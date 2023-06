FÚNEBRES | 10 DE JUNIO DEL 2023

09/06/2023 - 23:55 Funebres

FALLECIMIENTOS

Ibel Lucia Sanchez (Beltrán)

Rodrigo Alejandro Capella

Miguel AngelSilighini (La Banda)

Nicolás Salomón (La Banda)

Rodolfo Irán Paz (La Banda)

María Teresa Casas de Peralta

Aldo Braulio Toloza

Marcela Alejandra Díaz

Mario Roque Martínez

Sirley Lilia Julián

Juana María Coronel de Salomón

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SIRLEY LILIAN JULIÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/6/23 y espera la resurrección.

El gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora, participa sufallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA ALEJANDRA DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/6/23 y espera la resurrección.

La gerencia del Sanatorio San Francisco Dr. Rosmiro Fernández, Dr. Juan Manuel Pereyra y Dr. Fernando Turrado, participan con profundo dolor el fallecimiento de Díaz María Alejandra mamá de la Dra. Toloza Vanesa.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA RUSSO

(QEPD) Falleció el8/6/23 y espera la resurrección.

Querida vecina, amiga y compañera: hoy te despedimos con profundo dolor, aunque confiados de tu estadía junto a nuestro Creador. Ana Urquiza de Abud, hijos y nietos te despiden acongojados, pero seguros de haber compartido lo mejor de nuestras vidas. Consuelo a su familia. Besos al cielo.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. DANIEL FERNANDO YOCCA

Falleció el 06.06.23

El Dr. Daniel Horacio Ayuch y su familia, participan el fallecimiento del querido colega, y acompañan a su familia en este momento de dolor, ante irreparable pérdida. Elevan oraciones por su descanso eterno.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DR. DANIEL FERNANDO YOCCA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/6/23 y espera la resurrección.

Carlos B. Weyenbergh y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Dani y acompañan afectuosamente a toda su familia en estos difíciles momentos.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. DANIEL FERNANDO YOCCA

Falleció el 06.06.23

Es doloroso despedir a un ser de tu calibre. Persona recta y distinguido profesional. Cuando te acompañé en la presidencia del Colegio de Abogados, pude dimensionar tus cualidades. Tu gestión fue excelente; siempre luchando por los intereses de los colegiados. Muchos logros. Y, obviamente, algunos fracasos. En ese afán, te enfrentaste a lobos y ratones, pero jamás claudicaste. Tu vasta cultura, tus encendidos discursos, tus clases magistrales, pusieron de relieve los valores que te caracterizaron. Te digo hasta siempre con tristeza, sabiendo que quedan pocos de tu talla. Doy gracias a Dios que permitió conocerte y trabajar juntos, en la esperanza de dignificar nuestra profesión.Que el recuerdo de tus virtudes sea ejemplo para los colegas, orgullo y consuelo para tu familia.

Seguro descansas junto al Padre bueno, a quien amaste en este mundo. Dra. Berta Natividad Canlle.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO CON FOTO

DR. DANIEL FERNANDO YOCCA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/6/23 y espera la resurrección.

“Que brille para él la luz que no tiene fin”

Su consuegra Miriam Arbiza Moraes, sus hijos Carlos Miguel y María Florencia Yocca, sus nietitos Facundo y Nicolás Martínez Yocca participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por el alma del querido Daniel.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO CON FOTO

DR. PEDRO W.ORIETA

(q.e.p.d.) Falleció el 8/6/23.

Su prima política Nelly Luján de Pece, sus hijos Elizabeth; Rafael; Franklin y Analía Pece y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en la oración, rogando por el eterno de su alma en la Casa del Señor.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO CON FOTO

DR. PEDRO W.ORIETA

(q.e.p.d.) Falleció el 8/6/23.

