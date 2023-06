FÚNEBRES | 11 DE JUNIO DEL 2023

11/06/2023 - 02:15 Funebres

10/06/2023

- Servanda Maldonado

- Nilda Esther Cejas (La Banda)

- Edmundo Alberto Gómez

- Dominga Peralta (El Simbol)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SERVANDA MALDONADO DE ÁVILA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/6/23 y espera la resurrección.

El gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escr. EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Su esposa Ana Lía Terzano, sus hijos: Luciana María, Cecilia María, Diego Emiliano Gómez Terzano participan con profundo dolor su fallecimiento y agradecen a todos sus familiares y amigos por acompañar en este momento tan triste. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escr. EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

El senador nacional, Dn. José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escr. EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

El escribano Javier Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escr. EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Dr. Raúl J. C. Abate Costa participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escr. EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Luis Constantino Sogga, Ángela Graciela Alfano, sus hijos Constantino, Cayetano, Ángela y Micaela despiden con dolor al amigo hermano Chimby y acompañan a Ana Lía, Diego, Cecilia y Luciana con mucho cariño.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escr. EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Alva Pavón de Escontrela, sus hijos Pablo, Andrea, Fabiana y Fernanda con sus respectivas familias lamentan el fallecimiento de su querido amigo de siempre y se unen al dolor de Ana Lia e hijos.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escr. EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Elena Yoles y sus hijos Javier, Bernardo y Benjamín participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Chimby y acompañan con sus oraciones a Ana Lía, Diego, Luciana y Cecilia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escr. EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Jorge Vittar, su esposa Georgina y sus hijas Justina e Inés lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escr. EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Dr. Agustín Falcione lamenta profundamente el fallecimiento del papá de su querido amigo Diego, lo acompaña en el dolor de esta irreparable pérdida y hace extensivo su abrazo a toda la familia Gómez Terzano.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escr. EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Zulema Arce, sus hijos Angelita, Julián y Mariano participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida amiga Ana Lía, a sus hijos y demás familiares en estos momentos de irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escr. EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Manuel Héctor Álvarez, Delia Raab de Álvarez, y sus hijos Adriana, Alejandro, Patricia y sus respectivas familias participan con inmenso dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo Chimby. El cielo lo espera con los brazos abiertos para alegrar sus mesas con su distinción y elocuencia con que siempre nos deleitó. Descansa en paz querido amigo. Siempre estarás en nuestros corazones!

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escr. EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Querido Chimby, tus amigos de los miércoles y de toda la vida: Negro, Ernesto, Aty, Monchi, Manolo, Delfin y Machi te despedimos con mucho dolor. Vamos a extrañar tu presencia y tus ocurrencias. Siempre estarás en nuestro recuerdo. Acompañamos a tu querida familia Ana Lía, Diego, Luciana y Cecilia con mucho cariño.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escr. EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Dr. Eduardo Augusto Paskevicius y Dra. Virginia Dargoltz, sus hijos y familiares acompañan con dolor al Escribano Diego Gomez Terzano y a la Escribana Ana Lia Terzano de Gomez, y al resto de sus familiares por la desaparición física del Escribano Edmundo Alberto "Chimbi" Gomez. Y ruegan oraciones por el descanso eterno de su alma y consuelo para sus familiares. Que descanse en paz y brille para él la Luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escr. EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Escribano Oscar Luis Karam, con gran dolor participa el fallecimiento de su querido amigo Chimbi, hasta siempre hermano de corazón. Ruega una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escr. EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Escribano Oscar Luis Karam, Carmen Venegas de Karam, Luis Augusto Karam, Gonzalo, Carime y Susana, participa con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escr. EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Vicente Lo Bruno, su esposa Matilde Herrera, sus hijos Fernando, Pablo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escr. EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Luis Matteucci, Poly Ferreyra; Daniel Matteucci, Karina Perduca y Cristina Matteucci, participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo Chimbi. Que descanse en paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escr. EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Tus compañeros de Promocion 1961 del Colegio Nacional, despiden acongojados y queda el recuerdo de los buenos momentos vividos. Que en paz descanse.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escr. EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Fifo Demasi y Dorita Martilotti, sus hijos Félix, Agustín, Monchi, Rafael y sus familias, participan su fallecimiento, guardando un recuerdo imperecedero del querido Chimbi. Oraciones para su alma.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escr. EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Remo Eduardo Terzano, Alicia Habra, sus hijos Marcela, Analia, Remo Terzano Habra y sus respectivas familias, despiden con mucha tristeza al querido Chimbi.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escr. EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Carlos Alejandro Terzano, sus hijos Eugenia, Carlitos, Soledad, Agustina y sus respectivas familias, despiden con dolor al querido Chimbi.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escr. EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

