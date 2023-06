FÚNEBRES | 30 DE JUNIO DEL 2023

30/06/2023 - 02:07 Funebres

- Elsa Clide Sánchez

- Manuel Ignacio Fernández

- Paola Verónica Barraza

- Manuel Armando Ponce

- Marcia Amelio Ortiz de Chaumont

- Emilia del Valle González

- Víctor Rodolfo Montoya

- María Elvira Campos

- Roberto Hugo Pennacca

- Hilda Carlota del Valle Sianferoni de Villalba

- Josefa Argentina Iglesias

- Enrique José Carlos Alonso

- Luis Antonio Gerez (Atamisqui)

- René Alberto Chayer (Frías)

Sepelios Participaciones

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARCIA AMELIO ORTIZ DE CHAUMONT

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28-06-23 y espera la resurrección.

Le dijo Jesús: “Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá."

Sus hijas Georgina, Denise, Dominique y nietos Tomas y Clara Arce participan con profundo dolor su fallecimiento. . Sus restos serán trasladados a Villa Giardino Córdoba.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARCIA AMELIO ORTIZ DE CHAUMONT

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28-06-23 y espera la resurrección

"No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas".

Sus hermanos Jorge, Roxana y RodyAmelio Ortiz participan con dolor su fallecimiento. Rueganoraciones en su querida memoria. Sus restos serán trasladados a Villa Giardino Córdoba.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARCIA AMELIO ORTIZ DE CHAUMONT

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28-06-23 y espera la resurrección

“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.”(Juan 14:6)

José A. Ortiz e hijos participa con hondo pesar su fallecimiento. Eleva oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARCIA AMELIO ORTIZ DE CHAUMONT

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28-06-23 y espera la resurrección

Su prima Hermana Silvia Méndez Castiglione y sus hijos José y Jimena participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARCIA AMELIO ORTIZ DE CHAUMONT

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28-06-23 y espera la resurrección

“El Señor me hace descansar en verdes prados, sobre mí unge su óleo”.

Mario Ricardo Páez, sus hijos Martin y Marito participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.Sus restos serán trasladados a Villa Giardino Córdoba.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARCIA AMELIO ORTIZ DE CHAUMONT

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28-06-23 y espera la resurrección.

Sus primos Cristina, Roxana, Georgina y Gustavo Tarchini Castiglione con sus respectivas familias, participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a sus hijas y hermanos. Sus restos serán inhumados en Villa Giardino (Cdba). Descansa en paz querida Marcia.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARCIA AMELIO ORTIZ DE CHAUMONT

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28-06-23 y espera la resurrección.

Cecilia Liendo y Luis Ovejero, Pablo Chaparro y Eugenia, Guillermo Sydow y Gabriela,Sergio Brandan y Lucrecia y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VÍCTOR RODOLFO MONTOYA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/6/23 y espera la resurrección

El gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VÍCTOR RODOLFO MONTOYA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/6/23 y espera la resurrección.

El senador nacional, don Jose Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VÍCTOR RODOLFO MONTOYA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/6/23 y espera la resurrección.

El vicegoberador de la pvcia, Dr Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VÍCTOR RODOLFO MONTOYA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/6/23 y espera la resurrección.

El presidente del Partido Justicialista, Distrito Sgo Del Estero, don Jose Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VÍCTOR RODOLFO MONTOYA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/6/23 y espera la resurrección.

El secretario gral del Partido Justicialista, Distrito Sgo Del Estero, Dr Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VÍCTOR RODOLFO MONTOYA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/6/23 y espera la resurrección.

El diputado nacional, Dr Bernardo Jose Herrera, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VÍCTOR RODOLFO MONTOYA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/6/23 y espera la resurrección.

Adiós amigo mío, siempre fuiste tan amable y se extrañará tu presencia, pero sé que estás en un lugar mejor y te volveré a ver en las estrellas que brillan intensamente y en los recuerdos que compartimos. Nunca te olvidaré, estarás en mi corazón y apreciaré nuestros tiempos juntos siempre.

Tus amigos que te recordarán siempre, Abel Torres, Gerardo Montenegro, Javier Sciolla, Walter Gómez, Nico Montenegro, Buri Bravo y Carlos Torres.

