FÚNEBRES | 2 DE JUNIO DEL 2023

Sepelios Participaciones

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Consejo directivo, tribunal de ética, tribunal de especialidades, departamento de docencia y capacitación, comisión de asesoramiento laboral, departamento jurídico y cuerpo administrativo del Consejo Médico de Santiago del estero, participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su matriculado Dr. Juan Pablo María Allones. Ruegan una oración a su memoria.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su colega Dr. Juan Pablo María Allones. Ruega una oración a su memoria.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Marta Ducca de Fraguas, sus hijos Marta María, Alejandra, María Florencia y Fernando Fraguas y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer. Ruegan oraciones en su memoria.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Eduardo E. Christensen, Olga Vieyra, sus hijos Alejandro y Eduardo participan su fallecimiento y acompañan con afecto en este momento de dolor a su querida amiga Teté, a sus hijos y nietos elevando oraciones a su memoria.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Decano Normalizador de la FCM - UNSE Medico Especialista Eduardo L. Allub y el Equipo de Gestión acompañan a su hijo Juan Pablo y demás familiares en estos momentos de dolor. Elevan una oración en su memoria.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. El personal de la FCM - UNSE participa con dolor su fallecimiento y acompaña al Dr. Juan Pablo Allones ante la irreparable pérdida de su padre, haciéndolo extensivo a demás familiares. Ruega por su eterno descanso.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Sus vecinos y amigos de siempre: María del Carmen y Alejandro Álvarez Valdés, María Inés y Luis Francisco Baccino, Martin Costas y Cecilia Vittar, María Ester y José Antonio Rojo, Martita y Julio Rene Carrizo, lamentan su partida y acompañan con cariño a Teté y sus hijos en el dolor y la oración

ALYAZIJI, LIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Héctor Banco y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

ASATO, ADOLFO KIYOSHI (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Su hermana política Marta Biasini e hijos Gustavo, Carla, Adolfo, Oscar y José María. Participan con dolor el fallecimiento de su cuñado y tío. Elevando oraciones en su memoria.

ASATO, ADOLFO KIYOSHI (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Oscar E. Gerardi, Julia Carol de Gerardi e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del gran amigo Kio, acompañando a su esposa, hijos y demás familiares. Elevan oraciones en su querida memoria

BURGOS, ABSALÓN ALONSO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/23|. Su esposa María Angélica Farías, sus hijos Miriam, Jesús, Lourdes, Tamara, Rocío y Juan Ramón y sus nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. HAMBURGO CIA DE SEG SA.

CÁRDENAS, MIRTA DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Sus primas Marta Anelli, Dolly, Tulio y Josefa Gómez; Estanislao Kozlowski, sus hijos Daniel, Viviana, Yeyé y Ariel Kozlowski y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CÁRDENAS, MIRTA DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Los alumnos del Coro de adultos mayores Plenitud y su profesor Juan Cano participan con profundo dolor el fallecimiento de su compañera Mirta. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Descanse en paz querida Mirta.

ELJALL, HÉCTOR PARMENION (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/23|. Su esposa, Marta, Su hijo Héctor y Gustavo, hijos pol, Julio, sus nietos, bisnietos y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Villa La Punta. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

MEDINA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/23|. Su esposa Ema, sus hijos Ariel, Gaby, Andrea, Natalia, hijos políticos, nietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Ruegan una oración en su memoria. Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MEDINA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/23|. José Gómez y familia lamentan profundamente el fallecimiento de quien fuera su compañero en las luchas gremiales iniciando sus carreras en forma casi paralela. Acompañan en el dolor a todos sus seres queridos. Elevan oraciones por su eterno descanso.

MEDINA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/23|. "Directivos y Personal de la Empresa EDESE S.A., participan con profundo dolor del fallecimiento del empleado Juan Carlos Medina, y ruegan oraciones en su memoria"

MEDINA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/23|. Honorable comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza, cuerpo general de delegados y su comisión de jubilados y pensionados participan el fallecimiento del socio. Medina Juan Carlos, que sus restos seran inhumados en el cementerio Jardín del Sol el dia 2/6/23.

MEDINA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/23|. Gustavo Vásquez y familia despiden con profundo dolor a su querido amigo y compañero.

MEDINA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/23|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". CP Flavio Giglio y familia participan con dolor el fallecimiento de su amigo Juan Carlos. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/23|. Osvaldo Alderete, Fanny Elizabeth Guzmán, sus hijos Osvaldo Valentín y Álvaro Facundo, participan con profundo dolor el fallecimiento de su compañero y amigo, acompañamos a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/23|. Álvaro Facundo Alderete, participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañero y amigo, acompañamos a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, LUIS ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/23|. Ing. Marcelo Lazarte, su esposa Rosa Maria Palacio, sus hijos Esteban y Enzo Lazarte participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su querido amigo, Oscar. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

PÉREZ, ANA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Autoridades del CePSI, Directora Ejecutiva CPN Liliana Romero; Directora Médica Adjunta Dra. Eugenia Gauna, Directora Administrativa Adjunta Dra. Daniela Vaca Japaze, personal asistencial y administrativo del CePSI participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Dra. Analía Bellido. Elevan oraciones en su memoria.

