FÚNEBRES | 3 DE JULIO DEL 2023

FALLECIMIENTOS

- Roberto Artemio Gramajo

- Mirta Estela Aguilar

- Héctor Guillermo Gutiérrez´

- Juana Clementina Ávila de Peñaflor

- Lucía Guillermina Brevetta (La Banda)

- Dora Rolendia Dorado (Atoj Pozo)





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUANA CLEMENTINA ÁVILA DE PEÑAFLOR

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 2/7/23 y espera la resurrección.

El gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUANA CLEMENTINA ÁVILA DE PEÑAFLOR

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 2/7/23 y espera la resurrección.

La presidenta provisional del Senado de la Nación, Dr. Claudia Ledesma Abdala de Zamora, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUANA CLEMENTINA ÁVILA DE PEÑAFLOR

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 2/7/23 y espera la resurrección.

El jefe de Gabinete de ministros, Elías Suárez, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUANA CLEMENTINA ÁVILA DE PEÑAFLOR (MARTA)

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 2/7/23 y espera la resurrección.

El senador nacional, don Jose Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUANA CLEMENTINA ÁVILA DE PEÑAFLOR (MARTA)

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 2/7/23 y espera la resurrección.

* El vicegobernador de la pvcia, Dr Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JUANA CLEMENTINA ÁVILA DE PEÑAFLOR

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 02/07/2023 espera la resurrección.

Lic. Ricardo Dalale y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JUANA CLEMENTINA ÁVILA DE PEÑAFLOR

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 02/07/2023 espera la resurrección.

Daniel Herrero y personal de Toyota Argentina participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUANA CLEMENTINA ÁVILA DE PEÑAFLOR (MARTA)

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 2/7/23 y espera la resurrección.

Querida Yunyu, vivirás siempre en nuestros corazones, descansa en paz. Tus sobrinos Luchín, Yessy, Lautaro y Luz María Pereyra participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUANA CLEMENTINA ÁVILA DE PEÑAFLOR (MARTA)

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 2/7/23 y espera la resurrección.

El Ministro de Desarrollo Social Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad Dr Ángel Hugo Niccolai, participa con profundo dolor el fallecimiento de su correligionaria. Acompaña a su familia en este difícil y duro momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUANA CLEMENTINA ÁVILA DE PEÑAFLOR (MARTA)

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 2/7/23 y espera la resurrección.

La Sra. Intendente de la ciudad capital Ingeniera Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JUANA CLEMENTINA ÁVILA DE PEÑAFLOR

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 02/07/2023 espera la resurrección.

El Cdor. Juan M. Beltramino participa su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUANA CLEMENTINA ÁVILA DE PEÑAFLOR (MARTA)

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 2/7/23 y espera la resurrección.

Chicho Santillán, Ana Alzogaray, sus hijos Javier, Cecilia y Alicia, despiden con tristeza a la amiga y correligionaria Marta, leal e incansable luchadora por la causa de los desposeídos.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUANA CLEMENTINA ÁVILA DE PEÑAFLOR (MARTA)

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 2/7/23 y espera la resurrección.

El presidente del Consejo Deliberante Capital Humberto Eduardo Santillán, concejales, secretario, pro secretario, directores y empleados del mismo, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUANA CLEMENTINA ÁVILA DE PEÑAFLOR (MARTA)

Estimada Titina, sentimos mucho su partida. Acompañamos a su familia en tan difícil momento. Saralía Llanos y Mariela Juárez participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUANA CLEMENTINA ÁVILA DE PEÑAFLOR (MARTA)

se durmió en el señor el 02/07/2023 espera la resurrección.

La Sra. Intendente de la ciudad capital Ingeniera Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARCIA AMELIO ORTIZ DE CHAUMONT

(q.e.p.d.) Falleció el 28/6/23|.

Sara Graciela Montenegro de Páez, sus hijos Mariano, Sarita, Fany, Marito, Valeria, hijos políticos, nietos y bisnietos. Piden una oración rogando en su memoria. Q.e.p.d.

INVITACIÓN A MISA

EDGARD JULIO SOLARIO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/7/22 y espera la resurrección.

Señor dale el descanso eterno, al cumplirse un año de su partida, Cristo dijo, un día él que cree en Mí, vivirá para siempre y será feliz. Cristo muestra alegría porque vivirá en nuestros corazones. Tu esposa Celia, tus hijos Julio y Leandro, tu hija política Maria Ibáñez y nieto Gabriel, te recordaremos en la misa que se oficiará el día 3/7/23 a las 20 hs. en la Catedral Basílica. Se ruega una oración en su memoria.

RECORDATORIO

HUGO E. MORENO ARAUJO

(q.e.p.d.) Se durmió el 3/7/20 y espera la resurrección.

“Sé que nunca dejará de dolor su ausencia”.

Su mamá, sus hermanas Carlotita y Cande, su sobrina Sofi, recuerdan su partida a la Casa del Padre en su tercer aniversario. A todos gracias por el acompañamiento durante estos años.

RECORDATORIO

PEDRO DÍAZ BAIGORRIA

(q.e.p.d.) Falleció el 3/7/06..

