FÚNEBRES | 16 DE ABRIL DEL 2023

16/04/2023 - 02:04 Funebres

FALLECIMIENTOS

15/04/2023

- Marcio Bonifacio Juárez (Loreto)

- Aldo Heraldo Gerez

- Óscar Armando Santillán

- Antonio Rubén Collado

- Agustín Aniceto Carabajal

- María Luisa Almaraz

- Roberto Agustín Ybarra (Bs. As.)

- Zulma Antonia Toloza Gardella

- Lucas Gabriel Esparza

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARCIO BONIFACIO JUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/4/23 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Pvcia. Dr. Carlos Silva Neder participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARCIO BONIFACIO JUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/4/23 y espera la resurrección.

El senador nacional Dn. José Emilio Neder participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARCIO BONIFACIO JUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/4/23 y espera la resurrección.

Con la confianza de ser hijos tuyos, encomendamos a este ser querido al lugar del gozo. El intendente de la ciudad de Loreto profesor Ramón González y miembros del gabinete participan con profundo pesar el fallecimiento del padre del secretario de Obras Públicas Daniel Juárez Muaz y ruega oraciones en su querida memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARCIO BONIFACIO JUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/4/23 y espera la resurrección.

Señor, ya está en su casa, permítele apreciar la luz de tu rostro y concédele el descanso eterno. La diputada nacional Estela Neder participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del secretario de Obras Públicas de la Ciudad de Loreto Daniel Juárez Muaz y ruegan oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SARA MARÍA MANZUR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/4/23 y espera la resurrección.

Hermana mía te adelantaste en el camino al descanso eterno, pero me quedo con los mejores recuerdos. Descansa en paz, siempre te recordaré en mi corazón, tu hermano Gogui Manzur.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARHA ANTONIA GARCÍA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/4/23 y espera la resurrección.

Siempre estarás en nuestros corazones. Con profundo dolor participan su fallecimiento. Sus hijos María Martha, Marcelo, César, Liliana, Guillermo Soria, Pablo, Fiorella, Luciana y sus nietos Marcelo, Lautaro, Valentina, Bárbara, Emiliano, Lisandro, Jania, Ulises, Valentino, Renatta y Martina. Elevan oraciones en su memoria. Sus son velados Santa Fe 356. Sala Nº 2 y serán inhumados en el Parque de la Paz hoy a las 10.30 hs.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARHA ANTONIA GARCÍA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/4/23 y espera la resurrección.

Mariano De Marco y familia participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Pablo en este momento de dolor. Elevan oraciones a su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARHA ANTONIA GARCÍA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/4/23 y espera la resurrección.

Zulema Arce e hijos lamentan su fallecimiento y acompañan a su hijo Pablo en el dolor. Ruegan oraciones a su memoria.





INVITACIÓN A MISA

RICHARD HÉCTOR MANUEL HERRERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/4/10 y espera la resurrección.

Hoy se cumplen 13 años de tu partida y estarías cumpliendo 41 años. Se me estruja el alma cada vez que llega la fecha porque quisiera abrazarte y besarte como lo hacía siempre. Me consuela el corazón el saber que estás con Dios y en nuestros corazones por siempre. Te extraño y te amo con mi vida entera. Que tú alma descanse en paz y brille para vos la luz que no tiene fin.

Tu mamá Lucia, tus hermanos Grissel, Claudia y Edy, tu hija Betty, sobrinos, tía Gregoria y Sandra invitan al responso que se realizará hoy a las 16 en el cementerio Cristo Rey de Loreto.





INVITACIÓN MISA

JUAN CARLOS D’ANGELO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/4/23 y espera la resurrección.

Alguien me dijo alguna vez, que transcendemos a nuestro paso por la vida material, cuando dejamos una huella indeleble en las personas que compartieron el camino, y vaya que lo hiciste.

