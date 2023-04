FÚNEBRES | 23 DE ABRIL DEL 2023

22/04/2023 - 23:20 Funebres

Sepelios Participaciones

BANEGAS DE CORONEL, ADA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/23|. Su sobrina Marta Banegas participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oracion en su memoria.

BONAHORA VDA. DE BISSACCO, ZORAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/23|. Alberto Chazarreta, su esposa Cristina Acosta, sus hijos Albertito, Gringa y Gustavo, sus nietos Nelson, Sebastián, Alan, Jorgelina y Guadalupe, bisnieta Josefina, participan con profundo dolor el fallecimeinto de nuestra querida amiga y vecina de toda una vida "doña Orito" y que brille para ella la luz que no tiene fin.

BONAHORA VDA. DE BISSACCO, ZORAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/23|. Yoyi e Yrma Gerez, Ariel Gerez y familia, Vicky y Tobías Gerez participan con profundo dolor y pesar el fallecimiento de la Sra. de Bissacco, querida y respetada vecina, pobladora de Jorge Newbery 2da. ampliación desde su inauguración. Rogamos al Señor su merecido y etenro descanso en su gloria.

BONAHORA VDA. DE BISSACCO, ZORAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/23|. Miryam Romagnoli y sus hijas Florencia, Constanza y Agostina participan su fallecimiento y elevan oraciones en memoria de su Nona.

BONAHORA VDA. DE BISSACCO, ZORAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/23|. Hector R. Baraldo, Sonia Torri Arriazu y sus hijos: Luciana, Sacha y Martin participan de su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BONAHORA VDA. DE BISSACCO, ZORAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/23|. Hoy tenemos que despedir a una persona tan divertida como era ella. Buena esposa, madre y abuela, descansa en paz querida tía Oro. Silvia Ovejero y Roberto Isaac.

CORREA, DOMINGO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. Participan con profundo dolor: Su hermana Beatriz y su hermano político Alberto Gomez, Ricardo Ledesma, sobrinos, Nietos y de más familiares. Ruegan una oración en su memoria sus restos seran inhumados en el cementerio La Piedad. Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CORREA, DOMINGO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. Su cuñado Ricardo Ledesma, sus hijos Dito, Emi, Migui, sobrinos David, Lujan, Ema, su amigoGaucho participan con dolor su fallecimiento. Descansa en paz.

DI LULLO DE GARAY, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/23|. Adela Isabel Navelino y familia participan el fallecimiento de la madre de su amiga Maru, su nuera Alicia y acompañan a toda su familia en este doloroso momento.

DI LULLO DE GARAY, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/23|. Emma Sanchez de Carabajal y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DI LULLO DE GARAY, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/23|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. María Eugenia Di Lullo de Garay y acompañan en el dolor a su hijo, Ing. Fernando Garay, docente de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, como así también a familiares y afectos.

DI LULLO DE GARAY, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/23|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. María Eugenia Di Lullo y acompañan en el dolor a sus nietos, Francisco Garay y Dra. Arq. Ana Garay, integrantes de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales de la Salud, como así también a familiares y afectos.

DI LULLO DE GARAY, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/23|. Mónica Nader acompaña con oraciones a sus hijas Eugenia y Marta, nietos en tan doloroso momento Rogando el descanso eterno de la Sra. Eugenia.

IBAÑEZ, MACEDONIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/23|. Sus hijos Ivana, Angel, Franco y María y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio jardín del sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

KOMAID, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/4/23|. "Que se pronuncie mi nombre en casa como siempre lo ha sido sin énfasis ninguno, sin rastros de sombra. La vida es lo que es, lo que siempre ha sido..." Tu amiga y amiga de Silvita que siempre te recordaré con mucho cariño. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Lidia Tello.

KOMAID, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 16/12/22|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Rosita Trejo, su hija Norma y sus nietos Víctor y Agostina participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su amiga Silvia Morán. Elevan oraciones en su memoria.

