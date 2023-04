FÚNEBRES | 13 DE ABRIL DEL 2023

12/04/2023 - 23:21 Funebres

FALLECIMIENTOS

12/04/2023

- Tomasa del Jesús Barraza de Díaz

- Rita Maite Yñíguez (Los Quiroga)

- Berta Inés Martínez (La Banda)

- Luis Leonidas Lescano

- Jorge Edelmiro Bustos (Nva. Francia)

- Julio Guillermo Paz

- Tomás Abelino Salto

- Marta del Valle Coronel

- Carlos Esteban Bravo

- Noemí Josefina Loréfice

- Miguel Augusto Jorge (Tucumán)

- Héctor Marcelo Urtubey

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

TOMASA DEL JESÚS BARRAZA DE DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/4/23 y espera la resurrección.

Mamá, si llorando te devolveríamos la vida, lloraríamos todo el día o todo el año por ti; pero sabemos que no es posible, así te honraremos con nuestra sonrisa y nuestro recuerdo.

Su esposo Arnaldo Diaz, sus hijos Patricia, Lucrecia, Martín, Gabriela, sus hijos políticos Marilé, Oscar, Juan Carlos, Carolina y Norberto, sus nietos Macarena y Fabián; Aldana, Lautaro Díaz; Candela y Martiniano Díaz Astun; Juan Cruz y Pilar Ábalos, Benjamín y Emiliano Díaz; Ian Bautista Gallardo Díaz, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 11 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Descansa en paz. Mamita.

Mamita: Hoy nos toca despedirte: tus ojos se han cerrado y los nuestros simplemente despiden lágrimas.

Te amamos.

Sus hijos Patricia, Lucrecia, Martín y Gabriela Díaz, y sus respectivas familias, participan con profunda tristeza la partida de nuestra madre, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Besos al Cielo.

Tu ausencia duele más que cualquier día, pero todo lo bueno que nos dejaste está aquí conmigo y puedo sentirlo.

Su hermano Darío Barraza, su esposa Haydeé Catán de Barraza, sus sobrinos Alejandro y Sergio Barraza, sus sobrinas políticas Gaby y María, sus sobrinos nietos Facundo y Mauro, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

“Gracias porque un día estuviste cuando yo lloraba de angustia, me acompañaste a reír y te desvelabas conmigo sin importar qué. Ya te fuiste, solo me queda recordar los buenos momentos. Adiós Hermana de mi vida.

Su hermana Cashy Barraza, sus sobrinos Mariela y Daniel, sus queridos sobrinos nietos Milagros y Javier Tevez, participamos con inmenso dolor y tristeza tu partida tía querida, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Tía siempre en mi corazón y mi alma. Te amamos.

Ana Carpi e Hijos participan su fallecimiento. Ofrecen sinceras condolencias a su familia.

Sus amigos de siempre Familia BiagioliCarpi lo recordarán por siempre… Amigo sincero y bueno. Descanse en Paz.

Sus amigos de siempre familia Biagioli Carpi lo recordarán por siempre… Amigo sincero y bueno. Descanse en Paz.

Nilda Guberville, sus hijas Silvina Moreta y Alberto Jugo, Carolina Moreta y Rody Cruz y familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares.

Sus hijos Marcela, Luciana, Matías, hijos políticos Martín, Fabián Costas, sus nietos Benjamín, Bautista, Eva, Jesús, Alfonso, María, Jonás y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR MEMORIAL JARDÍN PENTECOSTÉS - Ruta 9 Km. 1148 - Teléfono (0385)155-142922.

Su sobrina ahijada María Julia Del Castillo, sus hijos Máximo, Valentina, Vittoria, su sobrino del corazón Pablo Toviggino, lamentan con profunda tristeza su partida y ruegan oraciones por su descanso eterno.

Sus hijos políticos Rafa, Adriana, Liz, Roxana, sus nietos, sus yernos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR COMPLEJO VELATORIO PARQUE. Belgrano y San Juan. La Banda. Teléfono: 4219787.

El ministro de Desarrollo Social Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad Dr. Ángel Hugo Niccolai, participa de su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA y AGRADECIMIENTO

GUILLERMO ARTURO CATELLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/4/23 y espera la resurrección.

Peti querido, no te imaginas como te amábamos y el vacío que dejaste, siempre con tu buen carácter y solidaridad con tu familia y amigos. Te extrañaremos por siempre ya que tu presencia será irremplazable para todos. Yo sé que Dios nos ayudará a mitigar tanto dolor y a salir adelante. Mi querido compañero de toda una vida. ¡Que Dios te proteja y te cuide para toda la eternidad! Su esposa Fernanda, sus hijos Guido, Peli, Agostina y Guilli con sus respectivas familia y hermanos agradecemos el acompañamiento y todos los mensajes de amor en este doloroso momento, e invitamos a la misa a realizarse hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Santo Domingo, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

RECORDATORIO

CÉSAR GUSTAVO BARRIENTOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/4/21 y espera la resurrección.

