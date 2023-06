FÚNEBRES | 15 DE JUNIO DEL 2023

14/06/2023 - 23:26 Funebres

FALLECIDOS

- Juan Tiburcia Lescano (La Banda)

- Ideolia Argentina Funes

- Cira del Valle Campos

- Noemí Leiva

- Bonifacio de Jesús Juárez

- Victoria Fuensanta Ruiz (Cap. Federal)

- Elba Aragón (Tintina)

- Magdalena del Carmen Cuellar (La Banda)

- Martha Inés Navarro

- Luis César Rodríguez

- Feliz Valoy Ruiz (Arraga)

- Cristina Alejandra Reynoso (Fernández)

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ELBA ESTAILOR ARAGÓN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/06/23 y espera la resurrección.

Mario Japaze, Silvia Jozami de Japaze, sus hijos Mario Augusto y Belén, María del Huerto y César, Michel y Ayelen lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento rogando por su eterno descanso.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ELBA ESTAILOR ARAGÓN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/06/23 y espera la resurrección.

Sus hijos Alicia, Susana y Rubén, h, políticos Julio, Baby y Dora sus nietos Horacio, Helina, Carolina, Natalia, Rubén, Nelson, Romina, Guillermo, Huerto, Celeste y Matías sus bisnietos Jenaro,, Lara, Nahina, Samir, Tufi, Martina, Guadalupe, Agustín, Luciano, Julián y Simón y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 17 horas en el cementerio de Tintina. Dpto. Moreno. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Escribano. EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.

Juan Atíe Saad y Ángela Figueroa de Saad y sus hijos Juan Pablo, Valeria, Andrea, Daniel y sus respectivas familias participan con sentimiento la desaparición física de Chimby y abrazan con afecto en este dolor a su esposa Ana Lía, a sus hijos y demás familiares en estos momentos de tristeza. Elevan plegarias al Altísimo rogando por su eterno descanso y paz de su alma.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CHARRIOL RENE ALBERTO FALLECIO 14/06/2023

Su hijo René Alberto Charriol su nieto Roberto eduardo Charriol y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque la Paz SERVICIO REALIZADO POR COMPLEJO PARQUE OLAECHEA 649 TEL 4219787.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CHARRIOL RENE ALBERTO

FALLECIO 14/06/2023

“Siempre estarás en nuestros corazones. Su hermano Jorge Eduardo Charriol, sus hijos Olguita, Mariela, Marcelo y Jorge participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CHARRIOL RENE ALBERTO

FALLECIO 14/06/2023

Su sobrina Olguita Charriol, sus hijos Pablo, Fernando, Huguito y su nieta Victorita participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CHARRIOL RENE ALBERTO

FALLECIO 14/06/2023

Su sobrina Mariela Charriol y sus hijos Facundo y Santiago acompañan a su hijo Alberto y Eduardito en tan tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CHARRIOL RENE ALBERTO

FALLECIO 14/06/2023

Su sobrino Marcelo Charriol, Anita Sosa y su hijito Lorenzo participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CHARRIOL RENE ALBERTO FALLECIO 14/06/2023

El Sr. Fiscal de Estado Dr. Raúl J. C. Abate Costa participa con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CHARRIOL RENE ALBERTO FALLECIO 14/06/2023

Sr. Fiscal de Estado Adjunto Dr. Luis A. Olivera; Procuradora del Tesoro Dra. Ana Alzogaray, Directores, Prof. Asesores y personal de Fiscalía de Estado lamentan su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

VICTORIA FUENSANTA RUIZ (Negra)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/6/23 en Cap. Federal y espera la resurrección.

Su hermano Carlos Ruiz y sra., sus sobrinos Ariel, Carlos, Claudio y Román y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

LUIS MARÍA RAFAEL (Lucho)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/12/22 y espera la resurrección.

