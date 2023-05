FÚNEBRES | 3 DE MAYO DEL 2023

03/05/2023 - 03:13 Funebres

- Herminia Natividad Ferreyra

- Sara Yolanda Albarracín (Lavalle)

- Perfecto Rodolfo González (Loreto)

- Carlos Alberto Neme (La Banda)

- Ramón Rosa Roldán (La Banda)

- María Eliza Bustamante de Jiménez

- Jorge Edmundo Dargoltz

- César Eduardo Canceco

- Claudio Federico Acosta (Choya)

- José Ricardo Cuello

- Ramona del Carmen Gerez

- Mario Humberto Ávila

- Juan Carlos Rodríguez (La Banda)

- Andrés Gerardo Vélez (La Banda)

- Rosa Luisa del Carmen Carabajal

- Nelly Baldivia Sandoval

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CÉSAR EDUARDO CANCECO

(q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CÉSAR EDUARDO CANCECO

(q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CÉSAR EDUARDO CANCECO

(q.e.p.d.) Se durmió el 2/5/23…

Sus compañeros de Almacenes de EDESE, Lic. Elena M. Carrera, Ing. Gabriel Díaz, Julio C. Miranda, Adrian Fabrini, Ariel R. Santillan, Pablo E. Boreiko, Matías Encinas, Ángel Acevedo y Hugo Melián, lamentan el fallecimiento de su compañero César y acompañan en este difícil momento a su hijo Héctor, a sus padres, hermana y demás familiares. Que Dios lo tenga en su gloria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CÉSAR EDUARDO CANCECO

(q.e.p.d.) Se durmió el 2/5/23…

El secretariado y empleados de la Asociación Bancaria Seccional Santiago participan el fallecimiento del hijo del presidente de la Obra Social Bancaria, Ramón Canceco y hermano de la secretaria de administración de la seccional, Celia Canceco. Los acompañan en su dolor y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CÉSAR EDUARDO CANCECO

(q.e.p.d.) Se durmió el 2/5/23…

Rubén Castellini, Hugo Moisés, Manuel Hernández, Mario Bejarano, Walter Villarroel, María Laura Ruiz Hernández, Jorge Moreno, José Pistamiglio y José Larrosa participan su fallecimiento y acompañan a la familia Canceco en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

+ JORGE EDMUNDO DARGOLTZ

(q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|

Se fue el penúltimo icono de la década del 80, cuando allá por 1975 Jorge Dargoltz, hombre de pocas palabras, sincero y buen negociador iniciaba su carrera de corredor inmobiliario junto a Fany su madre en la Av. Belgrano frente al Obispado. Décadas de trabajo permanente junto a colegas de Santiago y de Salta permitieron a Dargoltz Inmobiliaria crecer día a día y década tras década, siendo un claro observador y participe del desarrollo de esta Provincia y esta ciudad junto a colegas como Seijas, Mercevich, Leandro Rodríguez, Ríos, Díaz, Daud, Carot, Carino, Angel Ciappino, Cesar Cisneros y José María Galiano entre otros, algunos de los cuales nos acompañan desde otro plano pero dejando a su paso gratos recuerdos y huellas profundas dentro de nuestra profesión. Hoy a su empresa la continúan sus hijos y lo harán con la misma dedicación y profesionalidad que su padre. Con afecto y tristeza lo despiden sus colegas Carlos María Borges, María Clelia Gutiérrez y Carlos María Borges(h).

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JORGE EDMUNDO DARGOLTZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/5/23 y espera la resurrección.

Comisión directiva y miembros del Colegio Corredores Publicaos Inmobiliarios de nuestra Provincia, participan con profundo pesar el fallecimiento de nuestro querido colega y amigo Jorge Dargoltz, quedarán en nuestros recuerdos los hermosos momentos compartidos. Acompañamos a nuestros colegas C.I. Alicia y C.I Pablo por la pérdida de su Sr. padre y a toda su familia en este doloroso momento. Elevamos oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JORGE EDMUNDO DARGOLTZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/5/23 y espera la resurrección.

