FÚNEBRES | 3 DE JUNIO DEL 2023

03/06/2023 - 03:40 Funebres

FALLECIMIENTOS

02/06/2023

- Reyna del Valle Galván (Loreto)

- Miguel Ángel Grecco

- Néstor Enrique Torres (La Banda)

- Selsa Zulema Santillán de Castillo (La Banda)

- José Luis Barraza

- Ricardo Alberto Carabajal

- Francisca Marisalda Castro (La Banda)

- Raúl Antonio Godoy

- María Cristina del Valle Moyano

- Jorge Antonio Gallo

- Jenuaria Josefa Cejas (Villa Ojo de Agua)

RTICIPACION DE FALLECIMIENTO

PADRE SALVADOR MORENO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 2/6/23 en Córdoba y espera la resurrección.

Hijos y nietos de Aldo C. Castiglione y Carmencita Garay: José Luis y Ana Lía Rezola, Ignacio y Sonia Mejail, María del Carmen Lugones y Marcelo Álvarez, Fernando y Elena Flaja, Ana Cecilia Lugones, Agustín Lugones y Mercedes Funes, José Ignacio Lugones y Noelia Mercado, Ana María y Mario Fornés, María Inés y Carlos Toia participan con profundo dolor la partida del Padre Salvador, quien fuera el alma y organizador del Oratorio Don Bosco. Piden por su descanso en paz e invitan a la misa que en su memoria se celebrará el miércoles 7 a las 20 en la Iglesia del Oratorio.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

PADRE SALVADOR MORENO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 2/6/23 en Córdoba y espera la resurrección.

La Sociedad Los Amigos de la Educación participa con gran dolor el fallecimiento de quien fuera el continuador de la obra de la Sociedad en la antigua Ciudad del Niño, actualmente Oratorio Don Bosco y agradecen toda su labor realizada.

Invitan a la misa que en su memoria se celebrará el miércoles 7 a las 20 en el Oratorio.

PADRE SALVADOR MORENO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 2/6/23 en Córdoba y espera la resurrección.

Querido Salvador, padre y amigo, volviste a la Casa del Señor!! José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola, sus hijos Belén y Nicolás, Patricio y Lourdes, Gonzalo y Luciana, Eugenio y Lucía, Ana e Ignacio, Álvaro y nietos, despiden a quien fuera ejemplo de sacerdote, padre espiritual y amigo muy querido.

Invitan a la misa que en su memoria se celebrará el miércoles 7 a las 20 en el Oratorio.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SALVADOR MORENO

se durmió en el señor el 02/06/2023 espera la resurrección.

La Sra. Intendente de la ciudad capital Ingeniera Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARÍA CRISTINA MOYANO DE LOBOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/6/23 y espera la resurrección.

Sus hermanos María Regina, Fernando Alfredo y María Teresa Moyano y sus respectivas familias participan con inmenso dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARÍA CRISTINA MOYANO DE LOBOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/6/23 y espera la resurrección.

La comisión directiva de Unión Regional del Maestro, junto a sus tres niveles educativos: Jardín Rayito de Sol y Colegio San Gabriel (primario y secundario), participan con hondo pesar el fallecimiento de la madre del docente del nivel primario Edgardo Santiago Lobos Moyano.

Acompañan a sus familiares en tan doloroso momento, elevando una oración en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MIGUEL ÁNGEL GRECCO (Miki)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/6/23 y espera la resurrección.

Su esposa Cristina Auat, sus hijos Juan Pablo, Francisco Grecco y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Memorial Jardín Pentecostés. SERVICIO REALIZADO POR MEMORIAL JARDIN PENTECOSTES. Ruta 9 Kilometro 1118. San Marcos. Cap. Sgo. Del Estero. Telefono 385- 5142922.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MIGUEL ÁNGEL GRECCO (Miki)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/6/23 y espera la resurrección.

Pablo Toveggino y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MIGUEL ÁNGEL GRECCO (Miki)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/6/23 y espera la resurrección.

