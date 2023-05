FÚNEBRES | 2 DE MAYO DEL 2023

02/05/2023 - 01:47 Funebres

FALLECIMIENTOS

01/05/2023

- Mirta Teresa Mattar (Loreto)

- Víctor Daniel Carrizo

- Esther Angélica Gerez

- Luis Alberto Trejo

- Rolando Edgardo Urzagaste

- Sidia Mercedes Saganias (Manogasta)

- Di Si María Alicia

- Berta Petrona Díaz (La Banda)

- Gumer Gonzalo Gómez

- Teresa Beatriz Sotelo (La Banda)

- Miguel Ángel Figueroa

- Elosia Lescano (La Banda)

- Luis Eduardo Lobos

- Victoria Arsemia Bassett

- Ramón Leónidas Soria (Loreto)

- Crisolina Paladea

- Adriana del Valle Ledesma (La Banda)

- Esteban Fidel Acosta

- Claudio Daniel Ibáñez

- Glady Azucena Ojeda de Taboada

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROLANDO EDUARDO URZAGASTE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/4/23 y espera la resurrección.

La Comisión Directiva de Unión Regional del Maestro, junto a sus tres niveles educativos: Jardín Rayito de Sol y Colegio San Gabriel (Primario y Secundario), participan con hondo pesar el fallecimiento del esposo de la ex- docente del nivel primario Patricia Gorosito Abutt. Acompañan a sus familiares en tan doloroso momento, elevando una oración en su memoria.

La Sra. intendente de la ciudad capital Ingeniera Norma Fuentes y familia participa con mucho pesar su fallecimiento y acompaña a toda la familia en este momento de gran dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ DOMINGO DEL VALLE BARRIENTOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 29/4/23 y espera la resurrección.

Su padre político Alfonso Nassif y sus hijos Yesmin, Alicia, Alfonso Rolle, Gustavo, Roxana, Santiago, hijos políticos Roberto Luna, Sandra López, Carmen Lavaisse, Carlos Cornelli, Celeste Mines y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

Querido Paco, descansa en paz amigo!! Agradecemos tantos felices momentos compartidos!! Te despiden con afecto tus amigos Héctor Neme y Claudia Valdez, Esther Dinardo, Mónica Di Capua y Víctor Paz Trotta, Magdalena Macías y Walter Costas Mayuli, Betty Manassero y Luis Morales, Alicia Corvalán y José Busso. Abrazamos a su esposa, nuestra amiga Yes, a tus hijos Ximena, Rocío, Virginia y Paquito, tus nietos y a toda tu querida familia.

JOSÉ DOMINGO DEL VALLE BARRIENTOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 29/4/23 y espera la resurrección.

Rosa Esther Dinardo y familia, lamentan profundamente el fallecimiento de Paco, un estimado amigo. Acompañamos a su esposa la querida amiga Yesmin, sus hijos Ximena, Rocío, Virginia y Paquito y a toda su familia en estos tristes momentos. Rogamos por su eterno descanso.

Héctor Neme, Claudia Valdez, Julieta Neme y Gustavo Roldan, lamentan profundamente el fallecimiento del estimado amigo Paco. Acompañamos a su esposa, la querida amiga Yesmin, sus hijos Ximena, Rocío, Virginia y Paquito y a toda su familia en estos tristes momentos. Rogamos por su eterno descanso.

Mónica Di Capua, Víctor Paz Trotta y su familia, lamentan profundamente el fallecimiento del estimado amigo Paco. Acompañamos a su esposa, la querida amiga Yesmin, sus hijos Ximena, Rocío, Virginia y Paquito y a toda su familia en estos tristes momentos. Rogamos por su eterno descanso.

RECORDATORIO

OLGA ISABEL MARTÍNEZ DE PÁEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/12/21 y espera la resurrección.

Madre querida ayer 1 de Mayo, hubieses cumplido tus 91 años. Por las circunstancias de la vida, no pudiste celebrar. No obstante ello los ángeles estuvieron de fiesta. Tu hija Myriam y tus nietos Abel, Carolina, Leandro y Luisina. Tus bisnietos Juan y Nazarena. Descansa en paz. Se ruega una oración en su memoria.

