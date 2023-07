FÚNEBRES | 11 DE JULIO DEL 2023

10/07/2023 - 22:01 Funebres

FALLECIMIENTOS 11/7/23

- Roque Miguel Díaz

- Marfelina del Carmen Pacheco de Oribe (La Paz, Catamarca)

- Martina Acosta

- Rubén René Velázquez

- Élida Azucena del Carmen Moreno

- Leopoldo Horacio Maldonado

- Norma Esther Dagun

- Domingo Loccisano

- Jorge Raúl Contreras

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA ALICIA ESPER DE SILVA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/7/23 y espera la resurrección.

Sus compañeras y amigas de la Promoción 1969 del Colegio de Belén, lamentan profundamente su partida, y acompañan con mucho cariño a sus hijos y nietos en el dolor y la oración. E invitan a la misa que en su querida memoria se celebrará el domingo 16, a las 20, en la Iglesia Catedral, al cumplirse el noveno día de su partida a la Casa del Padre.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROQUE MIGUEL DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/23 y espera la resurrección.

El ministro de Desarrollo Social, Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad, Dr Ángel Hugo Niccolai, participa su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROQUE MIGUEL DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/23 y espera la resurrección.

Funcionarios y Personal del Ministerio de Desarrollo Social, Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JACINTO ENRIQUE BRAVO ALMONACID

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/7/23 y espera la resurrección.

Señor dale tu bendición y has que su alma descanse en la paz de tu amor, con profunda tristeza participamos su fallecimiento. Su esposa María del Valle Farías, sus hijos Gustavo, Angie, Lucila, Pablo, Hugo, Germán y Sebastián, hijos políticos y nietos lloramos tu partida. Elevamos oraciones por su descanso eterno. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LEOPOLDO HORACIO MALDONADO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/7/23 y espera la resurrección.

Mientras vivamos, tu también vivirás para siempre en nuestros recuerdos”.

Su esposa Chela, sus hijos Daniel y Analía, su hija política Lizeta, sus nietos María Laura, Daniel Ignacio, Nicolás, su nieto político César; y Alejandra participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de La paz.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIRTA ZOILA SAYAGO DE GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/23 y espera la resurrección.

El intendente Municipal de Las Termas de Río Hondo, Dr. Jorge Alejandro Mukdise y junto al Gabinete Municipal participan con dolor el fallecimiento de la madre del secretario de personal del Honorable Concejo Deliberante. Cesar Gómez.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIRTA ZOILA SAYAGO DE GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/23 y espera la resurrección.

El secretario de Coord. General y Asunt. Institucionales Dr. Raúl Lorenzo participan con dolor el fallecimiento de la madre del secretario de personal del Honorable Concejo Deliberante de Las Termas de Río Hondo. Cesar Gómez.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIRTA ZOILA SAYAGO DE GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/23 y espera la resurrección.

“Que brille para ella la luz que no tiene fin”. Letizia Botta e hijos Walter y Carlos Capraro participan con profundo dolor su partida y acompañan a sus queridos y estimados hijos César, José y Cecilia en este difícil momento. Las Termas.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ÉLIDA AZUCENA DEL CARMEN MORENO DE PAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/23 y espera la resurrección.

La ministra de Salud Lic. Natividad Nassif, el subsecretario de Salud Dr. César Monti y Coordinador General CPN Norberto Zanni, acompañan al Dr. Pablo Paz y familia, por el fallecimiento de su Sra. madre.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MIGUEL ÁNGEL SALERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/7/23 en la ciudad de Tucumán.

Su hermano Juan Bautista Salera, Clara Álvarez y sus hijos Constanza, Juan Bautista, Emiliano y Nicolás Salera y sus respectivas familias, participan su fallecimiento.





INVITACIÓN A MISA

ANDREA BELÉN GONZÁLEZ DE ALIENDE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/7/18 y espera la resurrección.

“Alaben al Señor porque El es bueno y su gran amor perdura para siempre. Te extrañamos Andrea”.

Al cumplirse 5 años de su partida. Su esposo Guillermo y sus hijos Guillermo y Lara, invitan a la misa que se realizará el dia Martes 11/7 a las 9 hs. en la Iglesia San Francisco. Piden una oración en su memoria.





INVITACIÓN A MISA

Dr. MIGUEL ÁNGEL TORRES COSTILLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/7/17 y espera la resurrección.

Su esposa Nené Bravo Almonacid, sus hijos, nietos, hermana y demás familiares lo recuerdan con gran cariño al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria rogando por su descanso eterno en la gloria de Dios.