Empresa HT y todo su personal participan con profundo dolor el fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MIGUEL ÁNGEL GRECCO (Miki)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/6/23 y espera la resurrección.

Su tía política chichi Orellana, primos políticos María Julia, María Celia, Hernán del castillo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones para su descanso eterno.

INVITACION A MISA

Prof. Raúl David Leguizamón

(q.e.p.d.) se durmió en el Señor el 3/6/21 y espera la resurrección.

Hermano hace ya dos años de tu partida, pero se siente como si fuera ayer. Cuando estabas aquí con nosotros, riendo, bromeando, pero nunca estás lejos de nuestros pensamientos. Te extrañamos mucho, pero sabemos que estás en un lugar mejor y nos volveremos a ver un día. Te tendremos siempre cerca de nuestro corazón y guardamos los mejores recuerdos y momentos vividos. Invitamos a la misa a realizarse en la iglesia San Francisco hoy a las 20 hs. Tu madre, hermana, cuñados, primos y sobrinos.

INVITACIÓN A MISA

MARÍA CIRILA TAVELLA (Cira)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/5/23 y espera la resurrección.

“Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin”. Su hijo Mario, su hija política Judith, sus nietos Virginia y Agustín Jiménez invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

MIRIAM ELIZABET ROJAS

(q.e.p.d) se durmió en el señor 3/05/23 y espera la resurrección.

Después que te fuiste no ha pasado día en el que no vengas a visitarnos en nuestra mente, no ha pasado día que no te recordemos, cada momento compartido...

Después que te fuiste comprendimos que como tu amor no existe ninguno.

Pedimos que descanses en paz allá en el cielo, porque aquí en la tierra te recordamos y no te olvidamos.

Su esposo e hijos invitan a la misa a realizarse el día 3/06/23 en la parroquia Cristo Rey a las 20 hs.

INVITACIÓN A MISA

JOSÉ MARÍA MURATORE (Yoye)

(q.e.p.d.) Se durmió ….el 3/6/21

Tu ausencia es dura, desde que te marchaste nuestros días no son como antes, en las noches nos cuesta conciliar el sueño. Solo vos sabes cuánto te extrañamos y lo mucho que deseásemos que vuelvas.

Seguramente nos has visto llorar, pues los recuerdos están en todas partes. Solo nos consuela el pensar que estas en un hermoso lugar, en donde la paz y el amor existe y Hay colores que jamás imaginamos. Nunca te dejaremos Te amamos y sabemos cuánto nos amas.

Tu amor vive en nuestros corazones.

¿Escuchas?

SIGUES LATIENDO EN NUESTROS CORAZONES.

Con amor tus padres, José Muratore, Lescano Maria, tus hermanas Yani y Belen, tus sobrinas Guille, Gavina y Griselda, tus cuñados Diego y Jero. Al cumplirse 2 años de tu fallecimiento Se los invita a la misa el dia sabado 3/06/2023 en la iglesia San Jose del Bº Belgrano a las 20:00hrs.

INVITACION A MISA

JUAN ALBERTO CEVILÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/6/21 y espera la resurrección.

Querido Papá a 2 años de tu partida este día te recordamos, te fuiste tan pronto, pero sé que en el lugar en el que estás te encuentres bien, tu partida nos dejó un gran vacío, una herida en nuestros corazones que jamás cicatrizarán, pedimos a Dios que nos ayude a encontrar resignación para tu descanso eterno. Tu esposa Francisca, tu hijo Andrés, tu hija política Yesica, tus nietas Ámbar y Morena, tus hermanos y sobrinos, invitamos a familiares y amigos a celebrar la misa que se realizará el día 3/6/23 a las 20 hs. en la parroquia Cristo Rey, al cumplirse 2 años de su fallecimiento.

INVITACION A MISA

MÁXIMA VICTORIA MONTENEGRO DE GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/6/21 y espera la resurrección.

Abu, nos quisiste con tanta fuerza y bondad que tu amor estará por siempre grabado en nuestra alma”.

