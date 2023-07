FÚNEBRES | 10 DE JULIO DEL 2023

10/07/2023 - 01:09 Funebres

FALLECIMIENTO

Pastora del Valle Suárez (La Banda)

Olga del Valle Irazabal (La Banda)

Eduardo Luis Marchetti

María Jesus Lastra Castillo

Antonio Eneas Arnoux

Emmanuel Alejandro Gómez (Loreto)

Mario Alberto Agüero

Manuel Juárez

María Rosalia Godoy

Miguel Alejandro Pereyra (La Banda)

Alejandro Edgardo Castillo Fernández

Federico Rodolfo Cáceres

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. RAFAEL JOSÉ PRESTI(q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 4/7/23|.Dr. Nestor Ick, su Sra. Lydia Noemí Mackeprang y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y rezan por el descanso eterno de su alma.



PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MANUEL DIONISIO JUÁREZ(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/7/23 y espera la resurrección|.Su hijo Carlos Arturo Juárez, hija política Ana Rivero, sus nietos Belén y Lourdes, sus bisnietos Valentina y Baltazar Raniolo; Luis Raniolo, participan con profundo dolor su fallecimiento.







PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JESÚS MARÍA LASTRA CASTILLO(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/7/23 y espera la resurrección.Duerme en paz tu sueño eterno. Siempre te recordaremos por ser una gran mujer, madre, esposa y abuela. Rogamos una oración por su memoria. Tus hijos Beby y Bruno, nietos Analía, Alejandra, Exequiel, Ricardo y Patrick, sus bisnietos Elisa, Antonella, Bautista y Anna.



PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO ESCOBAR (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y ….Compañero, amigo incondicional. Fuiste un funcionario ejemplar; que en Paz descanses!. Además de tus valores queda en nuestro recuerdo el amor por tu pueblo".Con dolor participa Luis Herrera - Partido Justicialista Icaño.

AGRADECIMIENTO E INVITACION A MISA

MARÍA ROSA CARABAJAL FERNÁNDEZ DE GALVÁN(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/7/23 y espera la resurrección.Amado Dios todopoderoso y eterno, sabemos que mi madre está ante Ti y desde arriba nos cuida y vigila nuestros pasos.También sabemos Dios mío que si fue llamada por ti es porque su tiempo culmino en la tierra y hoy está en el Reino de todos los tiempos en paz y armonía.Mamá te recordamos en todo momento, en cada palabra, en cada frase, tu sonrisa la tenemos grabadas y son ellas que nos ayuda a seguir adelante.Dios mío, tú que eres bondadoso y piadoso permite que nuestra madre nos abrace cada noche antes de dormir para que nuestros corazones se alivien por su ausencia.Hasta que nos volvamos a encontrar.Su esposo Tito, sus hijos Eugenia, Graciela, Hugo, Jorge y Ricardo, hijos políticos y nietos, agradecen a familiares, vecinos, amigos y compañeros de trabajo por acompañar ante tan doloroso proceso e invitan a la misa a realizarse el día 10 de Julio a las 19 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, al cumplirse el noveno día de su partida a la Casa del Señor.



INVITACION A MISA

ANTONIO ORLANDO ARCE (Gucho)(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/7/23 y espera la resurrección.“Tío querido fuiste un ejemplo de lucha, de no bajar los brazos, de seguir hasta el final, sin perder jamás la alegría y las ganas de vivir. Gracias infinitas por alegrarnos la vida y ser el mejor tío que pudimos tener. Te amamos”. Tu hermano Eustaquio Arce, tus sobrinos Marcela, Rubén y Tona, kike y Gaby, tus sobrinos nietos Lourdes, Belén, Rocío, Martín, Nacho y Pía, invitan a la misa a realizarse hoy a las 19 hs en la parroquia San José de Belgrano, al cumplirse 9 días de su partida. Ruegan oraciones en su querida memoria.

INVITACION A MISAANTONIO

ORLANDO ARCE (Gucho)(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/7/23 y espera la resurrección.“Tío querido fuiste un ejemplo de lucha, de no bajar los brazos, de seguir hasta el final, sin perder jamás la alegría y las ganas de vivir. Gracias infinitas por alegrarnos la vida y ser el mejor tío que pudimos tener. Te amamos”. Tu hermano Eustaquio Arce, tus sobrinos Marcela, Rubén y Tona, kike y Gaby, tus sobrinos nietos Lourdes, Belén, Rocío, Martín, Nacho y Pía, invitan a la misa a realizarse hoy a las 19 hs en la parroquia San José de Belgrano, al cumplirse 9 días de su partida. Ruegan oraciones en su querida memoria.



