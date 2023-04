FÚNEBRES | 17 DE ABRIL DEL 2023

17/04/2023 - 01:38 Funebres

FALLECIMIENTOS

16/04/2023

BELTRÁN, MARTA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció 16/4/23|. Sus hijos, Exequiel, Rita, Claudia, Eugenia, Hermanos, María, Juan Carlos, nietos, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en cementerio LA PIEDAD - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

BOLAÑEZ, FRANKLIN AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/23|. Enrique Bobes y Sra. junto a sus hijos Kike, Lili, Pablo, Rocío y sus respectivas familias acompañan a su hermana Luchi, sus hijos y demás familiares en este momento tan oloroso y ruegan por sui descanso eterno. Sus restos fueron inhumados n el cementerio Parque de la Paz.

BRIZUELA, TERESA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/23|. Su esposo, Ramon, sus hijos, Walter, Claudia, nieto, Alejo, hermanos, sobrinos y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy en cementerio Sol de Mayo - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

CARABAJAL, AGUSTÍN ANICETO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/23|. Ruegan por su descanso eterno en brazos del Señor. Sus sobrinos Jorge Carabajal José Carabajal, Carla Lescano y Leticia Lescano.

CARABAJAL, AGUSTÍN ANICETO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/23|. "Señor ya está en su Casa, permítele acariciar la luz de tu rostro y concédele el des- canso eterno". Su cuñada Luisa Coronel, sus hijos Jorge, José, Carla y Leticia.

FERREYRA, ROSA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/23|. Sus hijos, Fernando, Carlos, Rosa, hija política, Fabiana, sus nietos, Lujan, Fabricio, hermanos, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en cementerio la piedad . Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS- La Plata 162- telefono 4219787.

FERREYRA, ROSA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/23|. Sus hijos Carlitos, Rosita y Fernando, suu hija pol Fabiana y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FERREYRA, ROSA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/23|. Sus hermanos Carlos, Norma, Pirulo, Gringo, Negra, Dany, María, Marcela, Norma Angélica, Claudio, sus hnos. pol. Hugo y Lidia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FERREYRA, ROSA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/23|. Su hermano Alberto Ferreyra, su hna. pol. Cristina, sus sobrinos Martín y Matías participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FERREYRA, ROSA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/23|. Su hermana Norma, su hno pol. Hugo Barraza, sus sobrinos Dany y Ely y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FERREYRA, ROSA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/23|. Sus sobrinos Andrés, Lito, Vanesa, Gisela, Martín, Matías, Eli, Dany, Luis, Cristian, Walter, José, Nancy, Claudio, José Luis, Sebastián, Luciano, Cecilia, Paulo, Facundo, Claudia, Liliana, Gaby y Martín participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LUNA, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/23|. Luis Sandoval ,su esposa Elena y sus hijos Santiago , Cecilia y Ana junto con sus respectivas familias participan con dolor del fallecimiento de su querido vecino Juan y acompañan a sus hijos Claudio y Mariana en tan doloroso momento. Se ruega una oración en su memoria

MELIÁN, BRÍGIDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/23|. Su esposa Francisca Imelda Núñez, sus hijos Matilde, Sandra, María Soledad, Raúl, sus hijos políticos, sus nietos, bisnietos, sus hermanos Rosanio, Rafael y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Los Núñez . Cob. Caruso. Cia. Arg. de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

MENDOZA, SEGUNDO HIPOLITO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/23|. Participan con profundo dolor. Su esposa Marcela, sus hijos: Mónica, Cintia, Mario, Fernando, nietos y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Maco. Exequias y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MONTENEGRO, FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/23|. Participan con profundo dolor. Sus hijos Norma, Mario, Ramón, nietos, bisnietos y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Sto Domingo. Exequias y Tanatopraxia REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ORIETA, LUCIANO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/23|. Su esposa, Blanca, sus hijos, Karina, Roxana, Gabriel, nietos, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en cementerio LA PIEDAD - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

PESCE, ABEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/23|. Directivos de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, del gabinete de asesores de la gobernación, empleados de la institución y del Nodo Tecnológico, acompañan en estos momentos de tristeza a sus seres queridos, rogando oraciones para el alivio y la memoria.

PESCE, ABEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/23|. Profesional de excelencia, que puso toda su experiencia y conocimientos al servicio de la provincia. El secretario de Ciencia y Tecnología, Ing. Adrián Suarez, ruega oraciones en su memoria. Que Dios lo tenga en la gloria y brille para el la luz que no tiene fin. Acompañan en este momento dificil a sus seres queridos.

PONCE, HUGO LEONEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/23|. Participan con profundo dolor. Su esposa Amalia, sus hijas: Valle, Fernanda, Sobrinos, nietos y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Exequias y Tanatopraxia Realizado POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA..