A pesar del tiempo transcurrido, estás presente en nuestras vidas, con tus sabios consejos, “querido papá”. Vivirás eternamente en los corazones y mente de nosotros, tus hijos Silvina y Ricardo. Elevamos oraciones en tu memoria.

INVITACION A MISA

OLGA KURESZA DE OLLER

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/7/18 y espera la resurrección.

Hoy a cinco años de tu partida, la familia cambio para siempre, te extrañamos y nos haces tanta falta, nos reconfortamos en los bellos momentos que pasamos a tu lado y por los cuales ahora te recordamos con amor, sin embargo el saber que estás con Dios nos da consuelo para seguir adelante, besos al Cielo mi querida Polaquita. Su esposo Juan José Oller, sus hijos Fabián y Daniel, hijos pol. Nietos y hermanos la recuerdan con el amor de siempre y ruegan una oración en su memoria, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

AGRADECIMIENTO

MARCIA AMELIO ORTIZ

(q.e.p.d.) Se durmió el 28/6/23…

Familiares de Marcia Amelio Ortiz queremos agradecer por este medio al Dr. Sergio Jure por su calidad humana, su profesionalismo y su vocación permanente en la atención y cuidados brindados a nuestra madre durante su prolongada enfermedad. Nuestro agradecimiento y respeto por siempre. Georgina, Denise y Dominique Chaumont.

INVITACIÓN A MISA

ÁNGEL MANUEL PRIETO (Pusi)

(q.e.p.d.) Se durmió el 4/1/23…

Su esposa María Eugenia Granda, sus hijos Justina, Manuela y Eliseo, sus padres Merce y Lito, sus hermanos Alfonso, Gustavo, Alejandra, sus sobrinos Franco, Benicio y Valentino invitan a la misa a realizarse en la parroquia San Juan Diego Bº San Germain el martes 4 de julio a las 20 hs al cumplirse seis (6) meses de su partida a la casa del Señor.

AGUILAR, MIRTA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. Su hermano Carlos, su hna. política Margarita, sus sobrinos Lujan, Bautista, y demás familiares SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

ARCE, ANTONIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. Que brille para el la luz que no tiene fin". Sus vecinos ..Ing. Mario Roberto Díaz, su esposa Gina Rossi de Díaz, sus hijos Gianiná, Marlene y Mario Roberto diaz participan su fallecimiento y elevan una oración en su memoria

ÁVILA DE PEÑAFLOR, JUANA CLEMENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/23|. Su esposo Carlos Peñaflor, sus hijos Carly, Ileana, Fátima, Luis, y demás familiares, amigos y vecinos. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 -TEL 4219787 -CEL 3854386686.

ÁVILA DE PEÑAFLOR, JUANA CLEMENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/23|. CPN María Isabel Pérez Nazar, su esposo José Raúl Uardene, hijos y nietos, participan con mucho dolor el fallecimiento de su querida amiga y correligionaria. Nuestras condolencias a su familia. Elevamos oraciones por su eterno descanso en paz

ÁVILA DE PEÑAFLOR, JUANA CLEMENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/23|. El personal de la Direccion de Administracion, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA DE PEÑAFLOR, JUANA CLEMENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/23|. Movimiento Silvia Sayago y Karina Sayago lamentan profundamente su fallecimiento, rogamos que Dios le de fortaleza a su familia en este momento tan doloroso.

CARABAJAL FERNÁNDEZ DE GALVÁN, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. Su hermana política Susana Galván y sus hijos Fernando y Andrea Juárez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARABAJAL FERNÁNDEZ DE GALVÁN, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. Fernando y Andrea Juárez despiden con inmenso cariño a su tía Chuchi y acompañan a su tio Tito y a sus queridos primos Euge, Pelada, Hugo, Jorge y Ricky en este momento de profundo dolor.

GRAMAJO, ROBERTO ARTEMIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. Su esposa Delia, sus hijos Roberto y Jorge, sus nietos Sebastián, Rita, Sofía, Ignacio, Roberto, Francesca y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán cremados. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.:385-5357628.

GRAMAJO, ROBERTO ARTEMIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. Roxana González , Sebastián Gramajo Bianca González y sus bisnietos Pricila Diego y Luna participan con profundo dolor el fallecimiento de Roberto.

GRAMAJO, ROBERTO ARTEMIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. José Casas, su esposa e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

GRAMAJO, ROBERTO ARTEMIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. El Serñor te tenga a su lado como nosotros en nuestros corazones y que brille para ti la luz que no tiene fin. Su compadre y amigo Mario Rabana Ortiz y su familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en este momento de dolor. Se ruegan oraciones en su memoria.

GRAMAJO, ROBERTO ARTEMIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. " El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar, en verdes praderas Él , me hace descansar" . Ignacio Vladimiro Gallardo, lamenta profundamente el fallecimiento de su querido amigo ( El Loco) y acompaña a su esposa e hijos, ante esta irreparable pérdida, deseando pronta resignación cristiana.