INVITACION A MISA

EDMUNDO ALBERTO GÓMEZ (CHIMBI) (q.e.p.q) Se durmió en el Señor el 10/6/23 y espera la resurrección.Su esposa Ana Lía Terzano, sus hijos: Luciana, Cecilia y Diego Gómez Terzano, sus nietos, demás familiares y sus amigos invitan a la misa a celebrarse en Capilla La Montonera hoy a las 20.30 hs. al cumplirse un mes de su partida a la Casa del Señor. Pedimos oraciones en su querida memoria.

INVITACIÓN A MISAANTONIO

ORLANDO ARCE (Gucho): falleció el 01/07/23.Hermano; que trago amargo tu partida! Un Guerrero de ley; 25 años cargando con ésta enfermedad (cáncer) fue un monstruo grande que pisó fuerte en tu vida; te cansaste; bajaste los brazos y te entregaste para pasar a mejor vida; allá donde no hay tristezas ni dolor.Tu viaje eterno me duele; siempre estabas para todos!Hoy te digo adiós mi querido hermano guerrero; dejaste un hermoso ejemplo de Lucha sin quejas.Descansa en paz y que brille para ti la luz que no tiene fin. Tu hermana Francisca (kaki); invita hoy 10/07 a la Santa Celebración a las 19 hs en la Parroquia San José del Barrio Belgrano; al cumplirse nueve días de su fallecimiento.



AGÜERO, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Sus hijos Maira, Franco, Romina, Lucas y Agustin, su hijo pol Paulo y sus nietos Martina, Estefanía, Julieta, Fausto, Olivia e Isabella participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio la Piedad. HAMBURGO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

AGÜERO, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Su primo Miguel Tejera, María Rufino y su hijo Miguel. Acompañan a la familia en tan duro momento y ruegan oraciones en su memoria.

AGÜERO, MARIO ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 09/07/23|. Su compañera de trabajo del Colegio Secundario Fundación Cultural "La Brasa" Catedrática del 1er Año 4ta Div. Turno Noche Dra. Miguela Adriana Gutiérrez junto a sus alumnos, padres y el Equipo Docente Dpto. de P.O.T; participan con profundo dolor del fallecimiento del querido Preceptor Mario. Ruegan una oración en su memoria.

ARNOUX, ANTONIO ENEAS (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Sus hijos Antonio, Guillermo, Ruth, Adriana y Emanuel, su hijo político Gabriel, sus nietos Alberto, Israel, Génesis, Nahuel, Esteban, Jean, Analia y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Los Morales. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

CÁCERES, FEDERICO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Su esposa Teresa Oviedo, sus hijos Ángela y Javier, su hijo pol Daniel y sus nietos Florencia y Abril participen con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CASTILLO FERNÁNDEZ, ALEJANDRO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Sus padres Noemí e Antonio, hijos emiliano y Juliana, su pareja Ely, tios, primos, sobrinos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos son velados y sepultados en el cementerio La Piedad a las 10.00 hs. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CASTILLO FERNÁNDEZ, ALEJANDRO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Ale querido siempre estarás en nuestro corazón. Con dolor enfrentamos tu partida pero creemos en la esperanza de la resurrección. Que tu Pascua nos de paz a todos. Sus tías Mónica y Edith, sus primos Mati, Juani, Lucas y Leo. Rogamos una oración en su memoria.

CURA, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Jose Zani, sus hijos Jose, Josefina y Alejandra, su hemano Carlos y flia, y famillia de su hermano Gringo, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ESPER DE SILVA, MARÍA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Su esposo Carlos Silva, sus hijos Sebastián, María Cruz y Matias, hijos pol, nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ESPER DE SILVA, MARÍA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Su esposo Juan Carlos Silva, sus hijos Sebastián, María Cruz y Matías Silva, hijos políticos Gladys Alarcón, Shunko Abalos, Sandra Ferreyra, nietos Luana, Bastian Silva; Abril e Indiana Abalos te despiden con profundo amor. Elevan oraciones en tu memoria y te agradecen la familia hermosa que formaste.