RECORDATARIO

LILIA ELENA BATTÁN DE QUIROGA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/7/16 y espera la resurrección.

Madre: Sabemos que gozas del Reino Celestial junto a papá, tu nieto y seres queridos. A 7 años de tu partida te recordamos con el gran amor de siempre.

Sus hijos Chichí y Nora y respectivas familias. Elevan oraciones en su memoria. Descansa en paz Querida Mamá.





RECORDATORIO

GUILLERMO LUIS SANMARCO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/7/20 y espera la resurrección.

Querido Guille:

Un año más con la tristeza de que estás lejos físicamente de nosotros.

El recuerdo de tu sonrisa siempre presente, el de tu bondad, siempre dispuesta a ayudar y a acompañar, hacen más llevadera tu ausencia.

Siempre estarás en nuestra mente y en nuestros corazones.

Descansa en paz en el merecido Paraíso.

Te queremos mucho, Pepi.





INVITACIÓN A MISA

SEGUNDO DEL TRÁNSITO GUTIÉRREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/7/22 y espera la resurrección.

Amado esposo, padre y abuelo. A un año de tu partida te extrañamos cada día y estás presente cada día en nuestros pensamientos y en nuestros corazones. Su esposa Marta, sus hijos Sandra, Carlos, hijos políticos Dante y Paola y tus amados nietos Ignacio y Nicolás, invitan a la misa al cumplirse un año de su fallecimiento hoy a las 20 hs. en Iglesia Catedral Basílica.

Sepelios Participaciones

ACOSTA, MARTINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Sus hijos Mario, Alicia, Carolina, José, Celeste, Ruiz h. políticos Cecilia Daniel, Javier, Meli, sus nietos Yaquelin, Santino, Bautista, Alma, y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy en horas de la mañana. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787. Cel. 3854386686.

AGÜERO, MARIO ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 09/07/23|. Comunidad educativa del colegio. Cult. La Brasa participa con profundo dolor el fallecimiento del Preceptor Prof. Mario Alberto. Querido Prece Mario quedas en el corazón de tus colegas y alumnos. QEPD.

AGÜERO, MARIO ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 09/07/23|. Su consuegra Cristina Carrizo, hijos Carla, Carlos y Paulo Sánchez, te despiden y acompañan a su familia y a Mayra. Piden oraciones en su memoria.

AGÜERO, MARIO ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 09/07/23|. Su consuegra Tony Carrizo y Elsa Carrizo, acompañan a la familia en este doloroso trance. Ruega por tu eterna paz.

AGÜERO, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Profesores del Departamento de Educacion Artística del Colegio Fundacion Cultural La Brasa, acopañan con profundo pesar a su familia, en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

AGÜERO, MARIO ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 09/07/23|. Su cuñada y comadre Sabalza Ana Cecilia, sus hijos Emiliano (ahijado), Mauro, Mario y Alma (sobrinas), participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

AGÜERO, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Los preceptores del Col. Fundación Cultural "La Brasa" (turno noche) Sandro, Lucrecia, Carlos, Gabi, Yoli, Ivana y Claudia, participan con profundo dolor la partida de su querido compañero y ruegan por la fortaleza y resignación de su familia.

AGÜERO, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Prof. María Marta López Salomón y alumnos de 5º 1ra. del Col. Fundación Cultural "La Brasa", Camila, Thomás, Eliana, Maxi, Ismael, Martín, Ángel, Agustina y Antonella, despiden con gran cariño a su querido preceptor.

AGÜERO, MARIO ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 09/07/23|. "No llegamos a comprender esto de tu partida, siempre vivirás en nuestros corazones. Sus tios Jimmy, Muñeca Aguero, sus hijos Ariel, Antonio, Maria Eugenia y sus respectivos hijos, participan con dolor su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin.,

BENDEZU VARGAS, PEDRO CESAR (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Sus amigos Nini Frías y Juan Castiglione, junto a sus familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo César y acompañan a su familia.

BRAVO ALMONACID, JACINTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Enrique querido que Dios te conceda el descanso y la paz eterna. Siempre en el corazón de sus tías Betty, Nené y Porota, sus primos Héctor, Mónica y Facundo Campos participan con profundo dolor y tristeza su fallecimiento, ruegan por su eterno descanso en la gloria del Señor.