LEIVA, DELICIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/23|. Su hija Mirta Carrizo Leiva (a), sus nietos Cristina y Nico (a) participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MAIDANA, ADOLFO JAVIER- CÁCERES, MARÍA GRACIELA - MAIDANA, MARÍA BELÉN (q.e.p.d.) Fallecieron el 21/04/23|." Yo soy la resurrección y la vida. el que cree em mí, aunque este muerto, vivirá." "Familia querida, se adelantaron en el vuelo hacia Dios que todos emprendemos. Su hijo y hermano Ignacio Maidana, su Hermana, cuñada y tía Maria Fernanda Maidana y demás familiares participan su fallecimiento. Elevan oraciones en sus memorias

MAIDANA, ADOLFO JAVIER- CÁCERES, MARÍA GRACIELA - MAIDANA, MARÍA BELÉN (q.e.p.d.) Fallecieron el 21/4/23|. Su amiga Adriana De Grandi y flia despiden con inmenso dolor a su amigo Dofo, a su esposa e hija. Amigo de risas y disparates, te has marchado de este mundo mucho antes de lo previsto. Siempre estarán en mi memoria los buenos momentos compartidos. Tu recuerdo vivirá en mi hasta nuestro reencuentro. Vuela alto junto a tu esposa e hija.

MAIDANA, ADOLFO JAVIER- CÁCERES, MARÍA GRACIELA - MAIDANA, MARÍA BELÉN (q.e.p.d.) Fallecieron el 21/04/23|. "Cuando veía temblar mis pies, Señor, tu me me diste fuerza. Cuando se multiplican mis angustias, tus consuelos me alegran el espíritu" (Salmo 94:18-19). Alice y Juan Carlos Martín, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano, cuñada y sobrina de su amiga María Fernanda y familia y los acompañan en este difícil momento.

MAIDANA, ADOLFO JAVIER- CÁCERES, MARÍA GRACIELA - MAIDANA, MARÍA BELÉN (q.e.p.d.) Fallecieron el 21/4/23|. Sus vecinos y amigos de toda la vida: José D. Chaud, Analía Chaud y Claudia B. Chaud despiden con profundo dolor y consternación la partida al cielo de esta hermosa familia que ha quedado cercenada por la terrible tragedia irreparable que les tocó atravesar. Aún recordamos como si fuera hoy los momentos compartidos desde la niñez inclusive. Una hermosa familia, excelentes vecinos siempre dispuestos a prestar una mano con total generosidad y sincero afecto. Estarán siempre en nuestros corazones. Que brille para ellos la Luz que no tiene fin.

PIÑA, MARÍA DEL MILAGRO RUBÍ Dra. (q.e.p.d) Falleció el 20/4/23|. Mónica Nader hace llegar sus condolencias a sus hijas, hijo político y nietos.

RUBÍ PIÑA MARIA DEL MILAGRO Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. Sus hijos Ana, Susana y Graciela, su hijo político Arturo Pelaitay, nietos Gabriela, Daniel y Andrea Ábalos, Alejandra, Daniela y Noelia Pelaitay, bisnietos Santiago, Malena y Ángel participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Privado Parque de la Paz EMPRESA SANTIAGO.

SANDOVAL DE CABRERA, SUSANA ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. Sus hijos Marcelo, Gustavo y Jorge, sus hijas políticas Silvina, Andrea y Cecilia, nietos y bisnietos participan con dolor fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. SERV SOC AMPARO SRL.

SANDOVAL DE CABRERA, SUSANA ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. Su hijo Jorge Cabrera, hija política Cecilia Sialle y sus amados nietos Bautista y Jazmín, la despiden con todo el amor que ella nos brindó en vida.

SANDOVAL DE CABRERA, SUSANA ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. Su prima Chita Rojas, sus sobrinos Roxana y Alejandro, sobrinos pol. Edgardo y Viviana, sobrinos nietos Matías y Lucas Santillán, y Lidia Meleán participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SANDOVAL DE CABRERA, SUSANA ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. Querida Susy: que tristeza despedirte amiga, comadre, prima del alma, compañera de tantos momentos, de viajes, de encuentros en familia junto a nuestros hijos y a tu querido esposo; que seguro habrá ido a tu encuentro para morar la casa del Señor nuestro Dios. Tantos momentos lindos pasados que están grabados en nuestros corazones. Mucha fortaleza a tus amados hijos Marcelo, Gustavo y Jorge y familias, a todos tus nietos que alegraron tu vida. Con mucho dolor te decimos hasta siempre Susy. Tus compadres Juan Diaz y Anita Prados, tus sobrinas Patricia y familia, Mariana y familia.

