FÚNEBRES | 13 DE JUNIO DEL 2023

13/06/2023 - 04:28 Funebres

FALLECIMIENTOS

12/06/2023

- Frida Gramajo

- Berta Rosa Rodríguez

- Estela Isabel Castillo

- Andrés Vicente Rodríguez (La Banda)

- Raúl Ricardo Ledesma (Forres)

- Elsa Manuela Bravo

- Aldo Nicolau

- Eduardo Miguel Prelato (Ojo de Agua)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escribano EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Constanza Fabián, Perla Fernández y Mario Frágola participan con mucho dolor el fallecimiento del escribano Chimbi y acompañamos a su familia en este difícil momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escribano EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Constanza Fabián participa el fallecimiento del escribano Chimbi una persona inteligente y pragmático hacía de la profesión todo ma sencillo, mi más sentido pésame a mi amigo Diego, Analía y a toda su familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escribano EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Miembros del Consejo Directivo del Colegio Notarial de Santiago del Estero, con profundo pesar despide al Escribano Chimby, esposo de la Escribana Ana Lía Terzano y padre del Escribano Diego Emiliano Gómez Terzano, titular y adscripto respectivamente del Registro Notarial Nº 16 de esta ciudad de Santiago del Estero y acompañan a su familia en este difícil momento, rogando que su alma descanse en paz en los brazos del altísimo y brille para él la luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escribano EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

El personal dependiente del Colegio Notarial de Santiago del Estero participa con pesar el fallecimiento del esposo y padre de los Escribanos Ana Lía Terzano y Diego E. Gómez Terzano respectivamente y acompañan en la oración, rogando por su descanso eterno junto a nuestro Padre Celestial.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escribano EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

La Gerencia del Sanatorio San Francisco: Dr. Rosmiro Fernández, Dr. Juan Manuel Pereyra, Dr. Fernando Turrado participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompaña a su hijo Diego Gómez Terzano y familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escribano EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Dr. José Dante Yanuzzi , Alfonso Carlos, Juan Pablo, Hugo Franco Yanuzzi y sus respectivas familias de adhieren con profundo dolor a su deceso y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escribano EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Elvira Adriana Cerro, Irene y Virginia Viaña y Fernando Leoni Viaña participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escribano EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

El club Atlético Central Córdoba participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en tan difícil momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escribano EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Francisco José Lami Hernández, su esposa Emilia Susnjar, sus hijos Francisco José, María Emilia, José Antonio, hijos políticos Florencia, José participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a su familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Escribano EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Hebe Susana Rentería y sus hijos, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VICTORIA ELIZABETH CORIA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/6/23 y espera la resurrección.

Nuevo Sanatorio Santiago SRL lamenta con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

BEATRIZ LÓPEZ DE GÓMEZ - JOSÉ MARÍA GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 13/6/90 y el 13/6/81 y esperan la resurrección.

“Señor míranos y danos fuerzas, Tú siempre estás pronto a ayudarnos. Nos consuela la esperanza del reencuentro eterno”. Su hijo Dante Antonio del Valle Gómez, nietos, bisnietos y tataranietos los recordamos hoy a las 20 hs en la Catedral Basílica, al recordarse un nuevo aniversario de sus fallecimientos. Ruegan oraciones en sus queridas memorias.

INVITACIÓN A MISA

WALTER RAMIRO DEL VALLE PERALTA GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección.

Querido Ramiro, hoy cumplirías 42 años. Te queremos y te extrañamos mucho. Feliz cumple junto a nuestro Padre Celestial. Su abuelo Dante, su mamá Tuky y sus hermanos Juancho, Gustavo, Lorna y Gabriela invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Catedral Basílica. Eleva oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

JOSÉ EDUARDO BASUALDO (Tati)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/6/23 y espera la resurrección.

“Señor dale el descanso eterno. Al cumplirse los nueve días de su partida, su esposo Elva Ramón, sus hijos Daiana, Martín y Romina, sus nietos Octavio, Alfonso, Martina y su hermana Mirta piden una oración en su memoria. Invitan a la misa hoy a las 19 en la Pquia. San José, Bº Belgrano.

RECORDATORIO

JOSEFA PAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/6/22 y espera la resurrección.

A un año de tu vuelo a la Casa del Señor, te recordamos con infinito cariño, sos la estrella que ilumina nuestras vidas.

