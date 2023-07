FÚNEBRES | 18 DE JULIO DEL 2023

18/07/2023 - 02:23 Funebres

FALLECIMIENTOS

17/07/2023

Guillermo Benjamín Olivera

Mirtha Liliana Barrionuevo (La Banda)

Martha Gabarrón

Asunción Odilia Abregú

Raúl Alejandro Maldonado (Frías)

Luis César Azar Monicci

Cristian Roberto Manzur

Julio César Ibarez

María Manuela Ovejero

Faustino Eóclides Herrera (Clodomira)

Luis Fernando Alderete

Arnaldo Amancio Soria (Villa Jiménez. Dpto. R. Hondo)

Dora Beatriz Paz

Lucía del Carmen Zurita

Rubén Edgardo Gómez

María Aurora Sarrias (Dpto. Loreto)

Siriaca Paz Fríaz

Jorge Antonio Rolón

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DOLORES SANTOS RODRIGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/7/23 y espera la resurrección.

El senador nacional, Don Jose Emilio Neder, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DOLORES SANTOS RODRIGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/7/23 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DOLORES SANTOS RODRIGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/7/23 y espera la resurrección.

El presidente del Partido Justicialista, distrito Sgo. del Estero, Don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DOLORES SANTOS RODRIGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/7/23 y espera la resurrección.

El secretario general del Partido Justicialista, distrito Sgo. del Estero, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GUILLERMO BENJAMÍN OLIVERA

(q.e.p.d.) Se durmió el 16/7/23…

Sus hermanos Carlos Antonio Olivera, José Luis Olivera e Ignacio Manuel Olivera y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GUILLERMO BENJAMÍN OLIVERA

(q.e.p.d.) Se durmió el 16/7/23…

Su hermano Manuel Ignacio Olivera, su esposa Estela Cristina Fernández Rey, sus hijos Ignacio y Francisco y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

GUILLERMO BENJAMÍN OLIVERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/7/23 espera la resurrección.

La Sra. intendente de la Ciudad Capital Ingeniera Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.













PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GUILLERMO BENJAMÍN OLIVERA

(q.e.p.d.) Se durmió el 16/7/23…

Su hermano Carlos Antonio Olivera, su esposa Liliana Amanda Mendoza, sus hijos Carlos Lisandro, Eleonora María, Santiago Roberto, Lucía María y Facundo Baltazar Olivera y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GUILLERMO BENJAMÍN OLIVERA

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 17/7/23 y espera la resurrección.

La Sra. Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Matilde O´Mill participa su fallecimiento.

















PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GUILLERMO BENJAMÍN OLIVERA

(q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23.

José María Piñón, vicepresidente de Comeco Ltda. acompaña afectuosamente a su hermano Carlos. Que en paz descanse.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GUILLERMO BENJAMÍN OLIVERA

(q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23.

Eduardo Lucio Flores, presidente de Comeco Ltda. acompaña en oración a su hermano Carlos. "Paz en su tumba".





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GUILLERMO BENJAMÍN OLIVERA

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 17/7/23 y espera la resurrección.

El ministro de Desarrollo Social Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad Dr. Ángel Hugo Niccolai, participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompaña a su hermano Carlos y familia en este difícil y duro momento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ANA MARÍA POSTIGO

(q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|.

Ángel y Norma Japaze participan con inmenso dolor el fallecimiento de su queridísima sobrina, de su amada hija del corazón, de quien nunca olvidaremos sus llamadas de todos los días, sus visitas de todos los sábados. Seguirás viva en nosotros por siempre. Descansa en paz.

















PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

LUIS CÉSAR AZAR MONICCI

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 17/7/23 y espera la resurrección.

Inés P. de Suárez y sus hijos Ana, María Inés, Zulema, Mabel, Patricia, Chiqui, Riqui y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y abrazan con todo amor a su mamá Evelina y a sus hermanos. Elevan oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS CÉSAR AZAR MONICCI

(q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23…

El fiscal General de la Provincia, Luis Alberto de la Rúa, participa de su fallecimiento y eleva una oración en su memoria.













PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DORA BEATRIZ PAZ

(q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|.

El Ministro de Desarrollo Social Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad Dr. Ángel Hugo Niccolai, participa con profundo dolor su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DORA BEATRIZ PAZ

(q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|.

El Subsecretario de Desarrollo Social, Lic. Ramiro Banco, participa de su fallecimiento. Acompaña a su familia en este difícil momento.

















PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DORA BEATRIZ PAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/7/23 y espera la resurrección.

La ministra de Salud Lic. Natividad Nassif, el subsecretario de Salud Dr. Cesar Monti y el coordinador General CPN Norberto Zanni participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a la familia.





RECORDATORIO

NERIO HOMAR LENCINAS

(q.e.p.d.) e durmió el 18/1/23….

