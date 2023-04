FÚNEBRES | 29 DE ABRIL DEL 2023

30/04/2023 - 02:06 Funebres

FALLECIMIENTOS

30/4/23

- Enriqueta María Padilla

- Miryan Narcisa Morán

- Hugo Oscar Capula

- Daniel Alberto Ferreira (Loreto)

- Clara Alcira María del Valle Retondo de Sosa

- Pedro Eugenio Fiad

- Oscar Aníbal Paz

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CLARA ALCIRA MARÍA DEL VALLE RETONDO DE SOSA

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 28/4/23 y espera la resurrección.

José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e hijos: María Eugenia Gubaira, María José y Jorge LLaya, y Mariano Gubaira, sus nietos: Alfonso, Justina y Bautista Arce Gubaira, Milagros, Tomás, Sol y María LLaya Gubaira. Participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Pedimos oraciones por su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CLARA ALCIRA MARÍA DEL VALLE RETONDO DE SOSA

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 28/4/23 y espera la resurrección.

Sus hijos: Oscar y Claudio Sosa Rotondo, su hija política, sus nietos: Daniel Sosa y María del Pilar Sosa, participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANTES GUBAIRA E HIJO.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CLARA ALCIRA MARÍA DEL VALLE RETONDO DE SOSA

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 28/4/23 y espera la resurrección.

Sus hijos Oscar Daniel Sosa Retondo y Claudio Alberto Sosa Retondo, sus nietos María del Pilar y Daniel Alejandro, su nuera Paola participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CLARA ALCIRA MARÍA DEL VALLE RETONDO DE SOSA

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 28/4/23 y espera la resurrección.

Su hermana María Azucena Retondo y su sobrina María Alcira Retondo participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ DOMINGO DEL VALLE BARRIENTOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/4/23 y espera la resurrección.

Sus padres José, Yolanda, su esposa Yesmin Nassif, hijos Ximena, Virginia, Rocío, José Alfonso, su hijo político Jesús, sus nietos Iván, Alejandro, Rufina, hermanos Luis, Sunilde y demás familiares sus restos seran inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por COMPLEJO PARQUE. Olaechea 649. Tel. 4219787.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ DOMINGO DEL VALLE BARRIENTOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/4/23 y espera la resurrección.

“Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá”.

Junta Ejecutiva, presidente, personal administrativo, técnico y del predio del Consejo profesional de la Ingeniería y Afines, participan con profundo pesar el fallecimiento de su ex presidente y matriculado vitalicio, ingeniero hidráulico José Domingo Barrientos. Acompañan en dolor a su esposa, hijos, nietos y demás afectos y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Crio. Mayor (R) HUGO OSCAR CAPULA

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 29/4/23 y espera la resurrección.

Sus hijos Víctor Hugo, Francisco, Ana Teresa, sus hijas políticas Marcela, Claudia, sus nietos Yamila, Ximena, Ana Lucía, Ignacio y su bisnieto Alonso participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el Parque de la Paz.

INVITACIÓN A MISA

MYRIAM ELIZABETH CAMUS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/3/23 y espera la resurrección.

Querida Myriam, cada día extrañamos más tu presencia física, pero nos consuela saber que estás gozando del descanso eterno junto a Jesús, en tu casa verdadera, más allá del sol. Te llevaremos por siempre en nuestro corazón y memoria hasta que llegue el momento de reencontrarnos. Te amamos. Su hijo José Maria Camus y familia, sus hermanos Mirta, Silvia, Cristina, Juan Domingo y Ariel, sus hermanos políticos, sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 11 hs. en la Iglesia Catedral Basílica con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

AMIGUEL ADRIÁN CASTILLO DÍAZ (Yampy)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/5/22 y espera la resurrección.

“No he muerto, solo me fui antes y no quiero que me recuerden con lágrimas, como aquel que no tiene esperanzas”. Sus padres Gladys y Miguel, sus hijitos Lucio y Jazmín, y sus hermanos invitan a la misa que se oficiará mañana 1/5 a las 20 en la Pquia. Nuestro Señor de Mailín, al cumplirse un año de su fallecimiento y para rogar por su eterno descanso.