“Parece como si fuera ayer el día en que te fuiste. Hoy hace seis meses de tu partida tan inesperada e inexplicable y nuestros corazones siguen tristes, pero sabemos que sos nuestro ángel que siempre nos cuidarás. Te amamos y te extrañamos”. Tu esposa María Elena Sierra, tus hijas Paula y Vanesa, tus hijos políticos Marcos y Guido, tus amados nietos Olivia, Santino Brunetti y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, para rogar por el eterno descanso de su alma. Ruegan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

ARCANGEL MIGUEL BENITO LESCANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/5/23 y espera la resurrección.

“Que brille para él la luz que no tiene fin”. Hermano, padre y amigo: te fuiste de nuestro lado tan rápido que aún no podemos asumir que ya no estás en esta vida terrenal. Siempre estabas presente, en las buenas y en las malas. Hombre fuerte, ante las adversidades de la vida. Te extrañamos todos los días, nos dejaste lindos recuerdos, nunca te olvidaremos. Descansa en paz. Al cumplirse un mes de su fallecimiento: Hermanos, cuñados, sobrinos y familiares, invitan a la misa a realizarse hoy en la Iglesia Santa Rita del Barrio Jorge Newbery a las 20 hs.

INVITACION A MISA

CÉSAR GONZALEZ (GONYA)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/6/20 y espera la resurrección.

César, nunca imagine el dolor que me causaría el de no tenerte, de no escuchar tu voz, tu risa, tu amo acariciando mi pelo, estos fueron los momentos más importantes de mi vida y la tuya. Aunque mis ojos no puedan verte, yo se que estas aquí en cada uno de nuestros recuerdos. Nunca encontraremos en nadie esa tranquilidad que nos dabas cuando estábamos a tu lado. Hoy se cumplen 3 años de tu desaparición física, pero sigues en mi corazón y en el de tus hijos, cada día que pasa se nos hace más difícil seguir adelante. Imposible olvidar el gran padre que fuiste, nos amaste sin límites, te sacrificaste por el porvenir de tus hijos, sobre todo la educación, un día me dijiste: “Soy el hombre más feliz, porque puedo ver con gran satisfacción lo que lograron, lo que son nuestros hijos. Le doy gracias a Dios por haberme permitido compartir mi vida con vos.

Cesar: Te amo, me haces mucha falta, Perdón”.

Su esposa Norma Sayago, tus hijos César Daniel, Adriana y Gabriela González, tu amados nietos Brisa, Benjamin y Benicio Medina, Lautaro González y Bautista Jugo; tus hijos políticos Aldo y Alejandro, invitan a la misa que se realizará hoy a las 19 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano con motivo de cumplirse el tercer aniversario de su fallecimiento.

INVITACION A MISA

ARCÁNGEL MIGUEL BENITO LESCANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/5/23 y espera la resurrección.

Hermano nunca te olvidare. Tu partida fue inesperada, fuiste una gran persona como hijo, hermano, primo y amigo te llevaré en mi memoria y en mi corazón y te extrañaré. Descansa en paz. Que brille la luz que no tiene fin. Su hermana Ines e hijos. Al cumplirse un mes de tu partida se invita a la Capilla Santa Rita el día 15 a las 20 hs.

INVITACION A MISA

CELESTINA PAZ DE JORGE

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el día 15/11/22 y espera la resurrección.

No hay ausencia, cuando tú llenas todos los espacios de nuestro corazones.Mami te extrañamos, sus hijas Ineria, Adela y nietos invitan a la misa que se realizará hoy en la Catedral Basílica a las 20hs a los 7 meses de fallecimientos, ruegan una oración a su memoria.

INVITACIÓN A MISA

MATTEO VANELLI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/10/20 y espera la resurrección.

Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Que brille para él la luz que no tiene fin. Su esposa Hilda, sus sobrinos en el afecto y amigos, celebran una misa hoy a las 20 hs. en la Catedral Basílica, al cumplirse dos años y ocho meses de su fallecimiento. Rogamos una oración en su querida memoria.

