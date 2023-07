FÚNEBRES | 7 DE JULIO DEL 2023

06/07/2023 - 22:43 Funebres

FALLECIMIENTOS:

Selva Josefina I. Rodríguez

Pedro Cesar Bendezu Vargas

María Nélida Cáceres

Rosmiro Ybarra

Mirta Beatriz Sánchez de Jacobo

Rosa Argentina Cura

Rogelio Francisco Ruiz

Mario Rodolfo Silva

Carlos Antonio Sánchez

Hortencia del Vale Loto

María Adelma Miranda

Delicia Jiménez

Raúl Alberto Ledesma (La Banda)

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ROGELIO FRANCISCO RUIZ

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 6/7/23 y espera la resurrección.

Vicente Lo Bruno, su esposa Matilde Herrera, sus hijos Fernando, Pablo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ROGELIO FRANCISCO RUIZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/7/23 y espera la resurrección.

La firma José Beccaria participa su fallecimiento y eleva una oración en su memoria. Acompañan a su familia en tan difícil momento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JUANA YOLANDA LOIOTILE DE RECOFSKY

(q.e.p.d.) Falleció el 4/7/23|.

Dr. Nestor Ick, su Sra. Lydia Noemí Mackeprang y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JUANA YOLANDA LOIOTILE DE RECOFSKY

(q.e.p.d.) Falleció el 4/7/23|.

Lic. Gustavo Ick, su Sra.Waldina Rigourd participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JUANA YOLANDA LOIOTILE DE RECOFSKY

(q.e.p.d.) Falleció el 4/7/23|.

Directorio y Personal de Canal 7, Diario Panorama y Radiopanorama, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JUANA YOLANDA, LOIOTILE DE ROCOFSKY

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 4/7/23 y espera la resurrección.

Manuel Jorge, Norma Miriam Fares y sus hijos Paola, Mauricio, María José y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a toda su familia y rogamos al Señor recibirla en su seno.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. RAFAEL JOSÉ PRESTI

(q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 4/7/23|.

Juan Pablo Vignau, Noemí Estela Mansilla, sus hijos Pablo, María Silvia y Jerónimo despiden con mucha tristeza al querido Rafa. Ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSA ARGENTINA CURA

(q.e.p.d.) Se durmió el 6/7/23…

Nilda Montenegro de Alfano y familia participan la partida nuestra querida y apreciada amiga Rosita, acompañamos en este momento de dolor a sus hijos Osvaldo y Marcelita y demás familiares. Oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSA ARGENTINA CURA

(q.e.p.d.) Se durmió el 6/7/23…

Héctor Cura, Violeta S., Jorge, sus hijos y respectivas flias, participan el fallecimiento de su querida tía Rosita.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSA ARGENTINA CURA

(q.e.p.d.) Se durmió el 6/7/23…

Te fuiste como una verdadera guerrera y luchadora. Gracias por todo el amor y las enseñanzas que nos dejaste nuestra Reyna Madre. Te amamos y te llevaremos siempre en nuestros corazones. Dejas un vacío enorme que será difícil de llenar. Nos quedamos con tu alegría, tu sabiduría y fortaleza de mujer. Naciste, viviste y te fuiste como una gladiadora de la vida. Reyna de nuestros corazones te seguiremos amando hasta la eternidad. Sus hijos Marcela Alejandra y Osvaldo Laprida, sus nietos Marcelo Agustin y Agustino Miguel Paez Laprida, Osvaldo Antonio Laprida Bocio, Gabriela Cura, sus bisnietos Delfina y Martina Laprida Cura. Sus restos serán inhumados hoy 12.30 horas en el Cementerio Parque la Paz. SERVICIO REALIZADO POR COMPLEJO PARQUE S.A. - OLAECHEA 649 -TEL 4219787 CEL 3854386686.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSA ARGENTINA CURA

(q.e.p.d.) Se durmió el 6/7/23…

Rosi, Rosi … a quién lloraré, te fuiste y no me avisaste como siempre lo hacías. Sabes?, te voy a extrañar, no solo eras mi amiga, sino que también eras mi hermana y es por eso que el dolor de tu partida es inmenso.