Quiero contarte que te sigo extrañando,

Quiero contarte que me haces más falta que nunca,

Quiero contarte que aún beso tú retrato todas las noches, Que sigo poniendo todo mi esfuerzo para seguir adelante, tal y como te lo prometí,

Quiero contarte que este dolor aún me doblega, pero recordar tu sonrisa me levanta al instante,

Quiero contarte que a veces la soledad me abraza, pero tú recuerdo como siempre, llega y me acompaña.

Quisiera contarte lo difícil que se me tornan muchas veces mis días y que me ha tocado reír mucho, cuando en realidad sólo quiero llorar,

Sigo ocultando mis lágrimas y las sigo disfrazando de carcajadas frente a los demás.

Sabes... Me sigue tocando ocultar ésta tristeza en lo más profundo de mi ser...

Pero también quiero contarte que no me rindo y que no lo haré.

Quiero que sepas que a pesar de la infinita distancia que nos separa eternamente te amaré y que por más que pasen los años siempre, pero siempre te recordaré.Su esposa Marisa, sus hijas Pame, Martu, Guada y Juli ruegan oraciones en su memoria al cumplirse 2 años de su fallecimiento.

RECORDATORIO

ESTELA MARIS CUBA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/4/20 y espera la resurrección.

Querida hija, compañera de mi alma, hoy se cumplen 3 años de tu inesperada partida al Reino de Dios, te extrañamos mucho, el tiempo pasa tan rápido, pero nuestro dolor se acrecienta cada vez más. Y qué decirte? Que sos nuestra luz, nuestra guía, nuestra fuerza, por favor guíanos y protégenos hasta nuestro reencuentro, te amamos eternamente. Tus padres Rosa y Ángel, tu hermana Gladys, tus amados sobrinos Pamela y Joaquín, ruegan una oración en su querida memoria, descansa en paz y que siga brillando par vos la luz que no tiene fin.

CARABAJAL LANGE, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/23|. La comunidad educativa del Colegio Mutualista Shishilo en sus tres niveles acompañan a su alumno Ricardo y familia en este momento de tanto pesar. Ruegan oraciones por el descanso eterno de su papá Ricardo.

CORONEL, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/23|. Sus hijos David y Estefanía, sus hijos pol. Eugenia y Carlos, sus nietos Emilia, David, Octavio y Ema y sus bisnietos Candelaria, Felipe y Alfonso, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CORONEL, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/23|. Su comadre Josefina Juárez de Jaimez Verón, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/23|. Vecinos y amigos de toda la vida. Ramón Jaimes, Jorgelina, Ignacio y Rosa Leiva, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

CORONEL, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/23|. Vecinos y amigos de toda la vida. Luchi Jaimez, Magalí Santillan y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento.

CORONEL, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/23|. Roberto Tarchini, Teresa Ozan, y sus hijos Gisela, Roberto y Fernando, hijos políticos y nietos, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria

LESCANO, LUIS LEÓNIDAS (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/23|. Su esposa Mirta Barrionuevo, sus Hijos, Adriana, Viviana, Yanina, Fabian, Luis, su hermano Mario, nietos, bisnietos, sobrinos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Piedad - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LORÉFICE, NOEMÍ JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/23|. Sus hijos Juan José, Cecilia, Angelina, Josefina y Nora Acosta, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. Caruso Cia. de Seg. S.A.

MACAROL DE TREJO, GIZELA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. Sus amigos Alfredo F. Ducca, Luciana Scarpellini y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MACAROL DE TREJO, GIZELA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. Sus amigos Alejandro Ducca, María Lourdes Ferreyra y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

MACAROL DE TREJO, GIZELA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. Euge Roger, amiga y vecina de siempre acompaña con profundo dolor a sus hijos y demás familiares en estos tristes momentos. Eleva oraciones en su memoria.

MACAROL DE TREJO, GIZELA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. Solamente... ante la presencia de Dios. Te voy a extrañar amiga! Qué los ángeles te lleven en raudo vuelo, ante la presencia de Dios Padre. Descansa en paz, querida Gize!, Tus amigos Norma Terán y Germán Montiel y sus hijos Germán, Ignacio, Agustín y Luciana y sus respectivas familias te despiden con gran dolor y acompañan a sus hijos Gize, Emilio y Santi.

MACAROL DE TREJO, GIZELA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. Hugo Camiletti, Maitiz Montiel, sus hijos Matias, Nicolás y Joaquin y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oracione en su memoria.

