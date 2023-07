FÚNEBRES | 12 DE JULIO DEL 2023

11/07/2023 - 22:24 Funebres

FALLECIMIENTOS

- Olga Azucena Ledesma

- Mercedes Páez (LaBanda)

- Santiago Enrique Galian

- Luis Atía Escalada (Garza)

- Raúl René Alderetes (La Banda)

- Cristian Ramón Sánchez

- Héctor Domingo Pino (La Banda)

- María Ofelia Otero de Cocheri

- Olga Noemí Vergara

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JORGE RAÚL CONTRERAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/7/23 y espera la resurrección.

Mario Tenti y familia participan el fallecimiento de su compadre y amigo. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

EDUARDO LUIS MARCHETTI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/7/23 y espera la resurrección.

Tu cuñada hermana Lucía Sosa y sus hijos Daniel, Lucas y Carmen Cerdan, nietos y bisnietos participan su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. MIGUEL ALEJANDRO PEREYRA

(q.e.p.d.)Se durmió en el señor el 09/07/2023 y espera la resurrección.

“Ejemplo de persona” ¡En todos los aspectos de la vida, familia, trabajo, amistades y más !

¡Nos guardaremos los mejores recuerdos vividos que quedarán eternamente en nuestros corazones!

“Hasta pronto Mi Gordo”

Luciana Bustamante y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LEOPOLDO HORACIO MALDONADO

(q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|.

Nuevo Sanatorio Santiago SRL participa el fallecimiento del padre del Dr. Daniel Horacio Maldonado y ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARÍA OFELIA OTERO DE COCHERI

(QEPD). Falleció el 11/07/2023…

Nazar participan con profundo dolor su fallecimiento. Te queremos y te vamos a extrañar mucho amada viejita. Elevamos oraciones por su eterno descanso en paz. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el Cementerio Parque El Descanso (Yanda).

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DOMINGO ESTEBAN MOYA PÉREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/7/23 y espera la resurrección.

Luciana Canepa, Julio Dorini y sus hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de Esteban Moya, quien fuera un gran profesional y un ser humano muy comprometido con su trabajo. Incansable en lo suyo, generoso en su sabiduría, siempre entusiasta, compañero y amigo del fundador de la empresa. Esto último me llena de orgullo personalmente porque fue un papá en la adversidad, sobre todo para mí desde el momento que mi padre se fue también físicamente de este mundo. Hoy se que ambos están juntos y nos seguirán guiando. Ruego por su eterno descanso y acompaño a toda tu familia que hoy atraviesa esta irreparable pérdida. Gracias Esteban por todo lo que nos enseñaste, el tiempo que nos brindaste. No puedo dejar de agradecer por el cariño a mi familia y hacia mi persona. Que brille para vos la luz que no tiene fin.

INVITACION A MISA

VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ (Coco)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/7/19 y espera la resurrección.

Desde tu partida nada ha cambiado, la tristeza es la misma y aun es profunda. Fue tan grande el dolor, que aun sentimos tu presencia, tu voz sigue sonando en nuestros corazones.

Nos enseñaste grandes valores de vida para ser personas de bien. Es largo y solitario el camino sin ti nunca te olvidaremos.

Esperamos con ansias el día para volver a verte.

Vivirás para siempre en nuestros corazones. Te amamos. Tu esposa Charo, hijas Maryne, Cristina y Patry, tu adorada nieta Pía Josefina, hijos políticos Diego y Hugo. No se puede separar lo que se ata al corazón, ni matar un sentimiento. Solo muere quien es olvidado. Al cumplirse 4 años de tu partida invitamos a la misa hoy a las 19 hs en la iglesia San Francisco.

INVITACION A MISA

ELSA MANUELA BRAVO

(q.e.p.d.) se durmió en el Señor el 12/6/23 y espera la resurrección.

Mamá cuantos recuerdos se vienen a mi mente, esos días interminables en la cocina, preparando los matecitos mientras me contabas historias de tu infancia.

Aprendí tanto de ti, mamá. Tu fuerza, tu amor y tu sabiduría me han acompañando a lo largo de estos días a pesar de las dificultades, siempre he sentido tu apoyo.

No puedo evitar llorar al pensar en las risas que compartimos juntas. Mamá, eras mi refugio, mi guía y mi amiga. Te extraño, cada día no se borra, sé que siempre estarás en mi corazón.

