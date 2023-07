FÚNEBRES | 17 DE JULIO DEL 2023

16/07/2023 - 22:22 Funebres

FÚNEBRES

- Belén Santos Rodríguez (Dpto. Jiménez)

- Oscar Alfredo Torresi (La Banda)

- Ana María Lemos

- Marta Susana Auad de Pinto

- Ana María Postigo

- Rodolfo Esteban Álvarez

- Ernesto Leonardo Urquiza

- Luis Alberto Gauna

- Norma Inés Yocca de Roldán

- Iván Marcelo Maldonado (Loreto)

- Cristina Beatriz Rodríguez

- Elvecia Ofelia Díaz

- Eduardo Reynaldo Villalba (La Banda)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BELÉN SANTOS RODRÍGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección.

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELIZABETH MAGALÍ PAZ DE LUNA

(q.e.p.d.) Falleció el 15/7/23|.

“Tu sonrisa, bondad y amor que nos brindaste permanecerá por siempre en nuestros corazones”. Su madre Luisa Guzmán de Paz, sus hermanos Mario, Nancy, Silvina y Martha Paz, hermanos políticos Liliana, José, sus sobrinos Matías, Iván, Leandro, Julieta, Ian participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria y ruegan por su descanso eterno en la gloria del Dios.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

EDUARDO LUIS MARCHETTI (Lilino-Lino)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/7/23 y espera la resurrección.

Su esposa Ana Teresa Sosa, sus hijos Luis, Carlos, Ernesto y Luisa con sus respectivas familias, agradecen a instituciones y entidades, familiares, amigos, vecinos que de una u otra forma acompañaron a la familia en tan doloroso momento e invitan a la misa a realizarse el día martes 18 a las 20 hs. en la Pquia. Santa Rita (Bº J. Newbery), al cumplirse los nueve días de su partida al reino celestial. Elevamos oraciones en su querida memoria.

INVITACION A MISA

CLARA VIRGEN BARRAZA.

(q.e.p.d.).Se durmió en el señor el 17/7/16 y espera la resurrección.

Viejita querida ya pasaron siete años de tu partida pero ni un día dejamos de recordarte. Porque alegrabas nuestras vidas, ojalá nosotros hayamos hecho lo mismo con la tuya. Dominga de Maya, Manuel y Karina, Nora Graciela, Grillo y Silvina y nuestro Mateo. Tu hijo Oscar y flia. Pedimos una oración en tu memoria.

INVITACION A MISA

OLGA RAFAEL DE RILINSKI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/4/23 y espera la resurrección.

Madre amada cuanto vacío nos dejó tu partida, cuánto dolor resulta de no encontrarte, la casa está vacía, nos falta todo, nos faltas vos! que con brazos abiertos esperabas a tus hijos y a tu nietos para rodearlos de amor. Solo nos queda el consuelo de saber que estas en un lugar mejor, allí donde no hay dolor ni sufrimientos junto a Dios. Al cumplirse tres meses de su partida al Reino Celestial, sus hijos, nietos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia Catedral Basílica.

RECORDATORIO

JUAN CARLOS VILLALBA

Q.E.P.D. Se durmió en el Señor el 17/7/22 y espera la resurrección

Aunque las lágrimas recorran nuestros rostros por tu partida, tus recuerdos alegran nuestros corazones, donde te llevaremos por siempre-

Su madre Mónica, su hermana Verónica, sus sobrinas Constanza, Luciana, María Milagros y su ahijada Emma. Elevan oraciones en su memoria, rogando por su descanso eterno.

RECORDATORIO

CAMILO PEREYRA

(q.e.p.d.) Se durmió el 17/7/06….

A diecisiete años de tu partida, tus hijos Andrés y Estrella, tus nietos Ignacio y Soledad, Luciana y Martin, tu bisnieta Ernestina y demás familiares. Elevan oraciones en tu memoria y ruegan por tu eterno descanso.

INVITACIÓN A MISA

JUAN CARLOS CARABAJAL (Pichón)

(q.e.p.d.) Falleció el 5/11/22.

