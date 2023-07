FÚNEBRES | 2 DE JULIO DEL 2023

01/07/2023 - 21:17 Funebres

FALLECIMIENTOS

02/07/2023

- Susana del Valle Salvatierra

- Gustavo Rodolfo Córdoba (La Banda)

- Gerardo Domingo Pérez

- José Luis Coria

- Manuel Domingo Fiori

- Indalicio Celestino Veliz (La Banda)

- María Rosa Carabajal Fernández de Galván

- Felipe Benico Soplan

- Antonio Sixto Guerra (Forres)

- Julio José Agustín Almaraz

- Antonio Orlando Arce

- Héctor Guillermo Gutiérrez

- Crescencia Ynés Castillo





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSE LUIS CORIA

FECHA DE FALLECIMIENTO: 30/06/2023

Pety aún no podemos entender esto que te fuiste, así arrebatado de nosotros y no te decimos adiós sino hasta que nos volvamos a ver, dejaste tanto en todos los que te conocieron hoy tus hijos con tanto dolor sin poder comprender tu partida pero dándote gracias por todo, ya no estas con nosotros pero sabemos que estas en la morada con el padre celestial y hacia el pedimos fuerzas para afrontar tanto dolor. Siempre vivirás en nuestros corazones. Su esposa Roxana, sus hijos Maximiliano, Andrea, Augusto, Marcos, Cesar, Miguel, Margareth, Ángel. Sus restos fueron inhumados en el cementerio JARDÍN PENTECOSTES. SERVICIO REALIZADO POR MEMORIAL JARDIN PENTECOSTES. RUTA 9 KM 1148 CAPITAL- SGO DEL ESTERO













PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

OSVALDO RAMÓN ATENOR

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 30/6/23 y espera la resurrección.

Ovalado, querido amigo de toda la vida, cuanto lamentamos tu partida. Siempre estarás con nosotros, que dios te tenga en su santa gloria.

Juan Carlos Tauil y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA ROSA CARABAJAL FERNÁNDEZ DE GALVÁN

(q.e.p.d.) Se durmió el 1/7/23…

“En Dios solo descansa el alma mía, de El viene lo que espero, solo El es mi roca, mi auxilio, mi fortaleza, no he de vacilar”. Su esposo Vicente Galván, sus hijos María Eugenia, Graciela, Hugo, Jorge y Ricardo, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Parque El Descanso.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARCIA AMELIO ORTIZ DE CHAUMONT

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/6/23 y espera la resurrección.

Se nos fue una gran amiga de siempre Marcia, que junto a su esposo Dani y sus tres hijas compartimos hermosos momentos desde muy jóvenes. Que Dios la reciba en sus brazos y brille para ella la luz que no tiene fin. La familia de Rubén Palavecino: Chochy, Clyder, Marcelo y Rafa saludan a sus hijas Georgina, Denis y Dominique en este doloroso momento. Hasta siempre Marcia querida.

















INVITACIÓN A MISA

GERMÁN LUCIANO SÁNCHEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/7/22 y espera la resurrección.

“Te quedaste en mi comida favorita, en mis pasatiempos, porque mucho de lo que soy, lo descubrí estando a tu lado. No te fuiste del todo, estas en las lágrimas, pero también en las rizas, soy quien soy porque estuviste en mi vida y tú huella no la borra ni si quiera el tiempo. No te fuiste del todo porque elijo recordarte, porque fuiste, eres y serás sinónimo de alegría en mi vida. Aquí estoy, aquí estás, no te fuiste del todo…”. Su padre Hugo Sánchez, sus hermanos Gabriela y José Sánchez, su cuñado Cristian Medina, sus sobrinas Oriana, Antonella, Valentín y su ahijada Valentina invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santa Rita, con motivo de cumplirse un año de su partida a la casa del Padre.













RECORDATORIO

Dr. RUBÉN SEGUNDO MONTES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/7/07 y espera la resurrección.

Hoy se cumple un nuevo aniversario de tu partida a la Casa del Padre y seguimos con el mismo dolor que no se va. Tu esposa, tus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos te recuerdan con mucho amor al cumplirse 16 años de tu fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.