RECORDATORIO

NÉSTOR ALFREDO DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/5/20 y espera la resurrección.

A tres años de tu partida, te recordamos con mucho amor y tristeza. Algún día te alcanzaré allá en el cielo y te abrazaré como nunca …. Y te diré lo mucho que me hiciste falta … Pero mientras llegue ese día seguiré viviendo con el anhelo de volver a verte… Tu esposa, hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares te dedican este recuerdo. Q.e.p.d.

INVITACIÓN A MISA

LUIS CARLOS ALBERTO LEDESMA (Cacho)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/11/22 y espera la resurrección.

Nuestro querido Negrito: hoy se cumplen 6 meses que no estás con nosotras, te extrañamos muchísimo, pero sabemos que estás en la casa del Señor junto a tus seres queridos. Hoy ofrecemos la Eucaristía por tu descanso eterno. Su esposa María Teresa Cáceres e hija Teresita Noemí Ledesma Cáceres, en la parroquia San Francisco a las 20 hs. elevamos oraciones por la paz de su alma.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

RAÚL ALBERTO PAGANI (Chala)

(q. e. p. d) Se durmió en el Señor el 23/4/23 y espera la resurrección.

Orgullosos y agradecidos por todo el amor que supo brindarnos, extrañaremos, sus charlas, consejos, visitas, el buen humor, sus llamadas, día a día, siempre.

Sus hijos Mariano, Sebastián y Lucas, sus nueras María José, Irene y Rocío y sus amados nietos agradecen a familiares, amigos e instituciones las muestras de cariño y acompañamiento en tan dolorosos momentos e invitan a la misa que se celebrará hoy martes en la Catedral Basílica a las 20 hs. con motivo de cumplirse 9 días de su partida y así rogar por el eterno descanso de su alma.

Con inmensa tristeza te hemos despedido hijo querido. Tu sorpresiva partida, tu viaje hacia el reino celestial todavía cuesta entender, nos queda tu inmenso amor, lo supiste repartir entre tus hijos, nietos, hermanos y demás familiares, como así también tus eternos amigos que tanto lloran tu partida. Como madre me has hecho inmensamente feliz, siempre cariñoso, atento con tu carácter tan alegre y tu franca sonrisa. Dios te ha bendecido con tu capacidad de amar.

Su madre Angelita, agradece las palabras de consuelo y apoyo espiritual e invita a la misa en su memoria, hoy martes a las 20 hs. en la Catedral Basílica. Descansa en los brazos de Jesús hijo amado.

INVITACIÓN A MISA

MÁXIMO RAÚL ARTAYER

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/4/23 y espera la resurrección.

Beatriz, Esteban, Luciana, Santiago, Martina, Alejandra y Anabel invitan a todos los familiares y amigos que compartieron una vida junto al Gordo a la celebración de la misa por cumplirse un mes de su partida al reino de Dios, agradeciendo el acompañamiento y elevando una piadosa oración por su alma, en la parroquia Santiago Apóstol de La Banda el día 2/5/23 a las 20 hs.

INVITACIÓN A MISA

YOLANDA BENIGNA SÁNCHEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/5/18 y espera la resurrección.

“ Recuérdame con cariño, no lloren por mí, no he muerto, moriré cuando se olviden de mi, ahora estoy feliz junto al Señor”.

A los cinco años de tu partida vives en nuestro recuerdo.

Dejaste las mejores enseñanzas para todos los que escuchamos

Tus palabras y sabios pensamientos hermana generosa que dejo su impronta de compromiso, solidaridad y honestidad.

Ramonita Sánchez de Caumo y sobrinos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs en la parroquia Ntra. Sra de Sumampa. Sus restos descansan en el cementerio Parque el Descanso Zanjón. Ruegan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

DOMINGA LUNA DE PERALTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/5/19 y espera la resurrección.

“Nos enseñaste a ser fuertes, íntegros y a vivir la vida a través de amor, ese mismo amor que hoy no da la fortaleza para sobrellevare tu partida y la esperanza de que algún dia nos volveremos a encontrar”.

