FÚNEBRES | 9 DE JULIO DEL 2023

FALLECIMIENTOS

Pedro Antonio Sández (La Banda)

Ramona Isabel Suárez (Tintina)

Manuel Santos Navarrete

Hugo Escobar (Palo Negro)

Maria Nina Farías

Alcira Acuña de Herrera (Frias)





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO ESCOBAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y ….

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO ESCOBAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y ….

El vicegoberador de la Pcia. Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO ESCOBAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y ….

El presidente del Partido Justicialista, distrito Sgo. del Estero, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO ESCOBAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y ….

El secretario Gral. del Partido Justicialista, distrito Sgo. del Estero, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CIRA ANGÉLICA GÓMEZ DE AGÜERO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/7/23 y espera la resurrección.

Elvira Adriana Cerro de Rentería, Irene Beatriz Cerro de Viaña, sus hijas y sus respectivas familias acompañan en el dolor a Waldina y a su familia.

















PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

CIRA ANGÉLICA GÓMEZ DE AGÜERO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/7/23 y espera la resurrección.

Carlos M. Jensen, su esposa Laura Elena Martínez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSA ARGENTINA CURA

(q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|.

Lamentamos profundamente la partida de nuestra querida prima Rosa.

Juan Carlos Tauil y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

Elevan oraciones en su memoria









PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSA ARGENTINA CURA

(q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23…

Rosita. Vamos a extrañar tu humor, tu aliento, tu cariño, tu ejemplo y generosidad, pero vamos a seguir sintiéndote cerca en el corazón de nuestra querida amiga Marcela. Descansa en paz, querida Rosa. Fabiola Contreras, Daniela Llapur, Eugenia Campana, Claudia Osorio, Roxana Ceriani, Andrea Robles, Laura Sánchez Piccardi y Silvia Marcoux participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su familia.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSA ARGENTINA CURA

(q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23…

Julio Francisco Zorrilla, su esposa Laura Sánchez Piccardi y sus hijos Francisco y Manuel participan con profundo pesar el fallecimiento de Rosita, mamá de nuestra querida amiga Marcela. Rogamos por su descanso eterno.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIGUEL MAGUNA

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 8/7/23 y espera la resurrección.

El Sr. intendente de la Municipalidad de La Banda, Roger Nediani, viceintendente Gabriel Santillán y demás funcionarios de su gabinete, acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROGELIO FRANCISCO RUIZ (Coquito)

(q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|.

Arturo Lorente y flia, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su flía. ante irreparable pérdida, rogando oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROGELIO FRANCISCO RUIZ (Coquito)

(q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|.

Repuestos Arturo Lorente SRL y su personal participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando oraciones en su querida memoria.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

CÉSAR ANÍBAL OUBIÑA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/7/23 y espera la resurrección.

Tu hermana María Rita Oubiña, sus sobrinos Paloma Ahuerma Oubiña y Fidel Ahuerma Oubiña, participan con dolor de tu partida y ruegan por tu paz.





















RECORDATORIO

LUCRECIA MANSILLA DE PEREYRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/07 y espera la resurrección.

A 16 años de tu partida y extrañándote siempre. Tu esposo Andrés, tus hijos Ignacio y Soledad; Luciana y Martín y tu nieta Ernestina. Elevan oraciones en tu memoria y ruegan por tu eterno descanso.





INVITACIÓN A MISA

JESÚS ROBERTO ARCE

(q.e.p.d.) Se durmió el 8/7/13…

Su esposa Rina Gomez, sus hijos Mariela, Viviana y Roberto invitan a la misa que se oficiará el domingo 9 a las 20 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano.





RECORDATORIO

MIGUEL RODOLFO LESCANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección.

Nunca se olvida a una persona que se quiere y se pierde, simplemente se aprende a vivir sin ella. Nunca se llena el vacío que deja, simplemente se hace un poco menor, estas siempre en nuestra mente y en nuestros corazones. Tus amadas hijas Florencia y Sofía y tu esposa Adriana.





INVITACIÓN A MISA

SIRLEY LILI JULIAN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/6/23 y espera la resurrección.

“Querida tía Sirley, tu partida hacía el Señor nos dejó una gran herida, nuestra alma está dolida y te lloramos sin consuelo. El tiempo tal vez nos diga que cumpliste tu misión, con ese noble y gran corazón, descansa en paz que siempre habrá un recuerdo y una oración para vos”. Tu hermana Mary Julián de Fernández, tus hijos Pachi, Ariel, Jorge y Gerardo, tus hijas políticas Claudia, Valeria, Lucía y Mercedes, tus nietos Martina, Máximo, Laurencia, Lourdes, Thiago, Jorge, Amparo, Facundo, Josefina y Ariana invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un mes de su partida a la casa del Padre.

