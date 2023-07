FÚNEBRES | 5 DE JULIO DEL 2023

05/07/2023 - 02:27 Funebres

FALLECIMIENTOS

04/07/2023

- Rodolfo Marcelo Garvi

- María Nélida Sarquis (La Banda)

- Sara Argentina Trejo

- Isabel del Carmen Ibarra (Clodomira)

- Clara del Carmen Gorostiaga (La Banda)

- María Rosa Flores

- Miguel Arcángel Paz

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

CARLOS REINALDO CASÓLIBA

(q.e.p.d.) Falleció el 3/7/23|.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN FALLECIMIENTO

CARLOS REINALDO CASÓLIBA

(q.e.p.d.) Falleció el 3/7/23.

El ministro de Economía, CPN. Atilio Chara participa con dolor su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CPN CARLOS REINALDO CASÓLIBA

Se durmió en el Señor el 03/07/23 (QEPD)

La CPN Felisa Anabel Arce, CP Francisco Zamora, José Sebastián Macció y demás personal participan su fallecimiento y acompañan a la CPN Verónica Casóliba y familia en este momento de gran dolor.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CARLOS REINALDO CASÓLIBA

(Q.E.P.D.) Se durmio en el señor el 3/7/2023 y espera la resurrección

"Que brille para el la luz que no tiene fin".

Fernando Lencinas, Joaquín Lencinas, Antonia Lencinas acompañan con dolor a su pareja y mamá Maria Victoria Casoliba, por el fallecimiento del suegro y abuelo Carli Casoliba.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CPN CARLOS REINALDO CASÓLIBA

Se durmió en el Señor el 03/07/23 (QEPD)

El Sr. Administrador, Subadministrador, Síndico, Autoridades y Empleados de la Caja Social, participan del fallecimiento de quien fuera Administrador de la Institución y elevan oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA NÉLIDA SARQUIS

(q.e.p.d.) Falleció el 4/7/23|.

Sus hijos, Dr. Julio Eduardo Fornes, Ing. Jorge Daniel Fornes, Lic. Gustavo Enrique Fornes, sus hijos políticos, Mónica, Olga, Alfredo, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia.

























PARTICIPAN DE FALLECIMIENTO

MARÍA NÉLIDA SARQUIS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/7/23 y espera la resurrección.

Nuevo Sanatorio Santiago srl participa con dolor el fallecimiento de la Sra. Madre de su socio, Dr. Julio Eduardo Fornes. Ruega oraciones en su memoria.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

OSCAR ADOLFO OVEJERO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/7/2023 y espera la resurrección.

Víctor David Siriani, sus hijos Nora Alicia, Víctor David, Ana Cecilia, German Daniel Siriani, sus nietos Juan Manuel, Fidel, Patricio, Hersilia y Federico, participan con tristeza el fallecimiento del apreciado Oscar y abrazan a su familia y ruegan a Dios por su alma. Nuestras oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RODOLFO MARCELO GARVI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/7/23 y espera la resurrección.

Habitare por siempre en la casa del Señor. Su hermano Antonio Adán Garbi, sus sobrinos Claudia, Marcela, María Eugenia, Antonio y sus respectivas familias ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11.30 horas en el cementerio La Piedad. Sala Velatoria Hipólito Irigoyen 531.





AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

AÍDA RAMONA BURGOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/6/23 y espera la resurrección.

“No es más grande quien más lugar ocupa sino quien deja más vacío al partir”.

A nueve días de tu partida al Reino Celestial, tu familia agradece a tus incondicionales amigas, colegas, ex compañeros de trabajo, al Dr. Martín Pérez, al Hogar Vida, al Colegio Mariano Moreno LL66 Termas de Río Hondo, a la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, a la Facultad de Agronomía y Agroindustrias – UNSE, a Rectorado de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, a familiares y amigos que nos acompañaron en este doloroso momento que nos tocó atravesar e invitamos a la misa que rogando por tu eterno descanso se realizará hoy a las 20 hs. en la Pquia. San Juan Diego, del barrio Saint Germain. Ruegan una oración en su memoria.





INVITACIÓN A MISA

ELIZABETH DEL CARMEN CORONEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/6/23 y espera la resurrección.