María Mercedes Simonetti de Velázquez y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Chimbi. Acompañamos a Ana Lía y a toda su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escr. EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Eduardo Antonio Abalovich, sus hijos y nietos, acompañan con dolor a Ana Lia y sus hijos por el fallecimiento del amigo de tantos años, rogando al Señor una pronta resignación para su familia y amigos.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escr. EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Juan Pablo Ramón Paskevicius y Dra. Cristina Avendaño y sus hijos participan con dolor el fallecimiento del Escribano Edmundo Alberto Chimby Gómez, padre de su querido amigo Diego Gómez Terzano. Ruegan oraciones en su memoria, y por su descanso eterno. Que brille para él la Luz que no tiene fin. QEPD.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escr. EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Juan Nicolás Cossos Pérez y Elizabeth Jorgensen de Cossos Pérez participan con mucho dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escr. EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Silvana Graciela Cossos Jorgensen, Raúl Cosso Jorgensen y Leandro Cossos Jorgensen, participan con mucho dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escr. EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Sylvia E.Lines, y sus hijos Luis Mariano Macchiarola, Ana Renteria, Paola Macchiarola, Sebastián Rimini y nietos, acompaña a su esposa AnaliaTerzano. Sus hijos Luciana, Cecilia, Diego y nietos ante dolorosa e irreparable perdida de " un gran amigo", al cual vamos a extrañar y recordar toda la vida" " Adiós querido Chimbi". QEPD.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escr. EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Dr. Felipe R. Pavón y sus hijos Diego, Facundo, Elisa y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Chimbi y acompañan en este triste momento a su esposa e hijos. Ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escr. EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Dr. Diego Pavón y DRa. Paola Reichel participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Chimbi y acompañan a su familia en este triste momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escr. EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Gerencia y personal del Sanatorio Alberdi participan el fallecimiento del Esc. Edmundo Gómez y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escr. EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Juan Bautista Leiva, Gringa Cinquegrani, Marianela de los Angeles, Mariano, Belén Giuliano y su hija María Lucia, participan el doloroso fallecimiento del entrañable y gran amigo Chimbi. Extrañaremos tu gran corazón, tu nobleza, tu amistad incondicional. Valioso obsequio de Dios en nuestras vidas. Te despedimos con el cariño de siempre y con los mejores recuerdos de una amistad de tantos años.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escr. EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Dr. Luis Alberto Miguel y familia, participan el fallecimiento del muy apreciado Escribano Chimbi, y acompañan a la Escribana Ana Lia Terzana y a su hijo Escribano Diego en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escr. EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Dr. Humberto Cassataro, participa con dolor el fallecimiento del muy apreciado Escribano Chimbi, y acompaña a la Escribana Ana Lia Terzano y a su hijo Escribano Diego en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escr. EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Express telecomunicaciones, acompañan a su familia en este doloroso momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SIRLEY LILIA JULIÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SIRLEY LILIA JULIÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

El senador nacional, Dn. José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SIRLEY LILIA JULIÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Diputados Bloque Encuentro Civico, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SIRLEY LILIA JULIÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Diputados Bloque Partido Justicialista, participan su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

HUMBERTO BERNABÉ QUIROGA (Rudy)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 5/10/15 y espera la resurrección.