Gracias madre querida por todo el amor que nos diste. Tu hija Elina, hijo político José y tu nieto Hernán Darío. Elevan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

JOSEFA PAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/6/22 y espera la resurrección.

A un año de tu partida al Reino Celestial, estás presente día a día, recordamos tus dichos y ocurrencias que nos arranca una sonrisa a pesar de la tristeza de no tenerte. Gracias madre querida por tanto!

Tus hijas Mary, Amalia y Susy, hijos políticos nietos y bisnietos elevan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

RODOLFO ERNESTO SORIA (Rofi)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/5/23 y espera la resurrección.

Sus hijos Rodolfo, Eduardo y Natalia, invitan a la misa que en su memoria se realizará el Martes 13 a las 19 hs. en la Iglesia San Francisco.

BRAVO, ELSA MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/23|. Sus hijos Aldo, Marcelo, Marisa, h. politicas Roxana y Cintia, nietos Juanjo y Mati, Álvaro y demás familiares,sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio Jardin del Sol. COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

BRAVO, ELSA MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/23|. "Dios te recibió en su morada celestial. Descansa en paz, madre querida". Sus hijos Federico, Marisa y Marcelo participan con hondo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, ELSA MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/23|. "Una estrella nos guía y nos cuida desde el cielo. Gracias por todo, abuela madre". Su hijo Federico, su esposa Cynthia y su nieto Álvaro participan con dolor su partida a la casa del eterno descanso.

CASTILLO VDA. DE PELLENE, ESTELA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/23|. Sus hijos Dr. David Pellene, Emilce Pellene, nietos, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer 11hs en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

CASTILLO VDA. DE PELLENE, ESTELA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/23|. Señor Jesus, te pido de corazón por mi querida madre Estela, ella me dio la vida, me amó, me enseñó a rezar y amar. Cuidó de mi con cariño y con su ejemplo me enseñó a preocuparme por los demas. Ya partio para encontrarse contigo. Tu señor de la vida la viniste a buscar para llevarla a vivir en la Casa de nuestro Padre Dios. Su hijo Ing. Moises Elias Pellene, sus nietas Agustina Isabel y Sara Julieta, participan con dolor su fallecimiento.

CASTILLO VDA. DE PELLENE, ESTELA ISABEL (q..e.p.d.) Falleció el 11/6/23|. Sus hijos Dr. David Rito Alberto Pellene y Emilse Ramona Pellene, participan su fallecimiento.

CASTILLO VDA. DE PELLENE, ESTELA ISABEL (q..e.p.d.) Falleció el 11/6/23|. Sus nietos Agustina, Isabella, Valentina, Lucas, Julio, Sara, Milagros, Micaela y Felipe Agustin, participan con dolor su fallecimiento.

CASTILLO VDA. DE PELLENE, ESTELA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/23|. Tu mamá ahora descansa en los brazos del Señor, recuerda que ya es un ángel y que vivirá por la eternidad. Sus amigos Liliana, Celeste, Daniel y sobrinos políticos, participan con profundo dolor su fallecimiento y a acompañamos a la Dra. Emilse Pellene y familia en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

CASTILLO VDA. DE PELLENA, ESTELA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/23|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar el me hace descansar en verdes praderas, me conduce a las aguas tranquilas y reparan mis fuerzas, me guia por el recto sendero por amor de su nombre. Karina Diaz Almiranda y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

CASTILLO VDA. DE PELLENE, ESTELA ISABEL (q..e.p.d.) Falleció el 11/6/23|. Damian Rodriguez, su fiel ayudante, participa con dolor su fallecimiento.

CASTILLO VDA. DE PELLENE, ESTELA ISABEL (q..e.p.d.) Falleció el 11/6/23|. Agustina y Felipe Agustín Pellene, participan con dolor su fallecimiento.

CASTILLO VDA. DE PELLENE, ESTELA ISABEL (q..e.p.d.) Falleció el 11/6/23|. El Plantel profesional de Fútbol Femenino del Club Altético de Estudiantes, participa el fallecimiento de la madre del Dr. David Rito Alberto Pellene.

CASTILLO VDA. DE PELLENE, ESTELA ISABEL (q..e.p.d.) Falleció el 11/6/23|. El equipo de Fútbol 5 Valusa, participa el fallecimiento de la mamá del Dr. Pellene.

