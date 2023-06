FÚNEBRES | 21 DE JUNIO DEL 2023

20/06/2023 - 22:28 Funebres

FALLECIMIENTOS

21/06/2023





- Mario Roberto Arias

- Bernardino de Jesús Castellanos (Los Morales)

- Aníbal Armando Fares

- Elva Aída Díaz de Silva (La Banda)

- Eduardo Alberto Salvatierra

- María Martina García (La Banda)

- Juana Pacheco de Coronel

- Rosa Pongoza (Puesto los Marcos)

- Leandra del Valle Alagastino





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADELA MARGARITA REINA VIGNAIS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/6/23 y espera la resurrección.

Adela, gracias por tanto! Sabes que te queremos y sabemos lo mucho que nos querías.Tu legado ha atravesado la vida y el alma de todos los que te conocimos. Volá alto, al encuentro con don Carlos, tu amor eterno. Descansa en paz. Miguel Serrano y Marta Salomón.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADELA MARGARITA REINA VIGNAIS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/6/23 y espera la resurrección.

Carlos Bernardo Weyenbergh y sus hijos y amigos de la Estancia San Juan lamentan profundamente el fallecimiento de la querida amiga Adela, valor indiscutible del folclore de una generación de cultores de nuestra música folclórica que trascendió por su baile y deja una impronta imborrable de su amor por nuestras tradiciones y quienes la conocimos nunca la olvidaremos. Descansa en paz junto a su amado compañero Carlos. Que Dios la tenga en su Gloria. Rogamos oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADELA MARGARITA REINA VIGNAIS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/6/23 y espera la resurrección.

"Con su vestidito blanco

La Adela sale a bailar....".

A la querida maestra, a la profesora, a la gran bailarina, todo mi amor y respeto. Hoy los ángeles bailan en tu reencuentro con tu amado Carlos y seguramente Juanca te recibe con la zamba que te dedicó. Mis condolencias a tus seres queridos.

Hasta siempre querida profesora Adela Vignais de Saavedra.

Estela Portillo. Bs As.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDUARDO ALBERTO SALVATIERRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 20/6/23 y espera la resurrección.

La señora presidente Interventora del Consejo General de Educación, Dra. María Elena Herrera, participa el fallecimiento del abuelo de la Dra. Rosalba Tolabin, asesora nivel directora de presidencia y acompaña en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDUARDO ALBERTO SALVATIERRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 20/6/23 y espera la resurrección.

La señora presidente interventora del Consejo General de Educación, Dra. María Elena Herrera, equipo de asesores de presidencia, directora de sumarios, director general de administración, directora general de personal, director de reconocimiento médico docente, directores generales de los todos los niveles educativos, miembros del tribunal de disciplina, vocales de las juntas de calificaciones y clasificaciones de los distintos niveles, supervisores y analistas técnicos docentes, coordinación del área legal y personal del organismo participan el fallecimiento del abuelo de la Dra. Rosalba Tolabin, asesora nivel directora de presidencia y acompañan en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CÉSAR NAVARRO AZA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/6/23 y espera la resurrección.

Su hermano Rubén Navarro, su hermana política Blanca E. Merletti, sus sobrinos María Emilia, José M. Basualdo y Guillermina Basualdo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.





RECORDATORIO

JULIO ARGENTINO MARCOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/6/20 y espera la resurrección.

Estás mejor allá… hay perfume de flores que aquí no existen… solo hay felicidad… bienestar. Niños juegan y saltan saludables a tu alrededor y vos sos uno más, el agua moja tus pies y es un agua Santa y fresca porque ya no tienes las heridas… todo es alegría, globos de nubes a tu alrededor y tu mirada solo ve luz. Te abraza Dios a cada momento, y tal vez a lo lejos escuchas riendo las voces de aquí. Pero no extrañas… Porque la vida ahí es sin barreras… sin limitaciones. Aquí a veces duele la vida… A veces quisiéramos tu ingenuidad…tu mirada inocente de los problemas. Te amamos. No pasas de nuestras vidas.. .Sabemos que tus padres y hermana Bochi te acarician. A tres años de tu partida nuestro amor siempre. Tu espacio en esta vida jamás se olvidará. Gracias por habernos hecho mejores a todos. Te amamos. Descansa en paz Gringo.Te recordamos siempre. Naty. Hermanos sobrinos amigos todos!!!!





INVITACIÓN A MISA

ELSA MANUELA BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/6/23 y espera la resurrección.

Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, se la salvación del alma mía. Madre amada, hoy no estás físicamente conmigo pero sigues muy dentro de mí, en mi corazón. Aunque no lo creas aún puedo sentir Tu presencia tan latente, es triste no poder volver a verte, si hubiese sabido que el último abrazo era el último, nunca te hubiese soltado. A pesar de la tristeza que inunda mi corazón siempre te recordaré como la madre abnegada que dedicó su vida entera por sus hijos, que le dio todo. Eres eterna madre, tus enseñanzas perdurará por siempre. Me reconforta saber que algún día donde sea que estés, volveremos a encontrarnos para nunca más separarnos. Te amo mamá. Descansa en paz madre mía, su hija Elsa Marisa Carol invita a la misa que se realizará el miércoles 21 a las 20 hs en la iglesia Catedral Basílica, al cumplir 9 días de su fallecimiento.





INVITACIÓN A MISA

ELSA MANUELA BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/6/23 y espera la resurrección.

Tu muerte ha dejado un gran vacío en mí, que nunca se podrá llenar. Nunca olvidaré todos los maravillosos momentos que compartí con usted. Fue una persona tan maravillosa, amable y cariñosa y la extrañaré mucho. Sé que ahora está en un lugar mejor. Descansa en paz Elsita. Tu hija del corazón Marga Sandes invita a la misa que se realizará el día miércoles 21 a las 20 hs en Catedral Basílica al cumplirse 9 días de su fallecimiento.





INVITACIÓN A MISA

NILDA ROLDÁN DE SILVA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/12/21 y espera la resurreccion

"Imposible olvidarme aquella tarde cuando volaste lejos y dejaste en mí un dolor inconmensurable.

Ya transcurrieron 18 meses y el dolor continúa; Se curará un día cuando nos reencontremos en lo más alto" Su esposo e hijos invitan a una misa que se oficiará hoy a las 19 hs en la parroquia San José, rogando por su eterno descanso.





INVITACIÓN A MISA

ALDO NICOLAU

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/6/23 y espera la resurrección.

Por todas tus enseñanzas, tu experiencia y tu honestidad, te recordaremos por siempre. Su hijo Aldo Ricardo Nicolau, su esposa Mabel Ríos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 hs en la parroquia Nuestra Señora del Pilar Bº Autonomía, al cumplirse los nueve días de su fallecimiento.

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ALAGASTINO, LEANDRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/23|. Sus hijos Sol y Gustavo, hija política Carolina, nietos, Raquel, Maxi, Guillermo, Oriana y Stefy, bisnietos Maite, Mauricio y su nieto político Daniel participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz . ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

DEL CASTAÑO LARA, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció en Cdba. el 16/6/23|. Perla Vella de Gómez y su hijo José Eduardo Gomez participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan con oraciones y espiritualmente a su hermana Gaby. Ruegan orar por su inolvidable memoria. Villa La Punta. Choya.





FARES, ANÍBAL ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/23|. Su esposa Yolanda Argüelles, su hijo Aníbal y su nieto Mateo participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FARES, ANÍBAL ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/23|. Su hermana Martha Fares de Amil Feijóo, sus hijos Silvia, Manuel, Mariana y Celeste participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

FARES, ANÍBAL ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/23|. Participan con profundo dolor querido amigo. Ruben Maldonado y flia., un respetuoso pésame a su esposa y su hijo Anibal y toda su flia., rogando por el eterno descanso de su alma.









FARES, ANÍBAL ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/23|. Con profundo dolor acompaña su hermano Roberto y su hijo y nieta y demás familia, rogando el eterno descanso de su alma.

GODOY, ROLANDO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/23|. Susana Abdala y sus hijos Andres Faes y flia., Alejandro Faes y flia., y Florencia Faes participan con dolor el fallecimiento del querido Rolando y acompañan a sus primos y a toda su familia.

GODOY, ROLANDO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/23|. Mavel de Nader y Mónica Nader, acompañan a sus hijos y hnos con oraciones para que superen con entereza este momento de gran pesar. Que descanse en paz el estimado Rolando.

IBAÑEZ, RAÚL OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/23|. Miguel Ángel Ibarra, su esposa Ana María Orieta y sus hijos María Florencia y María Cecilia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa Delia y sus hijos Juan y Gabi en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

IBAÑEZ, RAÚL OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/23|. Gustavo Juárez Villegas, Silvia Helena Argibay Garma y sus hijos Joaquín, Nadia, Magdalena, Javier y sus nietos Olivia y Mateo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento

IBAÑEZ, RAÚL OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/23|. Teresa M. Benevole de Gauna y sus hijos María Eugenia, María Gabriela y Gustavo Rubén Gauna participan su fallecimiento, acompañan a su esposa e hijos en estos momentos de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

IBAÑEZ, RAÚL OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/23|. La directora, profesores y alumnos del Consultorio Juridico de la UCSE participan con dolor el fallecimiento del padre del profesor Juan Ibáñez Pacheco. Rogamos oraciones en su memoria.