CONTRERAS, JORGE RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Su esposa Noemí, sus hijos Jorge, Homero, Rosa,Ruth y Pili, nietos y demás fliares participan con dolor de su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 14:30 en el cementerio La Piedad. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DAGUN, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Sus hijos Carlos y Javier Galván, su hija pol Rosa y sus nietos Tobías, Tadeo, Ismael, Micaela, Franchesca, Sofia y Juan participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 15 en el cementerio jardín del Sol. SERV SOC AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DE LA SILVA, MARIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. La comision directiva del Sindicato de Maestro de Sgo. del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex secretario Gral. el que marcó una etapa en la larga historia de nuestra institucion, instando en este momento tan especial a elevar oraciones en su memoria.

DE LA SILVA, MARIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Su amigo de la toda la vida Juan Pastor Perez, quien compartio con el la creacion de la Agrupacion Shunko de Docentes Justicialistas y la Fundacion del famoso Club del Maestro Nacionales Santiagueñas, conjuntamente con colegas amigos, participa y acompaña a su familia en este dificil momento.

DE LA SILVA, MARIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. El centro de Jubilados y Pensionados de ATE- Sgo del Estero despide con dolor a quien fuera afiliado y compañero de dicho organismo, acompañamos a la familia en este doloroso momento. Elevamos oraciones en su memoria

DÍAZ, ROQUE MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Sus amigos Luis, Guillermo, Diego, Javier, Mechita, José y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer a las 11hs. en el cementerio La Piedad.- SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787 - CEL 3854386686.

ESPER DE SILVA, MARÍA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Lamentamos profundamente su partida. Lilia de Acevedo, sus hijos, Noemí y Myriam, sus hijos políticos, Raúl Infante Herrera y Enrique Alarcón. Sus nietos: Viviana y Sergio, Analía y Anselmo, Leysa y Esteban, Karina y Fabricio, Raúl, Vanina, Pablo, Gladys y Darío, y bisnietos. Elevan oraciones en su memoria. Que brille para ella la Luz que no tiene fin.

ESPER DE SILVA, MARÍA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. La Cátedra de Fisiología Vegetal de la Facultad de Ciencias Forestales UNSE, acompaña con profundo sentir a sus hijos, esposo y familiares, en especial a nuestra querida compañera María Cruz Silva (hija) en este doloroso momento, rogando una oración en su memoria.

ESPER DE SILVA, MARÍA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Susana Soza, sus hijos Sebastián, Marcela y María Emilia Cerioni, acompañan a su esposo e hijos en este doloroso momento. Ruegan por su eterno descanso.

FARÍAS, MARÍA NINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Su hermana politica Bachi Uñates, sus sobrinos Lucy, Jorge; Oscar, Raul y Ana; Omar y Isabel; y Gladys, participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

FARÍAS, MARÍA NINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Sus sobrinos Lucy y Jorge, sus sobrinos nietos Rita, Jorgelina y Chicho; Felipe y Tomás, Rocio, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

FARÍAS, MARÍA NINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Su sobrino Omar e Isabel, sus sobrinos nietos Francisco y Ulises, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE AGÜERO, CIRA ANGÉLICA (Chocha) (q.e.p.d) Falleció el 07/07/23|. Su sobrino Miguel Angel Espeche, Ana Rojas de Espeche, sus sobrinos nietos Catalina, Miguel, Juan Carlos, Milagros y Santiago Espeche, participan con mucho dolor el fallecimiento de la Tia Chocha. Ruegan oraciones en su memoria y una pronta resignación a su familia.

JUAREZ, MANUEL DIONISIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Su esposa Alda Concepción Rotondo, sus hijos Carlos Arturo, Genesio Augusto, Manuel Marcelo y María Antonia, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque el Descanso.

JUAREZ, MANUEL DIONISIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Gustavo Juárez Villegas, Silvia Helena Argibay Garma, sus hijos Joaquín, Nadia, Magdalena, Javier y sus nietos Olivia y Mateo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa y a sus hijos Augusto, Marcelo y demás familiares. Rogando por una pronta resignación. Ruegan oracines en su memoria.

JUAREZ, MANUEL DIONISIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Alberto Tauil y familia participan con gran dolor el fallecimiento de Dn. Manuel y acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en estos tristes momentos.

JUAREZ, MANUEL DIONISIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Alberto Tauil, Ana María Maud y Camila Tauil Maud acompañan con gran dolor a su amigo Augusto y su familia por el fallecimiento de Dn. Manuel.

