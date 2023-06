FÚNEBRES | 8 DE JUNIO DEL 2023

08/06/2023 - 02:42 Funebres

FALLECIMIENTOS

07/06/2023

- Iris Micaela Cano Rodríguez

- Roxana Yudith Gómez

- Clara Dalmira Paz Ibáñez

- Paula Ynés Paz (La Banda)

- Raul Coronel (La Banda)

- Estanisalo Roldán

- Ramona del Valle Sosa

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. DANIEL FERNANDO YOCCA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/6/23 y espera la resurrección.

Amado esposo y queridísimo padre y abuelo: Fuiste nuestro norte, con manos extendidas, siempre disponible para nosotros, con consejos acertados, tiempos inventados y con el corazón abierto. Fuiste un gran dador de Amor, a manos llenas, hasta el final. Privilegiaste como un estandarte tu familia y nos inculcaste que en ella habita la única y verdadera felicidad. Ahora habitas en el Reino de los Cielos y desde allí seguiremos recibiendo tu amor y enseñanzas. Te amamos y amaremos por siempre!

Tu esposa María Lucrecia de la Cruz de Yocca, tus hijos Emilia y Guido Peressin, Florencia y Carlos Martínez, Augusto, Antonella y Francisco Giraudo, Beija y Hernán Schammas. Tus nietitos: Luisiana, Ciro y Juliana Peressin, Facundo y Nicolás Martínez, Agustino Giraudo, llegando, Simón Schammas. Y tú fiel colaboradora, Ivana Salvatierra. Se ruegan oraciones a su amada memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. DANIEL FERNANDO YOCCA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/6/23 y espera la resurrección.

Amado padre, el Señor te ha llamado a vivir eternamente entre los justos. Sos un estandarte en la familia, nos guiaste desde el ejemplo al haber transitado este mundo con dignidad, honestidad, integridad y valores. Nos enseñaste a no doblegarnos frente a la adversidad y siempre defender los principios vivos en tus discursos sin tibiezas aunque el camino sea sinuoso e ingrato. “Lo primero es la familia”, decias siempre. Hoy estamos unidos llorando tu ausencia física aunque vives en nuestros corazones embebidos en tus mensajes acompañados por tus melodías en el piano que replican en el alma.

Gracias

PAPÁ por tanto amor y descansa en paz.

Tu hija Maria Emilia Yocca, tu yerno Guido Peressin Paz, tus adorados nietos Lulú, Ciro y Juliana.

¡Que brille para vos la luz que no tiene fin¡ ¡TE AMAMOS!

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. DANIEL FERNANDO YOCCA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/6/23 y espera la resurrección.

Tu hija Florencia, tu yerno Carlos, tus nietos Facundo y Nicolas te despedimos con mucho amor.

Fuiste el mejor Padre, el mejor Esposo, el mejor Abuelo, el mejor Amigo, te hacías querer por todos con tu buen humor siempre intacto. Simplemente y enormemente PERFECTO.

GRACIAS POR TODO!!

TE AMAMOS!! Vivirás siempre en nuestros corazones.

Eternamente, tu Florenchi

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. DANIEL FERNANDO YOCCA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/6/23 y espera la resurrección.

Tu hija Antonella que te ama con todo su corazón. Has sido mi pilar, mi sostén mi lugar seguro siempre junto a mi mamá, el que nos cuidaba con mucha ternura y el que amaba con locura a mi Mami. ¡Tan honesto, tan bueno, tan recto, tan brillante, intachable, papi! Nos inculcaste los mejores valores de la vida: el amor por la familia, por los libros, por el piano, por Dios que muy alegremente te estará recibiendo.

Te fuiste con la mirada en alto, nunca agachaste la cabeza.

Mi papi… aquí tu Antonellita, tu nieto Agustino Giraudo Yocca y tu yerno Francisco Giraudo, Te Amamos! Gracias por todo.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. DANIEL FERNANDO YOCCA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/6/23 y espera la resurrección.

Su prima hermana Elda Victoria Yocca Vidal, su esposo Pedro Díaz Esteve, sus hijos Pedro Livio, María Angelina, Aníbal y Jerónimo Díaz Yocca participan con dolor su repentina partida. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. DANIEL FERNANDO YOCCA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/6/23 y espera la resurrección.

Tus amigos de la Alem 218 te recordaremos por siempre: José, Ariel, Mariano, Emilio, Adolfo, Gustavo, Rosalía, Carolina, Irma, Yesi, Mariano, Martín y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. DANIEL FERNANDO YOCCA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/6/23 y espera la resurrección.

C.P.Juan M.Beltraminoy su esposa C.P.María I.López Moreno participancon dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. DANIEL FERNANDO YOCCA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/6/23 y espera la resurrección.

Ricardo Gallardo, Liliana Descalzi y sus hijos Juan Pablo, Rodrigo y Martín Ignacio y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Dani y acompañan a sus familiares.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. DANIEL FERNANDO YOCCA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/6/23 y espera la resurrección.

“Jesús dijo: “Yo soy la resurrección y la vida, el que cree, aunque este muerto, vivirá”. Tus compañeros y amigos de 5º 2ª, promoción 1973 escuela de Comercio Antenor Ferreyra te despiden con mucho afecto y cariño querido León, pidiendo a Dios nuestro Señor el consuelo para tu hermosa familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. DANIEL FERNANDO YOCCA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/6/23 y espera la resurrección.

