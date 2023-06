FÚNEBRES | 29 DE JUNIO DEL 2023

28/06/2023 - 23:00 Funebres

FALLECIMIENTOS 29/6/23

- Miguel Ángel Pacheco

- Darío Nicolás Cabral

- Daniel Alejandro Coria

- Uberta Villarreal (Loreto)

- Rosa Ramona Navarrete (Fernández)

- Pedro Mario Sánchez (Ojo de Agua)

- Manuel Orlando Santillán

- Eric Gonzalo Pérez

- Omar Ismael Vásquez (Lavalle)

- María Noemí Santillán





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELIZABETH DEL CARMEN CORONEL

Se durmió en el Señor el 27/6/23 y espera la resurrección

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder participa su fallecimiento.





INVITACIÓN A MISA

DR. RAMÓN ALBERTO SATUF

(q.e.p.d.) Falleció el 29/6/22|.

Mi amor, a un año de tu partida a la casa del Padre, estas y estarás siempre entre nosotros”. Su esposa Olguita Sterling, sus hijos Juan Oscar y Anita María, sus hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, para rogar por el eterno descanso de su alma.













INVITACIÓN A MISA

ADOLFO KIYOSHI ASATO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/5/23 y espera la resurrección.

Amor de mi vida dejaste un gran vacío y muchos recuerdos intactos que ni el tiempo ni la distancia, podrán borrar. ¡Orgullosos por la gran persona que fuiste! Ahora que estás con Jesús y la Virgen María nos guiarás, como siempre, gracias Viejito por tanto amor. Tu esposa Anita e hijos Adolfo, Soledad, Romina y Adrián y sus nietos, invitan a la misa hoy 1/7 en la Pquia. Virgen del Pilar, Bº Autonomía, al cumplirse un mes de su fallecimiento.





RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

CÉSAR NAVARRO AZA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/6/23 y espera la resurrección.

“Los días pasaron y sé que no darán tregua, el tiempo se nos escurrió entre los dedos, aquí solo anidan los recuerdos de toda una vida juntos. ¿Cómo olvidar tu sonrisa? …tus picardías, tu carácter, tus valores. Miro alrededor y mis ojos aún esperan verte, tu silueta se figura en cada lugar de la casa, suspiro, vuelvo a la realidad y sé que no estás aquí, pero vives, vives en cada instante que Julito te nombra, en la mirada de nuestros hijos, en la sonrisa de tu nieta, en el balbuceo del gordo que dice –Tata-, su amado Tata. Desde aquí rogamos, descanses y estés feliz, hasta nuestro reencuentro y en el recuerdo de tus más preciados tesoros, tus nietos”. Su esposa e hijos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento Se ruega una oración en su memoria.

























INVITACIÓN A MISA

ELVA AÍDA DÍAZ DE SILVA (Peco)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/6/23 y espera la resurrección.

Qué triste ha sido tu partida, que duro vivir sin ti, que vacío sin tu presencia, que no hiciera por tenerte, solo Dios sabe porque lo hizo así. Tu presencia era la esperanza del hogar, tu desaparición puso en mi corazón una nota sombría que nadie podrá borrar. Te fuiste dejando en mí el vacío más grande de mi vida pero tu recuerdo vivirá siempre conmigo, fuiste una excelente esposa y madre ejemplar, abnegada que dedicó su vida entera por sus hijos que dio todo, te quiero mucho. Su esposo Prof. Donato Silva invita al a misa hoy jueves 29 al cumplirse 9 días de su partida al reino celestial, en la iglesia Cristo Rey de la ciudad de La Banda a las 20 hs.

Invitación a misa









ELVA AÍDA DÍAZ DE SILVA (Peco)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/6/23 y espera la resurrección.

Madre amada, hoy no estás físicamente con nosotros, pero sigues muy dentro nuestro, en nuestros corazones. Aunque no lo creas aún podemos sentir tu presencia tan latente. A pesar de la tristeza que inunda nuestros corazones, siempre te recordaremos como la madre abnegada que dedicó su vida entera por sus hijos, que les dio todo. Eres eterna madre, tus enseñanzas perdurarán para siempre. Te amamos mamá descansa en paz. Sus hijos Prof. Martín A. Silva y Gonzalo N. Silva y familia, invitan a la misa hoy jueves 29 al cumplirse 9 día de su partida al reino celestial, en la iglesia Cristo Rey de la ciudad de La Banda al as 20 hs.