Gracias por ser la madre más increíble que alguien pudiera desear. Siempre te recordaré con amor y agradecimiento.

Hasta que nos volvamos a encontrar, te amo, mamá.

Tu hija que siempre te extrañará Marisa Carol invita a la misa al cumplirse un mes de su fallecimiento hoy a las 20 hs en Catedral Basílica.

INVITACIÓN A MISA

AVILA, OMAR EDUARDO (Q.E.P.D.) Se durmió en el Señor el 12/07/2023 y espera la resurrección.

“Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna de Dios. Vivirás por siempre en el corazón de tu familia que te ama.” Su madre Betty, hermanos, hijos, nietos y sobrinos invitan a la misa a oficiarse hoy a las 19 hs. en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Las Termas.

Sepelios Participaciones

CAPITAL

----------------------------------------

AGÜERO, MARIO ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 09/07/23|. Su tía Norma Agüero de Pitzalis, su esposo José Pitzalis e hijos Ariel, María Eugenia y Chiche participan con profundo dolor su partida hacia el Reino de Dios y ruega una oración en su memoria.

AGÜERO, MARIO ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 09/07/23|. La comunidad Educativa de la Esc. Nº 28 "Domingo Faustino Sarmiento" participa con profundo dolor el fallecimiento de su profesor y acompaña a su familia en este momento de Hondo Pesar.

AGÜERO, MARIO ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 09/07/23|. Prof. Rosy Saad participa con profundo dolor el fallecimiento del querido colega y amigo, con quien compartiera tantos años en el colegio "La Brasa". Siempre te recordaré con el mismo cariño y respeto que nos brindamos mutuamente. Que descanses en los brazos amorosos de nuestro Padre del Cielo.

CONTRERAS, JORGE RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Sus primos José Luis Balteiro y María Silvia Contreras, sus hijos José Luis, Carlos, Daniel y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan con dolor a su esposa, hijos, nietos y hermanos. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTRERAS, JORGE RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Personal directivo, docente y administrativo de la Escuela Secundaria Sor María Antonia de Paz y Figueroa acompaña al Prof. Jorge Contreras por el fallecimiento de su padre. Ruega oraciones en su memoria.

CONTRERAS, JORGE RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Sus vecinos de siempre: Tito Ramendo e hijos: Pablo, Lucía, Richard y flia; Olga y flia; y tía Angui participan con profundo dolor su fallecimiento. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Raúl descansa en la paz de Jesús. Estarás siempre en nuestros recuerdos.

CURA, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Mario García Hernández, su esposa Susana Julián, sus Hijos Wolffy y Federico participan con profundo dolor su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a sus hijos Osvaldo y Marcela y demás familiares. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

DAGUN, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Directora, profesores y alumnos de la Escuela de Capacitación Profesional Parroquial "Sagrado Corazón de Jesús" participa con dolor el fallecimiento de la ex Profesora de dicha institución y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

DAGUN, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. "Felices los de corazón limpio porque verán a Dios". La comunidad "Caminemos con Amor y Esperanza" de la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús participa con gran congoja el fallecimiento de quien fuera fiel servidora. Acompaña a su familia en estos momentos de dolor.

DAGUN, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Los integrantes de la Comunidad "Luz y Esperanza" y el grupo de la "Divina Misericordia", de la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, despiden con gran dolor a su hermana en la fe, dejando su ejemplo de piedad y amor al prójimo. El Señor acoja su espíritu con la alegría que recibe a su hija predilecta.

DAGUN, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Compañeros del Colegio Santa Dorotea lamentan profundamente su partida y acompañan con mucho cariño a su hijo Javier y a su familia en el dolor y la oración.

DAGUN, NORMA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Señor dale tu bendición y has que su alma descanse en la paz de tu amor, con profunda tristeza participamos de su fallecimiento. Las Hermanas de la Congregación de Santa Dorotea de Cemmo. Elevamos una oración por su eterno descanso.

DE LA SILVA, MARIO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Rolando Hipólito Martínez y su esposa María Inés Brizuela, sus hijos Leonardo Cruz, Inés de los Ángeles y Hugo Argañarás, nietos Julieta Martínez y Juan Bautista Argañarás Martinez participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Mario.

