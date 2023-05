FÚNEBRES | 25 DE MAYO DEL 2023

25/05/2023 - 02:36 Funebres

FALLECIMIENTOS

25/5/23

- José Rogelio Acosta

- Ethel Andalucía Billoni

- Néstor Jorge Gil

- Felipa Solana Calderón

- Gloria Ángela Ledesma

- Fabián Celedonio Quiroga

- Matías Emanuel González (La Banda)

- Bernardino Ovejero (Luján)

- Graciela del Valle López

- Dalmasio Asencio Giménez (La Banda)

- David Hernán Orellana (La Banda)

- Rodolfo Ernesto Soria

- María Mercedes González (La Banda)

- Carlos Pedro Alfaro Martínez

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RODOLFO ERNESTO SORIA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/5/23 y espera la resurrección.

Sus hijos María Natalia, Raul y Eduardo Martin Soria, sus hijos pol. Juan Rodolfo, Maria Fernanda y Angelina, sus nietos Javier y Maria del Huerto Paz, Isabela, Martin, Agustina Soria sus restos serán inhumados hoy en horas de la mañana en el cementerio Parque de la Paz SERVICIO REALIZADO POR COMPLEJO PARQUE OLAECHEA 649 TEL 4219787.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RODOLFO ERNESTO SORIA

(q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23

Dr. Nestor Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia lamentan profundamente la partida de quien en vida fuera un hombre de bien y de sobrada integridad. Ruegan al Señor por su alma y acompañan a sus familiares en este momento de dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RODOLFO ERNESTO SORIA

(q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23

Sus hijos Rodolfo Raúl, Maria Fernanda, Eduardo Martin, Angelina, Natalie y Juan Bautista y sus nietos Javier, Agustina, Maria del Huerto, Martin e Isabel y su bisnieta Delfina participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 en el cementerio Parque de la Paz. Elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RODOLFO ERNESTO SORIA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/5/23 y espera la resurrección.

Juan Pablo Vignau, Noemí Estela Mansilla y sus hijos Pablo César, María Silvia y Jerónimo acompañan con mucha tristeza a sus hijos. Ruegan una oración a su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RODOLFO ERNESTO SORIA

(q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RODOLFO ERNESTO SORIA

(q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23

Raúl Ick, Loretta Lagar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a su familia en tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RODOLFO ERNESTO SORIA

(q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23

Adriana Ick y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso y resignación de sus familiares.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SILVIA FELISA PÉREZ

se durmió en el señor el 24/05/2023 espera la resurrección.

La Sra. Intendente de la ciudad capital Ingeniera Norma Fuentes y familia participa con mucho pesar su fallecimiento y acompaña a toda la familia en este momento de gran dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ethel Andalucía Billoni (q.e.p.d)

Emprendió el regreso a la CASA del PADRE el 23/05/2023 y espera la resurrecion.

Sus hijos ,José Ricardo Arias ,Myriam Elizabeth Arias, Germán Arias .Sus hijas políticas : Delia Olivera (a) ,Noelia Montenegro. Sus nietos Ethel Carolina Flores ,Flavia Alejandra Flores y Mariano González, Soledad Arias (a) Sandra Arias y David Zaidman (a) Eugenia Arias (a), Hernán y Paula Arias (a) Ricardo Rafael Arias y Xoana Gomes ( a) Daniela Arias y Walter Brandán ( a) ,sus bisnietos : Facundo ,Salvador y Julieta Arias Flores ,Antonella y Ciro Verón Flores ,Santino y Benicio Zaidman(a) Francisco y Lucio Arias ( a) Santiago ,Nerea y Lorenzo Arias ( a) Lian y Mateo Brandán (a).

Oramos para que su verdadera VIDA sea plena y Santa . Sus restos serán cremados el 26/05/2023.

Elevamos oraciones de agradecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ethel Andalucía Billoni (q.e.p.d)

Emprendió el regreso a la CASA del PADRE el 23/05/2023 y espera la resurrecion.

Sus compañeros de Visual Comunicación y Medios; Cacho, Rocio, Ana, Mayra, Ornella y Ernestina, acompañan en tan doloroso momento a Flavia Flores por la partida de su querida “Yaya”. Ruegan oraciones por su eterno descanso. Sus restos serán cremados el 26/05/2023 . Elevamos oraciones en su memoria

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ethel Andalucía Billoni (q.e.p.d)

Emprendió el regreso a la CASA del PADRE el 23/05/2023 y espera la resurrecion.