Sepelios Participaciones

CORIA, TOMASA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/23|. Nutrisantiago SA acompaña a su compañero Franco Moreno y a toda su familia en estos momentos de pesar y elevan oraciones en su memoria.

CURA, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Su sobrina Titina Vda. de Herrera, sus sobrinos Gustavo Herrera y flia, su ahijado Tony y flia, y Luis Herrera y flia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CURA, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. "Viviras por siempre en nuestros corazones, gracias por todo lo compartido. Estarás con nosotros siempre". Sus sobrinos Luis Herrera y Silvina Santana, sus hijos Abril y Marcos. Elevamos una oració en su memoria.

CURA, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Los hijos de su prima Norma Tauil de Ibáñez: Dito, Silvia, Richard y Gordo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Osvaldo y Marcela en tan doloroso momento.

CURA, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Pelusa Santillán participa con dolor su fallecimiento y hace llegar a su apreciada hija Marcela y demás familiares su más sentido pésame.

FARÍAS, MARÍA NINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Sus hijos Carlos, Negro, Maky, Chiki, Susana, Marta, Gabi, Elias, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy a las 17.00 hs. en el cementerio La Piedad. - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - La Plata 162 - Tel. 4219787 - Cel. 3854386686.

NAVARRETE, MANUEL SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Su esposa Juana Leiva, sus hijos Cesar, Julio, Jorge, Mario, Gabriel, Oscar, Claudia y Matias, nietos y demas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en Cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

ROJAS, AMELIA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Sus hijos Luis, Hugo, Claudia, Fabiana, Gabi, h. pol. nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 11 hs. Casa de duelo SV Nº 1. P.L.Gallo 330. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

RUIZ, ROGELIO FRANCISCO (COCO) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Gustavo Juárez Villegas, Silvia Helena Argibay Garma, sus hijos Joaquín, Nadia, Magdalena, Javier y sus nietos Olivia y Mateo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE JACOBO, MIRTHA BEATRIAZ (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Algunas personas jamás nos dejan. Su esencia queda. Su voz se escucha. Las sentimos sonreír. Son eternas. Te amo mamá. Sus hijos Marcela Jacobo, Kike Trotta y sus nietos María Guadalupe y Felipe Joaquín, participan con inmenso dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SÁNCHEZ DE JACOBO, MIRTHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Compañeros de promoción de la Escuela Normal Manuel Belgrano participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hija y demás familiares en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE JACOBO, MIRTHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Ines Castiglione y Carlos Toia y Anita Castiglione y familia participan su fallecimiento y acompañan a Chabela y familia en este momento.

SÁNCHEZ DE JACOBO, MIRTHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Gustavo Juarez Villegas, Silvia Helena Argibay Garma, sus hijos Joaquin, Nadia, Magdalena, Javier y sus nietos Olivia y Mateo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos momentos de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

VIDELA, JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/23|. Señor, Dios Padre Misericordioso, tu hija ya está ante Ti, bendícela y concédele la paz eterna en tu Reino Celestial. Sus sobrinos Lucy y Cecilia Figueroa, Hugo Rocha y sobrinos nietos Hugui, José, Mary Rocha y respectivas flias. participan su partida a la Morada de la gloria eterna y elevan oraciones su querida memoria.

VIDELA, JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/23|. Horacio Paradelo y Graciela Soria y sus hijas e hijos políticos participan con dolor del fallecimiento de la madre de nuestra estimada amiga Magui y abuela de Viviana, Mariela y Mario. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Elevemos oraciones en su memoria.

VIDELA, JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/23|. Graciela Lascano, Beba Aguirre, Amélia Morales y Pelu Santillán, lamentan participar el fallecimiento de la mamá de sus amigas Magui y Emi.

ZAMUDIO, BLANCA JOSEFINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/23|. Roberto López, Roberto (hijo) y flia, y Hernán López, participan el fallecimiento de la mamá de Gustavito e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

ZAMUDIO, BLANCA JOSEFINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/23|. "Felices los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Familias de Luis, Pori Avila y Vero Gerez participan con profundo cariño y especial dolor, la desaparición física de la querida madre del Dr. De nuestras familias Gus y todos sus nietos y demás deudos, rogando oraciones fervientes, para que brille para ella la luz infinita de Cristo, deseando cristiana resignación para el querido Gustavo Roger, Mauri Francisco y Joaquín a quienes amó como madre y abuelita, con todo cariño.