María Mercedes Simonetti de Velázquez, su esposo Luis Alberto, su hijo Luis Alejandro participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su querida amiga María Cristina. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSA LUISA DEL CARMEN CARABAJAL (q.e.p.d.)

Se durmió el 2/5/23…

A vos, mi compañera de vida, compañera de esta ruta tan larga y dura que nos tocó transitar... Hoy te despido entregándote mi amor, ese amor que prometimos eterno y así fue. Nos quedaron abrazos y besos en el camino, pero pronto nos reencontraremos.

Hasta siempre mi Rosa.

Tu marido Néstor Ramón Roque Ruiz (soco)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSA LUISA DEL CARMEN CARABAJAL (q.e.p.d.)

Se durmió el 2/5/23…

Mami querida qué pena tan grande perderte de esta manera, estabas sufriendo mucho mami amada. Yo se que aunque nosotros suframos tu partida vos ya estás en la gloria de Dios, unida a tus dos hijas que van a estar contentas de tenerte con ellas. Llevare conmigo tu recuerdo. Fuiste una gran madre y abuela. Te amo mamá. Tu hija.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSA LUISA DEL CARMEN CARABAJAL (q.e.p.d.)

Se durmió el 2/5/23…

Querida nona, gordita, mamá, compañera, protectora, amiga de los niños del barrio. Hoy todos lloramos tu partida. Con un dolor indescriptible en el alma. Te despedimos y abrazamos tan fuerte, como ese amor que tenías por todos tus nietos. Vas a estar siempre en nuestros mejores recuerdos, te vamos a extrañar muchísimo. Descansa en paz gordita. Te amamos para siempre, tus nietos. Mauro, Paula, Gastón, Sergio y Martin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSA LUISA DEL CARMEN CARABAJAL (q.e.p.d.)

Se durmió el 2/5/23…

¡Querida suegra qué dolor tan grande es para mí el que ya no esté con nosotros! Pero agradezco a mi Dios de que ella ya no sufra más, siempre la recordaré como mi segunda mamá, siempre la recordaré como mi segunda madre, la que me terminó de criar. Que descanse en paz. Eduardo Ibáñez.

RECORDATORIO

ARTURO CLEMENTE (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 03/05/19 y espera la resurrección.

Rulo: querido esposo, padre, abuelo, bisabuelo, estarías hoy cumpliendo 4 años de tu partida al reino del Señor ¡Te extrañamos! Nos reímos, acordándonos tus ocurrencias, tu estado de ánimo todo, todos los días está tu presencia entre nosotros, miles de cosas para decirte y consolándome que estas con tu hijo en el Reino de Dios, Te queremos. Su esposa Chabelita, hijos nietos y bisnietos. Las Termas.

INVITACION A MISA

SAMUEL ALBINO DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/5/22 y espera la resurrección.

A un año de tu partida, despedimos al “Al rey de las empanadas” como todos te conocían. No encontramos resignación, te extrañamos padre, sabemos que estás con nuestro Padre Celestial. Su esposa, hijos, nietos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ACOSTA, ESTEBAN FIDEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. "Que el Señor lo reciba en su Reino y brille la luz eterna para El". Ing. Raúl Guzmán y flia; y familiares del Ing. José Brander participan con dolor el fallecimiento de nuestro compañero Fidel y ruegan una oración en su memoria.

ÁVILA, MARIO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. Su esposa Rosa, sus hijos Rosa, Marta, Alberto, Elizabeth, hijos pol, nietos, bisnietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BARRIENTOS, JOSÉ DOMINGO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. La HCD de la Asociación Atlética Quimsa, jugadores y empleados participa con profundo dolor el fallecimiento de Paquito, miembro de la primera comisión directiva de la Asociación Atlética Quimsa. Ruega oraciones en su memoria.

BARRIENTOS, JOSÉ DOMINGO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Martha García de Lavaisse, sus hijos María Inés, Anita, Carmen, Horacio y familias, participan su fallecimiento y acompañan a su familia con oraciones.

BARRIENTOS, JOSÉ DOMINGO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Rodolfo Martín Bunge, Choly Moyano e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Yesmín, hijos y demás familiares en tan doloroso momento. Que brille para el la luz que no tiene fin.Elevan oraciones en su memoria.