QUIROGA, ÁNGEL MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/23|. Sus hijo Marcelo, su mamá Olga, sus nietos, Marisol, Valentín y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

SAYAGO, LIRIO ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/23|. Su esposa Sofía Galván , sus hijos Cristina, Karina, Walter, David y Graciela, hijos pol, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de La Paz. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SORIA, RODOLFO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. Graciela Moreno junto a sus hijos participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del querido amigo Pancho, acompaña a la familia y eleva oraciones en su memoria.

TALASSINO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/23|. Su esposa Marcela y su hija Milagros participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9:30 en el cementerio Parque de La Paz. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TALASSINO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/23|. El Consejo Directivo, Colegas y personal del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del esposo de la Farmacéutica Marcela Dorado. Acompañan a su familia en este momento de pesar.

TALASSINO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/23|. El Consejo Educativo Institucional y la comunidad educativa del Instituto San Pedro Nolasco (BHM) participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra querida alumna. Acompañamos a la familia en este momento de pesar, que el Señor y Nuestra Madre de la Merced los bendigan y les den la fortaleza necesaria. "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá".

TALASSINO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/23|. Los padres de los alumnos de 4º Grado "A" del colegio Bachillerato Humanista participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de Mili y acompañan a su esposa Marcela y demás familiares en estos momentos de tristeza y pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

TOLOZA, ARIEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/23|. Autoridades, Docentes, Nodocentes, estudiantes y miembros de la comunidad de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE, participan de su fallecimiento y acompañan a familiares y amigos en este doloroso momento.





TOLOZA, ARIEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/23|. El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la Vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan con profundo dolor, el fallecimiento del Profesor Ariel Toloza, estudiante de la Licenciatura en Educación para la Salud de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud . Desde esta Institución, acompañamos en el dolor, a todos sus familiares y afectos.

UMLANDT, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/23|. "Vengan a mi todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso". (Mateo 11.28). Sus hermanos Luis Umlandt; Lucy Umlandt y Belén Umlandt, sus hermanos políticos Pocho y Griselda, sus sobrinos Omha, María, Luis, Joaquín y Benicio, sus sobrinos políticos Paola y José, sus sobrinos nietos Tizi, Morena y Ciro, Rogamos una oración en su memoria.

UMLANDT, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/23|. "Señor recíbelo en tu morada Santa". Sus tíos Roberto y Gordy Cerutti, sus primos Andrea, Fernando y Guillermo Cerutti. su tía Pochola de Pece, sus primas Chichita, Negrita y Claudia y sus respectivas familias...te despiden con mucho dolor y lloran tu partida...a su memoria...Elevamos una oración.

UMLANDT, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/23|. "Siempre te recordaremos con amor y felicidad". Arq. Héctor H. Cortez e hijos Esnel y Matías participan con profundo dolor el fallecimiento del querido cuñado, hermano y amigo. Elevan oraciones en su memoria.

UMLANDT, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/23|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Susana Ávila y Sabrina Ávila participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

UMLANDT, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/23|. Alejandro Agustín Taín y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus familiares en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

CANCECO, CÉSAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/5/23|. Al cumplirse un mes de su fallecimiento sus padres, hijo y hermanas invitan a la misa pidiendo por eterno descanso, el día de hoy en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, a las 19:30 horas.

CASTILLO REINERIO EDVINO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/15|. Papá querido gracias por tanto, por el amor y por protegernos siempre. Tu actitud ante la vida por no rendirte jamás es y será una enseñanza más para la familia. Te extrañamos tanto. Papá fuiste, sos y serás el mejor padre que Dios pudo darnos. Siempre te recordaremos con orgullo. Tu esencia es el mejor ejemplo a seguir. Su hijo Alex, hija política Marcela, sus nietos Karina, Alex, Lorena, Romina, Martín, bisnietos Aitana, Aimeé, Olivia y Alfonsina invitan a la misa que se realizará en la iglesia Catedral Basílica a las 20, con motivo de cumplirse ocho años de su partida al Reino del Señor. Se ruega oraciones en su memoria.

ROLDÁN DE ORELLANA, SILVIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/05/23|. "No he muerto, solo me fui antes y no quiero que me recuerden con lágrimas, como aquel que no tiene esperanzas". Su esposo Pedro Ricardo Orellana, sus hijos Ing. Civil Ricardo Martín Orellana Roldán y Adrián Alejandro Orellana, sus hijas políticas Adriana Padilla y Bety Cáceres, sus nietos Noelia, Alfonsito, Maximiliano, Sofía, Oriana, Valentín, Iván e Ignacy; invitan a la misa al cumplirse los 9 días de su partida al Reino Celestial, a realizarse hoy en la iglesica Catedral a las 20 hs. Rogamos oraciones en su memoria.