Los restos serán velados en sala velatorio de Pedro León Gallo 340 sala 2, desde las 13 hs. a 17 hs.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VÍCTOR RODOLFO MONTOYA Falleció el 29/6/23.

"La Secretaria de Trabajo de la Provincia, Prof. Julia Comán y el

Subsecretario Dr. Walter Assefh, participan con profundo dolor, la

partida a la casa del Señor Victor Monyota y elevan una oración en su

memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VÍCTOR RODOLFO MONTOYA Falleció el 29/6/23.

Los Directores de Higiene y Seguridad Laboral, Walter Gómez, Director de Delegaciones de Trabajo del Interior, Daniel Navarrete, Director de Relaciones Laborales, Daniel Gómez, Director de Administración Enzo Rearte, Director de Despacho René Garzón y Directora de Empleo Ramona Abdala.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VÍCTOR RODOLFO MONTOYA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/6/23 y espera la resurrección.

La ministra de Salud Li.c Natividad Nassif, el subsecretario de Salud Dr. César Monti y el Coordinador General CPN Norberto Zanni lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARIA ELVIRA CAMPOS (Q.E.P.D) Falleció el 28/06/23.

Compañeros de su esposo de la Dirección General de Relaciones Públicas Policiales, participan con profundo dolor de su fallecimiento, ruegan a Dios por el descanso eterno de su alma y ruegan que colme de paz el corazón de sus seres amados.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CLAUDIO ALBERTO ZANONI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/6/23 y espera la resurrección.

La ministra de Salud Lic Natividad Nassif, el subsecretario de Salud Dr. Cesar Monti y el Coordinador General CPN Norberto Zanni acompañan al Dr. Edgardo Zannoni y familia por el fallecimiento de su Señor Padre.

INVITACIÓN A MISA

ANTONIA FILOMENA RODRÍGUEZ DE CUELLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/6/23 y espera la resurrección.

Tus hijos Osvaldo, Nora, Rosa, Daniel y Aldo, hijos políticos, nietos y bisnietos, al cumplirse los 9 días de su partida al reino celestial, invitamos a la misa a realizarse hoy viernes 30 en la iglesia Catedral a las 20 hs. Rogamos oraciones en su querida memoria.

RECORDATORIO

ANA ALBERTA PÉREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/5/23 y espera la resurrección.

Mami querida, hace 1 mes que nos dejaste, quiero pensar que solo te adelantaste un poco. Como siempre para organizar todo cuando estemos nuevamente con vos. Tantos amargos momentos que quedaron atrás, sufrimientos que se deben olvidar; cambiaste de plano… Yo te imagino feliz, en paz, sin dolor, con una sonrisa gigante. Sé que desde donde estés acompañas nuestros pasos, siempre lo hiciste… porque fuiste la mejor. Dios no nos pudo regalar a otra mamá mejor, luchadora incansable, valiente como nadie, que nos enseñó a no rendirnos nunca, a salir adelante, enfrentar los miedos y las adversidades. No te niego que te extrañamos, tus comidas, las charlas, tu mirada, tus manos, todo…. Vos sí que lo diste todo y más… Ya nada es igual sin vos, pero donde estés tu ejemplo está intacto. Cada día que pasa es uno menos que falta para que estemos nuevamente juntos. Tus hijas Mariné y Analía. Tu esposo Manolo.

INVITACIÓN A MISA

MARÍA MARTA PAGLIONI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/6/22 y espera la resurrección.

Amada hija: me parece mentira que el tiempo corrió tan rápido. Pienso y pienso, y no creo que ya hace un año que partiste a la mansión eterna que el Señor nos prometió. Te extraño mucho, Hija Mía. Tu no querías que yo llorara, y no puedo, solo eso me consuela. Tus sobrinos te extrañan muchísimo, especialmente Leandro Matías. Yo se que estás muy bien allá. Fuiste una gran hija, una luchadora. Y les respondías a tus amigos y al que necesitaba un favor. Te diré que con la bebé que nació de Sandrita, me alivió mucho tu partida.

Te recordaremos con una Santa Misa en la Parroquia San José, del Barrio Belgrano, hoy viernes a las 19hs. Su madre, Marta Nazarena Yunes, participa a familiares y amigos.

