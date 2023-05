FÚNEBRES | 8 DE MAYO DEL 2023

07/05/2023 - 22:58 Funebres

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ABDALA, CHELA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/23|. Su sobrina María Teresa Tanus, su sobrino Mario Alberto Ayuch y familia ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

BASILIO DE LACOUR, ESTELA DEL VALLE (q,e,p.d.) Falleció el 6/5/23|. Los integrantes de la comisión directiva y socios del Centro de Jubilados y Pensionados del Bº Alberdi participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Prof. de gimnasia Humberto Lacourd, pidiendo al padre celestial el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. A nuestro querido profesor Humberto dale Señor la resignación y la paz para sobrellevar este duro momento.

BASILIO DE LACOUR, ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/23|. La comisión Directiva y Socios del Club de los Abuelos de Santiago del Estero participa el fallecimiento de la Sra. madre del Profesor Humberto Lacour y acompaña a su familia en éste doloroso y difícil momento, rogando al Señor por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación para su familia.

BASILIO DE LACOUR, ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/23|. Rosa E. Llapur y sus hijos acompañan en el dolor a Humberto y flia. Brille para ella la luz que no tiene fin.

BASILIO DE LACOUR, ESTELA DEL VALLE (q,e,p.d.) Falleció el 6/5/23|. El Centro de Jubilados y Pensionados de Recreación y Turismo Tradición participa con dolor el fallecimiento de la madre de su profesor de taller de gimnasia Sr. Humberto Lacour. Eleva oraciones en su memoria.

FACELLI, MATÍAS GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/23|. Sus padres Roxana y Juan, sus hermanos Noelia, Gianina y Juan, hnos políticos Marcos y Elías, sobrinos Ailén y Elian, su novia Beatriz, abuelas Rosario y Rosa Elena y demás familiares participan su fallecimiento ,sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Privado Jardín del Sol La Banda. EMPRESA SANTIAGO .

FILHO, ERNESTO ALEJANDRO (q,e,p.d.) Falleció el 7/5/23|. Su esposa Miriam Santillan, sus hijos Mauro, Eleana, Nicolas, Alvaro, Franco y Jovana, nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERV SOC AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HELMAN, ROBERTO OF. Principal ( R ) (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/23|. Sus hijos Helman Roberto Federico, Mercedes Verónica , María Florencia y su hijo político Sergio Jesús Vittar, y sus nietas Priscila, Helena, Felicitas y Bianca participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

HELMAN, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/23|. Sus hijos, Cecilia, Florencia, Federico, Verónica, Nietos, Thiago, Delfina, Helena, Felicitas, Bianca, Priscila, hermanos, sobrinos y sus respectivos familiares. Sus restos fueron inhumados ayer a las 17:00hs - cementerio LA PIEDAD - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

HELMAN, ROBERTO OF. Principal ( R ) (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/23|. Su hermano Jorge Romualdo Helman, su hermana política Mabel Farías y sus hijos Gabi y Florencia y sus nietos participan con hondo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HELMAN, ROBERTO OF. Principal ( R ) (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/23|. "Señor imploramos tu misericordia por tu hijo Roberto a quien has llamado de este mundo a tu presencia". Su hermano Guillermo Eduardo, su esposa Cristina Blanc y sus hijos Carolina, Sebastián y Gabriela, sus nietas Trinidad y Delfina participan a la distancia su fallecimiento.

HELMAN, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/23|. Sus primos Titi y Luis César Urtubey e hijos despiden con dolor y acompañan a su familia.

HELMAN, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/23|. Sus consuegros Amalia y Jorge Vittar e hijos Fabiana, Sergio y Hernán, hijas políticas Florencia, Agustina y nietas participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HELMAN, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/23|. Sus vecinos y amigos: María del Carmen Costas y Alejandro Álvarez Valdés, María Inés y Luis Francisco Baccino, Martin Costas y Cecilia Vittar, María Ester y José Antonio Rojo, Martita y Julio Rene Carrizo, lamentan profundamente su partida y acompañan con mucho cariño a su hermana Alicia y a sus hijos en el dolor, elevando oraciones por su memoria.

