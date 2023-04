FÚNEBRES | 30 DE ABRIL DEL 2023

30/04/2023 - 02:17 Funebres

- Enriqueta María Padilla

- Miryan Narcisa Morán

- Hugo Oscar Capula

- Daniel Alberto Ferreira (Loreto)

- Clara Alcira María del Valle Retondo de Sosa

- Pedro Eugenio Fiad

- Oscar Aníbal Paz

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CLARA ALCIRA MARÍA DEL VALLE RETONDO DE SOSA

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 28/4/23 y espera la resurrección.

José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira e hijos: María Eugenia Gubaira, María José y Jorge LLaya, y Mariano Gubaira, sus nietos: Alfonso, Justina y Bautista Arce Gubaira, Milagros, Tomás, Sol y María LLaya Gubaira. Participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Pedimos oraciones por su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CLARA ALCIRA MARÍA DEL VALLE RETONDO DE SOSA

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 28/4/23 y espera la resurrección.

Sus hijos: Oscar y Claudio Sosa Rotondo, su hija política, sus nietos: Daniel Sosa y María del Pilar Sosa, participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANTES GUBAIRA E HIJO.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CLARA ALCIRA MARÍA DEL VALLE RETONDO DE SOSA

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 28/4/23 y espera la resurrección.

Sus hijos Oscar Daniel Sosa Retondo y Claudio Alberto Sosa Retondo, sus nietos María del Pilar y Daniel Alejandro, su nuera Paola participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CLARA ALCIRA MARÍA DEL VALLE RETONDO DE SOSA

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 28/4/23 y espera la resurrección.

Su hermana María Azucena Retondo y su sobrina María Alcira Retondo participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ DOMINGO DEL VALLE BARRIENTOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/4/23 y espera la resurrección.

Sus padres José, Yolanda, su esposa Yesmin Nassif, hijos Ximena, Virginia, Rocío, José Alfonso, su hijo político Jesús, sus nietos Iván, Alejandro, Rufina, hermanos Luis, Sunilde y demás familiares sus restos seran inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por COMPLEJO PARQUE. Olaechea 649. Tel. 4219787.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ DOMINGO DEL VALLE BARRIENTOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/4/23 y espera la resurrección.

“Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá”.

Junta Ejecutiva, presidente, personal administrativo, técnico y del predio del Consejo profesional de la Ingeniería y Afines, participan con profundo pesar el fallecimiento de su ex presidente y matriculado vitalicio, ingeniero hidráulico José Domingo Barrientos. Acompañan en dolor a su esposa, hijos, nietos y demás afectos y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Crio. Mayor (R) HUGO OSCAR CAPULA

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 29/4/23 y espera la resurrección.

Sus hijos Víctor Hugo, Francisco, Ana Teresa, sus hijas políticas Marcela, Claudia, sus nietos Yamila, Ximena, Ana Lucía, Ignacio y su bisnieto Alonso participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el Parque de la Paz.

INVITACIÓN A MISA

MYRIAM ELIZABETH CAMUS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/3/23 y espera la resurrección.

Querida Myriam, cada día extrañamos más tu presencia física, pero nos consuela saber que estás gozando del descanso eterno junto a Jesús, en tu casa verdadera, más allá del sol. Te llevaremos por siempre en nuestro corazón y memoria hasta que llegue el momento de reencontrarnos. Te amamos. Su hijo José Maria Camus y familia, sus hermanos Mirta, Silvia, Cristina, Juan Domingo y Ariel, sus hermanos políticos, sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 11 hs. en la Iglesia Catedral Basílica con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

AMIGUEL ADRIÁN CASTILLO DÍAZ (Yampy)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/5/22 y espera la resurrección.

“No he muerto, solo me fui antes y no quiero que me recuerden con lágrimas, como aquel que no tiene esperanzas”. Sus padres Gladys y Miguel, sus hijitos Lucio y Jazmín, y sus hermanos invitan a la misa que se oficiará mañana 1/5 a las 20 en la Pquia. Nuestro Señor de Mailín, al cumplirse un año de su fallecimiento y para rogar por su eterno descanso.