ESPER DE SILVA, MARÍA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Sus hermanos que aun no pueden aceptar que ya no estás ni que paso y te extrañaran eternamente: Miguel Ángel, Marta Adriana y Jorge Luis Esper.

ESPER DE SILVA, MARÍA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Vivirás por siempre en nuestros corazones!!. Su tía Orfi Beláustegui de Esper, su prima Graciela, sus sobrinos Osvaldo y Danchi e hijos participan con profundo dolor su partida y acompañan a su familia en este triste momento.

ESPER DE SILVA, MARÍA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Su prima hermana Silvia, su esposo Roli e hijos Germán y María Emilia acompañan a su esposo Carlos e hijos Sebastián, Maicu y Matías en este doloroso momento. Ruegan por el eterno descanso de Pini.

ESPER DE SILVA, MARÍA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Esther Abdala de Esper y flia, participan con profundo dolor su partida.

ESPER DE SILVA, MARÍA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. !Vivirás por siempre en nuestros corazones, gracias por todo lo compartido": Enrique Alarcón, Myriam Acevedo, sus hijos Pablo,Gladys, Gissell, hijos políticos Sebastián Silva, Darío López, sus nietos Benjamín, Fiorella, Luana y Bastian participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESPER DE SILVA, MARÍA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Los amigos de su hermano Miguel: Oscar A. Alegre, y sus hijos Pablo, Viviana, Marcelo, Luis, Sebastián, Florencia con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Rogando por su eterno descanso un oración en su memoria.

GODOY, MARÍA ROSALIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Su esposo Castillo Delfor, sus hijos Gachi, Cris, Miriam, Vero y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Vuelta de la Barranca. Cob. Caruso. Cia. Arg de Seg. S.A. SERVICIO REALIZADO POR LA EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027. Cel. 385-5357628.

JUÁREZ, MANUEL DIONISIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Su esposa Aída, sus hijos Carlos, Augusto, Marcelo y María Antonia, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JUÁREZ, MANUEL DIONISIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Su hijo Marcelo, su hija politica Susana, sus nietos Paola, Gabriel y Luciano, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

JUÁREZ, MANUEL DIONISIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Su hija Maria Antonia Juarez, sus nietos Jazmin y Joaquin Corral, deseando su eterno descanso.Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque El Descanso.

JUÁREZ, MANUEL DIONISIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Su hijo Augusto Juárez, su esposa Maria del Huerto Melian, sus nietos Maria Emilia, Santiago Nicolas y Augusto Maximiliano, participan su fallecimiento.

JUÁREZ, MANUEL DIONISIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Su hermana Marta Azucena del Valle Juarez, participa su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

JUÁREZ, MANUEL DIONISIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Su nieta Paola Juárez y Ramiro Barrera, sus bisnietos Santiago y Victoria, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

JUÁREZ, MANUEL DIONISIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Su nieto Gabriel Juarez, su nieta politica Carla Campos, sus bisnietos Martina, Mateo y Mia, acompañamos con profunda tristeza su partida. Rogamos oraciones en su memoria.

JUÁREZ, MANUEL DIONISIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. "Quien paso por nuestra vida y dejó luz, ha de resplandecer en nuestra alma para toda la eternidad". Equipo directivo, docentes y no docentes del jardín de infantes Nº 802 " Quilla Atun" participan con gran pesar la partida al Reino Celestial del padre de la srta. Mary Juárez. Elevan oraciones por su eterno descanso.

JUÁREZ, MANUEL DIONISIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|." La muerte no es un punto final... es volver a casa, es volver a Dios..." (Madre Teresa de Calcuta). Anahí Gerez y flia participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su compañera y amiga Mary Juárez. Elevan oraciones y acompañan a su familia en este triste momento

JUÁREZ, MANUEL DIONISIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Su hermana politica Norma Peró de Juárez, sus sobrinos Sergio Raul Juarez, Sergio German Juarez Gonzalez y Adrian Juarez Gonzalez, participan con profundo dolor su fallecimiento.

JUÁREZ, MANUEL DIONISIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Familia de Gladys Olivera de Barrera y sus hijos Negra, María, Negro, Noni y flia, y Ramiro y flia, acompañan a su esposa Alda e hijos, rogando una oración en su memoria.

JUÁREZ, MANUEL DIONISIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Familia de Norma y Luis Banco, acompañan a su esposa Alda e hijos, rogando una oracion por su estimada memoria.

