull y sus hijos lamentan profundamente la partida de su tia Gizela y acompañan a sus primos Emilio, Gizela y Santiago y sus respectivas familias . Que brille para ella la luz que no tiene fin.

MACAROL DE TREJO, GIZELA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. Maria Rosa Garay y Ana Maria Garay, despiden con mucha tristeza a su querida prima Gizela. Elevan oraciones en su querida memoria y acompañan en su dolor a Emilio, Gizela y Santiago con sus respectivas familias. Elevamos oraciones en su memoria

MACAROL DE TREJO, GIZELA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. Sus compañeros de la secundaria de la Escuela Comercio: Jorge Lionel Mema y Guillermo Alegre participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

MACAROL DE TREJO, GIZELA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. Diego Fernando Gallego, Maria Angeles Arrieta y familia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MACAROL DE TREJO, GIZELA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. Antonio Gallego y Maria Gallego, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

MACAROL DE TREJO, GIZELA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. Los amigos del Departamento Académico de Recursos Hídricos de la FCEyT acompañan a Gisella, Emilio y Santiago Trejo en este momento tan difícil. momento.

OLIVERA, RAÚL ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/4/23|. Los amigos y vecinos de su mamá Carmela, su esposa Romina y su hijo Jonas: Mirta Pettrello, sus hijas Liliana y Karina Arcando y su nieto Tomas Busso lamentan su fallecimiento y los acompañan en el dolor de esta pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

OVEJERO, MARISA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Ruben Seiler, su madre Emma Elias y flia, Maria José, Nahimin, Hans y Nazareno participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PALAVECINO DE FARES, ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/23|. Su hermana Martha Fares de Amil Feijóo, sus hijos Silvia, Manuel, Mariana y Celeste participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

PALAVECINO DE FARES, ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/23|. La comisión directiva de la Biblioteca Pop. Soc. Sarmiento y su personal participa con profundo dolor el fallecimiento de la Prof. Elizabeth Palavecino de Fares quien fuera miembro activo de esta institución. Acompañan a su esposo, hijos y demás familiares en este momento de dolor. Q.E.P.D.

ROLDÁN, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/23|. Su madre Nilda Carrizo de Roldan, su hermana Roxana, su hija Allison, su sobrina Estefanía y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de San Marcos. SERVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027/Cel: 385-5357628.

SANTILLÁN DE LOTO, RAMONA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. Sus hijos José Alberto, Nestor, Silvia y Miriam, hijos pol, nietos, bisnietos y tataranietos participan con dolor y fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SILVA, ALDO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/23|. Su esposa Cristina, su hijo Fabián y sus nietos Juli, Julián y Jeremías participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio de los Flores. Serv. Soc. Amparo SRL: EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TENREYRO, BLANCA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/23|. Su esposo Cesar Suárez, hijos Daniel, Claudia, h. pol. Ana Paz, nietos Lucia, Luján Suárez, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

TENREYRO DE SUÁREZ, BLANCA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/23|. Su hermana María Elvira, tu sobrino José López, participan con profundo dolor de su fallecimiento, y ruegan por su eterno descanso. Q.E.P.D

TENREYRO DE SUÁREZ, BLANCA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/23|. Su sobrina Ana Mariel Ledesma Tenreyro y sus hijos Antonella, Fabio y Fabrizio participan su fallecimiento.

TENREYRO DE SUÁREZ, BLANCA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/23|. Con dolor en mi alma y corazón hoy me toca despedirte"madre quería", como me decías que eras para mi .GRACIAS por tanto cariño, por criarme y cuidarme desde que nací. Me queda el abrazo de despedida que me diste en sueño. Nunca te olvidare. Hasta siempre mi ángel, cuídame desde donde estés. Su sobrina María José Oliva Arjona, Daniel oliva. Julieta y delfina

TENREYRO DE SUÁREZ, BLANCA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/23|. Tía querida te despedimos con mucho dolor ...pero con la seguridad de que ya estás gozando la gloria eterna junto a Dios... Gracias por el amor y las aventuras que nos brindaste. Te recordaremos con mucho cariño porque sos y serás inolvidable... Su sobrina Alejandra oliva, Eduardo Canigia y sus respectivos hijos Victoria, Joaquín y Guillermina.

TENREYRO DE SUÁREZ, BLANCA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/23|. El Directorio del Banco de Santiago del Estero S.A., participa con dolor el fallecimiento de la madre de la Srta. Suárez, Claudia Mónica.

TENREYRO DE SUÁREZ, BLANCA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/23|. El personal del Banco de Santiago del Estero S.A., participa con profundo sentir el fallecimiento de la madre de su compañera de tareas, Claudia Suárez.

