FÚNEBRES | 13 DE JULIO DEL 2023

13/07/2023 - 01:52 Funebres

FALLECIMIENTOS

12/07/2023

- César Fabián Bruchmann

- Héctor Rogelio Bravo

- Rafael Arminda Gramajo

- Nancy Carolina Robles

- María Amelia Agüero (Clodomira)





RECORDATORIO

JUAN ELÍAS JORGE (Bachi)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/7/21 y espera la resurrección.

“Señor me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre”. Un día como hoy partiste al Reino Celestial, dejándonos sumidos en un gran dolor en nuestros corazones. Hijo de mi alma, siempre te recordaremos con esa bella sonrisa y tu buen humor. Eternamente te llevaremos en nuestros corazones. Tu madre Elena Hallak, tus hermanos Migue y familia, Adriana, Katy, tus hijos y demás familiares lo recuerdan con mucho amor y cariño al cumplirse dos años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

RECORDATORIO

DELIA ANGÉLICA CARRIZO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/07/22 y espera la resurrección.

“Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin”. Sus hijos Walter, Gustavo, Sandra, Alberto y Matías; hijos políticos, nietos y bisnietos la recuerdan con mucho amor al cumplirse el primer aniversario de su partida a la Casa del Padre. Ruegan oraciones.

INVITACIÓN A MISA

MARÍA NÉLIDA SARQUIZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/7/23 y espera la resurrección.

Sus hijos Julio Eduardo, Jorge Daniel y Gustavo Enrique, hijas políticas, nietos y bisnietos, demás familiares y amigos invitan hoy a la misa a celebrarse en el Convento Santo Domingo a las 20.30 hs. al cumplirse nueve días de su partida a la Casa del Señor. Pedimos oraciones en su querida memoria.

INVITACION A MISA

SOFÍA VEGA BOTTER

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/7/22 y espera la resurrección.

Amada Sofía. Hoy a un año de tu inesperada partida, nos cuesta mucho sobrellevar tu ausencia, pues eras una mujer maravillosa a la que amamos con todo nuestros corazones, dejaste grandes valores como mujer, hija, madre, hermana, amiga, con tu personalidad alegre y cariñosa dejando momentos compartidos que jamás olvidaremos, por esto tu ausencia es difícil de sobrellevar, le rogamos al Sagrado Corazón de Jesús que nos de mucha fortaleza para soportar tanto dolor.

Que Dios nuestro Señor ilumine tu camino y que con su luz te lleva a lo más allá de su Reino.

Tus padres Lita y Hugo Vega Botter, su hija Ximena Lorenzo Vega, hnos Lic. Mariano Vega Botter, su esposa Stella Maris e hijos Mariano y Martina y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy en la capilla del Parque de la Paz a las 11 hs.

INVITACION A MISA

ANTONIA FRANCISCA GALVAN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/6/23 y espera la resurrección.

Querida Bisabuela:

Hoy se cumple un mes de tu partida a la Casa del Señor, damos gracias por los momentos compartidos. Fuiste una guerrera que luchaste para sacar adelante a tu familia con sacrificio y amor. Desearíamos seguir tu ejemplo y le pedimos a nuestro Señor te tenga reservado el Jardín más bonito donde tu alma descansa en paz.

Tu hijo Héctor y tus nietos Julieta y Juan Pablo.

Al cumplirse un mes de su fallecimiento se realizará una misa en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 19 hs.

INVITACION A MISACON FOTO

OLGA BEATRIZ ANDRADA DE BUCCI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/07/22) y espera la resurrección.

No ha sido fácil continuar con nuestras vidas sin tenerte madre. Sabemos que nuestro tiempo es limitado y entendemos cuando nos dicen que debemos agradecer la forma de tu partida, pero vos eras nuestro centro, todos a tu disposición, y sentíamos que todavía nos quedaba un camino juntas por recorrer. Tanto es lo que nos has dado, tanto es lo que nos has protegido, tanto nos has querido, que tu partida nos dejó detenidos en ese tiempo. Cada uno a su manera, recordándote en tus travesuras que nos hacía reír hasta llorar, llevándote siempre flores a tu lugar de reposo, celebrando misas en tu memoria, soñándote, porque vienes a nuestros sueños y nos hablas. Te amamos madre querida.