Ely (Negri, amada esposa y madre de mis hijos Nacho y Luly) aún no podemos entender esto de que te fuiste, así arrebatada de nosotros y no te decimos adiós, sino hasta que nos volvamos a ver, dejaste tanto en todos los que te conocieron, hoy tus hijos con tanto dolor y sin poder comprender tu partida, pero dándote gracias por todo. Ya no estás con nosotros presencialmente, pero tu alma, tu perfume, se siente. Sabemos que estás en la morada con el Padre Celestial y a Él pedimos fortaleza para afrontar tanto dolor. Siempre vivirás en nuestras mentes y corazones. Tu esposo Marcelo, tus hijos Ignacio, Lourdes, Juanfer (tu mascota) y toda la familia Cisnero – Coronel invitan a la misa que se oficiará hoy a las 18.30 en la Pquia. Santísimo Sacramento, Bº Borges, con motivo de cumplirse nueve días de su partida.





AGRDECIMIENTO E INVITACION A MISA

MERCEDES NATIVIDAD GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/6/23 y espera la resurrección.

Su hijo Walter: Agradece a su esposa Pequeña, a sus hijos Gaby, Eliana y Maru, a vecinos, amigos de la vida y el futbol, a compadres, ahijados, familiares de Tucumán, Termas, cuñados, sobrinos, al personal del jardín de infantes Nº 891 del Bº Contreras Oeste 750 viviendas, a sus hijos, nietos, amigos del Bco. Santiago del Estero, a su médico Dr. Marqueti y a todos que de una manera u otra me hicieron llegar sus condolencias y fuerzas en este momento tan duro que me toco vivir. Ojala que el alma de mi madre derrame su bendición sobre todos ustedes. Los invito a la misa a realizarse hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita, al conmemorarse 9 días de su partida a la Casa del Padre.





INVITACIÓN A MISA

GUILLERMO ERNESTO MENDOZA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/6/23 y espera la resurrección.

Sus hijos Leonardo, Andrea, Claudio y Matías, su hija política Gabriela y sus nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santiago Apóstol, La Banda, con motivo de cumplirse por los nueve días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ATENOR, OSVALDO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 30/6/23|. El Centro de Jubilados y Pensionados de ATE - Santiago del Estero, quien despide con profundo dolor el compañero y afiliado, quien compartió gratos momentos en distintas oportunidades. Acompaña a la familia en este momento con gran sentimiento.

CASÓLIBA, CARLOS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/23|. Su hermana Ana María Casóliba, su hermano político Juan Alberto Figueroa, sus sobrinos Andrés, Adolfo y Eugenia, sus sobrinos nietos y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Descansa en paz hermano.

CASÓLIBA, CARLOS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/23|. Noel Egea y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amado padrino Ramiro.

CASÓLIBA, CARLOS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/23|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su matriculado. Que descanse con el Señor esperando la resurrección.

CASÓLIBA, CARLOS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/23|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y resignación para su familia.

CASÓLIBA, CARLOS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/23|. El Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cr. Jorge Neme participa con profundo dolor su fallecimiento. Que descanse en la paz del Señor.

CASÓLIBA, CARLOS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/23|. Acompañan a Carolina Casoliba en este doloroso momento las profesoras Nori Cheein de Auat, Maria Mercedes Simonetti y Lidia de Pablo. Ruegan por el descanso eterno de su padre.

CASÓLIBA, CARLOS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/23|. Tus amigos Jose, Enrique,Cris,Galle,Pelu,Myriam, Mary, Analia, Marcos, Adri, Susy, Patry, Mony, Gilda, Oscar y Elva acompañan a su amiga Gladys en este momento de dolor. Rugan oraciones en memoria de Carlos.

CASÓLIBA, CARLOS REINALDO(q.e.p.d.) Falleció el 3/7/23|.Juanjo, Diana, Angelina Storniolo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Gladys en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

CASÓLIBA, CARLOS REINALDO(q.e.p.d.) Falleció el 3/7/23|. Oscar Escañuela y flia participa con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria

CASÓLIBA, CARLOS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/23|. Dra. Adriana Pirro, C.P. Lorena Leguizamon, Dr. Exequiel Garnica, C.P. Vanesa Sanchez y Norma Herrera participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan una oración en su memoria.

CASÓLIBA, CARLOS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/23|. Personal Jerarquizado, Administrativos, Técnicos y de Maestranza de la Dirección General de Rentas de la Provincia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CASÓLIBA, CARLOS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/23|. El Director General de Rentas de la Provincia de Santiago del Estero, CPN Gabriel Arturo Llapur participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en momento de tristeza. Eleva oraciones en su memoria y por el eterno descanso de su alma.

CASÓLIBA, CARLOS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/23|. Nelly E. Salomón y sus hijos Jimena y Alvaro Argibay participan y acompañan con profunda pena el fallecimiento del hermano de mi querida amiga Ana María. Que brille para él la luz que no tiene fin.