TENREYRO DE SUÁREZ, BLANCA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/23|. Que madre elimina ilumine su llegada junto a Nuestro Señor. La Comunidd Educativa y religiosa del Colegio La Asuncion participa con profundo dolor el falleciminto de la abuela de la Psicopedagoga Suarez Lidia y acompaña a la familia en este dificil momento.

TENREYRO DE SUÁREZ, BLANCA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/23|. Raúl Infante Herrera y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Coty e hijos. Elevan oraciones a su memoria.

TENREYRO DE SUÁREZ, BLANCA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/23|. Con profunda tristeza y dolor despedimos a la querida amiga y hermana Gladis. Te extrañaremos. Tu presencia, tu alegría, tú bondad. Tus amigos que no te olvidarán. Mary Arjona, Néstor Oliva y sus respectivas familias.

TENREYRO DE SUÁREZ, BLANCA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/23|. Tía querida de mi vida, me dejas un gran dolor que jamás olvidare, fuiste una Madre para mi, compinche de toda la vida. Gracias por todo lo que me diste en la vida. La Piojoto como vos me decías. Te voy amar toda mi vida. Adriana Oliva Arjona y flia.

TENREYRO DE SUÁREZ, BLANCA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/23|.Pepe González participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querido amigo Dany Suárez. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Ruega oraciones en su memoria.

TENREYRO DE SUÁREZ, BLANCA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/23|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Clara Bóboli de Gamietea, Clarita y Diego Saavedra e hijas participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Daniel y familia en estos momentos de dolor.













CALDERA, AÍDA ESTHER-SANSIERRA ALBERTO FÉLIX (q.e.p.d.) Fallecierón el 11/3/23|-15/4/16|. "Aunque mi corazón y mi carne se consuman, Dios es mi herencia para siempre y la roca de mi corazón" (Salmo 73.26) Al conmemorarse un mes y siete años de su partida al Reino Celestial. Sus hijas Graciela y Elina Sansierra, junto a sus respectivas familias invitan a la misa que se oficiará en su memoria, a las 20 hs en la Catedral Basílica. Elevan oraciones por su descanso eterno.

CARRILLO BELTRÁN, SANTIAGO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/03|. Su esposa Alba Rosa, su hija Marisol, hijo politico Pastor, sus nietos Santiaguito, Morena y Agustina y demas familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 20 años de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.













ADAUTO, JOSÉ AGUSTIN SUB.CRIO (R) (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/20|. No mas dolor para mi...No mas sufrimiento...El Señor me ha mirado a los ojos, me llamo por mi nombre... entregue mi cuerpo y soy ahora espiritu del viento...Solo pido oraciones para mi alma que vive en el Reino de los Cielos nos queda solo el recuerdo, hasta el dia del reencuentro. Con gran dolor participan un año mas de su fallecimiento. Sus hermanos Héctor, Graciela, Teresa. Ruegan oraciones en su memoria.













ACEVEDO, OLGA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/23|. Su esposo Alejandro, sus hijos Zoe, Erica, Nadia, Elio, Zaul, Cecilia, Javier y Noelia y sus nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Serv. Soc. Amparo SRL- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ÁLVAREZ, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/23|. Kuky Castellini, Adriana Anelli; sus hijos: Ana y Gustavo; Belén y Rafa; Vero y Augusto; Cecilia y Matías Castellini participan con profundo dolor el fallecimiento de su primo. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, JUAN RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/23|. Su esposa Liliana Villavicencio, sus hijos Nadia, Noelia, Brenda, Mariano y Sofia y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio jardín del Sol. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RUIZ, MERCEDES YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/23|. "Qué los ángeles del Señor salgan a su encuentro y la lleven a la morada celestial". Mario A. López, María Verónica Santos e hijos acompañan en este momento de dolor al querido amigo Piry y elevan oraciones en su memoria.









ARGAÑARAZ, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/23|. Su esposa Bety sus hijos Denis, Yanina, Hector, Miriam y Edith h. politicos hnos nietos bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementeriode Nueva Francia. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ÁVILA DE GUTIÉRREZ, SUSANA (q.e.p.d) Falleció el 8/4/23|. Sus tíos Blanca, Nene, Negro, Luis, Gringo y Teté Acosta junto a sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

BANEGAS, ORFELIA JORGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. Su hija Susana, nietos Milagros, Sandra, Alejandro, Yanina, Maximiliano y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Santa Maria hs. 8.30, Casa de duelo. La Habrita. Silipica. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

TORRES, RUBÉN OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. Sindicato de Camioneros y Mutual 15 de Diciembre participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados el dia de hoy. Casa de duelo Güemes y Bs. As. Frias. Sala Velatoria. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.