BARRIENTOS, JOSÉ DOMINGO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Ing. Santiago C. Lezana y familia, participan el fallecimiento del querido Paquito, acompañan a sus familiares en tan doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria.

BASSETT, VICTORIA ARSEMIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. "Cuando clamo a ti, tú me respondes ¡Oh mi Dios Salvador! tú, que me has sostenido en mis angustias, ten compasión de mí y escucha mi oración; que el alma de nuestra querida Vicky, por tu infinita misericordia, descanse en paz". Sus tías Dolly, Magui y sus primos Richard, Pinky, Marcelo, Monica, Martin y Rocío participan con profundo dolor y elevan una oración en su memoria.

BASSETT, VICTORIA ARSEMIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. Sus tíos Beba y Atilio y sus primos Peluza, Tito, Toti y sus respectivas familias participan con hondo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BASSETT, VICTORIA ARSEMIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. Su tía Dany de Gamietea y sus hijos Andrea, David y Marcia y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BASSETT, VICTORIA ARSEMIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. Sus compañeras de Belén acompañan a sus hijos y demas familiares en estos difíciles momentos y elevan oraciones pidiendo que su alma descanse en paz y que Dios proteja a su familia.

BASSETT, VICTORIA ARSEMIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. "Una madre siempre está con nosotros; primero durante toda su vida y luego en nuestra memoria". Amigas de su hija Luciana; Andrea; Mariana; Silvina y Berta acompañan a la familia con profundo pesar.

BASSETT, VICTORIA ARSEMIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. Amiga, ahora ya puedes ver lo que hay en nuestros corazones. Las palabras, tan buscadas palabras, sólo servirán para traerte a veces en brazos del recuerdo. Descansa en la tan ansiada paz hasta que nos volvamos a encontrar. Nuestro abrazo entrañable acompaña a todos tus seres queridos. Tesy, Bety y Susana.

BASSETT, VICTORIA ARSEMIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. Andrés Dichiara y Teresa Elli, sus hijos y nietos acompañan a Carlos, Alejandro, Mariela, María Inés, Luciana y a sus nietos en este doloroso momento. El cariño nos une en este adiós a Vicky. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

BASSETT, VICTORIA ARSEMIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. Omar Lescano, Mónica Trouve e hijos participan con profundo dolor del fallecimiento de su querida amiga Viki, ruegan para ella su descanso eterno y una oración en su memoria.

BASSETT, VICTORIA ARSEMIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Clara Bóboli de Gamietea, sus hijosClarita y Diego, Liliana y Coco, y Rosendo y sus respectivas flias participan su fallecimiento. Acompañan a su esposo Carlitos, sus hijos Alejandro, Inés, Mariela y Luciana , nietos y bisnietos. Querida Viky descansa en paz y llegue a ti nuestras oraciones

BASSETT, VICTORIA ARSEMIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. "Que el Señor la tenga a su lado y haga brillar para ella la luz que no tiene fin". Su cuñada Malta Adamo de Figueroa, sus hijas Roxana y Marcela, sus nietas Natalia y Milagros participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida tía Vicky. Se ruegan oraciones en su memoria.

BASSETT, VICTORIA ARSEMIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. Con gran tristeza, pero con cierto alivio asumo el tránsito de tu viaje a la "otra vida que es mejor". Te recordaré siempre en los momentos felices y otros no tanto, que compartimos fraternalmente: intercambiando ideas, dudas, trabajos en los que demostrabas apego al estudio, generosidad, humildad, solidaridad y comedimiento cuando se te solicitaba lo que fuere. En tus cumpleaños íntimos en los que brillabas como anfitriona. En las reuniones del grupo de compañeras y amigas del colegio Absalón Rojas, que hoy te honra con afecto, sin excepción porque supiste sembrar … siempre sembrar para que la cosecha de amor fuera fructífera. No puedo dejar de exaltar tus nobles y superlativas condiciones de mujer, madre, esposa, hija, hermana por lo mismo, acerco mi deseo a tus hijos, esposo y demás familiares dé una cristiana resignación. En nombre de mis hijos y del mío, por la amistad que supimos construir, te despido con un - como solías llamarme "hermana", hasta el encuentro cuando el Padre me llame a mi hora". Descansa en paz querida amiga Vicky. Teresita A. Alfano de Trouvé e hijos.

