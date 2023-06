FÚNEBRES | 18 DE JUNIO DEL 2023

17/06/2023 - 21:28 Funebres

Fallecimientos:

- Ramón Ángel Domínguez

- Marta Nélida Reyes (La Banda)

- Nora Adriana Coronel (Sumamao)

- Irma Aidé Coria

- Raúl Osvaldo Ibáñez

- Zulema Agripina Benitez de Muser

- Marta Isabel Cuevas

- Rolando Jesús Godoy

- Juana Argentina Andrada

- Noemí Alba Coronel

- Julia Argentina Suárez de Gutierrez

- Samuel Michia





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CPN JORGE DOMINGO BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/6/23 y espera la resurrección.

CPN Walter Noé Tagliavini (Coco) viene a despedir con profundo dolor, afecto y cariño a su amigo, colega, compañero de anhelos por el engrandecimiento de nuestro Consejo Profesional y a su ex alumno de la Escuela de Comercio, y le pide a Dios que, por así merecerlo, le brinde "la Luz que no tiene fin". Acompaña espiritualmente a toda su familia y ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CPN JORGE DOMINGO BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/6/23 y espera la resurrección.

Francisco J. Lami Hernández, su esposa Emilia Susnjar, sus hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con gran afecto a su familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CPN JORGE DOMINGO BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/6/23 y espera la resurrección.

Oscar Luis Karam, Carmen Venegas de Karam y Luis Augusto Karam participan con dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CPN JORGE DOMINGO BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/6/23 y espera la resurrección.

Humberto Garnica y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Jorge y ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CPN JORGE DOMINGO BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/6/23 y espera la resurrección.

Leandro, Jorgelina, Valeria, Teresa y Jorge Ávila participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CPN JORGE DOMINGO BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/6/23 y espera la resurrección.

Tus amigos de J. K. R. participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CPN JORGE DOMINGO BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/6/23 y espera la resurrección.

“Descansa en paz distinguido amigo. Inolvidable compañero de lucha por la salud y la dignidad de los seres humanos”. Dr. Carlos Adolfo Rojas.

RECORDATORIO

SEGUNDO DARDO CHAZARRETA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/6/18 y espera la resurrección.

“Las personas que amamos jamás nos dejan, ni siquiera cuando se van, porque tan fuerte es el amor que dura hasta la eternidad”.

Hoy, como todos los días, duele tu ausencia, pero sigue vivo más que nunca tu recuerdo. El amor que nos tuvimos fue tan fuerte que ni el tiempo, ni la distancia podrán borrar. Eternamente agradecidos por todos los valores que nos enseñaste, siempre estaremos orgullosos por la gran persona que fuiste, sigue guiándonos como lo hiciste hasta ahora. Lo que te extrañamos y necesitamos no tiene explicación, ni lo podemos expresar, pero sabemos que donde estés, estás feliz, pleno y en paz, y eso calma un poco tanto dolor. Gracias por dejarnos esa sonrisa que nos iluminó tanto tiempo y sigue iluminándonos. Sos y serás una bendición en nuestras vidas. Te amaremos eternamente, siempre en nuestros corazones. Besos al cielo.

Tu esposa Liliana, tus hijos Sole, Lourdes y Gabriel, tu madre política Blanca, tu nieta Juana, Vero, Matías y Seba, ruegan una oración en tu memoria.

INVITACIÓN A MISA

SIRLEY LILI JULIAN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/6/23 y espera la resurrección.

“Nos dejaste doloridos y apenados con tu partida, pero tus virtudes y grandes ejemplos nos guiarán eternamente”. Su hermana Mary, sus hijos Pachi, Ariel, Jorge, Yeri, hijas políticas Claudia, Valeria, Lucía y Mercedes, sus nietos Máximo, Lourdes, Josefina, Laurencia, Amparo, Jorge, Facundo, Martina, Thiago y Arianna invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

RECORDATORIO

GABRIEL JORGE LLAPUR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/6/21 y espera la resurrección.

Dos años pasaron de tu partida y no es fácil convivir con tu silencio. Te regalamos estas lágrimas en este día, sólo Dios sabe las penas y recuerdos que cada uno de nosotros lleva. Vuela descansa y cuidanos en algún momento nos reencontraremos. Su esposa María Elena Sydow, hijos, Mariana, Gabriel, Andrea, Ma. Gabriela Llapur Sydow, hijos políticos y nietos. Ruegan oraciones e su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

JUAN CARLOS GÓMEZ (Negrito)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/4/23 y espera la resurrección.