Los compañeros de su hija Emilia del Juzgado de Paz, Letrado de 1º Nominacion: Mariano Moreno, Claudia Infante, Valeria Arenas, María Fernández, Noelia Caro, Rolando Albarracín, Dra. Alicia Cerutti, Mariné Acevedo, José E. Gómez, Pamela Burckard, Natalia Azuni, Dra. Mariela Ludueña, Brenda García y Alvaro Anauate participan con dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. DANIEL FERNANDO YOCCA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/6/23 y espera la resurrección.

Ing. Ricardo Fuster, Ana María Nanni y sus hijos acompañan a su esposa Lucky y a toda su familia en estos tristes momentos. Elevan plegarias en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CLARA DALMIRA PAZ IBAÑEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/6/23 y espera la resurrección.

El Sr. jefe de Gabinete de Ministros Dr. Elías Miguel Suárez, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CLARA DALMIRA PAZ IBAÑEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/6/23 y espera la resurrección.

La subsecretaria de Coordinación Económica, el subsecretario de Coordinación de Gestión y el personal de Jefatura de Gabinete de Ministros, acompañan a su compañero Hugo René Cejas y familia, ante la irreparable pérdida de su mamá y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMONA DEL VALLE SOSA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/6/23 y espera la resurrección.

El señor jefe de Policía, comisario general Roger Alberto Coronel, participa con profundo dolor de su fallecimiento y eleva una oración a nuestro Dios por el eterno descanso de su alma y el consuelo de su familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMONA DEL VALLE SOSA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/6/23 y espera la resurrección.

El señor subjefe de Policía, comisario general Daniel Humberto Loto, participa con profundo pesar de su fallecimiento, rogando a Dios por el eterno descanso de su alma y colme de paz el corazón de sus seres amados.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMONA DEL VALLE SOSA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/6/23 y espera la resurrección.

El señor secretario de Seguridad de la Provincia, comisario general (R) David Marcelo Pato, participa con profundo dolor de su fallecimiento y eleva una oración a nuestro Dios por el eterno descanso de su alma y el consuelo de su familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMÓN ALBERTO CEJAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/6/23 y espera la resurrección.

Contador Ricardo Rubio y flia., participa con pesar su fallecimiento y acompañan a la flia. en este momento de dolor.

INVITACIÓN A MISA

NOEMÍ DEL VALLE MARTÍNEZ (Toti)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/6/22 y espera la resurrección.

Toti, te fuiste dejando un vacío en nuestros corazones, el recuerdo de los momentos que pasamos, te extrañaremos de por vida. A un año de tu fallecimiento la recuerdan su hermano Hugo, su hermana política Inés, sobrinos Viviana y Mariano, sobrinos nietos Mariela, Alejandro, Liz, Paola, Flor, Lautaro y Gaby. Hermana querida descansa en paz. Invitamos a la misa 9/5/23 en Catedral Basílica a las 20 hs.

INVITACIÓN A MISA

Dr. JULIO SALOMÓN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/6/15 y espera la resurrección.

“Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios”.

Querido hermano, hoy se cumplen ocho años de tu partida a la casa del Señor. Tú fuiste ejemplo de vida como hijo, hermano, tío y amigo, y sobre todo testigo de Dios. Por eso estás siempre presente en nosotros, tu familia, que encontramos consuelo en saber que estás con nuestros padres gozando de la Gloria del Señor. Nos uniremos en oración en la misa por tu querida memoria esta noche a las 20 hs. en Iglesia Catedral Basílica.

INVITACIÓN A MISA

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (Pocho)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/6/22 y espera la resurrección.

Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida. Al cumplirse dos años de su fallecimiento sus hermanos invitan a familiares y amigos a la misa que se realizara hoy jueves a las 20:00 hs. en la parroquia Nuestra Señora de Loreto. Se ruegan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

CARLOS RICARDO GUTIÉRREZ (Carlitos)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/6/16 y espera la resurrección.

“Me gusta pensar que voy a verte. No sé en qué lugar, no sé si voy, mañana, en unos años o en alguna otra vida. No sé si siendo niños, jóvenes o ancianos, en forma de persona o de agua y piedra, flor o tierra o lluvia y cielo. Sólo pensar que voy a verte de algún modo, en algú tiempo en que nuestros destinos coincidan nuevamente. Me gusta pensar que voy a verte de nuevo. Te llevo en mi alma, Carlitos, hijo de mi vida. Besos al cielo mi amor. Sus padres Juan Carlos y Nora, sus hermanas y Andrea invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.15 en Pquia. Santo Cristo Bº Mosconi.

RECORDATORIO

CRISTIAN ALFREDO MANSILLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/6/2021 y espera la resurrección.

Te fuiste hace dos años y una parte de mí se fue con vos.

Cada año tu recuerdo se hace más fuerte y se me hace más hermoso el pensarte. Y es que sé que estás en un lugar mejor, desde donde puedes vernos siempre. Dios te bendiga hijo, donde quieras que estés.