NAVARRO AZA, CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/23|. Coco Collado y Flia. participan con progunfo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PACHECO DE CORONEL, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/23|. Sus hijos Juan Ramón y Marcos Antonio Coronel, sus hijas pol. Ana Laura Carbonara y Erica Nasif y sus nietos Juan Bautista, Catalina, Ema y Juliana participan con dolor su fallecimiento, sus esto serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio de Loreto. CARUSO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PÁEZ, SEGUNDO ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/23|. Alfonso Nassif, hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amiga Lili Páez y ruegan una oración en su memoria.

PÁEZ, SEGUNDO ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/23|. Los amigos de su hija Lily Páez: Martín Bunge, Stella Bernasconi, Maghi Monteros, Alfonso Nassif, Melcy Ocampo, Alicia Fernandez y Rosana Galvan participan sui fallecimiento y piden una oración en su memoria.

SALVATIERRA, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/23|. Papi, Nonito vives en nuestros corazones. Sus hijas, Rosalba y Elisa Salvatierra, su hijo político, Daniel Muratore, sus nietos Rosalba y Alejandro,Irina, Raúl, German y Anita, David y Maki, Marianela y javier, y sus bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento .Elevan oraciones en su amada memoria.

SALVATIERRA, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/23|. Sus hijas Rosalba y Elisa, h/pol Daniel, nietos Rosalba, Irina, Raúl, Germán, David, Marianela, Javier, Alejandro, bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos serán sepultados hoy 10.30 hs cemet. La Piedad. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SALVATIERRA, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/23|. Su sobrino, Luis Alberto Velázquez, y familia participan con dolor y pesar su fallecimiento. Acompañamos a sus hijas en este triste momento. Elevan oraciones en su querida memoria

SALVATIERRA, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/23|. Querido Toti: Vivirás siempre en el recuerdo de quienes te amaron. Gracias por el cariño que nos diste. Silvia Zorrilla y sus hijos María del Carmen y flia; Gustavo; Cristina y flia y Manuel participan con profundo dolor su partida y acompañan a sus hijas, nietos y bisnietos en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/23|. Nora Azar de Pece y sus hijos Francisco, Gustavo, Federico y Nora y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SALVATIERRA, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/23|. Nora y Guido y sus hijos Luciana, Guido, Gustavo, Emilia y Nora participan con dolor el fallecimiento de nuestro querido Dn.Toti. Elevan oraciones al Altísimo por su descanso eterno.

SALVATIERRA, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/23|. Presidente, consejo directivo y empleados del Servicio Médico Asistencial de la UNSE participan con dolor el fallecimiento del abuelo de la Dra. Maríanela Muratore. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

SALVATIERRA, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/23|. CPN Manuel Álvarez, su esposa Dra. Delia Raab de Álvarez, sus hijos Adriana, Alejandro y Patricia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de pesar.





SALVATIERRA, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/23|. Miky Muratore, su esposa Fernanda Mulki y sus hijas participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con gran afecto a su familia.

SALVATIERRA, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/23|. Oscar Muratore, su esposa Julia Escolano y sus hijos participan con hondo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/23|. Tito,Tere, Pancho, Josefina, Constanza, Virginia Muratore y sus respectivas familias lamentan su fallecimiento. Acompañan a sus familiares en su pesar. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/23|. Chino Gubaira, su esposa Fabiola Vittar, sus hijos Oso y flia Toti y flia Gaby y flia M. Guadalupe participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cemet. La Piedad.

VIGNAIS, ADELA MARGARITA REINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/23|. Sus amigos de la Fundación Patio del Indio Froilán la despiden con profundo pesar y mucho afecto: Tere Castronuovo, José Froilan "el Indio" González, Mistol, Graciela Bravo, Patricia Orellana, Fernanda Falco y Goma Herrera, Luis Alberto Guantay, Charito Ávila; Constanza y Pablo Carabajal, Marta y Miguel Serrano, Nancy Prieto y Enzo, Tako Juarez y señora, Rita Ledesma Silvensen, Stella Maris Fernández, Tere Salomón y José Cortés. Guardaremos en nuestros corazones el recuerdo de una bella y gran persona. Hoy la zamba está de luto.

VIGNAIS, ADELA MARGARITA REINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/23|. Carlos F. Groppa, su esposa Beatriz Saccavino, sus hijos y demás familiares, participas el fallecimiento de quien con su expresión única de bailar, supo templar las fibras más íntimas del sentir Santiagueño.