Su marido Ruly, sus hijos Silvina, Fernando, Jimena y María, hijos políticos Daniel y Fede, sus nietos Valentino, Candela y Joaquina invitan a la misa que se oficiará el día 6 de mayo en la Pquia. San Juan Diego a las 20 hs, al cumplirse cuatro años de su fallecimiento.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

IMANOL GABRIEL MUÑOZ (Ima - Chucantry)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/5/22 y espera la resurrección.

“Chucantry, querido nieto, me regalaste el chocolate más rico y en su interior tenía esta bella frase – Un ángel se me ha perdido, dijo San Pedro apenado, y no sabe que ese ángel ya lo tengo a mi lado – Yo sin saber que este sería la manera más dulce de tu despedida. Siempre estarás en mi corazón amado nieto”. Duerme tu hermoso sueño mi vida en brazo de tus abuelos. Cuida a tu madre, padre, tus hermanos, tu pequeño sobrino y a toda la familia. Sos mi ángel siempre estarás en mi corazón amado nieto, hasta que el Señor disida que nos juntemos”. Tu abuela Nena, tus padrinos, tu tía Paola, tus primos, tus hermanos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20 hs en la Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse un año de su partida a la casa del padre.

INVITACIÓN A MISA

IMANOL GABRIEL MUÑOZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/5/22 y espera la resurrección.

Hijo, tu mirada es el sol que ilumina nuestros días. Ya no podemos tenerte en nuestros brazos, pero siempre estarás en nuestros corazones. Nos has dado incontables razones para estar orgullosos de ti, pero lo que nos da mayor orgullo es que seas nuestro ángel. Con motivo de cumplir un año de su partida, la familia se reunirá e invita al oficio religioso el día 2/5/23 a las 20 hs, en la parroquia San José del Bº Belgrano (Belgrano y Juncal).

RECORDATORIO

LAURA GOROSITO DE SANTILLÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/4/23 y espera la resurrección.

Mi Laura querida en nuestros corazones los hermosos momentos que compartimos en familia. Hoy hace un mes de tu partida, este vacío tan repentino es tan grande, el saber que nunca más volvemos a verte, me queda el consuelo de nuestros hijos que es nuestro mayor tesoro el mejor regalo de ti mi Laura. Se que no voy a volver a verte pero estás en mi corazón siempre presente. Te abrazo en mis sueños, te siento en el aire, no hay momentos que no piense en vos mi gran amor, apoyo, sostén. Dios no pudo darme una mejor compañera que vos. Todos los días se que me das fuerzas para seguir por nuestros hijos. Esto no es un adiós, es un hasta pronto mi Laura. Tu esposo Diego Santillán, tus hijos Emilse, Germán y Lautaro. Ruegan oraciones en su memoria.

ACOSTA, ESTEBAN FIDEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. Sus hijos Yanina, Gloria y Fernando, sus nietos Matías, Lautaro y Benjamín, sus hijos políticos Exequiel, Javier y Fabiana, sus hermanos, sobrinos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Loma Grande. Cob. Hamburgo Cia de S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

BASSETT, VICTORIA ARSEMIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. Su esposo Carlos Figueroa, sus hijos Alejandro, Mariela, María Inés, Lucina, hijos políticos, nietos Kamila, Candelaria, Evangelina, Ignacio, Francisco y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy a las 16hs cementerio privado Parque de la Paz. Cob. Caruso cia arg de seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

CÁPULA, HUGO OSCAR CRIO. MAYOR (R) (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Miguel Ángel Trejo y su señora Silvia e hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CÁPULA, HUGO OSCAR CRIO. MAYOR (R) (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. "Ya está ante ti Señor, recíbelo en tu Reino. Tu recuerdo como amigo permanecerá en mí por siempre. Ede Ovejero y flia participan con pesar su partida.