Hoy 18, hace 2 meses que dejaste nuestra casa, el dolor y la tristeza no pasan, no encuentro explicación de todo lo que pasó, no pudieron mejorarte en nada la “ciencia engreída”, lo tomaron sin apuro y nos dejaron destruidos. El único consuelo que tengo es que nuestro Creador te tenga en un lugar en donde brille la luz que no tiene fin, sin sufrimientos, que puedas verla a la Virgencita que tan devoto eras, de nuestra Madre Celestial. Querido esposo, compañero, amigo, no tengo consuelo, espero algún día encuentre algo de resignación para poder continuar con mi vida, te queremos mucho, mucho, y espero que en el cielo encuentres la paz para tu alma y goces de la eternidad, tu esposa Blanca Josefina Pellene, tu hijo Esteban Gómez Pellene hacen oficiar una misa en tu memoria hoy a las 19.30 en la parroquia Sagrado Corazón del Bº San Martín, LB. Rogamos oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

HUGO ADONIS CALDERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/10/16 y espera la resurrección.

Papi, tus huellas guían nuestros caminos, tu voz aún resuena en la casa y aunque el tiempo pase, comprendemos que entre las personas que se aman no hay despedidas. Honramos tu memoria siguiendo tus principios. En este día la bondad de Dios nos permitirá darte un abrazo en sueños. Felíz Día!!! Su esposa María Magdalena, sus hijos Fernando, Marcelo, Huguito y Rita y sus nietos elevan una oración en su querida memoria.

RECORDATORIO

Ing. OMAR ANTONIO CORONEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/3/22 y espera la resurrección.

“Te extrañamos tanto papá… El abrazo que te queremos dar tienen tanta fuerza, que de seguro te llegará, allá en el cielo. Gracias por tanto amor, es ese amor el que nos sostiene”. Su esposa Silvia Rodríguez, sus hijos Mariana, Darío y Fabiana, sus hijos políticos Javier, Marianela y Daniel, sus nietos Santiago, Agustina, Valentín, Ana Lucía y Felipe, su madre y demás familiares lo recuerdan en este día tan especial. Ruegan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

MARIO ROQUE MARTÍNEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/6/23 y espera la resurrección.

Querido Mario tuvimos la fortuna de tenerte como Esposo, padre y abuelo, sabemos que ahora descansas en la paz y gloria del Señor.

Siempre te recordaremos con amor, tu esposa Yolanda; tus hijos Mario y Sonia; tus nietos, Cecilia, Pablo, Mariana, Gonzalo, Matías, Sebastián y Mariana y tus bisnietas, Francesca y Guillermina.

Agradecemos especial y profundamente a tu Yerno el Dr. Ricardo Trejo Beltrame, a sus enfermeras Maira y Gabi, a vecinos y familiares por su predisposición y ayuda.

Invitamos y rogamos por su eterno descanso en la misa hoy a las 19hs en el oratorio Don Bosco al conmemorar los 9 días de su partida a la casa del Señor.

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ANDRADA, JUANA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/23|. Sus hijas Norma, Reina, h. pol. Oscar. Nietos Felipe, Exequiel, Oriana, Belen, Ivana, bisn. Tataran. y demás fam. Part. Su fall. Sus restos serán inhum. en cement. La Piedad hs 10.30 Casa de duelo J.M- Gorriti 827. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

BELIZÁN DE YOCCA, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 14//6/23|. Jorge Julián y Graciela Frías participan con profundo pesar el fallecimiento de la querida Sra. Yola y acompañan a sus hijos Mario y Macky en tan penoso momento.

BENÍTEZ DE MUSER, ZULEMA AGRIPINA (q.e.p.d) Falleció el 17/6/23|. Sus hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BENÍTEZ DE MUSER, ZULEMA AGRIPINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/23|. "Rogamos al Señor por su descanso eterno". Tus amigos del SADOP Hugo, Enzo, Rodrigo, Emir, Alfredo, Marcela, Eduardo, Estrella, Nancy, María José y Antonio, participan con profundo pesar el fallecimiento de la mamá de Silvia Muser, una de las fundadoras de SADOP-OSDOP Sgo del Estero, recibe de nuestra parte un fuerte abrazo para sobrellevar con resignación su ausencia. Elevan oraciones en su memoria.