RECORDATORIO

MARISA DEL VALLE IBÁÑEZ DE LA CRUZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/4/19 y espera la resurrección.

Donde quiera que me encuentre te llevo junto a mi. Te comento y cuento cosas, y de algún modo una respuesta me llega, solo que no puedo escuchar tu voz cuando me hablas. Tu esposo : Dardo Anibel, hijos Dardito y Aníbal,Tus nietos: Lucero, Katherine, Dardo Andrés, Bianca y Tomas. Que brille para ti la luz que no tiene fin.

INVITACIÓN A MISA

CARLOS ALBERTO PIRRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/4/20 y espera la resurrección.

Hoy se cumple tres años de tu partida papá y es como si fuera ayer que compartíamos esos momentos increíbles. El tiempo pasa pero vos estás en cada momento de nuestras vidas y tus recuerdos son los que nos hacen sonreír y saber que vives entre nosotros, acompañándonos yprotegiéndonos, como siempre lo hiciste. Te amamos y siempre estás en elCorazón de quienes te aman. Tu esposa, hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se realizará en la iglesia San José de Belgrano, a las 20 horas al cumplirse tres años de tu partida a los brazos del de Señor.

INVITACIÓN A MISA

MAGDALENA GOMEZ DE GARAY (Perla)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/2/23 y espera la resurrección.

“Tu alma sigue viva, eres el rayo de luz que veremos siempre con la certeza de que volveremos a encontrarnos”. Al cumplirse tres meses de su partida, su esposo Enrique, su hijo Ariel y su nieto Pablo Garay invitan a la misa que se oficiará mañana 1/5 a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano.

RECORDATORIO

NELVA BEATRIZ SEQUEIRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/4/22 y espera la resurrección.

“Bety, hace un año que te fuiste y tu partida dejó un vacío en la familia y un dolor infinito que nos oprime el pecho al sentir tu ausencia. Solo recordar los momentos felices compartidos nos reconforta, nos da fuerza, fuiste una luchadora, un ejemplo de coraje, no había nada inalcanzable para vos, pusiste tu corazón y tus fuerzas en ayudar a tantos, sin esperar nada a cambio, escuchando y acompañando a los que necesitaban, nunca miraste para otro lado, siempre solidaria, leal y presente con todos. Brille para vos la luz que no tiene fin hermana y descansa en los brazos del Señor. A un año de tu partida, su familia pide oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

ALBA LUNA AGUIRRE DE CASTILLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 22/4/23 y espera la resurrección.

Nuestro recuerdo a la mujer fuerte, luchadora, voluntariosa y solidaria que supo ser en vida Lunita Aguirre de Castillo.

Precursora y protagonista de tanta lucha social, defensora de los derechos humanos y de los trabajadores, formadora de tantas generaciones en Educación Cívica, de sentimientos profundamente cristianos y protectora de los vulnerables.

Una oración a su querida memoria. Familia Gutiérrez - Jiménez.

INVITACIÓN A MISA

DOMINGO DE JESÚS CORREA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/4/23 y espera la resurrección.

Su hermana Beatriz Correa, sus cuñados Alberto Gómez, Ricardo Ledesma, sus sobrinos Dito, Emilce, Mónica, Verónica, Miguel, Adriana, Eduardo, sus sobrinos políticos Julio, Mario, Alberto y Paola, sus sobrinos nieto Nicolás, David, Julián, Valentina, Belén, Martina, Nayarit, Julieta, Luján, Lucio, Francesca, Ema, Delfina, sobrinos nietos políticos Lourdes, Brian, tía Yoyi agradecen a todos los que nos acompañaron en este difícil momento e invitan a la misa por cumplirse 9 días de su partida al reino celestial que se oficiará en la iglesia Catedral el día 1/5/23 a las 20 hs.

BARRIENTOS, JOSÉ DOMINGO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Sus padres José (Paco) Barrientos y Yolanda Martínez, sus hermanos Luis Ariel, Zuni y Luis Agüero y familia participa con infinito pesar su partida al Reino Celestial, sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Elevan oraciones en su querida memoria.