CÁPULA, HUGO OSCAR CRIO. MAYOR (R) (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Guerrieri Enrique , Mariano y Coquí participan con dolor su fallecimiento y rogamos que el Señor lo reciba en sus brazos

CÁPULA, HUGO OSCAR CRIO. MAYOR (R) (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Amelia y Mony Silvenses participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Carmen e hijos en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

CÁPULA, HUGO OSCAR CRIO. MAYOR (R) (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. " Bienaventurados los llamados a la morada del Altísimo". Que brille para el la luz que no tiene fin". Raúl Antonio Varela y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CARRIZO, VÍCTOR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/23|. Sus padres, Alicia y César, su esposa Gisella, sus hermanos Elena, Edu, Magali, hermanos políticos, sobrinos, y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

CASTAÑO, MARGARITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Tesy Carrizo, Marisa Carrizo e hijos participan con profunda tristeza el fallecimiento de la querida Marga y acompañan a su familia en este momento de dolor rogando pronta resignación.

CASTAÑO, MARGARITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Anahi Ybarra acompaña con mucho cariño a su hija Gloria María y familia en este momento de inmenso dolor.

CASTAÑO, MARGARITA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Su amiga de toda la vida Negrita Robato participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.

DI SI, MARÍA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. Sus hijos Tomas y María José Murtagh, su hijo Pol. Marcelo, sus nietos Santiago, Victoria, Lourdes, Tomas y Anita, bisnietos, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. SERVICIOS SOCIALES AMPARO - EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO- Pedro Lean Gallo 341 - tel. 3854075740.

FIAD, PEDRO EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Quedaran en mi memoria las largas charlas y los momentos compartidos, admirando tu gran inteligencia que te caracterizaba. Descansa en paz mi loco lindo. Sus primos Willy y Mónica Fiad participan con profundo dolor su fallecimiento.

FIAD, PEDRO EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Francisco A, Roberto A, María Teresa y Marta Graciela Cavallotti y familia, participamos con profundo dolor el fallecimiento de nuestro primo y elevamos oraciones en su memoria.

FIAD, PEDRO EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. "Pedru", como yo te llamaba, hoy tristemente tengo que decirte buen día amigo, hermano del alma, aunque ya no estés físicamente, siempre te voy a saludar con el cariño, respeto y amor fraternal que nos unía. ¡Qué hermoso "Pedru"! Que tiempos aquellos desde changuitos que nos conocimos y desde entonces nació esta amistad y hermandad para siempre. Mi único el mejor amigo-hermano, conocí el chico de ayer, hoy al hombre, cabal, sano, humilde, sencillo, alegre sin malicias y bondadoso, educado, solidario hasta la inocencia. Escribo esto y estoy llorando, es de la emoción de hermosos recuerdos compartidos. ¡Gracias amigo-hermano "Pedru"! Erik Galván y familia.

FIGUEROA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/04/23|. Participan con profundo dolor. Sus hijos: Miguel, César y Daniel, sus nietos: Exequiel, Gonzalo, Lucio y Anna, sus h. pol.: Lorena, Belén e Ivana. Ruegan oración en su memoria, sus restos fueron inhum. en cementerio de Villa Robles. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA. REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GEREZ, ESTHER ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/23|. Sus hijas Celeste y Yanina, sus hermanos Néstor, Silvia, Mariela, Lorena, Yolanda y Abel participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Romanos. SERVICIOS SOCIALES AMPARO - EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO- Pedro León Gallo 341 - tel. 3854075740.

IBÁÑEZ, CLAUDIO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. Su esposa Elizabeth, tus hijos Gabriel, Walter y Jonás, participan con dolor de su fallecimiento, sus restos serán sepultados hoy 11:30 hs en el cementerio Los Flores. HAMBURGO COMPAÑIA DE SEGUROS - EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO- Pedro Lean Gallo 341 - tel. 3854075740.