GALIAN, SANTIAGO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/23|. Su esposa Teresita ,sus hijos Walter, Ramón , Hugo , Tere ,Jorge y Eugenia , hijos Pól , nietos, bis y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO DE EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GALIÁN, SANTIAGO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/23|. Miguel Ángel y Ana, Elsa y José, Tere y Rito, Susana y Yayo participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Enrique Galián y ruegan oraciones en su memoria y por la cristiana resignación de su familia.

LASTRA CASTILLO, JESÚS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Sus hermanos Carmen, Rosa, Marta, Maga y Roberto participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LASTRA CASTILLO, JESÚS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Su hermana Carmen de Martinez y sus hijos Analía, Vero, Chicho, Walter y Exequiel participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LOCCISANO, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Sus sobrinos Peluza, Perlita, Lily, Nory Fernádez Monge, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el Parque de la Paz. Ruegan una oración en su memoria.

LOCCISANO, DOMINGO (Crio) (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. "Señor guía sus pasos a tu encuentro, dale a su alma el descanso eterno". Su sobrina Norma Salvatierra de Anzani,e hijos Graciela, Juana, Myriam, y Alejandro acompañan con dolor a su esposa y familiares. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LOCCISANO, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Carlos Maria Borges, Maria Clelia Gutierrez e hijos despiden al querido amigo y acompañan a su esposa Lucia y su familia en estos momentos de inmenso dolor. Oramos por el descanso eterno de su alma.

LOCCISANO, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Juan Manuel Suffloni y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

MALDONADO, LEOPOLDO HORACIO (Polo) (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Su primo hermano Alberto Chazarreta Franzzini, esposa María Cristina Acosta, hijos Albertito, Gringa y flia; Gustavo y flia participan con dolor el fallecimiento de su querido primo Polo y acompañan a su esposa Checa, hijos Daniel y Analía, hija política, nietos y demás familiares. Que nuestro Señor le dé el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin.

MALDONADO, LEOPOLDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Los amigos de su hijo Daniel, Gilby Abdenur, José E. Jozami, Ramiro Hoyos, Gustavo García, Juan Ruiz, Luis Fiad, Gustavo Curet, Walter Medina, Gringo Fantusatti, Oscar Zambolin, Carlos Barquín y Carlos Faisal, lamentan profundamente el fallecimiento de su padre, y acompañan a Daniel en este doloroso y triste momento con un fraternal abrazo. Dios tenga en la gloria al querido y recordado Polo.

MALDONADO, LEOPOLDO HORACIO (Polo) (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Susana Barey y familia lamentan profundamente el fallecimiento del papá de su querida amiga Analía y ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO, LEOPOLDO HORACIO (Polo) (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Marcela Azar Monicci y familia acompañan en tan doloroso momento a su amiga Analia y ruegan oraciones en su memoria y resignación cristiana a la familia.

MALDONADO, LEOPOLDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Mercedes Urbani, Luis Scrimini y familia acompañan a con dolor a su familia en tan difícil momento.

MALDONADO, LEOPOLDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Hugo Humberto Juárez, Pilar y Valentina Juárez participan con dolor el fallecimiento del padre del Dr. Daniel y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

MALDONADO, LEOPOLDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Mónica Nader hace llegar sus condolescencia a sus hijos Daniel y Graciela y nietos.

MALDONADO, LEOPOLDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. La Sociedad de Urología, participa con profundo dolor de su fallecimiento. Acompañamos al Dr Daniel Maldonado y su familia en este duro momento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

MALDONADO, LEOPOLDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. El Dr. Héctor Rojas y familia participan con profundo dolor. Acompañamos al Dr Daniel Maldonado y familia en este dificil momento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

MALDONADO, LEOPOLDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su colega, Dr. Daniel Maldonado. Ruega una oración a su memoria.

MALDONADO, LEOPOLDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su matriculado, Dr. Daniel Maldonado. Ruegan una oración a su memoria.

MARCHETTI, EDUARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. José Isa Assan, Delia León de Assan participan con dolor su fallecimiento, acompañando a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

MOYA PÉREZ, DOMINGO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Tus amigos y compañeros de fútbol "Despensa Las Melli" participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

MOYA PÉREZ, DOMINGO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Querido amigo, que Dios te de el descanso eterno. En vida fuiste una gran persona, siempre atento para ayudar al prójimo. Que Dios le de resignación a tu amada familia. Natalia Cortés y José Rodríguez, empleados de OSECAC.