BASSETT, VICTORIA ARSEMIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|.Su ahijada Marcia Gamietea y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BUSTAMANTE DE JIMÉNEZ, MARÍA ELIZA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Su esposo César Jiménez, sus hijos David, Enrique y Ezequiel , hijas pol Nancy y Lore, sus nietos Selene, Jeremías y Thian participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BUSTAMANTE DE JIMÉNEZ, MARÍA ELIZA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. "El Señor la reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno". Diego N. Herrera y familia acompañan con gran pesar el fallecimiento de la mamá de su apreciado amigo Enrique y familia. Ruega oraciones en su memoria.

BUSTAMANTE DE JIMÉNEZ, MARÍA ELIZA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Lic. Mercedes Ferez, Lic. María Mercedes Barraza de Galván y Prof. Pedro Barrraza Pece, acompañan a gran afecto a su ex compañero y amigo Prof. David Jiménez ante la irreparable pérdida de su querida madre. Elevan oraciones en su memoria.

CÁPULA, HUGO OSCAR Crio Mayor ( R) (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Más que un superior fuiste un gran amigo, voy a extrañar tus llamados de teléfono todas las semana, también cuando discrepábamos en lo deportivo vos con tus Gauchos de Güemes y yo con mi glorioso Central Córdoba. Tu subalterno Alberto Chazarreta Franzzini, esposa María Cristina Acosta y flia participan con dolor su fallecimiento y que brille para el la luz que no tiene fin y una pronta resignación para su familia.

CUELLO, JOSÉ RICARDO (Tuky) (q.e.p.d.) Falleció el 28/4/23|. Su esposa Adriana Zarazaga, y su hijo Dr Gaston Cuello participa con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO

DARGOLTZ, JORGE EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Su esposa María Cristina Carreras, sus hijos Laura, Virginia, Alicia, Claudia, Alejandro y Pablo, hijos pol y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9:30 en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA.EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DARGOLTZ, JORGE EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Sus hijos Clara López y Pablo Dargoltz, sus amados nietitos Delfina e Ignacio Dargoltz participan con profundo dolor su partida a la casa del Padre. Sus restos serán inhumados hoy en el Parque de la Paz.

DARGOLTZ, JORGE EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Sus hijos Alicia Dargoltz y Jose Durgam, su nieta Sofía Durgam participan con profundo dolor su regreso a la casa del Padre celestial. Sus restos serán inhumados hoy en el Parque de la Paz.

DARGOLTZ, JORGE EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Su primo Guillermo Dargoltz, Hilda Ledesma Pereyra, sus hijas Fernanda, Florencia, Constanza y Estefanía y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

DARGOLTZ, JORGE EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Jorge Ávila y su esposa Teresa, sus hijos Valeria, Leandro y Jorgelina participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.,

DARGOLTZ, JORGE EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la Vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan el fallecimiento del Sr Jorge Dargoltz, padre de la CPN Claudia Dargoltz de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, y hacemos extensivo a su esposa, ex docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, María Cristina Carreras de Dargoltz. Desde esta Institución, acompañamos en el dolor, a todos sus familiares y afectos más cercanos en el dolor

DARGOLTZ, JORGE EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Autoridades, Docentes, Nodocentes, estudiantes y miembros de la comunidad de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE, participan con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Padre de nuestra docente y Coordinadora Alterna de la Carrera de Contador Publico C.P.N Claudia E. Dargoltz y acompañan a familiares y amigos en este difícil momento.

DARGOLTZ, JORGE EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Alvaro J. Rodríguez Montesinos lamenta su fallecimiento y acompaña en este difícil momento a sus familiares, en especial a su hija Virginia, a su yerno Eduardo y sus nietos. Que brille para él la Luz que no tiene fin.

DARGOLTZ, JORGE EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Carlos Filippa y Tere D'Aloisio participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Cristina, hijos y nietos en estos tristes momentos.