CASTILLO VDA. DE PELLENE, ESTELA ISABEL (q..e.p.d.) Falleció el 11/6/23|. Dr. David R. A. Pellene, Mría del Carmen Vega, sus nietos Valentina y Lucas Pellene participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO VDA. DE PELLENE, ESTELA ISABEL (q..e.p.d.) Falleció el 11/6/23|. Damian Rodríguez y Anabel Mansilla participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO VDA. DE PELLENE, ESTELA ISABEL (q..e.p.d.) Falleció el 11/6/23|. Ing. José Félix Alfano,su esposa Marcia L. Valladares e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos difíciles momentos.

CASTILLO VDA. DE PELLENE, ESTELA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/23|. Raúl A. Tuma y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su compañero de trabajo y amigo. Acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTILLO VDA. DE PELLENA, ESTELA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/23|. Sandra Zeman participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amiga y comadre Emilse Pellene y abuela de su ahijada Isabella Baudano Pellene, de sus amigos Elias y David y sus respectivas familias. Los acompaño ante tan irreparable pérdida.

CORIA, VICTORIA ELIZABETH (q.e.p.d.) Fallecó el 11/6/23|. Maria del Carmen Oberlander participa con dolor el fallecimiento de su querida compañera Vicki y acompaña en este momento de dolor a su familia. Ruega una oración en su querida memoria.

CORIA, VICTORIA ELIZABETH (q.e.p.d.) Fallecó el 11/6/23|. Te despedimos con mucha tristeza y dolor tus compañeras de la promoción 79 del colegio de Belén. Siempre estarás en nuestros corazones como aquella que puso alegría en todas las juntadas. Descansa en paz querida compañera y brille para ti la luz que no tiene fin. Acompañamos en este momento difícil a tu familia. Rogamos una oración en tu querida memoria.

CORIA, VICTORIA ELIZABETH (q.e.p.d.) Fallecó el 11/6/23|. Te despedimos con mucha tristeza y dolor tus compañeras de la promoción 79 del colegio de Belén : Analia Borras, Adriana Zeballos, Adriana Corzo, Adriana Yoles, Adriana Rebullida, Adriana Sacco, Alicia Diven, Liliana Gamietea, Susana Alonso, Beatriz Cisneros, Alejandra Coronel, Marcia Della Rosa, María del C. Oberlander, Alejandra Gutiérrez, Gladys Díaz, Julia Alegre, Silvina Aguirre, Leisa Cáceres, Nelibe Turk, Silvia Gutiérrez, Inés Yocca, Silvia Sánchez, Adela Castaño. Descansa en paz querida compañera y brille para ti la luz que no tiene fin. Acompañamos en este momento difícil a tu familia. Rogamos una oración en tu querida memoria.

CORIA, VICTORIA ELIZABETH (q.e.p.d.) Fallecó el 11/6/23|. Dr. Luis Milet y Elena Díaz Daviou participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORIA, VICTORIA ELIZABETH (q.e.p.d.) Fallecó el 11/6/23|. Sus amigas Emma y Nony participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Vicky y acompañan a su familia en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

CORIA, VICTORIA ELIZABETH (q.e.p.d.) Fallecó el 11/6/23|. Dr. Néstor Giraudo, su esposa Cristina Ávila, sus hijos Adrián, Pablo, Vanina, Cristhian y familias participan el fallecimiento de nuestra querida Vicky y acompañan en estos momentos a su estimada familia. Elevan oraciones en su memoria.

CORIA, VICTORIA ELIZABETH (q.e.p.d.) Fallecó el 11/6/23|. Dr. Daniel Goitea y familia; Dra. María Pía Goitea despiden con profundo dolor y cariño a la querida Vicky. Ruegan una oración en su memoria.

CORIA, VICTORIA ELIZABETH (q.e.p.d.) Fallecó el 11/6/23|. Enrique Ávila, Mirta Vicente, sus hijos Eugenia, Cecilia y Sebastian, despiden con dolor a nuestra Vicky, extrañaremos tu presencia.