Hoy nos toca caminar sin vos, sin tu presencia física, pero has tenido gran éxito trascendiendo tu muerte, al dejarnos tus enseñanzas, cultura del trabajo, solidaridad, devoción por la familia y amor por los amigos. Seguís aquí guiándonos en cada paso, gracias por tanto amor que nos regalaste.

Su esposa Carmen Álvarez, sus hijos Carla, Emiliano y Stellita, sus adorados nietos Isabella, Sofía, Vittorio y Justiniano los invitan a compartir la misa en su honor hoy a las 20 hs en la parroquia San José de Belgrano, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Padre.





INVITACIÓN MISA

JUAN CARLOS D’ANGELO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/4/23 y espera la resurrección.

Querido Juan Carlos, te recordaremos siempre con mucho cariño por la gran persona que fuiste como jefe de familia, padre, abuelo, amigo ejemplar, incansable trabajador y emprendedor de proyectos. Que Dios te conceda la gloria eterna. Hasta el reencuentro querido consuegro...

Mariano Cinquegrani y familia, invitan a la misa en su honor que realizará hoy domingo 16 a las 20 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.





INVITACIÓN A MISA

MARTA HILDA PERALTA DE CARMONA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/4/08 y espera la resurrección.

Mamita querida, sos la estrella más bella y brillante que ilumina nuestro camino y el ángel que nos guía por el camino del bien y nos proteges siempre. Gracias por habernos amado tanto y darnos lo mejor, fuiste un Sol que brillabas en tu generosidad y tu humildad. Siempre estás presente en nuestras mentes y en nuestros corazones. Te amamos con el alma. Su hija Susy, su esposo Daniel Bravo, sus adorados nietos Ceci, Gordo y Mariano Bravo Carmona, sus nietos políticos y sus bisnietos Juan Cruz Guzmán, Micaela y Ariana Bravo invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en Pquia. San Juan Diego del Bº Saint Germain, al cumplirse 15 años de su partida a la casa del Señor. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Descansa en paz junto a mi padre.

BOLAÑEZ, FRANKLIN AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/23|. Teresita Amadey, sus hijos, hijos políticos y nietos lamentan profundamente el fallecimiento de Meco. Acompañan a toda su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

BOLAÑEZ, FRANKLIN AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/23|. Dora Cristina Farias sus hijos Federico y Sandra, Lorena y Emilio, Leisa Ayuch, Lilia Farias participan con profundo dolor el fallecimiento del querido "Meco" que Dios lo reciba con mucho amor y que brille para el la luz que no tiene fin. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

BOLAÑEZ, FRANKLIN AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/23|. Los compañeros de trabajo del Instituto Santo Tomas de Aquino de su hija, vicerrectora Sandra participan con profundo dolor el fallecimiento de su padre. Elevan oraciones por su descanso eterno





CARABAJAL, AGUSTÍN ANICETO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/23|. Su esposa Nilda Saavedra, sus hijos VIctor y Alejandro , sus hijas pol Marcia y Anita y sus nietos Lara y Augusto participan con dolor su fallecimiento, Sus restos serán cremados en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. HAMBURGO CIA DE SEG SA.

COLLADO, ANTONIO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/23|. Sus hijos Liliana, Víctor Hugo, Carlos Rubén, sus hijos políticos Gustavo y Verónica, sus nietos, bisnietos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

COLLADO, ANTONIO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/23|. "Señor ya está en su Casa, permítele acariciar la luz de tu rostro y concédele el descanso eterno". Aída Pullarello de Rampulla y sus hijos Ángel Antonio, Sara María y Aída del Valle Rampulla y familias participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido vecino y amigo. Ruegan oraciones a su memoria.

ESPARZA, LUCAS GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/23|. Sus padres Pablo, Micaela, su hermana, Mayra , abuelos, Hugo, José, Irma , tíos, Ramón, Natalia, Gabriel, Matías, William, Rosa, primos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

GARCÍA, MARHA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/23|. Sus nietos Ulises y Valentino Soria Lucio participan el fallecimiento de su abuela "Marta" ¡Que en paz descanse!