RUIZ, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/23|. Su esposa Mariana, sus hijos, Mayra, Alejandra, Ester, Antonella, Pablo, Gonzalo, sus nietos, Miguel, Paula, Julieta, hermanos, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en cementerio Manogasta. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS- La Plata 162- telefono 4219787.

VILLALBA, AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/23|. Sus hijos Ramon y Adelina, hijos pol Martin, nietos, bisnietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VILLALBA, AMANDA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/23|. Su hermano Carlos A. Villaba, su esposa Nora e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. ¡Amanda descansa en paz! ¡Te extrañaremos!









ARIAS, JORGE OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/23|. Sus hermanos, primos, sobrinos y cuñados invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita, con motivo de cumplirse nueve días de su partida a la Casa del Padre.

ARIAS, JORGE OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/23|. Amigos, vecinos y veteranos del club Estudiante, agradecemos profundamente a quien nos acompañaron en tan difícil momento e invitamos a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita con motivo de cumplirse 9 días de su partida al Reino Celestial. Rogamos oraciones en su querida memoria.

SUÁREZ, MARIO GUSTAVO (Pera) (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/23|. Quisiera contarte tantas cosas pero ya no estás, quisiera contarte cuánto se te extraña, quisiera contarte lo bueno y lo malo de mis días, quisiera contarte sobre mis derrotas y mis logros. Me encantaría decirte cuántas veces he sentido no poder más. Quisiera que sepas lo orgullosa que me haces sentir, el haber sido parte de tu vida. Desde que partiste te cuento infinidades de cosas. Sabes? He llorado platicando contigo a través de tu retrato. He sonreído recordando nuestras anécdotas y alegrías, momentos tan valiosos y maravillosos, momentos donde era tan feliz, momentos donde estabas tu. Siempre te pido que guíes mis pasos y los pasos de nuestros seres mas amados … Te extrañamos mucho. Su esposa Andrea, tus hijos del corazón Lucas, Agustina, Tomas, Benja, Franco y Luciano invitan a la misa que se llevará a cano en la capilla San Juan Diego (Bº Saint Germain) el dia 17/4/23 a las 20 hs. Rogamos una oración en su querida memoria.

SUÁREZ, MARIO GUSTAVO (Pera) (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/23|. Ya pasaron 3 meses desde el dia que te fuiste al encuentro de los brazos del Señor. Solo te pedimos fuerza y resignación para poder soportar el resto de esta vida sin ti. Descansa en paz mi bello ángel. Te amamos y te amaremos por siempre. Nunca te olvidaremos. Tus padres Susana y Mario, tus hermanos Andrea y flia, Hugo y flia, Luis y flia, tu hijo Tomás y demás familiares invitan a la misa que se llevará a cano en la capilla San Juan Diego (Bº Saint Germain) el dia 17/4/23 a las 20 hs. Rogamos una oración en su querida memoria.









HOYOS, OFELIA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció 16/4/23|. Sus hijos Nicolas, Patricia, Marcel y Lito part. Su fallec. Sus restos fueron inhumanos ayer en rl cement. Jardín del Sol. Sepelio realizado NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

MANZUR, SARA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/23|. Querida amiga. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Tus amigos Ramón Rojas, Magui Carrizo, Javier, Daniel, Verónica Rojas y familias acompañan a su familia en estos momentos.

SUÁREZ, ANTONIA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/23|. Sus hijos, nietos, hermanos, sobrinos, esposo, amigos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron velados y sepultados en el cementerio Los Quiroga. Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

SUÁREZ, ANTONIA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/23|. Su hermana Rosita, sobrinos Ramiro, Victoria, Eugenio y su sobrino nieto Mateo, lamentan tu pronta partida y te recuerdan con mucho amor.

SUÁREZ, ANTONIA ROXANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/23|. Te recordaremos por siempre con mucho amor. sus hermanas, sobrinos y sobrinos nietos.









IBÁÑEZ, SONIA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/23|. Sus hijos Estrella y Miltons, su madre Norma, sus hermanos Cintia, Veronica y Rita y demas fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Fernandez. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

IBÁÑEZ, SONIA NANCY (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/23|. La comunidad educativa, directiva y docentes y todo el personal del Jardín de Infantes Nº 119 "Mi Pequeño Labrador" de Colonia El Simbolar, participan con profundo dolor la partida de nuestra docente Sonia Ibañéz. Elevan oraciones en su querida memoria. "Qué brille para ella la luz que no tiene fin".

JUÁREZ, MARCIO BONIFACIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/23|. El Señor lo cubre con su manto de Misericordia y de gracia. Sara, Cacho y Raul Mastroiacovo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.