CORIA, VICTORIA ELIZABETH (q.e.p.d.) Fallecó el 11/6/23|. Dr. Sebastián Avila y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORIA, VICTORIA ELIZABETH (q.e.p.d.) Fallecó el 11/6/23|. Vicky querida descansa en paz, tus amigas Nancy Prieto, Adriana Di Capua y Elisa Castro participa con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Su tía Blanca Antonia Gómez de Amil Feijoo, sus hijos Mirta, Augusto, Miriam y Susana y sus respectivas flias, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Chimbi, acompañan a su flia. en estos momentos de dolor. Ruegan una oración en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Carlos Ramos Taboada, Susana Carol, sus hijas Antonieta y María y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevando oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO Escr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Silvia Llavar y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a Ana Lía e hijos.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO Escr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Mabel Sarasate y sus hijos Belén y Tomas, Santiago y Valentín Villegas participan con dolor su fallecimiento y abrazan a Ana Lía y sus hijos con mucho cariño.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Francisco E. Cerro, Maria Mercedes Clusella, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Mariano R. Oieni, participa con gran dolor su fallecimiento y acompaña a su hijo Diego y demás familiares en estos momentos de profunda tristeza. Estimado amigo Diego siempre te acompañaré, espiritualmente, tu padre y te guiará con su amor. Elevo oraciones por su eterno descanso y cristiana resignación de su familia.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Alina Brandan de Oieni y sus hijos Maria Alina Oieni, Daniel Leonardo Abdala y Mariano Ramón Oieni, participa su fallecimiento y acompañan a su hijo Diego y flia. en estos momentos de dolor. Elevan oraciones por su eterno descanso y consuelo de su flia.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Manuel Jorge, Norma Miriam Fares y sus hijos Paola, Mauricio, María José y sus nietos participan con mucho dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Santiago Electricidad, dueños y empleados participan el fallecimiento de quien fuera cliente y amigo de muchos años. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO Escr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". José Pernigotti y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Carlos Pemán y familia participan el fallecimiento de su querido amigo Chimbi. Acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones a su querida memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Dr. Luis Milet y Elena Diaz Daviou participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Socios, directores, Médicos, Técnicos, Administrativos y todas las personas que conforman el Instituto del Diagnóstico de Santiago del Estero despiden al estimado escribano y acompañan en el dolor a su esposa Ana Lía, a sus hijos y demás familia.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Carolina Sarmiento, sus hijos Pablo Eugenio y María Laura Avendaño participan con inmenso dolor su partida terrenal, una vida eterna de buena vecindad, muy buena amistad y un dechado de intenso cariño, afecto y múltiples acciones de generosidad y solidaridad que nos unió por siempre y para siempre. Gracias por todo y por tanto, Chimby. Vivirás eternamente en nuestros recuerdos y en nuestros corazones. Acompañamos a Analía, hijos y nietos.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Gustavo Adolfo Zavalia, su esposa Benavente Maria Mercedes e hijos: Gustavo Benjamin, Francisco Adolfo y Agustin Santiago, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este dificil momento.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Juan Manuel Bonacina, su esposa Adriana Slapak, hijos y nietos participan con profundo pesar el fallecimiento de nuestro estimado Chimbi. Acompañan a su familia en tan doloroso momento. Descansa en paz.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. "Dichosos los limpios de corazón porque verán a Dios". María Silvia Gigena, Ramón Álvarez, sus hijos Agustín, Tomás, Gabriela y Facundo participan con dolor el fallecimiento del querido Chimby. Acompañan a su esposa Analía e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Aurora Ramos Taboada y Vicente Massot; Maria Victoria Zavalia y Alejandro Savastano y Benjamin Zavalia acompañan con cariño a la flia en este momento de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Josefina Maria Abalovich y sus hijos Ernestina, Lorenzo y Salvador Traine Abalovich, participan del fallecimiento de Chimbi y acompañan a su esposa Ana Lia y a sus hijos Diego, Luciana y Cecilia en este momento de profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Eugenia Abalovich y sus hijos Olivia y Cirilo participan del fallecimiento de Chimbi y acompañan a Diego y toda su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Julio E. Estofan y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su entrañable amigo.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Jorge, Julio, Esteban, Mía Estofan y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. La Honorable Comisión Directiova del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Santiago del Estero (SIVENDIA) participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo de nuestra casa y rogando al Señor por la pronta resignación de su familia. Que brille para él la lu que no tiene fin.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Arturo Curi, su esposa Lilyan y sus hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Chimbi y acompañan con afecto a toda su familia, nunca te olvidaremos. Descansa en paz. Amigo.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO Escr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Pedro H. Julián y María Alejandra Giuliano participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO Escr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Santiago del Estero Golf Club lamenta el fallecimiento de su socio vitalicio y ex presidente de la institución, saluda a su sra esposa Analía Terzano e hijo Diego Gómez Terzano, socios de nuestro club, acompañándolos en este momento de tan profundo dolor.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO Escr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Ramiro López Bustos, Alejandra Voss y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en la oración.