INVITACIÓN A MISA

NILDA ESTER ALVAREZ DE GEREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/7/20 y espera la resurrección.

“Chicha hoy hace tres años que partiste para estar junto al Señor. Gracias por haberme permitido compartir sesenta y tres años junto a ti, por haber sido mi compañera de viajes, incluso de países vecinos. Fui muy feliz a tu lado. Chau Chicha. Te extrañamos infinitamente.”. Su esposo Nica, sus hijos Raúl, Marcela y Rody, sus nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, para rogar por el eterno descanso de su alma.





INVITACION A MISA

LUIS ÁNGEL RIVERO (MANO)

(q.e.p.d). Se durmió en el Señor el 03/07/2021 y espera la resurrección.

Papi "Sabemos que ahora vuelas libre y en paz ,lo que reconforta nuestro dolor por tu partida ".Su esposa ,hijos,nietosy hijos políticos invitan a la misa al cumplirse 2 años de su fallecimiento en la iglesia San José el día hoy lunes a las 19 hs.

















RECORDATORIO

LUCY GRIMILDA GALVÁN (Orito)

Se durmió en el Señor el 2/7/07 y espera la resurrección.

“No es más grande quien más lugar ocupa, sino quien deja más vacío al partir”.

Por eso y por mucho más es flébil, será eternamente llorada, valorada, extrañada y querida porque es muy grande el amor hacia ella.

Gracias por tu oración.

Norma.

INVITACION A MISA

NÉSTOR SABIRO SUÁREZ

(q.e.p.d.) se durmió en el Señor el 2/7/21 y espera la resurrección

Hoy se cumple 2 años de tu ausencia en nuestro hogar. Ese día tu inesperada partida nos causó un gran dolor , papá. Dios te convirtió en ángel de luz, para que sigas iluminando nuestros caminos. Su esposa Beatriz González e hijos . Invitan a la misa que se hoy Se oficiará hoy a las 19hs en la parroquia Santo Cristo del B° Libertad.





AGRADECMIENTO

DANIEL ALEJANDRO CARABAJAL

(q.e.p.d.) Falleció el 24/6/23|.

Sus hermanos Patricia, Carlos y Nancy Carabajal agradecen al Dr. Claudio Basbús, no solo por su trabajo como médico, sino por su buen corazón, humildad y dedicación que tuvo para con nuestro hermano. Asimismo hacemos extensivo el agradecimiento al Dr. Maximiliano Valdez, Dr. Gustavo Sabalza, Dr. Trejo Beltrame, Dr. Edgardo Galván, Dr. Daniel Rodríguez y Dr. Fabián Trejo, a nuestra querida tía Angela Coronel de Gerez por su apoyo emocional e incondicional a Raúl, Roxana, Gustavo, Guido y en especial a Viviana que siempre está en los momentos dificiles que nos toca pasar. De todo corazón, Gracias. Al personal administrativo de la obra social, en especial a Ricardo Díaz y al Dpto Oncológico de dicha institución, por la calidad humana y sus servicios. A Clara y Noelia García, Sole Navarro y a los pibes del pasaje, a nuestros amigos y compañeros de trabajo por acompañarnos en este difícil momento.





ALMARAZ, JULIO JOSÉ AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. Su hija Luciana Almaraz, su hermano Máximo, sus tíos Mabel, José y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Cob. Hamburgo Cía. de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.:385-5357628.

AMELIO ORTIZ DE CHAUMONT, MARCIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/23|. Hector Peralta, sus hijos María Emilia y Héctor Francisco Peralta Puy participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida vecina Marcia, excelente persona. Acompañamos a sus hijas Georgina, Denise y Dominique en este dificil momento. Oraciones por su alma.

AMELIO ORTIZ DE CHAUMONT, MARCIA (q.e.p.d.) Falleció el 28/6/23|. Gustavo Juárez Villegas, Silvia Helena Argibay Garma, sus hijos Joaquín, Nadia, Magdalena, Javier y sus nietos Olivia y Mateo participan con profundo dolor y acompañan a Georgina y demás familiares en estos difíciles momentos.