“Al Señor en mi pena invoqué

y El me prestó atención:

¡Oh, Señor, salva mi alma

de los labios que engañan,

de la lengua traidora!

Salmo 120.

INVITACIÓN A MISA

MYRIAM ELIZABETH CAMUS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el31/03/23 y espera la resurrección.

Querida hermana , todavía nos parece imposible que te hayas ido , estás presente en cada cosa que vivimos y especialmente en los cumpleaños , eras la primera en saludarnos y nos cantabas los tres cantitos . Te amamos y te extrañamos mucho , ya pasaron tres meses , descansa y comparte con nuestro Padre el Reino Celestial .Tu hijo Piyi , nieto Benja , nuera Vale ; hermanos : Mirta , Silvia , Cristina , Juan , Ariel y flias , invitan a la misa en Catedral Basílica hoy 30/06/23 para rogar por tu Alma .

AGRADECIMIENTO E INVITACION A MISA

RAÚL EDUARDO DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 21/06/2023 y espera la resurrección

Estamos más que agradecidos por todo el apoyo que nos han mostrado durante este tiempo de dolor, tanto familiares como amigos y conocidos.

Y aunque es difícil expresar nuestros sentimientos en estos días, es nuestro deber de honor agradecer sincera y profundamente a todo el cuerpo Médico del Centro de Salud Mama Antula - Santiago del Estero*, médicos, enfermeros, técnicos de laboratorio, personal de seguridad, choferes de la ambulancia que permanecieron haciendo guardia para el traslado. A todos los que asistieron con gran profesionalismo pero sobre todo empatía y humanidad a nuestro hijo Díaz Raúl Eduardo (QEPD). Los invitamos a la Misa en su memoria hoy a las 20hs en la Parroquia Santa Rita cita en Alfonso Quinzio. Juan Ramón Díaz y familia.

AGRADECIMIENTO E INVITACION A MISA

RAÚL EDUARDO DÍAZ

(q.e.p.e.) Se durmió en el señor el 21/06/2023 y espera la resurrección

Estamos más que agradecidos por todo el apoyo que nos han mostrado durante este tiempo de dolor, tanto familiares como amigos y conocidos.

Y aunque es difícil expresar nuestros sentimientos en estos días, es nuestro deber de honor agradecer sincera y profundamente a todo el cuerpo Médico del Centro de Salud Mama Antula - Santiago del Estero*, médicos, enfermeros, técnicos de laboratorio, personal de seguridad, choferes de la ambulancia que permanecieron haciendo guardia para el traslado. A todos los que asistieron con gran profesionalismo pero sobre todo empatía y humanidad a nuestro hijo Díaz Raúl Eduardo (QEPD). Los invitamos a la Misa en su memoria hoy a las 20hs en la Parroquia Santa Rita cita en Alfonso Quinzio. Juan Ramón Díaz y familia.

INVITACIÓN A MISA

MIRTA DE LAS MERCEDES CÁRDENAS (Nena)

(q.e.p.d.) SE durmió en el Señor el 30/5/23 y espera la resurrección.

Nena, te fuiste dejándonos el vacío de tu ausencia, pero tu amoroso recuerdo se encuentra en nuestros corazones, en todo lugar y en todo momento, siempre vivirás en nuestros pensamientos. Tu presencia era la esperanza del hogar, tu desaparición puso en nuestros corazones una nota sombría que nadie podrá borrar. Sus hijos Mónica y Guido, hija pol.Betiana, sus nietos Lucas, Matías y Florencia y su bisnieta Josefina invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 hs. en la iglesia Santo Domingo para rogar por el eterno descanso de su alma.

INVITACIÓN A MISA

SADO ANTONIO JORGE – CECILIA RAMONA JORGE

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 28/6/93 y el 30/5/23 y esperan la resurrección.

“Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ustedes la luz que no tiene fin”. Sus hijas y hermanas Ineria y Adela, nietos y sobrinos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la la Pquia. Santiago Apóstol, La Banda, con motivo de cumplirse treinta años y un mes de sus respectivos fallecimientos. Se ruegan oraciones en sus memorias.