El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vivirá eternamente”

Ahora que celebramos la fiesta más importante de la Iglesia, el Corpus Christi, Dios te ha llamado para que descanses junto a El. Durante siete años consecutivos me trajiste a mi domicilio la Eucaristía para que yo estuviera en gracia recibiendo a Jesús sacramentado y eso me llenó de amor y de bendiciones tanto a mí como a mi familia. Muchas gracias, Pedro, por tu disposición como apóstol en este trabajo evangélico. Que Dios te tenga en su santa gloria

Alba Camaño de Avila y sus hijos Inés, Teresita, Roberto y Nancy Martínez y Ana Palomino y sus respectivas flias. lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

NICOLÁS SALOMÓN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/6/23 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

RESPONSO E INVITACION A MISA

JUAN CARLOS MEDINA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/6/23 y espera la resurrección.

En conmemoración del noveno día de su fallecimiento.

Querido Juan Carlos hoy hace nueve días de tu partida hacia la Casa del Señor, se nos hace difícil entender el porque de tu partida, pero aunque no lo entendamos tenemos que respetar la decisión de nuestro Señor. Hermano mío te damos gracias por haber estado a nuestro lado y por todo lo que hiciste por nosotros, por dejarnos bellos recuerdos, por enseñarnos que es el amor incondicional y la amistad más profunda. Jamás te olvidaremos porque a donde vayamos siempre estarás con nosotros ya que tú nunca morirás en nuestros corazones porque serás eterno por las acciones que en la vida realizaste por los cuales hoy te recordamos con cariño. Ojalá que podamos reencontrarnos algún día y poder contarte todo el bien que dejaste en este mundo. Será difícil el aceptar no volver a verte, ni disfrutar de tu alegría, tus ocurrencias ni tú presencia. Ahora eres un recuerdo muy grato para todos nosotros tendremos presente tus frases de aliento grabados en nuestra memorias, te convertiste en un bello ángel, nuestro ángel y como los fuiste en vida seguirás iluminando el camino de todos nosotros hacia lo mejor que nos espera en la vida, nuestra propia felicidad. Eres un ejemplo de vida a seguir, tu presencia en la vida es digna de imitar. Hermano mío ya no estás con nosotros porque Dios te llamó para que estuvieras a su lado y aunque sin querer nos dejaste un enorme vacío, pero entendemos que nuestro Señor tenía planes para vos. Hoy todos tus hermanos lloramos tu ausencia, pero estamos seguros que estás bien dónde estás, en un lugar donde no hay dolor, donde solo hay paz y amor. Ahora ya podes descansar en paz. Tus alas ya están listas, vuela alto y desde donde estés guía nuestros pasos, ilumina nuestros corazones y danos la fuerza y la paz que tanto necesitamos. Hasta pronto Juan Carlos, hasta pronto hermano mío descansa en paz. Tus hermanos Lucho, Ramón, Rosa, Hugo, Myriam, Ale y sus respectivas familias, invitan al responso en el cementerio Jardín del Sol el día sábado 10/6 a las 10.30 hs. y a la misa que se oficiará en la parroquia Sagrado Corazón Jesús a las 20.30 hs.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

MARÍA CRISTINA MOYANO DE LOBOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/6/23 y espera la resurrección.

Sus hijos Nancy, Antonio, Denis, Santiago, Magali y Gustavo Lobos Moyano y sus respectivas familias, Agradecen a familiares y amigos, a la UniÓn Regional del Maestro,. Colegio San Gabriel, Gerardo Montenegro, Julia Comán, al Sindicato de UPCN Regional Santiago del Estero, al Club Villa Mercedes, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

RECORDATORIO

RICARDO RODOLFO VILLAVICENCIO (Ricky)

(q.e.p.d.) Falleció el 10/6/08

Ricky:

Nuestro querido hijo, pedacito de nuestra alma, tu vida se ha apagado, te extrañamos tanto como el primer día que te fuiste, no hay manera de superar tu ausencia, nunca dejamos de recordarte, esa sonrisa, esa picardía, tus locuras, esa alegría, tus besos y sentirte decir te amo, pero recordamos los momentos vividos, siempre presente en nuestro corazón. Te amamos. Tus papás Rody y Perla, tu tío Félix y tu adorada sopenca Tamara.