CASÓLIBA, CARLOS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/23|. El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan el fallecimiento del padre de la Nodocente Carolina Casóliba de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, quién desempeña sus funciones en el GaME y del Ing. Ramiro Casóliba, Presidente del INTI, Delegación Santiago del Estero, y egresado de la Facultad de Agronomía y agroindustrias. Desde esta Institución, acompañamos en el dolor, a todos sus familiares y afectos, elevando una oración en su memoria.

CASÓLIBA, CARLOS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/23|. Familia de Reynaldo Eberto Lencinas lamenta su fallecimiento y acompaña en el dolor a su hija María Victoria y demás familiares. Ruega oraciones por su eterno descanso y el consuelo de sus seres queridos.

CASÓLIBA, CARLOS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/23|. Con profundo pesar acompañamos en su dolor a sus hijas Verónica Casóliba y Victoria Casóliba y sus familias. Sus amigas, Luciana Reynoso, Laura Palavecino, Soledad Palavecino, Ivanna Veliz, Valeria Sayago, Noelia Sayago, Florencia Abdala, Marta Maidana, Andrea Rodriguez. Lo despedimos con todo nuestro respeto y rogamos una oración en su memoria.

CASÓLIBA, CARLOS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/23|. Gianina Toscano,Pablo Lencinas, sus hijos Salvador y Valentin, participan su fallecimientos, acompañan a sus hijas Victoria, Verónica y demás familiares .Que brille para el la luz que no tiene fin

CASÓLIBA, CARLOS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/23|. Directivos de la secretaría de Ciencia y Tecnología, del Gabinete de Asesores de la gobernación, empleados de la institución y del Nodo Tecnológico, acompañan en este difícil momento a su hijo el Ing. Ramiro Casóliba y familia, rogando oraciones para el alivio y la memoria.

CASÓLIBA, CARLOS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/23|. Alfredo Auat, Nori E.Cheeín de Auat e hijos participan con pesar el fallecimiento del padre de Ana Carolina y acompañan a su familia en este momento de gran dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CASÓLIBA, CARLOS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/23|. Franco Parisini, su esposa Josefina Ferreira Lesyé y sus hijos Guido, Mikaela y Valentina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijas Verónica, Carolina y demás familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CASÓLIBA, CARLOS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/23|. Participa con profundo pesar personal directivo, docente, de maestranza, padres y alumnos de la escuela Nº 398 Martín Uriondo el fallecimiento del esposo de la Prof. Gladys Lastra, quien fue docente de la institución. Ruegan una oración en su memoria.

CASÓLIBA, CARLOS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/23|. María del Pilar Eberle,Roberto Eberle y su esposa Ercilia Aranguez, acompañan al ingeniero Ramiro Casoliva , en el doloroso momento de la partida de su padre.

CASÓLIBA, CARLOS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/23|. Los amigos y compañeros del Inti acompañan a su hijo Ramiro en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CASÓLIBA, CARLOS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/23|. Tus amigos: Kiko, Ale y Gus con sus respectivas familias acompañan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Carlitos.

CASÓLIBA, CARLOS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/23|. Justo Molina Areal, Rosita Pernigotti, sus hijos y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan doloroso momento. Que Dios lo tenga en la gloria.

CASÓLIBA, CARLOS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/23|. Sus compañeros y amigos de la escuela Nacional de Comercio promoción 1968 acompañamos a su sus hijos y familias en esta dolorosa circunstancia rogando a Dios por el alma de nuestro querido Carli,

CASÓLIBA, CARLOS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/23|. El secretario de Ciencia y Tecnología Ing. Adrián Suárez, ruega oraciones en su memoria. Que Dios lo tenga en la gloria y brille para el la luz que no tiene fin. Acompaña en este difícil momento a su hijo el Ing. Ramiro y familia rogando oraciones para el alivio y la memoria.

CASÓLIBA, CARLOS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/23|. María Ledesma Alegre flia, Andrea Cordero y flia participan el fallecimiento del padre de su amigo Ramiro. Ruegan oraciones en su memoria.

CASÓLIBA, CARLOS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/23|. Karina Bukret y flia. Participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan una oración en su memoria.

Su esposo Lucas, sus hijos Ángel, Andrea, Lucas, sus hijos políticos Ariel, María y Adriana, sus nietos Agustín, Martin, Leo, Estefanía, Camila, Victoria, Valentina, Bruno e Ignacio, su bisnieto Mateo y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso.