MOYA PÉREZ, DOMINGO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Sus amigos Juan Pablo Risso Patrón, José Banco y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MOYA PÉREZ, DOMINGO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Sus compañeros de la Feria del neumático SRL y Canepa neumático SRL participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

MOYA, PÉREZ, DOMINGO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Su cuñada Sara sus sobrinos Natalia y Sebastián participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

MOYA PÉREZ, DOMINGO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Carlos Mitre, su esposa Gladis y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Esteban

MOYA, PÉREZ, DOMINGO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. La comisión directiva y personal de la biblioteca Popular Pedro Firmo Únzaga participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestra bibliotecaria y amiga. Se ruega una oración en su memoria.

OTERO DE COCHERI, MARÍA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/23|. Sus hijos Ariel, Cristian, Marisa y Viviana Cocheri, sus hijos pol Cecilia, Paco y Fernando y sus nietos participan con dolor su fallecimiento, sus esto serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio El Descanso. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

OTERO DE COCHERI, MARÍA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/23|. Su hijo: Ariel Rolando Cocheri, su esposa Cecilia Saracho, sus nietos: Ariana, Agustin, Matías y Esteban, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria. Te amamos Mamá y Abuela. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el Cementerio Parque El Descanso (Yanda).

OTERO DE COCHERI, MARÍA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/23|. Su hija: Viviana Cocheri, su esposo Fernando Caballero, sus nietos: Florencia, Valentina, Jimena y Luca participan con profundo dolor su fallecimiento. Que Dios te reciba en sus brazos querida Mamá. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el Cementerio Parque El Descanso (Yanda).

OTERO DE COCHERI, MARÍA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/23|. Su hija: Marisa Cocheri, sus nietos: Julieta, Delfina y Santiago participan con profundo dolor su fallecimiento. Que Dios te reciba en sus brazos querida Mamá. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el Cementerio Parque El Descanso (Yanda).

OTERO DE COCHERI, MARÍA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/23|. Marisa Pérez Nazar, su esposo José Raúl Uardene, sus hijos: María José, María Emilia y Martín; sus hijos políticos: Gastón Mesples, Sebastián Anelli y Cecilia Ibarra; sus nietos: Delfina y Gastón Mesples; Pedro Uardene; Justina y Faustino Anelli participan con mucho dolor su fallecimiento. Que Dios la reciba en sus brazos. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el Cementerio Parque El Descanso (Yanda).

OTERO DE COCHERI, MARÍA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/23|. Roberto Pérez Nazar, su esposa Claudia Bica, sus hijos: Camila, Vittoria y Maximiliano participan con profundo dolor su fallecimiento. Que Dios la reciba en sus brazos. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el Cementerio Parque El Descanso (Yanda).

OTERO DE COCHERI, MARÍA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/23|. Matías Santiago Gentilini, Patricia Vélez García y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Maruja. Acompañan a sus amigos Cristian y Paco en este difícil momento.

OTERO DE COCHERI, MARÍA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/23|. Patricia Adriana García y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Maruja, acompañan a Cristian y Paco en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

OTERO DE COCHERI, MARÍA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/23|. Gerardo A. Montenegro, Tere Sciolla de Montenegro y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a sus amigos Cristian y Paco y familia Cocheri en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

OTERO DE COCHERI, MARÍA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/23|. Ramón Cortina, su esposa Analia del Castillo e hijos acompañan a sus queridos amigos Cristian, Paco y familia Cocheri en este triste y doloroso momento. Elevan oración en memoria de la querida Maru.

OTERO DE COCHERI, MARÍA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/23|. Susana y Ake Luna y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querido amigo Cristian y demás familiares en estos momentos de pesar.

OTERO DE COCHERI, MARÍA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/23|. Volaste al Reino del Padre, donde todo el amor, paz y luz infinita para gozar de las promesas y gracias de nuestro Jesucristo". Mariana B. Chemes Taboada y sus hijos León y Augusto abrazan en su dolor a sus queridos amigos Cristian y Pato. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RUIZ, ROGELIO FRANCISCO (COCO) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Hijos de Abdo Julián y Susana Sialle y sus respectivas familias, Mario Garcia Hernández y flia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido coco y ruegan al Señor le de el descanso eterno y que brille para el la luz que no tiene fin. Hacen llegar sus condolencias a su Flia por tan irreparable pérdida.