Yoly Saieg de Ulman, sus hijos Luis y Pía, Ana y Leopoldo, Cristina, María Eugenia y Ale y sus nietos participan con profundo dolor su partida y acompañan a sus hijos en este momento.





INVITACIÓN A MISA

ALBERTO ELÍAS FERREYRA (Elito)

(q-e.p.d.) Se durmió el 7/7/18…

Nuestro amor te acompañará siempre y algún día estaremos todos juntos en la eternidad. Sus padres Roxana y Elías, sus hermanos Luz María, Sebastián y Valentino, su abuelo Segundo, tu hijo Joaquin y demás seres queridos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en catedral Basílica, al cumplirse 5 años de su partida.

Sepelios Participaciones

BENDEZU VARGAS, PEDRO CESAR (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. "No te des por vencido, ni aún vencido "sus hijos César, Elia, Kiki, Jean Pierre, Analía, Betina, Carina, Daniela, y Evangelina, Hijas e Hijos políticos, nietos y bisnietos, participan su fallecimiento sus restos fueron cremados EMPRESA SANTIAGO.

CÁCERES, MARÍA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Sus hijos Victoria, Olga, Susi, Ines, Lucia, Alicia, Raquel, Adriana, Alejandro, Luis, Miguel, Roli, Chicho, h. políticos, nietos, bisnietos y tataranietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio El Deán. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

CASÓLIBA, CARLOS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/23|. Silvia del C. Abalovich, sus hijos María Fernanda, Roberto, María Josefina, Marcos y Juan Ferreira Lesye con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su hija Verónica y demás familia, elevando oraciones para su descanso en paz.

CURA, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Sus hijos Marcela y Osvaldo, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el Parque de la Paz a las 12.30. C/D Olaechea s.v.

CURA, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Su nieto Osvi, su esposa Gabriela y sus bisnietas Delfina y Martina participan con dolor su fallecimiento. Oraciones en su memoria.

CURA, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Su sobrina Betty y flia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CURA, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. "Que Dichosos son aquellos que mueren en el Señor porque el premio a su trabajo en el cielo les da Dios". Sus sobrinos Héctor, Oscar, Pety , Moisés, Pedro y Norma y sus respectivas familias acompañan a Osvaldo y Marcela en este difícil momento de dolor.

CURA, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Sus sobrinos Dr. Humberto Herrera y su esposa María Cristina Tevez, sus hijos Sebastian, Juan Pablo, María del Pilar y María Florencia participan su fallecimiento, lamentamos profundamente y acompañamos y compartimos este dolor inmenso que nos acongoja a todos. Nos queda el consuelo del recuerdo de su vida intensa, de su generosidad y la felicidad que nos transmitía a todos ¡Gracias tía!

CURA, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Mary Cerioni y sus nietos en el afecto: Soledad, Juan Carlos, Cristian, Guadalupe y sus familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CURA, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Personal de Panadería del Teatro acompañan en este difícil momento a su hijo Osvaldo Laprida y elevan oraciones en su memoria.

CURA, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Señor ya está en tu casa, permítele apreciar la luz de tu rostro y concedele el descanso eterno. Dale consuelo a sus hijos Osvaldo y Marcela. Rebeca Banco y flia.

CURA, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Señor guía sus pasos a tu encuentro. Brinda a su alma el descanso eterno. Sra. Rosa por tantos años compartidos en su negocio, su recuerdo y el amor que me bridaste, seguirán dentro de mi corazón. Carmen Cáceres, sus hijos Darío, su esposa Karina su hija Valentina. Eduardo, su esposa Josefina y su hija Clementina. Rogamos a Dios que su alma descanse en paz.

CURA, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Rubén Jorge y Marizabel Faisal de Jorge acompañan a sus amigos Marcela y Osvaldo en este doloroso momento. Sin dudas las inolvidables huellas de su madre, reconfortarán sus corazones. Los abrazamos fuertemente y elevamos oraciones para su descanso eterno..

CURA, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Lic. Ricardo J. Dalale y flia . participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CURA, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Carlos Catalfamo, hijos y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CURA, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Dolly Azar y sus hijos Roxana y Luis Páez y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan el dulce consuelo de Dios para sus familiares. Sus restos serán inhumados hoy a las 12.30 en el cementerio Parque de la Paz.