IBÁÑEZ, CLAUDIO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. Vecinos del Barrio Ampliación Ejército Argentino: Anselmo Carabajal, sus hijas Pilar Carabajal, Valentina Carabajal, y Constanza Carabajal, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

LOBOS, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. Su esposa Silva Reina Cristina, sus hijos, Víctor, Luis, Cristian y Lucas, sus nietos Isaías, Emili, Valentina y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el Parque de la Paz. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

MORÁN, MIRYAN NARCISA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Nilda Corbalán de Cordero participa con profundo sentimiento el fallecimiento de ex colega-paralela en la escuela Fuerza Área Argentina N°1.128 y acompaña en el dolor a sus seres queridos. Eleva oraciones en su memoria.

OJEDA DE TABOADA, GLADY AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Su esposo Carlos Taboada, sus hijos Enzo y Franco Taboada, sus hermanos políticos Gladys, Walter, Genoveva y Marta Taboada participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán cremados hoy.

OJEDA DE TABOADA, GLADY AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Su esposo Taboada Carlos Héctor, sus hijos Taboada Enzo Luciano, Taboada Héctor Franco, sus nietos Eliseo, Benjamín, Guillermo, Nicolás, Valentina y demás familiares. Ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán cremados. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

OJEDA DE TABOADA, GLADY AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Luis Cáceres Juárez, Gladys Taboada, sus sobrinos Berta Cáceres, Walter Cáceres, Daniel Cáceres, Rubén Cáceres y su ahijada y sobrina María Ivana Cáceres con sus respectivas familias participan con hondo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

OJEDA DE TABOADA, GLADY AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Junta Ejecutiva, Presidente y Personal del Consejo Profesional de la Ingeniería y Afines participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su compañero Carlos Taboada. Rogamos oraciones en su querida memoria.

OJEDA DE TABOADA, GLADY AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Compañeros de su esposo Carlos del CPIA: Tito, Elsa, Lili, Cyntia, Miguel, Gaby, Nancy, Enrique, Carlos, Emanuel, Cesar, Guilly, Mónica, Gustavo, Hugo, Horacio y Walter participan su fallecimiento. Acompañamos con oraciones y rogamos consuelo para sus familiares.

PALADEA, CRISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. Sus hijos Teresita, Mario, Raúl, Silvia, José Luis, Fabián, Patricia, Diego, Valeria, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11hs cementerio La Piedad. Cob Norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

RETONDO, CLARA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/23|. Roberto Giandana, Marily Allub y sus hijos Nicolás, Facundo y Berenice participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

RETONDO, CLARA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/23|. Gustavo Mariano Paz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RETONDO, CLARA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/23|. Juan Bautista Paz y familia acompañan a su familia en este duro trance que les toca vivir y ruegan oraciones en su memoria.

RETONDO, CLARA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/23|. "Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera vivirá. Rodolfo Mema, Marcela Garnica y su hijo Nahuel, acompañan en estos momentos de dolor ante la irreparable pérdida a sus queridos amigos Claudio y Oscar. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RETONDO, CLARA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/23|. Los amigos de su hijo Claudio: Pancho, Fernando, Daniel, Juan Carlos, Joshela, Pecha y Riky participan con profundo dolor la pérdida de su querida madre. Ruegan oraciones en su querida memoria.

TREJO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/23|. Su esposa Gladys, sus hijos Luis, Geremias, Mariana, Rocio, Tatiana, Silvia, SIlvio, nietos, sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

URZAGASTE, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.)Falleció el 30/4/23|. Su esposa Hilda Patricia Abutt, hermanos, hermanos políticos, Elena, Sofía, Alejandra, Fernando, sus sobrinos Leandro, Agostina, María, Lucas, Jorge, Elena, y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en cementerio Parque de la Paz. Cobertura Obra Social Municipal .SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

URZAGASTE, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/23|. "Que el Señor te tenga a su lado, como yo en mi corazón y brille para ti la luz eterna". Su esposa Patricia Gorosito Abutt participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhuamdos en el cementerio Parque de la Paz.