Diego Braia y familia acompaña en tan doloroso momento a Flavia Flores. Ruegan oraciones por su eterno descanso. Sus restos serán cremados el 26/05/2023 . Elevamos oraciones en su memoria

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GLORIA ÁNGELA LEDESMA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/5/23 y espera la resurrección.

Miembros del Consejo Directivo del Colegio Notarial de Santiago del Estero, con profundo pesar despide a la madre de la Escribana Gladys Buenvecino de Lencina y abuela de la Escribana Daniela Agostina Lencina, titular y adscripta respectivamente del Registro Notarial Nº 36 de la ciudad de Selva, Santiago del Estero, y acompañan a su familia en este difícil momento, rogando que su alma descanse en paz en los brazos del Altísimo y brille para el la luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GLORIA ÁNGELA LEDESMA

El personal dependiente del Colegio Notarial de Santiago del Estero participa con pesar el fallecimiento de la madre de la Escribana Gladys Buenvecino y abuela de la Escribana Daniela Lencia, las acompaña en la oración y ruega por su descanso eterno junto a Nuestro Padre Celestial.

INVITACION A MISA

MIRYAM ELIZABETH CORONEL DE SILVA

(q.e.p.d.) se durmió en el señor el 25/05/21 y espera la resurrección.

A 2 años de tu pronta partida rogamos una oración en tu memoria. Siempre estas presente en cada uno de nosotros, por todo el cariño que nos brindaste. Tu familia: hno. Ramón, cuñada Carmen y tus sobrinos Toño, Patricia y Soledad, y sobrinas nietas invitan a la misa que se oficializara el día jueves 25 de Mayo 2023 a las 20 hs en la parroquia Santa Rita.

INVITACIÓN A MISA

MYRIAM ELIZABETH CORONEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/5/21 y espera la resurrección.

Al cumplirse dos años de tu partida al reino celestial, aún te amamos y extrañamos. ¡Siempre estarás presente en nuestros corazones! Tu esposo Omar Silva, tus hijas Analía, Natalia, Gabriela y Soledad, hijos pol. Dante y Alfredo, tus nietos Guada, Ailén, Rocío, David, Luzmila, Sofía, Maciel, Martina, invitamos a la misa a realizarse hoy en la Pquia. Santa Lucía a las 19,30 hs. Ruegan oraciones en su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

JOSÉ DANIEL RODRÍGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/5/21 y espera la resurrección.

Su esposa e hijos, sus padres, hermanos, hermanos políticos y sobrinos invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 en la parroquia San Juan Diego, Bº Saint Germain, con motivo de cumplirse dos años de su fallecimiento.

ACOSTA, JOSÉ ROGELIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. Su esposa, Gutierrez Elma Ines, sus hijos, Crhistian, Cesar, Mariana, hijos politico, nieto, bisnietos y demás fliares . Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio PARQUE EL DESCANSO. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

ACOSTA, JOSÉ ROGELIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. Su esposa Elvira Gutiérrez, sus hijos Cristian y Cecilia Lagar, César y Angeles Paz, Mariana y Martín Infante, sus nietos Sofía, Emilio y Josefina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ACOSTA, JOSÉ ROGELIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. Su hijo Crhistian José Acosta, su hija pol. Cecilia Inés Lagar y sus nietos Sofía y Emilio, participan con inmenso dolor su partida. Queda en el alma de cada uno de ellos, todo el amor que siempre les brindó durante su vida.

ACOSTA, JOSÉ ROGELIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. Sus hijos César y Ángeles Paz participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ACOSTA, JOSÉ ROGELIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. Sus hijos Mariana, Martín y Josefina Infante participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ACOSTA, JOSÉ ROGELIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. Sus hermanos Teresa, Osvaldo y Daniel Acosta, sus sobrinos, nietos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ACOSTA, JOSÉ ROGELIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. Teresita Amadey, sus hijas Cecilia y Patricia Lagar, sus hijos políticos Crhistian José Acosta y Mario Feijóo, sus nietos Sofía y Emilio Acosta; Lucía, Nicolás y Santiago Feijóo, lamentan profundamente su fallecimiento en estos momentos de gran dolor, acompañan, cn mucho cariño, a su esposa, hijos, nietos y demás familiares. Ruegan para ellos una pronta resignación.