ARCE, ANTONIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. Su esposa Alicia, hijos Ramón, Claudia y Cintia, nietos Leandro, Guillermo, Leonel, Máximo y Enzo, hermanos Eustaquio, Francisca, Carmen, Ricardo y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron velados y sepultrados en el cem. de Manogasta. . Servicio ORG. NTONIO GUBAIRA HNOS. S.R.L.

ARCE, ANTONIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. "Papi querido ya descasas en los brazos del Señor, sin embargo a nosotros nos duele tanto dejarte ir. Te amamos". Su hija Cintia Arce, su hijo político Martín Céliz y su nieto Enzo Nicolás participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE, ANTONIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. "Siempre serás mi ejemplo de vida. Gracias por no haber soltado nunca mi mano". Su hija Claudia Arce, sus nietos Guillermo y Maxi participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE, ANTONIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. "Te llevo en el alma Papi querido, hasta que nos volvamos a encontrar". Su hijo Ramón Orlando Arce, sus nietos Leandro y Leonel participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE, ANTONIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. "Tío querido, gracias infinitas por todo el amor que nos diste. Te llevaremos para siempre en nuestros corazones". Su hermano Eustaquio Arce, sus sobrinos Marcela, Rubén y Tona, Quique y Gaby, sus sobrinos nietos Lourdes, Belén, Rocío, Martína, Pía y Nacho participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE, ANTONIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. "Ya descansas en los brazos del Señor". Su hermano Félix Ricardo Arce, sus sobrinos Negro y Pato, Diego y Marcela y Silvina, sus sobrinos nietos Valentina, Tobías, Benja, Facu, Diego, Tiago, Luciano y Santino participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE, ANTONIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. Su sobrina Rita Mercedes Analía Gómez participa con profundo dolor el fallecimiento de su tío y ruega por el eterno descanso de Alma.

ARCE, ANTONIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. Su sobrino Lucas Fermín Gómez y flia participan con profundo pesar de la tan irreparable pérdida, que Dios lo tenga en la gloria y le de el descanso eterno.

ARCE, ANTONIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. "Que el Señor te reciba en sus brazos y te brinde el descanso eterno". Su cuñada Rina Gómez, sus sobrinos Mariela y Nene, Vivi y Darío, Roberto y Fernanda, sus sobrinos nietos Nahuel, Melisa, Abigal, Ludmila, Santiago, Victoria y Bautista participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ATENOR, OSVALDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/23|. Compañeras, Congresistas y hermanas de la vida, de su hija Silvina, acompañan en éste triste momento junto a su gran familia. Adri.S Ale.G Ana.F Ana.O Ali.S Claudia.N Claudia.G Claudia.S Marcela.J Moni.G Silvita.C Gisse.M Faby.L participan con profundo dolor su fallecimiento. Por siempre estará presente en nuestros corazones "Don Atenor"

ATENOR, OSVALDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/23|. Eugenio Ongaro y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ATENOR, OSVALDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/23|. Julio Antonio Rodríguez e hija participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ATENOR, OSVALDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/23|. Su amigo Héctor Banco participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus familiares en estos momentos de pesar. Ruega oraciones en su memoria.

ATENOR, OSVALDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/23|. Pepe González participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Osvaldo. Acompaña en este difícil momento de pesar a su hija Silvina y demás familiares. Que brille para él la luz que no tiene fin y ruega oraciones en su memoria.

ATENOR, OSVALDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/23|. El Taller Libre Expresión Adultos Mayores ,con profundo dolor participa el fallecimiento de su integrante y colaborador del taller acompañamos a su flia y rogamos por su descanso eterno.

ATENOR, OSVALDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/23|. Honorio Escalada y Dante Sequeira y miembros del Grupo Amigos desde la Infancia, despiden con inmenso dolor y tristeza a El Turco, destacado miembro por su dedicación e interés en unirnos cada vez más y dejarnos sus ideas, inquietudes, respeto y sobre todo su amistad. Estarás siempre con nosotros en el camino que nos enseñaste. ¡Gracias! Que brille para él la luz que no tiene fin.

CARABAJAL FERNÁNDEZ DE GALVÁN, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. Su esposo Vicente Galván, sus hijos Maria Eugenia, Graciela, Hugo,Jorge y Ricardo, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. CARUSO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CARABAJAL FERNÁNDEZ DE GALVÁN, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. Roberto Chelala y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora de Tito Galván, acompañando en este momento de tanto pesar a toda su familia. Elevando oraciones por su eterno descanso.