BARRIENTOS, JOSÉ DOMINGO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Sus hermanos Zuni y Luis Agüero e hijos Fernando y Paola, Exequiel y Facundo y nietos Valentina, Ignacio y Pauli participan la irreparable perdida de Gringo. Vuela alto querido hermano. Siempre estarás en nuestros corazones, sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

BARRIENTOS, JOSÉ DOMINGO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Su tío Carlos W. Martínez, sus primas Rosita, Analía, Sandra y sus respectivas familias, despiden con inmenso dolor al querido Gringo, acompañando a Yezmin e hijos y a toda la familia en estos dificiles momentos, rogando que el Señor les de pronta resignacion. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Q.e.p.d.

BARRIENTOS, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Ing. José Domingo Barrientos, quien fuera Consejero Superior por el Claustro de Egresados, y acompañan en dolor a su hermana, CPN Zunilde Inés Barrientos, docente de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, como así también a familiares y afectos.

BARRIENTOS, JOSÉ DOMINGO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Autoridades, docentes, nodocentes, estudiantes y miembros de la comunidad de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE, participan con profundo pesar el fallecimiento del hermano de la profesora e integrante del Consejo Directivo C.P Zunilde Barrientos y acompañan a familiares y amigos en este difícil momento.

BARRIENTOS, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Ing. José Domingo Barrientos, quien fuera Consejo Superior del Claustro de Egresados, ex presidente del Consejo Profesional de Ingeniería y Afines. Acompañan en el dolor a su yerno, Ing. Jesús Ibañez, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, a su concuñada, Prof. Sandra Lopez Paz de Nassif, nodocente de la Secretaría del Consejo Superior, como así también a familiares y afectos.

BARRIENTOS, JOSÉ DOMINGO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Las amigas de su hermana Zunilde Inés: Alicia Cesca, Erica Raña, Nora Herrera, Patricia Legname, Silvia Torres y Alejandra Santillán lamentan su partida. Acompañan con profundo sentimiento a su familia; dan gracias por su vida y por su feliz encuentro con el Señor y les desean con cariño, sanación y paz.

BARRIENTOS, JOSÉ DOMINGO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Raúl García, su esposa Silvia Rueda y sus hijas participan su fallecimiento y acompañan a la familia en su dolor.

BARRIENTOS, JOSÉ DOMINGO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. El Ing. Jose Guido Gigli y familia, acompañan a la familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIENTOS, JOSÉ DOMINGO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Martín Ríos, Viviana Agüero y sus hijos María Victoria, Milagros y Agustín, Benjamín y Huerto participan su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos, sus padres, hermanos y demás familiares en este doloroso momento.

BARRIENTOS, JOSÉ DOMINGO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Norma Maldonado de Torres y sus hijos Silvia y Walter Joos, sus nietos Anne Sophie y Giulio, Walter y Emiliana y sus bisnietos Francesca y Alexandro, acompañan a su esposa e hijos, sus padres, hermanos y demás familiares en este momento de dolor.

BARRIENTOS, JOSÉ DOMINGO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Norma Torres de Agüero participa con profunda pena su fallecimiento y ruega por su eterno descanso. Acompaña en el dolor a su esposa e hijos, a sus padres y hermanos Zuny y Luis, en tan lamentable pérdida. Ruega oraciones en su memoria.

CAPULA, HUGO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Su esposa Carmen Coria, sus hijos Ana, Víctor y Francisco y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. CARUSO COMPAÑIA DE SEGUROS- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO- Pedro León Gallo 341- Tel 3854075740.

CAPULA, HUGO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Su hermana politica Ani y Jorge y su prima Luisa participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno.

CAPULA, HUGO OSCAR CRIO. MAYOR (R) (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Su hermano José Capula, hermana política María Ferrero, sus sobrinos María del Huerto, María José, María Guadalupe, José Antonio, Emmanuel, Franco Ramón y María Diama, sobrinos nietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz. Se ruega una oración en su querida memoria.