Al recordar que ya no estás con nosotros para compartir una vida en este mundo, me digo a mí misma que te has ido para cuidar a muchas personas que necesitan de tu ayuda y protección, como el ángel que eres. Mi ángel de la eternidad.

Vuela alto mi ángel protector. Siempre presente en mi vida y mi corazón. Te amo hijo. Descansa en paz.

Su madre Blanca Carabajal y demás familiares lo recuerdan con amor al cumplirse el segundo aniversario de su partida al Reino celestial.

Se ruega una oración en su memoria.

RECORDATORIO

ELVIRA ELENA FINNO DE YANUZZI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/12/22 y espera la resurrección.

Los días pasaron y nunca frenaron para notar que tus rosales ya no son lo mismo. El reloj nunca se detuvo, y lo sabemos porque el nuevo silencio de tu casa no deja opción. Aún nadie cree que no vas a volver. Tu Bianca tiene el corazón triste pero sabemos que te vas a encargar de guiarla nuevamente hacia los colores que le ofrecías. Que tu camino hacia la paz infinita sea nuestro camino hacia la aceptación y en algún momento (de este lado de la vida) tu felicidad se funda con la nuestra. Nunca vamos a dejar de escucharte...aún sin verte. Nunca vamos a dejar de añorarte...aunque el tiempo pase. Tu esposo Dr. Jose Dante Yanuzzi, tus hijos Alfonso Carlos, Juan Pablo y Hugo Franco. Tus nueras María Anzani y Marcela Corvalán y tus nietos Bianca, Francesca, Huguito Franco y Agustín. Te honran a seis meses de tu inesperada partida e invitan a familiares y amigos a honrarte con una oración en tu memoria.

BELLOMO, TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/06/23|. Su hijo Francisco Ruiz, su esposa Ivana Trejo, sus nietos Lucio y Nazareno, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BELLOMO, TERESITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/06/23|. Adela, Celia y Marta Pece participan con tristeza el fallecimiento de Tere ex vecina y amiga de calle Alsina. Acompañan en el dolor a sus hijos y hermanos.

BELLOMO, TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/23|. La Comisión Directiva y Comunidad Educativa del Instituto Cultural Anglo Argentino y Big Ben School participan su fallecimiento y acompañan al Presidente de la Comisión Directiva, Cr. Mariano Bellomo en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CANO RODRÍGUEZ, IRIS MICAELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/23|. Sus padres Ricardo Cano y Alba Rodriguez sus hnos Ricardo y Jorge sus tios primos y padrino y demas familiares sus restos seran inhumados hoy en el cementerio la Piedad Cob norcen servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 tel 4219787 Cel 3854386686.

CEJAS, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 06/6/23|. Integrantes de la Legion de María de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús acompañan con inmenso dolor a su esposa Rosita y a su familia, elevan oraciones en su memoria y ruegan por su eterno descanso. El Señor dé consuelo a la hermana Rosita, hijos y nietos.

CEJAS, RAMÓN ALBERTO (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. La Empresa de Transporte Milenium 2012, lo despide con profunda pena y acompaña a su familia en este doloroso momento.

CORONEL, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Su esposa Ana María Villarreal, sus hijos, hijos Pol, nietos, bisnietos y demás filiares. Sus restos serán inhumados hoy a las 12.00 hs en el cementerio Aires del Pinar. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787 - Cel. 3854386686.

FIGUEROA, BERTA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Me concediste la alegría de tu presencia, descansa en paz. Su nieta Rosario del Pilar "Charito" participa con profundo dolor su fallecimiento.

FIGUEROA, BERTA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Emiliano R. Santillán acompaña en este difícil momento a sui hijo Edy y familia. Se ruega una oración en su memoria.

FIGUEROA, BERTA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Dorita, Patricia y Horacio Santillán participan con profundo dolor y acompañan a la familia en este difícil momento. Elevan una oración en su memoria.

GODOY, RAÚL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/23|. Juana Alaimo de Goitea y familia acompañan al querido Lic. Álvaro Godoy Molinari y a sus hermanos, ante la partida de su padre a la Casa de Dios. Ruegan oraciones a su memoria.

GÓMEZ, ROXANA YUDITH (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/23|. Su hermana Clara su sobrina Lujan y demas familiares sus restos fueron inumados en el cementerio la Piedad Cob caruso cia arg arg de seguros servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787 cel 3854386686.

JUÁREZ CELIZ, JOSÉ LIDORO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/23|. Su esposa Raquel Villalba, sus hijas Raquel, Marcela, Evangelina, Juárez, hijos pol Juan, Carlos y Julio y nietos Franco, Gabriel y Nedina participan con dolor su fallecimiento sus restos serán cremados en el CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A.

MUÑOZ, INÉS LUCRECIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/23|. María Beatriz Viaña, Carlos Alejo Ducca y sus hijos Alejo, Javier, Nicolás, Mercedes y Martín lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos y nietas. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

ORDOÑEZ, REINA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/23|. Su esposo Obdulio, sus hijos Mariela, Lucas, Romina, hermanos, nietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vuelta la Barranca. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ORDOÑEZ, REINA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/23|. Reina querida: ¡Descansa en paz! Ya estas junto a Jesús y seguramente en los brazos de nuestra Madre María, a quien tanto querías. Luchadora de la vida, nunca te olvidaremos y siempre rezaremos por ti. Tus amigas de la comunidad de Santa Lucía del B Smata y amigos del grupo de oración de los 23.