URZAGASTE, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/23|. "Pasaste por nuestras vidas como un estrella fugaz, pero tu brillo vivirá siempre en nuestros corazones". Su hermana política Sofía Gorosito Abutt e hijos Lucas Zanni, Antonella Zanni y Agostina Zanni participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

URZAGASTE, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/23|. "Señor recíbelo en tus brazos y que la Virgen del Valle te cubra con su Manto". Su hermana política Alejandra Gorosito Abutt, y esposo Fernando Basbus e hijos Jorge Baltazar y Elena Victoria Basbus participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Chara. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

URZAGASTE, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/23|. "Nos separo la muerte, pero el amor y tu recuerdo nos mantendrá unidos a toda la familia". Su hermana política Elena Gorosito Abutt e hijos Leandro Gorosito Abutt y Tiara Montenegro participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

URZAGASTE, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.)Falleció el 30/4/23|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Los ex compañeras de promoción 1981 de la Escuela Normal Manuel Belgrano, participan el fallecimiento del esposo de su amiga Pato y la acompañan con profunda tristeza en tan doloroso momento. Elevando oraciones en su memoria.

URZAGASTE, ROLANDO EDGARDO (CHARA) (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/23|. Fernando Cáceres, Domingo Abdulajad y Veteranos de Nicolás Avellaneda y simpatizantes del club participan el fallecimiento de Chara y ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

AGUIRRE DE CASTILLO, ALBA LUNA (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/23|. "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en Mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en Mí, no morirá eternamente" (Juan 11:25-26). Con tu inquebrantable Fe llenaste nuestras vidas de ejemplo, amor y felicidad. Nos dejaste como legado tu valor y esperanza. Tu recuerdo seguirá siendo luz y ejemplo de vida. Sus hijos, Lorena y Hernán, sus hermanos, sobrinos y demás familiares agradecen las muestras de afecto recibidas en este difícil momento e invitan a la Misa que se oficiará el día 2 de Mayo a las 20:30 hs. en el Convento de Santo Domingo, cerrando la Novena por el descanso eterno de la querida Lunita. Que brille para ella la Luz que no tiene fin.

GALLARDO, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 23/4/23|. u esposa Silvia Ocaranza, sus hijos Alejandra,Ana y Roberto, agradecen a todos los que nos acompañaron en el momento de su partida e invitan a la misa por cumplirse 9 días de su partida al reino celestial que se oficiará en la iglesia Nuestro Señor de los Milagros de Mailin el día 2/5/23 a las 20 hs.