RECORDATORIO

RAÚL ALBERTO GAUNA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/6/15 y espera la resurrección.

Me visitas de noche en mis sueños, vienes a mí, me abrazas, me despierto ¿Dónde estás que ya no puedo verte? Pero sigues conmigo eternamente. Su esposa Elsie Azucena Godoy, sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos. Elevan oración en su memoria, al cumplirse 8 años de su partida a la Casa del Reino Celestial.

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BRAVO, ELSA MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/23|. Dios misericordioso, ponemos en tus manos a tu hija Elsita, concédele la paz eterna y recíbela en tus brazos. Acompañamos en el dolor a sus hijos y nietos. Elevan oraciones en su memoria. Sus compañeros de Promocion 1955 de la Escuela Normal del Centenario. Blanca C. Diaz, Norma Fernández; Lucinda Figuera, Julia Andrada, Ilda Medina.

CAMPOS, CIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/23|. Su esposo Manuel Ferreyra, sus Hijos Claudia, Jorge, Ricardo y Cintia, hijos Pol , nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados ayer en el cementerio de San Marco. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO - Servicios Sociales Amparo.

CAMPOS, CIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/23|. Directivos, Gerencia y compañeros de Tele Imagen Codificada S.A. participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su empleado y compañero Ricardo Manuel Ferreyra. Ruegan una oración en su memoria.

CHARRIOL, RENÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/23|. El Señor es mi Pastor... con Él nada me falta... En verdes praderas... Él me hace recostar... Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas...Peli Jacobo y flia, Chiqui Suárez y flia participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su querido amigo Alberto. Elevan oraciones al Señor por su eterno descanso.

GALVÁN, FRANCISCA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/23|. Sus intimos amigos de su hijo Chicho: Piri, Carlos Ramirez, Carlos Morales, Cachi Nasif, Tucho, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Estela Gentilini participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa y flia.en estos difíciles momentos rogando por el descanso eterno de su alma.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Querida Analía te acompañamos a vos y tu familia en este momento de dolor, Ttus amigas Ana María y Elena Alluz y Nora Ochoa. Oramos para que Chimbi descanse en paz y el Señor les dé consuelo y resignación.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Juan Armando, Adriana, Liliana y Enrique Terzano con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Adriana Terzano de Santillán, su esposo Edgardo Santillán, sus hijos Augusto, Lourdes, Francisco y María Victoria Santillán Terzano participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, BONIFACIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/23|. Su esposa Mirta, sus hijos Fabricio, María, Gabriel y Roque, nietos y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados ayer en el cementerio de Los Flores. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO- Servicios Sociales Amparo.

JULIÁN, SIRLEY LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. "Señor concédele un lugar donde no haya dolor, solo paz y felicidad". Juan Atíe Saad y Ángela Figueroa de Saad e hijos, participan su fallecimiento y abrazan en este dolor a su hermana Mary a sus sobrinos y demás familiares. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

LEIVA, NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/23|. Sus hijos, Mario, María, Orlando, hijos políticos, Luis, Cuca, Mabel, nietos, bis nietos y demás familiares sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Parque el Descanso. Cob. Causo Cia. Arg. de Seguros. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787 Cel. 3854386686.

NAVARRO, MARTHA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 14/6/23|. Su mamá Marta Carrizo, sus hijos Mariela Elizabeth, Maria Rita, sus hnos Hector, Nina, Juan, Marcela, Raquel, Francisco, Elvira, Jorge, hnos., politicos sobrinos y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 11.30 horas en el cementerio el Descanso SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