CURA, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Maru Ulman, Alejandro Carrizo, Baltazar Sarquiz Ulman participan con profundo dolor la partida de mi adorada Rosi. Te vamos a extrañar mucho. Descansa en paz.

CURA, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. El grupo de Gimnasia de su hijo Osvaldo: Petinichi Virgilio, Stancampiano José, Olivera Carlos, Larsen Daniel, Pianezola Víctorio, Siuffi Miguel, Siuffi José, Basbús Gustavo, Luna Niño, Marhe Luis, Marhe Riki, Jorge Rubén, Zalazar Sergio, Salvatierra Héctor, Giorgi Pepe, Dalale Luis, Sevastian Gálvez, Chein Humbi, Campitelli Taka, Prof. Roldán Daniel. Ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento.

CURA, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. La Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero lamenta profundamente el fallecimiento de la sra. Rosa Cura de Laprida socia y destacada comerciante del medio, madre de su socio y ex directivo de la institución, sr. Osvaldo Laprida, acompañando a su familia en este doloroso momento. Se ruega oraciones en su memoria.

CURA, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Hasta pronto querida tía Rosita. Me queda tu inmenso cariño por mí y mis hijos, tu sonrisa que todo lo iluminaba, tu constante sentido del humor, tu amable sentido común, tu manera de amar y disfrutar tu vida y a tus seres amados. Gracias por enseñarnos tanto. Besos al cielo, tía Rosita, hasta el reencuentro". Su ahijada Patricia Ortega y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos ….

CURA, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Directivos y personal de Panaderias Palau acompañan al Sr. Osvaldo Laprida en la despedida de su mamá y elevan oraciones por su descanso en paz y pronta resignacion.

CURA, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Miguel Ángel Siufi (p) y Miguel Angel Siufi (h) y sus familias acompañan a sus hijos Osvaldo, Marcela y demás familiares en esta inevitable circunstancia, elevando oraciones por su descanso eterno y pronta resignacion.

CURA, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Federico Pece y Amelia Ducca, Marcelo Abdala y Silvia Pece, Hilton Pece y Soledad Karan, Francisco Pece, y sus hijos Benjamín, Lucila, Victoria, Emilia, Malena, Federico, Alejandro y Lautaro. Acompañan con dolor y ruegan oración en su memoria.

DE LA SILVA, MARIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Sus hijas Irene y Analia, sus hijos políticos y ser muy Marcelo y sus nietos Beli, Jeremías, Emiliano, Matilde y Agustín participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inundados ayer en el cementerio Parque de La Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DE LA SILVA, MARIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Su sobrino Luis Zerial y familia participan su fallecimiento Ruegan una oración en su memoria.

DE LA SILVA, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Sus amigos y vecinos Egui Canllo y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DE LA SILVA, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Fundación Familias Protectoras participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en este triste momento, en especial a su hija Irene de La Silva. Elevan oraciones en su memoria.

DE LA SILVA, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. La comision directiva, socios y simpatizantes del Club de Maestros participan el fallecimiento de nuestro querido socio y gran colaborador de nuestra institucion, elevamos oraciones en su memoria.

DE LA SILVA, MARIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Toño Suárez y sus hijos Lucas y Julio participan con dolor el fallecimiento de su amigo y hermano del corazón Marito.

DE LA SILVA, MARIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. César Leovino Suárez y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GARVI, RODOLFO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/23|. Yolanda Bucci, sus hijos Fernando, Maria, Carlitos, Claudia, Ariel, Silvina y Lorena participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su querido amigo coco. Que Dios lo tenga en la gloria.

JIMÉNEZ, DELICIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Sus hijos Néstor, Martin, Hernán, Alejandro, Daniel, sus hijas políticas, nietos, bisnietos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Villa Jiménez . Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

LOIOTILE DE ROCOFSKY, JUANA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/23|. Ana Cristina Malpassi de Drube junto a sus hijos Antonio, Pablo, Ana, Hilton y Fernando Drube y sus familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LOIOTILE DE ROCOFSKY, JUANA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/23|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loly, Antonio, Aldo y sus respectivas familias. Acompañan con gran dolor a sus hijos, hermanos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

LOTO, HORTENCIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/23|. Sus hijos Hugo, Américo, Azucena, Amelia, Mónica, Claudia, sus nietos, Bisnietos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores. Cob. Caruso. Cía. Arg. de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

MALDONADO, OFELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Sus hijos Tiki, Gaby, Lily, Eve, tus hijos políticos Mariela, Pancho, Chila, Roby, tus nietos Rodrigo Nacho,Fran, Flor,Jime, Rocio, Virshy, Lurdes, y Octavio bisnietos Jazmin, Roma, y Augusto participan con profundo dolor su fallecimiento sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio el Descanso Cob Cabildo Abierto servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787 cel 3854 386686.