PAZ IBÁÑEZ, CLARA DALMIRA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 06/06/23 y espera la resurrección. Sus hijos Oscar, Hugo, Sandra, Felisa, Paola, Juan, Juana, sus hijos políticos Verónica, Paola, Mónica y Alfredo, nietos, bisnietos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan conprofundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz .Cob. Hamburgo Cia. de Seg S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

PAZ IBÁÑEZ, CLARA DALMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Directivos, Gerencia y compañeros de Tele Imagen Codificada S.A. participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su empleado y compañero Oscar Alberto Miranda. Ruegan una oración en su memoria.

ROLDÁN ,ESTANISLAO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Su esposa Rosario, sus hijos, Alberto, Julio, Oracio, Delia, Maria, Sonia, Celia, Velia, hijos Pol, nietos, bisnietos y demás filiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio San Francisco, deprtamento Moreno. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - La Plata 162.Tel. 4219787 - Cel. 3854386686.

SOSA, RAMONA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Sus hijos Sandra, Rina, Mónica, Daniel, Liliana, Marina, Jorge, Cecilia, David. Sus hijos políticos, nietos y bisnietos, participan de su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados ayer en el Cementerio Parque El Descanso. EMPRESA SANTIAGO.

SPECTOR, MARTHA (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/23|. Yoly Saieg de Ulman y familia participan con profundo dolor la partida a la casa del Señor de su querida amiga Martha. Brille para ella la luz que no tiene fin.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Su hijo político Hernán Schammas, acompaña a la familia en este dificil momento. Ruego oraciones en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Su hermano Dr. Federico Yocca y su señora Juanita participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Su hermano Dr. Federico Yocca, sus hijos Federico (h) y Maximiliano, su nuera Celeste y su nietita Nazarena participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Sus primos Dra. Marta Inés Del Valle, Juan José Gómez Moreno participan c on profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descnao y por la resignacion de su flia.

YOCCA, DANIEL FERNANDO( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Sus primos Dra. Ana María Del Valle, Dr. Jaime Arturo Polti, sus hijos Dr. Diego M. Polti, Dra. Ana N. Polti, Dr. Alejandro A. Polti, Dr. Joaquin Polti y sus respectivas flias, participan con profundoi dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en tan doloroso momento.

YOCCA, DANIEL FERNANDO( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Adriana Silvetti, Cira Guimard, Enrique Gambelli, Maria Fadel, Rita Peretin, Alicia Castelli, Ely Casadey, Esther Trejo, Silvina Abud, Teresita Pereyra, Teresita Fernandez, Cecilia Costas, Liliana Soria y Dorita Santillan, participan con dolor el fallecimiento de su amigo y esposo de nuestra querida Lucky. Elevamos oraciones en su memoria y cristiana resignacion para sus familiares y amigos.

YOCCA, DANIEL FERNANDO( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Secretaría de Planeamiento y Servicios Públicos, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en este triste momento.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Participan con profundo dolor su fallecimiento Sergio Gómez Molina y su señora Liliana Dominguez.