DARGOLTZ, JORGE EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Contador Coco Tagliavini despide con profundo dolor y afecto a su entrañable amigo Jorge, y acompaña espiritualmente a su señora esposa, apreciadas hijas e hijos, y demás integrantes de su estimada familia. Le pide a Dios que lo bendiga, por así merecerlo, con "la Luz que no tiene fin", y ruega oraciones en su memoria.

DARGOLTZ, JORGE EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Los integrantes de la Cátedra Contabilidad de Costos de la FHCSyS, profesores C.P Carla Ferreyra, C.P Maria del Carmen Suarez y Lic. Damián Ruiz participan del fallecimiento del Padre de su compañera C.P.N Claudia E. Dargoltz y acompañan a su familia, pidiendo a Dios que les dé fortaleza y consuelo en este momento de dolor.

DARGOLTZ, JORGE EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Alfredo Auat, Nori Cheeín de Auat e hijos participan su fallecimiento y acompañan a su esposa y a toda su familia en este momento de tanto dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

DARGOLTZ, JORGE EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Familia Lascano Malnis participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a la familia.

DARGOLTZ, JORGE EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Amigas de su esposa Cristina: Caty Peña y Marta Abdala participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DARGOLTZ, JORGE EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Hector AlfredoCabrera, su esposa Nancy Garcia Sesin y sus hijos Agustina y Sebastián, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Claudia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

DARGOLTZ, JORGE EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Martin Gallardo y Mariana Tarchini Castelli participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DARGOLTZ, JORGE EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Sergio Iralasky y familia participan con dolor su fallecimiento.

DARGOLTZ, JORGE EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Francisco Feito y familia participan con hondo pesar su fallecimiento.

DARGOLTZ, JORGE EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Norah G. Agüero de Rizo Patrón, Ximena y Cristian, Mariela e hijos acompañan a Alicia y a su flia en este triste momento. Elevamos oraciones en su memoria.

DARGOLTZ, JORGE EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|.Rodolfo y Marcelo Zanni despiden con profundo pesar y afecto a su querido amigo Jorge, elevando plegarias por su descanso eterno.

DARGOLTZ, JORGE EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Tu cuñada Sonia Moglia y tu sobrino Raul Santiago Dargoltz te despiden con cariño y te agradecemos por tu generosidad y afecto.

DARGOLTZ, JORGE EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Juana Graciela, y Claudia Lucrecia Moglia lamentan su partida y elevan oraciones en su memoria.

DARGOLTZ, JORGE EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Sus consuegros Graciela Rios y Mario Lopez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Cristina, hijos y nietos. Sus restos serán inhumados hoy en el Parque de la Paz.

DARGOLTZ, JORGE EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Los hermanos políticos de su hijo Pablo: Eliana y Mario Lopez, Gustavo y Emanuel Lopez Rios participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el Parque de la Paz.

DARGOLTZ, JORGE EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Ana María Haick de Durgam y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

DARGOLTZ, JORGE EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Señor ya esta ante ti recíbelo en tus brazos. Celeste Salazar, Noelia Kairuz, Marilin Mues, Miriam Jugo, Silvana Sherager, Eugenia Palavecino , Daniela Ledesma y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su querida amiga Vicky.

DI SI, MARÍA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. "El Dios de los cielos sanó toda herida, me tendió su mano y encontré la vida, un coro de ángeles y la Virgen María me vino a encontrar". La comunidad de la Escuela 31 Pedro Pablo Gorostiaga acompaña en este difícil momento a la docente María José Murtagh por la pérdida de su querida madre. Elevamos oraciones en su memoria.

FERREYRA, HERMINIA NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. Sus hijos Elina, Maria, Martin, Silvio, Marcos, hijos políticos, nietos, bis nietos, y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en cementerio Jardin del sol. servicio realizado por NORTE BENEFICIOS - La plata 162 - Tel. 4219787.

FIAD, PEDRO EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. La comunidad educativa de la Escuela Nº1099 Pedro León Gallo, acompaña con profundo dolor a la Lic. Soledad Gonzales por el reciente fallecimiento de su marido el Sr. Daniel Ferreyra se ruega una oración en su memoria.