BENÍTEZ DE MUSER, ZULEMA AGRIPINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/23|. "Rogamos al Señor por su descanso eterno". El secretario Gral. del SADOP, Prof. Tristán Hugo Funes, el consejo directivo de la seccional y cuerpo de delegados participan con profundo pesar el fallecimiento de la mamá de Silvia Muser, una de las Fundadoras de SADOP-OSDOP Sgo del Estero, Ruegan al Altísimo su descanso eterno.

BENÍTEZ DE MUSER, ZULEMA AGRIPINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/23|. El que cree en mí, no morirá jamás". El Prof. Tristán Hugo Funes participa con profundo pesar el fallecimiento de la mamá de su compañera Silvia Muser a quien extiende un abrazo fraterno. Eleva oraciones en su memoria.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Florencia Gauna participa con dolor su fallecimiento y acompaña a Susana e hijos en este dificil momento. Ruega oraciones en su memoria.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. María Isabel Zavalia y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Magdalena Meneghini participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Ruega oraciones en su memoria.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Carlos Alberto García y María Cristina Camus participan con profundo dolor su fallecimiento , acompañan con cariño a su esposa, hijos , hermanos, Elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Hugo Sialle y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Jorge y acompñan a sus familiares en este dificil momento.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Marta Pece y sus hijos Gonzalo Manuel Ríos, María Eugenia Ríos participan con mucho dolor la partida al Reino de los Cielos. Acompañan a su esposa Susana y a sus hijos en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Rosa María Contato Carol, participa con pesar su fallecimiento y ruega por su feliz resurrección. Acompaña a su familia en este momento de tanto dolor.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Mónica Gómez Paz, sus hijos Paz, Agustina, Juan Manuel y Josefina Pereyra participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Susana e hijos con mucho cariño!.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Omar Bonahora y Bettina Zaiek participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa Susana e hijos. Elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. José Luis Velazquez, Lilian Jozami, sus hijos Gonzalo, Milagros, Pilar y sus resoectivas familias participan con dolor su fallecimiento, acompañando con cariño a su querida familia

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Jorge Gómez Paz, sus hijos Cruz, Sebastián y Eugenio participan con profunda tristeza el fallecimiento de nuestro querido amigo Jorge y acompañan a su esposa Susana y a sus hijos con mucho cariño.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Jorge Neme, su esposa Roxana Corvalán, sus hijos Jorge, Marcos y Martín Neme participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. José Luis Coronel, Mónica Bustamante, sus hijos José María, Maximiliano, José Pablo, Agustín y sus respectivas familias lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a Susana y a sus hijos con gran afecto. Elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Federico Mishima y Sra. Participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Arq. Adolfo Mishima y Sra. Participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Mishima S.R.L. participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Gastón Chiericotti y sus hijas, Patricia y Mariana; participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Graciela M. P. de Parnás y familia despedimos con profundo dolor a nuestro querido contador y acompañamos a su esposa e hijos en este difícil momento.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. CNP Juan Carlos Pérez y familia; y profesionales integrantes de su Estudio Contable participan con profundo dolor el fallecimiento del colega y acompañan a la familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Manuel Osvaldo López, Silvia Canlle y sus hijos Horacio, Karina, Diego y Yessi y sus respectivas familias, despiden al querido amigo Jorge, acompañan a Susana e hijos en este momento de tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Cr. Julio R. Marañon, su esposa Luisa E. Astún, Cr. Enrique F. Marañon, su esposa Verónica Vega acompañan en el dolor a la familia de su amigo y colega Jorge. Ruegan una oración en su memoria.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Cr. René J. Herrera lamenta el fallecimiento de su amigo y colega Jorge y hace llegar a su familia sus condolencias ante esta irreparable pérdida. Eleva oraciones en su memoria.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Edith Bonacina de Sabouret y sus hijos participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este duro momento. Eleva oraciones en su memoria.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Raúl Sabouret, su esposa Cristina Zavalía y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia toda en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Antonio Virgilio Castiglione, su esposa Graciela Cazaux, sus hijos Natalia y Benjamín Noriega, Rafael y Debora Alperin y Lucía y sus nietos Bautista, Emilia, Julieta, Helena y Felipe, participan su fallecimiento. Acompañan con mucho cariño a Susana y sus hijos y rezan por su cristiana resignación.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. M.Silvia Lescano, Carlos Weyenbergh (h), y sus hijos Agustina,Carlos e Inés acompañan con cariño a la flia. en este momento de dolor.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Mavel N. de Nader y Mónica Nader acompañan a la querida Susana en este momento de gran pesar sabiendo que como mujer fuerte y creyente buscará el consuelo en el Señor. Que el alma de Jorge descanse en paz