JUAREZ, MANUEL DIONISIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Benedicto Lupica, María Inés Olmedo de Lupica, sus hijos Adrián y Karina Hayipanteli y Darío y Belén Giménez y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de tanta tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

JUAREZ, MANUEL DIONISIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Amiga de la flia. Tola Matteo y hijos participan con profundo dolor su fallecimiento.

JUAREZ, MANUEL DIONISIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Estimado Manuel... Amigo de años, compañero de asados, lamentamos tu partida pero sabemos que gozas del Reino Celestial. Descansa en paz. Rodolfo Cisneros, su esposa Elena Quiroga y sus hijos. Elevan oraciones en su querida memoria.

JUAREZ, MANUEL DIONISIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Tus compañeros de trabajo y directivos, participan con profundo dolor del fallecimiento del papá de Augusto Juarez y acompañan a toda la familia en este triste momento.

LOCCISANO, DOMINGO (Crio) (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Su esposa Lucy, sus hijos Alberto y María del Carmen, sus nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumanos hoy a las 11:30 en el cementerio Parque de La Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MALDONADO, LEOPOLDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Su esposa Hilda Urbani, hijos Analia, Daniel, h. pol. Lizeta, Nietos Nicolas, Maria Laura, Ignacio, nieto pol. César, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MALDONADO, LEOPOLDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Centro Privado de Urología participa del fallecimiento del padre de su socio Dr. Daniel Maldonado y acompaña a su familia en tan doloroso momento.

MALDONADO, LEOPOLDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Dr. Daniel Aranda y familia participa del fallecimiento del padre de su amigo Dr. Daniel Maldonado.

MALDONADO, LEOPOLDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Dr. Pedro Auat y familia participa el fallecimiento del padre del Dr. Daniel Maldonado y sus restos fueron inhumados en cementerio Parque de la Paz.

MALDONADO, LEOPOLDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Gladys Fernández de Faisal, juntos a sus hijos, Marízabel Faisal y Rubén Jorge, y Carlos Faisal y Susana Vittar, lamentan profundamente el fallecimiento de su querido amigo Polo. Acompañan a Chela y sus hijos, Analía y Daniel, en éste doloroso momento con un cálido abrazo. Sin dudas, Polo grabó hermosas huellas en su camino, así que ellas servirán de guía a su querida familia. Que brille para él, la luz que no tiene fin.

MARCHETTI, EDUARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. La Caja Social del Colegio Absalón Rojas acompaña a su compañero profesor Luis Marchetti en tan difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

MARCHETTI, EDUARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Juan Nicolas Tenaglia y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañamos con tristeza a su familia y elevamos oraciones en su memoria.

MARCHETTI, EDUARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. "Señor: Yo pongo mi esperanza en Ti y confío en tu Palabra". Ex compañeras y amigas de su esposa Ana: Dorita de Herrera, Gloria de Santillán, Zonnia de Guzmán y Elvecia Gómez Paz, participan con hondo pesar su partida a la Morada Eterna. Acompañan a Anita y su familia, en estos momentos de dolor. Pedimos oraciones en su querida memoria.

MARCHETTI, EDUARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Sus hermanas Ángela Marquetti de Ingratta, Francisca Isabel Marchetti, sus sobrinos José, Daniel, Dra. María Marta I. de Cáceres y Dr. Ariel Cáceres, nietos, bisnieto y demás familiares participan su partida a la Casa del Señor Dios. Ruegan oraciones por el descanso de su alma.

MARCHETTI, EDUARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. El Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su colega, Licenciado Carlos Marchetti y acompaña a su familia en estos momentos de tristeza.

MARCHETTI, EDUARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Alberto Chazarreta Franzzini, esposa María Cristina Acosta, sus hijos Albertito, Gustavo y flia, Gringa y flia participan con dolor el fallecimiento de nuestro vecino de años. Acompañamos a nuestra amiga Anita, sus hijos Luis, Carlos, Luisa y Ernesto. El mundo del Basquet esta de luto murió " Lilino" Marchetti. Que el Señor le dé el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin.

MARCHETTI, EDUARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Vivirás por siempre en el recuerdo de tus vecinos con quienes compartiste tantos años de amistad. Que el Señor en su eterna misericordia, le conceda el descanso eterno y brille para é la luz que no tiene fin. Flia. Paz Abutti; Perla, Julito, Mónica y Silvina. Elevan oraciones en su memoria.

MARCHETTI, EDUARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Delfor Rosales y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Lilino, acompañan a su familia en tan doloroso momento. Se elevan oraciones en su memoria.

