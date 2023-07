FÚNEBRES | 14 DE JULIO DEL 2023

13/07/2023 - 22:44 Funebres

FALLECIDOS 14/7/23

- María Ramona Rojas

- Olga Cesarea Herrera

- Enrique Leonidas Vazquez

- Clemira del Carmen Lastra

- José Nicanor Ponce

- Fabián Ermindo Gómez





INVITACIÓN A MISA

Gustavo Ariel Gauna (Chinga, Nuestro Campeón)

(Q.E.P.D) Se durmió en el Señor el 5/7/2023 y espera la resurrección

Hijo, hermano, esposo y padre ejemplar, siempre dedicado a su familia y amigos.

Agradecemos a Dios el habernos bendecido al compartir nuestras vidas con nuestro amado Gus.

A nueve días de su partida invitamos a la misa que se oficiara hoy, a las 19:45 hs en la Parroquia Santiago Apóstol (Av. Belgrano 456, La Banda)

Desde lo más profundo de nuestros corazones agradecemos a todos por sus muestras de cariño y sentimientos de pesar por nuestra gran perdida.

Flia. Gauna.

INVITACIÓN A MISA

BLANCA ROSA LÓPEZ LUGONES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/7/09 y espera la resurrección.

“Su luz y el amor que entrego a todos permanecerá en nuestros corazones”. Sus hijos Isabel, Negrita, Pochón, Poly y Mary, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 en la Pquia. Santa Lucía, con motivo de cumplirse catorce años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

RAMONA GILDA CÁRDENAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/7/23 y espera la resurrección.

“No me recuerdes ausente, no me busques en el olvido, búscame dentro tuyo, ahí estaré contigo”.

Amada madre, abuela, amiga hoy recordamos el carisma, la alegría y bondad hecha persona. Sus hijos, hijos políticos y nietos invitan a familiares, amigos y vecinos a la misa que se oficiará en el domicilio (calle La María s/nº, Nueva Francia, Dpto. Silípica) a las 20.30 hs., con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento y par a rogar por el eterno descanso de su alma.

INVITACIÓN A MISA

ELSA HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/12/22 y espera la resurrección.

Su esposo Miguel Ángel Sánchez Jaramillo, sus hijos Miguel, Juan y Eugenio, sus hijas políticas Claudia y Marcela y sus nietos Victoria, Josefina, Agustín, Santiago y Francisco invitan a la misa que se realizará hoy a las 19:00 horas en la iglesia San José de Belgrano, al cumplirse siete meses de su partida a la Casa del Señor. Rogamos una oración en su memoria.

RECORDATORIO

FLAVIA BEATRIZ LEDESMA

16/8/1990 - 14/2/21

Pasaste por mí

como pasan las cosas bellas

que no encuentran olvido

ni se marchitan con el tiempo

que ni la distancia lo borra

ni la ausencia lo termina.

Se quedan flotando en el aire

impregnando el alma.

Pasaste por mí

como se pasa una sola vez

dejando huellas en la piel

y calan hasta los huesos.

Pasaste, más no te fuiste.

Te quedaste en la pared de mí pecho.

Anidas en el rincón de mí mente.

Floreces en los poros de mi piel

Tu Mamá

INVITACIÓN A MISA

MARGARITA PEREZ DE IBAÑEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/7/16 y espera la resurrección.

Hoy se conmemora siete años de tu partida y aunque nos haces mucha falta nos consuela la idea de saber que tu alma está descansando en paz. Si bien nos sentimos incompletos después de tu partida, tu hermosa sonrisa y tu recuerdo permanecerán vivos en nuestros corazones trayendo alegría. Su esposo Oscar Ángel Ibáñez, sus hijos Carlos, Claudio y Silvia, sus nietos Santiago, Mariana, Gastón, Ángel, Milagros y Constanza, invitan a la misa que se oficiará el domingo 16/7 en la Iglesia María Reina inmaculada (Bº Parque). Se ruegan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

ELBA ESTAILOR ARAGON

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/6/23 y espera la resurrección.

“Se fue Señor, al encuentro contigo, se fue en silencio con la paz y la ternura en su mirada, reflejo sereno de quien entró en el camino de la vida sin fin. Se fue con la confianza puesta en ti, con la alegría de quien ha cumplido una hermosa misión sobre la tierra. Gracias Señor porque tenemos la certeza de que está gozando de tu infinito amor de Padre. Amén”. Sus hijos Dra. Alicia Chávez de Abregú, Rubén Chávez y Susana Chávez, nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un mes de su partida. Ruegan oraciones en su memoria.





BRUCHMANN, CÉSAR FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/23|. Su tío Oscar José Bruchmann, su tía política Hortensia y sus sobrinos Walter, Oscar, Ángela y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRUCHMANN, CÉSAR FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/23|. José Reyes, Lucia Cristina, sus hijos Malena, Marcos, Romina y Facundo y sus familias participan su fallecimiento acompañando en este momento de dolor a toda la familia. Oraciones en su memoria.

BRUCHMANN, CÉSAR FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/23|. Ex directivos, personal docente y de maestranza de la escuela Nº 232 Naciones Unidas, de la ciudad de La Banda participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su ex compañero trabajo, colega y amigo, Prof. César Bruchmann. Ruegan que el Señor derrame pronta resignación para toda la familia y oraciones por el eterno descanso de su alma.

BRUCHMANN, CÉSAR FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/23|. Julio Medina, Marisa y Cristian Bravo participan su fallecimiento y acompañan en este penoso y doloroso momento a su padre y querido amigo Prof. César Bruchmann y demás familiares, rogando al Altísimo por la paz y resignación en sus corazones y consuelo a sus almas.