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Manuel Sánchez y Elena Marina Piccardi, junto a sus hijas María Elena y María Laura y sus familias participan con gran pesar su fallecimiento. Acompañan a su esposa e hijos con gran cariño en este triste momento. Elevan oraciones rogando por su descanso eterno.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO Escr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Luis Eduardo Lescano y familia participan su fallecimiento y acompañan en este momento de dolor a Ana Lía y a sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. María del Carmen Parente de Monicci Kuran junto a sus hijos Florencia y Emiliano participan el fallecimiento del apreciado colega y acompañan en el dolor a su esposa Ana Lía y a sus hijos con mucho cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Dr. Eduardo Coroleu, Romina Sarquiz y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Chimby y acompañan en este triste momento a su familia.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Sarquiz Enrique, Cristina Ríos e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Isabel de Auad, sus hijos Doctores Mario Alejandro, Claudio Hernán y Gabriela Auad, participan su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en tan irreparable pérdida.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (CHIMBY) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. El Grupo de Ladies Select: Elli, Delia, Gaby, Susana, Kaia,Graciela, Mónica, Ethel y Zuny participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Analía y familia en este triste momento. Elevan oraciones en memoria del querido Chimby.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (CHIMBY) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Arturo Lorente y Sra, sus hijos Martín, María Noel y María Florencia participan su fallecimiento y acompañan a Analía y familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Su amigo Mario Roberto Abalos participa su fallecimiento con pesar, acompaña a su familia en estos momentos de dolor y eleva oraciones por su eterno descanso.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Juan Bautista Paz, Maria Natalia Soria y sus hijos Javier, Maria de Huerto y Mariano participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos difíciles que le toca vivir.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Gustavo Mariano Paz, Maria Fernanda Barbesino y su hijo Joaquín participan con profundo dolor su fallecimiento.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Gustavo Paz, Rocio Villada y sus hijos Bartolome y eEsmeralda participan de su fallecimiento y acompañan a su familia, en especial a su amigo Diego. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Joaquin De Arzuaga, Carolina Meneghini e hijos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Nicolas Olmedo, Isabel Meneghini e hijas, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Marcelo Acuña, Nadia Bitar y familia, participan con dolor el fallecimiento del querido Chimbi, acompañando fraternalmente a Analia, Diego y demás familiares en la irreparable perdida sufrida. Se ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Javier B. Meneghini, Natalia Cerain e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Jesus Misericordioso reciba en el Paraiso Celestial a Chimbi. Olga Crespin Vda de Bitar sus hijas Zulma y Oscar Gerez, Nadia y Marcelo Acuña, Mariela y Alejandro Papa , Judith con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Federico Meneghini y Anabel Suarez Zambolín, participan con profunda tristeza su partida. Pedimos oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Maria Isabel Zavalia de Meneghini, Magdalena Meneghini y Patricia Meneghini, lamantan su fallecimiento y acompañamos a la familia en este dificil momento.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Agustin Meneghini, lamenta su fallecimiento y ruegan plegarias en su querida memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Fernanda Yachelini de Catella, sus hijos Guido, Pedro, Guillermo, Agostina y sus respectivas familias y Marisa de Yachelini, lamentan profundamente el fallecimiento de su querido amigo Chimbi y acompañan a esposa Ana Lia, sus hijos y demas familias en estos momentos de dolor.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (CHIMBY) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Daniel Casadei, su esposa Ana y sus hijos Ana María, José Marín y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Analía y sus hijos Diego, Cecilia y Luciano.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Alejandro Cáceres, María A. Lines y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan elevar una oración en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Directivos y personal de las empresas INGECON SRL y FERRETERIA COMERCIAL COLON SRL participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Ing. Juan Raúl Gerez, Ing. Roxana Gerez, CPN. Nilda Viviana Gerez, Gustavo Gerez y Guido Martin Gerez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. María Aglaé Cremaschi, Lautaro Peralta Galván y Silvina Volta Chazarreta participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Ramón Pena, su esposa Belén Basualdo de Pena y sus hijos participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO Escr. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Héctor Molina y Sylvia Petros lamentan la partida de Chimbi Y acompañan con mucho cariño y un abrazo muy apretado para Ana Lía, sus hijos y toda su flia.QEPD.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Ing. Juan Chejolan, su esposa Norma Dapello, sus hijos Alberto y Mariano participan con dolor el fallecimiento de este profesional que será recordado por su trato correcto y respetuoso y acompañan a su esposa Dra. Analía Terzano e hijos en estos momentos de pesar.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Enrique Agüero y Cecilia Degano, sus hijos Lucas, Juan Pablo, Javier y respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en tan doloroso momento. Elevan una oración en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Ricardo Abate, María Isabel Rímini Carol y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Marta Curia de Gallo y sus hijos Coty, Marcela y Pedro Leon, te despedimos con mucha tristeza y cariño. Gracias por ser parte de nuestras vidas. Nos quedamos con los recuerdos inolvidables de una amistad de toda la vida. Ya estas con tu amigo Periquin. Te vamos a extrañar. Abrazamos con cariño a Ana Lia, Luciana, Cecilia y Diego.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Pedro León Gallo despide a su querido padrino Chimby y acompaña a los Gómez Terzano. Te recordaré siempre. Con inmenso cariño.