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. José Milet, su esposa María Emilia y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con gran afecto a su familia.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Francisco J. Lami Hernández (H), su esposa Florencia Boucard y sus hijas, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con gran afecto a su familia.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Edmundo Lescano y Silvia Gomez Paz participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida , el que cree en mi, no morirá jamás". Los amigos y compañeros de la promoción 5to 3era promoción 71 de la Esc. Normal de su esposa Susana, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a ella y familia en estos momentos de dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. "En la casa de mi padre muchas moradas hay, voy a preparar un lugar para vosotros". Chiqui y Chini Habra participan con pesar su partida terrenal y acompañan a Susana y flia en esos momentos difíciles. Descansa en paz!

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Jorge J. Teves y Martha C. Beggeres y familia participan con profundo dolor y acompañan a su familia en este triste momento.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Sumak Ingeniería, acompaña a su hijo CPN Manuel Bravo y familia y participan en este triste momento.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. "Brille para él la luz que no tiene fin". Abel Cordero y flia participan su fallecimiento con profundo dolor y acompañan a su flia en este momento.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Lic. Analía Rodriguez y sus hijas Guadalupe y Felicitas participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Susana e hijos con cariño. Elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Luis A. Sayago, su esposa Magui Pece, sus hijos María Lorena y Luis Ignacio y sus respectivas familias despiden con dolor al amigo de siempre. Ruegan por su descanso eterno y por una cristiana resignación de su familia.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Raúl Lezana e Inés Cianferoni, sus hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento del querido amigo de infancia Jorge y acompañan a su esposa Susana e hijos en estos momentos de pesar, rogando al Señor de pronta resignación a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas lamentan profundamente su fallecimiento, y acompañan a su familia en el dolor y la oración.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Juan José Iraolagoitia y Sra. acompañan en el dolor a su esposa e hijos, y elevan una oración por su eterno descanso.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Estela y Changui Corbalan acompañan a Susana y familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Gabriel Llapur y familia . Acompañan en este doloroso momento a su hijo Manuel .Que brille para el la luz que no tiene fin…

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. La promoción de 5º 2ª /67 de la escuela de Comercio participa el fallecimiento del amigo y ex compañero Jorge y acompaña a su flia en tan doloroso momento.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Carolina Azar participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a sus familiares en éste momento de dolor.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Raúl Lima, Charito de Lima y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Raúl Lima (H) y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación para su familia.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Manuel José Hernández y su esposa María Elisa Fernández Rojas participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a Susana, hijos, nietos y demás familiares en este difícil momento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

CORIA, IRMA AIDEE (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/23|. Sus hijos Orlando, Ramon, sus hijas políticas María, Cristina, sus nietos, bisnietos, tataranietos, y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio de La Piedad. - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787 – CEL 385-4386686.

CORONEL, NOEMÍ ALBA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/23|. Sus hijos Rosa, Dante, Norma, Emilio, Laura, hijos pol. Nietos, bisnietos, hermanas y demás familiares part. Su fallec. Y sus restos fueron inhum. en el cementerio La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CUEVAS, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/23|. Sus hermanos Mabel y Juan Cuevas, hermanos politicos Adolfo, sobrinos, sobrinos politicos, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Pz. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

DOMÍNGUEZ, RAMÓN ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Su hijo Ramón Domínguez Pereyra , su nieto Ian, hermanos,sobrinos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GODOY, ROLANDO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/23|. Sus hijos, nietos y demas familiares, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos seran cremados el martes 20. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO ESCR. (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Raúl Sabouret, su esposa Cristina Zavalía y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia toda en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

IBAÑEZ, RAÚL OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/23|. Su esposa: Delia Pacheco Cueto, sus hijos: Gabriela y Juan Ibañez Pacheco, sus hijos políticos: Matías Arias y Juan Floreani, sus nietos: Magali y Lihuen, su tía: Lilia Lopez, participan su fallecimiento y sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

IBAÑEZ, RAÚL OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/23|. Dr. Carlos Alfredo Jugo, su esposa Juana Morales, sus hijos María Soledad, María Jimena, Carlos Sebastián, María Florencia Jugo y sus respectivas familias lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de pesar. Ruegan por su eterno descanso.