CARABAJAL FERNÁNDEZ DE GALVÁN, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. Directivos y Personal de la firma Roberto Chelala S.R.L., participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora de su colaborador Tito Galvan. Elevando oraciones por su eterno descanso.

CARABAJAL FERNÁNDEZ DE GALVÁN, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. Tus compañeros de trabajo y directivos de la Dirección Gral. de Industria participan con profundo dolor del fallecimiento de la mamá de María Eugenia Galván y acompañan a toda la familia en este triste momento .

CARABAJAL FERNÁNDEZ DE GALVÁN, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. Gladys Elvira Ruiz, sus hijas Mariela, Belén y Romina Herrera, sus nietos Evangelina Ávila y Benicio Peralta participan el fallecimiento de la hermana del primo y tío Hugo Carabajal y acompañan a toda la familia ante tan irreparable pérdida.

CARABAJAL FERNÁNDEZ DE GALVÁN, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. Desde Córdoba Mariela Herrera y Cristian Schneider acompañan a su tío Hugo y a toda la familia Carabajal en este difícil momento.

CARABAJAL FERNÁNDEZ DE GALVÁN, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. Su vecina María Luisa Carabajal y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo e hijos en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria y por el eterno descanso de su alma.

CARABAJAL FERNÁNDEZ DE GALVÁN, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. Sus vecinos y amigos: Lupi, Yesi, Diego y Luisina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Eugenia, Gachi, Hugo, Jorge y Ricky. Elevan oraciones en su memoria.

CARABAJAL FERNÁNDEZ DE GALVÁN, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. "Dios no nos prometió días sin dolor, risas sin tristezas, sol sin lluvia, pero si prometió fuerzas para tus días, consuelo para tus lágrimas y luz para tu camino". Nancy de López e hijos abraza a la familia en este doloroso momento en especial a la querida Gachi. Piden que Dios la reciba y la haga descansar en su reino.

CASTILLO, CRESCENCIA YNÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. Sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de San Pedro. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS - La plata 162 -tel 4219787 -cel 3854386686.

GUTIERREZ, HÉCTOR GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. Su esposa Magalí, su hijo Felipe, tu papá Guillermo y Hnas. Claudia y Silvina partic. Con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhum. en el cement. El Descanso. Casa de duelo Bº 750 Viv. Mza 58, lote S. Servicio ORG. NTONIO GUBAIRA HNOS.

LANDRIEL, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. Su esposa Ada Prieto, hijos Ariel, Marcela y Carla, nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán cremados. Casa de duelo S.V. Nº 1 Pedro León Gallo 330 SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

NAVARRETE, DOMINGA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. Sus hijos Eugenia, Magdalena, Gustavo, Fernando y sus nietos Agustina, Micaela, Emanuel, Pablo, Juan Ignacio, Melany y Ciro participan con dolor su fallecimiento sus restos serán sepultados hoy a las 12 en el cementerio de Arraga. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

NAVARRETE, DOMINGA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. Movimiento Silvia Sayago y Karina Sayago lamentan profundamente el fallecimiento de Antonia, rogamos que Dios le de fortaleza a nuestra querida Eugenia en este momento tan doloroso. Rogamos una oración en su memoria

PENNACCA, ROBERTO HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/23|. Geólogo Raúl Martin y familia, participan y acompañan con dolor a esposa e hijos.

PEREZ, GERARDO DOMINGO (q.e.p.d.) Falleciór el 30/6/23|. Su esposa Raquel, sus hijas Roxana y Noemí, sus hijos pol Silvio y Rafael y sus nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SALVATIERRA, SUSANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. Su mamá, Elisa, sus hermanos, Walter, Silvia, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Piedad. Cob. Caruso Cia. Arg de Seguros. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS - La Plata 162 -tel 4219787 -cel 3854386686.

SIANFERONI DE VILLALBA, HILDA CARLOTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/23|. La señora presidente interventora del Consejo General de Educación, Dra. María Elena Herrera, participa el fallecimiento de la madre del Sr. Santiago Villalba, empleado administrativo de la Direccion General de Nivel Secundario, dependiente del Consejo General de Educacion y acompaña en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación.

