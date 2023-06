FÚNEBRES | 20 DE JUNIO DEL 2023

20/06/2023 - 02:10 Funebres

FALLECIMIENTOS

19/06/2023

- Miguel Ángel Valoy (La Cañada)

- Sara Llugdar (Choya)

- Águeda AndreaLami Roldán

- Rina del Valle Anriquez (La Banda)

- César Navarro Aza

- Azucena del Valle Cejas de Suárez

- Manuel Alejandro Acevedo

- Adela Margarita Reina Vignais

- Cristina del Carmen Galván

- Selva del Tránsito Díaz

- Marcos Agustín Sosa

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADELA MARGARITA REINA VIGNAIS

(q.e.p.d.) se durmió en el señor el 19/06/2023 espera la resurrección.

El vicegoberador de la pvcia, Dr Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.









PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADELA MARGARITA REINA VIGNAIS

(q.e.p.d.) se durmió en el señor el 19/06/2023 espera la resurrección.

El senador nacional, don Jose Emilio Neder, participa su fallecimiento.

















PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ADELA MARGARITA REINA VIGNAIS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/6/23 y espera la resurrección.

ADELA hoy el cielo está de fiesta, llegará por fin tu ansiado encuentro con tu gran amor, don Carlos, los que te queremos seguramente te vamos a extrañar mucho, pero sabemos que siempre vas a estar en nuestra memoria, por que fuiste un maravilloso ser humano con una inmensa humildad y por su puesto la más grande bailarina y la que junto a don Carlos formaron a mucho grandes bailarines, siempre estuviste dispuesta a brindar de manera desinteresada todos tus conocimientos, lo que junto a tu talento te hizo la más grande bailarina, la SEÑORA ZAMBA. Luis caro y los demás integrantes de la agrupación Santiago del Estero, participan con profundo dolor de tu fallecimiento y elevan una oración en tu memoria.









PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADELA MARGARITA REINA VIGNAIS

(q.e.p.d.) se durmió en el señor el 19/06/2023 espera la resurrección.

La Sra. Intendente de la ciudad capital Ingeniera Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.





RECORDATORIO

CARMEN CELESTINA HERRERA (COCA)

(Q.E.P.D.) 20/06/22

“hoy se cumplen un año de tu partida al Reino de Dios” no hay día en que tu recuerdo no visite nuestros corazones no hay día en que no se te extrañe al igual que tus consejos, enseñanzas gracias vos somos las personas tan buenas que somos tus hijos. Pequeña Soria, María Cristina, Liliana del Carmen, Kike Y Tonio te recuerdan y ruegan una oración en tu querida memoria.

RECORDATORIO

CARMEN CELESTINA HERRERA (COCA)

(Q.E.P.D.) 20/06/22

“Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna”. Noeli, Karina, Lorena, Yago, Bruno, Juan Manuel, Lautaro, Violeta, Bisnietos y tataranietos ruegan una oración en su querida memoria.





INVITACIÓN A MISA

VICTORIA ELIZABETH CORIA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/6/23 y espera la resurrección.

A nueve días de tu partida, el dolor no mitiga, pero el recuerdo de tu sonrisa y el buen humor que te caracterizaban siguen presentes en nuestros corazones. Descansa en paz. Tu mami, tías y primos, invitan a la misa a celebrarse el Martes 20 a las 20 hs. en Iglesia Catedral.





INVITACIÓN A MISA

LOLA ROSARIO CAMUS

(q.e.p.d.) Falleció el 20/5/23|.

Dijo Jesús: “Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mi, aunque haya muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mi no morirá para siempre”. Sus hijas Silvia y Mirta, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santa Rita, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

ACEVEDO, MANUEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/23|. Su esposa Nora Bravo , sus hijos Matilda y Lorenzo Acevedo y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

BENÍTEZ DE MUSER, ZULEMA AGRIPINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/23|. Mi muy querida Zulema, descansa en paz y que brille para ti la luz que no tiene fin. Seguro que como legionaria de María, nuestra Madre Celestial, ya te tendrá en su regazo. Acompañamos en estos momentos de dolor a Silvia con un gran abrazo afectivo y nos unimos en oración. Berta Domínguez de Arjona, sus hijos Mirta, Héctor, Lucho y María Silvia.

BRAVO, JORGE DOMINGO CPN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/23|. Pablo Rojas Polti, Daniel Rojas Polti y Laura Bergues participan con pena su fallecimiento. Acompañan a su familia con afecto en estos momentos. Ruegan al Altísimo los ayude.

CEJAS DE SUÁREZ, AZUCENA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/23|. Sus hijos Osbaldo, Rubén y Mariela Suárez, sus hijos pol Karina y Emanuel, sus nietos y bisnieto participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron ayer en el cementerio jardín del Sol. CARUSO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DÍAZ, SELVA DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/23|. Sus hijos Pochito y Evita, sus hijos pol Ariel e Ivana y sus nietos Pamela, Rodrigo, Santiago Ever y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus esto fueron inhumados ayer en el cementerio de los Flores. SERV SOC AMPARO SRL .EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DÍAZ, SELVA DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/23|. Le Mans Automotores S. A, directivos y personal participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, SELVA DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/23|. Osvaldo Palau y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria

FLORIDIA, SAVERIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/23|. Sus sobrinos Pini, René, Cacho, Chichi y Kusi Rojas y sus respectivas flias. Participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración a su memoria.

FLORIDIA, SAVERIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/23|. "Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios" . Elina Sansierra y su hija Lara Rodríguez, participan con profundo dolor, de su fallecimiento. Acompañan en este triste momento, a sus sobrinas-hijas: Silvia, Teresita y Belén Caldera.