FIAD, PEDRO EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Dr. Jorge Fiad, su esposa Alcira Giro de Fiad ,sus hijas Maria Eugenia y Maria Agostina con sus respectivas familias acompañan a la familia de su querido primo rogamos una oración en su querida memoria. Loreto.

GEREZ, RAMONA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Sus hijos Ramiro y Javier, sus nietos Lautaro, Ramiro, Martina y Pia y Sus hermanos Beatriz, Anselmo, Carlos, Óscar, Monica, Adelaida, Viviana, Florencia y Angelita participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. SERV SOC AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MORAN, MIRYAN NARCISA (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Los compañeros del Banco ICBC de su hija Kikí, participan su fallecimiento y acompañan a la familia en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

PALADEA, CRISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. Fernando Morellini O´ Globo SRL participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

SANDOVAL, NELLY BALDIVIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Su hija María José, h/pol Cristian, nietas Jazmín, Aitana, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. El Descanso. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

SILVA LOBATO, MATILDA JAZMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Roberto Díaz Liliana Arabi y familia participan con hondo pesar el fallecimiento de la querida Mati. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SOSA, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Participan con profundo dolor. Sus Padres, su hija, hermanas, sobrinos, amigos y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA..

URZAGASTE, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.)Falleció el 30/4/23|. Despedimos con mucho dolor a un extraordinario tío y acompañamos a Patricia. Chili y Marienta.

LEDESMA, OLGA IRENE (TATI) (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/23|. Familiares de la Sra. Olga Ledesma (Tati), agradecen a sus vecinos: Flias Jiménez y Cabral, a la comunidad educativa Ntra. Sra. de Loreto, ex docentes jubiladas de la esc. Nº 342 Dr. José F. L. Castiglione, a la comunidad educativa y religiosa del Nivel Inicial del colegio de Belén, esc, de Agricultura, Ganadería y Granja de Villa Zanjón, promoción 1986 Colegio Nacional y todos nuestros amigos y familiares que nos acompañaron, Dios los bendiga, muchas gracias e invitamos a la misa de los nueve días en la parroquia San José del Bº Belgrano hoy a las 20 hs.

SAGANÍAS, OSVALDO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/4/23|. "No es un adiós, sino un hasta luego". Gracias por todo lo que hiciste en esta vida, brilla eternamente Dany querido, que encuentres el descanso eterno. Sismpre estarás presente en nosotros. Ester (La China) y familia invitan a la misa que se oficiará hoy miércoles 3 de mayo en iglesia San Francisco a las 20 hs al cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

CANCECO, CÉSAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Participan con profundo dolor. Sus padres, su hija, hermanas, sobrinos, amigos y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CANCECO, CÉSAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Honorable comisión directiva del sindicato de luz y fuerza cuerpo general de delegados y su comisión de jubilados y pensionados participan el fallecimiento del socio. Que sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

CANCECO, CÉSAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. La comunidad Educativa del Colegio Secundario Sarmiento participa el fallecimiento del hermano de nuestra compañera Cristina. Ruegan oraciones a su memoria.

CANCECO, CÉSAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Amigos de su hermana Cristina: Lucrecia, Rita, María, Claudia, Sara, Olga, Fernanda, Miguel, Gustavo, Raul, Juan, Gerardo, Francisco, Kili, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

CANCECO, CÉSAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". El personal del Jardín Nº 30 Infanta Mendocina participa con dolor el fallecimiento del sobrino de la Sra. directora licenciada María del Valle Canceco, acompañando a todos los familiares en tan difícil momento, elevamos una oración en su memoria.

CANCECO, CÉSAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. La Asociación Civil Cultural Sanmartiniana de La Banda acompaña a su socio y amigo Ramón Canceco y a su familia en el hondo pesar por la dolorosa pérdida de su hijo. Elevamos oraciones en su memoria y rogamos a Dios que dé consuelo a todos ellos.

CANCECO, CÉSAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. El Sindicato de Luz y Fuerza en la persona del secretario general José Edgardo Gómez, comisión directiva, jubilados y pensionados y demás cuerpos orgánicos acompañan con profundo dolor a su familia por la pérdida del compañero y amigo de esta Institución. Ruegan una oración en su memoria.