ACOSTA, JOSÉ ROGELIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. Tus fieles acompañantes Carina, Gisela, Claudia, Angélica y Silvia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ACOSTA, JOSÉ ROGELIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. "El Señor es mi pastor, con Él nada me falta". Sus cuñados Ricky y Elva participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ACOSTA, JOSÉ ROGELIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. "El Señor es mi pastor, con Él nada me falta, Él mi guía por verdes praderas". Tus amigos Lucho, Eva y Romina acompañan en este momento de dolor y elevan una oración en tu memoria.

ACOSTA, JOSÉ ROGELIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. Su suegra Argentina Suárez de Gutiérrez, sus hijos Pocha, Chabela, Carli, Wado, Ricky, Walter y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ACOSTA, JOSÉ ROGELIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. Su cuñado Walter y Miriam, sus hijos Facundo y Valentín participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ACOSTA, JOSÉ ROGELIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. Consejo de Administración de la Cooperativa COESA y Profesionales participan con profundo dolor la partida del esposo de nuestra compañera. Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

ALFARO MARTÍNEZ, CARLOS PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. Sus hijos Johana y Julio Alfaro, sus compadres Nancy Diaz y Roberto Pajon y sus amigos Marta, Armando, Cesar, Cristina y Milagros participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumadas hoy a las 10. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BILLONI, ETHEL ANDALUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/23|. Sus hijos José, Miriam, h. politicos Noelia, Delia, sus nietos Carolina, Flavia, Ricardo, Daniela, Soledad, Sandra, Maria Eugenia, bisnietos y demás familiares SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BILLONI, ETHEL ANDALUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/23|. Su nieta Flavia Alejandra Flores sus bisnietos Antonella y Ciro Verón Flores participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su querida memoria.

CALDERÓN, FELIPA SOLANA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/23|. Sus hijos Rubén, Hugo, Daniel, Raúl, Juan Carlos, Omar y Mirta, hijos políticos Mirta, Miriam, Bety, Liliana, Nancy, Bety y Carlos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Privado Parque El Descanso EMPRESA SANTIAGO.

LEDESMA, GLORIA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. Sus hijos Graciela, José, Carlos, Teresa, sus hijos políticos, nietos y bisnietos, participan con dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria. Que Dios le dé el descanso eterno. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

LEDESMA, GLORIA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. Sus hijos Gladys, José Luis, Carlos y Teresa, H. pol., Gustavo, Silvia, María Pía, Diego, nietos, bisnietos, compañera Clementina participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de La Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

LEDESMA, GLORIA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. Sus nietos Dr. Carlos Martín Lencina, Dra. Lourdes Frías Azar e hijos participan con dolor el fallecimiento de la querida Picho y ruegan una oración en su querida memoria.

LEDESMA, GLORIA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. María Pía Zanoni y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, GLORIA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. Sus familiares en el afecto: Dr. José Antonio Azar, Cristina del Valle Azar y Débora Díaz Pereyra participan con dolor el fallecimiento de la querida Picho y ruegan una oración en su querida memoria.

LEDESMA, GLORIA ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. Marcia Zeman, su esposo Martín y sus hijos Facundo y Gonzalo participan de su fallecimiento y acompañan a su hija Gladys en este doloroso momento, rogando por una cristiana resignación. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. Su hermano Negro López, su hermana pol Chabela Correa, sus sobrinos, Ernestito, Lucrecia y Magaly, sus sobrinos nietos Lenna , Victoriano y Jazmín, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LÓPEZ, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. "Cantaré sus alabanzas con instrumentos, todos los días de mi vida en el templo del Señor". Su prima Adriana M. López y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. "Despedida con permanencia asegurada en el corazón de todos los que te amaron". Sus primos Darío Héctor y Carlos Horacio López y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. Que en paz descanses prima, que María Auxiliadora te conduzca a los brazos del Padre. Tu tía, primos y sobrinos Isabel, María Eugenia, Eduardo, Adriana, Sergio, Gabriel, Mariano y Rodrigo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, SILVIA FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. "Rogamos al Señor le conceda el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin" . Esc. Florencia Maria López Castro y demás compañeros de trabajo de la Dirección General de Catastro de su hija Nancy del Valle Villalba participamos con profundo dolor su fallecimiento y rogamos se eleven oraciones en su memoria.

