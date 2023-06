FÚNEBRES | 28 DE JUNIO DEL 2023

28/06/2023 - 02:09 Funebres

FALLECIMIENTOS

27/06/2023

- Nilda Amelia Tebez (La Banda)

- Ramona Lorenza Torres (Los Tolosa)

- Ramiro Alberto Orellana (Fernández)

- Alejandro Malynicz (Córdoba)

- Elizabeth del Carmen Coronel

- Pedro Pablo Lizardo (Forres)

- Elbio Rosel Coronel

- Leopoldo Nicéforo Gramajo (Forres)

- Antonio Federico Vásquez Giménez

- Lucía Rosa De Arcos Tagliapietra





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELIZABETH DEL CARMEN CORONEL (Q.E.P.D) Falleció el 27/06/23. El Sr. secretario de Seguridad de la Provincia, Comisario General ® Marcelo David Pato participa con profundo dolor su fallecimiento, ruega a Dios por el descanso eterno de su alma y pide que colme de paz el corazón de sus seres amados.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELIZABETH DEL CARMEN CORONEL (Q.E.P.D) Falleció el 27/06/23. El señor Jefe de Policía, Comisario General Roger Alberto Coronel, participa con dolor su fallecimiento, que Dios, nuestro Señor, le conceda el descanso eterno y una pronta resignación cristiana a sus seres queridos.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELIZABETH DEL CARMEN CORONEL (Q.E.P.D) Falleció el 27/06/23. El señor subjefe de Policía, Comisario General Daniel Humberto Loto, participa con profundo dolor su fallecimiento, ruega a dios de los cielos que su alma descanse en paz, y la pronta resignación de sus seres amados.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELIZABETH DEL CARMEN CORONEL (Q.E.P.D) Falleció el 27/06/23. Integrantes de la Plana Mayor Policial de la provincia, participan su fallecimiento, y con sentida congoja acompaña a sus familiares, rogando al cielo que brille en su memoria la luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELIZABETH DEL CARMEN CORONEL (Q.E.P.D) Falleció el 27/06/23. Personal de la Dirección General de Policía Científica, participan su fallecimiento con mucho pesar y acompañan a sus seres queridos, rogando a dios que brille para ella la luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELIZABETH DEL CARMEN CORONEL (Q.E.P.D) Falleció el 27/06/23. La Familia Pato, participa con profundo dolor su fallecimiento, y con sentido pesar acompaña a sus familiares, rogando al cielo que brille en su memoria la luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELIZABETH DEL CARMEN CORONEL

Falleció: 27/06/2023.

EL Sr Ministro de Gobierno, Seguridad y Culto de la Provincia, Dr. Marcelo A. Barbur, participan de su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MALYNICZ, ALEJANDRO (q.e.p.d) falleció en Córdoba el 26/6/23.

Nestor Humberto Salim y familia participan con dolor el fallecimiento del hermano de la fiscal de la municipalidad de Frías, Dra. Roxana Malynicz, ruegan oraciones por su eterno descanso. Frías.

INVITACIÓN A MISA

JOSÉ EDUARDO GÓMEZ CORREA (Moño)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/3/22 y espera la resurrección.

Hijo mío, mi niño a pesar de ser ya un hombre, aunque los días y los meses pasen y pasen, tu seguirás en mi mente, en mi corazón y en el dolor de mi alma. Mis ojos extrañan no poder verte, por eso todas las noches miro al cielo y converso contigo, pues tú estás en la estrella más brillante que elegí y que le puse tu nombre. Dios, abraza y besa a mi hijo y ayúdame a seguir viviendo con esta inmensa tristeza que me acompaña desde el día de su partida. Su madre Elsa Liliana Correa, sus hijos, sus hermanos Luis Ariel, Pedro Fernando, Natalia y Facundo, sus tíos, sobrinos y primos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un año y tres meses de su partida al Reino Celestial. Brille para ti la luz que no tiene fin.

INVITACIÓN A MISA

MANUEL GREGORIO PESCE

Falleció el 28/06 /20 …..

Amor de nuestras vidas , hoy se cumplen 3 años de tu partida a la Casa Celestial dejaste nuestros corazones impregnados de toda la bondad que llevabas dentro . Te amaremos toda la vida. Tu adorada esposa Dalinda Rita Turbay, tus hijos: Marti y Ricardo, Rosi y Guille, José Manuel y nietos invitan a la misa que se celebrará en la Parroquia Santa Rita de Cascia. Elevan oraciones en tu querida memoria.

RECORDATORIO

Dra. MIRIAM ELIZABETH ARGIBAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Bs. As. el 16/5/23 y espera la resurrección.