MARCHETTI, EDUARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. El departamento de Ciencias Naturales del colegio Absalón Rojas participan con profundo dolor el fallecimiento del papá del Prof. Luis Marchetti y elevan oraciones en su memoria..

MARCHETTI, EDUARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. "Solo en Dios halla descanso en mi alma; de El viene mi salvación. El es mi protector¡ jamás habré de caer!. Juan Pablo, José, René, Marcial, Fanny, Teresita, Noemí, Rita, Natalia, Nany, Gaby, Alejandra, Soraya, Adriana, Liliana Gorosito, amigos del Prof. Luis Marchetti del colegio Absalón Rojas participan el fallecimiento de su querido padre. Que Dios le de el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Te acompañamos en este momento de tristeza y dolor y elevamos oraciones para que Dios les conceda fortaleza a toda la familia.

MARCHETTI, EDUARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. "Una flor sobre su tumba se marchita, una lagrima sobre su recuerdo se evapora, una oración por su alma, la recibe Dios". Docentes pertenecientes al Dpto. de Matemática y Física del colegio Absalón Rojas participan el fallecimiento del padre del Prof. Luis Marchetti. Que la ternura de Dios Padre lo reciba en su regazo y le conceda el descanso eterno. Se elevan oraciones para toda la familia en este momento de dolor.

MARCHETTI, EDUARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. "Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi, aunque este muerto vivirá". La comunidad educativa del colegio Absalón Rojas, directivos, personal administrativo, docentes, preceptores, personal de maestranza participan el fallecimiento del papá del Prof. Luis Marchetti y elevan oraciones para que Dios lo reciba en su Morada y le conceda el descanso eterno.

MORENO DE PAZ, ELIDA AZUCENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Su esposo Eustaquio, sus hijos Gabriela, Alejandro, Pablo, Abel, Evangelina, sus hijos políticos, Roxana, Ángeles, Belén, José, sus nietos, Belén, Silvio, Jazmín, Pablito, Juanse, Antolina y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Cob. Caruso Cia. Arg de Seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR LA EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027. Cel. 385-5357628.

MORENO DE PAZ, ELIDA AZUCENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Mamita que tus seres queridos te reciban y sientas la felicidad eterna. Su esposo Chicho, sus hijos Ale, Pablo, Pupi, Aleli y Gabi, sus nietos Belén, Silvio, Jazmín, Pablito, Juanse y Antolina participan con mucho dolor su fallecimiento.

MORENO DE PAZ, ELIDA AZUCENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su hijo Pablo, su nuera Angeles Colombero y su nieto Pablito participan su fallecimiento Rogamos por su eterno descanso en paz.

MORENO DE PAZ, ELIDA AZUCENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Acompañamos en el dolor de la.perdida de su querida madre a Pablo Paz y flia. Rogamos su eterno descanso. Flia. Colombero Isorni

MORENO DE PAZ, ELIDA AZUCENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. personal directivo, docente y de maestranza de la Esc Nº36 y jardín anexo Nº204 de la localidad de santa María, acompañan a su su hija Evangelina Paz, en tan difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

MORENO DE PAZ, ELIDA AZUCENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Querida Choli, tu recuerdo permanecerá en nuestros corazones. Acompañamos a nuestro amigo Chicho en el dolor. Dr. Chiqui Dominguez y familia.

MORENO, ELIDA AZUCENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Que el Señor la reciba en su morada Santa y brille para ella la luz que no tiene fin. Cecilia Azar, participa con profundo dolor de la partida de la Sra. mamá de su querida compañera Evangelina y acompaña en oraciones en este dificil momento.

MOYA, PÉREZ, DOMINGO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Su esposa Mirta Mansilla, sus hijos Karina, Sebastián y Alejandra, hijo político Martín, nietos Julieta y Fabricio y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Privado Parque de la Paz, casa de duelo Avda. Rivadavia 323 sala velatoria. EMPRESA SANTIAGO.

ROJAS, AMELIA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Pepe Gonzalez, participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña en este momento de dolor a su querida amiga Claudia y al resto de su familia. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Ruega oraciones en su memoria.

RUIZ, ROGELIO FRANCISCO (COCO) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Dr. Ricardo Gabriel Jozami, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este dificil momento y eleva oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ DE JACOBO, MIRTHA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. El Vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero Lic. Luis Alberto Guantay, y el profesor de la cátedra de Finanzas Públicas y Derecho Tributario de la UCSE Cr. Pedro livio Díaz Yocca, participan con pesar el fallecimiento de la señora madre de la muy estimada amiga y colega Cra. Chabela Jacobo. Acompañan a su familia con afecto y oraciones en este difícil momento de dolor.