CAPULA, HUGO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Su ahijado Ramiro Durán participa con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

CAPULA, HUGO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Su amiga Dora Leiva de Infante, sus hijos Daniel, Hugo, Claudia y Adriana participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAPULA, HUGO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Tus hijos del corazón Daniel y Marcela Infante, nietos Micaela, Agustín, Pía, Lelio y su bisnieto Alfonso participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno.

CAPULA, HUGO OSCAR CRIO. MAYOR (R) (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Estanislao Kozlowsi y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo y camarada. Acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

CAPULA, HUGO OSCAR CRIO. MAYOR (R) (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Sus amigos Oscar , Coca y sus hijos Ibette, Soledad,, Guillermo y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

CASTAÑO, MARGARITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Su esposo Miguel Barrionuevo, su hija Gloria y tu nieto Lautaro y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CASTAÑO, MARGARITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. . Pedimos una oración en su memoria. Sus hermanas Muni y Dora Castaño participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTAÑO, MARGARITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Acompañamos a su hija y esposo en este momento doloroso. Sus primas Débora Álvarez, Cynthia Álvarez y Noelia Álvarez, Mily Álvarez y Massimo Rigonatto, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. Elevamos oraciones en su querida memoria.

FIAD, PEDRO EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Su hijo Javier Ignacio Fiad, hija politica Manuela Silva, su nieto Felipe y demas familiares. Sus restos fueron cremados ayer. Cobertura Caruso Cia. de Seguros S.A.- SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

FIAD, PEDRO EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Su hija Rocio Fiad y su nieto Victoriano que lo quieren mucho y lo despiden con tristeza.

FIAD, PEDRO EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Sus primos hermanos Luis Alberto, Sara Inés Silvia Mercedes Caporaletti Cavallotti, sus sobrinos Sebastián, Eugenio, Romina, Fernando, Luis, Eleonora, Viviana, Gonzalo, Franco, sus sobrinos nietos Sofía, Sara, Joaquín, Julieta, Guadalupe, Lautaro, Fernando Nicolás, Máximo y Ariana participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FIAD, PEDRO EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. El Cielo te recibe, descansa en el amor del Padre. Su primo Daniel Alejandro Fiad y Sra., sus hijos Juan Ignacio, Zoe e Iara participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MORAN, MIRYAN NARCISA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Su esposo Víctor Sosa, sus hijos Gabriela, Gustavo y Carolina, nietos, bis nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO- Pedro León Gallo 341- Tel 3854075740.

MORAN, MIRYAN NARCISA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Su hija Carolina Sosa Moran, Enrique Marquetti, sus hijos Manuela y Santiago, Juancho Marquetti participan con mucho dolor su fallecimiento. Ruegan una oracion en su memoria.

MORAN, MIRYAN NARCISA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Por toda la ternura que nos entregaste siempre, descansa en paz. Su hermana política María Elena Salomon, sus sobrinos Marcelo y María Emilia Morán y Mario Salomón participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oracion en su memoria.

MORAN, MIRYAN NARCISA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Descansa en paz tía querida. Su sobrina Mariela Ribas y su hijo Juan Cruz participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oracion en su memoria.

MORAN, MIRYAN NARCISA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Su sobrina Mili y sus hijos Luis, Leandro y Ligué acompañan a su familia en estos momentos de dolor y elevan una oracion en su memoria.

MORAN, MIRYAN NARCISA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Sus sobrinos Marcelo Morán y Alejandra Leyva y sus hijos Rodrigo, Gonzalo y Joaquin participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oracion en su memoria.

MORAN, MIRYAN NARCISA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Su amiga Margarita, sus hijas Monica y Romina acompañan a la familia en esta gran perdida y elevan una oracion para su amiga.

MORAN, MIRYAN NARCISA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Gustavo Mariano Paz, Maria Fernanda Barbesino, sus Hijos, Gustavo, Rocio, Joaquín y Agustina, y sus nietos Bartolome y Esmeralda participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MORAN, MIRYAN NARCISA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Juan Bautista Paz, Maria Natalia Soria y sus hijos Javier, Maria del Huerto y Mariano participan con profundo dolor su fallecimiento.