MIRANDA, MARÍA ADELMA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Sus hijos Gustavo, Elina, Luis, Angélica, Alejandro, sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

PETROS, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Su esposa Mirta Trejo, su hija Marianela Petros, sus nietos Facundo, Mora, Martina Sanchez Petros y demas familiares sus restos seran inumados hoy 11 horas en el cementerio la Piedad. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS . La Plata 162 tel 4219787 cel 3854386686.

PRESTI, RAFAEL JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 4/7/23|. María Silvia Vignau, Daniel Fiad, sus hijos Juan Ignacio, Zoe e Iara acompañan a toda la familia de Rafa con dolor y ruegan una oración en su memoria.

PRESTI, RAFAEL JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 4/7/23|. Pablo César Vignau, Cecilia Juaneda y sus hijos Santiago y Julieta lamentan profundamente su partida a la Casa del Señor. Piden oraciones en su memoria.

PRESTI, RAFAEL JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 4/7/23|. César Bonacina, Elda Munar y familia acompañan con gran dolor a Alicia y a toda la familia, en estos momentos. Que descanse en paz.

PRESTI, RAFAEL JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 4/7/23|. Albina de Munar acompaña con profundo dolor a Alicia y a toda la familia, pidiendo una oración en su memoria.

PRESTI, RAFAEL JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 4/7/23|. Mariano Munar, Josefina Alegre e hijos acompañan con profundo dolor a Alicia y a toda la familia, pidiendo una oración en su memoria.

PRESTI, RAFAEL JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 4/7/23|. Pimpy Petros, Chachi Munar y familia despiden con profundo dolor a Rafa y abrazan a Alicia y a toda la familia en estos momentos. Que descanse en paz.

PRESTI, RAFAEL JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 4/7/23|. Dr. Gustavo Daniel Rivas Jordán y familia acompañan a la familia Presti en este momento de profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PRESTI, RAFAEL JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 4/7/23|. Guillermo Basbús, Victoria Yocca y familia participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PRESTI, RAFAEL JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 4/7/23|. Fernando Drube, Guadalupe Abalos y sus hijos Bautista e Inés Drube participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, ROGELIO FRANCISCO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Te extrañaran y recordarán siempre. Su esposa Lita y sus hijos Elsi y Ruben participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9.30 en el cementerio Parque de la Paz.

RUIZ, ROGELIO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Su esposa Angela, sus hijos Rubén y Elsa, nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, su restos serán inhumados hoy a las 9: 30 en el cementerio Parque de La Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RUIZ, ROGELIO FRANCISCO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Que en paz descanses y brille para vos la luz que no tiene fin. Su hija Elsi, sus nietos, Daniela, Christian, Franco y Sebastián, sus nietos políticos, Manuel, Ana y Romina, y tus bisnietos elevan oraciones en tu nombre querido Coco.

RUIZ, ROGELIO FRANCISCO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Su hijo Rubén, su esposa Norma y sus nietos Alejandro, Sergio y Meli, nietos políticos y bisnieta elevan oraciones en tu nombre.

RUIZ, ROGELIO FRANCISCO (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. "Brille para el la luz que no tiene fin". La empresa Comercial Ruiz acompaña a los familiares y amigos del querido Coco en este difícil momento. Elevan oraciones en su nombre.

RUIZ, ROGELIO FRANCISCO (COCO) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Rogelio Francisco Ruiz. Querido Tío Coco, tus sobrinos Graciela Tagliapietra y Pepe Balderrama, sus hijos Carolina, Graciela, José Humberto y Cecilia te despiden con amor, rogando por tu descanso eterno.