Amor, hoy estarías cumpliendo un año más, de vida, el tiempo pasa pero el dolor de tu ausencia permanece como el primer día que te fuiste. Sos el ángel que me acompaña siempre. Te extraño mucho y sigo esperándote cada día. Te amo, te amo mi Negro querido. Su esposa Noemi Herrera, lo recuerda con mucho amor.

INVITACIÓN A MISA

MARTA ELSA SEGIENOWICZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/6/22 y espera la resurrección.

“Que brille para ella la luz eterna”

Sus hijos Fernando, Alejandro Salas, sus hermanos María, Gladys, Fanny, Carlos, José Rodolfo, invitamos a la misa que se realizará hoy a las 20 hs. en la iglesia San Francisco al cumplirse un año de su partida. Se ruega oraciones en su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

MARÍA CRISTINA RÍOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 8/6/18 y espera la resurrección.

Señor, Dios mio, hoy vuelven a caer las lágrimas como perlas al vacío. Hoy estas cumpliendo 5 años. Siempre te recordaremos y vivirás en el corazón de tu esposo Pichón, hijos Marlene, Jesica, Lucía, Cristian, Guillermo, Iván y Hernesto. Al cumplirse 5 años de su fallecimiento invitamos a la misa a realizarse el día 11 de junio en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario (Fernández) a las 20.30 hs.

INVITACIÓN A MISA

ÁNGEL FRANCISCO REINIERI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/5/23 y espera la resurrección.

Hermano, hoy se cumple un mes de tu partida al lado de nuestro Señor, un mes donde te recuerdo como si estuvieses presente, es tu espíritu que está aquí en nuestra casa, velando por nuestra familia y doy gracias a Dios por ser mi hermano. Te amo y te voy a llevar toda la vida en mi corazón. Descansa en paz, que donde te encuentras ya no hay dolor. Su hermano Walter, su hna. pol. Judith, sus sobrinos Fer, Gery, Giuly, sobrinos nietos Faustino y Gali, invitan a la misa a realizarse hoy Pquia. San Roque a las 20.30 hs.

INVITACIÓN A MISA

Ing. MARIO ALFREDO COSTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/6/17 y espera la resurrección.

A seis años de su partida, su recuerdo permanece imborrable en quienes supimos amarlo por su esencia como ser humano y quienes lo apreciaron por su honestidad profesional, a lo largo de su carrera y en los espacios donde se desempeñó.

Su esposa Nelly Elena Canlle, familiares y amigos, oraremos por su alma en la misa a realizarse hoy domingo 11 a las 20 hs. en la Pqulia. Sgo. Apóstol de la ciudad de La Banda.

INVITACIÓN A MISA

RITA VANESA DEL VALLE TREJO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/5/23 y espera la resurrección.

Señor guía sus pasos a tu encuentro, brinda a su alma el descanso eterno y que brille para Rita la luz perpetua. Gracias por los años de felicidad que nos regalaste y aunque hoy ya no te encuentres en este mundo tu recuerdo y el amor que nos entregaste seguirá dentro de nuestros corazones. Al cumplirse el primer mes de su partida. Sus padres Ruben y Liliana, sus hermanas Gabriela, Andrea y María y sus sobrinos Máximo y Enzo, invitamos a la misa por el descanso de su alma hoy a las 20 hs. en parroquia Santa Rita.

INVITACIÓN A MISA

AGUSTINA LUJAN GÓMEZ LEDESMA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/5/23 y espera la resurrección.