ROLDÁN DE ORELLANA, SILVIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/23|. Silvia: tu partida dejó un vacío en la familia y un dolor infinito que nos oprime el pecho al sentir tu ausencia. Solo recordar los momentos felices compartidos no reconforta, nos da fuerza. Fuiste una luchadora, un ejemplo de coraje, pusiste el corazón y las fuerzas para ayudar a tantos. Siempre solidaria y presente en todo momento. Brille para vos la luz que no tiene fin. Su hermana Josefina del Pilar Roldán, invita a la misa en la iglesia Catedral a las 20 hs. Eleva una oración en su memoria.

ROLDÁN, SILVIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/05/23|. El grupo de jubilados de la D.G.R. participan e invitan a la misa a realizarse hoy viernes 2 a las 20 hs. en la Catedral Basílica al cumplirse los 9 días del fallecimiento de nuestra excompañera Silvia Roldán.

SORIA, RODOLFO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/5/23|. Al cumplirse el noveno día de su fallecimiento las ex compañeras de ASICANA de su hija Natalia invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20 en Catedral Basilica para rogar por su paz en el Señor.





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

SANTILLÁN, PURA OLIMPIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/05/23|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su esposo Luis Pérez, sus hijos Cristina, José y Carla, su hijo político Manuel, sus nietos Marta y Esteban, sus bisnietos Elián, Mateo, Vicente y demás familiares invitan al responso que se oficiará hoy a las 16 en el panteón familiar del cementerio La Piedad, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.





Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

CENTENO, HEBE MALTA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/23|. Que el Señor te reciba en su morada santa junto el cántico de los arcángeles.... que brille para ti la luz infinita...siempre permanecerás en nuestros corazones. Su sobrino Adrián Centeno, Cecilia Ibáñez, sobrinos nietos Luz Morena y Santy.

CENTENO, HEBE MALTA (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/23|. Participan con profundo dolor por su partida. Sus sobrinos Adrián Centeno, Gustavo Centeno y María de los Angéles Sosa.

JORGE, RAMONA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Gustavo Juárez Villegas, Silvia Helena Argibay Garma y sus hijos Joaquín, Nadia, Magdalena, Javier y sus nietos Olivia y Mateo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en estos momentos difíciles a su hermana Adela, como a asimismo a los demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

MOYANO, LILIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/20|. Su esposo, hijos, nietos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las19.30 hs en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, al cumplirse dos años y medio de su partida a la Casa del Padre para rogar por el eterno descanso de su alma.





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

GUZMÁN, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/23|. Juan Rodríguez Ribera, Soledad Lombardi, hijos y nietos acompañan con dolor a sus amigos Beatriz y Kike. Elevan oraciones a nuestra "Madre del Cielo" por el fortalecimiento espiritual y la cristiana resignación de Cecilia y de sus hijos.

MANZANO, ANDRÉS MIGUEL DR (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/23|. Falleció a los 83 años en la ciudad de Sumampa. Se desempeñó como médico por más de 50 años, abocándose de manera incansable a la que fue su vocación. Formó parte del hospital Sumampa y continúo con la atención en su domicilio particular, brindándose hasta sus últimos días a la comunidad de la zona. Su esposa, hijos, hijos políticos y nietos participan del fallecimiento y agradecen en nombre de la familia las muestras de afecto de sus pacientes, colegas y amigos que acompañaron en este difícil momento. Elevamos una oración en su memoria. (Q.E.P.D) . Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Sumampa Viejo.





MANZANO, ANDRÉS MIGUEL DR (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/23|. El Consejo Directivo, Colegas y personal del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del padre de la Farmacéutica Cinthia Manzano y padre político del Farmacéutico Hugo Navarro. Acompañan a su familia en este momento de pesar.

MANZANO, ANDRÉS MIGUEL DR (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/23|. Julio Madroñero y familia participan con tristeza el fallecimiento del padre de la Farmacéutica Cinthia Manzano y padre político del Farmacéutico Hugo Navarro. Los acompañan en estos momentos de dolor a junto a sus familiares. Elevan oraciones por su descanso en el amor del Señor.

MANZANO, ANDRÉS MIGUEL DR (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/23|. Juan Pablo Rea y familia participan con dolor su fallecimiento. Acompañan en su pesar a su hija Farmacéutica Cinthia Manzano, a su hijo político Farmacéutico Hugo Navarro y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

SANTOS, NILDA GEORGINA (BEBA) (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/23|. Sus primos Ramón Passone, Chony Urrere y sus hijos Ricardo, Pablo, Roberto y María Elena con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de pesar. Elevan oraciones en su memoria.