SILVA, LUCIANA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Su hija Graciela Silva, sus nietos Cristian, Daniel, Cecilia, Eliana, Maximiliano y Alejandra, sus bisnietos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.:385-5357628.

VELAZQUEZ, RUBÉN RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Su esposa Blanca Angélica Padilla de Velázquez, sus hijos Alejandro, Verónica, Rita, Daniel y Franco, su hija política Rita, sus nietos , bisnietos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR LA EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen Nº 531. Tel. 429-6027. Cel. 385-5357628.

VIDELA, JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/23|. Las amigas de sus hijos Magui y Emi, ex compañeros de la Esc. Tecnica Nº 1; Nelly, Loli, Aurora, Beatriz, Vivi, Elena, Marta, Susy, Any, Marisa, Lucía, Mercedes, Lili y Mirta, las acompañan en su dolor junto a sus respectivas flias, ante la irreparable pérdida de su mamá. Ruegan oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

CASÓLIBA, CARLOS REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/7/23|. "Que el señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón" Gracias por todo el amor y las enseñanzas que nos dejaste. Su esposa, hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará el día Miércoles 12 de Julio a las 9 hs en la iglesia La Catedral por cumplirse 9 días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

JALAF, ROBERTO JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Sus familiares lo recuerdan con cariño y siempre permanecerá en nuestros corazones e invitan a la misa hoy a las 20 hs en Catedral Basílica con motivo cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

OVEJERO, RAFAEL VICTORINO - CRUZ, BERNARDINA SUSANA (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/4/86 - 11/7/10|.. "Las almas que se aman... no tienen olvido, no tienen ausencia, no tienen adiós..." Descansen en paz padres queridos! Sus hijos: Juana y Amado Llugdar; Rafael y Elena Santillan; Ercilia y Mauro Ybañez y Ramón y Marta Albarnoz, nietos y bisnietos harán oficiar una misa con motivo de recordarse un nuevo aniversario de sus fallecimientos hoy a las 20hs en la Iglesia Catedral.





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





BARRIONUEVO, ASUSENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Sus hijos Daniel y Ely, su hija política Mónica, sus nietos Brenda, Santiago y Nazareno, sus hermanos, sobrinos y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer a las 10:00 hs en el cementerio La Esperanza (Clodomira). COB. NORCEN - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787 - CEL 3854386686.

GAUNA, GUSTAVO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/23|. Néstor (Piojo), Diego Luna (Nani), Darío Delgado, Maguna Fernando, Ferreyra Oscar; Roxana Trejo, Karina Trejo, Karina Vega, Mariela, Paola, Adriana, Marta, Eva, Nancy Juárez. compañeros del colegio Nacional Absalón Rojas de su hermana Ursula participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

HERRERA, MARCELINO AMBROSIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Su esposa Clementina Leguizamón, sus hijos Marcela, Susana, Fabián y Mariela, hijos pol, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, su restos serán inhumados hoy a las 9: 30 en el cementerio jardín del sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LOTO, CARLOS VALENTÍN (LITO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/7/23|. Socios y Comision Directiva del Club de Abuelos de la Ciudad de La Banda, acopañan ante tan dolorosa pérdida a su esposa Ilda Ruiz, miembro de Comision como a sus hijos y nietos. Brille para Lito la luz que no tiene fin.

OUBIÑA, CÉSAR ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Sus amigos y compañeros de la Promoción 1971 Colegio Absalón Rojas participan su fallecimiento.

PEREYRA, MIGUEL ALEJANDRO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Hermano querido, te fuiste repentinamente de esta vida dejando un vacío inmenso en la familia, en tu madre, en tu hija y en todas las personas que te conocieron. Danos fuerzas para seguir sin vos con el dolor de tu partida. Su hermano Ramiro, su esposa María y flia ruegan una oración en su memoria.

PEREYRA, MIGUEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. El rector Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Lic. Hilda Marcela Juárez, el Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias a la Familia del egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, Ing.Alejandro Pereyra , de esta casa de altos estudios. Acompañan en este difícil momento a sus seres queridos y elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, MIGUEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Daniel y Noelia Privitera, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, MIGUEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Personal Administrativo y tecnico de la Empresa Daniel Privitera, participa con dolor su fallecimiento.