JUÁREZ, MANUEL DIONISIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Edgar Rodríguez Amicone eleva una oración por el eterno descanso de su alma y acompaña a su amigo Augusto Juarez y familia en este profundo pesar. Lo vamos a extrañar.

JUÁREZ, MANUEL DIONISIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Diego, Álvaro e Ignacio Rodríguez Montesinos, te despedimos con enorme tristeza y acompañamos a Augusto Juarez y familia en el dolor. Estará en nuestro recuerdo siempre Patriarca.

JUÁREZ, MANUEL DIONISIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Olga Azucena del Valle Montesinos Herrera, lamenta profundamente su fallecimiento y acompaña a Augusto, hermanos y familiares en este momento de tanto dolor. Que brille para él la Luz que no tiene fin.

LASTRA CASTILLO, JESÚS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ruegan una oración en su memoria. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LASTRA CASTILLO, JESÚS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Nuestro amor te acompañara siempre y algun dia estaremos todos juntos en la eternidad". Sus hijos Cristina, Yudica, Popo, Cacho, Beby, Monica, Negra, Pinino, Cuqui y Pata, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ruega oraciones en su memoria.

LASTRA CASTILLO, JESÚS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Su hijo Popo, su esposa y nietos participan con dolor su fallecimiento.

LASTRA CASTILLO, JESÚS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Su hija Mónica, su hijo politico Pablo Orellana, sus nietos Ramiro, Alvaro, Facundo y Pedro y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

LASTRA CASTILLO, JESÚS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Su hijo Popo y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LASTRA CASTILLO, JESÚS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Su hijo Cacho y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LASTRA CASTILLO, JESÚS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Su hijo Pinino y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

LASTRA CASTILLO, JESÚS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Su hija Cristina y familia, participa con profunda tristeza su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LASTRA CASTILLO, JESÚS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Su hijo Cuqui y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LASTRA CASTILLO, JESÚS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Su hija Negra y familia, participan con hondo pesar su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

LASTRA CASTILLO, JESÚS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Aunque te hayas ido de nuestro lado, hay algo que nunca podrá marcharse. Tu memoria permanece protegida en nuestro corazón, descansa en paz. Su hermano Roberto Lastra y flia participan con dolor su fallecimiento.

LASTRA CASTILLO, JESÚS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Te fuiste como una verdadera guerrera y luchadora. Gracias por todo el amor y las enseñanzas que nos dejaste. Sus nietos Juliana, Santiago y Ricardo y sus nietos politicos Fabian, Paola y Lorena, sus bisnietos Francisco, Santiago, Mauricio y Paula, Dario, Nicolas y Melani, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Elevamos oraciones en su querida memoria.

LASTRA CASTILLO, JESÚS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Sus nietos Guadalupe, Raúl y Marimar participan con profundo dolor su fallecimiento.









LASTRA CASTILLO, JESÚS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Honorable comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza, cuerpo general de delegados y su comisión de jubilados y pensionados participan el fallecimiento del socio y que sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad.

LASTRA CASTILLO, JESÚS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Judica y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

LASTRA CASTILLO, JESÚS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su colaboradora Naty participa con dolor su fallecimiento.

LASTRA CASTILLO, JESÚS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. La comisión directiva del club de los Abuelos de Santiago del Estero participan el fallecimiento de la madre de Cristina integrante de dicha comisión y a toda su familia en estos momentos de pesar y elevan oraciones en su memoria.

LASTRA CASTILLO, MARÍA JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Chongui Abraham y Silvia Correa participan y acompañan a Cristina y a toda su familia a sobrellevar este momento doloroso, rogando oraciones a su memoria.

LASTRA CASTILLO, MARÍA JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Los socios del club de los Abuelos de Santiago del Estero, acompañan a Cristina y a toda su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas. Ruegan oraciones a su memoria.

LASTRA CASTILLO, JESÚS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Anita S. Chochi, Perla, Cristina T, Anita A, Rosita, Susana, Lucia, Silvia, Julia, Cuqui, Alines, Adriana, Maria Elena, Liliana y Humberto, participan el fallecimiento de la mamá de nuestra querida amia Cristina y la acompañamos en este momento de profundo dolor, rogando oraciones en su memoria.

LASTRA CASTILLO, JESÚS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. " Que brille para ella la luz que no tiene fin". Justina Luna, sus hijos Mariela y flia; Romina y flia; Federico, Ale y flia participan con dolor su fallecimiento.Elevan oraciones en su querida memoria.