Su hija Viviana Bilik y su nieto Benjamín, su sobrina Dra. Silvia Gallo Argibay; Dr. Ángel Rico; Dra. Julieta Rico y flia; Dra. Florencia Rico y flia; Lic. Pablo Rico y flia . Su persona plasmo en Santiago su idoneidad como Jurista en el Superior Tribunal de Justicia. Que el Señor la reciba en la gloria eterna.

BURGOS, AIDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 26/06/23|. Aída. La vida nos juntó hace 43 años para forjar una amistad de fierro. Hoy partes, y aunque ello nos causa una enorme tristeza y un profundo dolor. Dios se lleva una bella persona a su jardín de paz. No tendremos más tu presencia física pero tu hermoso recuerdo estará con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Nunca te olvidaremos amiga querida. Tus amigos por siempre Lilia Mirta Figueroa, Leticio Suárez y tu querida ahijada Victoria Micaela te despiden con amor y elevan oraciones en tu memoria. Descansa en paz.

BURGOS, AÍDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 26/06/23|. La Comunidad Educativa del Colegio Mariano Moreno LL:66, de la ciudad de Las Termas de Rio Hondo, lamenta profundamente el fallecimiento de la profesora y hace llegar sus condolencias a familiares y amigos. Unidos en oración por el reencuentro con el padre celestial. Las Termas.

BURGOS, AÍDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 26/06/23|. Descansa en paz querida Aída y brille para ti la luz que no tiene fin. Hoy te despiden con el afecto de siempre tus compañeras de estudio y amigas. Tiky, Leonor, Nelly y acompañan a sus familiares en este difícil y triste momento. Nos encontraremos de nuevo, no sé donde, no sé cuando, pero si se que nos volveremos a encontrar algún día.

CORONEL, ELBIO ROSEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/23|. Sus hijos Rubén, Adelmo, Víctor, Ronilda, Malena, Coronel hnos políticos, sobrinos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio de Sta. María Dpto. Capital. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

CORONEL, ELIZABETH DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/23|. Su esposo Marcelo , tus hijos Ignacio y Lourdes y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos seran sepultados hoy a las 10 hs en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO COMPAÑIA DE SEGUROS. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CORONEL ELIZABETH DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/23|. El cuerpo Preceptores y personal de Biblioteca del colegio Centenario brinda a la familia de la Prof. Elizabeth Coronel, su más sincero pésame y ruega una oración en su memoria para que el Señor nuestro Dios la reciba en sus brazos. Brille para ella la luz eterna.

CORONEL, ELIZABETH DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/23|. Compañeros del Dpto. de Ciencias Sociales y Humanidades del colegio secundario H. Hondo. Elevan una oración en su memoria.

CORONEL ELIZABETH DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/23|. "Fuiste una luz en el camino, incluso después de tu partida, seguirás eternamente iluminando nuestras almas". Comunidad educativa del colegio secundario Bº H. Hondo participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

CORONEL ELIZABETH DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/23|. El Departamento de Lenguas Extranjeras del Colegio del Centenario participa con profundo dolor el fallecimiento de nuestra queridísima amiga Eli. Gran compañera y profesora de vocación, siempre atenta y presente para cada colega y alumno que la necesitó. Extrañaremos su sonrisa, buen humor y el amor y orgullo por su familia que siempre compartía con todas nosotras. Acompañamos a sus hijos, esposo y familiares en este difícil momento, rogando una oración en su memoria.

CORONEL ELIZABETH DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/23|. Prof. Cristina Beck y Lic. Jorgelina Sequeira Llugdar participan con profundo dolor de la repentina desaparición física de su colega. Acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL ELIZABETH DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/23|. Prof. Gustavo Edgardo Coria participa con profundo dolor la repentina desaparición física de su colega. Acompaña a su familia en tan difícil momento. Eleva oraciones por su descanso eterno.

CORONEL ELIZABETH DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/23|. Hasta siempre hermosa compañera, amiga. Se queda entre nosotros tu sonrisa luminosa, tu carcajada franca, la calidez de tu compañía y la bondad de tu corazón. Sus compañeros del colegio Secundario H. Hondo: Luciana, Estela, Macarena, Roxana, Viviana, Alejandra, Nancy, Víctor, Maxi, Lorena y Araceli.

GONZÁLEZ, NATIVIDAD MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/23|. Los muchachos de la para da de Venta de diarios de Belgrano frente al banco: Carlos, Yuyuca, Juan M. Castillo, Mara, Melli, Carla, Ramona, Walter, Gringui, Fredy, Víctor y Mary participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Walter en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/23|. El equipo de voluntarios, colaboradores y amigos del Centro de Equinoterapia Caminando Juntos, participa con dolor el fallecimiento del papá de su presidente, Darío, y acompaña a su familia en este triste momento.

RODRÍGUEZ, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/23|. Facundo Montenegro y su familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amigo Darío, y acompaña en este doloroso momento a su familia.