GARCÍA, MARHA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/23|. Sus primos políticos: María del Carmen y Alejandro Álvarez Valdés, María Inés y Luis Francisco Baccino, Martin Costas y Cecilia Vittar, María Ester y José Antonio Rojo, Martita y Julio Rene Carrizo, y sus respectivas familias, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su primo Hugo, a sus hijos y nietos en el dolor, elevando oraciones en su memoria

GARCÍA, MARHA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/23|. Carlos Lucio, Gringa Falcione y su hija Claudia Lucio Falcione y sus nietos Ulises y Valentino Soria Lucio elevan oraciones por su alma.

GARCÍA, MARHA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/23|. Beatriz del C. Costas participa el fallecimiento de su prima Marta. Fraternal abrazo a la familia y acompañamiento en el dolor. Descanse en paz.









GARCÍA, MARHA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/23|. Señor, ya está ante Tí. Recíbela en tus amorosos brazos. Su concuñada Elsa Beatriz Bussolini, sus hijas Viviana, María Silvia y Carolina, yernos y nietos, acompañan con mucho afecto a sus hijos María Marta, Guillermo, César, Pablo y Luciana.

GARCÍA, MARHA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/23|. Hugo Alberto Soria, sus hijos Raúl Ernesto, Fernando Javier, María Victoria, Heidi, y sus nietos, lamentan la partida de la querida tía Marta. Abrazan fraternalmente a sus primos María Marta, Guillermo, César, Pablo y Luciana.

GAY, COCAB (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/23|. La sociedad Sirio Libanesa de Suncho Corral participa con profundo dolor el fallecimiento de su socia, acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

GAY, COCAB (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/23|. Maria Clotilde Lami Hernández y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida amiga Cocab. Que Dios la tenga en la gloria

GAY, COCAB (q.e.p.d.) Falleció 14/4/23|. Dr. Juan Carlos Canllo, su esposa Teté e hijo Dr. Marcelo Canllo participan con profundo dolor su fallecimiento.

GAY, COCAB (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/23|. Hijos de Abdo Julián y Susana Sialle y sus respectivas familias Mario García Hernández y flía participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan al Altísimo la reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno y Que brille para ella la luz que no tiene fin hacen llegar sus expresiones de dolor a su hija Chiqui, nietos, bisnietos y demás familiares, descansa en paz querida Coca el Cielo es todo tuyo.

GEREZ, ALDO HERALDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/23|. Su esposa María Elena, sus hijos Julio y Maria, sus nietos Milagros ,Thiago y Carla y demás fliares participan con dolor su fallecimiento,Sus restos serán inhumados hoy a las 10:30 cementerio la Piedad. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JORGE, MIGUEL AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 12/4/23|. Rosi Muñoz, Martha de Palmeyro y Silvia de Zimmer participan con pesar el fallecimiento de Miguel y acompañan a su hermana Vilma y Gordi. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ DE DURÁN, ROXANA SANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/23|. El Decano Dr. Juan C. Medina y la Vicedecana Dra. Nancy Giannuzzo de la Facultad de Ciencias Forestales, Consejeros Directivos, Secretarios, Docentes, Nodocentes y Estudiantes, acompañan con profundo dolor del fallecimiento de Roxana Martinez, esposa del secretario de Bienestar Estudiantil. Se ruegan oraciones en su memoria.

ROMANO, RAÚL ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/23|. Su hermano Daniel Romano, su cuñada Ana Salvatierra y sus sobrinos Patricio, Facundo y su ahijada Rosario participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria. Que descanse en paz. Sus restos fueron cremados.

RUIZ, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/23|. Te despedimos con mucho dolor querido Julio pero te recordaremos como fuiste en esta vida un hombre de bien, trabajador incansable, hombre de palabra, bromista una Gran persona y un gran amigo. Descansa en paz. Estely Sanchez, Manuel González e hijos Ignacio , Ana y Florencia .