SIANFERONI DE VILLALBA, HILDA CARLOTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/23|. La señora presidente interventora del Consejo General de Educación, Dra. María Elena Herrera, equipo de asesores de presidencia, directora de Sumarios, director General de Administración, directora general de personal, director de reconocimiento médico docente, directores generales de los todos los niveles educativos, miembros del Tribunal de Disciplina, vocales de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de los distintos niveles, supervisores y analistas técnicos docentes, coordinación del área legal y personal del organismo participan el fallecimiento de la madre del Sr. Santiago Villalba, empleado administrativo de la Direccion General de Nivel Secundario dependiente del Consejo General de Educacion y acompañan en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación.

SIANFERONI DE VILLALBA, HILDA CARLOTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/23|. María Guadalupe Abalos Cerro, Fernando Drube y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

SIANFERONI DE VILLALBA, HILDA CARLOTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/23|. Adriana Sosa participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia. Eleva oraciones en su memoria.

SIANFERONI DE VILLALBA, HILDA CARLOTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/23|. "Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él" 1Ts 14:13. Bety querida dejaste una huella imborrable en nuestros corazones, nunca te vamos a olvidar. Ya descansas con Dios como te mereces. Las amigas de tu hija Agostina: Agu, Euge, Anto, Belu, Mari, Griyi, Luli, Cele, Fergie y Juli sentimos enormemente tu partida y rogamos por tu eterno descanso.





SUÁREZ, NÉSTOR SABIRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/21|. Hoy se cumple 2 años de tu ausencia en nuestro hogar. Ese día tu inesperada partida nos causó un gran dolor , papá. Dios te convirtió en ángel de luz, para que sigas iluminando nuestros caminos. Su esposa Beatriz González e hijos . Invitan a la misa que se hoy Se oficiará hoy a las 19hs en la parroquia Santo Cristo del B° Libertad.





IBÁÑEZ, DANIEL ADRIÁN CRIO. INSPECTOR (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/18|. Eterno es el amor, eterno es el recuerdo. Eterna es la presencia de la ausencia. Ecos sonoros de tu risa fresca. Todo es frágil, todo es incomprensible ante el enigmático abismo que nos separa de la vida. Nada, nada, ni el silencio ni la calma de la noche, ni la resplandeciente luz de la mañana te borrarán de mi ser. Te llevo en mi alma, n mis sentimientos y en mi corazón, por siempre mi amado hijo. Su madre Gladys Carrizo.





CORDOBA, GUSTAVO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleciór el 1/7/23|. Su esposa Ester del Valle, sus hijos, Rodrigo, Lourdes, Mauro, Hermanos, Omar, Andrea, sobrinos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy en el cementerio Aire Del Pinar - COB. NORCEN - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

VELIZ, INDALICIO CELESTINO (q.e.p.d.) Falleciór el 1/7/23|. Su esposa Nora, Sus hijos, Jonathan, Nicolas, William , nieta, Isabella, Hermanos, sobrinos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy en el cementerio de chaupi pozo - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.





CHAYEP, RENÉ ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/23|. Eliseo C. Monti y su esposa Rosa Isaac y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus hijos y respectivas familias en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

FIORI, MANUEL DOMINGO (q.e.p.d.) Falleciór el 30/6/23|. Sus hermanos Ema, Francisco, Andrea y Luis, sobrinos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. SERV SOC AMPARO SRL.

GUERRA, ANTONIO SIXTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. Su esposa Norma Gerez, sus hijos Federico, Luisa, Alejandra, Valeria, Javier, Verónica, Luis, nietos, hermanos, sobrinos, y de más familiares. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Sagrado Corazón de Jesús(Forres). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 -TEL 4219787 -CEL 3854386686.

SOPLAN, FELIPE BENICO (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/23|. Su esposa Salto Ramona, sus hijos Ricardo, Roberto, Rene, Romelia, Roxana, Romina, Verónica, María, Mercedes, nietos, bisnietos, hermanos, y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Bella Vista Dpto Figueroa. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 -TEL 4219787 -CEL 3854386686.