Hoy hace 15 años de tu partida, elevamos una oración en tu memoria.

RECORDATORIO

OLGA TESSARI DE MACCIO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/21 y espera la resurrección.

Cuando pierdes a tu madre, perderás a la persona que más te quiso, la que mejor te conocía, la que todo lo perdonaba…

Cuando pierdes a tu madre el mundo será un poco más triste, más extraño, más pequeño, y tú también. Así es madre querida, desde hace dos años nada es igual, te extrañamos y amamos para siempre.

Hoy hace dos años de tu partida y tus hijos Juan Esteban, Jackie, Cintia y tu nieto Gianluca elevan una oración a Dios dando gracias por haberte tenido en esta vida y por tu eterno descanso.

RECORDATORIO Y AGRADECIMIENTO

ABSALÓN ALONSO BURGOS (Crio. Mayor retirado, Jefe de R.E.P.AR. y Deleg. dee R.E.N.A.R.)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 1/6/23 y espera la resurrección.

Me cuesta mucho aceptar tu partida, pues eras un hombre maravilloso al que amamos con todo el corazón. Un ejemplo de esposo, padre y abuelo. Dejaste grandes valores como persona y huellas muy profundas por donde anduviste, que jamás olvidaremos. Tu ausencia nos duele, le pido a Dios fortaleza para continuar con mi vida, porque no quiero hundirme en la tristeza de no verte. Te amamos y extrañaremos. Tu esposa Maruca, tus hijos Jesús, Miriam y flia. Eduardo y flia., tu hija del corazón Rita y flia. y agradecemos nuestra gran vecina Chichi Taboada y a todos los familiares, amigos que de una u otra forma nos acompañaron en este difícil momento. Rogamos una oración por su querida memoria. Al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

PBRO. MIGUEL ÁNGEL ABDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/22 y espera la resurrección.

“He peleado el buen combate, he terminado mi carrera, he conservado la fe … Solo me queda recibir la corona de toda la vida santa con la que me premiará aquel día El Señor, Justo Juez, y conmigo la recibirán todos los que anhelaron su venida gloriosa”. (2Tim. 4,7-8)

Sus hermanos Carlos Jorge y Gabi, José Luis y Judith, Jesús Octavio y Teresita, María Inés y Marcelo, Pablo Abel Abdo, sobrinos, tías y demás familiares, y la comunidad de la Parroquia Santísimo Sacramento del Bº Borges, invitan a la santa misa que se celebrará hoy a las 19 hs. en el templo parroquial, sito en calle 14 y 105, al cumplirse un año de felicidad eterna en el cielo, junto a Jesús Buen Pastor.

INVITACION A MISA

ADELINA LÓPEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/6/22 y espera la resurrección.

Madre.

Serás eterna entre las personas que te amamos, fuiste quien hizo de todos nosotros personad de principios y valores sólidos, a pesar de no tenerte físicamente presente vivirás por siempre en nuestros corazones. Amada madre, a un año de tu partida tenemos la certeza que desde el Cielo nos has estado bendiciendo día tras día. Has sido nuestra mayor inspiración y el mejor ejemplo en esta vida, te extrañamos con todo el corazón. Tus hijos Lita, Walter, Liliana, Beto, Ana, Dito, Lina y Marcelo, hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará el día 11/6/22 en la parroquia Nuestra Señora de Loreto en la ciudad de Homónima a las 20 hs. Ruegan una oración en su memoria.

RESPONSO

OSVALDO GUSTAVO ÁLVAREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/21 y espera la resurrección.

Papi a dos años de tu partida, nos dejaste un dolor muy grande. Nuestra familia no será la misma sin tu presencia, pero tu recuerdo nos mantendrá unidos. Nos quisiste con tanta fuerza y bondad que tu amor quedará grabado por siempre en nuestros corazones. Su esposa Agustina, sus hijos Sandra, Gustavo, Florencia, y Pablo, sus hijos políticos Luchi y Caro, sus nietos Agustín, Valentín, Dolores y Julián oficiarán un responso que se realizará hoy a las 16hs. en el panteón familiar del cementerio Parque El Descanso.