“No he muerto, no he muerto, solo me fui antes y no quiero que me recuerden con lágrimas, como aquel que no tiene esperanzas, no he muerto aunque mi cuerpo no esté, mi presencia se hará sentir. Seré el silencio de nuestro hogar que tanto compartimos, seré tu brisa que besará los rostros, seré un recuerdo dulce que asiste a tu memoria, seré una página bonita de tu historia. Perdón a todos tomé uno de los trenes anteriores y se me olvidó decirles. No he muerto, solo me fui antes”. Sus padres Adriana y Gastón, sus hermanos Pumpi, Lorenzo y Salvador. Daniela, sus abuelas y tíos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19:30 en la Pquia. Santa Lucía, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

Conversando con Jesús

Conversé con Jesús durante nueve días, todos los días.

Mi Jesús... en Ti deposité toda mi confianza. Tú sabes de todo, Padre y Señor del Universo. Eres el Rey de los Reyes. Tú que hiciste al paralítico caminar, al muerto vivir y al leproso sanar... Tú que conoces mis angustias y ves mis lágrimas, bien sabes, Divino amigo, cómo preciso alcanzar de Ti esta gracia (pedir la gracia con fe). Haz, Divino Jesús, que antes de terminar esta conversación que tendré contigo durante 9 días, yo pueda alcanzar esta gracia que te pido con mucha fe y esperanza.

Maestro, me das ánimo y alegría para vivir. Sólo de Ti espero con fe y esperanza (pedir la gracia con fe). Con gratitud mandaré a publicar esta oración para que otros que necesiten de Ti, aprendan a tener confianza en tu misericordia.0 Ilumina mis pasos así como el sol ilumina cada mañana al amanecer y testifica nuestra conversación. Jesucristo, tengo confianza en Ti, y cada día aumentará mi fe. Amén.

C.S.

ALONSO, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Choly Moyano y familia participan su falleicmiento, acompaña a su esposa Susana, hijos y en especial a su hermana Mirta A. de Kobilansky (a) quien junto a sus hermanos ya fallecidas, Estela, Marina y Norita compartieron gratos momentos de su juventud. Que su alma descanse en paz y brille para él la luz que no tiene fin.

CORONEL DE SALOMÓN, JUANA MARÍA . (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/23| Olga y Margarita Anauate participan el fallecimiento de su prima con mucho dolor. Acompañan a toda la familia pidiéndole a Dios pronta resignación. Elevamos oraciones en su nombre.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (CHIMBI) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Su esposa Ana Lía Terzano, sus hijos Luciana María, Cecilia María y Diego Emiliano participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (CHIMBI) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Directivos y personal de Senna Automotores SA, Le Mans Automotores SA, Versalles Automotores SA., participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (CHIMBI) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Lic Ricardo J. Dalale y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Pancho Vera y Gugui Arce, sus hijos Andrea y Gustavo, Dolores y José Angel, Macarena y Emanuel, Francisco Javier (h) y Luciana participan con dolor despedir a nuestro querido amigo Chimbi y acompañan a su amiga Ana Lia y a sus hijos.

Elevamos oraciones.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO Escr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Miguel Ángel Sánchez Jaramillo, sus hijos Miguel y Marcela, Juan y Claudia y Eugenio participan el fallecimiento de su amigo Chimbi y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO Esc. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira, e Hija: María Eugenia Gubaira e Hijos: Alfonso Jose, Justina y Bautista Arce Gubaira, participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos fueron cremados ayer. Pedimos Oraciones por su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (CHIMBI) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos, Susana Josefina, Mario Ramón, César Alejandro, José Antonio Castillo Solá y sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria .

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (CHIMBI) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina participan con profundo pesar el fallecimiento del querido amigo Chimbi y acompañan a toda su familia en éste doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (CHIMBI) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. El doctor Sebastián Córdoba y el Estudio de Abogados Córdoba y Asociados, acompañan en el sentimiento a su hijo el escribano Diego Gómez Terzano y a su familia, y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (CHIMBI) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Pablo Ramón Lucatelli, Mariana del Valle Lucatelli y sus respectivas familias lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa Ana Lía, a sus hijos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (CHIMBI) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Miguel Angel Barrera Martinez ,su esposa Nélida Raab, sus hijos Maria Cristina, Miguel, Andrea, Matias y sus respectivas familias participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Ana Lia, a sus hijos Luciana, Diego, Cecilia y demás familiares en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (CHIMBI) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. María del Carmen Carpintero participa su fallecimiento y acompaña en estos momentos de dolor a su esposa Ana Lía y a sus hijos. Ruega oraciones por su paz en el Señor.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (CHIMBI) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Mario Japaze, Silvia Jozami e hijos lamentan profundamente el fallecimiento de su amigo Chimby y hacen llegar a su familia el deseo de su eterno descanso.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (CHIMBI) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Dr. Carlos Daniel Cremaschi, su esposa y sus hijas participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones para su descanso eterno.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (CHIMBI) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Carlos Ribas Meneclier, Liliana Torrás, sus hijos Sebastián y Julia, Santiago y Mencia, Javier, Victoria y Maxi; Magdalena y David y sus familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares con cariño.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (CHIMBI) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Carlos Enrique Bothamley, Lucía Beatriz Sánchez de Bothamley, sus hijos Federico, Augusto y Claudia López, Carlos, sus nietos Francisco, Felicitas y Eleonora despiden con mucha tristeza y dolor al querido amigo. Acompañan a Ana Lía y a sus hijos con oraciones.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (CHIMBI) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Felix Carol, María Teresa Habra, sus hijos Martin, Euge y Juan, sus hijas políticas Sol Canllo y Neliné Peiretti abrazan a su familia en tan triste y doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (CHIMBI) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Adriana Tauil, Enrique Llapur, Eugenia María Chedid y Luis Maria Nasif lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a Ana Lía y a toda su querida familia. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (CHIMBI) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Cecilia Meossi de Noriega y sus hijos Diego, Valentín, Gastón, Benjamín, Micaela y sus respectivas familias despiden con mucho cariño al querido amigo Chimby. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (CHIMBI) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Aldo Pizzolitto, su esposa María Eugenia Castro, sus hijos Virginia, Soledad, Valentín y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (CHIMBI) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Juan Carlos Azar y familia participan con dolor la partida de su estimado amigo Chimby, y acompañan a Ana Lía y a sus hijos en este triste momento. Elevan una oración en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO Escr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Edmundo Lescano, Silvia Gomez Paz y familia participan con mucho dolor el fallecimiento de su entrañable amigo Chimby y acompañan con cariño a la familia.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO Escr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Julio Mansilla Lami, María Laura Lescano y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a la familia.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO Escr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Francisco Berdaguer, su esposa María Lastenia Atterbury, sus hijos Francisco y Mariana lamentan el fallecimiento de su amigo y acompañan con todo cariño a su familia.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO Escr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Alberto Villaverde, Marta Galindez, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Ana Lía, a sus hijos y nietos.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO Escr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Beatriz Meossi de Cáceres, sus hijos Carlos, Augusto, Luis, María y sus respectivas familias lamentan su fallecimiento y acompañan con gran dolor a sus familiares. Elevan oraciones a su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO Escr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Daniel Fiad y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO Escr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Malena Arce, Minola Arce y Jorge Castro, Manuel y Álvaro Arce participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Chimby. Acompañan con cariño a su familia y ruegan oraciones a su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO Escr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Luis Manuel y Pablo Pericás participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Chimby y acompañan cariñosamente a su familia. Ruegan oraciones a su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO Escr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. María Cecilia Medrano, sus hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos, nietos y demás familiares en este momento de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO Escr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Facundo Sayago y Claudia Fragaliti lamentan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO Escr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Beatriz María Ducca de Kozameh y María Lía Kozameh participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de pesar.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO Escr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Ana Lía, Diego, Luciana y Cecilia, a sus nietos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Blanca González Ceballos de Vittar y sus hijos María Cecilia, Jorge Omar y Héctor Alejandro y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento acompañando a su esposa e hijos en tan doloroso trance.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. María Teresa Taboada de Falcione y sus hijos Jorge, Agustín y Pilar con sus respectivas familias participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a su esposa y a sus hijos en tan doloroso momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Juan José y Adriana Guzmán participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Ana Lía y a sus hijos en este momento de tanta tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Desde Buenos Aires, su amigo Hugo Cesca, participa el fallecimiento de su querido amigo Chimbi, haciendo llegar a su esposa, hijos y nietos sus más profundas condolencias.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Guillermo Alegre y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos y demás familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Sus compadres Fernando Barrionuevo, Marta Sapunar, sus hijos Juan Jose y Guadalupe; Fenando y Analia, Marta Maria y Martín; Sebastian y Carolina y sus nietos, despiden con mucho pesar el gran amigo y elevan oraciones en su querida memoria