GRAMAJO, FRIDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/23|. Sus hijos Gladys y Kelly Villalva, sus hijos politicos José y Angi, sus nietos Lucas, Agustina, Tomas, Benjamín, Franco ,Luciano y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio de Arraga SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

JULIÁN, SIRLEY LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Sus primos, hijos de Abdo Julián y Susana Sialle y familias: Mario García, sus hijos Wolffy y Federico participan con profundo dolor su partida hacia el Reino Celestial rogando al Señor te reciba en su gloria con el coro de ángeles, dándote la bienvenida. Prima querida, queda en nosotros tu recuerdo imborrable, el que vamos a atesorar. Fuiste una mujer íntegra, con valores que solo los que te conocimos y tratamos, podemos destacar. El cielo está de fiesta con tu presencia. Te queremos mucho.

JULIÁN, SIRLEY LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Lilia Corlli de Abido y familia participan con profunda tristeza el fallecimiento de su querida amiga. Ruegan que el Señor la tenga en su santa gloria y de pronta resignación a su hermana Mary y familia.

JULIÁN, SIRLEY LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. El Presidente Interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch, Miembros del Consejo Gremial, Síndico, Gerente General, CPN Graciela Muratore de Corona participa su fallecimiento y eleva una oración en su memoria.

JULIÁN, SIRLEY LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. El ex director de la Escuela Primaria, Prof. Julio Medina participa con dolor el fallecimiento de su amiga Sirley acompañando en esto penoso momento a su ex compañera Lucy. Respetuosas condolencias para toda la familia.

NICOLAU, ALDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/23|. Su esposa Blanca Bustamante, su hijo Aldo, su hija política Mabel y sus nietos Franco y Sergio participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RODRÍGUEZ,BERTA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/23|. Su hijo Sebastián, hijos políticos María, Esteban, nietos Claudia, Florencia, Fabri, Nathanel, y demás familiares. SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

ACOSTA,JOSÉ FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/13|. Papi querido: el tiempo pasa pero el dolor de tu ausencia permanece en nuestros corazones, Su esposa Nora Ovejero,sus hijos y demás familiares lo recuerdan con mucho amor a diez años de su fallecimiento e invitan a la misa hoy en Catedral Basílica las 9.30 hs .Elevan oraciones en su memoria.

CARABAJAL DE TORRES, BETTY (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/05|. "¡Que amable es tu morada, oh Señor de los Cielos"! Querida Madre, dieciocho años de tu ausencia en nuestra vida, significan mucho dolor, tristeza, angustia, desconsuelo, nostalgia, siempre extrañarte y jamás olvidarte, y nuestro agradecimiento a Dios por haberte tenido. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se realizará hoy a las 19 hs. en la Iglesia San Francisco al cumplirse un año mas de su partida a la Casa del Señor.

RODRÍGUEZ, ANDRÉS VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/23|. Sus hijos, Marina, Mario, Faustina, Daniel, Feliciana, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia - COB. CARUSO S.A - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

SCHIAVA, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Natalio de la Llama y flia lamenta profundamente el fallecimiento de su amigo y eleva oraciones en su memoria.