Su hermano Antonio Adán Garbi, sus sobrinos Claudia , Marcela, María Eugenia, Antonio, Mario, Evangelina, Evita, Jorgito, Graciela y sus respectivas familias ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad.

GARVI, RODOLFO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/23|. Querido tío: tu partida nos destrozo los corazones. Fuiste un gran hombre, siempre estarás en nuestros recuerdos, que Dios te el eterno descanso. Te extrañaremos mucho tío. Sus sobrinos Mario y Evangelina Andrade y familia.

GARVI, RODOLFO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/23|. Habitare por siempre en la casa del Señor. Sus sobrinos contador Emilio Moreno y Claudia Garbi, ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11.30 horas en el cementerio La Piedad. Sala Velatoria Hipolito Irigoyen 531.

GARVI, RODOLFO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/23|. Carlos Poncio, su esposa Mercedes Peralta (Chela), sus hijos Carlitos, Amelia Analía, Mariela, Natalia y José Ramiro y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

GRAMAJO, ROBERTO ARTEMIO (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Jorge A. Gramajo, socio de la Institución. Ruega oraciones en su memoria.

LANDRIEL, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. El Vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero Lic. Luis Alberto Guantay, y el profesor de la cátedra de Finanzas Públicas y Derecho Tributario Cr. Pedro Livio Díaz Yocca, participan con pesar el fallecimiento del señor padre de la Directora de la carrera de Abogacía de la UCSE, Dra. Marcela Landriel Prieto. Acompañan a su familia con afecto y oraciones en este difícil momento de dolor.

OVEJERO, OSCAR ADOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/23|. Que el Señor te reciba en sus brazos y te de el descanso eterno. María Eugenia Bustamante y sus hijos Alejandra y Pablo, Mariano y Cecilia, Alvaro e Ivana y sus nietos Bauti, Sol y Salvador participan con dolor su partida. Acompañando a su familia en estos momentos dolorosos.

Su esposa Hilda Cejas, sus hijos Aída, Juana, Enrique, Mercedes, Mirco, Miriam, Armando y Nancy , hijos pol y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 15 en el cementerio El Descanso.

PRESTI, RAFAEL JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 4/7/23|. Su grupo de amigos de la vida, participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Descansa en paz querido Rafa.





PRESTI, RAFAEL JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 4/7/23|. Enrique Alonso y Lucy Hass y sus hijos Franco, Valeria, Gisella, Damián y Abel, hijos políticos y nietos María Dia Piazza y flia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a la familia Presti en esta dolorosa pérdida.

PRESTI, RAFAEL JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 4/7/23|. Marcelo Martínez, su esposa Celia Julián y su hija Guadalupe participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus queridos amigos, Pablo y Bety, a sus sobrinos Pablo, Guili y Alejo en tan doloroso momento y elevan oraciones en su memoria.

PRESTI, RAFAEL JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 4/7/23|. Emilio castro, su esposa claudia Jiménez y sus hijos María Luján, María Agustina y Emilio Nicolás participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PRESTI, RAFAEL JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 4/7/23|. Alba Lia colucci de Castro, sus hijos Alba Lia , Emilio, Pablo, Fernando, Alvaro y Santiago y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SENILLIANI DE COLLADO, LELIA ANTONIA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/23|. Querida Lelia siempre vivirás en nuestros corazones, descansa en paz. Su hijo Miguel Collado, su hija política Roxana Singh, sus nietos Ignacio e Yara, Agustín, Tomás, Mateo y Bautista, sus bisnietas Delfina y Catalina, te despiden con profundo dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

SENILLIANI DE COLLADO, LELIA ANTONIA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/23|. Partió una gran cuñada, por siempre " Lelia" Que Dios la reciba en sus brazos y brille para ella la luz que no tiene fin. Cristina Collado, su esposo Emilio, sus hijas Verónica, Alejandra y su nieto Máximo.

SENILLIANI, LELIA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/23|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la Dra. Lelia Antonia Senilliani, socia vitalicia de la institución. Ruega oraciones en su querida memoria.

Su madre Sara, hijo Carlos, nieta Manuela, hnos Anita, Piqui, Cacho, Charly y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados en el cemet. Parque de la Paz hs 11. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (S/V).

TREJO, SARA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/23|. Compañeros de su hijo Carlos Trejo de la secretaria de Planeamiento Físico de la UNSE participan con profundo dolor la pérdida de su madre. Que brille para ella la luz que no tiene fin".