SANTILLÁN, ÓSCAR ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/23|. Su esposa Yolanda Acuña, sus hijos Sandra y Claudia Santillán , hijos pol , nietos , bisnietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de La Piedad. CARUSO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SANTILLÁN, ÓSCAR ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/23|. " En lugares de delicados pastos El me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastorear"a (Salmo 23;1-2). Directivos, docentes y personal de maestranza de la escuela Nº 231 participa el fallecimiento del sr., padre de la vicedirectora Prof. Sandra Santillán. Se ruegan una oración en su memoria.

TOLOZA GARDELLA, ZULMA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/23|. Su esposo José, sus hijos, Claudia, José, Silvia, Ornella, Romina, nietos, hermanos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11hs cementerio La Piedad. Cobertura NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.









LISSI, CARLOS ROBERTO (Robert) (q.e.p.d) Falleció el 16/4/20|. "Yo muero, pero mi amor no muere, los amaré en el cielo como los amé en la tierra. Sean virtuosos, no lloren ni se dejen dominar por la tristeza, voy al cielo donde los espero mediante la bondad de Dios. Queda a los que lloramos la esperanza de encontrarnos en el cielo y entretanto sobre la tierra el recuerdo de sus consejos y el ejemplo de su vida". (San Agustín). A tres años de tu pascua eterna, tu esposa, hijos, amados nietos, hermanos y demás familiares invitan a la misa que en tu querida memoria se oficiará hoy a las 11 hs en la Catedral.









OVEJERO, MARISA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/4/23|. Se fue una guerrera de la vida, te recordaremos con ese espíritu de lucha. Ya descansas en los brazos de tus padres y hermanos. Tu presencia alegre en nuestras reuniones familiares quedara atesorada para siempre .Mi gorda querida. Tus hermanas Virginia Ovejero y Susana Ovejero y respectivas flias. A 9 días de su fallecimiento.









ARTAYER, MÁXIMO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/23|. Nicolás Tomás Gentile, María Inés Bravo y Nicolás Domingo Gentile Bravo, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Raúl. Elevan una oración en su memoria. Que descanse en paz.

MANZUR, SARA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/23|. "Vivirás eternamente en nuestros corazones. Que el Señor la reciba en su Reino y brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermano Gogui Manzur, su esposa Graciela y sus hijos Carolina, Emilio, Martín y Miguel y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

MANZUR, SARA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/23|. "Partiste a un mundo mejor, fuiste una mujer maravillosa y estamos seguros que desde los cielos eres un ángel extraordinario. Descansa en paz. Su hermana Catalina Manzur y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

MANZUR, SARA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/23|. Fuiste una segunda madre para mi, tu amor y entrega incondicional dejaron huellas en lo más profundo de mi corazón que jamás se borrarán. Te he amado, te amare y te extrañare por siempre. Su ahijada Belén. Se ruega una oración en su memoria.

MANZUR, SARA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/23|. Tufi Saad y su esposa Piru Azar participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos difíciles. Rogamos oraciones en su memoria.

MANZUR, SARA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/23|. Jorge Azar y su esposa Estela Protti, Cristian Azar y familia; Sebastián Azar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos tristes momentos. Se ruega una oración en su memoria.

MANZUR, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/23|. Si sobrina Karina Bukret y flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RUIZ, MERCEDES YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/23|. Nicolás Tomás Gentile, María Inés Bravo y Nicolás Domingo Gentile Bravo participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida prima Yola y acompañan con tristeza a su hijo Pili. Elevan una oración en su memoria. Que descanse en paz.

YBARRA, ROBERTO AGUSTÍN (Cucusa) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 14/4/23|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermano Héctor Ibarra, su hna. pol. Beatriz Chapa, sus sobtrinos Valentín, Fernando, Oscar, Daniel, Raúl y Susana Ibarra y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y sus restos serán cremados en la ciudad de Bs. As.