YOCCA, DANIEL FERNANDO( DR.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Miguel Angel Facello, Mariana Olmedo y flia, personal de Farmacia Alvear, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo Daniel. Elevan oraciones en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Familia Schammas. Cira, Nestor, Hernan, Javier y Aaron, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Cira y Nestor Schammas, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido consuegro. Elevamos oraciones en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Amigas de su hija Florencia Pilar, Silvia, Adriana, Lilian, Carolina, Rosalia, Guadalupe, Noelia, Laura, Luciana, Victoria y Josefina, acompañan a la familia en este dificil momento.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Noelia Lopez, Manuel Funes Cornet e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Florencia y a toda su familia en este dificil momento. Rogando oraciones en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Alejandro Cáceres, Maria A. Lines y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en sumemoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Graciela y Liliana Soria, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos con inmenso cariño. Elevna oraciones en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Amigas de su hija Antonella. Leandro Peiretti, Mercedes Piña, Cecilia Espeche, Sofia Ibañez e Eugenia Piña y Vanesa Vaulet, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Los amigos y compañeros de Sabados de Tangos de su hermano Federico: Elio Soria Morán, Fernando Soria Ledesma y Lucho Taboada participan con pesar su fallecimiento. Oraciones en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Acompañamos con dolor el fallecimiento del padre de nuestra amiga Emilia: Daniela Ávila, Anabella Molina, Brenda García, Gabriela Coroleu y Ana Liz Elli participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Amigo Daniel ya estás disfrutando de la presencia del Señor, donde es paz y alegría. Siempre estarás en nuestros corazones. Por su lealtad al grupo "Amor a Racing", participamos con gran dolor el fallecimiento del querido amigo "racinguista". Que brille para el la luz que no tiene fin. Descansa en paz.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. El Movimiento Diocesano Verdad participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex presidente Daniel Yocca, y acompaña a Lucrecia y a toda su familia en este doloroso momento, elevando oraciones a Dios por el alma de nuestro querido amigo Daniel.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Alejandra Cenice y Juan C. Castiglione, junto a sus hijos Agustina y Lorenzo, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Daniel, y acompañan a Lucky e hijos en este momento, elevando oraciones por su querida memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Los compañeros y amigos de la Fiscalía Municipal acompañan a Augusto Yocca y a toda su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Oscar Luis Karam y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Luis Alberto Rezola y Patricia Ana Passarell lamentan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Sus compañeros de la Promoción 1972 turno mañana de la Escuela Nacional de Comercio Antenor R. Ferreyra lamentan profundamente el fallecimiento del querido amigo.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Perla Fernandez, Mario Fragola y Maria Constanza Fabian, participan el fallecimiento de su querido amigo Daniel y acompañan en su dolor a su esposa Lucki y a sus hijos.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Personal de la Secretaría de Planeamiento Obras y Servicios Públicos participa con mucho pesar el fallecimioento del padre de su compañero y amigo Dr. Gustavo Yocca y acompañan con dolor a fliares. y amigos. Se eleva una oracion en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Sus colegas Marcia, Claudia y Sandra Zeman participan con profundo dolor el fallecimiento del ex Presidente del Colegio de Abogados, ser humano excepcional y profesional digno y honesto, acompañamos a su familia ante tan irreparable pérdida. Rogamos oraciones a su querida memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Juan Pablo Vignau, Noemí Estela Mansilla y sus hijos Pablo, María Silvia y Jerónimo lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a Lucrecia en este momento de dolor.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Caritas Parroquial San Francisco Solano participa su fallecimiento, abraza a su esposa Lucky, miembro activo del servicio, y a sus hijos en este momento de dolor. Eleva oraciones por su feliz resurrección y cristiana resignación para toda la familia.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Juan Manuel Bonacina, Adriana Slapak de Bonacina, sus hijos Javier Ezequiel, Sebastián, Florencia y Santiago Mora participan con profunda tristeza el fallecimiento de nuestro querido Dani. Fue un ejemplo a seguir en todas sus aristas. Te vamos a extrañar. Descansa en paz.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Consejo directivo, tribunal de ética, tribunal de especialidades, departamento de docencia y capacitación, comisión de asesoramiento laboral, departamento jurídico y cuerpo administrativo del Consejo Médico de Santiago del estero, participan con profundo pesar el fallecimiento del hermano de su matriculado Dr. Federico Yocca y padre politico del Dr. Guido Alfonso Peressin Paz. Ruegan una oración en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del hermano de su colega Dr. Federico Yocca y padre politico de Dr. Guido Alofnso Peressin Paz. Ruega una oración a su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia con tristeza en este momento difícil de la vida. Ruegan oraciones a su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. El Gabinete de Psicología Forense del Poder Judicial acompañan a su compañera Antonella y familia en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Fernando, Andrea, Mercedes, Florencia, Marita, Huerto, María Gracia, Eugenia, Ana, Lucía y Tere acompañan a su amiga Antonella y a su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Cra. María Eugenia Ulman y familia participan con pofundo dolor su fallecimiento. Rogamos por el eterno descanso del alma de Daniel.

YOCCA, DANIEL FERNANDO( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Facundo Filippi y Josefina Alcaide participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Acompañamos con profundo dolor a nuestra querida amiga Flor y a su Familia en este triste momento, rogando por el eterno descanso de Daniel en la paz del Señor. Caro, Majo y Flor.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Adolfo Mishima, Alicia Ceruti e hijos participan con dolor el fallecimiento de su amigo, acompañan a su familia y ruegan oraciones por su descanso.

YOCCA, DANIEL FERNANDO( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Antonio Virgilio Castiglione, su esposa M. Graciela Cazaux, sus hijos Natalia, Rafael y Lucía, hijos políticos Benjamin y Debora, y nietos, participan con dolor el fallecimiento de su querido amigo y compañero de estudios Daniel, y acompañan a su prima Lucrecia e hijos, elevando oraciones en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Compañeros de Oficina participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de María Florencia Yocca. Acompañan a su familia en estos momentos de gran pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Francisco E. Cerro, María Mercedes Clusella, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Romi, Mariana, Sonia, Alicia Quainelle Archetti y familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Daniel. Ruegan una oración en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. María Aglaé Cremaschi de Peralta Galván y Lautaro Peralta Galván despiden con mucha tristeza a Dani quien seguramente ya está en los brazos del Señor.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Mi querido Daniel nunca te olvidaré, tu hermana del corazón Cristina Matteucci y familia participan con profundo dolor tu fallecimiento y acompañan en este difícil momento a Luky e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. "Que el Señor lo reciba en sus brazos y lo lleve a gozar de la Gloria de su Reino". Dr. Mario Alejandro Nassif, su esposa Antonella Matteucci y sus hijos Lorenzo, Bautista Eliseo y Julieta participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido Amigo y elevan oraciones en su memoria. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en Mí, aunque esté muerto, vivirá.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Ricardo Aruj y Gabriela Ferrari participan con profundo dolor el fallecimiento de su dilecto amigo y hermano de la vida Daniel Yocca.