Sus nietos Andrea, Paula, Andrés, Fausto, Darío, Canela, Nahir, Mariam, Emanuel,Pablo, Alma, Valentina, Bauti, Briana, Justina y MatiIda, sus hijos Carlos, Mario, Gerardo, Dante y Gustavo con sus respectivas familias invitan a la misa hoy a las 20.30 en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, con motivo de cumplirse dos años de su partida la Casa Padre. Ruegan oraciones en su querida memoria.

INVITACION A MISA

ELVIRA CATALINA MANSILLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/11/17 y espera la resurrección.

A los 5 años y 6 meses de tu irreparable pérdida sigues presente en mis mejores recuerdos. Ruego a Dios te encuentres en el Reino del Señor, siempre en mi corazón. Tu sobrino del corazón Cornelio Gerez, invita a la misa que se realizará el domingo 4 de Junio a las 20 hs. en la Iglesia Nuestra Sra. de Loreto.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Dr. José Antonio Rojo y familia, acompañan a su amigo Juan Pablo y su familia en tan doloroso momento,

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Sanatorio 9 de Julio S.A participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su amigo Juan Pablo en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Sebastián Rimini y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de su matriculado. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL CPN. (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. El Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Lic. Ángel Antonio Rojo, participa con profundo dolor su fallecimiento. Que dscanse en la paz del Señor.

ALYAZIJI, LIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Tufi Saad , su esposa Azucena Azar; y Martha Saad participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familias en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

ALYAZIJI, LIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. "Que Dios lo proteja en su Reino de paz y amor". Juan Atie Saad y Ángela Figueroa de Saad e hijos participan su fallecimiento y abrazan en el dolor a su tío, hermanos y demás familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

ALYAZIJI, LIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Irma Ise de Velarde y familia participan su fallecimiento y acompañan a su tío, sobrinos y demás familiares en el dolor de la partida. El Señor lo reciba en la Gloria.

BARRAZA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/23|. Su esposa Lasteña Ovejero, su hijo José, sus hijas políticas Teresa y Celia y sus nietos Guadalupe, Lourdes, Luciana, Jose Luis y Fernanda participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BARRAZA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/23|. Su esposa Lastenia, hijos José, su hija política Celia, sus nietos Luciana, José Luis y Fernanda participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRAZA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/23|. Celia Castañares y Gabi Castañares y sus respectivas familias participan con hondo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BARRAZA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/23|. Elisa Ovejero y familia participan con dolor el fallecimiento de su cuñado (Lucho). Ruegan oraciones en su memoria.

BARRAZA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/23|. Elisa Ovejero Vda. De Cruz, sus hijos Dalmiro, Rodrigo y sus nietos Constantino y Esperanza y su hija política Inés Angelein participan con dolor su fallecimiento.

BARRAZA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/23|. Familia Anriquez, flia Ada Herrera, sus primas y vecinos de la calle 220 del Bº H. Hondo participan con profundo dolor su fallecimiento.

BARRAZA, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/23|. Carlos Gallardo y flia participan con hondo pesar su fallecimiento. Que brille para el la luz que no tiene fin.

CARABAJAL, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/23|. Su esposa María Estela Pereyra, sus hijos Germán , Luciana y Nahuel y su nieto Dante participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardin del Sol. SERV SOC AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CÁRDENAS, MIRTA DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Betty Mayuli y flia Toti Mayuli y flia participan con dolor al fallecimiento de su querida amiga Mirta . Ruegan oraciones en su memoria.

GALLO, JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/23|. Su esposa Maria Edy Montes, sus hijos Florencia, Jorge, nietos y demás familiares, participan su fallecimiento y sus restos fueron cremados. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GODOY, RAÚL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/23|. Sus hijos Pablo, Daniela, Alvaro, Luciana, h. po l. Danioela, Adrian, Mayra, nietos, Mariano, Santiago, Morena, Malena, Manuel, Eloisa, Felipe, part. su fallecimiento, sus restos fueron cremados. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GODOY, RAÚL ANTONIO (Ruly) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/23|. Dady Robles Avalos despide con profundo dolor a Ruly, su hermano de la vida. Acompaña a su familia en este doloroso momento. Que brille para el la luz sin fin".