MARCHETTI, EDUARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Hugo R. Marquetti, Maria Roxana Marchetti, sus hijos Emiliano, Martina, participan con profu ndo dolor su fallecimiento y acompaña a toda su familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MARCHETTI, EDUARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Marcelo Ferreyra y Joaquín Ríos acompañan a sus hijos Luis y Carli, y participan con profundo dolor de su Fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARCHETTI, EDUARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Un gran padre y hermano que llenaba de felicidad a todos los que estaban a su lado. Héctor Marquetti, su esposa Irma, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARCHETTI, EDUARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Su esposa Ana Sosa, sus hijos Luis, Carlos, Ernesto y Luisa, sus hijos políticos Walter, Lourdes, sus nietos Lourdes, Nicolás, Cristian, María, Trinidad, Luis, María, Edith, Francisco, Santiago, Valentín, Nahiara, Matheo y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385- 5357628.

MARCHETTI, EDUARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Con todo dolor y cariño despedimos a nuestro amigo, vecino, familia, don Lilino Marchetti, amigo de toda la vida de dña Negrita y Fito Avila, acompañamos con mucho cariño a Dña. Anita y flia; Chuchy y Sabrina Ávila. Que brille para el la luz que no tiene fin.

MARCHETTI, EDUARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. "Misericordioso Jesus, concedele el descanso eterno y que la luz inextinguible lo ilumine". Maria Teresa Nuno, Marina Victoria Auat, Maria Fernanda Auat, acompañan a Carlos y su familia en tan dificil momento.

MARCHETTI, EDUARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Sus amigos: Gringa, Negrita, Tere, Coqui, Porota, Fredy, Chicho, Finno, Juan y Eduardo participan su fallecimiento pidiendo al Altísimo lo tenga en la gloria.

PRESTI, RAFAEL JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 4/7/23|. Andrés Muratore y Anabel Arce, sus hijos Anabella, Andrés, Belén y Agustina, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PRESTI, RAFAEL JOSÉ DR. (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 4/7/23|. Juan Jose Alegre, Paula Jozami y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia y a su amigo Pablo en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS, AMELIA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Compañeros de su hija Claudia de Tesorería del Poder Judicial participan con pesar el fallecimiento de su amada madre y acompañan a demás familiares, ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE JACOBO, MIRTHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Elena Ramírez de Corbalán, su esposo Osvaldo S. Corbalán y sus hijos, participan el fallecimiento de Mirta, hermana de su querida amiga Chinchin ¡Que Dios la tenga en su gloria!.

VIDELA, JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/23|. Querida amiga Margarita te deseo paz , consuelo, fuerza y muchisimo amor en este momento tan triste. Mi mas sentido pesame para toda tu hermosa familia Dora y Mary Carranza.

VIDELA, JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/23|. El grupo de Luces de Amistad. Acompañan con dolor a nuestra querida Magui. Ruegan oraciones por el descanso eterno de su alma y consuelo para sus familiares. Que descanse en paz y brille para ella la luz que no tiene fin.





Invitación a Misa

CARABAJAL FERNÁNDEZ DE GALVÁN, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 1/7/23|. Su hermano Hugo A. Carabajal, su esposa Aída Beltrán, hijos Alejandro, Magali, Elizabeth y nietos agradecen a todas las personas que nos acompañaron en este difícil y triste momento, amigos, vecinos, colegas e invitan a la adoración de la palabra con motivo de cumplir 9 días de su partida a la Casa del Señor en la parroquia San José de Belgrano (Juncal y Belgrano) hoy a las 19 hs. Elevan oracioens en su memoria.

LEDESMA DE CORONEL, ANA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su esposo, hijos, nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

La Banda

Sepelios Participaciones

IRAZABAL,, OLGA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Sus hijos Benjamín, Noemi, Alberto, Rolando, Ramón, nietos, bisnietos, sus hermanos, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy a las 10.00hs. en el cementerio La Misericordia. Cob. NORCEN. - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787 - CEL 3854386686.

MAGUNA, MIGUEL ALFONSO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Su esposa Norma Diaz sus hijos Luis, Fernando, Valeriana, Victor, nietos y hermanos participan su fallecimiento. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

OUBIÑA, CÉSAR ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Ex compañeras y amigas de promoción de su hermana María Rita participan su fallecimiento y acompañan a ella e hijos en este proceso. En oración.