Quién sabe cómo ni cuándo/ de nuevo te encontraré/ solo te pido una cosa/ no me dejes de querer. Hoy hubiera cumplido un año más, el destino no lo quiso asi. Pero estamos reunidos en un solo corazón junto a los más hermosos recuerdos. Su esposa Alicia, sus hijos y hermanos, junto a sus respectivas familias invitan a la misa en su memoria, hoy, a las 20 horas, en la Iglesia Catedral, para pedir a Dios Nuestro Señor por su eterno descanso.

AGRADECIMIENTO Y RECORDATORIO

Sub. Of. Ppal. Retirado SANTOS FLORENCIO LIZONDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/7/23 y espera la resurrección.

Fredy: vamos a extrañar tu presencia y generosidad, pero vamos a seguir sintiéndote en nuestra familia. Al cumplirse 9 días de tu partida a la casa del Señor, su esposa Teresa e hijos con sus respectivas flias.agradecemos a amigos, familiares, vecinos, amigos del futbol “Sunsi”, Omar Guzmán, Agostina Sayago y demás personas que nos acompañaron en tan irreparable pérdida. Elevamos oraciones en su memoria y rogamos tu descanso eterno.

ÁLVAREZ, RODOLFO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/23|. Su esposa Martina Coronel, sus hijos Martin, Carlos y Vanesa, sus hermanos Mercedes, Matilde, Marcelo, Fidel, Silvia y Juan, sus cuñados, sobrinos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vuelta de la Barranca. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

ANTONIZ, RAÚL ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. Juan D. Pinto Bruchmann, su esposa María Inés Sánchez Abal, hijos y nietos participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con cariño en este momento de dolor a Gringo, Negrita, Santi y toda su querida familia. Elevan oraciones en su memoria.

ANTONIZ, RAÚL ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. Sus amigos de la Fundación Patio del Indio Froilán lo despiden con mucho afecto y gran dolor : Teresa Castronuovo, José Froilán González, Patricia Orellana, Luis Alberto Guantay, Mistol, Graciela Bravo, Lupo Soria, Rita Ledesma Silvensen, Charito Ávila, Fernanda Falco , Goma Herrera, Pablo Carabajal y Constanza López, Enzo y Nancy Prieto. Acompañamos a su querida familia en este momento de dolor

ANTONIZ, RAÚL ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. Rafael Bonacina, su esposa Josefina Santillán, sus hijos Mariana, Constanza, Josefina, Rafael y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su memoria.

ANTONIZ, RAÚL ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. Armando Meossi y familia acompañan a su amigo Santi en tan dura pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

AUAD VDA. DE PINTO, MARTA SUSANA(q.e.p.d.) Falleció el 15/7/23|. Sus hijos Mari,Yuli y Jorge,hijos políticos Vanesa y Martin, nietos Facundo, Ignacio y Valentina y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Privado Jardín del Sol La Banda EMPRESA SANTIAGO.

AUAD VDA. DE PINTO, MARTA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/23|. "Dichosos los de corazón limpios porque ellos verán a Dios". Carlos Alberto García y María Cristina Camus participan con profundo dolor el fallecimiento de su prima Martita y acompañan con cariño en estos momentos de tanto dolor a sus hijos, hermano y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

AUAD VDA. DE PINTO, MARTA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/23|. "Yo soy la resurrección y la vida, Él que cree en Mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en Mí, no morira jamás". Mirta Adela Camus e hijos Alberto Fernando y Diego Álvaro Díaz con sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida prima Martita y acompañan a sus hijos, hermanos y demás familiares ante tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

AUAD VDA. DE PINTO, MARTA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/23|. "El Señor es mi Pastor nada me puede faltar". Juan Luis Vital , Silvia Camus de Vital; hijos: Chunchuna, Gaby, Ale, Juan y flia nietos, bisnieto participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida prima Martita acompañamos este triste momento a sus hijos, nietos, hermanos, elevamos oraciones por su alma.