IBAÑEZ, RAÚL OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/23|. Elena Yoles participa con dolor de su fallecimiento y acompaña a Delia y a sus hijos con sus oraciones.

IBAÑEZ, RAÚL OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/23|. Rosi de Piotti y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

IBAÑEZ, RAÚL OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/23|. Patricia Adriana Garcia , sus hijos Patricia y Matías, Juan Ramiro, Sofía y Juan Gregorio acompañan a su esposa Delia e hijos en este profundo dolor. Ruegan una oración en su memoria.

IBAÑEZ, RAÚL OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/23|. Matías Gentilini y Patricia Vélez Garcia acompañan a su esposa Delia y a su amigo Juan e hija en este profundo dolor. Ruegan una oración en su memoria.

MERLINO, MARIO LUIS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Sus compañeros de trabajo del DAJ, de su hijo Cristian Merlino participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en estos momentos de tristeza a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

MERLINO, MARIO LUIS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Poly Ponce y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su gran amigo y colega Cristian Merlino y acompaña a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

MERLINO, MARIO LUIS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Comisión Directiva y Socios del Centro de Jubilados y Pensionados Bº Cabildo acompañan en el dolor a su esposa Adelina en este momento de pesar. Elevan una oración en su memoria.

MERLINO, MARIO LUIS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. El Dr. Daniel Escobar Correa lamenta profundamente el fallecimiento del padre de su amigo y colega Christian. Se ruega una oración en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

MERLINO, MARIO LUIS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Aldo Ledesma y flia participan con profundo dolor el fallecimiento del estimado Ing. acompañando a su esposa e hijos en este difícil momento rogando por una pronta resignación.

MERLINO, MARIO LUIS Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Carmen Agüero de Manzur y familia participa lemantando el fallecimiento del Sr. Merlino y ruegan una oración en su memoria.

MERLINO, MARIO LUIS Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Norah Agüero Echegaray de Rizo Patron y familia participan con dolor el fallecimiento de Mario Merlino y ruegan una oración en su memoria.

MERLINO, MARIO LUIS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Chaco, Myriam y Ramón Paz participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MERLINO, MARIO LUIS ING. (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. La Asociación de Fomento Vecinal "San Ramón" del Bº Cristóbal Colón participa con profundo pesar el fallecimiento de su fiel colaborador. Ruega una oración en su memoria.

MICHIA, SAMUEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/23|. Sus hijos Nancy, Evelyn y Daniel, su hija política Marcela, sus nietos Sol, Tomas y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027. Cel: 385-5357628.

MICHIA, SAMUEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/23|. El Señor es mi pastor nada me faltará..Salmo 23 . Su cuñada Yoli Jugo, su esposo Cacho Gerez y sus hijos Guillermo, Carlitos, Daniel, Santiago y sus respectivas flias acompañan a sus sobrinos Nancy, Evelyn, Gringo y flia en el fallecimiento de su padre. Q E.P.D.

MICHIA, SAMUEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/23|. Su cuñada Gringa Jugo de Jorge su esposo Luis Jorge y sus hijos Gaby, Luciana, Ale , Gonzalo con sus respectivas flias acompañan a Nancy, Evelyn , Gringo y flia en el fallecimiento de su padre.Q.E.P.D.

SUÁREZ DE GUTIÉRREZ, JULIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/23|. "El Señor es mi Pastor con él nada me falta". Su hijo Ricky y su nuera Elva participan con dolor su fallecimiento.

SUÁREZ DE GUTIÉRREZ, JULIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/23|. " Que brille tu luz en nuestras vidas". Su hijo Carli, su nuera Betty y sus nietos Alberto, Carlitos y Luci participan con dolor su fallecimiento.