MACAROL DE TREJO, GIZELA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. Matias Camiletti y Gabriela, sus hijos Valentin, Micaela y Agostina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MACAROL DE TREJO, GIZELA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. Nicolás Camiletti y Ale, sus hijos Juani y Sofi, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MACAROL DE TREJO, GIZELA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. Joaquin Camiletti y Florencia y Salva, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a la familia en este dificil momento.

MACAROL DE TREJO, GIZELA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. Teresa del Carmen Gerez, Ana Maria Gerez de Antognoli y sus hijas, participan con dolor el fallecimiento de su prima política. Acompañan a su familia en estos tristes momentos y ruega oraciones ensu memoria.

MACAROL DE TREJO, GIZELA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. Graciela Karam, participa el fallecimiento de Gizela hermana de su amiga Mary Macarol. Rueg una oración en su memoria.

MACAROL DE TREJO, GIZELA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. Marta de Llapur y sus hijos Martita y Germán, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MACAROL DE TREJO, GIZELA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. La "Comisión Directiva y Socios del Centro de Jubilados y Pensionados de Docentes Privados", participan con profundo dolor el fallecimiento de su socia y acompañan a su familia en estos tristes momentos, elevan una oración a su querida memoria.

MACAROL DE TREJO, GIZELA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. "Que Dios te tenga en la gloria y brille para ti la luz que no tiene fin". El Centro de Jubilados y Pensionados "Bª Cabildo" y socios acompañan en el dolor a sus hijos, nietos y demás familiares de quien fuera integrante de C.D; alumna del taller de Artes Plásticas. Elevan oraciones en su memoria.

PALAVECINO DE FARES, ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/23|. La Promocion 1956 de la Escuela Normal Manuel Belgrano, participa con mucho dolor el fallecimiento de nuestra compañera Chacha Palavecino. Ruegan oraciones en su memoria.

ALFANO, WALTER GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Sus hijos Valentin y Tobias, sus hermanos José y Carlos Alfano y sus respectivas familias, invitan hoy a la misa a celebrarse en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 20 hs. con motivo de cumplirse el primer año de su fallecimiento. Rogando por el descanso en paz de su alma.

GEREZ DE FERNÁNDEZ, ESTHER AMANDA GRISELDA (MASHI) (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/23|. Sus hijos María Ana, Luis Pablo, María Nina sus nietos Luis y Agustín demás familiares invitan a la misa hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse nueve días de su partida a la Casa del Señor. Rogamos oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, ÁNGELA GREGORIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. Se fue una guerrera de la vida, te recodaremos con ese espíritu de lucha. Ya descansas en los brazos del Señor y vas al reencuentro de tus hijos y esposo que te precedieron en la partida. Tu presencia alegre en nuestras reuniones familiares quedará atesorada para siempre. Hoy te despedimos con mucho dolor en el alma. Su prima hermana, María Teresa Ibáñez; sus sobrinos Alicia Gauna, Chiqui Garay, sus hijos Alejandra, Leonardo Garay, Lidia de Pablo, sus nietos Berenice e Ignacio Garay. Acompañamos en el dolor a sus hijos Rafa, Adriana, Liz, Roxana y nietos. Elevamos oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, ÁNGELA GREGORIA (MONONA) (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. Sus vecinos de calle Garay: Luisa González, Mirta Leguizamón, Margarita Santillán, Vicente Raab, Matilde de Raab participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, ÁNGELA GREGORIA (MONONA) (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. Vivirás en el corazón de tu hija Liz y nietos Mariano, Santiago y Facundo. Elevamos oraciones en tu querida memoria. Que en paz descanses.

IBÁÑEZ, ÁNGELA GREGORIA (MONONA) (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. Gustavo Gallo, su esposa Charito y sus hijos Candela y Gustavito, Walter Gallo, su esposa Noralí y su hijo Víctor participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a toda su familia en estos momentos. Elevan oraciones en su querida memoria.

SACUNDO, VIVIANA LEOPOLDINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/22|. Sus padres Marta y Ariel, sus hermanos y sobrinos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia Cristo Rey, con motivo de cumplirse su primer aniversario de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

BUSTOS, JORGE EDELMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/23|. Su padre Martín Bustos, su ex esposa Noemí Rojas, sus hijas Yanina y Yamila, su nieto Benicio, hermanos y sobrinos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 15 en el cementerio de Nueva Francia. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GÓMEZ, RAMONA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos, nietos, hijos politicos, bisnietos y demas familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Brea. Dpto. Figueroa.

GÓMEZ, RAMONA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/23|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sonia Juárez y Daniel Juárez, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.