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO Escr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Eugenia Gomez Jensen, sus hijos y respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO Escr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Antenor Alvarez, participa con dolor su fallecimiento. Pide oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Santiago Volta, Patricia Vidal y familia, participan con dolor el fallecimiento de Chimbi y acompañan al querido Diego y familia en este dificil momento.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Ana Beatriz Gatti, sus hijos Jorge y Gabriela Zahorski con sus respectivas familias,participan con consternados el fallecimiento de su dilecto amigo Chimbi, acompañan en este momento de profundo dolor a su esposa Ana Lia, sus hijos Luciana, Cecilia, Diego, nietos y demas familiares. Vuela alto Chimbi en concordancia con tu generosidad. Viviras por siempre en nuestros corazones y brille para Ti la luz que no tiene fin. Elevemos plegarias en su memoria por el eterno descanso de su alma.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Que Dios lo reciba en el Cielo y de resignacion a su familia. Freddy Habra, Anita Jorge, Luciana Habra y familia acompañan a su esposa, hijos y famlia.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO Escr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Norberto Scaraffía, su esposa Felicitas Martilotti y sus hijas Felicitas y Rocío lamentan su fallecimiento y acompañan con oraciones a su familia.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Bibiana T. Meneghini y sus hijos Alejandro y Albena, Julieta y Franco, Bruno y Lorena, acompañan con dolor el fallecimiento del amigo "Chimbi", rogando oraciones en sumemoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Marcela Terzano, sus hijos Delfina, Alejandrito y Justina, despiden con mucho dolor al querido tio Chimbi.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Analia Terzano, Dario Palavecino, Carmelo y Leon Vidal Terzano, despiden con mucho dolor al querio Tio Chimbi.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Hugo Anatole Castro, Elizabeth Castro y Jose Roque Ferreiro, participan con dolor el fallecimiento del amigo Chimbi. Ruegan resignacion y paz para Ana Lia y sus hijos.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Remo Terzano Habra, Maria Elena Feijoo e Isolina, lamentan su fallecimiento.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Bernardo Villegas, Maria Claudia Azar e hijos,participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Chimbi y acompañan a su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Ana Maria Pons y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en el dolor de su pérdida.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. La Promocion 71 del Bachillerato Humanista Moderno, participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de Ana Lia y acompañan a su familia en estos tristes momento. Se ruega una oración en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Rodolfo Amestegui y Lola Monti, su hijos Lourdes, Rodolfo, Mariana y Paula y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Sebastian Carlos Rimini, su esposa Paola Macchiarola, participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Luis Caporaletti y Sebastian Caporaletti, participan con dolor el fallecimiento del querido Chimbi. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (CHIMBI) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Alberto Servente, Silvia del C. Abalovich, sus hijos María Fernanda y Luis Cantizano, Roberto y María Elena Fanjul, María Josefina y Franco Parisini, Marcos y Lucia Alvarez y Juan y Constanza Dacunda y nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Chimbi y acompañan con mucho cariño a Analía y sus hijos Luciana, Cecilia y Dieguito, elevando oraciones para su descanso en paz.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Mery Atias, sus hijos Agustin y Mariano Sarquiz, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESC. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Escribanos Dora Llama, Gustavo y Tania Darchuk, Dr. Cristian Martínez Martínez López participan el fallecimiento de su apreciado amigo y colega.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Dr. Miguel Eugenio Zirpolo y Sra. Marta Blanes, sus hijos Rosa María y Miguel Eugenio, participan su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso trance.