SARMIENTO, NOEMÍ TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/23|. Que el Señor ilumine el camino al cielo que te mereces. Su hermano Sammy que te tendrá presente en el resto de sus días junto a su esposa Susana y sus hijas Lucía y Briana.

SARMIENTO, NOEMÍ TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/23|. El Señor es mi pastor nada me falta. En verdes praderas me hace descansar" Flia Gomez Diaz y Elva Diaz participan con profundo dolor del fallecimiento de la hermana de nuestro amigo Jorge Sarmiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

SARMIENTO, NOEMÍ TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/23|. El que cree en mí, aunque muera vivirá eternamente" Amigos del grupo de oración de los 23 acompañan con profundo dolor a su amigo Jorge Sarmiento.

SILVA, ALICIA GRACIELA (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/23|. Su hermana Ana Lía Silva, sus sobrinos Juan Ramón y Pamela, sobrina nieta Luz Milagros Silva y Carlos Martín Silva. Sus restos serán inhumados hoy 10.30 Cementerio Parque de la Paz.

SILVA, ALICIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/23|. Su hermana Ana Lía, hijos políticos Juan Ramón, Pamela, y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan una oración en su memoria. Exequias y tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SILVA, ALICIA GRACIELA (GRINGA) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/23|. Gringa, hoy te despedimos con cariño, ya descansas al lado del Señor. Tus vecinos de siempre: Negrita Alegre, Flia. Maglio, Carolina, Marcelo y Silvana participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SILVA, ALICIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/23|. Honorable comisión directiva del sindicato de luz y fuerza cuerpo general de delegados y su comisión de jubilados y pensionados participan del fallecimiento del socio. Silva Alicia Graciela, que sus restos seran inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

SILVA, ALICIA GRACIELA (GRINGA) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/23|. Gringa estas en nuestro corazón. Descansa en el bello lugar que Dios tiene para vos. Sus primos Adriana Córdoba y Carlos Márquez.

SILVA, ALICIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/23|. Dr. Héctor Luis Ribas, Magdalena Daud de Ribas, María de los Ángeles Ribas de Gulayin y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TRACHTA, LADISLAO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/23|. El Dr. Santiago Coroleu y familia participa con profundo dolor el fallecimiento del papá del Dr. Esteban Trachta acompañandolo en este triste momento.

TRACHTA, LADISLAO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/23|. El Servicio de Tomografía del Instituto de Cardiología "IC Imágenes SRL" participa con profundo dolor el fallecimiento del papá del Dr. Estaban Trachta. Ruegan oraciones en su memoria.

TRACHTA, LADISLAO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/23|. Marisú Ybañez y Roberto Lobo participan con dolor el fallecimiento del papá del Dr Esteban Trachta. Acompañan a la familia en este doloroso momento y ruegan oraciones en su memoria.

TRACHTA, LADISLAO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/23|. Médicos, personal administrativo y técnicos de TACSE participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Esteban. Acompañan a su familia y ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

TRACHTA, LADISLAO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/23|. Elida, María del Carmen y Manuel Vera participan con pesar su fallecimiento y acompañan con cariño a su hijo Esteban y demás familiares en estos momentos de dolor.

VÁSQUEZ GIMÉNEZ, ANTONIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/23|. Sus hijos Mariano, Lux y Yulian, sus hermanos Corisa, María, Vanesa, sus sobrinos Agustín, Lizardo, Antonio, y demás familiares SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

ACEVEDO, MANUEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/23|. Sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

FARES, ANÍBAL ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/23|. "Dijo Jesús - Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mi, aunque haya muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mi no morirá para siempre". Su esposa Gringa, su hijo Aníbal y su nieto Mateo y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

GEREZ, LEONCIO DESIDERIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/98|. Querido viejito: nunca dejaremos de extrañarte, tu ausencia duele es imposible no estar triste. Tus hijos Margarita, Mary, Marta, Hugo y Pory, tus nietos, bisnietos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy en Catedral Basílica a las 20 hs, al cumplirse 25 años de su fallecimiento. Rogamos una oración en su memoria.

VIGNAIS, ADELA MARGARITA REINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/23|. Te recordaremos por siempre. Su hermana Marta, su sobrina Nancy, Miguel Serrano y los integrantes de la agrupación Santiago del Estero invitan a las misas con motivo de cumplir el noveno día de su fallecimiento se celebrarán hoy a las 19 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano y a las 20 hs en Catedral Basílica.

CARABAJAL, EDGARDO RAMÓN (CHOLIN) (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/23|. Su hermano Chuchú Carabajal, su esposa Patricia, sus sobrinas Antonella, Romina y Rocío te despiden con inmenso cariño y ruegan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, EDGARDO RAMÓN (CHOLIN) (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/23|. Tu partida tan repentina nos deja el corazón a mil pedazos, te recordaremos con mucho amor el mismo que nos brindaste en estos años, vuela alto Chubi. Su hermana Chichí, sus sobrinas Pame, Ivi, Flor, Belu y su sobrinas nietas Valentina, Pilar y Cayetano. Ruegan oraciones en su memoria.