“Recuerda que cuando abandones esta tierra, no podrás llevar contigo nada de lo que has recibido, solamente lo que has dado: un corazón enriquecido por el servicio honesto, el amor, el sacrificio y el valor”. San Francisco de Asís. Tus hijos Tato, Cusy, Sandra y Victoria, tu nieta Lorena, tus nietos, bisnietos, hijos políticos, invitan a la misa al cumplirse un (1) año de tu fallecimiento que se celebrará hoy a las 20:00 horas en la Iglesia Catedral.

INVITACIÓN A MISA

RODOLFO MARCELO GARVI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/7/23 y espera la resurrección.

Tío querido, te fuiste de nuestro lado dejando un vacío muy grande en nuestros corazones, pero siempre estarás presente en cada momento de nuestras vidas. Te extrañamos mucho. Que Dios te conceda la paz eterna. Su hermano Antonio Garbi y familia, sus sobrinos Mario, Evangelina, Evita y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

INVITACION A MISA

FRANCISCA ANTONIA GALVÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/6/23 y espera la resurrección.

“Quien paso por esta vida y dejo luz ha de brillar por siempre hasta la eternidad”.

Sus hijos, nietos, bisnietos invitan a la misa hoy a las 19 hs en la parroquia San José del Belgrano con motivo de cumplirse un mes de su partida a la Casa del Padre. Ruegan oraciones en su querida memoria.

INVITACION A MISA C/ FOTO

NORMA ELIZABETH NEME DE PECE

A nuestra querida Mamá:

Ya se cumple un año de tu partida y sin embargo más cerca te sentimos. Son tantos los recuerdos, enseñanzas, historias alegres y tristes, las noches de desvelo cuidándonos y cuidándote, todo el cariño entregado y recibido, los momentos vividos con tus nietos que siempre te recuerdan, con nosotros que no te queremos dejar ir, y lo tenemos que hacer para lograr tu eterna paz junto a papá y que desde el cielo nos guíen con su luz.

Hoy te decimos descansá mamá, acompáñanos desde nuestros corazones, cumpliste con creces tu labor de hija, de madre con tus hijos propios y los del corazón, el de abuela con tus nietos que nunca te olvidan y miran al cielo buscando esa estrella donde estás, pidiéndote un beso, un mimo lo que sea con tal de sentirte aquí al lado.

Abu Norma, Porota, Nuti, Vieja, Mamila, Mama, Mi Reina y todas las formas de llamarte con cariño, te decimos “Gracias por Todo”, diste hasta la vida por todos tus afectos. Estarás por siempre en nuestros corazones. Te amamos por siempre y para siempre. Besos y abrazos al cielo.

Sus hijos Federico y Amelia, Jorge Francisco, Silvia y Marcelo, Hilton y Soledad; y sus nietos Benjamín, Lucila, Victoria, Emilia, Malena, Federico, Alejandro y Lautaro invitan a celebrar la misa que se realizará en la Iglesia San Francisco el día 13 del corriente mes a las 19:00 horas.

INVITACION A MISA

CARLOS VALENTÍN LOTO (Lito)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/7/23 (respetar el texto)

“...en este balance de hoy, positivo o negativo, quiero terminar diciendo: yo les doy mi Bendición”. Con estas palabras nos dejaste: tu bendición, tu afecto sincero y tú integridad de hombre honesto.

Su esposa Ilda, sus hijos Yayo y Dany, sus nietos: Agustina, Valentina, Victoria, Juliana, Ciro y Lauti, sus bisnietos Nehemi y Augus, su hermana Nora y sus hijos del corazón Lily y Luciano, lloran tu eterna partida con infinito dolor, e invitan a la misa a realizarse en parroquia Santiago Apóstol hoy a las 20 hs.

RECORDATORIO

NORMA ELIZABETH NEME DE PECE (Nuti)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/7/22 y espera la resurrección.

“Nuti, hoy hace un año que no estamos juntas, te extraño tanto que quisiera estar donde estas vos y contarnos tantas cosas lindas con las que soñábamos… Pero no importa, yo sueño por las dos…”.

Hasta pronto, tu tía Nelly.

INVITACIÓN A MISA

RODOLFO MARCELO GARVI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/7/23 y espera la resurrección.