Sepelios Participaciones

PACHECO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/23|. Su esposa Gloria, tus hijas Valeria y Cintia, hijos pol., nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO COMPAÑIA DE SEGUROS. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PACHECO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/23|. El presidente Interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch, miembros del consejo gremial, síndico, gerente general, CPN Graciela Muratore de Corona, gerente de áreas, subgerentes de áreas participan el fallecimiento de nuestro compañero y se ruega una oración.

BURGOS, AÍDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 26/06/23|. Aida querida, te despedimos con mucha tristeza pero también con gratitud y cariño porque fuiste siempre un ejemplo de bella persona y amable compañera. Tus ex compañeros de oficina: Santi Moreno, Chiqui Habra, Delfina Arce, Beto Sayago, Lucrecia Fiad y Juan Luna. Descansa en paz y pedimos fortaleza y resignación a tu amada familia.

CABRAL, DARÍO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/23|. Su madre Marcela Cabral, sus hnas Nadia, Estefania, Julieta, su hijo Mateo y sobrinos Bautista Olivia, Maia, Emilia, Eluney y demas familiares sus restos seran inumados hoy 11 horas en el cementerio de Maco SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

CORIA, DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/23|. Su madre Ysidora Coria, sus hnos Noelia, Esteban, Gabriela, Maximiliano, Valentina, Mauricio y Jonás h. politicos sobrinos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio de El Dean SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

CORONEL, ELIZABETH DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/23|. "Habitaré por siempre en la casa del Señor. Tu partida nos deja un gran vacío y un dolor infinito que nos oprime el pecho al sentir tu ausencia". Sus compañeras del Colegio del Centenario: Viviana, Beatriz, Agustina, Sara y Marianela acompañan con profundo dolor a la familia de nuestra querida Eli y ruegan una oración por su descanso eterno.

CORONEL, ELIZABETH DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/23|. "Señor recíbela en tu casa, permítele apreciar tu rostro, dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Comunidad Educativa del Colegio del Centenario acompaña con profundo dolor a la familia Coronel - Cisneros en estos momentos difíciles.

PÉREZ, ERIC GONZALO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/23|. Su esposa Carla Fernandez, sus hijos Tupac y Maia Perez, su papá, su mamá, sus hnos. primos, tias y abuela y vecinos y demas familiares, sus restos seran inhumados hoy en horas de la mañana SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

RODRÍGUEZ, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/23|. La firma Centro de Distribución Parque S.R.L. acompaña en el dolor a su empleado Sebastián Rodríguez por el fallecimiento de su padre y eleva oraciones por el consuelo de la familia.

SANTILLÁN MARÍA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 29/06/23|. Su esposo Oscar Horacio Figueroa, sus hijos Jorge, Nicolás, Maria, Lorena, Emanuel, Ramon, sus nietos Uziel, Catalina, Ulises y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.:385-5357628.

SILVA, ALICIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/23|. Descansa en paz querida amiga. Susana Chamorro y hermanos te despiden con dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA, ALICIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/23|. Anahí Chamorro de Amadey, sus hijos Raúl, Mariano, Carla, Carina, Pablo y sus respectivas familias participan con dolor tu partida y ruegan una oración en su memoria.

SILVA, ALICIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/23|. Alfredo Alberto, su esposa Olga, sus hijos Antonella y Mauricio participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SILVA, ALICIA GRACIELA (GRINGA) (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/23|. Pepe González participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su querida amiga Analía. Acompaña en este difícil momento al resto de su familia. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Ruega oraciones en su memoria.

TRACHTA, LADISLAO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/23|. Elena del Valle Vera de Durán, Elena Beatriz Duran y Alejandro Ferreiro, y sus hijos Alejandro, Eugenia y Martin participan con gran pesar su partida. Acompañan a Esteban, a sus hijos Agustín, Luciano y Valentino y a toda su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

TRACHTA, LADISLAO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/23|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su colega Dr. Esteban Andrés Trachta. Ruega una oración a su memoria.