El calendario marca el 18 de julio y a su vez marca por siempre el dolor en nuestros corazones. Papi: aún me parece todo un sueño, el no verte más, el no estar juntos con mami y demás familia, cuánto dolor!!! Tengo en mi alma, despedirnos del ser más íntegro que teníamos en la vida, papi, tu partida nos dejó muchas enseñanzas, cómo valorar el don de vida, momentos que perdurarán por siempre aprendimos la importancia de recordarlo con alegría, con sus buenos modales, con su forma de ser, aprendimos que el dolor no puede paralizarnos porque su luz, alumbra nuestros caminos. Extraño tanto a mi papi, a sus charlas, sus consejos, el saber compartir la vida con sus amigos, y desde el más allá nos envías todo el amor para no caer en el vacío y que no estemos solos!. Su amada hija Alborada María Eugenia, su esposo Enrique Di Orio, sus amados nietos Romulito y Gina, su esposa Selva Laplace, su hija de corazón Marta Vivas y flia, que descanses en paz junto al señor, mi amor.





AGRADECIMIENTO E INVITACION A MISA

JESUS MARÍA LASTRA CASTILLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/23 y espera la resurrección.

Que madre ejemplar fuiste María! Tu partida hacia el Señor dejó heridas y mucho dolor en el alma de tus hijos. Agradecemos al Dr. Martin Pérez, Dr. Palavecino, Dr. Díaz Fernández a la Licenciada en Nutrición Díaz Fernández, Instituto de Cardiología, Emecor, Sindicato de Luz y Fuerza (en especial al Sr. Ernesto; Yudith y Sol), a sus enfermeras Claudia, Romina, Tana, Vero, Abigail, Marimar, a su fiel amiga, vecina y cuidadora Sra Maria Ibáñez de Rodríguez. A su colaboradora Natalia, a su Kinesiólogo Gonzalo, a los Crack. Escuela de Pino Gerez, al Club de los Abuelos, a las chicas del café, a los chico del Humo Dulce, a todas las condolencias y muestras de afecto y cariño recibidas ante la partida al Reino de Dios de nuestra querida madre e invitamos a la misa que se oficiará hoy en la Iglesia San Francisco a las 19 hs. al cumplirse nueve días de su fallecimiento.





INVITACION A MISA

ING. MIGUEL ALEJANDRO PEREYRA

Q.E.P.D Se durmió en el Señor el 09/07/2023 y espera la resurrección.

Su madre Clara Gramajovda. de Pereyra, su hija Clara Milagros, su hermano Ramiro y Flia invitan hoy a participar de la misa al cumplirse 9 días de su fallecimiento a las 19:30 horas en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús del barrio San Martín de la ciudad de la Banda.





AGRADECIMIENTO

ING. MIGUEL ALEJANDRO PEREYRA

Q.E.P.D Se durmió en el Señor el 09/07/2023 y espera la resurrección.

Su madre Clara GramajoVda.de Pereyra, su hija Clara Milagros, su hermano Ramiro y Flia. AGRADECEN a: familiares, amigos, vecinos, al grupo de oración de la virgen Schoenstatt, ex compañeros de estudios, compañeros de trabajo de la Depse, a la Secretaria Técnica de Estudios y Proyectos (Depse), al personal Directivo, docente y alumnos de 6to año de la modalidad Electro Mecánica de la Esc. Técnica N°2 Ing. Santiago Barabino, al personal Directivo y docente de la Esc Normal Dr José B. Gorostiaga, al personal Directivo y docente de la escuela Técnica N° 6 Cmte Manuel Besares, empresa Cabla SRL, Club de abuelos Ciudad de la Banda, al personal Administrativo y Técnico de la empresa Privitera, a la empresa LineasElectricas, al personal Directivo y docentes de la UNSE, a los amigos de Fútbol de Regalos Valentina y de Chueco Romero que nos acompañaron en este difícil momento y nos hicieron llegar sus condolencias.





INVITACION A MISA

DORA ZAMORA (Negui)

(q.e.p.d.) Se durmió en el 18/7/13 y espera la resurrección.

Al cumplirse diez años de su fallecimiento. Su hija Silvia y su nieto Ricardo, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basílica. Ruegan oraciones en su memoria.

















INVITACION A MISA

JUAN CARLOS GÓMEZ (Negrito)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/4/23 y espera la resurrección.

Señor hace tres meses de su partida a tu Reino Celestial. “En verdes praderas hazlo descansar y que tu luz perpetua brille para el eternamente”. Que descanse en paz y que ruegue por tu familia pequeña triste y dolorida, te lo rogamos Señor. AMÉN. Su esposa Blanca Josefina Pellene y su hijo Esteban Gómez Pellene, hacen oficiar una misa en su honor hoy las 20 hs. en la Iglesia Santiago Apóstol (La Banda). Ruegan oraciones en su memoria.





AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

EDUARDO LUIS MARCHETTI (Lilino-Lino)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/7/23 y espera la resurrección.