GODOY, RAÚL ANTONIO (Ruly) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/23|. Los amigos y compañeros de la promoción 1968 de la Escuela Nacional de Comercio "Prof. Antenor R. Ferreyra" despiden con gran dolor al querido Ruly y acompañan con afecto a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

GODOY, RAÚL ANTONIO (Ruly) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/23|. Querido Ruly, hermano de la vida, te despido con inmenso dolor y ruego por tu descanso eterno. Acompaño a tu familia en estos momentos tan duro de soportar. Nunca te olvidaré mi hermano. Alberto Tauil.

GODOY, RAÚL ANTONIO (RULY) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/23|. Inés Pellicer y Eduardo Loza, sus hijos Fernanda, Eduardo, Maximiliano y Eugenia y sus respectivas familias lamentan su fallecimiento y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares en este momento de pesar. Ruegan por su descanso en la paz del Señor.

GODOY, RAÚL ANTONIO (RULY) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/23|. Vidrios del Centro participa con dolor su fallecimiento y hace llegar sus condolencias a la familia Godoy. Eleva oraciones en su memoria.

GRECCO, MIGUEL ÁNGEL (H) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/23|. Su esposa Cristina y sus hijos Juan Pablo y Francisco participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín Pentecostés. Ruegan oraciones en su memoria.

GRECCO, MIGUEL ÁNGEL (H) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/23|. Su hermana Norma Estela, sus sobrinas Virginia, María Soledad y su sobrino político Anton participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín Pentecostés. Ruegan oraciones en su memoria.

GRECCO, MIGUEL ÁNGEL (Miki) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/23|. Su prima María Inés Fiad, sus hijos Jimena, Sebastián, Valentina, Juan Francisco. Participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GRECCO, MIGUEL ÁNGEL (Miki) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/23|. Su prima Silvana Fiad, Miguel Ángel Atina, su hija María Candelaria, despiden con profundo dolor el fallecimiento de su primo Miki y elevan oraciones en su memoria.

GRECCO, MIGUEL ÁNGEL (Miki) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/23|. Su tía Goya, sus hijos Susi, Gustavo, h. político Alfredo Navarro. Participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GRECCO, MIGUEL ÁNGEL (Miki) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/23|. Sus primas hermanas Dra. Mirta Lugones, Analia Duran y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GRECCO, MIGUEL ÁNGEL (Miki) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/23|. Su sobrino Dr. Maximiliano Valdez Fiad y familia. Participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GRECCO, MIGUEL ÁNGEL (Miki) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/23|. Su prima Betty Santillán, Raúl Villalba y sus hijas. Participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GRECCO, MIGUEL ÁNGEL (Miki) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/23|. Sus tíos Marta Auatt, Luis Gauna, sus primos Jorge, Valeria. Participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

GRECCO, MIGUEL ÁNGEL (Miki) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/23|. Sus suegros María Esther Orellana, Humberto Auatt . Participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

GRECCO, MIGUEL ÁNGEL (Miki) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/23|. Tus cuñados Cecilia Ruiz, Jorge Auatt, su hija Sofía Agustina . Participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

GRECCO, MIGUEL ÁNGEL (Miki) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/23|. Tu prima y amiga Verónica Gauna. Participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

GRECCO, MIGUEL ÁNGEL (H) (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/23|. Claudio Gorosito y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

GRECCO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/23|. Propietario, empleados, amigos y compañeros de Radio Taxis.- Nueva Autonomia, participan su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos y demás familiares ante irreparable pérdida.

GRECCO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/23|. Sus amigos Negrita, Luis, Fernando, Juan Vicente y Lucrecia Seade, participan su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en el dolor y la oración.