AUAD VDA. DE PINTO, MARTA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/23|. "Querida Marta, que descanses en paz. Te extrañaremos tus vecinos y amigos Luchi Reimondi y María Rosa Muratore e hijas Andrea, Laura y Virginia y sus respectivas flias acompañan a sus hijos en este difícil momento

DÍAZ, ELEVECIA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Sus hijos María Teresa, Walter, Manuel, Pedro, Ariel, hijos pol. nietos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GAUNA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el16/7/23|. Su esposa Marta Auat, sus hijos Verónica , Jorge y Valeria, su hija pol Eva Chedda y sus nietos Juan, Valentina, Ivan y Emilio participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio El Descanso. CARUSO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GAUNA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Irma Ise de Velarde, sus hijos Marta, Carlos y Daniel participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a su prima Marta Auatt y familia en el dolor de la partida. El Señor lo reciba en la gloria.

GAUNA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el16/7/23|. Miguel Fernández, Cristina Alzugaray y sus hijos Cristina, Alejandro, Fabian y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

GAUNA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el16/7/23|. Fabian Fernandez, su familia participa con dolor y acompaña a la familia. Eleva oraciones en su memoria.

GAUNA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. "Qué brille para él la luz que no tiene fin". Las compañeras de su esposa Marta Auat: Ángela de Yáñez, Margarita Cabrera, Noemí de Lezana, Aldo soria y Viviana Calderón, acompañan a toda la familia en tan doloroso momento.

LEMOS, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/23|. "Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada ... Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas." Proverbios 31.28-29. Así eras mamá, te despedimos con tristeza pero con paz. Hasta pronto, te amamos. Sus hijos Lucas, Priscila, Ezequiel y Déborah.

LEMOS, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/23|. "Pero en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien..." (Sm. 73:28). Autoridades y compañeras del Jardín de Infantes Mi Pesebre, acompañan en este momento tan especial, a nuestra querida Priscila. Dios consuele y fortalezca su corazón ante la momentánea separación y pérdida de su mamá.

LEMOS, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/23|. Dijo Jesús: "el que guarda mi Palabra no verá la muerte jamás". Tu calidez y dulzura fueron tu impronta y el reflejo del amor a tu Salvador. Sus amigas de siempre participan con profundo dolor de su fallecimiento.

POSTIGO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Sus hijos Ana Cecilia Gómez, Juan Ignacio Gómez y María Soledad Gómez, sus hijos políticos Valeria Migueles y Fernando Bernasconi, sus nietas Vera y Luz y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cremados. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429- 6027 - Cel.:385-5357628.

POSTIGO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Su hermano Fernando, Marta Luñiz, sus hijos Matías y Adriana, Luisina, Virginia y Gabriel y su nieta Antonia participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

POSTIGO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Sus primos Teresita Susana, Ana Lucía, María Noemí Arturo Fernando y Sara Rosa.Acompañan a su familia en su dolor QEPD.

POSTIGO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Acompañamos a nuestra amada Maria y su familia en este momento doloroso que les toca transitar. Dios les conceda consuelo, serenidad y resignación, y le de eterno descanso al alma de su mamá. Sus amigos Monica, Dante y familia.

POSTIGO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin. Lamentamos tu partida, dale fortaleza a sus seres queridos para seguir. Acompañamos a María y su flia en este momento. Las de Siempre Piecitos.

POSTIGO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Gordo Campos y Cristina Costas participan su fallecimiento y acompañan con dolor a sus amigos Fernando y Magalí.

POSTIGO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Tus compañeras y amigas que nunca te olvidarán. Hilda Guillen, Palmira Navarrete, Gloria Juárez y Edith Pacheco participan con dolor su fallecimiento.

POSTIGO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Ani querida, tu amiga, tu hermana Nena Orieta te despide con mucho dolor. Juntas como siempre, amiga. Brille para ti la luz que no tiene fin y que en paz descanses.

POSTIGO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Tus compañeras de 5º B Escuela Normal Manuel Belgrano, promoción 1968, te despedmos con mucho dolor. La compañera lider y afectuosa como vos vivirá por siempre entre nosotras. Vuela alto Ani querida como los angeles.

POSTIGO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. " El que cree en mi aunque este muerto vivirá ". Chini Habra Fernández y flia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia en el dolor! Descansa en paz!

POSTIGO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Acompañamos a nuestra amiga Maria y toda su familia en esta perdida irreparable de su madre Ani. Que Dios le de el descanso eterno y brilla para ella la luz que no tiene fin. Su amiga Gaby Herrera y flia.