SUÁREZ DE GUTIÉRREZ, JULIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/23|. Su hija Elvira Gutiérrez de Acosta, sus nietos Christian, César y Mariana, sus nietos políticos Cecilia, Ángeles y Martín y sus bisnietos Sofía, Josefina y Emilio participan con profundo dolor su partida. Queda en cada uno de ellos todo el amor que siempre les brindó.

SUÁREZ DE GUTIÉRREZ, JULIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/23|. Su nieto Cristian José Acosta, su nieta política Cecilia Inés Lagar y sus bisnietos Sofía Inés y Emilio José lloran la partida de la querida abuela Arge. Ella vivió con el corazón puesto en la familia y le entregó su alegría, ternura y el fruto de sus laboriosas manos cargadas de bondad.

SUÁREZ DE GUTIÉRREZ, JULIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/23|. El Señor es mi Pastor con él nada me falta" . Sus consuegros Eva y Luis Correa participan con dolor su fallecimiento.

SUÁREZ DE GUTIÉRREZ, JULIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/23|. Teresita Amadey, sus hijos Cecilia y Patricia Lagar, sus hijos políticos, Cristian Acosta y Mario Feijóo y sus nietos Sofía y Emilio Acosta y Lucía, Nicolás y Santiago Feijóo lamentan profundamente el fallecimiento de la querida Sra. Arge. Acompañan a toda la familia Gutiérrez en este momento de dolor y desean para sus integrantes, una pronta resignación.

VELARDE DE OBAID, NILDA ELINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/23|. Dra. Sandra Inés Zemán participa el fallecimiento de la madre de su querida amiga Liliana Obaid y acompaña a toda su familia en tan irreparable pérdida. Ruega oraciones en su querida memoria.

VELARDE DE OBAID, NILDA ELINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/23|. Los compañeros de trabajo de la Defensoría Civil y de Familia de la Banda de su nieta Cintia Romina Diaz participan con profundo dolor y acompañan a toda su familia en tan dificil momento. Que descanse en paz y brille para ella la luz que no tiene fin.

YOCCA, DANIEL FERNANDO (DR) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Raúl Sabouret, su esposa Cristina Zavalía y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia toda en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

DÍAZ, MARCELA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/23|. "Querida esposa, madre y amiga, hoy estás en un mundo mejor, donde hay paz, ya no siente dolor, estás más tranquila y feliz cuidando a los que quedamos aquí con el corazón roto por tu ausencia. Te recordamos en cada momento y te extrañamos tanto. Vuela bien alto y se feliz, nosotros aquí te llevamos en nuestros corazones. Te amamos". Su esposo Miguel, sus hijos Vanesa y Matías, sus nietos Ema y Salvador invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ORELLANA, CARINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/23|. Su esposo, Tito Ruiz, hijos, nietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Ruegan una oración en su memoria. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

REYES, MARTA NELIDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/23|. Su esposo Nolberto Almaraz (cuchi) su hija Sisi, sus nietos Aye, Eugenio, hijo Pol, nieto Pol. bisnieta y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio de La Misericordia. Cob. Norcen S.R.L - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787 – CEL 385-4386686.

Invitación a Misa

----------------------------------------

JUAREZ, NICOLAS (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/09|. Hace 14 años te convertiste en mi angel protector convencido hoy de que ya mamá te cuida y hoy son dos angeles que me protegen en el Cielo. Se ruega una oración en su memoria. Tu papa Coqui Juarez. invita a la misa hoy a las 20 hs. en la Iglesia Santiago Aposto.

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CORONEL, NORA ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/23|. Su madre Norma, sus hermanos Vilma, Selso, Ines, Ricardo, Karina, y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Sumamao - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787 – CEL 385-4386686.

GEREZ, ROSA C. (q,e,p.d,) Falleció el 15/6/23|. "Señor, recíbela en tus brazos donde la paz y la calma es infinita". La Comunidad Educativa de la escuela Nº 673 "Fuerzas Armadas". Participa profundamente del fallecimiento de "doña Rosita", (Ex ordenanza del establecimiento) y acompaña a sus hijos, nietos y demás familiares en este momento difícil. Ruega oraciones en su memoria y resignación a su familia. Las Termas.

PÉREZ, ALICIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Sus hijos, nietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Fernández. Ruegan una oración en su memoria. Exequias y Tanatopraxia. REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.