TREJO, SARA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/23|. Ing. Antonio Pappalardo y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su compañero Carlos Trejo. Elevan oraciones en su querida memoria.

TREJO, SARA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/23|. El rector,Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan con profundo dolor, el fallecimiento de la Sra. Sara Argentina Trejo, madre del No docente Carlos Trejo, perteneciente a la Secretaría de Planeamiento . Desde esta Institución, acompañamos en el dolor, a todos sus familiares y afectos. Elevamos una oración en su memoria.-





Invitación a Misa

ALUSTIZA DE CORONEL, ROSA-CORONEL, JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Fallecieron el 5/7/99- 20/6/00|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Su hija Rosy Coronel de Allende y familia invitan a la misa en Catedral Basílica hoy a las 20.30 hs en un nuevo aniversario de sus respectivos fallecimientos. Ruegan oraciones en su memoria.









Sus hijos Marcelo, Walter, Marta, hijas pol, Norma, Mirta, Mary, Norma Véliz, nietos, bisnietos y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol.

Sus hijos: Matías, Mauro, Daniel, Paolo, Elio, sus hermanos: Cacho, Niña, sus nietos: Camila, Marlene, Evangelina, hijos políticos: Luisa, Daiana, Florencia. y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las10 hs en el cementerio La Esperanza, casa de duelo Avda Adeodato Herrera y Mailin sala velatoria Clodomira.

SARQUIS, MARÍA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/23|. Tito Sarquiz, su esposa Mabel Herrera y sus hijos Miguel, José, Viviana y Marco participan su fallecimiento,ruegan oraciones en su memoria.

SARQUIS, MARÍA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/23|. Miguel Sarquiz, su esposa Cristina, sus hijos Andrea, Germán, Maria Eugenia y Agustín participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

SARQUIS, MARÍA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/23|. José Sarquiz acompañan a su amigo Dr. Fornes y Familia en tan dolorosa perdida. Ruegan oraciones en su memoria.

SARQUIS, MARÍA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/23|. MIJOVI SRL y SAFICO SA acompañan a Dr. Fornes y flia. participan con dolor el fallecimiento de su madre. Ruegan oraciones en su memoria.

SARQUIS, MARÍA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/23|. Gracias por todos los momentos compartidos. Vivirás siempre en nuestros corazones. Te vamos a extrañar!!! Tu hermana Azucena Del Valle Sarquis , sobrinos Rody, Mónica, Bettina y respectivas familias te despiden con mucho cariño.

SARQUIS, MARÍA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/23|. Su hermana Elisa Sarquis y sobrina Paula Sesin participan con profundo dolor y acompañan con mucho cariño a sus sobrinos y respectivas familias.

SARQUIS, MARÍA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/23|. Inés Fornes y sus hijos Hernán, Valentín e Ignacio participan el fallecimiento de su tía y acompañan a sus familiares en este momento.

SARQUIS, MARÍA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/23|. Mario Fornes y Anita Castiglione participan con dolor el fallecimiento de su tía Nelly y acompañan con cariño a sus hijos y nietos.

SARQUIS, MARÍA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/23|. Su hijo Daniel, su hija pol. Olga, sus nietos Ezequiel, Maria Alejandra y Maria Lourdes, sus bisnietos Agustín, Micaela y Justina, participan con dolor su fallecimiento.

SARQUIS, MARÍA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/23|. Su hermana Chiquita Sarquis de Sánchez, sus sobrinos Rodi, Mónica y Betina.participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SARQUIS, MARÍA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/23|. Noralis Palencia, Ricardo Lladón y sus hijos: Gisela, Noelia y Ricardo Lladón, acompañamos a la familia en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

SARQUIS, MARÍA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/23|. Rubén Piñón, su esposa Viviana Avido, y sus hijos Luciana, Florencia, Belén y Facundo acompañan a su familia en este doloroso momento y elevan oraciones en su querida memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin, que descanse en Paz.

SARQUIS, MARÍA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/23|. Querida tía Nelly....te recordaremos siempre por tu bondad y alegría!Hoy nos toca despedirte y lo hacemos implorando a Jesús que en su infinita Misericordia te reciba en sus brazos y descanses en la Paz del Señor!! Tu sobrino Roberto Piñón y Flia.

SARQUIS, MARÍA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/23|. Su sobrina Elena Piñón, Enrique Anna, hijos Guadalupe y Germán; Gabriel y Micaela; Sofía e Ignacio; sus nietos Otto y Mateo lamentan profundamente su partida y ruegan una oración en su memoria.









Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltrán. Ruegan una oración en su memoria.