GÓMEZ, FABIÁN ERMINDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. Su hijo Exequiel Gomez su papa Arcemio Gómez, sus hnos. Ángel, Margarita, Walter, Néstor, Laura, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio de Manogasta Dpto. Silípica SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

GRAMAJO, RAFAELA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/23|. El personal del Jardin Nº 30 Infanta Mendocina, participa con profundo dolor el fallecimiento de la tia de la docente Prof. Roxana Gramajo. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, OLGA CESAREA (q.e.p.d.) Falleció el 12/07/23|. Su esposo Rigoberto, sus hijos, Adrián, Tete, Muñeca, sus nietos, Fucú, Javi, Valeria, Mariana, Lionel, Martina, hijos politicos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer a las 16.00hs. en el cementerio La Piedad. cob. NORCEN. - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787 - CEL 3854386686.

JORGE AUN DE ARGES, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 13/7/23|. Su hijo Pedro Arges, su nuera María emma Caballero, sus nietos Mercedes, Florencia, Santiago y Josefina y sus respectivas familias, lamentan profundamente su fallecimiento y elevan oraciones en su nombre.

JORGE AUN DE ARGES, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 13/7/23|. Fabiana Caballero, lamenta profundamente el fallecimiento de la mamá de su cuñado Pedro Arges.

LASTRA, CLEMIRA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. Que en paz descanses madre querida!!. Su hijo Mauro Ybañez, su nuera Ercilia Ovejero y sus nietos Marisú y Mauri Ybañez participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LASTRA, CLEMIRA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. Que brille para ella la luz que no tiene fin!. Su hijo Pedro Ybañez, su nuera Mari Villagra, sus nietos Carmen, Sabrina y Toni Cejas, y Matías y Keila Padilla, sus bisnietos Yamila, Maxi, Amparo, Xiomara y Marcos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LASTRA, CLEMIRA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. Que brille para ella la luz que no tiene fin!. Su hija Carmen Ybañez, su yerno Victor Santillan y sus nietos Augusto y Carla Peralta, y Facundo y Florencia Sánchez y su bisnieta Paulina participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LASTRA, CLEMIRA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. Que brille para ella la luz que no tiene fin!. Sus hijas Mónica y Marcela Ybañez participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LASTRA, CLEMIRA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. Que brille para ella la luz que no tiene fin!. Su hijo Julio Ybañez, su nuera Estela Díaz y sus nietas Camila y Paula Ybañez participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LASTRA, CLEMIRA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. Que en paz descanse doña Clem! Juana y Amado Llugdar; Rafael y Elena Santillan; Ercilia y Mauro Ybañez y Ramón y Marta Albarnoz, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento.

LASTRA, CLEMIRA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. "Ya descansa en la gloria de Dios". Sus amigos Ramón, Lily, Fernanda, Rosario y Luciano acompañan a su hijo Mauro y familia en estos momentos de dolor.

PONCE, JOSÉ NICANOR (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. Su hijo José, sus nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de los Flores.EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RIZOLO, OLIVIA JAZMIN (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. Sus padres Alejandro y Anabel, sus hermanas Athina y Emma, sus abuelos Alejandra y Rosa, sus tíos Jorge, Florencia, Hernán, Nilda, Jorge y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.:385-5357628.

ROJAS, MARÍA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 13/07/23|. Sus nietos, bisnietos, nietos politios, hija poliitica y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio PARQUE DE LA PAZ. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787 - CEL 3854386686.

ROMANO, MÓNICA LASTENIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/23|. Elena Beatriz Duran, Alejandro Remigio Ferreiro y familia participan con gran pesar su fallecimiento. Acompañan a su hijo Mario en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALERA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 10/7/23|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan con cariño a sus amigos Cacho y Clarita. Ruegan oraciones en su memoria.

SALERA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 10/7/23|. Chompa Villa y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Chino Salera. Elevan oraciones en su memoria.

VAZQUEZ, ENRIQUE LEONIDAS (q.e.p.d.) Falleció el 12/07/23|. Su madre, sus hijos, hermanos, nietos y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer a las 17.00 hs en el cementerio de LOS FLORES. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787 - CEL 3854386686.

LÓPEZ DE GEREZ, LIDIA DEL VALLE (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. "Mami eres un ángel de amor y bondad que nunca morirá, tu recuerdo está con nosotros cada dia de nuestras vidas". Sus hijos Mari, Carlos, Belkys, Monchi, nietos y demás familiares, invitan hoy a la misa a celebrarse en parroquia San José del Bº Belgrano 19 hs. al cumplirse 5 años de su partida al Reino Celestial.

----------------------------------------

CARMONA DE RAMOS, ANA ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/23|. "Quien pasó por nuestra vida y entregó su luz ha de resplandecer en nuestra alma por toda la eternidad". Su esposo Oscar Ramos, sus hijos Oscar y Veronica, Ana Liz y Alexander, nietos Agustina, Oscar, Alexander, Sebastian y demás familiares invitan a la misa que se oficiará el día Sabado 15 de Julio a las 20 hs en la Iglesia Santiago Apostol de la ciudad de La Banda al cumplirse 6 meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

VILLAVICENCIO, SEGUNDO DOLORES ESCRIBANO (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/22|. Sus hijos Raul y Gabriel, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 hs. en la parroquia Santiago Apóstol, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

AGÜERO, MARÍA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/23|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su hijo Juan, su hija política Elsa Lescano, sus nietos Cristian y Silvia Gutiérrez, sus bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el Cementerio de Clodomira.

TORREZ, ZULMA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. Su esposo Lelio Villarreal, sus hijos Maximiliano y Carola, su papá Ceferino Torrez y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Garza. Dpto. Sarmiento. COB HAMBURGO. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787. Cel. 3854386686.