MORAN, MIRYAN NARCISA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Querida Miryan: nuestos recuedos de maravillosos momentos y afectos compartidos los conservaremos en nuestros corazones, por siempre. Tus ex compañeras y amigas Bety Aliende, Silvia de Vital, Regina Moyano, Raquel Bellomo, Graciela Basualdo, Lita Chein y Teresita Cisneros participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo e hijos. Ruegan una oracion en su memoria.

MORAN, MIRYAN NARCISA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Sus amigas y compañeras Raquel Bellomo, Bety Aliende , Agustina de Salomón , Graciela Basualdo , Regina Moyano , Tere de Cisneros , Lita Montes ,Silvia Camus de Vital participan con profundo dolor su fallecimiento , acompañan a sus familiares.y elevan oraciones por su memoria.

MORAN, MIRYAN NARCISA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Felices los humildes de corazón porque de ellos será el Reino de los cielos Juan Luis Vital , Silvia Camus de Vital ; hijos : Chun , Gaby , Ale , Juan y familias ; Erne , Andy , Santi participan con dolor el fallecimiento de nuestra querida Miryam acompañan a Vicky, Quiqui , Gustavo , Carolina y demás familiares , elevan oraciones por su memoria.

MORAN, MIRYAN NARCISA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Que brille para ella la luz que no tiene fin, su vecina y amiga Silvia Graciela Vital, sus hijos; María Constanza, Luciano y Federico Astudillo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Vicky, Kiki, Gustavo, Carolina y demás familiares. Elevan oraciones por su eterno descanso.

MORAN, MIRYAN NARCISA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Señor ya está ante ti, recibela en tus brazos de su vecina Maria Gabriela Vital, sus hijas; Victoria, Valentina y Delfina. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Vicky, Kiki, Gustavo, Carolina y demás familiares. Elevan oraciones por su eterno descanso

MORAN, MIRYAN NARCISA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. señor ya está ante ti, recibela en tus brazos y dale el descanso eterno su vecina Maria Alejandra Vital, José Bravo Yanuzziy sus hijas;Micaela y Julia participan con profundo dolor el fallecimiento de la Madre de su amiga Carolina, además de sus familiares Vicky, Kiki, Gustavo, Elevan oraciones por su eterno descanso.

MORAN, MIRYAN NARCISA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Sus vecinos de la calle Luis Pinto: María Corvalan y familia, Norma Boix y familia, Claudia Degano y familia, Carlos Agüero y familia, Eva Arias y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MORAN, MIRYAN NARCISA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Carlos Agüero, Marcia Santi, sus hijos Ignacio y familia, María Eugenia y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Viky y a sus hijos en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

PADILLA, ENRIQUETA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/23|. Sus hijos Miriam, Sandra, Alicia, Raúl y Walter y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque De La Paz. HAMBURGO COMPAÑIA DE SEGUROS SA, EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO- Pedro León Gallo 341- Tel 3854075740.

PALOMO, DARÍO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/23|. Sus sobrinos Claudia, Ing. Enrique Palomo, Lucía Gerez y sobrinos nietos CPN Franco Palomo, Ignacio y Cielo Palomo. Familia trejo. Siempre te recordaremos con cariño querido tío Polo.

PAZ, OSCAR ANIBAL (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Su esposa Cristina, sus hijos Debora, Lucia, Maria, Gladys, h.politicos y demas familares. Sus restos seran inhumados hoy 9 hs en Cementerio Parque de la Paz- SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162- TEL 4219787.

RETONDO, CLARA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/23|. Jesús dijo: "Yo soy la resurrección. El que cree en mi, aunque muera, vivirá". (Juan 11-25). Julia Sosa, Jorge Milki, sus hijos Maria Julia, Facundo, María Elvira y María Angela participan y acompañan el profundo dolor de sus queridos primos Oscar y Claudio en estos momentos.