Sepelios Participaciones

ALONSO, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Sus consuegros Raed René y Groppa María Rosa, sus hijos y respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a Susana e hijos en este momento de dolor.

ALONSO, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. "Que el Señor lo reciba en sus brazos y lo lleve a gozar de la gloria de su Reino". Los excompañeros de 5to. año E Promoción '68 de la Esc. Normal Gral. Manuel Belgrano participan con dolor el fallecimento del esposo de la apreciada Susi y acompañan a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ALONSO, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Los compañeros de la Promocion 68 de la Escuela Normal (5to E) de su esposa Susana, participan su fallecimiento y la acompañan con cariño en el dolor a ella y su familia. Ruegan a Dios por el eterno descanso de su alma y la resignación de su familia.

BURGOS, ABSALÓN ALONSO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/23|. Sus sobrinos Marcelo Farías y Gloria Gonzalez, sobrinos nietos Brenda, Facundo y Axel participan su fallecimiento y lo recuerdan al cumplirse los 9 días.

BURGOS, ABSALÓN ALONSO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/23|. Hijo político Juan Ramón sus nietas Lurdes, Tamara y Rocío participan su fallecimiento y lo recuerdan al cumplirse los 9 días.

BURGOS, ABSALÓN ALONSO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/23|. Sus amigos Marta Gonzalez, Rodolfo Chaparro, Mariela Gonzalez, Hector Gomez, Adrian Gonzalez participan su fallecimiento y lo recuerdan al cumplirse los 9 días.

BURGOS, ABSALÓN ALONSO (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/23|. Hija política Liliana Chávez, nietos Debora, Belen, Yesica y Agustín participan su fallecimiento y lo recuerdan al cumplirse los 9 días.

CAPELLA, RODRIGO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Sus padres Claudio Capella y Carolina Martinez su hna Leisa Capella y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Lujan COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 CEL 3854386686

CAPELLA, RODRIGO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Los integrantes de Óptica Bella Vista y compañeros de trabajo lamentan su fallecimiento y acompañan a Leysa ante la dolorosa partida de su hermano. "Descansa en paz y brille para él la luz que no tiene fin". Nuestras condolencias a toda su familia.

CASAS DE PERALTA, MARÍA TERESA MG. (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la Vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan con profundo dolor, el fallecimiento de quién fuera docente del Departamento Académico de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de esta Alta Casa de Estudios. Desde esta Institución, acompañamos en el dolor, a todos sus familiares y afectos.-

CORONEL DE SALOMÓN, JUANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/23|. Su esposo José Antonio Salomón, sus hijos Sandra, Ariel, David y Fernando, hijos pol, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 8: 30 en el Cementerio de los Flores. SERV SOC AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CORONEL DE SALOMÓN, JUANA MARÍA . (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/23| "Bienaventurados los limpios de corazon pues ellos veran a Dios. Su hijo Fernando, su hija politica Anabella, sus nietos Micaela, Lautaro y Fausto, participan con profunda tristeza su partida, sus restos seran inhumados hoy a las 8.30 hs. en el cementerio Los Flores. Rogamos oraciones en su querida memoria.

CORONEL DE SALOMÓN, JUANA MARÍA . (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/23| Familia Camiletti, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, MARCELA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Su esposo Miguel, sus hijos Vanesa y Matías, sus nietos Salvador y Emma y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz .cob. Caruso Cia.Arg. de Seg S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.:385-5357628.

DÍAZ, MARCELA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Direccion del Centro Experimental Nº 1 del Centenario, y el Equipo de Gestion, Personal Docente y de Maestranza, Comunidad Educativa, Asociacion Cooperadora, acompaña con profundo dolor a sus familiares en este dificil momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Elevan una oración en su memoria.

DÍAZ, MARCELA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Rubén Uñates, Isabel, sus hijos Enzo y Vanina; Cinthia y Alvaro: Belen y Iván. nietos, Kiarita, Lautaro. Acompañamos en el dolor a nuestros vecinos, amigos MIguel Toloza, Vanesa, Sharco.