RUIZ, ROGELIO FRANCISCO (COCO) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Rogelio Francisco Ruiz, tus sobrinos Humberto Tagliapietra y Maria de los Angeles Castro, sus hijos Luciana, Julian y Agostina rezan por tu descanso eterno y te despiden con cariño.

SÁNCHEZ, CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Su esposa Graciela Sosa, sus hijos Carlos Alberto, Mirta, Nella, Gustavo, y Matías, hijos políticos Verónica, Dalma y Fabián, nietos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad casa de duelo barrio Belen EMPRESA SANTIAGO.

SÁNCHEZ DE JACOBO, MIRTHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Sus hijas Chabela y Marcela Jacobo, sus hijos pol Alejandro GOmez Rubio y Kike Trotta, sus nietos Alejandro, Mariela, Victoria, Emilia Ernesto, Guadalupe, Felipe y bisnietos Lucas, Roció y Agustin participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SÁNCHEZ DE JACOBO, MIRTHA BEATRIAZ (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Su hermana Elda Sánchez, sus hijos Víctor, Franco, Valeria y Roberto participan con profundo dolor su fallecimiento. Reciban su familia nuestras más sentidas condolencias, profundo cariño y resignación. Descansa en paz.

SÁNCHEZ DE JACOBO, MIRTA BEATRIAZ (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Su sobrino Dr. Franco Giannoni y esposa Lic. Mariela Tarchini participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus hijas y nietos en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE JACOBO, MIRTHA BEATRIAZ (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Dr. José Lugones y su esposa Andrea Volmaro; Dr. Héctor Baraldo y su esposa Sonia Torri Arriazu; Juan Castellano y su esposa Griselda Merlini participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE JACOBO, MIRTHA BEATRIAZ (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. " Vuela , vuela tranquila al reencuentro de tu hija Alika. Teresa Abal Zaín de Bertrand junto a sus hijos Marité y Fernando, Luis y Gabriela, Francisco y Gimena, sus nietos Lautaro, Alfonzo, Dante y Marito te despiden con todo amor rogando a Dios te tenga en su Santa Gloria. Bendiciones para Marcela y Chabela . Descansa en paz querida amiga.

SÁNCHEZ DE JACOBO, MIRTHA BEATRIAZ (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Los compañeros y amigos de Yoga de su hija Chabela, de Alejandro Rubin y Silvina Generoso participan con pesar su fallecimiento. Que Dios les consuele.

SENILLIANI DE COLLADO, LELIA ANTONIA Dra.(q.e.p.d.) falleció el 2/7/23|.Dr. Jorge A. Drube, su esposa Teresa Collado de Drube, sus hijos Mónica y Jorge Drube con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a su querida memoria.

YBARRA, ROSMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Su esposa Victoria Tevez, sus hijo Silvia, Maria, Leila, Wanda, Zulma, Alicia, h. políticos, nietos y bisnietos y demas familiares. SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

Invitación a Misa

CEJAS, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/23|. Tu muerte ha dejado un gran vacío en mi, que nunca podré llenar. Nunca olvidaré todos los buenos momentos que compartí con vos mi viejo querido. Su esposa Rosita, sus hijos Hebert y Roxana invitan a la misa que se realizará el dia viernes 7 a las 20.30 en la iglesia Sagrado Corazon de Jesús, al cumplirse 1 mes de su fallecimiento.

MARTUFI DE BRAVO, LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/23|. Hoy a 6 meses de tu partida tu familia te extrañamos y nos haces falta. Tu esposo Pedro Bravo, sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano.

RODRÍGUEZ, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/23|. Su esposa Tere Mendez, sus hijos Sebastián y Darío, su suegra Sara, sus hijas pol. Mercedes y Cintia, sus nietos Sofía, Juli, Tomás y Alfonsina y demás familiares invitan a la misa que se oficiará a las 19 hs en la parroquia de Sumampa al cumplirse el noveno dia. Se ruega una oración en su memoria.

La Banda

Sepelios Participaciones

GAUNA, GUSTAVO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/23|. Directorio y personal de Reka SRL. participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria. Eleva oraciones en su memoria.

GAUNA, GUSTAVO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/23|. Directorio y personal de Amelia SRL. participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria. Eleva oraciones en su memoria.