INVITACIÓN A MISA

ROLANDO EDGARDO URZAGASTE (Chara)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/4/23 y espera la resurrección

“Si algún día te hago falta, no llores, no llores por mí, mejor sonríe por mí, por nosotros y por lo que vivimos durante 30 años. Si algún día te hago falta, solo será en persona, porque desde mi energía a la tuya seguirá existiendo esa conexión especial, de mil formas seguiremos juntos, y por esa razón seremos eternos”.

Su esposa Patricia Gorosito Abutt, invita a familiares, compañeros de trabajo, amigos y vecinos a la misa hoy a las 19 hs. en Pquia. San José Bº Belgrano, al cumplirse dos meses de su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

JUAN PABLO ACEVEDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/6/20 y espera la resurrección.

Hace tres años, se fue Señor al encuentro contigo. Se fue en silencio y en paz. Tata tu ausencia es tan dolorosa y triste, más en un día como hoy donde se cumple un aniversario más de tu partida, de aquel inolvidable día en el que nos tocó despedirte. Si supieras que no es simple vivir sin vos, y es tan complejo explicar en palabras lo valioso y único que fuiste en cada uno de nosotros. Po eso seguirás vivo por siempre en nuestras memorias y corazones como un gran regalo que nos dio Dios en todos estos años compartidos. Te amamos, tu esposa Lilia, tus hijas Noemí, Myriam, hijos políticos Lito, Enrique, tus nietos y bisnietos elevamos oraciones en tu memoria.

INVITACIÓN A MISA

MANUEL ALBERTO MANSILLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/6/84 y espera la resurrección.

Fuiste una luz en el camino, incluso después de tu partida. Seguirás eternamente iluminando nuestras almas. Sus hijos Ana Carolina y Luis Mansilla, su hija política Claudia Sosa, su nieta Emma y demás familiares lo recuerdan al cumplirse 39 años de su partida al reino celestial e invitan al oficio de la Santa misa a realizarse el sábalo 1 a las 11 en la capilla de la localidad de San Pedro (Dpto. Choya). Choya.

RECORDATORIO

MARIO RAÚL VILLAVICENCIO (Vinchu)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/9/14 y espera la resurrección.

Hoy el cielo se viste de fiesta por tu cumpleaños, como explicarte lo que sentimos cuando te recordamos. Compartimos tantas cosas lindas y feas, no es fácil pero siempre estas presente en nuestros corazones. ¡Feliz Cumple Vinchu! Sus hermanos Valle, Rody y Estela, sus hermanos políticos Manuel Céliz, Perla Gutiérrez, Félix Gutiérrez, sus sobrinos Romina, Enzo, Exequiel, Matías y Cintia, su sobrino político Juan Pablo y sus sobrinos nietos Victoria y Lorenzo lo recuerdan con mucho amor y cariño al cumplirse un año más de su natalicio. Descansa en paz hermano querido.

ALONSO, ENRIQUE JOSÉ CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/23|. Sus hijos Rodrigo, Andrea y Melisa Alonso, sus hijos pol. Jackelina , Ramon y Andres, sus nietos Juana, Elena, Cesar, azul, Tomás, Martino, Clara y Emilia participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

AMELIO ORTIZ DE CHAUMONT, MARCIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/23|. Sus hijas Georgina, Denise, Dominique, hijos pol. Marito Paez, sus nietos Tomás y Clara participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio municipal de Villa Giardino, Córdoba. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

AMELIO ORTIZ DE CHAUMONT, MARCIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/23|. El gerente de ANSES UDAI Sgo. del Estero, Ing. Hugo Zavaleta y los compañeros del aérea administración Patricia Moreno y Damián Centeno acompañan la irreparable pérdida de la madre de la compañera Georgina Chaumont.

AMELIO ORTIZ DE CHAUMONT, MARCIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/23|. Mi querida amiga Marcia, me dolió mucho su partida de este mundo. Se fue sin despedirse de mí, siempre recordaré sus charlas y salidas divertidas que teníamos. Fue una mujer de principios y valores, muy honesta. Toda su familia estará orgullosa de usted. Participan su fallecimiento su vecina y amiga Josefina, hija Maite, yerno Eduardo y nietos: Valentín, Juliana y Joaquín .