Invitación a Misa

AGUIRRE, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/04|. Querido Migui. La familia que formaste con tanto amor no te olvida. Tu esposa Angela Gutiérrez y tus queridas hijas Maria E., y Maria M., tu hijo politico Luis Osvaldo y tu nieta Amira, invitan a la misa que se celebrará en tu querida memoria a las 20 hs. en Iglesia Catedral Basilica.

CAUMO, PACÍFICO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/04|.Querido Chito tuviste un corazón inmenso, generoso, lleno de esperanza y superación a pesar de las fuertes pruebas que tuvo que afrontar, nunca perdió la fe y el amor hacia los demás. Hoy hace 19 años de tu partida y en tu memoria quiero dar gracias por tu vida por la imborrable huella que dejaste en tus hermanos, familiares y amigos y en cada persona que tuvo la dicha de conocerte. El Señor te tenga a su lado como nosotros en nuestros corazones y que brille para Ti la luz que no tiene fin. Su esposa Ramonita Sanchez de Caumo y flia, invitan a la misa que se oficiará en su memoria hoy a las 10.30 hs. en la Iglesia de Sumampa. Se ruega oraciones en su recuerdo.

GÓMEZ, EDMUNDO ALBERTO (CHIMBI) (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/23|. Su esposa Ana Lía Terzano, sus hijos: Luciana, Cecilia y Diego Gómez Terzano, sus nietos, demás familiares y sus amigos invitan a la misa a celebrarse en Capilla La Montonera el lunes 10 de julio a las 20.30 hs. al cumplirse un mes de su partida a la Casa del Señor. Pedimos oraciones en su querida memoria.

LEIVA, JULIA MARÍA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Vivo en una estrella radiante de luz, no lloren más mi ausencia, estoy con Jesús. Cuando llegué al cielo, cuando vi su paz, mi alma dichosa se colmó de paz. El Dios de los cielos sanó toda herida, me tendió su mano y encontré la vida, un coro de ángeles y la Virgen María me vino a encontrar. Yo desde mi estrella los puedo mirar, denme una sonrisa para descansar. Saben que los amo, búsquenme en la flor, en la suave brisa, en lo que es el amor, que yo estoy presente como está el sol. Yo sigo latiendo es sus corazones. Al cumplirse 4 años de su fallecimiento. Su mamá Lidia, sus hermanos Elio, Silvia, Cintia, sus cuñados y sus amados sobrinos.

MANSILLA DE PEREYRA, LUCRECIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/07|. Su famiila invita a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en el Convento Santo Domingo, con motivo de cumplirse dieciseis años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

Recordatorios

FLORES, MYRIAM LUZ (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/21|. Beby: Hoy se cumplen dos años de tu triste partida hacia el Reino Celestial. Tu ausencia dejó un inmenso vacío en nuestros corazones. Te recordamos y te tenemos presente y pedimos al Señor que tu alma descanse en paz y brille para ti la luz que no tiene fin. Tus hermanas Muñeca y Luqui, tus sobrinos y sus respectivas familias. Rogaremos oraciones en tu querida memoria.





La Banda

Sepelios Participaciones

LIZONDO, SANTOS FLORENCIO (Principal Retirado) (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/23|. Su esposa Teresa, sus hijos ana, Magali, Javier, Florencia, Melisa, h. pol. Nestor y Jorge, Mariano, Lucas y Lorena, nietos Emanuelo, araceli, Lucio, Sofia, Milena, Julieta, Joaquin, Lucia, Morena, Nicolas, Octavio, hija del corazon Agostina, participan su fallecimiento, sus restos fueron velados y sepultados en el cementerio La Piedad. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LIZONDO, SANTOS FLORENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/23|. "No es más grande quien mas lugar ocupa, sino quien deja más vacío al partir". Su esposa Teresa Villalba, sus hijos Ana, Magalí, Javier, Florencia, Melisa y Agostina, sus hijos polit. Nestor, Lucas, Lorena, Mariano y Jorge, sus nietos Mxi, Ara,Sofi, Lucio, Joaquin, More, Juli, Luci, Nico, Mile y Octavio participan con profundo dolor su fallecimiento.