GAUNA, GUSTAVO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/23|. José, Mimí y Belky Nasif Gomez participan su fallecimiento. Oraciones en su memoria. Brille para el la luz que no tiene fin.

GAUNA, GUSTAVO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/23|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Rea, Juan Pablo, Barquett Andrea, sus hijos Juan Pablo y Martin participan con dolor su fallecimiento, elevan ortaciones en su memoria.

GAUNA, GUSTAVO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/23|. La historia nunca dicen adiós. Lo que dice siempre es un hasta luego. Tus padres político Picolini Giménez y Chichi y sus cuñados Sonia, Rolo y Tuky participan con dolor su fallecimiento.

GAUNA, GUSTAVO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/23|. Duerme en paz tu sueño eterno, siempre te recordaremos. Tu cuñada Sonia Giménez, Héctor Sández y sobrinos Camila, Facundo, Luján y Jerónimo participan con dolor su fallecimiento.

GAUNA, GUSTAVO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/23|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Tu cuñado Rolando Giménez, Sandra Juárez y sobrinos Pablo, ahijado Nicolás y Ana Paula participan con profundo dolor su fallecimiento.

GAUNA, GUSTAVO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/23|. "Dio la mano a su ángel y volvió a la Casa del Padre". Su cuñada Roxana Giménez, Juan José Rubio y sobrinos Maia, Juan Cruz y Juan Bautista participan con dolor su fallecimiento

LEDESMA, RAÚL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Sus hermanos María, Pablo, Cristina sus hijos Cecilia, Daniela y Matías part. su fallec. sus restos serán inhum. hoy en el cement. La Misericordia. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

LOTO, CARLOS VALENTÍN (LITO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/23|. "Quien pasó por esta vida y dejó luz ha de brillar por siempre hasta la eternidad". Su primo Osvaldo Loto, esposa Marta Camacho, sus sobrinos Claudio, Guadalupe, Luis y flia, Martìn, Pamela y flia. y Noel y Fernando participamos con profundo dolor su fallecimiento y pedimos al señor de consuelo a toda su familia. Elevamos oraciones en su memoria y rogamos que brille para él la luz que no tiene fin.-

LOTO, CARLOS VALENTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/23|. Amigas de su hermana Nora: Josefina Fabbri, Graciela Provera, Marisa Victoria, Anahí Massuh, Olga Cheeín, Zulma Naser y Patricia Sisack acompañan a su querida amiga y demás familiares en este momento de dolor sabiendo que Lito descansa ya en los brazos y la paz del Señor. Así sea.

LOTO, CARLOS VALENTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/23|. Susana Coria y flia. acompaña a la apreciada Prof. Nora Loto en en la dolorosa perdida de su querido hermano Valentin. Elevo oraciones en su memoria.

LOTO, CARLOS VALENTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/23|. Marcía Aguilar acompañan en estos momentos de dolor a la apreciada Norita por la irreparable pérdida de su querido hermano. Ruega oraciones en su memoria.

LOTO, CARLOS VALENTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/23|. El Consejo Directivo, Colegas y personal del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento del padre del Farmacéutico Carlos Eduardo Loto. Acompañan a su familia en este momento de pesar.

SARQUIS, MARÍA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/23|. Sus familiares Enrique A. Sarquiz, su esposa Cristina Ríos e hijos participan con gran dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria-

Invitación a Misa

CASTRO DE BANEGAS, HAYDEE E. (q.e.p.d.) Falleció en San Mafrtín, Bs.As. el 28/6/23|. Jesús le dijo, Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi, aunque esté muerto vivirá. J.N. 11.2.26. Sus hermanos Juan, Ramona, Roberto, hna. Política Ines Reyes, sobrinos nietos, bisnietos. Te despiden con tristeza rogando a Dios Padre te reciba en sus brazos. Invitan a la misa hoy a las 20 en Pquia. Santiago Apostol.

Interior

Sepelios Participaciones

RODRÍGUEZ, SELVA JOSEFINA I. (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/23|. Su esposo Ángel, sus hijos, Marcelo, Carola, Liz, nietos, Bianca, Ailin, Victoria, hijos politico, hermano, tu padre y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Santa Maria, Cob. Hamburgo. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787 cel 3854386683.