TRACHTA, LADISLAO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/23|. Consejo directivo, tribunal de ética, tribunal de especialidades, departamento de docencia y capacitación, comisión de asesoramiento laboral, departamento jurídico y cuerpo administrativo del Consejo Médico de Santiago del estero, participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su matriculado Dr. Esteban Andrés Trachta. Ruegan una oración a su memoria.

VÁSQUEZ GIMÉNEZ, ANTONIO FEDERICO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/23|. Sus tíos Cacho Isac y Sara Aydar, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

----------------------------------------





PONCE VDA. DE GRAMAJO, LETICIA VALENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/17|. Hoy se cumplen 6 años de tu partida al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Madre querida siempre te recordaremos con amor y cariño. Tus hijos y nietos invitan a la misa que se realizará hoy en la iglesia Catedral Basílica a las 20 hs. Elevamos oraciones en su querida memoria. "Que brille la luz que no tiene fin".





Agradecimientos

----------------------------------------









Recordatorios

----------------------------------------









Responsos

----------------------------------------









Traslado de Restos

----------------------------------------









La Banda

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

----------------------------------------





SANTILLÁN, MANUEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/23|. Su esposa Cecilia Ruiz, tus hijos Gustavo , Karina , Emilio , Marcos y Belen , hijos pol. , nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos seran sepultados hoy a las 11 hs en el cementerio Jardin Del Sol. SERVICIOS SOCIALES AMPARO . EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ZANONI, CLAUDIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/23|. Su hermano Pedro Zanoni y sus sobrinos Sebastián, Exequiel y Celina participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ZANONI, CLAUDIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/23|. Sus primos Héctor Barón, Carlos Alberto Díaz Zanoni y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan con gran pesar a sus familiares ante la irreparable pérdida del querido Coco.

ZANONI, CLAUDIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/23|. Su prima Marta Beatriz Gerez Zanoni junto a sus hijos Milagros, Agustin y Constanza y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ZANONI, CLAUDIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/23|. Sus primos Luis Zanoni (a), María del Carmen Zanoni de Marciotte (a), María Cristina Zanoni de Brandán y sus respectivas familias participan su fallecimiento con profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ZANONI, CLAUDIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/23|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su colega Dr. Edgardo Cesar Zanoni. Ruega una oración a su memoria.

ZANONI, CLAUDIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/23|. Consejo directivo, tribunal de ética, tribunal de especialidades, departamento de docencia y capacitación, comisión de asesoramiento laboral, departamento jurídico y cuerpo administrativo del Consejo Médico de Santiago del estero, participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su matriculado Dr. Edgardo Cesar Zanoni. Ruegan una oración a su memoria.





Invitación a Misa

----------------------------------------









Agradecimientos

----------------------------------------









Recordatorios

----------------------------------------









Responsos

----------------------------------------









Traslado de Restos

----------------------------------------









Interior

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

----------------------------------------





NAVARRETE, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/23|. Su esposo Lito Ledesma sus hijos Nelly, Antonio, Evangelina y Franco sus hijos políticos nietos bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy en horas de la mañana en el cementerio Cristo Redentor Fernández SERVICIO REALIZADO por NORTE BENEFICICOS La Plata 162 Tel 4219787 Cel 3854386686.

NAVARRETE, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/23|. Beto Celario, su esposa Coca Gonzalez, sus hijos Claudio, Alberto, Exequiel participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo e hijos en tal difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRETE, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/23|. Alberto Celario participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Toño. Ruega oraciones en su memoria. Que en paz descanse doña Rosa.

SÁNCHEZ, PEDRO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/23|. Su madre Nelida sus hnos Enrique, Carlos, Silvio, Yolanda hnos politicos sobrinos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Ojo de Agua SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

VÁSQUEZ, OMAR ISMAEL (q.e.p.d.) Falleció 28/6/23|. Su esposa, Clara, sus hijos, nietos, tíos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Lavalle. Ruegan una oración en su memoria. Exequias y tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

VILLARREAL, UBERTA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/23|. Sus hijos Fabian , Sandra, Marcela Gutierrez h. politicos Elena, Raul, Segundo, nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inumados hoy 17 horas en el cementerio Cristo Rey Loreto SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

VILLARREAL, UBERTA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/23|. La comunidad educativa del CENS Nª 6 de la ciudad de Loreto, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su compañera de trabajo, Marcela Gutiérrez. Rogamos oraciones en su memoria.