CANCECO, CÉSAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Directivos y Personal de la Empresa EDESE S.A. participan con profundo dolor el fallecimiento del empleado César Eduardo Canceco y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, GUMER GONZALO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. Amigo nos dejas un vacío indescriptible. Amigo, hermano de la vida ¡La Pucha! como te vamos a extrañar!... Acompañado de un gran dolor queda la mejor herencia: historias de vida, anécdotas, viajes, guitarreadas, eso y mucho más. Cuando caiga un lagrimón, así te recordaremos con risas y alegrías. ¡Hasta siempre Gordo querido! Nos queda tu legado. Chiche Denti, "la barra de amigos" con sus respectivas familias.

GÓMEZ, GUMER GONZALO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. Luis Figueroa y Martha, sus hijos Gabriel,Luis Pablo y Marcela. Te extrañaremos amigo pero sabemos que siempre estarás presente en nuestros corazones. Que brille para ti la luz que no tiene fin.

GÓMEZ, GUMER GONZALO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá."Tus amigos de la barra e infancia: Denti Raúl, Ibáñez Ricardo, Figueroa Luis Eduardo, Villalba Agustín, Reynoso Gonzalo, Ibarra Dante, Corvalán Luis, Guzmán Eduardo, González Chaupi, Jiménez Rafael, Luna Mario. Sabemos que estarás con nosotros en cada juntada. Te fuiste al encuentro de los otros amigos que se adelantaron en este viaje.

GÓMEZ, GUMER GONZALO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. Dios guarde su alma y de el descanso eterno. Con profundo dolor participamos tu partida a la Casa del Señor. Tus amigos Eduardo Guzmán y Lilia Trullenque, sus hijos Nico, Patricia, Teresita y Marcelo. Descansa en paz querido amigo.

LEDESMA, ADRIANA DEL VALLE Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. Autoridades, personal docente, nodocente y estudiantes de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNSE participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del docente, Ing. Ramón Ledesma, y acompañan a su familia en este difícil momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, ADRIANA DEL VALLE DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Adriana del Valle Ledesma y acompañan en el dolor a su hermano Ing. Ramón Ledesma, docente de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, como así también a familiares y afectos.

LEDESMA, ADRIANA DEL VALLE Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. Juan Carlos Medina y familia lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, ADRIANA DEL VALLE Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. Los empleados del Sindicato de Luz y Fuerza: Julio, Mercedes, Cinthia, Mariana, ex empleados: Marta y Olga participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia orando por su eterno descanso.

NEME, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Su esposa Norma Loto y sus hijos Nicolás y Soledad Neme lo despiden con profundo dolor. Sus restos serán velados en sala velatoria Aires Del Pinar (España 785 L.B)el día 02/04/2023 y serán sepultados en el cementerio la misericordia hoy a las 17 hs.

NEME, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. "Las almas de los justos están en manos de Dios". Amigas de su hermana Muñeca: Ana E.; Patricia S.; y Patricia C.; Mabel I.; Coquena C.; Silvia B.; Alejandra L.; Graciela L.; y Carmen R.; participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cemt. La Misericordia.

NEME, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Que Madre Elimina ilumine su llegada a nuestro Señor. La comunidad educativa y religiosa del colegio La Asunción participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la ex directora de Nivel Inicial Muñeca Neme y acompaña a la familia en este difícil momento.

NEME, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Liliana Chara, Patricia García, Lita Pacheco, Marta Paiola, Meky Peláez y Marta Coronel, amigas y compañeras de su hermana Muñeca, de la Promoción 74 del Colegio Hermanas Franciscanas, participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Muñeca ante esta dolorosa pérdida. Elevan oraciones por su descanso eterno.

NEME, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Lito Loto y Pochola Ruiz y familia, y Nora Loto lamentan profundamente su partida y acompañan a su prima Olga y sobrinos Nicolás y Soledad en este triste trance. Sus restos fueron inhumados en cementerio de la Banda.

RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Sus hijos Néstor, Daniel, Héctor, Norma, Vanesa y Edith, hijos políticos Claudia, Fabiana, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán velados y sepultados en el cemet. Jardín del Sol a las 10 hs. Hamburgo Cia de Seguros S.A. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL,

ROLDÁN, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Sus hijas Lucy, Norma, hijos pol/Fede, Julio, nietos, bisnietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 9.00 hs. en el cementerio La Misericordia. COB. NORCEN - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

VÉLEZ, ANDRÉS GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Su esposa Mirta Iñiguez, hijas Alejandra, Andrea, nieto Martina, hnos y sobrinos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cemet. San Antonio Norte. Casa de duelo c/3 Nº 85 ampl. 1º de Mayo (L.B). Serv. Hamburgo Cia de Seguros. S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ACOSTA, CLAUDIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció 2/5/23|. Sus hijas Silvia y Cristina su hijo politico Oscar sus nietos Antonela y Pablo y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Laprida dto Choya Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

ALBARRACÍN, SARA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. Su hijo Carlos, hija politica, Miriam, nietos, Carlitos, Agustin, Gaston, y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en cementerio de Lavalle. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS - La Plata 162 - tel. 4219787.

GOITEA, RICARDO NEMECIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/4/23|. Su hija Mariela, su hijo político Federico, sus nietos Micaela, Georgina y Valentino participan con dolor su fallecimiento. Que brille para el la luz que no tiene fin.

GONZÁLEZ, PERFECTO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. Sus hijos, Gustavo, Gabriel, German, Amalia, Guillermo, Noelia, hijos, nietos, bis nietos, y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en cementerio Cristo rey- Loreto. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS - La Plata 162 - tel. 4219787.

GONZÁLEZ, PERFECTO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. "Nos enseñaste a ser fuertes, íntegros y a vivir la vida a través del amor, ese mismo amor que hoy nos da la fortaleza para sobrellevar tu partida, con la esperanza de que algún dia nos volveremos a encontrar". Su hijo German Ariel Gonzalez y Flia. participan con profundo dolor su fallecimiento.

GONZÁLEZ, PERFECTO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. Que el Señor nuestro Dios te conceda la paz eterna y anhelada y que sus ojos estén siempre sobre los que te hemos amado, te amamos y te amaremos con todo nuestro ser. Su hija Noelia Vanesa Gonzalez su hijo político Walter Maldonado sus nietos Martin y Larissa participan con profundo dolor su fallecimiento

GONZÁLEZ, PERFECTO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. Dios te puso en el lugar privilegiado porque fuiste un ser maravilloso y muy querido descansa en paz su hijo Gustavo Ernesto Gonzalez, su nuera Blanca Llanos sus nietos Gustavo, Maxi Y Nahiara participan con profundo dolor su fallecimiento.

GONZÁLEZ, PERFECTO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. Que los angeles iluminen tu camino ante la presencia del Señor la comunidad educativa de la Esc. Nº1099 Pedro Leon Gallo participa con profundo dolor el fallecimiento del suegro de la colega Paz Maria Florencia ruegan una oración en su memoria.

GONZÁLEZ, PERFECTO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. Hilaria Galvan de Paz y flia. participa con hondo pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en este doloroso momento.

GONZÁLEZ, PERFECTO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna sus nietos Santiago y Teresa Charlote Gonzalez Paz y Cristina Vieyra nunca te olvidaremos.

SORIA, RAMÓN LEÓNIDAS (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna.Deseamos tu descanso eterno. Su esposa, hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos.

SORIA, RAMÓN LEÓNIDAS (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. Su primo hermano Raúl Miranda y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por eterno descanso.

SORIA, RAMÓN LEÓNIDAS (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. Señor dale el descanso eterno y brille para ti la luz que no tiene fin". Amigas de su hija Sandra: Patricia I.; Mabel I.; Mabel V.; Silvana, Marta y Roxana participan con dolor el fallecimiento de dn. Ramón. Ruegan oraciones en su querida memoria

SORIA, RAMÓN LEÓNIDAS (q.e.p.d.) Falleció el 1/5/23|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Griselda Díaz y familia participan con hondo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.