SALERA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 10/7/23|. Daniel Corvalán Olivera, sus hijos Leandro, Cecilia y Santiago acompañan a su hermano Cacho y familia en estos momentos de dolor. Ruegan una oración en su memoria.

SALERA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 10/7/23|. Guilermo Basbús, Victoria Yocca y familia participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, CRISTIAN RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/23|. Su esposa Vanesa Cejas, sus hijos David y Ian, su padre Pedro, hnos. Walter, Marcos y Brisa, su padre polit. Pedro, hnos polit. Y demás familiares participan su fallecimiento ,sus restos serán inhumados hoy a las 12hs en el cementerio Privado Parque de la Paz, casa de duelo barrio Independencia .EMPRESA SANTIAGO.

VELAZQUEZ, RUBÉN RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Acompañan a su nieta Mariana, los padres de su novio Facundo: Eduardo, Carolina, Lino, Guadalupe y Gerónimo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VELAZQUEZ, RUBÉN RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Eduardo Ferreyra, su esposa Fabiana Cejas, sus hijos Claudia, Sebastián, Martín, Gabriel y Lourdes, sus hijos políticos Luis, Fernanda, Roxana, Vanesa y Ricardo, y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su nieta Mariana en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

VELAZQUEZ, RUBÉN RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Mabel Herrera, Eduardo, Natalia y Agustina participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor y la oración a su nieta Mariana.

VERGARA, OLGA NOEMI (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Sus hermanos, Julio, Miriam, Miguel, Amalia, Antonio, Ramón, sus hijos políticos, sobrinos, nietos, nietos políticos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.:385-5357628.

Sepelios Participaciones

LA BANDA

----------------------------------------





ALDERETES, RAÚL RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/23|. Su compañera Luna lidia, sus hijos Lucrecia, Carla, Ale, Diego, Inela, hijos pol, nietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.00 hs en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787 - CEL 3854386686.

PÁEZ, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/23|. Sus hijos Mari , Marcela y Ariel , hijos Pól , nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín Del Sol .EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PEREYRA, MIGUEL ALEJANDRO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Tu inesperada partida al Reino de Dios nos deja un gran vacío, quedando los hermosos recuerdos por todo lo compartido en nuestro corazón. Que brille para el la luz que no tiene fin. Sus primos Estella Maris Rojas, Juan Pablo Diaz y Guadalupe Diaz Rojas.

PEREYRA, MIGUEL ALEJANDRO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Carlos Ciappino, su esposa Irma, sus hijos José, Paola, Pablo, Tuqui y Marcos Ciappino participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, MIGUEL ALEJANDRO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Personal administrativo, operativo y gerencia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





ROMANO DE VILLALBA, MAFALDA DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/07|. Nada mitigará el dolor de no tenerte pero sabemos con certeza que desde el cielo gozas de la divina misericordia de Dios. Guiando nuestros pasos dando resignación para poder seguir viviendo sin ti. Su esposo Oscar, sus hijos Marisa, Mónica, Oscar, Mica, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en al Pquia. Cristo Rey.

INTERIOR

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ESCALADA, LUIS ATÍA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/23|. Su esposa Perpetua, sus hijos Claudia, Susana, Jorge, nietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio de Garza Dto. Sarmiento .SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

GÓMEZ DE AGÜERO, CIRA ANGÉLICA (q.e.p.d) Falleció el 07/07/23|. Fernanda Yachelini, y su madre Marisa de Yachelini participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hija, nietas en tan difícil momento.

LEDESMA, OLGA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/23|. Sus hijos Reyna, Sandra, Marcos, Olga, Mario, Lucrecia, María y Daniel sus hermanos sus nietos y bisnietos y demás familiares sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Suri Pozo. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

PACHECO DE ORIBE, MARFELINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. La comunidad educativa de la escuela Normal Superior República del Ecuador participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de las profesoras Cristina y Alejandra Oribe, docentes de la institución. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de hondo pesar. Frías.

PINO, HÉCTOR DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/23|. Tus amigos por siempre y para siempre con sus rescpectivas familias participan con dolor de su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Fernandez .EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO- Servicios Sociales Amparo.