SANDOVAL DE CABRERA, SUSANA ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. Susana que el Señor te reciba en su morada celestial. Siempre estarás en nuestros corazones. Alicia Prados de Ávila, sus hijas Valeria, Analía, Belén y nietos participan tu irreparable pérdida.

SANDOVAL DE CABRERA, SUSANA ELOÍSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. Querida madrina, con inmensa tristeza te despide tu ahijada Valeria Ávila Prados y que tu alma descnse en paz.





Invitación a Misa

DÍAZ DE PERALTA, REINA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/19|. Su esposo Gustavo Peralta, sus hijos Marcelo, Walter, Jorge, Darío, Mirta, Fernando, Claudia y Silvina e hijos políticos; hermanos; nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 10 hs., en la iglesia Santa Lucía al cumplirse 4 años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: hijo mío, en el momento en que nos dejaste, nuestros corazones se dividieron dos, uno están llenos de recuerdos y el otro contigo murió... Corazón de tu madre, hace 11 años y 4 meses que encendemos una vela por tu recuerdo, así mientras el fuego se mantenga encendido, sentiremos la calidez de tu abrazo que tanto extrañamos. Te amamos, tus padres Luis y Negri, tus hermanas Ale y Fabi, tu hija Zafi, tus sobrino Rodri, tu abu Pila, familiares y amigos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20,30 hs. en el Santuario Santa Lucía, para elevar oraciones en su querida memoria.

HERRERA SALTO, RAFAEL HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/22|. "Llegue hasta mi, Señor tu luz y mi salvacion conforme a tu promera". Salmo. Su hermana Gladys H. de Contreras, sus sobrinos Conny, Alfredo, Cecilia, Rubén, Ariel, Sabina, Julio, Darío y demás fliares, invitan a orar por el en la misa a las 20 hs. en Catedral Basílica, al cumplir un año de su encuentro con Jesus Nuestro Señor.

SÁNDEZ, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/22|. Te extrañamos y amamos profundamente. Su esposa Ana González, sus hijos Álvaro, Diego y Julio, sus hijas pol. sus adorados nietos Martina, Joel, Priscila y Lautaro, invitan a la misa al cumplirse 6 meses de su fallecimiento en el Santuario Santa Rita del Bº Jorge Newbery, hoy a las 8,30 hs. Se ruega oraciones en su querida memoria.





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

LÓPEZ, ORLANDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/23|. Su esposa Palmira García, sus hijos: Cecy, Fabio, Mishi, Ulises, Negro y Gringo, sus nietos: Analuz, Teodoro, Daniel, Isabel, Fausto, Felicitas y Paulo, sus hijos políticos: Mario, Luciana, Reyna y Noelia., Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el Cementerio La Esperanza, casa de duelo Avda. A. Herrera y Mailin sala velatoria Clodomira EMPRESA SANTIAGO.





Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

GEREZ, ROSA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. Su madre Rosa Gerez, sus hermanos Walter y Graciela, sus hijos Damián, Alfredo y Enzo, su sobrino Hernán y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.:385-5357628.

LOBOS, WALTER JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/23|. Su tío Goyo y Victorina, sus primos y sobrinos part. su fallec. sus restos serán inhum. hoy en el cement. de Forres. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383 La Banda.

LOPEZ, ORLANDO DELVALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/23|. Su hermano Richard, su hna. pol. Graciela Elías, sus sobrinos Richard, Diego, Matías y sus respectivas familias participan con mucha tristeza su falleciiento y acompañan con cariño a la familia. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

MONTI, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. Si estarás vivo en nuestros corazones. Gracias por tanto cariño y afecto. Que descanses en paz. Que brille para Ud. la luz que no tiene fin. Dolly Jorge Egea y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Ing. Eliseo Camilo Monti. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTI, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. Personal de la Firma Industrias Primonti SRL participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Ing. Eliseo Camilo Monti y acompañan a la familia en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

MONTI, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. El responsable del Programa Telesalud, Dr. Daniel Chazarreta y su equipo participan con dolor el fallecimiento del padre del Dr. César Monti. Elevan oraciones en su memoria.