LIZONDO, SANTOS FLORENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/23|. Su tía Norma, sus hijos Analía y Ariel, sus hijos políticos y nietos elevan una oración por el y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

LIZONDO, SANTOS FLORENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/23|. Su tía Ramona y sus primos Omar, César, Valle, Negrita, Walter, Norma, Claudio y Claudia con sus respectivas familias participan su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

LIZONDO, SANTOS FLORENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/23|. Víctor Guzmán, sus hijos Vicky, Hugo y flia, Chuly y flia, Coni y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

LIZONDO, SANTOS FLORENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/23|. Familia Almaraz participa con profundo dolor su fallecimiento.

LIZONDO, SANTOS FLORENCIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/23|. Sus compañeros de futbol del equipo "Amigos de Sunsi", elevan una oración en su memoria y acompañan su familia en tan doloroso momento.

LUNA, MAGALÍ ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Sus hijos Carlos, Teresa, Mónica, Mariela, Magalí, Verónica, Cristina, nietos, bisnietos y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia a las 15 hs. Casa de duelo SV Nº 2. Av. Belgrano 532. SERV. HAMBURGO. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

OUBIÑA, CÉSAR ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Su hijo Oubiña César Facundo, sobrinos Pamela, Matias, cuñados Beti, Hugo, amigos Sandra, Marcela, Natalia, hermana Maria Rita, primo Claudio, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en cemenerio Jardin del Sol. C. de duelo SV Nº 1. Av. Belgrano 532. L. Bda. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

OUBIÑA, CÉSAR ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Sus primos Claudio Castro Oubiña y Maria Rosa Castro Oubiña y sobrinos Pedro y Lorenzo, acompañan su partida. Ruegan oraciones en su memoria.

SÁNDEZ, PEDRO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/23|. Su esposa Lidia, sus hijos Pedro, Andrea, Cristina y Cintia. Sus Nieto Álvaro, Lautaro, Jair, Victoria y Sebastián e hijos políticos Jose, Alvaro y Rita lo despiden con profundo dolor. Sus restos serán velados en Calle Garibaldi N.º 669 Bº Villa Rosita y serán inhumados en el Cementerio Aires del Pinar ruta Provincial 11 -km 5 La Banda el día 8 de julio a las 17 hs.





Interior

Sepelios Participaciones

ACUÑA DE HERRERA, ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/23|. "Solo mueren aquellos que son olvidados, madre nunca te olvidaremos, vivirás eternamente en nuestros corazones. Sus hijos Alcira, Graciela y Ariel y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Frías.

ACUÑA DE HERRERA, ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/23|. Sus hermanos Leopoldo, Martín Estergidio, Juan Gregorio y Luís Alberto y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno. Frías.

ACUÑA DE HERRERA, ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/23|. Su hermano Martín E. Acuña, su esposa Elena Broggi, sus hijas María Laura y María Elena, sus hijos políticos Luis Pablo y Agustín, sus nietos Assisi, Isabella, Manuel y Calista participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su descanso en paz. Frías.

ACUÑA DE HERRERA, ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/23|. Su hermano Luis Alberto y familia participan con gran dolor su partida y ruegan por su descanso eterno. Frías.

ACUÑA DE HERRERA, ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/23|. Su sobrina María Elena Acuña, y Agustín Contrera, sus hijos Manuel y Calista Contrera Acuña, participan con dolor su fallecimiento y ruegan a Dios pro su descanso eterno. Frías.

ACUÑA DE HERRERA, ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/23|. Su sobrina María Laura Acuña. su esposo Luis Pablo Sgofo, sus hijas Assisi e Isabella participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno. Frías.

AVELLANEDA, RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/23|. Sus hijos Rodolfo, Roxana, Aurora, Miriam, Marcial, Viviana, José, Kati, Luis, Liz, Nequi, Ezequiel, hijos politicos, nietos, bis nietos y demás filiares. Sus restos fueron inhumados ayer a las 16.00 hs. en el cementerio de Laprida. Cob. Caruso Cia Argentina de Seguros SA. - servicio realizado por NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787 - CEL 3854386686.

GÓMEZ DE AGÜERO, CIRA ANGÉLICA (q.e.p.d) Falleció el 07/07/23|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás". Sus hermanos Aldo y Yayá, sus hijos Aldo, Silvina Fernanda, Mónica, Cecilia y Dolores, hijos políticos y nietos participan su fallecimiento y acompañan a toda la familia en tan doloroso momento. Se ruega una oración en su memoria.

GÓMEZ DE AGÜERO, CIRA ANGÉLICA (q.e.p.d) Falleció el 07/07/23|. "La muerte no es un punto final ... es volver a casa, es volver a Dios ... " (Madre Teresa de Calcuta). Su hermano Aldo J. Gómez, su hermana política Yayá Macedo de Gómez participan su fallecimiento, despiden a la entrañable Chocha, con quien compartimos el amor que nunca muere, de hermanos y de familia. Paz en su tumba.