MEDINA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/23|. Su amigo y ex compañero de trabajo Alfredo Mansilla y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MEDINA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/23|. "Señor dale el descanso eterno y brille la luz que no tiene fin. Rita Manzur, Adriana Gómez y Mario Luna y flia participan su fallecimiento.

MEDINA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/23|. Participa su fallecimiento su amigo Dr. Jorge G. Martín, flia. Rogando por su eterno descanso.

MEDINA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/23|. Carlos Bustos y flia participa y acompaña a toda su familia por el fallecimiento del compañero y amigo Juan Carlos Medina.

MEDINA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/23|. Kiko Bravo, su esposa, hijos y nietos participan con profundo dolor la partida al Reino de los cielos de su compañero y amigo. Acompañan en el pesar a sus seres queridos. Elevan oraciones por su eterno descanso.

MEDINA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/23|. La secretaria de la obra social de Luz y Fuerza: María Alejandra Roldán, la subsecretaria Ana Salvatierra, empleados: Ernesto, Judith y Sol lamentan su fallecimiento y ruegan por el eterno descanso de su compañero de trabajo.

MEDINA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/23|. Empleados del sindicato de Luz y Fuerza: Julio, Mercedes, Marta, Cinthia y Mariana lamentan profundamente su partida, rogando a Dios lo tenga en la gloria

MORENO, CARLOS SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/23|. Lic. Carlos Fuentes, su esposa Amanda Villalba, sus hijos Alvaro y Roxana y familia, conjunto los Nativos participan con dolor el fallecimiento del padre Salvador Moreno. Amigo y el sacerdote que conocí que juntos trabajamos en el inicio del Oratorio Don Bosco, Ciudad del Niño. Me sumo a miles de santiagueños que cosechó con sus grandes virtudes y ejemplos salesianos. Que descanse en paz junto a Dios.

MOYANO DE LOBOS, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/23|. "Señor abrazala para siempre en tu paz y amor". Su hijo Denis, su hija politica Angela y su nieta Constanza, participan con honda tristeza la partida al Reino Celestial de su querida mamá y abuela Chuchi."Que brille para ella la luz que no tiene fin".

MOYANO, MARÍA CRISTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/23|. Sus hijos Nancy, Ramón, Santiago, Magali, Gustavo, h. pol. Cristina, Angela, Rolando, Blanca, nietos y bisnietos, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol, Casa de duelo P.L.Gallo 330 S.V. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MOYANO DE LOBOS, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/23|. "Que el Señor la reciba en su gloria para que siempre descanse en su paz". Pedro e Ignacia Aguirre, sus hijos Beba, Angela y Blanca, Pablo y Cecilia y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su hijo politico Denis. Ruegan oraciones en su memoria.

MOYANO DE LOBOS, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/23|. Tu nieta Anabella Pagés y familia,participan con profundo dolor su partida.

SEQUEIRA, LUCIO NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/23|. Tus amigos y tu familia Jujeña participan con profundo dolor tu partida. Acompañan a la familia Santiagueña en el dolor rogando por el eterno descanso de tu alma. Buen viaje compadre Lucio. El día domingo en la Catedral Basílica de Jujuy se oficiará una misa al cumplirse los siete días de tu partida.

SERRANO, HONORATA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/23|. Su sobrina Patricia Serrano, esposo e hijos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TALASSINO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/23|. Tíos de su esposa Marcela Dorado: Clemiro Gómez, Juanita Vallejo y Mercedes Gómez de Carrizo; sus primos Liliana y Ramiro Gómez; Leopoldo, Genaro, Martín y María Mercedes Carrizo y sus respectivas flias acompañan en este momento de dolor a Marcela , a su hijita y a toda su flia. Ruegan una oración por Miguel y su descanso eterno y por ellas para que Dios les de consuelo y resignación.

TALASSINO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/23|. "Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Familia Torrens Palmeyro vecinos del barrio Cabildo y Clientes de su local comercial, acompaña en el dolor de la familia y ruega oraciones en su memoria.