PÉREZ, SILVIA FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. El Centro de Jubilados Misericordistas participan con mucho dolor el fallecimiento de la hermana de la querida Nelly, la acompañan en estos tristes momentos y ruegan por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

ROLDÁN, SILVIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/05/23|. "Hay cosas que no queremos que pasen, pero tenemos que aceptarlas, cosas que no queremos saber, pero tenemos que aprender de ellas, y hay personas que no queremos vivir sin ellas, pero tenemos que dejarlas ir". El Centro de Apoyo al Jubilado Diabético (Cen.A.J.Di.) participa con profundo dolor el fallecimiento de su socia y acompaña a su hermana, presidente de dicha institución, Sra. Josefina Roldán, en estos momentos de gran pesar. Ruega al Señor de pronta resignación a todos sus familiares.

ROLDÁN, SILVIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/05/23|. Azucena de Sayah Correa, sus hijos: Eva; Federico y Marisu, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones para que su alma descanse en Paz y consuelo a sus familiares.

RUIZ, WALTER ESTELVIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/23|. Felipe G. Zabaleta y familia acompañan en este pesar a la familia por la pérdida del gran amigo y ex compañero de trabajo, rogando al Altísimo le de un lugar de paz y descanso eterno en el Paraíso.

RUIZ, WALTER ESTELVIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/23|. Las familias vecinas del Pje. Salvador Carfi participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SORIA, RODOLFO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. El Area de Sistemas de EDESE participa el fallecimiento del padre de nuestro compañero Martín Soria. Elevan oraciones en su memoria.

SORIA, RODOLFO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. Fernando Filippa, su esposa Rosa Elena Atterbury, sus hijos María José y Willy, Martita y Santiago, Fernando Filippa (h) participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SORIA, RODOLFO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. Directivos y personal de EDESE SA participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Lic Martin Soria. Elevan oraciones en su memoria.

SORIA, RODOLFO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. Malena Arce, Minola Arce y Jorge Castro, Manuel y Álvaro Arce y sus respectivas familias participan con mucho dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo Rofi y acompañan con cariño a su familia. Elevan oraciones a su memoria.

SORIA, RODOLFO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. Luis y Pablo Pericás participan con mucho dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo Rofi y acompañan con cariño a su familia. Elevan oraciones a su memoria.

SORIA, RODOLFO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. Hugo A. Torri y sus hijos Hugo y Santiago, participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria

SORIA, RODOLFO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. Julio César Fraguas Vildósola y Lucrecia de Arzuaga de Fraguas, sus hijos Mage y Eduardo , Julio y Rossana, Cristina y Cecilia; participan del fallecimiento de su primo Rofi Soria y acompañan a sus hijos Pancho, Eduardo y Natalia en ese doloroso momento.

SORIA, RODOLFO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. Enrique José Fraguas Vildósola participa del fallecimiento de su primo Rofi Soria y acompaña a sus sobrinos Pancho, Natalia y Eduardo y nietos en este doloroso momento.

SORIA, RODOLFO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. Sara Josefina Fraguas de Raffa y sus hijos Marìa Pia y Carlos Regazzoni, Nacho e Inés Calandri, Sebastian y Felicitas Bullo; participan del fallecimiento de su primo Rofi Soria y acompañan a sus sobrinos Pancho, Natalia y Eduardo. Ruegan una oración en su memoria.

SORIA, RODOLFO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. Willy Ávido, su esposa María José Filippa participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

SORIA, RODOLFO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. Zulema Elisa Ábalos Gorostiaga, sus hijos Rafaela María y Matías Calabrese lamentan profundamente el fallecimiento de su entrañable amigo Rofi y elevan oraciones en su memoria.

SORIA, RODOLFO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. Oscar Gomez Infante, Margarita Fantoni y sus hijos Ignacio y Benjamin participan con profundo dolor el fallecimiento de querido amigo Rofy y acompañan a sus hijos Pancho, Naty y Eduardo y a sus respectivas familias en tan difícil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

SORIA, RODOLFO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. María Cecilia Medrano, sus hijos y sus respectivas familias lamentan su fallecimiento y acompañan en estos momentos de dolor a sus hijos y nietos. Ruegan oraciones en su memoria.