GÓMEZ DE AGÜERO, CIRA ANGÉLICA (q.e.p.d) Falleció el 07/07/23|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón, y haga brilla para ti la luz que no tiene fin". Sus sobrinos Aldo, Silvina, Fernanda, Mónica, Cecilia y Dolores Gómez Macedo despiden a la querida tía Chocha, mujer de profunda fe cristiana y de entrega solidaria. Siempre en nuestros corazones y recuerdos. Rogamos una oración en su memoria.

GÓMEZ DE AGÜERO, CIRA ANGÉLICA (q.e.p.d) Falleció el 07/07/23|. Felicitas Martilotti, su esposo Norberto Scaraffía, sus hijas Felicitas y Rocío y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE AGÜERO, CIRA ANGÉLICA (q.e.p.d) Falleció el 07/07/23|. Enrique Agustin Alcaide, Sara Pinto Villegas y sus hijas Josefina y Facundo Filippi, Mercedes y Jose Luis Silvetti participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE AGÜERO, CIRA ANGÉLICA (q.e.p.d) Falleció el 07/07/23|. Carlos Alberto Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi, sus hijos Carlos Andrés y Matias y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.Elevamos oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ DE AGÜERO, CIRA ANGÉLICA (q.e.p.d) Falleció el 07/07/23|. Marta Sapunar y Fernando Barrionuevo, sus hijos y respectivas familias, participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ DE AGÜERO, CIRA ANGÉLICA (q.e.p.d) Falleció el 07/07/23|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Víctor Mariani e hijas Zully y Yanina Mariani participan con dolor su fallecimiento, acompañan a la familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE AGÜERO, CIRA ANGÉLICA (q.e.p.d) Falleció el 07/07/23|. Mónica, Clarita y Dorita Martilotti Abalos y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querida prima Waldina y acompañan a toda su familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE AGÜERO, CIRA ANGÉLICA (q.e.p.d) Falleció el 07/07/23|. Miguel Ángel Barrera Martinez, su esposa Nélida Raab, sus hijos Maria Cristina, Miguel, Andrea, Matias y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ DE AGÜERO, CIRA ANGÉLICA (q.e.p.d) Falleció el 07/07/23|. Adriana Tauil, Enrique Llapur, Eugenia María Chedid y Luis María Nassif lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hija Waldina, a sus nietos Waldina, Fernanda, Carlitos y a toda su querida familia. Elevan oraciones por su descanso en la paz del Señor.

GÓMEZ DE AGÜERO, CIRA ANGÉLICA (q.e.p.d) Falleció el 07/07/23|. Monica Gómez Paz, sus hijos Paz , Agustina, Juan Manuel y Josefina participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia con mucho cariño.

GÓMEZ DE AGÜERO, CIRA ANGÉLICA (CHOCHA) (q.e.p.d) Falleció el 07/07/23|. Su prima Olga Gómez de Zurita e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento. Elevamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE AGÜERO, CIRA ANGÉLICA (q.e.p.d) Falleció el 07/07/23|. Sebastián Salim, Paula Dahbar y sus hijos Tomi y Paulita, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de hondo pesar. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

GÓMEZ DE AGÜERO, CIRA ANGÉLICA (q.e.p.d) Falleció el 07/07/23|. María del Valle Noya y su esposo Fabián Fur participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su hijo Fidel en este momento de hondo pesar y ruegan cristiana resignación para toda la familia. Elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

GÓMEZ DE AGÜERO, CIRA ANGÉLICA (q.e.p.d) Falleció el 07/07/23|. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Sergio Gómez Molina, y su sra. Liliana Domínguez, acompañan en el dolor a su hija Waldina y ruegan oraciones en su memoria.

LESCANO, GUMERCINDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Sus primos Alejandro, Juan, Carlos, Ariel y Ema, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Zonal El Barrial. Casa de duelo El Barrial. Dpto. Capital. Servicio Impulso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

RUEDA, RAMONA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/23|. Su hija Mónica Beatriz Domínguez, sus hijOS, Ramon, Mnuel, Estela, Norma, Liliana, nietos, y demás fliares. Sus restos serán fueron el dia de ayer a las 15.00 hs. en el cementerio de Tintina. Cob. Caruso Cia Argentina de Seguros SA. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787 - CEL 3854386686.