Su esposa Ana Teresa Sosa, sus hijos Luis, Carlos, Ernesto y Luisa con sus respectivas familias, agradecen a instituciones y entidades, familiares, amigos, vecinos que de una u otra forma acompañaron a la familia en tan doloroso momento e invitan a la misa a realizarse el día martes 18 a las 20 hs. en la Pquia. Santa Rita (Bº J. Newbery), al cumplirse los nueve días de su partida al reino celestial. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ABREGÚ, ASUNCIÓN ODILIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Su esposo Alfredo Santos Cruz sus hijos Sandra, Fredi, Yesi , Nico, nietos Agostina, Brite, Josue, Miranda y demas familiares sus restos seran inhumados hoy en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel.4219787.

ALDERETE, LUIS FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Su hijo Facundo, su concubina Marisol, su padre Luis, hermanos Fabian, Ruben y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 10 hs. en el cementerio La Piedad. Casa de duelo. P.L.Gallo 330 (SV). SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ANTONIZ, RAÚL ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. Carmen Corvalán Olivera de Avila, sus hijos Orlando Nicolas, Daniel Alberto y Carolina de las Mercedes participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan al Gringo y Negrita, a Santi y demás familiares elevando oraciones en su memoria.

ANTONIZ, RAÚL ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. Martha, Julio, Carmen y Daniel Corvalán Olivera acompañan al Gringo y Negrita y Santi y demás familiares elevndo oraciones en su memoria.

AUAD VDA. DE PINTO, MARTA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/23|. "El les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor" (Ap. 21:4-5). Su tía querida Mercedes Raed de Bejarano, su prima Alicia Bejarano de Oller y flia, su prima politica Alicia Farana de Bejarano y flia, participan con dolor su partida y ruegan al Señor la reciba en su seno. Fue para todos fuente de bondad, dulzura y amor. Que en paz descanse.

AUAD VDA. DE PINTO, MARTA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/23|. "Este es mi consuelo en medio del dolor: que tu promesa me da vida". (Salmo 119:50). Su prima Alicia Bejarano de Oller, despide con sentida tristeza a Martita, ser unico, poveedora de amor incondicional y eleva oraciones en su queridisima memoria. Descanse en paz y en la fe del Reencuentro Final.

AUAD VDA. DE PINTO, MARTA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/23|. "Dichosos los que lloran, porque serán consolados (Mateo 5:4). Sus tíos Víctor Raed y Chonga Corvalan de Raed, participan con honda pena su regreso a la Casa del Señor y ruegan oraciones en su amada memoria.

AUAD VDA. DE PINTO, MARTA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/23|. Su tía Maria Elena Santillán y primos, Alejandro, Daniel, Ana Maria y Ana Cristina Auad y familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañandolos a sus hijos, hermanos y demás familiares. Ruegan oaciones en su memoria.

AUAD VDA. DE PINTO, MARTA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/23|. Descansa ya en paz y goza con la presencia del Señor... Su prima Isabel del Valle Poidomani de Azar y familia, participan con profundo dolor la partida de Marta y acompañan a su familia en tan irreparable pérdida. Elevamos oraciones en su querida memoria.

AUAD VDA. DE PINTO, MARTA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/23|. “El Señor es mi pastor nada me puede faltar” Estela Pan (Nena) y familia lamentamos profundamente la partida de nuestra querida Martita, amiga del alma y del corazón, estuvimos juntas desde la infancia. Te extrañaré muchísimo pero ahora ya estás en el Reino Celestial junto al Señor y a tus seres queridos. Acompañamos con mucho cariño en estos momentos de tanto dolor a sus hijos, hermanos, primos y demás familiares. Que brille para ella la Luz que no tiene fin.

AUAD VDA. DE PINTO, MARTA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/23|. Autoridades, personal docente, Nodocente y estudiantes de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNSE participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la jefa de laboratorio Yuliette Jorgelina Pinto, y acompañan a su familia en este difícil momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

AZAR MONICCI, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Su tía María del Carmen Parente de Monicci Kuran, sus primos Florencia y Emiliano participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Eve, Marcela y Amado en estos momentos de dolor pidiendo oraciones en su memoria.

AZAR MONICCI, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Su madre Evelina Monicci , sus hermanos Amado y Marcela Azar, su compañera Marta Gramajo, su hijo Juan cruz, sobrinos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. HAMBURGO CIA DE SEG DE SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

AZAR MONICCI, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Su prima Livia Domínguez, sus sobrinos María del Rosario, Alejandro y Samir participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

AZAR MONICCI, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Sus primos Hugo, Ely y Livia Domínguez y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Evelina, Amado, Marcela, Juan Cruz y Marta en tan doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

AZAR MONICCI, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Su prima Carolina Azar, esposo Richard González, e hijas Nahir y Malena participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañan con cariño a tía Evelina, Juan Cruz, Amado, Marcela y respectivas familias, en éste momento de dolor.

AZAR MONICCI, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Su primo Julio Oscar Azar (h) y familia participa con profundo pesar su fallecimiento. Acompaña con cariño a tía Evelina, Juan Cruz, Amado, Marcela y demás seres queridos, en éste momento de dolor.