AMELIO ORTIZ DE CHAUMONT, MARCIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/23|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola, Ignacio Castiglione y Sonia Mejail, Anita Castiglione y Mario Fornes, María Inés Castiglione y Carlos Alberto Toia, María del Carmen Lugones y Marcelo Álvarez, Fernando Lugones y Elena Flaja, Agustín Lugones y Mercedes Funes, Ana Lugones, José Ignacio Lugones y Noelia Mercado y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su prima hermana y tía. Acompañan a sus hijas Georgina, Denise, Dominique, sus nietos Clara y Tomás, sus hermanos en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

AMELIO ORTIZ DE CHAUMONT, MARCIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/23|. Mariana Bonacina y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Marcia acompañando a Georgina, Denise y Dominique con afecto y oraciones. Ruegan oraciones en su memoria.

AMELIO ORTIZ DE CHAUMONT, MARCIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/23|. Rafael Bonacina y Josefina Santillán Borges junto a su familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Marcia, acompañando a sus hijas en estos momentos de pesar. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

AMELIO ORTIZ DE CHAUMONT, MARCIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/23|. Patricia Velez Garcia, Matías Santiago Gentilini, Patricia A. García participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su hija Georgina y familia con gran pesar. Elevan oraciones en su memoria.

AMELIO ORTIZ DE CHAUMONT, MARCIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/23|. María del Carmen Romano Budeguer participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompaña a su hija Georgina en este difícil momento.

AMELIO ORTIZ DE CHAUMONT, MARCIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/23|. Antonio Virgilio Castiglione, su esposa Graciela Cazaux, sus hijos, Natalia y Benjamín Noriega, Rafael y Debora Alperin y Lucía, y sus nietos, lamentan mucho su partida. Ruegan por su descanso eterno y la cristiana resignación de su familia. Acompañan con mucho cariño a Georgina y hermanas.

BARRAZA, PAOLA VERONICA (q.e.p.d.) Falleció el 28/06/23|. Su esposo, Artaza José Francisco, sus hijos, Carolina, Gabriela, Melodi, Tadeo, su madre, Noemi, hermanos, y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio DE MACO. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386683.

BARRAZA, PAOLA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 28/06/23|. Cuando se nos va un ser querido, nunca nos deja del todo, su recuerdo permanecerá por siempre en nosotros. Los familiares de afecto de su abuela Clara, Dominga de Maya, su hijo Manuel y Karina, Nora Graciela, Carlos y Silvina y su nieto Mateo. Participamos con dolor la partida de Vero. Sus restos fueron sepultados en el cementerio el descanso. Un abrazo a la familia.

CAMPOS, MARÍA ELVIRA (q,e,p,d) Falleció el 28/06/2023|. Su esposo Miguel Alexis Palavecino su hijo Alexis Valentino Palavecino Campos su mama Carmen Elvira Campos su hna Romina y flia sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque la Paz SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

CÉSPEDES, TOMAS ELVIO (q.e.p.d.) Falleció en San Fernando Bs. As. el 29/6/23|. Su alma partió al encuentro del Señor después de una vida dedicada al trabajo y a su familia. Participan con dolor su cuñada Isabel Rojas, Mario Pereyra y sus hijos Mario Gustavo, Ramón Alberto y sus respectivas familias ésta irreparable pérdida. Ruegan una oración en su memoria.

CORONEL, ELIZABETH DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/23|. Su hermano político Carlos Cisnero, su esposa Viviana Cancino, sus hijos Milagros y Gabriel participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermano Marcelo en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, ELIZABETH DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/23|. La Escuela de Karate - Do y Kobu - Do participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del Instructor Marcelo Cisneros y hermana política del Maestro Carlos Cisnero. Ruega oraciones en su memoria.

CORONEL ELIZABETH DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/23|. Te recordare siempre con tu sonrisa,tus ganas y ese enorme corazón solidario.Bella compañerita ,descansa en los brazos de Jesús y Maria. Prof. Lili Balanza ,participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su querida memoria.

FERNÁNDEZ, MANUEL IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/06/23|. Su esposa Ada, sus hijos, Silvina, Ignacio, Pablo, hijoa politicos, Gabriela, Roberto, nieta, Daira, hnos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio PARQUE DE LA PAZ, COB. HAMBURGO. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386683.