VIGNAIS, ADELA MARGARITA REINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/23|. Adela tu corazón es una casa de puertas abiertas. Te voy a extrañar. Descansa en paz. Ana Clapes participa su fallecimiento.

VIGNAIS, ADELA MARGARITA REINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/23|. Tito Suárez y sus hijas Analía, Mónica, Mariana y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra dilecta amiga Adelita. Rogamos oraciones a su querida memoria.

VIGNAIS, ADELA MARGARITA REINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/23|. Hoy el cielo se viste de fiesta, porque Adela entro al Reino de los cielos a deleitar a todos con su danza. "La agrupación Santiago del Estero Miguel Serrano" y sus compañeros participan su fallecimiento.





CORONEL, CARLOS AMÉRICO (Tatilo) (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/16|. Al cumplirse 7 años de su fallecimiento, siempre estás presente en cada uno de nosotros por todo el amor que nos brindaste. Tus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos ruegan una oración por su alma e invitan a la misa hoy a las 19 hs en la parroquia Santo Cristo del Bº Libertad.

JUÁREZ, LUZ VALENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Hoy al recordar el 1ºa o de tu partida hacia los cielos, donde hay alegría y paz. Siempre te llevamos en el corazón, cada momento, tus travesuras, tu vocecita, tu sonrisa, aun estando tus problemas de salud. Tu papá Martín, tu hno Laureano, tus abuelos Mony y Carlos, tus padrinos Silvia y Daniel, tus primos Leo, Facundo, Sol y Franco. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Se invita a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita.

JUÁREZ, LUZ VALENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Tu mamá Carla, tu papá del corazón Walter invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita.

JUÁREZ, LUZ VALENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/22|. Su mamá Carla, su papá Walter, sus hermanos Sol, Franco y Laureano, sus abuelos, padrinos y primos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento.





JUÁREZ, CELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/18|. Mami a 5 años de tu partida te seguimos esperando. Tus hijos, hijos políticos y nietos que nunca te olvidarán.





ARIAS, MARIO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/23|. Su esposa Suarez Aidée, sus hijos, Mercedes, Walter, Hugo, Silvia, Pedro, Dani, hijos politicos, nietos, bisnietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy 10hs en el cementerio de La Misericordia. Cob. Norcen. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS - La Plata 162 - tel. 4219787 - cel. 3854386686.

DÍAZ DE SILVA, ELVA AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/23|. Su esposo Donato Silva, sus hijos Martín y Gonzalo y sus nietos Emanuel, Lucas y Samuel participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10:30 en el cementerio Jardin del Sol. CARUSO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DÍAZ DE SILVA, ELVA AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/23|. Su hermana Gladys, su cuñado Carlos Catalfamo, sus hijos Carlos, Jaqui, Romina y familias. Descansa en paz. Brille para ella la luz que no tiene fin.

DÍAZ DE SILVA, ELVA AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/23|. Sus hermanos políticos Aníbal, Nora, Julia, Roger, Magdalena, Alicia, Mercedes, Gladys participan con profundo dolor su partida hacia el reino celestial. Que la Virgen María con su amor misericordioso le conceda la paz.

DÍAZ DE SILVA, ELVA AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/23|. Vivirás siempre en nuestros corazones. Su sobrina Roxana Silva (Eli) y Rino, sobrinas nietas Celeste y Nany participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ DE SILVA, ELVA AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/23|. Tu hermana política Nora e hijos Eli, Ramiro, Raul y Kathy, nietas Celeste, Nany, Bianca e Isabel participan con dolor su partida hacia el reino del Señor y ruegan por su eterno descanso. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

DÍAZ DE SILVA, ELVA AÍDA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/23|. Griselda y Luis Umlandt participan con dolor el fallecimiento de nuestra vecina y amiga Peco. Rogamos oraciones en su querida memoria.

GARCÍA, MARÍA MARTINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/23|. Su esposo Luis, sus hijos, nietos y bisnietos demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy. Cob. Norcen. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS - La Plata 162 - tel. 4219787 - cel. 3854386686.





CASTELLANOS, BERNARDINO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/23|. Sus hijos, Luis, Lidia, Ricardo, Gladis, Nélida, Ovidio, Liliana, Dora, hijos politicos, nietos, bisnietos, tataranietos, y demás filiares. Sus restos serán inhumados mañana 9 hs en el cementerio de Los Morales. Cob. Caruso Cia de Seguros SA - Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS - La Plata 162 - Tel. 4219787 - Cel. 3854386686.

POGONZA, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/23|. Sus hijos Gilda, Nilda, Elba, Blanca, Antonio, Cacho, Paco, Yohana, nietos, bisnietos y demás familiares participan con dolor su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet, La Aurora. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.