AZAR MONICCI, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Alejandra y Tiago Antoniz participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Evelina, Amado, Marcela, Juan Cruz y Marta en tan doloroso momento.

AZAR MONICCI, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Luis Alberto de la Rúa y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AZAR MONICCI, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Carlos Ducca, María Beatriz Viaña, sus hijos Alejo, Javier, Nicolás, Mercedes y Martín lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de pesar. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

AZAR MONICCI, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Farmacia Centro S.R.L. lamenta su fallecimiento y hace llegar sus condolencias a su familia en estos difíciles momentos.

AZAR MONICCI, LUIS CESAR (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Vecinos de la Torre 3 de la Colón y Andes, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

AZAR MONICCI, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Adriana Azar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GABARRÓN, MARTHA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Sus hijos Fabián Cano y Fernanda Almaraz, hijos políticos Liliana Allalla y Luis Peralta, nietos Mara, Yesi, Valeria, y Marcos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad EMPRESA SANTIAGO.

GABARRÓN, MARTHA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Sus sobrinos Alejandra, Alberto, Soledad, Gustavo y Mariana Gabarron, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GABARRÓN, MARTHA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Sus primos Claudia Cano, Jose Guzman y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GABARRÓN, MARTHA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Alejandra Gabarron, su esposo Pity Santillán y familia, acompañan a su familia en este dificil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

GABARRÓN, MARTHA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Su cuñada Evi Ledesma e hijos participan con profunda tristeza su partida. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

GABARRÓN, MARTHA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Victor Hugo Cano, Cristina Quiñones y famlia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

GABARRÓN, MARTHA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Margarita Jorge Vda. de Escarabajal y familia, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GABARRÓN, MARTHA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. "Que los ángeles del Señor salgan a su encuentro y la lleven a la morada celestial". Liliana y Marcela Sánchez, Rubén Sánchez y flia. , participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan en su pesar a sus primos Fabián Cano y flia. y Fernanda y flia. Ruegan oraciones en su memoria..

GARCÍA, RITA GRICELDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/23|. La Caja Social del colegio Absalón Rojas acompañan a su compañera, Profesora Patricia García, en tan difícil momento y elevan oraciones en su memoria..

GARCÍA, RITA GRICELDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/23|. El Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades del colegio Absalón Rojas acompañan a su compañera, Profesora Patricia García, en tan difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

GAUNA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Su esposa Marta Auatt., sus hijos Verónica Gauna, Jorge Gauna y Valeria Gauna, su hija política Evangelina Chedda, sus nietos Juan Gauna, Candela Acosta, Iván Gauna y Emilio Gauna participan con dolor su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin". Ruegan una oración en su memoria.

GÓMEZ, RUBÉN EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el15/7/23|. Su compañera de vida Marta Sandez su cuñado Cesar Sandez su sobrina Lucia Diaz y demas familiares sus restos fueron inumados en el cementerio la Piedad. cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

IBAREZ, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Sus sobrinos Margarita del Carmen Ibarez, Toloza Ibarez Norberto Agustin y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Cob. Caruso Cia Arg de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

JALAF, ROBERTO JORGE (Chichí) (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/22|. Al primer año de tu partida a la casa celestial que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin. Tus hermanos en el afecto: Nene, Negro, Gringo, Luis, Teté y Blanca Acosta junto a sus respectivas familias te recuerdan con el cariño de siempre. Choya.

LEMOS, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/23|. Mi dulce Anita, hoy descansas en los brazos de tu amado Dios. Permanecerás por siempre en nuestros corazones y en los mejores recuerdos de nuestra adolescencia y juventud. Nuestras condolencia a sus hijos y familiares desde lo más profundo de nuestros sentimientos. Sus amigos Pedro Castaño, Teresita Gubaira y familia, Patricia Abud y familia participan con dolor su fallecimiento.

MANZUR, CRISTIAN ROBERTO (q.e.p.d.) Falelció el 17/7/23|. Su esposa Lilia Zanni, hermanos, sobrinos, y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MANZUR, CRISTIAN ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Sus sobrinos políticos: Pamela Carrizo y Raúl Barros y sus hijos: Maxi e Ivanna, Agustina y Rodrigo, e Ignacio, participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su tía Lilí en el dolor y la oración.

MANZUR, CRISTIAN ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Sus sobrinos políticos: Gabriela Carrizo y Mario Godoy, sus hijos: Matías y Justina, participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su tía Lilí en el dolor y la oración.

MANZUR, CRISTIAN ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Sus sobrinos políticos: Julio Rene Carrizo y Marta V. Costas y sus hijas Maria Guadalupe, María Rocío e Inés María, participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su tía Lilí en el dolor. Elevando una oración en su memoria.

MANZUR, CRISTIAN ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Sus sobrinos políticos: Rita Carrizo y Cristian Quatrini participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su tía Lilí en el dolor. Elevando una oración en su memoria.