LÓPEZ. LUIS ALBERTO (POROTO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/23|. Tus amigos de siempre: Pocho, Luz, Mónica y Daniel Pereyra te recordaremos con mucho cariño. Descansa en paz querido Poroto.

LÓPEZ. LUIS ALBERTO (POROTO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/23|. Zulma Reimondi, Cecilia y Celina Gómez y respectivas familias participan con pesar el fallecimiento de su amigo Poroto y ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ. LUIS ALBERTO (POROTO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/23|. Hoy me toca despedirte a lo lejos. Así quiso el destino. Siempre me decías que te había ayudado a sobrevivir. Fuimos felices. Compartimos años de nuestras vidas en los buenos y malos momentos. Que descanses en paz. Sé que de una u otra manera estuve a tu lado cuando más me necesitaste y eso me da la tranquilidad de conciencia que hoy tengo. Poroto estarás siempre en mi recuerdo de la mejor manera. Y en mi corazón guardaré los días y años de felicidad que viví contigo. Te extrañare. Noemí.

LÓPEZ. LUIS ALBERTO (POROTO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/23|. Natalia, Pablo y Gustavo Vila, y sus respectivas familias acompañan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo Poroto. Fuiste una gran persona y formaste parte de nuestras vidas. Descansa en paz.

LÓPEZ. LUIS ALBERTO (POROTO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/23|. Luis amigos de siempre: Anita, Gringa, Tere, Pory, Negri, Koky, Chicho, Eduardo, Lino, Fredy, Doni, Serafino, Pedro y Juan. Te recordaremos con mucho cariño.

LÓPEZ. LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/23|. Sus ex Compañeras y compañeros de la Esc. Secundaria: Anita, Gringa, Koki, Tere, Freddy, Fino, Dody, Juan, Pedro, Chicho, Cacho y Eduardo, participan su fallecimiento, pidiéndole a Dios, lo tenga en la gloria.

LÓPEZ. LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/23|. Carlos A. Villalba, su esposa Nora e hijos participan con dolor el fallecimiento del querido Poroto y acompañan su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ. LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/23|. Carlos David Villalba , María Eugenia Villalba y compañeros de la empresa Rednor participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus familiares en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MENEGHINI DE OSORIO, ORFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/23|. Querida Nena, con mucha tristeza despedimos a una vecina buena y servicial con todos. Te recordaremos siempre con tus atenciones y delicadezas que nos brindabas. Oscar Banco, Noris Salomón, sus hijos Ana, Cecilia, Diego y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

MENEGHINI DE OSORIO, ORFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/23|. Desde Tucumán Nelly Goytia,despide con dolor a Orfelia (Nena) y envía un abrazo fraterno a su esposo Mario Osorio,a sus hijos Mario, Claudia,Mariela y demás familiares por esta pérdida tan dolorosa. Eleva oraciones en su memoria.

MENEGHINI DE OSORIO, ORFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/23|. Amigas de sus hijas Claudia y Mariela: Doris Elias, Silvina Elias y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia.

MENEGHINI DE OSORIO, ORFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/23|. Florencia Miller, sus hijos Augusto y Octavio Herrera Miller, participan del fallecimiento de la mamá de sus amigos, Mario, Claudia y Mariela, y ruegan oraciones en su memoria.

MENEGHINI DE OSORIO, ORFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/23|. Kenneth S Miller, María Teresa Martilotti, y sus hijos Patricio, Florencia y Kenny Miller, y sus hijos respectivas familias, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MENEGHINI DE OSORIO, ORFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/5/23|. Alejandra Barbieri, Florencia Miller, Angelina Rodríguez, y sus respectivas familias, participan el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Claudia, y ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ MOSCA, IVE CLELIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/23|. Sus hijos, Gabriela, Gabriel y Soledad, sus hijos políticos Luis, María del Carmen y Augusto, sus nietos Alejandra, Victoria, Mía, Nicolás, Damián y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Cob.Hamburgo Cia. de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

PÉREZ MOSCA, IVE CLELIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/23|. Sus hijos María Soledad y Augusto y su nieto Damián participan su fallecimiento rogando brille para ella la Luz eterna de Nuestro Señor. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 hs. en el Parque de la Paz.