“Señor me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre”. Su hermano Antonio Garbi, sus sobrinos y sus respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

BRAVO, HÉCTOR ROGELIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/23|.Su esposa Marta Aflitto, su Hija Mara, madre Josefina, hermana, hno. pol. Roberto y Paola, sobrinos Yair y Luján, suegra Maria, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Los Flores. Casa de duelo SV Nº 1. Vip. Sta. Fe y P.L.Gallo. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

BRUCHMANN, CESAR FABIAN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/23|. Su padre Cesar Bruchmann, su madre Sara Álvares, sus hnos. Ramiro, Emilse, Florencia, Gabriel, Bruchmann, hnos. políticos, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10.30 horas en el cementerio el Descanso COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

BRUCHMANN, CÉSAR FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/23|. Su madre Sara Álvarez, sus hermanos Ramiro,Emilse,Florencia,s us sobrinas,sus cuñados Javier y Fany participan con profundo dolor su partida al Reino del Señor. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el cementerio Parque del Descanso(yanda).

BRUCHMANN, CÉSAR FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/23|. Su padre César Ramón Bruchmann,su esposa Leticia y su hijo Gabriel,participan con profundo dolor su partida. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el cementerio el Descanso(yanda).

BRUCHMANN, CÉSAR FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/23|. Su tía Chicha Bruchmann,sus hijas Patri y Lely,su hijo político Daniel, su nieto Martín y Popi participan con profundo dolor su partida al Reino de Dios. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el cementerio el Descanso(yanda).

BRUCHMANN, CESAR FABIAN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/23|. La comunidad educativa del Colegio Sec. "Ing. Jorge Newbery" participa y acompaña a la familia de la Prof. Florencia Bruchmann por la pérdida de su hermano, que partió al reino del Señor. Ruega oraciones en su memoria. Q.e.p.d.

CONTRERAS, JORGE RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. La comunidad educativa del Colegio Sec. "Ing. Jorge Newbery" participa y acompaña a la familia del Prof. Jorge Contreras por la pérdida de su padre, que partió al reino del Señor. Ruega oraciones en su memoria. Q.e.p.d.

CONTRERAS, JORGE RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Juan Nicolás Tenaglia (Nino) y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin. Acompañan en su tristeza a sus hermanos, hijos y nietos. Ruegan oraciones en su memoria.

CONTRERAS, JORGE RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. "Felices los humildes de corazón porque ellos verán a Dios". Flia de Aurelia Ávila , saluda a Jorge, y sus familiares por el inesperado deceso de Dn. Raúl y elevan oraciones por su eterna paz. Que brille para él la luz infinita de Cristo. Ruego cristiana resignación.

CONTRERAS, JORGE RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Edy y Rudi López y sus respectivas familias participan con mucha pena el fallecimiento del Raulito, apreciado amigo y vecino solidario de la calle Garibaldi. Acompañamos a sus familiares y ruegan por su eterno descanso.

GALIÁN, SANTIAGO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/23|. Con gran pesar despedimos a un vecino de más de 50 años. Brille para él la luz divina. Dorita y familia, Lucy y familia, Cecilia, Roberto, Cecilia, Nelly y Fredy participan con profundo pesar su fallecimiento. Piden por su descanso en brazos del Altísimo, consuelo en su dolor y pronta resignación para su familia.

GALIÁN, SANTIAGO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/23|. Lic. Carlos Fuentes, su esposa Amanda Villalba, sus hijos Álvaro y Roxana; Viviana Ibáñez participan el fallecimiento del papá de nuestro amigo Jorge. Hacemos extensivo a su esposa Teresa y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

GALIÁN, SANTIAGO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/23|. Yoyi Gerez y familia, Ariel Gerez y flia; Vicky y Tobi Gerez participan con profundo dolor el fallecimiento del estimado y querido vecino Enrique. Imploran al Señor cristiana resignación para su esposa, hijos y nietos.

GALIÁN, SANTIAGO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/23|. Querido Enrique hemos participado contigo de una niñez y juventud inolvidable; logramos tu apoyo profesional único y hemos sentido tu aprecio sincero. Aunque no estés físicamente, tu presencia tan latente la llevaremos siempre en el corazón. Te despedimos amigo compadre y estamos seguros que el Señor te recibió en la gloria donde no existe pena ni dolor. Lucy y Antonio. Ruegan oraciones en su querida memoria y brille para él la luz que no tiene fin.

GÓMEZ DE AGÜERO, CIRA ANGÉLICA (Chocha) (q.e.p.d) Falleció el 07/07/23|. Las socias del Apostolado de la Oración de la parroquia Inmaculada Concepción de Frías, participan con dolor profundo dolor el fallecimiento de su Ex Presidenta y ruegan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este dificil momento. Frías.