MANZUR, CRISTIAN ROBERTO (q.e.p.d.) Falelció el 17/7/23|. Marta Simo de Zanni, sus hijos Daniel. Cecilia y familia participan su fallecimiento. Acompañan a tía Lilí en el dolor con cariño y oraciones.

MANZUR, CRISTIAN ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. María del Carmen y Alejandro Álvarez Valdés, María Inés y Luis Francisco Baccino, Martin Costas y Cecilia Vittar, María Ester y José Antonio Rojo, participan su partida y acompañan con mucho cariño a su esposa Lilí, y a toda la flia Carrizo Zanni en el dolor y la oración.

NOCETTI, HILDA MATILDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Sus hijos políticos Dante Ezequiel lucatelli, Verónica Alaniz y vecinos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ruegan una oración en su memoria. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

NOCETTI, HILDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. A mi gran amiga a mi gran compañera Kuky que siempre estará en mis recuerdos y en mi corazón, un gran beso para ella .. Nora Ugozzoli y sus hijos Nelba y flia Carlos y flia.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. "Descansa en paz". Su hija María Belén Olivera Darchuk y su familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Su hijo Guillermo y Muni Barrera y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429- 6027 - Cel.:385-5357628.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Sus hermanos José Luis y Marta Inés Hamann Cartier, sobrinos Sofía Inés y Martín Rosas Rentería, Adolfo Nicolás, José Luis y Belén Lobo, sobrina nieta Antonia Inés, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Guillermo y Belén en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Sus primos hermanos Martha, Julio, Carmen y Daniel Corvalán Olivera participan con profundo dolor su fallecimiento. Ya descansa en paz!

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Su prima Carmen Cornet de Funes y sus hijos Hernán, Facundo, Rodolfo, Manuel Augusto, Maria Mercedes, Geronimo, Maria Angela y Carmen Maria y sus respectivas familias, participan y acompañan en el dolor a la querida familia Olivera. Ruegan una oracion en su memoria. y que brille para el la luz que no tiene fin.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Carlos Tomás Abdala, su esposa Noelia y sus hijos, Gabriela, Eugenia, Cecilia y Carlos participan con dolor de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y ruegan por su eterno descanso.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Cecilia Abdala, Luis Ibáñez y su hijo Agustín, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y ruegan por su eterno descanso.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Patricia Herrera Parisi y sus hijas Patricia y José, Mariana y Ricardo y Guillermina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermano Carlitos , Liliana y flia y ruegan una oración por su descanso.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Raúl O. Ayuch y familia participan el fallecimiento del hermano de nuestro amigo Carlos Olivera y elevan una oración en su memoria.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. La Fundación Banco de Alimentos Santiago del Estero, participa con pesar el fallecimiento del hermano de su socio fundador y actual presidente Dr. Carlos Olivera y acompaña a su familia en este triste momento. Ruega oraciones a su memoria.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Lia T. Goitea de Meossi participa la partida a la Casa de Dios, del hermano de su amigo Carlos Olivera. Ruega oraciones a su memoria.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Conrado Alcorta, Mónica Alonso, sus hijos Conrado y Lucía Olivera, Agustín y Yamile Salomón, Laura y Manuel Molejón e Inés y Fernando participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y hermanos en este momento de pesar.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. El presidente interventor del IOSEP CPN Raúl O. Ayuch, miembros del Consejo Gremial, síndico, gerente general, CPN Graciela Muratore de Corona, gerente de areas, subgerentes de areas, asesores de presidencia, medicos auditores, asesores legales, auditor interno, personal administrativo y de maestranza de casa central, participan el fallecimiento del hermano de nuestros asesores de presidencia Carlos Olivera y José Luis Olivera.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Los compañeros y amigos de la fiscalía municipal acompañan a Guillermo Olivera (H) y a toda su flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Rubén Jorge y Narizabel Faisal de Jorge, lamentan su fallecimiento y acompañan profundamente a sus amigos Carlitos y Liliana en este triste momento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Olegario Hernandez, Claudia Zavalia, sus hijos Eugenia y Carlos, Olegario y Juan Jose participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos duros momentos. Elevan oraciones en su memoria.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Oscar Gómez Infante, Margarita Fantoni y sus hijos Ignacio y Benjamín participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan a su hermano Carlos y a toda su familia en tan difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Sus ex-compañeros del Banco Hipotecario SA participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermano Carlos y familia, rogando oraciones por su alma.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Rodolfo Améstegui y Lola Monti lamentan su partida y acompañan a su familia en este momento de inmenso pesar. Elevan oraciones en su memoria.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Delcia Mujica y sus hijas Luciana, Natalia y Delcia Ramos Taboada, y José Jorge Tagliafico participan el fallecimiento del hermano de su amigo Carlitos y lo acompañan con sus oraciones.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Hugo Tonero, María Lucrecia Llugdar y familia participan su fallecimiento y elevan oración en su memoria.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Eduardo Fuhr, Cecilia Llugdar, sus hijos María Josefina y familia, Eduardo y familia participan su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este triste momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Mario Merino, María Julia Ponce y sus hijos Martin, Sebastián y Gastón participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Monica Vizoso e hijos acompañamos a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Que brille para él la luz que no tiene fin. El Grupo de Gimnasia de su hermano Dr. Carlos Olivera. Petinichi Virgilio, Stancampiano José, Larsen Daniel, Pianezola Victorio, Siuffi Miguel, Siuffi José, Basbús Gustavo, Luna Niño, Marhe Luis, Marhe Ricardo, Jorge Rubén, Zalazar Sergio, Salvatierra Héctor, Giorgi Pepe, Laprida Osvaldo, Dalale Luis, Gálvez Sebastián, Cheín Humbi, Campitelli Taka, Lito González, Profesor Daniel Roldán, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Sus amigos Carlos Juarez, su esposa Fabiana Vicente, sus hijos Santiago, Facundo y Luisina, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Muni y Guillo en este dificil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Azucena F. de Sayah Correa, sus hijos: Eva; Michel y Adriana; Federico y Marisu, participan su fallecimiento y acompañan a sus amigos Carlitos y Liliana en este momento de dolor. Elevan oraciones para que su alma descanse en paz.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Ing. Eliseo C. Monti y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Juan Manuel Bonacina, su esposa Adriana Slapak e hijos, participa con pesar el fallecimiento de su amigo Guille. Acompañan a su familia en tan difícil momento. Descanse en paz.