POSTIGO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. "Vuela alto querida Anita. Te vamos a extrañar en las juntadas, pero quedarás siempre en nuestros corazones. Tus amigos Antonia, Bety, Cecilia, Rita, Luis, César,Jorge, Ivone,Ramón, Yuly, Rosi y Rubén. Ruegan oraciones es su querida memoria y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Que brille para ella la luz que no tiene fin..

POSTIGO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Rogamos su descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Acompañamos a su familia en este doloroso momento las amigas de su hija María Soledad Gómez; Cecilia sampaolesi, Paola Vanesa Arias, Eunice Roldán Palomo, Tere Moyano, Emilia Luna, victoria Garay y Mariel Díaz Chevalier y sus familias.

POSTIGO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. "Señor … ya está ante ti, recíbela en tu reino y dale el descanso eterno". Graciela Iturre de Bernasconi, sus hijos Marcelo, Fernando, Gabriela, Jorgelina y María y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento. Se ruega oraciones en su memoria.

POSTIGO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Pancho Vera y Gugui Arce participan con gran pesar el fallecimiento de Ana María y acompañan a su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, CRISTINA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Sus hijos, Gonzalo, Matías, sus hermanos María de Lourdes, Ángel Américo, sobrinos, Primos, Tíos, y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11hs. en el cementerio Parque de la Paz. Cob. Hamburgo Cia. de Seguros SA. Realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787 cel 3854386686.

RODRÍGUEZ, CRISTINA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Sus amigos Lilia Giuliano, sus hijos Ismael y Constanza Rossi Giuliano participan el fallecimiento de Cristi y ruegan una oración por su querida memoria.

URQUIZA, ERNESTO LEONARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Su esposa Ilda Jiménez, sus hijos, Ernesto, Antonio, Miriam, Ana, Angelica, Carlos, Ricardo, Marcela, Fabio, hijos politicos, nietos, sus hnos., y demás familiares sus restos seráninhumados ayer 10hs. en el cementerio de San Marcos. Cob. Norcen - Realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787 cel 3854386686 .

YOCCA DE ROLDÁN, NORMA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el15/7/23|. Su esposo Federico Roldan, sus hijos Marcos y Agustin y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JUÁREZ, MANUEL DIONISIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. Su esposa Alda Concepción Rotondo, sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos agradecen a todas las personas por haber acompañado en tan triste momento e invitan a la misa al cumplirse nueve días de su partida hoy lunes 17 a las 19 hs en la Pquia. San José del Bº Belgrano.

JUÁREZ, MANUEL DIONISIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. "Papi, aún tengo guardado en mis manos el calor de las tuyas, gracias por la vida que me has dado, por tu compañía, por tus largas charlas, por acompañarme cada noche hasta la vereda, te extraño y te voy a querer por siempre". Tu hija María Antonia (tu Mama Antula), tus nietos Jazmin Corral y Joaquín Corral, invitan a la misa al cumplirse nueve días de su partida hoy lunes 17 a las 19 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano.

VILLALBA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/22|. Ahora eras el viento, la luna, el colibrí, la lluvia y todo aquello que siempre me hace sentir que sigues aquí conmigo. Ahora eres eterno, tan eterno como el amor que tengo por ti. Tu esposa que te ama Cecilia invita a la misa hoy en Catedral Basílica a hs 20 con motivo de cumplirse un año de su partida a la Casa del Padre.

TORRESI, OSCAR ALFREDO (q.e.p.d.) Fallecio el 16/7/23|. Su esposa Imperio Celsa Ferrari, su hija Mirian y demás famil. part. su fallec. sus restos se inhumaron. en el cementerio Jardín del Sol.SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

VILLALBA, EDUARDO REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Su esposa Irma A. Cáceres, sus hijos Eduardo, Liz, sus nietos, bisnietos y demás fliares. participan el fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MALDONADO, IVÁN MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el15/7/23|. Sus padres Sabina y Fausto, sus hermanos Walter, Darío, José, Fabian, Federico, tios, primos y demás familiares sus restos fueron inhumados ayer 16:30hs. en el cementerio Cristo Rey (loreto)- REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.