TALASSINO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/23|. Cachi Isac y flia participan con hondo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

Invitación a Misa

ALMARAZ DE MORENO, ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Tu partida nos dejó un gran vacío y un dolor infinito que nos oprime el pecho al sentir tu ausencia. Tu esposo Nicolás, tus hijas Silvia, Claudia, Cecilia y Teresita, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse dos años de su partida a la Casa del Padre.

GEL, ANTONIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/23|. Su esposa Fabiola Moreno, sus hijos Carolina, Valentina y Gonzalo y demas familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia San Francisco de Asis, con motivo de cumplirse 1 mes de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

QUIROGA DE PAZ, ADA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/17|. Viejecita pasa el tiempo y más te necesito, más te lloro, más te extraño, mi angel belllo descansa en paz. Tus hijos Porota, Betty, Lucho, h/pol Pocho, Miriam, nietos, bisnietos no dejamos de extrañarte. Rogamos oraciones en tu memoria al cumplir 6 años de tu partida.

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

SANTILLÁN DE CASTILLO, SELSA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/23|. Su esposo Julio Castillo, sus hijos Hugo, Alejandro, Pablo, Sergio, Verónica, Milton y Ramiro, hijos políticos y nietos participan con dolor, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardin del Sol. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CASTRO, FRANCISCA MARISALDA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/23|. Sus hijas Bety, Mary, Nina, h. pol. Carlos, Hugo, nietos, bisn. participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Hs. 11. Casa de duelo Belgrano 532. S.V. Servicio Caruso Cia. Arg. de Seguros. S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

TORRES, NÉSTOR ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/23|. Su madre Rosa, sus hermanos Marcelo, Silvia, Víctor, Magali, sus sobrinos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 9.00 hs en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787 - CEL 3854-386686.

Invitación a Misa

----------------------------------------

CEVILAN, JUAN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/21|. Hemano hoy te recordamos con mucho cariño. Todos los momentos que compartimos juntos a ti, esos momentos llenos de risa y felicidad. Aunque te hayas ido de nuestro lado, hay algo que nunca podrá marcharse, tu memoria permanece en nuestro corazón. Descansa en paz. Tu hermana Juana Lucia Cevilan, tu cuñado Eduardo e hijos, invitan a la misa que se oficiará el 3/6/23 a las 20 hs. en la parroquia Cirsto Rey al cumplirse dos años de su fallecimiento.

GALLARDO, LEANDRO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 25/5/23|. Al cumplirse 9 días de su partida al Reino Celestial, sus padres y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia Cristo Rey. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SAAVEDRA, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/22|. Mary mi amor, hoy hace un año de aquella noche de otoño oscura y fría cuando tu corazón dejo de latir y yo me quede abrazando tu abrigo, pidiéndote que no te vayas todavía, no ya era el momento que tenías que partir, me duele tu ausencia, me duele recordarte, por las noches en mis sueños te veo, trato de tomar tu mano y tú me dices que ya no puedo tocarte y me pides perdón a mí a nuestros hijos por no despedirte de nosotros y que unos ángeles te llevarán a un lugar hermoso junto a Dios donde están tus padres y tu hermano Juan Enrique y desde allí iluminara nuestro camino. Ve mi amor yo me quedare recordando los momentos hermosos compartidos, juntos a nuestros hijos, fuiste, esposa madre y abuela ejemplar, el pido al Señor que te tenga a su lado como yo y nuestros hijos en el corazón. Tu esposo Víctor Sánchez, tus hijos Nino e Ivana, Chungui y tus nietos Nimia y Cristóbal invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol. La Banda.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CEJAS VIUDA DE BUSTAMANTE, JENUARIA JOSEFA falleció 2/6/2023 en Villa Ojo de Agua|. Participan con profundo dolor sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos. Sus restos serán inhumados mañana en el cementerio municipal SERVICIO REALIZADO EMPRESA WADIA NAVARRO.

GALVÁN, REYNA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/23|. Sus hijos Ramon, Julio, Marcela, Nelson y Matias h. politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 17 horas en el cementerio Cristo Rey Loreto SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.