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Jorge Gomez Paz, sus hijos Cruz, Sebastián, Eugenio, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido Chimbi y acompañamos a Analia e hijos con mucho cariño. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. "Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí.". Graciela Sarquiz, sus hijos Sergio Alejandro y Gustavo Miguel Mourkazel Sarquiz participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (CHIMBI) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Esc. Ríos Olivero Ma. Constanza y sus hijas Briana y Pia Mikkelsen Loth Acompañan con mucho cariño a la Esc Ana Lía Terzano, sus Hijos Diego, Luciana, nietos y demás familiares en este doloroso momento. Que en paz descanse estimado Escribano. Elevamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO Escr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Osvaldo Palau, María Inés Fiad y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO Escr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Ing. Osvaldo Rios Olivero y Flia. Acompañan con mucho cariño a su esposa, hijos, nietos y demás familiares en este doloroso momento. Elevamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (CHIMBI) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Mayci Zabala despide al querido amigo Chimbi y acompaña a Ana Lia y familiares en el duelo.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (CHIMBI) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Salvador Martinez y Graciela Fernández participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Analia y familia en estos momentos de dolor.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO Escr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Miguel Ángel Jorge y Gloria Esther Vidal y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Carlos Rodolfo Epstein, Laura Mabel Vittar de Epstein y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su esposa y los suyos en estos momentos de congoja. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (CHIMBI) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. El Dr. Daniel Escobar Correa lamenta la pérdida de su gran amigo Chimbi. Participa junto a su flia con dolor el fallecimiento y acompaña a sus seres queridos en este triste momento. Ruega una oración en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO Escr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Mario Merino, María Julia Ponce e hijos participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa Analía e hijos. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesyé y sus hijos participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a la familia en estos momentos. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (CHIMBI) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. No es fácil decir adiós, es por eso que te decimos hasta siempre querido Chimbi. Nos dejaste en silencio pero con la certeza que en nuestro corazón quedaron grabadas tu voz, tu alegría y los buenos momentos que nos brindaste. Te recordaremos como un hombre de profundos valores y compromiso. Gracias por lo dado, lo compartido y que el tiempo sea un aliado para atenuar el dolor de tu partida. Sus secretarios y amigos Marito, Graciela, Naty, Yanina y José participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (CHIMBI) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Ante esta pérdida solo queda decir que hermoso que nuestros caminos se hayan cruzado. Dejas un vacío grande pero los seres como vos trascienden. Yenny Gimenez y Marisa Gerez participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (CHIMBI) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez Mas, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa Analía y a sus hijos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO Escr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Ricardo Pernigotti, su esposa Analia e hijos, acompañan a toda su familia en este triste momento, recordando al querido Chimbi, viejo amigo de Juventud. Q.E.P.D.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Jorge Bravo, Susana Herrera Cerro y sus hijos Manuel Ignacio B., Alejandra Paglietino, Juan Martín B., Sofía Facello, María Virginia B., Ramiro García Rivera y Adriana María B. participan con profunda tristeza del fallecimiento de su amigo Edmundo -Chimbi- Gómez y acompañan a su familia en este momento de dolor.