YOCCA, DANIEL FERNANDO( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Ernesto Richard, Maria Mercedes Ayud, Agustín y Virginia Richard participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. QEPD.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Dr. Luis Salomón Dominguez y Dra. Romina Bravo Suárez participan con pesar su fallecimiento. Ruegan por el eterno descanso de su alma.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. El presidente Interventor del IOSEP. CPN. Raú O. Ayuch, Gerente General, CPN Graciela Muratore de Corona, miembros del Consejo Gremial, Sindico, participan su fallecimiento.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Ing. Silvia Gutierrez, Rossy Gangitano, Rossana Cavallotti y Lilia Portillo participan con dolor el fallecimiento de su amigo Daniel y acompañan a su amiga Lucky y a su familia por la irreparable pérdida y ruegan oraciones en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Mario Habra y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y nietos en su dolor ante la repentina partida de Dany. Elevan oraciones en su querida memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Ruben Jorge, despide a su amigo Daniel. Lamenta profundamente su fallecimiento y acompaña a su familia en este doloroso momento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Cacho Zamora y sus hijos, Sergio y flia, Marcela y flia., Víctor y flia, Inés y flia, Norita y flia; acompañan en este momento de profundo dolor a su esposa Lucky e hijos.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Norita y Félix Demasi y sus hijos Felipe, Manuel y Santiago acompañan en este momento de profundo dolor a su esposa Lucrecia e hijos.

YOCCA, DANIEL FERNANDO( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Sus amigos Gustavo Basbús, María José Giovanniello y sus hijos acompañan a su familia en tan difícil momento. Hasta siempre León.

YOCCA, DANIEL FERNANDO( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Gustavo Giovanniello, sus hijos acompañan a su familia y despiden a un amigo.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. José Luis Olivera y Marta inés Hamann Cartier, sus hijos Sofía Inés y Martín Rosas Rentería, Adolfo Nicolas, José Luis y Belen Lobo y su nieta Antonia Inés, participan su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y nietos en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. "Que el Señor lo reciba en su gloria eterna para que siempre descanse en su paz". CPN Emilio Bravo Neder y Liliana Miana acompañan a su esposa Lucrecia, hijos y respectivas familias con oraciones el fallecimiento del querido Dany. Que brille para el la luz que no tiene fin.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. "Brille para el la luz que no tiene fin". Los compañeros de trabajo CPN Andrea Urquiza, CPN Ana Lila Cheble, CPN Marcelo Roger y el plantel de empleados, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oracion en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Dr. Juan Llinás lamenta profundamente la desparición de su querido amigo y colega y acompañan a su familia en el pesar.

YOCCA, DANIEL FERNANDO( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Guillermo Basbús, Victoria Yocca y familia participan con profundo pesar el fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Alberto Lechuga Jerez, Néstor Lopez "Capi", Dr. José Matach, con profundo dolor acompañamos al amigo Dr. Federico Yocca en este momento tan doloroso por la perdida de su querido hermano Daniel. Pedimos al Señor que los reciba en el lugar de los justos. Que en paz descanse.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Luis Miguel, Azucena Brunello de Zurita, Natali Soria, Eduardo Rojas, Luciana Romero Martínez, Carlos Ríos López, Verónica Soldati, Hugo Casali, Tribunal de Disciplina y todo el personal de dicha Institución, despiden a quien fuera profesional del foro local. Se elevan oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación a sus familiares.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Luis Miguel, Azucena Brunello de Zurita, Natali Soria, Eduardo Rojas, Luciana Romero Martínez, Carlos Ríos López, Verónica Soldati, Hugo Casali, Tribunal de Disciplina y todo el personal de dicha institución, despiden a quien fuera presidente de la Institución. Se elevan oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación a sus familiares.

YOCCA, DANIEL FERNANDO( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. " Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Chini Habra Fernández participa con profundo pesar su fallecimiento y agradece al amigo y colega su permanente testimonio de vida y el estar siempre presente ante cada necesidad de nuestra sociedad! Descansa en paz! Acompaña a su flia en este difícil momento.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Miguel Angel Barrera Martinez, su esposa Nélida Raab, sus hijos Maria Cristina, Miguel, Andrea y Matías participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos. Elevan oraciones en su querida memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Isabel Santillán Borges y Rafael Bonacina, sus hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la querida Lucrecia, a sus hijos y demás familiares. Elevan oraciones en sumemoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Cont. Carlos A. Tahhan y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su distinguido amigo Daniel. Acompañan a su familia y ruegan oraciones por su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Ricardo Alberto Zavaleta, su esposa Elsa Helena Rafael, sus hijos: Gabriela y German Basbus, Ana Lucía y Alejandro Cavallotti, María Gracia y Juan José Durgam, y respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de tan querido amigo y elevan oraciones por su eterno descanso.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Querida Lucky, tus ex colegas de la Escuela Normal Manuel Belgrano te dicen que en estos momentos que tu esposo Daniel ha iniciado el viaje eterno, solo nos queda aceptar que la muerte es el último paso de la vida. Es muy difícil aceptarlo, especialmente cuando se trata de un ser querido. Neny Mattar, Graciela de Vittar, Eugenia Zurian, Eka Blanco, Josefina Santillán Borges y Delia Castiglione expresan su tristeza por esta situación y recuerdan que la vida no siempre nos muestra su mejor lado, pero son esos momentos los que nos hacen fuertes, aquellos que debemos superar para empezar a ver la vida de otra forma. Daniel descansa en paz.