GRAMAJO, RAFAEL ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/23|. Su hermano Luis I. Gramajo, hermana pol. Lucía B. Ibarra, sobrino Uriel, hermano José y Elba, sobrinos y ahijado Nelson, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

JAIMEZ, ASENCIÓN DEL SEÑOR (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/ 23|. Su esposo Domingo, sus hijos Juan Marcelo, su hija polittica Maria sus nieto Marcelo Alejandro su hna. Azucena y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Nueva Francia. Dpto. Silipica, COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787. Cel. 3854386686.

LEDESMA, MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/23|. Su hermana Alba, su cuñado Oscar, sus sobrinos Emanuel, Elizabet y su ahijado Oscar ruegan una oración en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

LEDESMA, MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/23|. Directivos y Personal de la Empresa EDESE S.A. participan con profundo dolor del fallecimiento del padre del empleado Mariano Sebastián Ledesma y ruegan oraciones a su memoria.

LEDESMA, MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/23|. Directorio y Personal de Mercurio SA- Tarjeta Sol, participan con dolor el fallecimiento del padre de Ledesma Debora Cecilia y elevamos oraciones en su memoria.

LEDESMA, MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/23|. El Sindicato de Luz y Fuerza despide al compañero, quien fue Sub Secretario General de esta Institución y administrador del Hotel Independencia. Acompaña a su familia en este pesar.

LEDESMA, MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/23|. José Gómez y familia lamentan su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en estos momentos ante esta dolorosa pérdida. Elevan oraciones por su descanso en la Gloria del Señor.

LEDESMA, MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/23|. Despedimos con profundo dolor al querido Mariano. Silvia Ovejero y Roberto Isaac y acompañan en tan profundo dolor a su prima Elvira y a sus sobrinos Débora y Sebastián.

LEDESMA, MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/23|. Alfredo Bonahora y familia, Dr. Luis Bonahora y familia lamentan su fallecimiento y acompañan a la familia en tan dolorosa pérdida.

LEDESMA, MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/23|. "Tu pronta partida para el descanso eterno en la gloria del Señor, nos llena de dolor y tristeza". Yoyi Gerez y familia, Ariel Gerez y flia; Vicky y Tobi Gerez participan con profundo dolor su fallecimiento e Imploran al Señor cristiana resignación para su esposa, hijos y nietos.

LEDESMA, MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/23|. Participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de Debora. Sus compañeros del sector contable, Anahi, Silvia, Paola, Romina, Julio, Federico, Marcelo.

LEDESMA, MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/23|. Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora, una oración por su alma la recibe Dios. (San Agustin). Acompañamos con profundo dolor por el fallecimiento del padre de nuestra querida compañera Débora. Sus compañeros de Tarjeta Sol.

LEDESMA, MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/23|. Rogamos una oración por su eterno descanso, que brille para él la luz que no tiene fin. Acompañamos con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra amiga Débora. Sus amigos Fátima, Liz, Francisco, Carla y Facundo F.

MALDONADO, LEOPOLDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Daniel H. Maldonado, socio vitalicio de la institución. Ruega oraciones en su memoria.

MALDONADO, LEOPOLDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Alfredo Saad, Reina Gubaira de Saad e hijos Laura y Domingo Cuba, Gabriel y Adriana Recchia participan el fallecimiento del padre querido Dr. Daniel Maldonado y acompañan a su familia en este momento.

MALDONADO, LEOPOLDO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. Su amiga Victoria Acosta de Llapur, sus hijos Dorita y Pedro Brandán, Jorge y Andrea Taboada y sus hijos partician con dolor su fallecimiento y acompañan en este momento tan triste a su querida esposa Chela y a sus hijos Daniel y Analía. Elevamos oraciones en su querida memoria.

MARCHETTI, EDUARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. René Rigourd y familia, lamentan profundamente la pérdida irreparable del papá de su amigo Ernesto y ruegan oraciones en su memoria. Que Dios les de el consuelo y el descanso eterno de su alma.

OTERO DE COCHERI, MARÍA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/23|. Tucho Gorosito y familia acompañan a sus queridos amigos Cristian y Paco y familia Cocheri en este doloroso momento. Elevan una oración en memoria de la querida Maru. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

OTERO DE COCHERI, MARÍA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/23|. Los compañeros de trabajo del Servicio de Odontología de su hijo Cristian, Doctores: Maximiliano Crucianelli, Zulema Salvatierra, Adriana Zeballos y Fiama Sosa participan con profundo dolor su partida al Reino de Dios y ruegan oraciones en su memoria.