YBARRA, ROBERTO AGUSTÍN (Cucusa) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 14/4/23|. Su hermana Noemí Ybarra de Aranda, su hno pol. Antonio Aranda, sus sobrinos Marcela Aranda de Luchessi y Daniel Luchessi, Mariela Aranda de Kuaglia y Roberto Kuaglia, Marcos, Lucas y Maxxy Luchessi, Valentino y Lolita Kuaglia, participan con dolor su fallecimiento. Descansa en paz, siempre te recordaremos.

YBARRA, ROBERTO AGUSTÍN (Cucusa) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 14/4/23|. Sus hermanos Dante Ybarra y Norma Ybarra de Tesoni, sus sobrinos Jose Luis, Ivana y Verónica Tesoni, Francisco Gonzalez y Roberto Berral, Juliana y Leandro Berral, Francisquito Gonzalez, Ana Paula Tesoni y Agustín Ahumada, participan con dolor su fallecimiento. Descansa en paz, siempre te recordaremos.

YBARRA, ROBERTO AGUSTÍN (Cucusa) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 14/4/23|. Su hermana Dra. María Cristina Ybarra de Di Paolo, sus sobrinos David, Lucas y Victoria Di Paolo, Natalia Massagli de Di Paolo y Carolina Romassiotti de Di Paolo, Santiago, Lucia y Florencia Di Paolo participan con dolor su fallecimiento. Que brille la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su memoria.

YBARRA, ROBERTO AGUSTÍN (Cucusa) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 14/4/23|. Su hermano Raul Carlos Ybarra, sus sobrinos Martín Ibarra y Dra. Verónica De la Sota de Ybarra, Anabella Ybarra y Danilo Pérez y Agostina Ibarra. participan con dolor su fallecimiento. Rogamos a Dios nuestro Señor le de su descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin.

YBARRA, ROBERTO AGUSTÍN (Cucusa) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 14/4/23|. Querido Cucusa te fuiste dejándonos el perfume de tus virtudes y la bondad de tu corazón. Descansa en paz. Sus primos Olga Cesoni de Romero y Mario Romero, sus sobrinos Fredy Romero, Dra. Paola Romero y Nicole Romero, Lara Vera y Nahuel Vera Romero, participaon con profundo dolor su fallecimiento.

YBARRA, ROBERTO AGUSTÍN (Cucusa) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 14/4/23|. Su prima María Luisa Cesoni de Sperling, sus sobrinos Atilio Sperling y familia y Jose Sperling y familia, participan con dolor su fallecimiento. El Señor ya está ante ti, concedelo la paz eterna.

YBARRA, ROBERTO AGUSTÍN (Cucusa) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 14/4/23|. Sus primos Nancy Gladys, Carlos Dante y familia, Rodolfo y Sra. María Luisa y Héctor Andreani y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

YBARRA, ROBERTO AGUSTÍN (Cucusa) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 14/4/23|.Su prima María Elena Bottassi de Cesoni, sus sobrinos Atilio Cesoni y familia, Diego Cesoni y familia, Ariel Cesoni y familia y Fernando Cesoni y familia participan con dolor su fallecimiento.

YBARRA, ROBERTO AGUSTÍN (Cucusa) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 14/4/23|.Su prima Marta Cesoni de Elias, sus sobrinos Dario Elias, Dra. Gabriela Gómez Truol de Elias, Carlitos Elias, Erica Alvarez, Rita Elias de Galván, Bautista Galván, Belén Elias de Cárdenas y Víctor Cárdenas y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.









PÁEZ, MILTON CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/22|. Su madre, su padre, hermano, esposa e hija y sobrinos invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Cristo Rey, con motivo de cumplirse un año de su partida a la Casa del Padre. Ruegan una oración en su querida memoria.