MONTI, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. Dr. Daniel Chazarreta y su esposa Dra. María Eugenia Garbi participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo, Dr. Cesar Monti y a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

MONTI, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. Lito Argañaraz, su esposa Susana Torres y familias, participan su fallecimiento.

MONTI, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. Cacho Jiménez, hijos y nietos participan el fallecimiento del amigo César. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTI, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. Hernando Suárez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

MONTI, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. Dr. Cristián Castillo y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del "Tío César". Ruegan oraciones en su memoria. Frías

MONTI, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. Eduardo Anibal "El Gordo" Pérez y sus hijos junto a sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones por su descanso eterno. Frías

MONTI, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. " Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en las tinieblas, sino que tendrá luz y vida" Susana Monti de Juez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento rogando a Dios su descanso en paz y consuelo para su querida familia.

MONTI, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. Maria Montis y su esposo Oscar Castillo, el Dr. Javier Castillo y su esposa Lorena Soria participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones rogando a Dios por su descanso eterno. Frías

MONTI, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. Amigos y hermanos de la vida de la Promoción 1983 de la ENET N° 1 Dr. Ramón Carrillo de su hijo Sergio, participan con profundo dolor su partida y ruegan a Dios por su descanso eterno. Frías

MONTI, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. Comisión Directiva y socios, del club Social de Frías, participan con profundo dolor el fallecimiento de su socio vitalicio. Ruegan oraciones a Dios por su descanso eterno y cristiana resignación a su familia.

MONTI, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. Ramón Marcelo Paz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTI, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. Daniel Gómez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTI, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. Dra. Graciela Alzogaray y su hija Angelina Alzogaray, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTI, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. Personal de los Hospitales del Interior de la Pcia. participan con profundo dolor y acompañan a Dr. César Monti por el fallecimiento de su Sr. padre.

MONTI, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. Daniel Alberto Privitera y familia, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

MONTI, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. Personal técnico y administrativo de la Empresa Daniel Privitera participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTI, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. Tito Sarquiz, su esposa Mabel Herrera y sus hijos Miguel, José y Viviana participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

MONTI, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. Miguel Sarquiz, su esposa Cristina, sus hijos Andrea, Germán, María Eugenia y Agustín participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

MONTI, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. Viviana Sarquiz, su hijo Marco Acompañan a su familia en tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTI, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. Mijovi SRL y Safico SA participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTI, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. El Coronel (R) Hugo Eduardo Peralta acompaña al Dr. César Monti por el fallecimiento de su señor padre. Ruega oraciones en su memoria y fortaleza para su familia.

MONTI, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. El Colegio de Medicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Cesar Monti, socio y subsecretario de Salud de la provincia. Ruega oraciones en su memoria.

MONTI, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y que el Santísimo fortalezca a toda su Familia. Los compañeros de la O.G.A., Cámara de Apelaciones Penal, acompañan con profundo dolor a su hijo Sergio Monti en este difícil momento.

MONTI, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. Alicia De Morra y sus hijos Jorge , Diego y Lautaro y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de Don Cesar

Acompañamos a su familia en este difícil momento y elevamos oraciones por su eterno descanso.

MONTI, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. Dr Jorge Morra y familia participa con dolor el fallecimiento de Don Cesar y acompañan a su familia en este momento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

MONTI, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. Edmundo Gomez, su hija Claudia María, sus nietas Maitena y Oriana, desde Choya, participan con una pena muy grande el fallecimiento del entrañable amigo. Choya.

MONTI, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. José Maria Gomez y flia, desde Choya, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

MONTI, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. Julio Alejandro Rovarini, su esposa Jorgelina Trouvé y sus hijas lamentan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTI, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. Dr. Carlos E. Fuenzalida participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

MONTI, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. Claudia Zeman participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

MONTI, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. Clara R. Barthe de Rovarini, sus hijos Juan Manuel y Gabriela, Pablo y Marcela, Julio y Jorgelina y sus nietos lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a toda su familia.

MONTI, CÉSAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Carlos A. Camaño y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.