FERNÁNDEZ, MANUEL IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/06/23|. "Él que cree en Mí, aunque muera vivirá eternamente". Sus vecinos Hugo, Kuky y sus rrespectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, MANUEL IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/06/23|. "Qu el Señor te tenga en su gloria, como nosotros en el corazón". Elsa, Ariel y Natalia Saavedra y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, MANUEL IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/06/23|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Natalia Saavedra, su esposo Gustavo Montenegro, sus hijos Nicolás y Facundo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ, EMILIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 28/06/23|. Su hijo Daniel Darío González, hija política Lorena Sequeira, nietos Fernanda, Lucca, hermanos Jorge, Victoria, Zulma, Sandra, Pulino, hermana polit. Claudia y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad EMPRESA SANTIAGO.

IGLESIAS, JOSEFA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/23|. Su hijo Pablo, su hija política Sonia, sus nietos Enzo, Fabricio y Bautista y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio El Descanso. Cob.Caruso Cia Arg. de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.:385-5357628.

IGLESIAS, JOSEFA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/23|. Su hermana Marta Iglesias, sus sobrinos Carlos,Dario y Patricia,sobrinos políticos, sobrinos nietos demás fliares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados hoy en el cementerio del Descanso,a las 10,30 hs. Se ruega una oración en su memoria.

MONTOYA, VÍCTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/23|. Su esposa Angélica Sosa, sus hijos Ezequiel, Gabriel y Dislem , sus hijos pol Belen, Ana y Matias y sus nietos Bastián, Salvador y Baltazar participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. CARUSO CIA DE SEG SA

MONTOYA, VÍCTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/23|. Fabián Ottinetti, su esposa Gabriela Acuña, sus hijos Matías, Santiago y Martina ,acompañan a la familia en este difícil momento y ruegan una oración en su memoria.

MONTOYA, VÍCTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/23|. El presidente interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch, miembros del consejo gremial, síndico, gerente general, CPN Graciela Muratore de Corona, gerente de áreas, subgerentes de áreas participan el fallecimiento de nuestro compañero Víctor Montoya por su constante colaboración espiritual a nuestra institución.

MONTOYA, VÍCTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/23|. Sr. Gerardo Antenor Montenegro, secretario general de U.P.C.N, la honorable comisión directiva de U.P.C.N y cuerpo de delegados gremiales de U.P.C.N. participan con profundo dolor el fallecimiento del compañero y amigo Víctor. Elevan oraciones en su memoria.

MONTOYA, VÍCTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/23|. Prof. Julia Comán, secretaria adjunto de U.P.C.N. participa con profundo dolor el fallecimiento del compañero y amigo Víctor. Eleva oraciones en su memoria.

MONTOYA, VÍCTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/23|. La CGT Regional Santiago del Estero despide con dolor al compañero Víctor Montoya y hace llegar sus condolencias a toda su familia.

MONTOYA, VÍCTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/23|. José Gómez en su carácter de Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza, Comisión Directiva y Cuerpos Orgánicos lamentan su fallecimiento y acompañan en su pesar a la familia en este momento. Ruegan por su descanso eterno en el Señor.

MONTOYA, VÍCTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/23|. Sr. Carlos Ibarra, secretario de Finanzas de U.P.C.N. participa con profundo dolor el fallecimiento del compañero y amigo Víctor. Eleva oraciones en su memoria.

MONTOYA, VÍCTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/23|. José Gómez y familia comparten el dolor por la partida de Víctor con sus seres queridos. Elevan oraciones por su eterno descanso en la paz del Señor.

MONTOYA, VÍCTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/23|. Víctor Manuel Paz, Secretario General del Sindicato Empleados de Comercio de Santiago del Estero, su Comisión Directiva y empleados participan con dolor el fallecimiento de su compañero Secretario General de T.O.S. y acompañan en su pesar a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTOYA, VÍCTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/23|. La comisión directiva y afiliados del SEADE, participan con dolor el fallecimiento del compañero y amigo Montoyita. Ruegan una oración en su memoria.

MONTOYA, VÍCTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/23|. El secretario Gral. del SEADE, Enzo Rearte participa con gran dolor el fallecimiento del amigo y compañero Montoyita. Ruega una oración en su memoria.

