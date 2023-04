FÚNEBRES | 20 DE ABRIL DEL 2023

19/04/2023 - 22:21 Funebres

Sepelios Participaciones

BASUALDO, MIRTA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/23|. Sus hijos Reina, Fabiana, Alberto y Pablo Loto, hijos pol, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BONELLI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/23 en Córdoba|. Su hijo César Luis, Paula Barrera Nicholson, sus nietos Facundo, Juliana, Fernanda, Eugenia y Juan Bonelli, participan con profunda tristeza su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron velados en la Ciudad de Córdoba.

BONELLI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/23 en Córdoba|. Paula Barrera Nicholson, sus hijos Antonio, Belén, Stefano, Pilar, Jimena, Bernardo y Martina participan con profunda tristeza su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Su alma descansa en paz y brille para El la luz que no tiene fin.

BONELLI, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/23 en Córdoba|. El rector, Ing Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Sr. Carlos Alberto Bonelli y acompañan en el dolor a su hijo, Dr. César Bonelli, docente de la Facultad de Ciencias Forestales, como así también a familiares y afectos.

CORONEL, ESTHER MARGARITA DEL VALLE|. (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/23 El Centro deJubilados "Unidad y Esperanza" del Bº Ejercito Argentino, participa con dolor el fallecimiento de su socia. y acompañan a la familia en este dificil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

CORONEL, ESTHER MARGARITA DEL VALLE|. (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/23 Margarita tu partida nos causo un profundo dolor. Tus compañeras de Taller "Manos Creativas" del Centro de Jubilados "Unidad y Esperanza" del Bº Ejercito Argentino, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hija y familia en estos momentos dificiles. Elevamos en su memoria.

JIMÉNEZ, TEODORA BENITA (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/23|. Señor, tu eres mi pastor, qué me puede faltar, en praderas cubiertas de verdes El me lleva a descansar, me conduce a la aguas de quietud y mi alma reconforta. Flia. Romero: Teresa Vildoza de Romero, Raúl, Mabel, Elva, Emilio, Alejandra Miriam participan su fallecimiento con mucho dolor.

JIMÉNEZ, TEODORA BENITA (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/23|. Gabriela Abate, Marcia Palomo, Mary Gamoni, Marina Peralta, Silvia Gigena, Yoyi Lobo, Rosi Collado, Noemi Orellana y Liliana Balzaretti, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mama de su ex compañera Delia Guzmán. Elevamos oraciones en su memoria.





MOISÉS, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/23|. José Elías y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor y la oración a su esposa e hijos Horacio y Raul.

MOISÉS, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/23|. La Promoción 1964 de la Escuela Normal Manuel Belgrano participa el fallecimiento del esposo de su querida compañera Ana Maria Banco, deseando pornta resignación para ella y toda su familia. Ruegan oraciones por el descanso de su alma.

MOISÉS, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/23|. Sus familiares Héctor Banco y familia acompañan con profundo dolor a su esposa, hijos y nietos y demás familiares. Despiden con el cariño que siempre nos brindó, a quien fue una persona de bien, ejemplo de honestidad y trabajo. Rogamos una oracion por su eterno descanso. Q.e.p.d.

MOISÉS, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/23|. Su cliente de años, Fernando Cáceres participa el fallecimiento de don Moisés y ruega oraciones en su memoria.

MORALES, MAURA GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/23|. Sus hijos Ramon, Antonio, Dardo, Ramona, Maria, Ramon, Agustin h. politicos nietos bisnietos y demas familiares SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ORELLANA, MABEL MAGALI (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/23|. Sus sobrinos, su ahijado Germán Orellana, sus hermanos, sus amigas y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Aires del Pinar. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. SERVICIO REALIZAD POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027 - Cel. 385-5357628.

OVEJERO, DARDO AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/23|. Sus hijos, Sandra, Marcelo, Adriana, h. politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados ayer 16 horas en el cementerio La Piedad. Cob Norcen servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

OVEJERO, DARDO AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/23|. Los compañeros de su hija Sandra de la escuela de Formación Profesional Nº 10 participan con pesar el fallecimiento de su padre y elevan oraciones en su memoria.

RAFAEL DE RILINSKI, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/23|. Querida Olga, siempre te recordaremos tan amable, atenta, solidaria. Sus primos Miguela Rilinski de Yocca, Irma Rilinsky y Pedro Pedro Rilinski participan con dolor su fallecimiento, invocan oraciones en su memoria. y acompañamos con afecto a su familia en este triste momento.

RAFAEL DE RILINSKI, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/23|. Nené Lucca y su hija Josefina Chazarreta Lucca, acompañan a su hermana Estela y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

SCAMPA LOZA, ALBERTO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 17/4/23|. Su prima hermana Nora Carabajal Loza, su esposa Jose Manuel Cáceres, hijos y nietos participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

SCAMPA LOZA, ALBERTO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 17/4/23|. Sus primos hermanos Mario Francisco y Manuel Antonio Carabajal Loza, y sus respectivas familias, acompañan a sus hermanas en este momento de profundo dolor y elevan oraciones por su eterno descanso.

STRAMESI, LUISA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/23|. Sus hijos, Graciela, Raul, Roger, Cristina, Carlos, Daniel, Lucia, sus hijos politico, nietos, bisnietos y demas familiares. sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio jardin del sol SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

STRAMESI, LUISA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/23|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Participan con profundo dolor, amigo de la familia Gramajo Victor, su esposa Matilde e hijos.

SUÁREZ, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/23|. Participan con profundo dolor. Sus hijas Noemí, Mirtha, Cristina, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque el Descaso. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SUÁREZ, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/23|. Honorable comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza cuerpo general de delegados y su comisión de jubilados y pensionados participan el fallecimiento del socio. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque el Descanso.

SUÁREZ, MARÍA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/23|. El Centro de Jubilados y Pensionados de Recreacion y Turismo Tradicion, participa el fallecmiento de la madre de su socia, amiga y permanente colaboradora junto con su esposo Noemí Ibañez y Antonio Sabagh y elevan oraciones en su querida memoria.

TORTOLA, JOSÉ ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/23|. Los directores y compañero de la Subsecretaria del Agua, acompaña en este momento de dolor a la Cdra. Rosa Emilia Tortola, directora de la Subsecretaria del Agua.