LANDRIEL, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. Abu. sus nietos que te aman mucho , Mauricio, Milagros, Guillermina Voget, Benjamín Auad y Juliana y Francisco Landriel.

LANDRIEL, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. Su hermana política Nancy Prieto y Enzo Carrizo ruegan oración en su memoria.

LANDRIEL, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. Padre nuestro, recíbelo ten tus brazos y consuela a su esposa e hijos. Sus amigos y vecinos de siempre: Nena, Quique y Pirucha García Fabiano participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de angustia y pesar. Elevan oraciones en su memoria.

LANDRIEL, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. La cátedra de Derecho Privado Parte General de la UCSEl, Alejandra Soria Vildosola, Mercedes Sonzini de Vittar, Liliana Abdala y Fernanda Lencina participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de Marcela. Ruegan una oración en su memoria.

LANDRIEL, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. Sus ex vecinos y amigos de la familia Povedano Francisco, su esposa Isabel Sánchez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración por su eterno descanso. Acompañan a su familia en el pesar.

LANDRIEL, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. El Consorcio M.T.B 2. (Flias Suárez- Peralta, Tevez-Altamiranda, Abdala Zaiek, Herrera, Argañaraz, Ponce, Brunos, Calatayu, Carrizo Sosa, Giribaldi, Acosta, Coria- Sánchez) participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de nuestro querido Vecino Ariel, acompañamos a él y su flia. en tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

OVEJERO, OSCAR ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/23|. Su esposa Ana Maria Barchi, sus hijos Soledad, Ernesto, Gustavo Ovejero, cuñada Clelia Barci y nietos M. Pia, Augusto y María Paz, participan con dolor su fallecimiento, sus restos seran cremados . casa de duelo SV Nº 1. P. Leon Gallo. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

OVEJERO, OSCAR ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/23|. Peregrino no hagan ruido que Changote no ha muerto solo duerme en los brazos del Señor. El Grupo de Peregrinos San Santiago, participa con mucho dolor la partida de nuestro hermano peregrino hacia la Casa del Padre Celestial. Rogando una oración en su memoria.

PALFERRO, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. Que brille para El la luz que no tiene fin. Acompañan con profundo dolor amigas de su hija Natalin: Ana, Verónica y Virginia. Eleva una oración a su nombre.

PALFERRO, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. Los amigos de su hija Nadia: Eva Tula Peralta, Luis Tevez, Julio Montenegro, Noemi Rodriguez, Nina Aranda y Elva Astudillo, participan con profundo dolor su falleciminto. Elevan oraciones en su memoria.

AIZICOFF, LIDIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/21|. Abuela querida, hoy se cumplen 2 años de tu ausencia en nuestro hogar. Aquel día tu inesperada partida nos causó un inmenso dolor y hoy elegimos recordarte a través de todos los hermosos recuerdos que nos dejaste. Aún no logro hablar de vos sin tener un nudo en la garganta y los ojos llenos de lágrimas, no solo fuiste mi abuela, fuiste como una madre para mí, me criaste y me diste el amor más puro que una abuela le pueda dar a su nieta y te estaré eternamente agradecida por todo lo que fuiste conmigo. Tu huella vivirá por siempre en el corazón de cada uno de nosotros, sus hijas Adriana, Lucrecia y María, sus nietos Jimena, Agostina, Florencia e Ignacio., su cuñada Yoli invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la iglesia San José del Bº Belgrano con motivo de cumplirse 2 años de su partida al reino del Señor.





BREVETTA, LUCÍA GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/23|. SuS hijos, Gustavo, Karina, hijos políticos, Paola, Mario, nietos, Leonel, Gaetano, Fernando, hermano, Francisco, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy a las 9:00 hs en el cementerio JARDIN DEL SOL. COBERTURA NORCEN- SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 -TEL 4219787 -CEL 3854386686.

BREVETTA, LUCÍA GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/23|. Mamá. Siempre serás el adiós más doloroso que apagó mi vida. Guardame un rinconcito allá en el cielo, que cuando me toque estar contigo de nuevo, te contaré lo difícil que fue mi vida sin ti. Su hija Karina Nicoletta, su hijo político Mario Barvarino y su nieto Fernando Barvarino ruegan oraciones en su memoria.

BREVETTA, LUCÍA GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/23|. Su nieto Fernando Barvarino participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida Yaya Lucy. Ruega oraciones en su memoria.

BREVETTA, LUCÍA GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/23|. Nuestro más profundo pésame. Familia Salinas _ Barvarino participan su fallecimiento.

CHAYEP, RENÉ ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/23|. Bruno Senki y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a Dios por el eterno descanso de su alma. Frías.

CHAYEP, RENÉ ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 29/6/23|. Selva Sosa de Yudi y sus hijos Rubén Alfonso, María del Carmen y Silvia del Valle y sus nietos, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro gran amigo Chacho y elevamos oraciones en su querida memoria. Frías.

DORADO, DORA ROLENDIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/23|. Sus hijas, hijos politicos, nietos, bisnietos, tataranietos, y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Atoj Pozo. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 -TEL 4219787 -CEL 3854386686.