MONTOYA, VÍCTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/23|. El secretario general Alfredo Basbús y la comisión directiva de Docentes Agremiados Santiagueños participan su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

MONTOYA, VÍCTOR RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/23|. El secretario general de AMET, Prof. Orlando Gorosito, la comisión directiva y el cuerpo de afiliados de la institución, expresan sus condolencias por el fallecimiento del compañero Víctor. Acompañan a la familia y elevan oraciones por su descanso eterno.

PENNACCA, ROBERTO HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/23|. Su esposa Beatriz es Carano, sus hijos Francisco, María, Eduardo y Soledad y sus nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sucesos fueron ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PENNACCA, ROBERTO HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/23|. Su hijo Francisco Pennacca, su hija pol. Anahí Díaz, sus nietos Maira, Sofía, Franco, Jonás y Valentino y su bisnieto Gael Nicolás, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su querida memoria. "Qué brille para él la luz que no tiene fin".

PENNACCA, ROBERTO HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/23|. Soky Peralta y Ramiro Díaz acompañan en el dolor a Francisco por el fallecimiento de su padre. Elevan una oración en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

PONCE, MANUEL ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/06/23|. Su esposa, Magui, familia Ponce, familia Reinieri y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio LA PIDAD COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386683.

RODRÍGUEZ, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/23|. Brille para él la luz que no tiene fin. Clara de Gamitea, sus hijas Clary y Diego, Liliana y Coco, participan con dolor su fallecimiento. Con cariño saludan y hacen llegar su más sentido pésame a su esposa, su hijo Darío y demás familiares pidiendo para ellos fortaleza y resignación. Lleguen para él nuestras oraciones.

SÁNCHEZ, ELSA CLIDE (q.e.p.d.) Falleció el 29/06/23|. Sus hijos Graciela Y Nancy h. politicos Daniel sus nietos bisnietos y demas familiares SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

SANTILLÁN, MANUEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/23|. Negro Morales y su esposa Anita e hijos Gaby y familia, Eddy y familia y Mackeline y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el Jardín del Sol.

SIANFERONI DE VILLALBA, HILDA CARLOTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/23|. Su esposo Julio Cesar Villalba, sus hijos Santiago, Julio y Agostina Villalba Sianferoni y demas fliares. participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 11,30 hs. en el cementerio Pque. de la Paz. casa duelo P.L. Gallo 380 (s.v) ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

SILVA, ALICIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/23|. Sus amigos Susana Acosta, Oscar Fuensalida, sus hijos, Gastón, Virginia, participan con dolor su partida y ruegan una oración en su memoria.

TRACHTA, LADISLAO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/23|.Mónica Nader hace llegar sus condolencias al apreciado Esteban por la desaparición física de su padre.

TRACHTA, LADISLAO (q.e.p.d.) Falleció el 23/6/23|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Esteban Andrés Trachta, socio de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

DÍAZ, MARCELO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/23|. "Venimos a este mundo a cumplir una misión, para luego retornar al lado del Señor, nuestro Padre Celestial". Omar, siempre te recordaremos con esa alegría y entereza que te caracterizaba, fuiste un ejemplo de vida para toda tu familia, tus amigos y los que te conocieron. Nos dejaste un legado de amor y unidad. Vivirás por siempre en el corazón de cada uno. La familia Díaz Storniolo agradece profundamente el acompañamiento a familiares, amigos y las muestras de afecto recibida en los difíciles momentos. Invitamos a la misa que se oficiará en el día de hoy 30/6 a las 19 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Padre.

Agradecimientos

Recordatorios

CORONEL, RITA MICAELA (q.e.p.d.) Falleciló el 30/6/21|. Un día como hoy, hace dos años, partías hacia la casa de nuestro Padre eterno, mi dolor es inmenso, pero saber que estás en paz y que te acompaña el amor de todos los que te amamos, me reconforta. Tu esposo Gustavo Palomino y tu hija Elena invitan al responso que se realizará hoy en el cementerio San Marcos a las 17 hs. al cumplirse dos años de su fallecimiento.

ZANONI, CLAUDIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/23|. "Yo soy la resurrección y la vida; él que cree en Mí, vivirá para siempre" Jn.11,25. María Elina Salvatierra, Ana Belén Umbides, Ana Marcela Umbides, Ana Elina Umbides, Luis Fernando Umbides y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso y por un pronto consuelo para su esposa, hijos y nietos.