Agradecimientos

Recordatorios

MENDOZA, JULIO MARTIN (Cabo 2º de la Armada Argentina) (Machín) (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/82|. Homenaje Póstumo. Con el hundimiento del viejo barco guerrero general Manuel Belgrano, en conflicto bélico en las Islas Malvinas del Atlántico sur y Gran Bretaña. Con gran vehemencia y sentimiento y en el año que sigue su curso 2023, te rindo este postrer homenaje, lleno de dolor y recordación permanente por cumplirse hoy 2/5/23, 41 años de tu paso a la inmortalidad, al igual que tus compañeros, tanto por mar, cielo y tierra, lo que pudo el valor y heroísmo de ti y de todos los demás combatientes enfrentando a una de las mayores Potencias. Invocamos a Julio Martín Mendoza, Patrono de la Escuela Nº 885, que hoy lleva su nombre, por iniciativa de la suscrita, durante su estancia como Directora titular en dicho establecimiento educacional, que hoy tiene el alto honor de llevar el nombre de un héroe de Malvinas Argentinas, que ofrendó su vida por la Patria y caído como todos sabemos con el hundimiento de aquel viejo crucero Ará Verá General Manuel Belgrano en Conflicto bélico en las Islas Malvinas con el Reino Unido pasando en ese instante a la inmortalidad al igual que sus compañeros y demás tripulantes en aquel triste día e histórico 2/5/82, desde aquella fecha luctuosa que conmovió al mundo, para mí como argentina, como Santiagueña, como cristiana, como mujer, como docente, ha sacudido fuertemente mi corazón y desde aquel entonces mi recuerdo es permanente, hubiese querido tener la varita mágica para saber cuales fueron tus pensamientos antes de expirar, pienso que Dios te dio licencia para despedirte de este mundo terrenal, al igual que tus atribulados compañeros, hoy para mi es un día de duelo, de recogimiento, de recordación por todo lo que nos tocó vivir tan grande dolor, porque todos somos hermanos como dijo el Rey de ahí que estos hechos históricos, debemos darle la importancia que se merece, porque son héroes los que se fueron y no cualquier cosa. Como se recordará Julio Martín tenía sus raíces y tiene en la localidad de San Lorenzo Dpto. Banda. Concluido sus estudios secundarios en la Escuela del Centenario y llevado por su vocación de Marino (su padre que también fue marino) ingresó en la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina, egresando con el título de Mecánico de Armas de allí fue trasladado al viejo crucero Ará Verá General Manuel Belgrano del cual hizo su hogar, pues allí vivía custodiando aguas argentinas, hasta su desaparición física. En reconocimiento al Héroe se impuso su nombre a dicho establecimiento educativo y se descubrió en aquel tiempo un monolito, con su placa recordatoria, que el mismo se encuentra a la vista del viajero y a la vera del perímetro de la Escuela para todo aquel que quiera visitarlo, aquel que tiene entendimiento y sentir patriótico sabrá valorar lo que el supremo hacedor supo darle, como testimonio de una época y un tiempo, época y tiempo que han marcado a sangre y fuego la ruta por la que debe transitar el "Pueblo Argentino" y es un privilegio para los lugareños aquel día que vino a Santiago, a su casa paterna, como un vuelo sin retorno y con el pañuelo al viento te despedías, dejando caer de tus ojos color de cielo gotas de lágrimas de sangre que no alcanzaron a caer en tierra y así te marchaste, sin dudas lejos de imaginar o tal vez, sí, que el abismal regalo del océano recogería el último latido de tu corazón de marino, recibiendo por caja mortuoria el casco majestuoso del navío y estás allí y seguirás estando en el mismo lugar que fue tu hogar, o tal vez en una lejana estrella custodiando como ayer la soberanía de la Patria eternamente como los demás caídos. Quiera el Altísimo y Señor del Universo, para tu mayor gloria te reencuentres con tus amados padres que fueron siguiendo tus huellas y que nunca pudieron superar tamaña tragedia, por ser único hijo, por ti, por ellos y por todos los caídos en combate, hoy mañana y siempre elevo y elevaré mis pensamientos a Dios para implorar por el eterno descanso de vuestras almas valientes guerreros y por la salvación de todos. ¡Madre! No debéis llorar por tus hijos tan queridos, para morir por la patria los varones han nacido ¡Viva! Vivan los héroes de Malvinas! ¡Argentinos! de pie y no de rodillas. ¡Ave María Purísima...! Su tía Farides Gómez de Orieta.

PÁEZ. LUIS ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/14 Hermano querido, a nueve años de tu desaparición física, sólo deseo que descanses en paz. Se ruega una oración en su memoria.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

DÍAZ, BERTA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. Su hija Estela Liliana Torrez , su hijo poli. Omar Ramón Pérez sus nietos Andrea, Leonardo y Matias part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. La Misericordia.SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

GÓMEZ, GUMER GONZALO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. Su esposa Nora Paiola , tus hijos Gonzalo y Karla, tus nietos Valentina, Aine y Unis, participan con dolor de su fallecimiento, sus restos serán sepultados hoy 10 hs en el cementerio Jardín del Sol. Servicios Sociales Amparo - EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO- Pedro Lean Gallo 341 - tel. 3854075740.

GÓMEZ, GUMER GONZALO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. Edmundo Gómez, su hija Claudia María, sus nietas Maitena y Oriana, desde Choya, participan con inmenso dolor el fallecimiento del querido Gumer. Choya.

GÓMEZ, GUMER GONZALO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. René Rolando Ibarra, Adriana, Noemí, Mariel y Camila Ibarra participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro amigo Gumer y acompañan a su esposa Nory, hijos y demás familiares ante tan inesperada pérdida. Qué en paz descanse.

LEDESMA, ADRIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. Sus hermanos José, María, Ramón, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio privado jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

LEDESMA, ADRIANA DEL VALLE Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. José Gómez y familia lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a todos sus seres queridos. Elevan oraciones por su eterno descanso.