ROBLES, NANCY CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/23|. Sus hermanos Marcela, Luis, Edy, Sergio, hermanos pol. sobrinos y ahijados, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL. Casa Central Irigoyen 569.

ROBLES, NANCY CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/23|. La comunidad educativa del Colegio Sec. "Ing. Jorge Newbery" participa y acompaña a la familia del Prof. Sergio Robles por la pérdida de su hermana, que partió al reino del Señor. Ruega oraciones en su memoria. Q.e.p.d.

ROMANO, MÓNICA LASTENIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/23|. El Sr. Decano Ing. Pedro Juvenal Basualdo, la Sra. Vicedecana Dra. Fernanda Mellano, Miembros del Honorable Consejo Directivo, secretarios de gestión, personal docente, personal nodocente, alumnos, egresados y demás miembros de la comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan el fallecimiento de la Sra. madre del Ing. Mario Cesar Montalvetti Romano, docente del Dpto. Académico de Informática. Se acompaña en el dolor a sus familiares.

SALERA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 10/7/23|. Adriana Habra y su hija Jazmín participan su fallecimiento y acompañan con inmenso cariño a sus queridos amigos Cacho y Clarita y a toda la familia en este momento.

SÁNCHEZ, CRISTIAN RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/23|. El presidente interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch, Miembros del Consejo Gremial, Sindico, Gerente General, CPN Graciela Muratore de Corona, Gerente de Areas, Subgerentes de Areas, Asesores de Presidencia, Medicos Auditores, Asesores Legales, Auditor Interno, Personal Administrativo y de Maestranza de Casa Central, participan el fallecimiento del esposo de nuestra compañera Vanesa Cejas.

CARRIZO, DELIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/07/22|. Su hijo Walter, sus nietos Walter Antonio, Meline Irene, la recuerdan con mucho amor y cariño al cumplirse un año de su partida a la Casa del Padre. Elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, MIGUEL ALEJANDRO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Su tío padrino Lito Pereyra, su esposa Cristina, sus primas Liz, Pamela, Itati y su primo político Pablo y sobrinos Lorenzo y Mateo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PEREYRA, MIGUEL ALEJANDRO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Sus tíos Rosa Pereyra y Héctor del Valle Pereyra y flia participan con hondo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin.

PEREYRA, MIGUEL ALEJANDRO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Personal administrativo, operativo y gerencia de la Firma Industrias Primonti SRL participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, MIGUEL ALEJANDRO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Ing. Mario Simón e Ing. Ricardo Santillán despiden con profundo pesar a Alejandro, excelente persona y distinguido colega. Acompañan a su familia en esta dolorosa pérdida.

ZAÍN, EMILIA (q.e.p.d.) Falleció e l 10/7/23|. Sus hijos Edgar, Judith, Eduardo, Sandra y Edith, Hijos políticos Juana, Héctor, Gustavo, y Ramón, nietos Franco, Rosmary, Luciano, Abel y Gabriel y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio La Esperanza, casa de duelo A.Herrera y Mailin. Clodomira EMPRESA SANTIAGO.

AGÜERO, MARÍA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/23|. Sus hijos Ramón, Juan, Facundo, Marcos Gutierrez, hijas pol. nietos, bisnietos, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 16 hs. en el cementerio de Clodomira. Casa de delo A. Herrera 485. Clodomira. (SV). Serv. Caruso Cia. Arg. de Seguros. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

ROMERO, FRANCISCO ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/23|. Dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin. Su hermana Emilia Romero, su hermano político Raúl Vazquez y su sobrino Sebastián participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

ROMERO, FRANCISCO ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/23|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Su sobrina Vanina Vazquez, su sobrino político Sergio Serrano; sus sobrinos nietos Gonzalo, Joaquin, Aitsa y Máximo junto a sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan plegarias en su memoria. Choya.

ROMERO, FRANCISCO ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/23|. La comunidad educativa del colegio secundario Madre Antula de la localidad de Laprida participa con dolor el fallecimiento del tío de la profesora Vanina Vazquez. Choya.

ROMERO, FRANCISCO ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/23|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Marta Silva de Serrano junto a sus hijas Valeria y Cecilia y su nieta Priscila participan con dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en este difícil momento. Choya.