OVEJERO, MARÍA MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Sus hijas Marta Inés, Mirta Josefina y Maria del Carmen Cuello, sus hijos políticos José Maitre y Walter Leguizamón, su nieto José Alberto Maitre, su nieta política Marita Affrancino y su bisnieto Francisco participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso en el Señor.

OVEJERO, MARÍA MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Sus hijas Marta Inés Cuello, Mirta Josefina Cuello y María del Carmen Cuello, sus hijos políticos José Maitre y Walter Leguizamón, su nieto José su bisnieto Francisco y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

OVEJERO, MARÍA MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Su hermano Profesor Doctor Miguel Angel Ovejero y familia despiden con profundo dolor a su hermana y elevan oraciones por su descanso en la paz de Dios.

OVEJERO, MARÍA MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Tus hijas en el afecto Silvia Villarreal, Valeria Cáceres y su nieto en el afecto Sergio Bravo lamentan su fallecimiento y acompañan a sus hijas y demás familiares en su pesar. Elevan oraciones en su memoria.

OVEJERO, MARÍA MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Luis Suarez, Loly y Natalia acompañan en el dolor a sus hijas Marta, Mirta, Maica y demás familiares rogando por el descanso de su mamá en la Gloria del Señor.

OVEJERO, MARÍA MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. El Decano Dr. Juan Carlos Medina y la Vicedecana Dra. Nancy Giannuzzo de la Facultad de Ciencias Forestales, Consejeros Directivos, Secretarios, Docentes y Nodocentes, acompañan con profundo dolor del fallecimiento de la mamá de nuestra compañera Maica Cuello. Se ruegan oraciones a su memoria.

OVEJERO, MARÍA MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Rosa Esther Dinardo, lamenta profundamente el fallecimiento de doña Mangocha, querida y respetada amiga. Acompaño a sus hijas Mirta, María del Carmen y Marta; su nieto José, a su bisnieto y a toda su querida familia en estos tristes momentos. Ruego por su eterno descanso. Querida Mangocha, descansa en paz! Agradezco tantos felices momentos compartidos!!

OVEJERO, MARÍA MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Nora Alicia Amestoy de Arias, Carlos Alberto y María Cecilia participan con profundo pesar el fallecimiento de su querida vecina Mangocha y acompañan en estos momentos de dolor a toda su familia. Q.e.p.d.

OVEJERO, MARÍA MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. "Que el Señor te tenga a su lado y haga brillar la luz que no tiene fin. Elizabeth Saad y flia. Acompañan en tan doloroso momento a Mirta, Mayca y Marta por la partida de su querida Madre. Ruegan oraciones por su eterno descanso. Sus restos serán inhumanos hoy en el cementerio La Piedad.

PAZ, DORA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Su madre Dora Pons, su hija Vanessa, sus nietos Constanza, Meto, Bianca y demas familiares, participan con dolor su fallecimiento, sus estos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PAZ, DORA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Compañeros de trabajo de su hija Vanesa. Marita, Ma. José, Joaquín, Juan Carlos, Chiqui Azar, participan con profundo dolor su fallecimiento.

PAZ, DORA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Lilia Giuliano, compañera de la Sec. Tec. de Servicio Social Hospitalario del Ministerio de Salud; Julia Maldonado, Miryam Moreno y Amalia Sayago de Molina, ex colegas. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, DORA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Sus Amigos de siempre Aldo ,Norma y sus hijos Analia, Federico y Carolina participan con profundo dolor a la irreparable perdida de Dorita..Dios la tenga en la Gloria.