SCHIAVA, JUAN Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Nilda Guberville, sus hijas Silvina y Carolina Moreta y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Juanse, Ramiro y Karina. Ruegan oraciones en su memoria.

SCHIAVA, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. María del Luján Tauil de Contreras, Amira Isabel Tauil, Graciela Tauil de Neme y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a la familia en estos dolorosos momentos. Se ruegan oraciones en su memoria.

SCHIAVA, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Aníbal Pellegrini y Estela V. Urrere participan con mucho pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus familiares. Elevan oraciones en su memoria.

SCHIAVA, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Directivos de la Empresa Del Tejar S.A., Personal Administrativo, Técnico y de Obra; participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SCHIAVA, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Vicente Lo Bruno, su esposa Matilde Herrera, sus hijos Fernando, Pablo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

SCHIAVA, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Dora Yolanda Reynoso de Abdala (Chicha), y sus hijos Víctor, Marily, Gustavo, y Marisa Abdala y su esposo Arturo Lastra, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida hija Carito y a su esposa Amelia. Que brille para él la luz que no tiene fin.

SILIGHINI, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. Blanca Gómez de Amil Feijoo, sus hijos Mirta, Tati, Miriam y Susana y sus respectivas flias, participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Nora Amil Feijoo, sus hijos y demás familiares en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, RAÚL RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/23|. Sus hermanos Jorge, Nélida, Ramón ,sus hnas politicas Poli y Liliana, sus sobrinos Ivana, Gonzalo, Victoria y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy en horas de la mañana en el cementerio de Forres. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 4219787 CEL 3854386686.

PRELATO, EDUARDO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Su esposa Silvia Teleña, sus hijos Mitsy Paola, Mauro Gentil, Melina Lucía, hijo político Juan J. Fernandez, sus nietos Lauti, Mily y Lucio participan con profundo dolor y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma. Ojo de Agua.

PRELATO, EDUARDO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Si sabrás de vientos y sequías, de sembrar en temporada para cosechar justo a tiempo...si sabrás de mala suerte, de fuego arrasador, de pérdidas de todo el año...si sabrás de pasar a punto y de embutir tus exquisitas especialidades... Nos mal acostumbraste a escucharte y entender lo que era un gringo laburante, de sol a sol, de lluvia a granizo. En tu mesa recibías a todos, al que más necesitaba y al que más tenía y mezquinaba. Fuiste y seguirás siendo para los que te quisimos, el primo Eduardo, el gringo de la Silvia, nuestra prima que a tu lado enseñó a sus hijos a valorar lo ganado con trabajo, el pan de cada día. No cualquiera se levanta de una sequía o una mala cosecha. Pero vos aprendiste a hacerlo como un hombre ejemplar, silencioso, respetuoso y sobre todo laburante hasta este día que Dios llamó a tu puerta para dejar un legado en tus hijos amigos y familia que al pan se gana lastimándose las manos y que nada viene de arriba. Que sólo con el sudor de la frente, acarreando agua para salvar la cosecha o para apagar el fuego en los campos. Te despedimos con lágrimas y con el corazón lleno de enseñanzas. Dejas buenos ejemplos Eduardo. Hasta pronto, que descanses en paz, cuida de tu familia desde la estrella más linda en dónde encuentras la mejor agua para seguir tu siembra. Te amamos, tu flia, tus amigos, tu fiel compañera Silvia, tus hijos Paola, Mauro y Melina, y esta agradecida contigo por siempre: la negra Claudia.Ojo de Agua.

ARDILES, OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/23|. Te despedimos con un gran dolor, pero te recordaremos Con un gran amor. Sabemos que siempre quisiste y quieres lo mejor para todos nosotros. Sos un peregrino que se adelantó en el camino de la vida, y nos esperaras para celebrar el reencuentro. Gracias por los años de felicidad que nos regalaste, por siempre en nuestros corazones. Su esposa Corina Aguirre, sus hijos Mabel y Santiago, sus nietos Franco, Paulina, Juan y Daniel; su yerno Daniel. Agradecemos a todos los que nos acompañaron en este difícil momento e invitan a la misa, al cumplirse los 9 días de su fallecimiento a realizarse en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Termas de Rio Hondo a las 19 hs. Las Termas.