RETONDO, CLARA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/23|. Silvia Sosa y sus hijos Carlos Juan, Federico, María Elisa Dargoltz participan el fallecimiento de la tía Clara y acompañan a sus hijos Oscar Daniel, Claudio y familias en este momento de tristeza.

RUIZ, SUSANA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Sus hijos Julio, Susana, Carlos, Pedro, Mario, Graciela, hijos politicos, hermanos, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en Cementerio La Piedad. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 - Tel. 4219787.

SOSA, ALBERTA ROSALBA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/23|. Roberto Giandana, Marily Allub y sus hijos Nicolas, Facundo ,Berenice y su nieto Justo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

Invitación a Misa

AGUIRRE DE CASTILLO, ALBA LUNA (q.e.p.d.) Falleció el 22/4/23|. ...Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en Mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en Mí, no morirá eternamente” (Juan 11:25–26). Con tu inquebrantable Fe llenaste nuestras vidas de ejemplo, amor y felicidad. Nos dejaste como legado tu valor y esperanza. Tu recuerdo seguirá siendo luz y ejemplo de vida. Sus hijos, Lorena y Hernán, sus hermanos, sobrinos y demás familiares agradecen las muestras de afecto recibidas en este difícil momento e invitan a la Misa que se oficiará el día 2 de Mayo a las 20:30 hs. en el Convento de Santo Domingo, cerrando la Novena por el descanso eterno de la querida Lunita. Que brille para ella la Luz que no tiene fin.

AGUIRRE LEY, DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 26/4/21|. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Tu esposa Beatriz, hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y familia invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20 hs en la Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse dos años de su fallecimiento.

CONTRERAS, CÁNDIDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/12|. Dale Señor el descanso eterno y que brille para ella la luz eterna. Su hijo y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en la iglesia San Francisco con motivo de cumplirse once años de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, TOMAS ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/15|. Señor, Dios mío, hoy vuelven las lágrimas a caer como perlas al vacío, recordando a un ser querido. Pero nuestro amor es tan grande hacia ti Señor, que no cuestionamos nada porque sabemos que el está contigo. Esa es nuestra fe y consuelo y mientras en nuestros corazones siga viviendo su recuerdo, solo su cuerpo se habrá marchado. Al cumplirse ocho años de su partida al Reino Celestial, se oficiará una misa en la parroquia Santo Cristo a las 20 hs. Tus hijos Tomás y Victoria Ibáñez, tu esposa Daniela Peralta, toda la familia Peralta e Ibáñez.

OLIVERA, CARMEN DEL VALLE (KIKA) (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/21. Solo nos queda el consuelo de pensar que alguien que ahora está en el cielo, vela por nosotros. Siempre te recordaremos hermana querida. Sus hermanos y demás familiares invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20 hs en la Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse dos años de su fallecimiento.

SUÁREZ DE IBÁÑEZ, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 21/4/23|. Al cumplirse los 9 dias de fallecimiento, sus hijos Oscar, Judith, Roxana, sobrina Mary, Carlos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20 hs en Catedral Basílica. Elevan oraciones en su memoria.

Agradecimientos

DIAZ, DIONISIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/23|. Participan con profundo dolor. Sus hijos Ana, María, Nancy, Oscar, José Luis, Juan Carlos, Nietos y de más familiares. Ruegan una oración en su memoria sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

YANACON, MARIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/23|. Participan con profundo dolor: Su esposo, hija, sobrino, amigos y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria, sus restos fueron cremados el dia 29/04/23. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

VITTAR DE JAIMEZ, ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/78|. Sus hijos Gladys, Omar, Jorge, Richard, nietos Ale, Dani, Ana, Sole, Negro, Ailen, Belen, Facu. Benja, Bauti, Milagros y demás familiares invitan a la misa que se oficiará el 1/5 a las 10 hs en Canal matriz y Av. Daniel Prados Bº El Bosque (familia Galvan) comunidad San José, parroquia Santiago Apostol, al cumplirse 45 años de su partida.