PAZ, DORA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sara Pons y familia, participan con profundo dolo su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

PAZ, DORA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Sus compañeros de oficina: Grisel Guadalupe Corral, Samanta Sabrina Ruiz, Florencia Vizgarra, Angela Monti, Lilia Guiliano, Gladys González, Ivaon Sosa, Blanca Brandan, Nora Montenegro, María Valdiviezo, Dorys Coronel y Osvaldo Villalba participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de tristeza..

PAZ FRIAZ, SIRIACA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Sus hijos Ariel y Silvina Paz, hijos políticos, nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11:30 en el cementerio Parque de La Paz. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PAZ FRIAZ, SIRIACA (Cira) (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Su comadre Miryam Moreno y su hija Marita Córdoba participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ FRIAZ, SIRIACA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. "Una lágrima se evapora, una flor en la tumba se marchita, una oración la recoge Díos" .Personal de la esc. esp. N° 236 "Hellen Keller" participan con profundo dolor del fallecimiento de Siriaca Paz Friaz, madre de nuestra querida compañera Silvina Paz Friaz y acompañan a todos los familiares en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

POSTIGO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Ricardo Brandán, María Cristina Zanoni de Brandan y sus hijos Carolina (a), Gabriel y Noelia y sus respectivas familias participan con mucho dolor la irreparable pérdida de Anita y acompñan a sus hijos y hermanos en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

POSTIGO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Mary Montis, su esposo Oscar Castillo y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a sus hijos en este momento de hondo pesar. Frías.

POSTIGO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Sus amigas y colegas Jubiladas: Sandra Aranda, Irma Chavez, Valle Ávila, Maria Inés Fiad, Rosi Arévalo, Cristina Montoya, Elena Zavaleta, Ada Paoletti, Adriana Alcaraz,Tere Roman, Maria Chuare y Tere Castronuovo, con inmenso dolor despedimos a la ex directora y supervisora de la Escuela Laprida.

POSTIGO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Tesy Iturre, Lisandro Gutierrez, sus hijos Gonzalo y Constanza, Ramiro y María José, sus nietos, acompañan a sus familiares en estos momentos y elevan oraciones en su memoria.

POSTIGO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Ramiro Gutierrez, Maria José Gilardi, junto a sus hijos Felicitas y Constantino, acompañan a Maria y Fernando y demas familiares, en estos dificiles momento. Elevando oraciones en su memoria.

POSTIGO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Gonzalo Gutierrez, Constanza Bonacina y sus hijos Lisandro y Julieta, Rogando paz y resignacion a Maria y Fernando, acompañandolo en ese dificil momento.

POSTIGO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Dr. Rubén Flores y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su amigo Fernando. Ruegan oraciones en su memoria.

POSTIGO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Perla Juarez de Carabajal y famillia, participan y acompañan a toda la familia Postigo en este dificil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

POSTIGO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Los supervisores escolares jubilados del Consejo General de Educación participan del fallecimiento de su colega Ana María. Rogando por el eterno descanso de su alma y q el señor de consuelo i calma a sus hijos de más familiares

POSTIGO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Angel Llapur, Patricia Di Lullo, sus hijos Pablo, Eduardo y Maxi, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

POSTIGO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Ani querida, mi prima, hermana, amiga, confidente y comadre... Gracias por estar siempre en mi vida. Te voy a extrañar. Descansa en paz. Patricia Di Lullo.

POSTIGO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Maria Sara del Valle Sonzogni e Hilda Sarquisian y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de Ana María y acompañan a toda la familia en ese dificil momento. Ruegan oraciones en su queida memoria.

POSTIGO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. "No es más grande quien más lugar ocupa, sino quien deja mas vacío al patir". Sus primos hermanos Garardo Di Lullo, Miriam Pereyra de Di Lullo e hijos Martin, Germán y Andrea Di Lullo y sus respectivs familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y piden al Señor consuelo y resignación a toda su familia. A mi querida, descansa en paz y brille para Ti la luz que no tiene fin.

POSTIGO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Juan Rafael Japaze y familia, participan con dolor el fallecimiento de su querida prima Ani. Que el Señor la tenga en su Reino.

RODRÍGUEZ, CRISTINA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. El grupo de amigos de las calles Viamonte y Belgrano lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia rogando oraciones por su eterno descanso en el amor del Señor.

ROLÓN, JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Sus hijos Javier, Jorge, Sergio, Vero, Jesi, Ariel, Ruben, su hermano Miguel , nietos, bisnietos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

TREJO RAMÍREZ, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/23|. Inés Moreno Muñoz de Saracco y sus hijas María Inés y Sonia con sus respectivas familias, acompañan con oraciones la partida a la Casa del Padre de Don Trejo, vecino de toda la vida. Abrazan a sus hijos en este momento de dolor

ZURITA, LUCÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Su mama Emilia Rosario Roldan sus hijos Maria, Martin, Ana Laura, Zurita H. Politicos Andres, su nieta Guillermina sus hnos Mercedes, Sara, Veronica , Daniela, Luis Mariano y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.