JULIÁN, SIRLEY LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Su hermana Lucy tu hermano político Chalo ruegan oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

JULIÁN, SIRLEY LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Su hermana Mari, sus sobrinos Pochi, Ariel, Jorge y Gery y sus fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad . SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JULIÁN, SIRLEY LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Hoy tus ojos se apagaron, te fuiste en paz de manera santa como vivias. Como prima, tia, y persona fuiste lo mejor, dulece, noble, generosa, compinche, extrañaremos tus cuentos y tus chistes, te llevaremos siempre en nuestros corazones. Sus primos Jacqui, Horacio, sus sobrinos Emanuel y Milene, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Descansa en paz.

JULIÁN, SIRLEY LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Guillermo Luna Herrera, participa su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de dolor.

JULIÁN, SIRLEY LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Anita Elías y sus hijos Fernando Abraham y familia, Javier Emilio Abraham y Ana Carolina Abraham de Manzur y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la queridísima tía Sirley. Acompañan a Mary y sus hijos en tan doloroso momento.

JULIÁN, SIRLEY LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Mirta Pastoriza participa con profundo pesar el falleciento de su correligionaria, militante de la UCR. Shirley . Acompaña a su hermana Mary, sobrinos y demás familiares. Eleva oraciones en su memoria.

JULIÁN, SIRLEY LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Rodo Salvatierra y Nicolás participan con profundo dolor el fallecimiento de la tía Sirley. Ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, SIRLEY LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Manuel Salvatierra, Marcela y Licia participan con profundo dolor el fallecimiento de la tía Sirley y ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, SIRLEY LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Gaby Salvatierra, Rubén, Nacho y Helen participan con profundo dolor el fallecimiento de la tía Sirley y ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, SIRLEY LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Mirta Julián y flia participa con dolor el fallecimiento de su prima Sirley y ruega oraciones en su memoria.

JULIÁN, SIRLEY LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. "Misericordioso Señor, concédele el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Alonso Vazquez y familia y Dr. Emilio Mues participan el fallecimiento de la querida Shirley y acompañan a su familia en el dolor.

JULIÁN, SIRLEY LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Fernando Abraham, Soledad Bollati y sus hijos Zamira Abraham Bollati y Kamil Abraham Bollati participan con profundo dolor el fallecimiento de tía Sirley. Ruegan oraciones en su querida memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

JULIÁN, SIRLEY LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Tus amigos y vecinos Abud Saad, su esposa Chiqui Azar, sus hijos e hijos pol. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermana Mary y familia en estos momentos dificiles. Ruegan oraciones en su querida memoria.

JULIÁN, SIRLEY LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Tufí Saad y su esposa Piru Azar participan con profundo dolor su falleicmiento y acompañan a su hermana Mary y familia en estos dificiles momentos. Rogamos oraciones en su querida memoria.

JULIÁN, SIRLEY LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. "Señor ya está ante ti, dale el descanso eterno". Nazih Nader, su esposa Norma Azar e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermana Mary y familia en estos dificiles momentos. Rogamos oraciones en su querida memoria.

JULIÁN, SIRLEY LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. "La muerte es un tránsito, es un camino hacia la vida eterna, es una nueva vida". Diana Bittar y su hijo Elias Bitar participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermana, sobrinos y demás familiares en este difícil momento. Rogamos se eleven oraciones en su querida memoria.

JULIÁN, SIRLEY LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Compañeros y amigos de su sobrino Yeri, de Secretaria Privada y Dirección de Despacho del Ministerio de Desarrollo Social Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad, participan con profundo dolor su fallecimiento

MARTÍNEZ, MARIO ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Su esposa Yolanda, sus hijos Mario y Sonia, su hijo pol Ricardo, nietos y demás fliares llamar a participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio El Descanso. CARUSO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

ORIETA, PEDRO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/23|. Su prima Evelina Carrizo, su esposo e hijos con sus respectivas familias, participan con profundodolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Nacho y Carola en el dificil momento. Que descanse en paz su alma. Elevamos oraciones en su memoria.