LEDESMA, ADRIANA DEL VALLE Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. El Sindicato de Luz y Fuerza en la persona del Secretario General José Edgardo Gómez, Comisión Directiva, Jubilados y Pensionados y demás Cuerpos Orgánicos participan con profundo dolor la partida de su odontóloga, eterna colaboradora. Ruegan una oración en su memoria.

LEDESMA, ADRIANA DEL VALLE Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|.La Secretaria de la Obra Social de Luz y Fuerza: María Alejandra Roldán, la Sub. Secretaria: Ana Salvatierra, empleados: Ernesto, Judith y Sol lamentan su fallecimiento y ruegan por el eterno descanso de su compañera de trabajo.

LESCANO, ELOISA (q.e.p.d.) Falleció el 30/04/23|. Participan con profundo dolor: Su esposo Modestino Carranza y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria, sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Higuera. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SOTELO, TERESA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Su esposo Páez Jorge Omar, sus hijos Leonardo, Lorena, Alejandro, Yohana, sus nietos Sabrina, Leandro, Nicol, Tomas, Lorenzo y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

YANACON, MARIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/23|. Fenix Centro de Salud, acompaña a nuestra querida colega Lic. Angela Argañaraz ante tan dolorosa pérdida de su mamá. Ruega una oración por su eterno descanso.

Invitación a Misa

CAMPOS VDA. DE CORBERA, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. Señor, Dios mío hoy vuelven las lágrimas al caer como perlas al vacío recordando a un ser querido pero nuestro amor es tan grande hacia Ti Señor que no cuestionamos nada por que sabemos que ella esta contigo esa es nuestra fe y consuelo y mientras en nuestros corazones siga viviendo su recuerdo, solo su cuerpo se habrá marchado. Su hijo Raúl, su nuera Mónica, su hermana Betty, sus nietas Rita e Ibana y nieto político Joaquín, al cumplirse dos años de su fallecimiento se oficiará una misa hoy a las 20 en la parroquia Cristo Rey (L.B).

Agradecimientos

Recordatorios

CAMPOS VDA. DE CORBERA, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/21|. Querida hermana hoy tengo un gran dolor en mi corazón por tu partida hacia el reino celestial ,Dios lo quiso así estarás presente en cada momento de mi vida estas en mis oraciones cuando llore cuando ría y al final de mis días diré que nunca te fuiste te busco para darte los buenos días o para darte un abrazo miro hacia el cielo y te veo a ti y mis ojos se llenan del lágrimas eras mi compañera,mi amiga quede con mi corazón hecho pedazos cuanto dolor causo esta terrible separación hoy quiero decirte que tu luz jamás deje de brillar sobre nosotros te recuerdo con un amor profundo pero con la paz de que estas hoy en un lugar maravilloso auntu ausencia se me hace difícil un beso al cielo quedescanses en paz. su hermana Betty. al cumplirse dos años de su fallecimiento .Ruega una oración en su memoria.

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

MATTAR, MIRTA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Sus hijos Marito, Analía, Jorge, Marilina, su hija política Anita, su nieto Guilli, sus hermanos del alma y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en Cementerio El Descanso . Cob. Caruso. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

MATTAR, MIRTA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Bendecido viaje querida amiga, te vamos a extrañar, pero te fuiste a encontrar con el amor de tu vida; Mario Dante; que entre los ángeles del cielo te espera. Nos imaginamos ese encuentro en el más allá fundidos en un abrazo eterno. Tus amigas Lila, Chichi y Tita Ybáñez participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAGANIAS, SIDIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. Sus hijos Munda, Chavo, Luis, Zuri, Mercedes, Delicia, Rosa, Lidia, Nena, Chelif, sus nietos, hermanos, sobrinos, y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en cementerio de Manogasta. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

SORIA, RAMÓN LEÓNIDAS (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. Su esposa Yrma, sus hijos David, Sandra, Graciela, Patricia, Claudia, José, Rubén, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy a las 09hs cementerio Cristo Rey Loreto. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.