YOCCA, DANIEL FERNANDO( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. "Señor, te rogamos le concedas el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin". Diana Bittar y su hijo Elias Bitar participamos con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a su familia en este difícil momento. Rogamos se eleven oraciones en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Jorge Gómez Paz, sus hijos Cruz, Sebatián Eugenio paticipan con profunda tristeza el fallecimiento de nuestro querido Dani y acompañamos a Federico y familia con mucho cariño.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Guillermo Alegre y Ana María Mema, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos con inmenso cariño. Elevan oraciones en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. José Antonio Musso y Sylvina Sabaini acompañan a su familia en este momento de profundo dolor y se sienten honrados de haber disfrutado de la amistad del querido Daniel, apreciando el legado que deja a través de los valores que puso en práctica en su vida.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Hugo A. Sialle y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. José y Achwak Rafael participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Daniel, acompañando a su familia en este dificil momento. Elevando oraciones en su memoria y que el Señor le conceda el descanso eterno.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Cr. Luis Ricardo Marhe, Luisa Elena Santillán, sus hijos Ricardo, Cecilia, Virginia y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Raúl Lima, Rosario de Lima y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación para su familia.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Raúl Lima (h) y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y resignación a su familia ante tan irreparable pérdida.

YOCCA, DANIEL FERNANDO( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Silvia Inés Alfano participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su querida amiga Lucrecia e hijos ante esta perdida irreparable. Eleva oraciones en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Elena Vannucci, Alfredo Ramos, sus hijos Fredy, Carlos y Verónica participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Gloria y César Vannucci y flia participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos tristes momentos.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. José Zani y sus hijos José Augusto, María Josefina y Alejandra María, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Dr. Jorge René Trejo y Ana Teresa Cano junto a sus hijos y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo Dany y acompañan a su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Francisco Alejandro Molinari e Isabel Palomo de Molinari con sus hijos Florencia y Francisco Molinari despiden con inmenso dolor al entrañable amigo y elevan oraciones para su alma.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Alvaro Cantos, su esposa Leonor, sus hijos Alvaro y flia, Ernesto, Pablo, Virginia y flia., participan su fallecimiento y acompañan a Lucrecia y sus hijos. Ruegan oraciones en su querida memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Cristina Dalale y su esposo Pablo Veloso participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su prima Lucky y familia. Elevan oraciones en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Maria Marta Dalale, su esposo Javier Carrascosa y su hija Victoria participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su prima Lucky y familia. Elevan oraciones en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. El día de hoy nos encontramos muy acongojados porque estamos despidiendo a una gran persona. Estimada Lucky, tus ex colegas de la Escuela Normal Manuel Belgrano. Eka Blanco, Luchi Gallardo, Josefina Santillán, Marta Scarano, Anita Diamante y Juan Gómez Santucho te dicen que ha llegado el momento de juntar coraje, aunque no creas la muerte de tu esposo Daniel. Es incomprensible, injusta y el dolor que ocasiona es tan grande y profundo, que la propia vida, parece haberse ido con la persona muerta. Sabemos que Daniel se ha ido solo fisicamente por que en cada uno de nosotros queda lo mejor de él. Feliz viaje hacia la eternidad.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Martha S. Rodríguez de Yocca y sus hijos Livio, María Martha y Ricardo con sus familias participan el inesperado fallecimiento de Daniel. Acompañamos a Lucrecia y su querida familia en estos momentos tan dolorosos. Con mucha fe, rogamos al Señor que disfrute de la vida eterna ya que fue un ejemplo de cristiano en su paso por la vida terrenal.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Mario Enrique Anna, Elena Piñón e hijos Guadalupe, Gabriel y Sofía, despiden con pesar al estimado amigo Daniel y acompañan con afecto a su esposa Lucrecia e hijos en este momento de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. María del Carmen Parente de Monicci Kuran junto a su hijo Emiliano participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa e hijos rogando por su eterno descanso.

YOCCA, DANIEL FERNANDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Querida Lucky, tus ex colegas y amigas de la Escuela Normal Manuel Belgrano te dicen que en estos momentos que tu esposo Daniel ha iniciado el viaje eterno, solo nos queda aceptar que la muerte es el último paso de la vida. Es muy difícil aceptarlo, especialmente cuando se trata de un ser querido. Anita Gioria, María Angélica Álvarez, Gabriela Tonelli, Hilda Santillán, Sara Lucca, Elena Piñon, María Inés Falcione, Vivian Jozami, Susana Achaval, Susana Romero, Ercilla Castellano y Josefina Santillán Borges expresan su tristeza por esta situación y recuerdan que la vida no siempre nos muestra su mejor lado, pero son esos momentos los que nos hacen fuertes, aquellos que debemos superar para empezar a ver la vida de otra forma. Daniel descansa en paz.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Compañeros de la promoción 76 de la escuela de Comercio, participan con profundo pesar el fallecimiento del esposo de nuestra compañera Lucrecia. Te vamos a extrañar querido Daniel. Persona ejemplar, gran amigo, esposo, padre y abuelo. "Que brille para vos la luz que no tiene fin". Un fuerte abrazo para Lucky y toda su querida familia.