ORIETA, PEDRO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/23|. Su tío Geronimo Toscano, Héctor Toscano, su esposa e hijos Patricia Gianina y Alejandro con sus respectivas familias, participan y acompañan a sus hijos Nacho, Carola, rogando fortaleza y resignación, que brille para el la luz que no tiene fin.

ORIETA, PEDRO WALTER DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/23|. Su prima Carmen Corvalán Olivera de Ávila, sus hijos Orlando Nicolás, Daniel Alberto y Carolina de las Mercedes, participan con profundo dolor su falleicmiento, acompañan a Carolita, Nacho y Anita en este momento de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

ORIETA, PEDRO WALTER DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/23|. El Señor es mi pastor en verdes prados me hace descansar. Sus primos politicos Familia Avila: Hector, Eduardo y Patricia, Ana Maria y José Eduardo, Hugo y Carla, Cecilia, Carmen Corvalan y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ORIETA, PEDRO WALTER DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/23|. Sus tíos políticos y sobrinas Chicha, Elcide, Paola y Nahiel Aodassio Toscano participan con profundo pesar y acompañas sus sobrinos Nacho y Carola y ruegan oraciones por su descanso.

ORIETA, PEDRO WALTER DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/23|. Lic. Carlos Fuentes, su esposa Amanda Villalba e hijos participan el fallecimiento del amigo y ex compañero de trabajo, Dr. Pedro Walter Orieta. Acompañan con afecto a sus hijos Nacho y Carola. Elevan oraciones en su memoria.

ORIETA, PEDRO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/23|. Lic. Christian Rueda, participa el fallecimiento del padre de Nacho y acompaña a él, a su esposa Belén e hijos en tan dificil momento.

ORIETA, PEDRO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/23|. El Grupo Caminando con Cristo (Retiro de Jóvenes) de la Parroquia San Juan Diego, participan con dolor su fallecimiento.

ORIETA, PEDRO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/23|. Jorge Llarrull, Guadalupe Suárez e hijos, acompañan a su hijo Nacho, y a toda su familia en estos desconsolados, inesperados e incomprensibles momentos. Elevan oraciones en su querida memoria.

ORIETA, PEDRO WALTER DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/23|. El consejo educativo institucional y la comunidad educativa del Instituto San Pedro Nolasco (BHM) participa con profundo dolor el fallecimiento de nuestro estimado exprofesor. Acompañamos a la familia en este momento de pesar, que el Señor y Nuestra Madre de la Merced los bendigan y les den la fortaleza necesaria. "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá".

ORIETA, PEDRO WALTER Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/23|. "El Señor es mi pastor: nada me falta; en verdes pastos él me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma" (Salmo 23,1-3). Sus vecinas de toda la vida: Ruth Stevale y Dra. Silvana Stevale participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

ORIETA, PEDRO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/23|. María Cecilia Medrano, sus hijos Luis, Sebastián, María Cecilia, Facundo y Agustina Sayago Medrano y sus respectivas familias lamentan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Nacho y Carola y demás familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ORIETA, PEDRO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/23|. Lydia Sthela Trejo, María Jorgelina Canllo y Baltazar, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Nacho, Carola y demás familiares en este triste momento. Que Dios lo tenga en la gloria.

ORIETA, PEDRO WALTER DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/23|. La Escuela de Artes y Oficios de esta Alta Casa de Estudios, en la persona de la Dra. Eve Liz Coronel, conjuntamente con el equipo de gestión, hacen llegar sus condolencias y su más sentido pésame a tan importante profesional de la rama de la Sociología, quién fuera docente de esta Institución, acompaña en el dolor a familiares y afectos.

ORIETA, PEDRO WALTER DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/23|. Consejo Directivo de la Mutual Santiagueña Y Empleados, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ORIETA, PEDRO WALTER DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/23|. Miguel Ángel Barrera Martinez, su esposa Nélida Raab y familia participan con profundo dolor su trágico fallecimiento y acompañan a sus hijos Nacho y Carola en estos momentos. Ofrecemos oraciones en su querida memoria.

