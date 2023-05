FÚNEBRES | 12 DE MAYO DEL 2023

12/05/2023 - 02:28 Funebres

FALLECIMIENTOS

11/05/2023

- María Herrera

- Miguel Ángel Paz

- Julia Quiñones

- Silvia Magali Llanivelli

- Ramón Eduardo Loto

- Julio Nolberto Noriega (La Banda)

- Ramón Roberto Herrera (La Banda)

- María Luisa Garay

- Omar René Maldonado

- Rita Vanesa del Valle Trejo

- María Yolanda Cordero (La Banda)

- Estela Elvira Toledo

- Agustina Luján Gómez

- Alba Edith Luna (La Banda)

- Carlos Mario Figueroa (La Banda)

- Hilda Esther Villar de Rodini (Loreto)

- Blanca Jozami (Loreto)

- Josefina Saucedo (Monte Quemado)

- Hilda Esther Villar

- Delia Isabel Tevez (La Banda)

- Alicia del Carmen Cortez (Clodomira)

- Pedro Antonio Guardo

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIGUEL ÁNGEL PAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/23 y espera la resurrección.

Me cuesta mucho aceptar tu partida, pues eras un hombre maravilloso al que amamos con todo el corazón. Soy consciente de que esta despedida es momentánea, le pido a Dios fortaleza para continuar con mi vida, porque no quiero hundirme en la tristeza de no verte. Te amamos y extrañaremos. Tu hijo Caio Paz, tu nuera Mirta, tus nietos Sebastián, Fernanda, Milagros, Mauricio y Bárbara y bisnietos. Rogamos una oracion por tu querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SILVIA MAGALI LLANIVELLI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/5/23 y espera la resurrección.

“Que brille para ella la luz que no tiene fin”. Directivos, docentes, personal de maestranza del Centro Experimental Nº 7 Nicolás Avellaneda, acompaña a la colega Patricia Llanivelli por la partida de su hermana. Elevan oraciones por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RITA VANESA DEL VALLE TREJO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/5/23 y espera la resurrección.

Sus padres Liliana Morales y Rubén Trejo, sus hermanas Gabriela, Andrea y María, sobrinos Máximo y Enzo participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 10 en el cementerio La Piedad. Elevan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

WALTER OSCAR SÁNDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/3/23 y espera la resurrección.

Mi ángel bello, hace 2 meses de tu pronta e inesperada partida a la Gloria del Dios. Te extrañamos tanto porque fuiste luz en nuestras vidas como hijo, esposo, amigo y padre ejemplar.

Hijito amado descansa en los brazos del Señor y seguí brillando en el Cielo como lo hiciste aquí en la tierra. Su esposa, sus hijitas, su madre, su abuela, su hermano y demás familiares, invitan a la Santa misa en la Parroquia Santa Rita a las 20 hs.