PÉREZ MOSCA, IVE CLELIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/23|. Sus hijos Gabriel Eugenio y María del Carmen y sus nietos Victoria, Mía y Nicolás participan su fallecimiento, rogando a Nuestro Señor Jesucristo le dé a su alma el descanso eterno prometido. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 hs. en el Parque de la Paz.

PÉREZ MOSCA, IVE CLELIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/23|. Sus hijos Gabriela y Luis, Gabriel y María, María Soledad y Augusto, sus nietos Alejandra, Victoria, Mía, Nicolás y Damián participan con inmenso dolor su fallecimiento. Ruegan al Altísimo la reciba en su Gloria para el eterno descanso de su alma. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 hs. en el Parque de la Paz.

PÉREZ MOSCA, IVE CLELIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/23|. Su hija Gabriela, Luis y Alejandra participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ MOSCA, IVE CLELIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/23|. Sus hijos Gabriela, Gabriel y Soledad, hijos políticos Luis, María del Carmen y Augusto, nietos Alejandro, Victoria, Mía, Nicolás y Damián participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ MOSCA, IVE CLELIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/23|. Maria Marta Prieto de Herrera, sus hijos Ignacio y Elena; Augusto y Soledad, María Laura y Joaquín, nietos: Ignacio, Josefina, Damián, Benjamín, Facundo y Lucía participan con dolor su fallecimiento, elevan y ruegan oraciones en su memoria

PÉREZ MOSCA, IVE CLELIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/23|. Tito Muratore, Tere Prieto de Muratore y familia y Martha Prieto lamentan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ MOSCA, IVE CLELIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/23|. Sus consuegros Nilda y Carlos Marconi, sus hijos y nietos participan el fallecimiento de la estimada Ive y acompañan a su familia rogando por su cristiana resignación.

PÉREZ MOSCA, IVE CLELIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/23|. Amalia y José Martín Prieto y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Brille para Ive la Luz que no tiene fin.

PÉREZ MOSCA, IVE CLELIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/23|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Prof. Clelia Rosa Pérez Mosca de Miguel Raed, esposa del Ex Rector de la UNSE, Ing. Miguel Raed y acompañan en el dolor a su hijo, Ing. Gabriel Miguel Raed, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, como así también a su yerno, Ing. Luis Ricardo González, docente de la FCEyT y a familiares y afectos.

PÉREZ MOSCA, IVE CLELIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/23|. Docentes del departamento de Mecánica del UNSE participan con dolor el fallecimiento de la madre de su colega y amigo. Ing. Gabriel Miguel y ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ MOSCA, IVE CLELIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/23|. Silvia González, su esposo José y su hija Denise participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Gabriela y familia con sus oraciones, rogando por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación para sus seres queridos.

SAAVEDRA, RAÚL RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/23|. Su madre Noemí, sus hermanos Willi, Eduardo, Sofía, Francisco, Walter, Abigail, Morena, Thiago, los hermanos Juárez participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 10. C. de duelo Bº H. Hondo c/I. Albornoz 58. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SALAS, REINA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/23|. Sus hijos Roberto, Diego, Fabio, Horacio, Luis, sus nietos, Lucrecia, Lujan, Verónica, Valeria, Milagros, Yesica, Julieta, Facundo, Máximo, hermanos, sobrinos y sus respectivas familiares. Sus restos serán inhumados hoy a las 9:00hs - cementerio San Marco - COBERTURA CARUSO - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

SOSA, ESPERANZA (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/23|. Sus padres, Roció, Juan, sus abuelos, Mónica, Juan, María, tíos y sus respectivos familiares Gonzáles y Fernández participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer a las 16:00hs - cementerio Vuelta la Barranca - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.