ORIETA, PEDRO WALTER DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/23|. La Comisión Directiva de Protección al Enfermo Cardíaco ( PEC) lamenta su fallecimiento y acompaña con mucho afecto a su hijo Nacho y familia en este doloroso momento. Que su alma descanse en paz y brille para él la Luz que no tiene fin.

ORIETA, PEDRO WALTER DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/23|. Raúl Coronel Pascale, Martha Santillán e hijos lamentan el fallecimiento de su distinguido amigo Pedro y acompañan a sus hijos en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ORIETA, PEDRO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/23|. Alberto Gaston Castro, Mirta Vizgarra, sus hijos Mariano, Santiago y Mercedes y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Nacho y flia. en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ORIETA, PEDRO WALTER Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/23|. Hector Rizo Patrón, Nilda Bulacio de Rizo Patrón y sus hijos María José, Alejandro y María del Milagro Rizo Patrón, con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan acongojados al querido Nacho y su flia., en estos momentos de profunda tristeza y elevan oraciones en su memoria.

ORIETA, PEDRO WALTER DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/23|. "Por su gran generosidad para prestar servicios desinteresadamente con ésta institución". Constanza Simón y personal directivo docente, administrativos y de maestranza del Jardín Municipal Nº 4 "El Principito", participan con pesar su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor a su hija pol. Prof. Belén Regatuso, su esposo e hijos. Rogando una oración en su memoria.

TOLOZA, ALDO BRAULIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la Vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan con profundo dolor, el fallecimiento de quién fuera un Nodocente de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la universidad y padre del Nodocente Rafael Toloza perteneciente al área del Consejo Superior de la Unse. Desde esta Institución, acompañamos en el dolor, a todos sus familiares y afectos.

TOLOZA, ALDO BRAULIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Autoridades, personal docente, Nodocente y estudiantes de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNSE participan con profundo dolor el fallecimiento del Nodocente jubilado de esta Unidad Académica, y acompañan a su hijo Rafael y a toda su familia en este difícil momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

TOLOZA, ALDO BRAULIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Los Afiliados y Comisión Directiva de APUNSE participan del fallecimiento de nuestro compañero Nodocente jubilado y padre de nuestro compañero Nodocente Rafael Toloza. Acompañamos a su familia en este difícil momento y rogamos una oración en su memoria.

TOLOZA, ALDO BRAULIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la Vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan con profundo dolor, el fallecimiento del padre del No Docente del Área del Consejo Superior Rafael Toloza. Desde esta Institución, acompañamos en el dolor, a todos sus familiares y afectos.

TOLOZA, ALDO BRAULIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. El Área del Consejo Superior, en la persona de su Responsable Abogada María de los Ángeles Basbús y miembros que componen el Consejo Superior, acompañan en el sentimiento en un acontecimiento tan doloroso a su compañero Nodocente, Rafael Toloza, por la partida de su padre, Sr. Aldo Braulio Toloza. Y también desde esta Área, se acompaña en el dolor a familiares y afectos.

YOCCA, DANIEL FERNANDO( DR.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Su hermano pol. Emanuel de la Cruz, su esposa Natalia e hijos León y Eleán, participan con profundo dolor la partida de quien fue un padre ejemplar, amigo y referencia de la vida. Elevan oracionesen su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO( DR.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Querido Daniel, un día partiste, pero me dejaste tantas enseñanzas, consejos, formas de ver la vida, tu ética y honestidad inquebrantables. Fuiste mi segundo padre y vivirás por siempre en mi corazón. Su hermano político Fernando de la Cruz e hijos Sebastián y Luciana. Ruegan una oración en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO( DR.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Sus hermanos políticos Mónica, Fernando, María Laura y Emanuel de la Cruz, participan con profundo pesar la partida de nuestro cuñado Daniel, quien fue el estandarte y columna principal de la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Sebastian Rimini y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

YOCCA, DANIEL FERNANDO( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. María Argentina Weyenbergh participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa, hijos y demás familiares en este difícil momento.