RECORDATORIO

MARISA DEL VALLE IBÁÑEZ DE LA CRUZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/4/19 y espera la resurrección.

Donde quiera que me encuentre te llevo junto a mi. Te comento y cuento cosas, y de algún modo una respuesta me llega, solo que no puedo escuchar tu voz cuando me hablas. Tu esposo : Dardo Anibel, hijos Dardito y Aníbal,Tus nietos: Lucero, Katherine, Dardo Andrés, Bianca y Tomas. Que brille para ti la luz que no tiene fin.

INVITACIÓN A MISA

CARLOS ALBERTO PIRRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/4/20 y espera la resurrección.

Hoy se cumple tres años de tu partida papá y es como si fuera ayer que compartíamos esos momentos increíbles. El tiempo pasa pero vos estás en cada momento de nuestras vidas y tus recuerdos son los que nos hacen sonreír y saber que vives entre nosotros, acompañándonos yprotegiéndonos, como siempre lo hiciste. Te amamos y siempre estás en elCorazón de quienes te aman. Tu esposa, hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se realizará en la iglesia San José de Belgrano, a las 20 horas al cumplirse tres años de tu partida a los brazos del de Señor.

INVITACIÓN A MISA

MAGDALENA GOMEZ DE GARAY (Perla)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/2/23 y espera la resurrección.

“Tu alma sigue viva, eres el rayo de luz que veremos siempre con la certeza de que volveremos a encontrarnos”. Al cumplirse tres meses de su partida, su esposo Enrique, su hijo Ariel y su nieto Pablo Garay invitan a la misa que se oficiará mañana 1/5 a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano.

RECORDATORIO

NELVA BEATRIZ SEQUEIRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/4/22 y espera la resurrección.

“Bety, hace un año que te fuiste y tu partida dejó un vacío en la familia y un dolor infinito que nos oprime el pecho al sentir tu ausencia. Solo recordar los momentos felices compartidos nos reconforta, nos da fuerza, fuiste una luchadora, un ejemplo de coraje, no había nada inalcanzable para vos, pusiste tu corazón y tus fuerzas en ayudar a tantos, sin esperar nada a cambio, escuchando y acompañando a los que necesitaban, nunca miraste para otro lado, siempre solidaria, leal y presente con todos. Brille para vos la luz que no tiene fin hermana y descansa en los brazos del Señor. A un año de tu partida, su familia pide oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

ALBA LUNA AGUIRRE DE CASTILLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 22/4/23 y espera la resurrección.

Nuestro recuerdo a la mujer fuerte, luchadora, voluntariosa y solidaria que supo ser en vida Lunita Aguirre de Castillo.

Precursora y protagonista de tanta lucha social, defensora de los derechos humanos y de los trabajadores, formadora de tantas generaciones en Educación Cívica, de sentimientos profundamente cristianos y protectora de los vulnerables.

Una oración a su querida memoria. Familia Gutiérrez - Jiménez.

INVITACIÓN A MISA

DOMINGO DE JESÚS CORREA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/4/23 y espera la resurrección.

Su hermana Beatriz Correa, sus cuñados Alberto Gómez, Ricardo Ledesma, sus sobrinos Dito, Emilce, Mónica, Verónica, Miguel, Adriana, Eduardo, sus sobrinos políticos Julio, Mario, Alberto y Paola, sus sobrinos nieto Nicolás, David, Julián, Valentina, Belén, Martina, Nayarit, Julieta, Luján, Lucio, Francesca, Ema, Delfina, sobrinos nietos políticos Lourdes, Brian, tía Yoyi agradecen a todos los que nos acompañaron en este difícil momento e invitan a la misa por cumplirse 9 días de su partida al reino celestial que se oficiará en la iglesia Catedral el día 1/5/23 a las 20 hs.