JULIÁN, SIRLEY LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Héctor Raúl Abatedaga y María Eugenia Jugo, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, SIRLEY LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Olga Ríos de Jugo junto a sus hijas, hijos políticos y nietas, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, SIRLEY LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Sus amigas Adela, Celia y Marta Pece participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanas Mary y Lucy y a sus sobrinos en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, SIRLEY LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Griselda Cremaschi de Julián, sus hijos Celia y Marcelo Martínez, Leandro Julián y Claudia Torres, nietos Guadalupe y Ezequiel, acompañan a la familia en tan tristes momentos y elevan oraciones en su memoria.

JULIÁN, SIRLEY LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Hijos de Miguel y Blanca Assef, acompañan con dolor su fallecimiento y deseándoles pronta resignación a sus familiares. Elevando una oración en su memoria.

JULIÁN, SIRLEY LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Sania Bitar y familia, participan su fallecimiento y acompañan a su hermana Mary e hijos en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, SIRLEY LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Sus amigos Olga, Alejandro y Alberto Cheein y sus respectivas familias, despiden a Sirley con profunda tristeza y acompañan a sus hermanas y sobrinos en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, SIRLEY LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Ante la inesperada noticia de tu partida te despedimos con admiración, cariño y agradecimiento. Que encuentres la luz y goces del amor y la paz del cielo. Hasta siempre querida Shirley Luisina y Carmen Mansilla.

ORIETA, PEDRO WALTER DR. (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/23|. "El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vivirá eternamente". Ahora ya estás descansando junto a tu madre, la Virgen María, que la seguiste por todos los lugares que estuvo y nos compartiste a través de tus libros. Tus amigos Raquel, Silvia y su esposo Ricardo Rodríguez participan con dolor su repentina pérdida, a todos sus familiares y afectos.

DIAZ DE SOSA, MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/23|. Recibela a tu sierva Señor y dale vida eterna. Su hija política Gladys Beltán, sus nietos Javier, Marcelo, Roque y Gladys Sosa, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Sagrado Corazon de Jesus, al cumplirse nueve dias de su fallecimiento.

REINIERI, ÁNGEL FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/23|. "Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para El Señor morimos, así pues, sea, que vivamos o muramos, del Señor somos". (Rom. 14,8). No te hemos perdido, siempre vivirás en nuestros recuerdos y corazones. Su esposa Mercedes, hijos Cintia, Lourdes y Álvaro, nietos, su hermano Walter y demás familiares invitan a la misa a realizarse el día 11/6 en la iglesia San Roque a las 20,30 hs. al cumplirse 1 mes de su partida a la Casa Celestial.

ZUAÍN, MORIS ROBERTO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/23|. Su esposa, hijos, nietos invitan a la misa que se realizará en la iglesia San José del Bº Belgrano hoy 11 de mayo a las 18 hs.

CEJAS, NILDA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Su esposo Carlos, sus hijos Carlos, Nilda, Guillermo, hijos pol. nietos y demás fliares. participan el fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Los Romanos. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SILIGHINI, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Su hermana Nelly, participa su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio La Misericordia de La Banda.

SILIGHINI, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. El Dr. Luis Roberto Zuaín participa su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio La Misericordia de La Banda.

CÓRDOBA, NORMA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 8/6/23|. Su madre, hija, esposo, hermanos y sobrinos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

MALDONADO, SERVANDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Sus hijos César, José, Oscar, Georgina, Juan, Néstor, Valeria, hijos politicos, nietos, bisnietos y demás familiares sus restos fueron inhumados ayer 11 horas en el cementerio de Clodomira. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

PERALTA, DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Su hija Berta, su hijo político Juan y sus nietas Romina y Estefanía participan con dolor su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy 11 en el cementerio de El Simbol. Caruso Cia. Arg. de Seguros SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RUSSO, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/23|. Dios y la Virgen te reciban en su reino y descanses en paz. Dr. Jorge Fiad su esposa Alcira Giro de Fiad sus hijas Maria Eugenia y Maria Agostina con sus respectivas familias acompañan a la familia de su querida vecina y rogamos una oración en su querida memoria. Loreto.