DE ARCOS TAGLIAPIETRA, LUCÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 27/06/23|. Su sobrina María Cristina, sobrinos nietos Jorge, José, Matías, Pablo, Vicente y Juan Olivares y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERVICIO ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

TEBEZ, NILDA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/06/23|. Sus hijos Yiyo, Nene, hijos políticos Dora, Daniel, sobrino, nietos y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer a las 12.00 hs en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787 - CEL 3854386686.

TEBEZ, NILDA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/06/23|. Flia Banegas, Marta Ledesma, Martín Banegas, Ernesto Banegas, Paula Banegas y María José Banegas participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañamos a sus hijos Yiyo y Nené en este doloroso momento.

TEBEZ, NILDA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/06/23|. Sus cuñados Estela del Carmen, María del Valle y Omar Banegas, sus sobrinos Andrés David Fracchia, Martín, Pablo, Ernesto, María José, María Alejandra y María Belén Banegas participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ZANONI, CLAUDIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/23|. Sus primos políticos Elena Irene Martínez, Alejandro Constantinidis, Antonio Martinez, Ana María Damian, sus respectivos hijos y sus familias participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa Eve Bertuzzi, hijos, nietos y demás familiares en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ZANONI, CLAUDIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/23|. "Dios Misericordioso, ponemos en tus manos a tu hijo Claudio concédele paz eterna". Sus sobrinos Ernesto y Graciela, Elsa, Elena y Gilson, Ricardo y Silvia; Daniel y Magali Trucco Zanoni y sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la tía Eve y sus hijos Carli, Ega y Rody. Rogamos oraciones a su querida memoria.

ZANONI, CLAUDIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/23|. Ramon Brunet y flia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre y suegro de sus amigo Dr Edgardo Zanoni y Daniela Polido.

ZANONI, CLAUDIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/23|. Coqui Rodríguez y familia participan con dolor el fallecimiento del padre de su compañero Rody Zanoni y ruegan oraciones en su memoria.

ZANONI, CLAUDIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/23|. Vecinos de su hijo Dr. Edgardo Zanoni: Ramón Cejas, Berta Tejedor y sus hijos Pablo, Adrián y Lucas Cejas participan con dolor su fallecimiento.

ZANONI, CLAUDIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/23|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Edgardo César Zanoni, socio de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

ZANONI, CLAUDIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/23|. Alicia Fernández de Polido, sus hijos Rossana, Silvana, Fredy y Juan José comparten el dolor de su querida familia por la pérdida física de don Claudio. Se ruega por su descanso en paz y la resignación de sus deudos.

ZANONI, CLAUDIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/23|. "Brille para el la luz que no tiene fin". Acompañan en el dolor la familia Zanoni. Su vecina Rosa de Ruiz e hijos. Elevan oraciones en su memoria.

ZANONI, CLAUDIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/23|. Querido tío te recordare con mucho cariño. Eduardo Trucco y sus hijas Milagros y Priscilla participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Eve e hijos Carli, Ega y Rody. Elevamos oraciones a su querida memoria.

GRAMAJO, LEOPOLDO NICÉFORO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/23|. Sus hermanos Olga, Segundo, María, sus hnos políticos Aldo, Raquel, Miguelito, sus sobrinos Miguel Valeria, Claudia, Adriana, Julio, Héctor, Arnaldo y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10.30 horas en el cementerio de Forres .COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

LIZARDO, PEDRO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/23|. Su hermano Lizardo Delfín Armando, sus sobrinos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Forres. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429- 6027 – Cel.:385-5357628.

MALYNICZ, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/23 en Córdoba|. Personal de la Fiscalía de la Municipalidad de Frías Alicia, Dra. María Narváez, Dr. Cristian Castillo, Viviana, Rosana y Mercedes, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermana, Dra. Roxana Malynicz y toda su familia, en este momento de hondo pesar. Frías.

MALYNICZ, ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/23 en Córdoba|. Dr. Cristian Castillo y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la fiscal municipal de Frías, Dra. Roxana Malynicz. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

ORELLANA, RAMIRO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/23|. Su esposa, Magali, sus hijos, Ramiro, Claribel, nietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Fernandez. Ruegan una oración en su memoria. Exequias y tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SÁNDEZ, HUGO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/23|. La comunidad Educativa de la Esc N 814 " Paula Albarracin de Sarmiento" participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del docente Ruben Fernando Sandez. Rogamos oraciones en su memoria.

TORRES, RAMONA LORENZA (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/23|. Sus hijos Alicia, Monica, Norma, Walter, nietos e hijos politicos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Tolosa. Ruegan una oración en su memoria. Exequias y tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.