OUBIÑA, CÉSAR ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. "Descansa en la paz y en el amor del Padre". Mirta Atia, sus hijas Nancy, Sandra, Marine Claveros y sus familias lamentan su fallecimiento y abrazan en el dolor a su hijo Facundo y demás familiares en estos momentos.

OUBIÑA, CÉSAR ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Sandra Clavero lo despide con mucho agradecimiento y ruega por su eterno descanso en el Señor. Acompaña en el dolor, a su hijo Facundo y demás familiares deseándoles una cristiana resignación y consuelo en estos difíciles momentos.

PEREYRA, MIGUEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Su madre Clara, su hija Clara Milagros y su hermano Ramiro y flia y demas familiares, participan con dolor su fallecimiento, sus restos seran inhumados en el cementerio Jardin del Sol. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PEREYRA, MIGUEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Fernando Ariel Luna y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PEREYRA, MIGUEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Líneas Eléctricas participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PEREYRA, MIGUEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Enzo Pandolfi participa con hondo pesar su fallecimiento. Ruega oraciones por su descanso eterno.

SUÁREZ, PASTORA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Su esposo, José, sus hijos, Claudia, Orlando, Mario, Liliana, José, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy. En el cementerio La Misericordia. - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787 - CEL 3854386686.

TOLOZA, BERNARDINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Sus hijos, Osvaldo, Raúl, Pedro, Miguel, Mari, Ana, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11:00 hs. en el cementerio de Beltran. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787. Cel. 3854386686.

Interior

Sepelios Participaciones

ACUÑA DE HERRERA, ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/23|. DomingoTrejo y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo Prof. Martín E. Acuña y demás familiares en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

AGÜERO, MARIO ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 09/07/23|. Sus tíos Nora y Gustavo Urquiza y flia, Belki y Egui Canllo y flia, Estela Hazan y flia, y Gustavo Corral, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

AGÜERO, MARIO ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 09/07/23|. Cuerpo de Preceptores de turno tarde colegio Fundación C. La Brasa acompaña a su familia en este doloroso momento. Sus compañeros Silvia, Mary, Roxana , Lucas y Daniel. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE AGÜERO, CIRA ANGÉLICA (CHOCHA) (q.e.p.d) Falleció el 07/07/23|. Elena Emilia Slavinski y Carlos Guillermo Arce participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querida amiga y vecina Waldina. Elevan oraciones en su memoria y acompañan en el dolor a su familia.

GÓMEZ DE AGÜERO, CIRA ANGÉLICA (CHOCHA) (q.e.p.d) Falleció el 07/07/23|. Ana María Arce y sus hijos Bruno y Nicolás participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Waldina. Ruegan consuelo y resignación a su familia.

GÓMEZ DE AGÜERO, CIRA ANGÉLICA (CHOCHA) (q.e.p.d) Falleció el 07/07/23|. Mario Alejandro Arce, Marta Casado y sus hijos Joaquín y Agustina acompañan en el dolor a Waldina y a toda su familia.

GÓMEZ, EMMANUEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Su madre Rosana, sus hermanos Johana, Tiago, Gianella, su tío Julio, sus primos Diego, Walter, Erick, David, Nadia, Fátima, Chamorro, y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio Cristo Rey. - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787 - CEL 3854386686.

ZURITA, JUAN ALBERTO (q. e.p. d.) Falleció el 9/7/23|. "Silenciosa como fue tu vida, así tu alma se elevó cuando el Señor te llamó para compartir su gozo". Su esposa Griselda, sus hijos Juan y Daniela y sus nietos José, Valentina, Agustina y Thiago, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

Recordatorios

GÓMEZ, ARIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. Su esposa Fabiana Juárez, sus hijos Lucas, Héctor, Florencia y José, sus hermanos José, Sergio, Sole, Devor, Marina,Sandra, Isabel, su mamá Matilda Juárez, su cuñado Edgardo Sosa, su sobrina Melina Gómez, lo recuerdan con cariño al cumplirse un año de su partida a la Casa del Padre.

GÓMEZ, ARIEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/22|. "Cuando alguien que amamos muere, no hay forma de evitar la tristeza y tener un vacío en el corazón, pero tenemos la paz y el consuelo que ya está junto a nuestro Padre Celestial". Raul Rogelio Miranda y familia lo recuerdan con cariño a un año de su partida a la Casa del Padre.