YOCCA, DANIEL FERNANDO( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Lydia Sthela Trejo, participa con profunda tristeza su fallecimiento y acompaña a su esposa Lucky, hijos y nietos en este triste momento. Eleva oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

Invitación a Misa

BARRAZA, JOSÉ LUIS (LUCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/23|. Su familia invita la misa que se celebra el sábado 10 de junio a las 20 hs. en la Pquia. Santa Rita (Bº J. Newbery).

MEDINA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/23|. Su familia invita al responso que se oficiará hoy a las 10.30 hs. en el cementerio Jardín del Sol y misa a las 20.30 hs. en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús del Bº Colón, con motivo de cumplirse los 9 dias de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

PBRO. ABDO, MIGUEL ÁNGEL - FRAY CARO, MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/22 y 21/12/22|. Recordarlos es volver a sentir la frescura de esa sonrisa, es sentir el amor Divino, es levantar los brazos como un niño en busca de aquel protector abrazo. La Hermandad Divino Niño Jesús invita a la misa de 19 hs. en la Pquia. Santísimo Sacramento del Bº Coronel Borges.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

JEREZ SANGUEDOLCE, JOSÉ DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/12|. Querido hijo, te espero todos los días, todas las noches, cuando regresabas en casa te esperaba. Ya conocía el timbre de tu voz "soy yo mamá". Todas mis esperas ya no tienen respuesta, nunca volverás, ni te abriré la puerta. Nunca dejé de esperarte con la esperanza de verte. Tú eres una ilusión incierta, esa ilusión de verte en nuestro bello hogar que disfrutábamos junto a tu hermana, tu padre, que en silencio te amaba y hoy descansa a tu lado. Eres lo más hermoso que tuve. Mi primer hijo varón, tan esperado, que pronto se convirtió en ausencia. Mis oraciones a Dios, a la Virgen del Valle, a Jesús Sacramentado que pueda alcanzar una cristiana resignación en paz que necesito para seguir viviendo recordándote siempre. Tu mamá Carolina, te lleva en su corazón y siempre te recuerda. ¡Qué descanses en paz!

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

LUGONES, VÍCTOR SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Su hija, nietos, sobrinos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Cañada Escobar. Ruegan una oración en su memoria. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA..

PAZ, RODOLFO IRÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Su hermana Estela, hno. político Carlos Orieta, sobrinos,amigos, vecinos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Esperanza, casa de duelo Avda Adeodato Herrera y Mailin, Sala Velatoria Clodomira. EMPRESA SANTIAGO.

SALOMÓN, NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Su esposa Maria Cristina, hijos Claudia, Federico, Maria Cristina, H. pol. Silvia, Santiago, nietos, Gisel, Valentina, Benja, Ana Paula y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO HAMBURGO CIA. S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SALOMÓN, NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Pablo Díaz y su familia participan con profundo dolor del fallecimiento del querido Paco y ruegan una oración en su memoria.

SILIGHINI, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Su esposa Nora Amil Feijoo, sus hijos Juan Carlos Silighini, Claudia Carolina Silighini, Mónica Elizabeth Silighini, Beatriz Marisa Silighini, su hermana Nelly Esther Silighini, nietos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.:385-5357628.

Sepelios Participaciones

ROLDÁN, SILVIA ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Su hijos Yoni, Robert, Marce, Cris, Romi y Roberto, nietos y demás familiares part. su fallec. Casa de duelo S.V. de Beltrán , sus restos serán inhum. hoy en el cement. de Beltrán. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383 La Banda.

SANCHEZ IBEL LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Su esposo Navarro Luis Alberto, su hija Graciela, sus nietos Morena, Ciro, Valentina y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy alas 11.00 hs en el cementerio de Beltrán (Dpto. Robles ). Cob. Caruso Cia. Argentina de Seguros S.A. - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - La Plata 162 - Tel. 4219787 - Cel. 3854386686.