PEREYRA, MIGUEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Los alumnos de 6to año de Electromecanica de la Escuela Tecnica Nº 2 Ing. Santiago Barabino, participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

PEREYRA, MIGUEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Que brille para el la lu que no tiene fin. La Empresa Cabla Instalaciones SRL de la familia Blanco, participa con profundo dolor la pérdida del Ing. Pereyra. Se ruega oración en su memoria.

PEREYRA, MIGUEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Participan Graciela Fernández y sus hijos Ana Soledad, Agustín, Eduardo Domínguez Fernández con profundo dolor de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, MIGUEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Ana Soledad Domínguez Fernández y su hija Clara Milagros Pereyra Domínguez.

PEREYRA, MIGUEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Norma Beatriz Fernández de Mercado sus hijos Ariel y flia, Andrés y flia.

PEREYRA, MIGUEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Laura Gladys Fernández de Risso Patron, Rubén Risso Patron y Lourdes.

PEREYRA, MIGUEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. José Facundo, Matías Javier, Emiliano Zeballos Domínguez acompañan en su dolor a su hermana Clarita Pereyra Domínguez.

PEREYRA, MIGUEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Participa con profundo dolor por su repentino fallecimiento y acompaña a sus familiares en este dificil momento. Ing. Sergio Komornicki y familia.

PEREYRA, MIGUEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. "Dale Señor el descanso eterno". Clara Bóboli de Gamietea, sus hijas Clarita y Liliana y sus respectivas familias participan con dolor su inesperado fallecimiento. Acompañan con cariño a su mamá Clarita Aurora, a su hermano, a su hijita y demás familiares en estos momentos de angustia y pesar y lleguen a él nuestras oraciones.

PEREYRA, MIGUEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Que el Todopoderoso reciba en su Reino Divino al joven Alejandro y brille para el la luz que no tiene fin. Amigas de su Tía Alba Pereyra del Club de Abuelos de la Ciudad de La Banda la abrazan y acompañan por esta perdida tan dolorosa y al resto de la familia. Elevamos oraciones, rogando por su descanso eterno

PEREYRA, MIGUEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Carlos, Dora y Manuel Vallejos, participan el fallecimiento del hermano de su sobrino Ramiro y acompañan a su madre, hermano e hija en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, MIGUEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Querido amigo, siempre estará presente en nosotros, tu bondad y tu humildad, tu sencillez y nobleza, traducidas en generoso y permanente amistad. Te recordaremos siempre así con nuestras oraciones y abrazos al cielo. Alberto Varas y flia participan con profundo pesar su partida al Reino Celestial rogando al Señor por su eterno descanso y verdadera y cristiana resignación para su querida familia.

PEREYRA, MIGUEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. La comunidad educativa de la Escuela Técnica n°2 Ing.Santiago Barabino, participan con profundo pesar del fallecimiento, de quién fuera integrante de la institución. Acompañamos ante esta irreparable pérdida a su familia, y elevamos oraciones en su querida memoria.

PEREYRA, MIGUEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Sus compañeros de la Escuela Industrial Tecnica Nº 2 de la Banda. Ricardo Moreno, Enrique Coria, Luciana Vildosa, Carla Aparicio, Rene Rodriguez, Vanina Catalfamo, Rodolfo Sosa, Luis Alberto Ganem, participan con profundo dolor su fallecimiento, elevamos oraciones en su memoria. Que el Señor lo tenga en la Gloria. Que Descanse en paz.

PEREYRA, MIGUEL ALEJANDRO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. La comunidad educativa de la Escuela Técnica n°2 Ing.Santiago Barabino, participan con profundo pesar del fallecimiento, de quién fuera integrante de la institución. Acompañamos ante esta irreparable pérdida a su familia, y elevamos oraciones en su querida memoria.

PEREYRA, MIGUEL ALEJANDRO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Querido sobrino siempre estará en nuestros corazones. Que brille para el la luz que no tiene fin tus tíos que siempre te recordarán. Antonio Rojas y Chabela Pereyra.

PEREYRA, MIGUEL ALEJANDRO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Su prima Lourdes Rojas y Osvaldo Miranda, sus hijas, Sol y Belén participan de su fallecimiento y lloramos tu partida. Descansa en paz primo querido.

PEREYRA, MIGUEL ALEJANDRO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Participan de su fallecimiento ante tu repentina partida, dejando un gran vacío en nuestros corazones Alfredo Rojas, Silvina Gómez, Abril y Benja Rojas.