BÁEZ DE RUIZ, SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/23|. Dios guarde su alma y dé el descanso eterno. Con gran pesar despedimos a nuestra queria amiga Susana. Eduardo Guzman, Lidia Trullenque, sus hijos Nico, Patricia, Teresita y Marcelo. Sus restos fueron inhumados en Ojo de Agua.

FERREIRA, DANIEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/23|. Su esposa Soledad Beatriz Gonzalez, sus hijos Thiago, Magali y demas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en Cementerio Cristo Rey (Loreto). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

FERREIRA, DANIEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/23|. Raul Ricardo Maldonado y Flia. Acompaña a la familia Lic. Soledad González en tan difícil momento elevamos una oración por la pérdida irreparable de su esposo. Rogamos una oración en su querida memoria.

FERREIRA, DANIEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/23|. Sandra Leguizamon y flia. Acompaña a la familia Lic. Soledad González en tan difícil momento elevamos una oración por la pérdida irreparable de su esposo. Rogamos una oración en su querida memoria.

FERREIRA, DANIEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/23|. Dr. Nelson Pintos y Flia. Acompaña a la familia Lic. Soledad González en tan difícil momento elevamos una oración por la pérdida irreparable de su esposo. Rogamos una oración en su querida memoria.

FERREIRA, DANIEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/23|. Dr. Nelson Coronel y Flia. Acompaña a la familia Lic. Soledad González en tan difícil momento elevamos una oración por la pérdida irreparable de su esposo. Rogamos una oración en su querida memoria.

FERREIRA, DANIEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/23|. Luis Grigueli y Flia. Acompaña a la familia Lic. Soledad González en tan difícil momento elevamos una oración por la pérdida irreparable de su esposo. Rogamos una oración en su querida memoria.

FERREIRA, DANIEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/23|. Jeremías Coronel y Flia. Acompaña a la familia Lic. Soledad González en tan difícil momento elevamos una oración por la pérdida irreparable de su esposo. Rogamos una oración en su querida memoria.

FERREIRA, DANIEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/23|. Cecilia Roldan y Flia. Acompaña a la familia Lic. Soledad González en tan difícil momento elevamos una oración por la pérdida irreparable de su esposo. Rogamos una oración en su querida memoria.

FERREIRA, DANIEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/23|. Maria del Carmen Coria y Flia. Acompaña a la familia Lic. Soledad González en tan difícil momento elevamos una oración por la pérdida irreparable de su esposo. Rogamos una oración en su querida memoria.

FERREIRA, DANIEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/23|. Jose Maria Trigo y Flia. Acompaña a la familia Lic. Soledad González en tan difícil momento elevamos una oración por la pérdida irreparable de su esposo. Rogamos una oración en su querida memoria.

FERREIRA, DANIEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/23|. Personal directivo cuerpo docente personal administrativo y la comunidad educativa del agrupamiento de educación rural 64,184 participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su compañera de trabajo Soledad González.

FERREIRA, DANIEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/23|. La Comunidad Educativa del Instituto de Formación Docente N 5 acompaña con profundo dolor a la Licenciada Soledad González en tan doloroso momento y elevan oraciones por el eterno descanso de Daniel su esposo y amigo incondicional.

FERREIRA, DANIEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/23|. El personal directivo, cuerpo de profesores y de maestranza del CENS Nº 6 participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su compañera de Soledad González.

FERREYRA, DANIEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/23|. Sr. Intendente Ramón Rosa González y Flia. Acompaña a la familia secretaria de Educación Lic. Soledad González en tan difícil momento elevamos una oración por la pérdida irreparable de su esposo.

FERREYRA, DANIEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/23|. Sr. Intendente Ramón Rosa González y su gabinete acompaña a la familia secretaria de Educación Lic. Soledad González en tan difícil momento elevamos una oración por la pérdida irreparable de su esposo.

FERREYRA, DANIEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/23|. Sra. Diputada Nacional Estela Neder acompaña a la familia secretaria de Educación Lic. Soledad González en tan difícil momento elevamos una oración por la pérdida irreparable de su esposo.