DÍAZ, RAÚL EDUARDO (Negrito) (q.e.p.d.) Falleció el 18/07/21|. A dos años de tu partida se extraña tu ausencia, te recordamos como el gran padre y abuelo que fuiste con tus consejos y grandes valore como persona. Siempre presente en el corazón de tu flia., Tu esposa Rosa Corina, tus hijos, nietos y bisnietos, invitan a participar de la misa en su memoria el dia 18/7/23 a las 20 hs. en la parroquia Nuestro Señor de los Milagros de Mailín.

HAZAM, JORGE NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/14|. Hace 9 años que nos dejaste, pero tu espiritu de humildad, compañerismo y amor por el projimo sigue presente en tu familia, en tus amigos y compañeos. Hoy seguimos recordandote para que tu esencia no desaparezca. Su esposa Rina, sus hijos Veonica, Claudia, Jorgito y Martin Hazam y sus nietos, al cumplirse nueve años de su fallecimiento, invitan a la misa en Iglesia Catedral Basilica hoy a las 20.30 hs.

NIETO MARADORA, MARÍA CANDELARIA (q.e.p.d.)|. Nuestro gran amor, cómo te extrañamos mamita. Es un dolor que no se puede describir y ahora en el día de tu cumpleaños número once te haremos una misa en la iglesia Santa Lucía de calle Lavalle a las 19.30. Volá alto angelito. Tu mamá Yani, tu abuela Claudia, tu tío Matías, tu prima Valen y tu hermana Berni, rogamos oraciones en tu memoria.









BARRIONUEVO, MIRTHA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció 16/7/23|. Su esposo Ramon Castgna y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Clodomira. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

HERRERA, FAUSTINO EOCLIDES (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Su hermana Edith, Leticia, Liliana, Ruben, Julio, Nestor, Jose Daniel, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados inhumados en el cementerio de Usha Mampa. Casa de duelo. A. Herrera 485. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MELIÁN, GLADYS MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Sus hijos Claudio, Silvio Núñez Melián hijos políticos Romina Gómez nietos Juliana, Ludmila, Aníbal, Barbarita, Ana Lucia, Briana. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de los Núñez servicio Realizado por Caruso Seguros. Cochería del Plata. Sáenz Peña 371. La Banda.

VILLALBA, EDUARDO REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Carlos Alberto Ruiz e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

VILLALBA, EDUARDO REYNALDO (Nene)(q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Sus vecinos Mario Romero, Olga Cesoni, sus hijos Fredy y Paola y nietos acompañan a su familia en estos momentos de dolor y ruegan una oración en su memoria.













GÓMEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Su esposa María, hijos, nietos, hijos políticos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Taboada. Ruegan una oración en su memoria. Exequias y Tanatopraxia REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GÓMEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Elevamos oraciones por tu alma. María Luz Rigali e hijos.

GÓMEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Mi mas sentido pésame a su esposa Monica, sus hijos y nietos. Gladys Margarita Fernandez de Rigali.

MALDONADO, RAÚL ALEJANDRO (Tatu) (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. La comunidad educativa y la asociación cooperadora de la escuela Técnica N°5 Dr. Ramón Carrillo, participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de la Prof. Marcela Báez, docente de esta casa de estudios. Elevamos una oración en su memoria. Frías.

MALDONADO, RAÚL ALEJANDRO (Tatu) (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. "Solo se muere cuando se olvida, y nosotros nunca te vamos a olvidar ,vivirás siempre en nuestros corazones". Roberto Soria, Oscar, Marqueza y Antonella Cadamuro participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido Tatu y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

MALDONADO, RAÚL ALEJANDRO (Tatu) (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Personal de Buloneria Frias, Oscar y Antonella Cadamuro, Nelson Mercado, Victor Tapia, Nelson Paredes y Roberto Soria participan con dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria y acompañan con gran afecto a su esposa Marcela y a sus hijos Augusto e Iriel. Frías.

SARRIAS, MARÍA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Sus hijos Fermin, Rosana, Gricelda, nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Lomitas dto loreto SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787. Cel. 3854386686.

SORIA, ARNALDO AMANCIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Su esposa Yolanda, hijos Graciela, Dora, Roxana, Laurinda, Liliana, h. pol. nietos, bisnietos, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 17 hs. en el cementerio Local. Casa de duelo V. Jimenez. Dpto. R. Hondo, SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.









LLUGDAR JUAN DOMINGO ( q.e.p.d) Falleció el 18/7/17|. Que brille la luz que no tiene fin. Al cumplirse 6 años de su fallecimiento su hijo Bahía; sus hermanos Pucho, Luis, Emilio, Pedro, Carlos, Eduardo, María Arsenia y demás familiares ruegan por el eterno descanso de su alma y elevan oraciones en su memoria. Laprida. Choya.