Recordatorios

GARCÍA, PATRICIA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el16/5/23|. Los compañeros de Informática de la escuela Técnica 1, acompañan a la profesora Claudia García en tan doloroso momento por la pérdida de su hermana. Rogando oraciones por su eterno descanso a los nueve días de su partida

Sepelios Participaciones

ANRRIQUEZ, TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el día 24/05/23|. Participan en su fallecimiento. Su compañero Carlos, sus hijas Carla, Silvina, Roberto, sus hijos políticos Roberto, Gerardo, Gisel, nietos Juan Cruz, León, Mateo, Felicitas, Mía, Nahuel y demás familiares en su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 16. Sala velatoria Sáenz Peña 371. La Banda.

ANRRIQUEZ, TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el día 24/05/23|. Su hija Silvina Savino, hijo político Gerardo Greco y sus nietos Mateo y Felicitas, participan con profundo dolor su fallecimiento.

ANRRIQUEZ, TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el día 24/05/23|. Su hija Carlita Herrera, su hijo político Roberto Franchino y sus nietos Juan Cruz y León, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ANRRIQUEZ, TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el día 24/05/23|. Su hijo Roberto Savino, su hija política Gisel Milani y sus nietos Nahuel y Mia participan con profundo dolor su fallecimiento.

ANRRIQUEZ, TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el día 24/05/23|. Mirta Herrera y sus hijos Patricia,Gabriel y Luciana y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

ANRRIQUEZ, TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el día 24/05/23|. Ester Herrera y sus hijos Guillermo Pieroni y familia y María Angela Pieroni y familia participan su fallecimiento y acompañan a su compañero e hijos. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

GIMENEZ, DALMASIO ASENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. Su hija Selva, nietos, Natalia, José y Rita, bisnieto Natanael y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán velados y sepultados en el cementerio de Villa Robles. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GONZÁLEZ, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. Su esposo Juan de Dios More, sus hijos Julia, Nora Liz, Norma, Juan, hijos polit. y nietos part. su fallecimiento y ruegan una oración a su memoria. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

GONZÁLEZ, MATÍAS EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/23|. Sus padres Pedro Gustavo y Nelly Del Carmen, sus hermanos Franco y Nahiely, sus sobrinas Lena y Victoria, su abu Taida y todos sus seres queridos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GONZÁLEZ, MATÍAS EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/23|. Sus tíos Graciela González, Marta González, Rodolfo González y familia Silvina González Valla participan con profundo dolor su fallecimiento. Matías sentimos pesar por tu inesperada partida. Que el Señor fortalezca a tu querida familia en este doloroso momento y brille para ti la luz que no tiene fin.

GONZÁLEZ, MATÍAS EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/23|. "Primo querido, Gustavo, que puedo decirte en estos momentos… Tu dolor más grande que el abrazo que nos dimos hoy. Que el Señor lo tenga en la gloria y que brille para él la luz que no tiene fin". Su tío Héctor Lisondo, su prima Luciana Lisondo y familia y Marianela Lisondo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, MATÍAS EMANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/23|. Radio Taxi Madre de Ciudades SRL la gerencia, operadores y compañeros de trabajo lamentan la pérdida y acompaña en su dolor y tristeza a toda la familia. Elevan oraciones en su memoria.

ORELLANA, DAVID HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. Sus colegas y la comunidad educativa de la escuela Nº1170 participan con profundo dolor su partida al Reino Celestial. Elevan oraciones en su memoria.

ORELLANA, DAVID HERNAN (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|, Su esposo Gustavo Quiroga, su hna: Chocha, sobrinos, sobrinos pol. y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en Belgrano y Francia s/Nº Bº R. Dulce (L.B) e Inhumados a las 10 en el cementerio La Misericordia. SERV. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PARACHÚ, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 21/5/23|. Dr. Cracco, Carlos E. participa con profundo dolor su fallecimiento, acompañando en este momento de tanto dolor a toda su familia. Elevando oraciones por su eterno descanso.

Sepelios Participaciones

ARCE, DIRCEO ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/23|. Peesonal directivo, personal docente y personal de Maestranza de la Escuela N°814 Paula Albarracin de Sarmiento, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la docente Andrea Arce. Abrazan sentimentalmente, rogando oraciones en su memoria.

GIL NÉSTOR JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/23|. Su esposa, Rosa Beatriz Juárez, su hija Oriana y demás fliares. participan su fallecimiento. Cob CARUSO CIA. SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

OVEJERO, BERNARDINO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. Su esposa Elsa Paz, sus hijas Silvia y Vero, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio de Luján. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

QUIROGA, FABIAN CELEDONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/23|. Su hijo Ovidio sus sobrinos hermanos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio Cristo Rey Loreto SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.