YOCCA, DANIEL FERNANDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Sus amigos de siempre: Martín Costas y Cecilia Vittar, María del Carmen y Alejandro Álvarez Valdés, María Inés y Luis Francisco Baccino, María Ester y José Antonio Rojo, Martita y Julio Rene Carrizo lamentan profundamente su inesperada partida, y acompañan con cariño en el dolor a su familia, elevando oraciones en su querida memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Susana Vivona de Arce, sus hijos Benjamín, Valentín, Agustín y Martín Arce y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este irreparable pérdida.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Pedro José Basbus y Sra. participan de su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos

YOCCA, DANIEL FERNANDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Las ex compañeras y amigas de su esposa Lucrecia de la Escuela Normal Manuel Belgrano: Anita Gioria, María Angélica Álvarez, Gabriela Tonelli, Hilda Santillán, Sara Lucca, Elena Piñon, María Inés Falcione, Vivian Jozami, Susana Achaval, Susana Romero, Ercilla Castellano, Josefina Santillán Borges y Graciela Almada. Acompañan a la familia en este doloroso momento y ruegan por su eterno descanso.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. José Ernesto Gigena y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oracion es en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Martín Ramos y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oracion es en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. CPN. María Inés Saraco y sus hijos CPN Conrado Hernan Bucci, Esc. Cindy Estefania Bucci y familia, acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en este momentode tanta tristeza, rogando al Altisimo les de consuelo y fortaleza ante irreparable pérdida.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Cristina Sirena y familia participan con profundo dolor su falleciomiento y acompañan con afecto a su esposa, hijos y a toda su familia Elevan oraciones en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Con profundo pesar acompañamos a Lucky, sus hijos y demás familiares en este momento de gran dolor por el fallecimiento de Daniel. Rogamos por el eterno descanso de su alma y por una pronta resignacion para sus seres queridos. Ing. Sergio Komornicki, su esposa Lic. Rita M. Lavaisse e hijos.

YOCCA, DANIEL FERNANDO( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Margarita Archetti Pascale y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y colega, destacado profesional y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Rogando al Altisimo les de pronta resignación y consuelo. Ruegan oraciones en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Feliz encuentro con Jesús amigo. Ing. Edmundo Alberto Costantini, su esposa Nany y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y piden resignación para su hermosa y querida familia.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Luis María Álvarez Valdés despide con tristeza a su querido amigo Daniel y acompaña a su familia en este triste momento.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. "Estimada es a los jos de Jehová la muerte de sus santos". Salmo 116-15". Expreso Total SRL acompaña a la familia en estos momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

ZAVALETA, SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/23|. Su esposo Walter Campos, su madre Angélica, sus hijos Gyssela, cesar, Hugo, Andrés, Marcela, Rocío, Ezequiel, Korina, Romina, sus hermanos, nietos, sobrinos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787. Cel. 3854386686.

ASATO, ADOLFO KIYOSHI (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Adolfo querido que brille para ti la luz que no tienefin. Tus compañeras y amigas. Graciela Herrera de Paz y Yoli Barraza, invitan a la misa de los 9 dias en la parroquia La Inmaculada hoy a las 20 hs. Ruegan una oraciones en su memoria.

ALLONES, CARLOS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/23|. Sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hsen Catedral Basílica al cumplirse los nueve días de su partida. Elevan oraciones en su memoria.

BARRAZA, GUSTAVO ARIEL (q.e.p.d.) Fallecio el 30/5/23|. Su esposa Adriana, sus hijos Agustin, Agustina, Alejandro y Ian, su nieto Lucas, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia La Inmaculada, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

BARRAZA, GUSTAVO ARIEL (q.e.p.d.) Fallecio el 30/5/23|. Su mamá Gringa, sus hermanos Coqui, Marcelo y su sobrina Mika, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia La Inmaculada, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

CASTILLO, BLANCA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/23|. Sus hijas Rosana, Cristina, Nancy, Mariela y Luca, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de La Misericordia. HAMBURGO CIA DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PAZ, PAULA YNÉS (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Su esposo Jose Raul Lastra, sus hijos Maria, Yaquelin, Claudio nietos y hermanos part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. La Misericordia. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCILAES Laprida 383.

RODRIGUEZ, MARIA S. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/22|. Al cumplirse 1 año de su partida al Reino Celestial. Sus hijas, nietos y demás familiares, invitan a la misa en su memoria, que se oficiará el jueves 8 de Junio en la Iglesia Santiago Apóstol de la ciudad de La Banda. Ruegan oraciones en su memoria.

GALBAN, MARÍA NICOLASA (q.e.p.d.) Falleció el 07/06/23 y espera la resurreccion|. Sus sobrinas Ester Mercado y Beatriz Mercado, sus sobrinos nietos Saralia Neme, Carlos Agüero, Gabriel Aguero, Daniel Neme, Carlitos Aguero y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Taco Pozo. Caruso Cia Arg. de Seg S.A. Servicio REALIZADO POR LA EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

MASTROIACOVO, QUINTO ENNIO (POCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/22|. El Presidente del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Loreto, Concejales Integrantes del Bloque Partido Justicialista, Secretario Parlamentario y Prosecretaria Parlamentaria, participan al cumplirse 2 años del fallecimiento del ex-intendente de la Ciudad de Loreto Quinto Ennio Mastroiacovo.