Invitación a Misa

----------------------------------------





BREVETTA, LUCÍA GUILLERMINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/7/23|. Te llevamos en lo mas profundo de nuestro ser, como una estrella que nunca se apaga. Solo queremos decirte de nuevo que te extrañamos con toda el alma, nuestro Ángel del Cielo. Sus hijos Karina y Gustavo Nicoletta, sus hijos politicos Mario Barvarino y Paola Cáceres, sus nietos Fernando Barvarino, Leonel y Gaetano Nicoletta, agradecen profundamente todas las condolencias y muestras de afecto y cariño recibidas ante la partida al Reino de Dios de nuestra querida madre e invitan a la misa que se oficiará hoy 11/7/23 en la parroquia Cristo Rey. La Banda a las 20 hs. al cumplirse nueve dias de su fallecimiento.





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





GÓMEZ DE AGÜERO, CIRA ANGÉLICA (q.e.p.d) Falleció el 07/07/23|. Julia Sosa, Jorge Milki e hijos, Maria Julia y Ricardo Montenegro, Facundo y Eugenia Ulloa, Maria Elvira y Luis Bau y María Ángela, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan con cariño a su hija Waldina y a sus nietos Waldina, Fernando y Carlitos. Ruega oraciones por su eterno descanso.

GÓMEZ DE AGÜERO, CIRA ANGÉLICA (q.e.p.d) Falleció el 07/07/23|. Ricardo Montenegro, María Julia Milki e hijos, María Candelaria y Ricardo Augusto participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan con mucho cariño a su hija Waldina, a sus nietos Waldina, Fernanda, Carlitos y sus respectivas flias. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

GÓMEZ DE AGÜERO, CIRA ANGÉLICA (q.e.p.d) Falleció el 07/07/23|. Su viaje hacia el Señor, dejó profundas heridas y dolor en el alma. Dichosos de quienes gozaron del privilegio de contarla tantos años a su lado. Ella, en su paso terrenal, supo ser madre ejemplar. Alvaro R. Caro, su esposa Nora del Valle, hijos y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Fidel, su esposa e hijas y demás familiares en este duro trance. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE AGÜERO, CIRA ANGÉLICA (q.e.p.d) Falleció el 07/07/23|. El Vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero Lic. Luis Alberto Guantay participa con pesar su fallecimiento. Acompaña a su familia con afecto y oraciones.

PACHECO DE ORIBE, MARFELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón". Sus hijos Hugo, Cristina, Mónica y Alejandra Oribe, hijos políticos nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de la localidad de Anjuli, departamento La Paz, Catamarca. Frías.

PACHECO DE ORIBE, MARFELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. La comunidad educativa del colegio secundario San Antonio de Choya participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la profesora Alejandra Oribe. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

PACHECO DE ORIBE, MARFELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. La comunidad educativa y la Asociación Cooperadora de la escuela Técnica N°5 Dr. Ramón Carrillo, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la profesora Mónica Oribe, abuela de la profesora Ana Oribe y tía de la profesora Débora Ciberra, docentes de esta casa de estudios. Elevamos una oración en su memoria. Frías.

PACHECO DE ORIBE, MARFELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Cecilia Serrano y flia participa con dolor el fallecimiento de la madre de su colega y amiga, Alejandra Oribe. Dios te conceda fortaleza ante este dificil momento para su familia. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

SAYAGO DE GÓMEZ, MIRTA ZOILA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Estela de Díaz e hijos Eugenio y Martin participan con profundo dolor su fallecimiento, mama de sus amigos Cecilia, José y Cesar. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

SAYAGO DE GÓMEZ, MIRTA ZOILA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Gabriela Piñeyro y sus nietos Álvaro y Virginia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

SAYAGO DE GÓMEZ, MIRTA ZOILA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Martha Zelarayan y Marianina Piñeyro participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

ZURITA, JUAN ALBERTO (q. e.p. d.) Falleció el 9/7/23|. La comunidad educativa de la escuela N° 750 Dr. Eliseo Fringes, participa con profundo dolor el fallecimiento del tío del colega docente, Prof. Pedro Cisterta, elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de hondo pesar. Frías.





Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

CÁCERES, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/22|. "Tu partida dejo un vacío tan grande en nuestros corazones que nada lo podre llenar. Para ti mama estés donde estés siempre te recordaremos". Sus hijos Ale y Ariel, su nieta Judith, hija política Cristina, ahijada Piru y tu vecina Teresa Cortez. Las Termas.