GALVÁN, CRISTINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/23|. Su esposo, Marcelo Rivero, su hija, Iris Carolina y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio de San Roque Dpto. Capital. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GEREZ, AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/23|. El Grupo de la Legión de María, perteneciente a la capilla Nuestra Señora de Guadalupe, del Bº Colón participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de Carlitos Cansino, integrantes de dicho grupo. Ruega oraciones en su memoria.

GEREZ, AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/23|. El grupo amigos del Rosario de la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Carlitos Cansino. Eleva oraciones en su memoria.

GODOY, ROLANDO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/23|. Sus nietos Alfonso Peralta Godoy y Lautaro Peralta Godoy participan con profundo dolor el fallecimiento de su abuelo y ruegan por su eterno descanso en la paz del Señor.





GODOY, ROLANDO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/23|. Luisa Argañarás e hijos: Roque, Ariel y Daniel lamentan su fallecimiento y acompañan en este momento de pesar a sus hijos, nietos y demás familiares.

Elevan oraciones en su memoria.





IBAÑEZ, RAÚL OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/23|. Hugo Agostinelli, su esposa Francisca Córdoba e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Raúl. Ruegan una oración en su memoria.

IBAÑEZ, RAÚL OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/23|. José Luis Guzmán, Marisa Olivera y sus hijos Ana Belén, Juan José, José Ignacio y José Martín participan con sentido pesar su fallecimiento y acompañan en estos momentos de dolor a Delia, Juan, Gaby y demás seres queridos. Elevan oraciones en su memoria.

IBAÑEZ, RAÚL OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/23|. Miguel Ángel Barrera Martínez, su esposa Nélida Raab y familia participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Delia y a sus hijos Gaby y Juan en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su querida memoria.

LAMI ROLDÁN, ÁGUEDA ANDREA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/23|. Sus hermanos Enrique, Blanca, José, Carlos, hnos. políticos, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787 - CEL 385-4386686.

NAVARRO AZA, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/23|. Su esposa Feliza Margarita Caseres sus hijos Julio, Leandro, Matías Navarro h. politicos Yesica, Noelia, nietos Tiziano, León, Marrison, Mia, Martiniano y demás familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

NAVARRO AZA, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/23|. El cielo te recibe con su coro de ángeles donde ya no existe el dolor, todo es paz. En mi corazón siempre vivirás. Gracias por todo. Su hija Lourdes Roxana del Valle Navarro participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

NAVARRO AZA, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/23|. Recíbelo Señor en tu reino y dale el descanso eterno. Sus hermanos políticos Adriana Cáceres y Ramón Alberto, sus sobrinas Florencia, Karen y Sofía Alberto participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO AZA, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/23|. Nos dejaste apenados por tu partida. Su hermana política Graciela y Jorge Mattar, sus sobrinos Martín, Víctor, Mario y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO AZA, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/23|. Las personas que amamos, jamás nos dejan, ni si quiera cuando se van. Sus hermanos políticos Eve Luz Cáceres y Luis Ardiles, sus sobrinos José, Javier y tu ahijado Conrrado Ardiles participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO AZA, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/23|. El Señor te recibe en sus manos junto con un coro de ángeles. Su hermana política Marisa Cáceres, sus sobrinos Emilio, Milagros, Romina, Joaquín y Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO AZA, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/23|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Sus hermanos políticos Carlos Cáceres y Susana Sandoval, sus hijos María, Carlos, Esteban y Cecilia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO AZA, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/23|. Edith Urtubey y José Domingo Navarro y familia participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SOSA, MARCOS AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/23|. Sus padres Viviana y Marcos, sus hermanos Pablo ,Milagros, Emanuel y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10:30 en el cementerio Parque de La Paz. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VIGNAIS, ADELA MARGARITA REINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/23|. Su hermana Marta, sobrinos Rubén, Viviana, Nancy,Sol, sobrinos nietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11, en el cementerio La Piedad, lugar de velatorio: casa del Bicentenario. EMPRESA SANTIAGO .

VIGNAIS, ADELA MARGARITA REINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/23|. Tus alumnos de la Agrupación Santiago del Estero María Silvia y Nino, te despiden con mucho cariño y piden a Dios te reciba en su santa morada. Que brille para ella la luz que no tiene fin.





PERALTA, RENÉ ALFREDO (Cuty) (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. "Ya paso cinco años de tu partida, todo parece un sueño del cual quisiéramos despertar, que vuelva a ser como antes, tu ausencia cambió nuestras vidas". Su esposa Ángela Muratore, sus hijos Javier, Martín, sus nietos Lautaro y Lisandro y su hija política Mónica Salto invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la parroquia San José, Bº Belgrano, para rogar por el eterno descanso de su alma.





ANRIQUEZ, RINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/23|. Su hijo Rolando y demás familiares part. Su fallecimiento sus restos serán Cremados hoy. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES.





GÓMEZ, CRISTIAN OSCAR (Gotino Mio) (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/21|. Sus padres Mode y Casilda, sus hermanos Guillermo y Karina, su hija Narita; Mary y Claudia, sus primos y sobrinos, tíos y Dr. Negro Saad invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol, La Banda con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de su partida a la morada del Padre.





LLUGDAR, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/23|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus tíos Luis, Emilio, Pedro, Carlos, Eduardo, María Arsenia, Pucho Llugdar y sus primos Jorge, Julio y Juan Carlos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Laprida. Choya.

VALOY. MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/23|. Sus hijos María Marta, René, Ariel, Luisa, Juan, Claudio, sus hermanos Héctor, Juan Carlos, Reinaldo, Pedro, Arminda, Hugo, Graciela, Armando, Marta, Gabriela, Antonio y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Cañada. - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787 – CEL 385-4386686.