NICOLAU, ALDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/23|. Sus consuegros Juan y Anita Ríos, sus hijos Mabel, Juan Manuel y Claudio participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecó el 13/6/23|. María Sara del Valle Sonzogni y sus hijos Daniel y Lucas participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecó el 13/6/23|. Compañeros de trabajo de la Agencia La Banda - INSSJP-(PAMI) despiden con dolor a su compañero de tareas, con quien compartieron muchos años de labor en la atención a los afiliados PAMI de esta región y acompañan a su familia en este difícil momento: Matías Juarez, Marianela Nervo, Orlando López, Sandra Fabri, Norberto Frantice, Fabricio Favaro, Daniela Rigo, Gabriela Albornoz, Ana Zinkes, Jimena Lines, Antonio de Matos, Cristian Busch, Jorge Garay y Omar Blázquez, también sus ex compañeros jubilados: Azucena Basualdo, Lola Ruiz, Mercedes Paz y Enrique Hisse participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUEZ, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecó el 13/6/23|. La comunidad educativa del colegio Mutualista Shishilo, acompaña a su alumno Rodríguez Vera Miguel y familia en este momento de tanto pesar. Rogamos por el eterno descanso de su papá.

RODRÍGUEZ, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecó el 13/6/23|. Facundo Giandana, Nicolás Giandana y todo el personal de Distribuidora Libertad despiden al papá de Facundo y elevan oraciones por su eterno descanso.

RODRÍGUEZ, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Fallecó el 13/6/23|. Marily Allub de Giandana y Teresa Alonso de Goitea participan con profundo dolor el fallecimiento del papa de su querido Facundo, y ruegan por su eterno descanso

RODRÍGUEZ, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/23|. Su esposa Andrea, sus hijos Facundo, Mariana, Miguel y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR LA EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027 - Cel:385-5357628.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ARANDA, ANÍBAL DE JESÚS (q.e.p.d.) Fallecó el 18/3/13|. Al recordar un año más de su natalicio, sabemos que estás gozando de la gloria eterna. Tu familia elevará oraciones en tu querida memoria en la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, para rogar por el eterno descanso de su alma.

CEJAS, RAMÓN ALBERTO (CACHO) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Su esposa Rosita, sus hijos Roxana y Hebert y sus nietos Martina, Hebercito, Francisco y Juanse invitan a la misa a realizarse en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús (Colón (S) 161) a las 20.30, al cumplirse nueve días de su partida al Reino del Señor. Elevemos oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Feliz cumple al cielo RODRI, los ángeles están de fiesta celebrando tu nacimiento, nuestro adorado y bello ángel, hoy cumplirías 35 años. Nosotros aquí, no dejamos de extrañarte y pensar todo lo que podríamos organizar para festejar. Estas en nuestros corazones, con el recuerdo de tu alegría y tu buen ánimo para todo. ¡Te amamos! Tu familia. Nos reuniremos hoy a las 16.30 en tu gruta y posterior misa a las 19.30 en el Santuario de Santa Lucía. Se ruega una oración en su querida memoria.

HOYOS DE GERARDI, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/10|. Querida madre, s iempre estarás presente en nuestros corazones. Descansa en paz. Sus hijos Oscar y Maria Elena Gerardi, sus hijos politicos y nietos la recuerdan con amor e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 9.30 hs. en Catedral Basílica con motivo de cumplirse trece años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

LEDESMA DE LEDESMA, ZULEMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/2012|. Su esposo Manuel, sus hijos Ariel y Silvana, sus nietos Camila, Facundo, Benicio y Brenda, su nuera Mariana y su yerno Sebastian, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

SOSA, RAMONA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Al cumplirse las 9 días de su fallecimiento. Sus hijos y nietos invitan a la misa a oficiarse en Parroquia La Inmaculada a las 20hrs.

STONE DE ZIGALINI, TERESA M. DE LA CRUZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/22|. "Madre querida, estás siempre en nuestros corazones. Gracias por todo. Descansa en paz". Al cumplirse un año de su fallecimiento, su esposo Carlos Alberto Zigalini y sus hijos Paola, Carlos y Teresita invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 en la Pquia. San José, Bº Belgrano (Juncal y Belgra).