ALMARAZ, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/23|. Sus hijos Victoriano, Felipe, América, Marina, Pedro, Jose, Susana y Luis, sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Hoyo. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

JUÁREZ, MARCIO BONIFACIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/23|. Sus hijos, Kenia, Derlin, Daniel, Katina, Elio, David, sus hermana, Carmen, sus hijos políticos, nietos, sobrinos y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Cristo Rey- Loreto. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

JUÁREZ, MARCIO BONIFACIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/23|."Dios le abrirá la puerta del Cielo para que descanse en su paz" Las chicas del taller de arte de los sábados participan el fallecimiento del padre de Kenia, Derlin, Daniel y Elio David y los acompañan en su dolor.

JUÁREZ, MARCIO BONIFACIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/23|. "Las almas de los Justos están junto al Señor Nuestro Dios". Gustavo Azar, Victoria Soria y famila participan su fallecimiento y acompañan en su pesar a Kenia, Derlin, Daniel y Elio David.





JUÁREZ, MARCIO BONIFACIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/23|. "Que tu Luz y tu Verdad lo conduzcan hasta tu morada, Señor" .Amigas del taller de pintura:Roxana, Laura, Sara, Agustina, Liliana acompañan a Kenia y familia ante tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, MARCIO BONIFACIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/23|. "El Cielo te recibe, descansa en el amor del Padre". Gustavo Daher, Roxana Curi, sus hijos Omar y Noelia, y Jesús participan su fallecimiento y acompañan en este pesar a Kenia, Derlin, Daniel y Elio David.

JUÁREZ, MARCIO BONIFACIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/23|. "Cristo te llama, hoy te recibe en su morada de luz y paz". Ramón Toto González y Zulma Fiad participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su compañero y amigo Daniel Juárez Muas su fallecimiento y ruegan a Dios fortaleza para toda su familia.

JUÁREZ, MARCIO BONIFACIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/23|. "Para ti nuestros recuerdos, nuestras oraciones y nuestro afecto de siempre". Descansa en Paz. Estela Neder y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, MARCIO BONIFACIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/23|. " Vivió y amó sin detener el tiempo".porque el tiempo es solo ensayo de eternidad. Raúl Ricardo Maldonado y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

JUÁREZ, MARCIO BONIFACIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/23|. Silenciosa como fue tu vida, así tu alma se echó a volar. Sandra Beatriz Leguizamón y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, MARCIO BONIFACIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/23|. El Señor lo cubra con su manto de Misericordia, de gracia y lo tenga entre sus elegidos. Soledad Beatriz González y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, MARCIO BONIFACIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/23|. "Caminante no hagas ruido que el amigo Marcio se ha dormido en los brazos del Señor". Mario Osman Coria y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, MARCIO BONIFACIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/23|. El que come mi carne y bebe mi sangre, aunque muera tendrá vida eterna. Nelson Coronel y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, MARCIO BONIFACIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/23|. En su paso por la tierra supo cultivar un jardín de vida y amistad Nelson Fernando Pintos. y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, MARCIO BONIFACIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/23|. Bienaventurados los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. Rafael Carvallo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, MARCIO BONIFACIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/23|. Señor, ya está en su casa, permítele apreciar la luz de tu rostro y concédele el descanso eterno. Jeremías Coronel y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, MARCIO BONIFACIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/23|. "Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna". Juan Jose Masino y familia participan dolor de su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

JUÁREZ, MARCIO BONIFACIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/23|. No hay palabras para describir lo mucho que siento tu pérdida estimado amigo. Natalia Esperguin, Patricia Herrera y Luisina Ayala Salvatierra y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, MARCIO BONIFACIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/23|." Que brille para él la luz que no tiene fin. Francesca Soria Ayala participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su profesora Kenia Juárez y ruega oraciones en su memoria.

JUÁREZ, MARCIO BONIFACIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/23|.La historia nunca dice adiós. Lo que dice siempre es un hasta luego. La familia Soria Ayala participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, MARCIO BONIFACIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/23|.Ruego a Madre María de Loreto que colme de paz y resignación cristiana a toda su familia. Su amiga Ramona Villalba de Jozami, sus hijos Negra, Cristina, Jota, Sandra, Mary, Abraham y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.