TOLOZA, NORBERTO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/21|. A dos años de tu partida al Reino Celestial, tu recuerdo está presente todos los días en nuestros corazones y sé que desde donde estés nos sigues acompañando en nuestro andar terrenal. Por tal motivo, su esposa, hijos y nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Pquia. Cristo Rey (La Banda). Descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin.

CHAYEP, RENÉ ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/23|. La firma Raúl A Córdoba psrticipa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y familiares en este triste momento. Ruegan por su eterno descanso en la Gloria del señor. Frías.

CHAYEP, RENÉ ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/23|. La CPN María Emilia Córdoba, sus hijos Gonzalo y Emiliano, participan su fallecimiento. Acompañan en este momento de pesar a sus hijos y familia. Elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

CHAYEP, RENÉ ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/23|. La Comisión Directiva y socios del Círculo Médico de Frías participan con profundo dolor el fallecimiento de su ex fundador y presidente de esta institución. Acompañan a sus hijos y demás familiares en este momento de profunda tristeza. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

CHAYEP, RENÉ ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/23|. Hijos de Antonio y María Charubi: Chichí, Lalo, Nenucha y Mario, participan con hondo pesar el fallecimiento del médico amigo y ruegan oraciones en su memoria. Gracias Dr. Chayep por haber atendido y querido a nuestros padres, por todo lo que hiciste en bien de la sociedad. Descansa en Paz amigo querido. Frías.

CHAYEP, RENÉ ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/23|. Eduardo Lalo Charubi, sus hijos Edy y Dra. Jacqueline, sus nietos Sahid y Gastón participan con profundo dolor el fallecimiento del médico amigo de la familia y elevan oraciones al Supremo rogando por el eterno descanso de su alma y una pronta y cristiana resignación a su familia. Cuando un médico parte (o se va), los corazones lloran. El tiempo pasa y advertimos que jamás ese médico puede haberse ido; porque en sus actos, en sus sentimientos, en cada uno de sus afectos y hasta en rostros desconocidos ha encontrado la inmortalidad. Siempre te recordaré querido amigo Chacho. Frías.

CHAYEP, RENÉ ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/23|. Tus amigos familia Llorvandi participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

GEREZ, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/23|. Amigos, compañeros y miembros de NuestraAmerica Movimiento Popular Sgo. del Estero, participan el fallecimiento del abuelo del Sr. Carlos Pacheco acompañando y compartiendo con pesar esta triste noticia. Rogamos por su eterno descanso.

GEREZ, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/23|. Textil Estrella Roja participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento. Rogamos por su eterno descanso.

GEREZ, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/23|. Vanesa Ruiz acompaña a Carlos Pacheco, a su madre Sandra Gerez y demás familiares en esta doloroso pérdida, rogando por su eterno descanso.

GEREZ, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/23|. Amigos y equipo de trabajo de Puentes del Estero participan su fallecimiento.

GEREZ, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/23|. Desde la secretaria de la salud del MP nuestramerica lamentamos y acompañamos en este proceso de pérdida a los familiares de Antonio Gerez , oriundo de silipica

HAZURM, MARIELA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 26/06/23|. Sus hijos Juan Ignasio y Clara Agostina, sus hermanos Humberto Ivone y Lucía, sus hermanos políticos Franco y Daniela y sus sobrinos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria rogando por su eterno descanso. Frías.

HAZURM, MARIELA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 26/06/23|. "Te despedimos con mucho dolor y tristeza querida Mariela ". Que brille para tí la luz que no tiene fin. Amén, tus tías Selva, María Luisa y Lola Coronel Fernández; tus primos Emilia Bordón, Ada y Guido Cabrera y demás familiares participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Descansa en paz. Frías.

MOYANO, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/23|. Su esposa, Teófila, sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Figueroa. Ruegan una oración en su memoria. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

RIVAINERA , VICTORIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/23|. La Comunidad Educativa de La Escuela Nº 607 “Cabo 2 Ramón Edmundo Ordoñez” participan con dolor el fallecimiento de la sobrina del Profesor Víctor Rivainera, y prima del Profesor Mauro González. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.