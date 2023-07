FÚNEBRES | 19 DE JULIO DEL 2023

18/07/2023 - 22:51 Funebres

FALLECIMIENTOS 19/07/2023

Marianela Paz

Alfonso Epifanio Sánchez

Natividad Francisco Gómez

Ana Maria del Valle Acosta

Mario Omar Gómez (Loreto)

Margarita Hermelinda Romero (Loreto)

María Emilia Rosolén

Prudencia Leonor Herrera (Villa Atamisqui)

Elizabeth Callejas de Basbús

Ana Marisel Tula

Miguel Ángel Cisterna

Ana Edelmira Ruiz

María Inés Chávez (La Banda)

Aldo Secundino Sánchez

Blanca Teresa de la Garma de Helman

Rogelia del Valle Pérez

Sergio Daniel Fernández (La Banda)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALDO SECUNDINO SÁNCHEZ

(Q.E.P.D.) Falleció el 17/07/23 .

La familia Pato, participa con mucho pesar de su fallecimiento, rogando al Dios supremo, por el eterno descanso de su alma y les otorgue consuelo a los corazones de sus seres queridos.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALDO SECUNDINO SÁNCHEZ

(Q.E.P.D.) Falleció el 17/07/23 .

El señor secretario de Seguridad de la Provincia, comisario General ® David Marcelo Pato, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva una oración a nuestro Dios por el eterno descanso de su alma y el consuelo de su familia.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALDO SECUNDINO SÁNCHEZ

(Q.E.P.D.) Falleció el 17/07/23 .

El sñor jefe de Policía, comisario General Roger Alberto Coronel, participa con profundo pesar su fallecimiento, rogando a Dios por el eterno descanso de su alma y colme de paz el corazón de sus seres amados.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALDO SECUNDINO SÁNCHEZ

(Q.E.P.D.) Falleció el 17/07/23 .

El señor subjefe de Policía, comisario General Daniel Humberto Loto, participa con profundo dolor de su fallecimiento, acompaña a sus familiares en este momento tan difícil y eleva una oración en su memoria.









PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NATIVIDAD FRANCISCO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23…

Club Atlético Güemes participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del miembro de comisión directiva, Fabián Gómez San Pablo. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BLANCA TERESA DE LA GARMA DE HELMAN (q.e.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|.

La Sra. Intendente de la ciudad capital ingeniera Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

















PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BLANCA TERESA DE LA GARMA DE HELMAN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/7/23 y espera la resurrección.

Juan Bautista Paz, Maria Natalia Soria y sus hijos Javier, Maria del Huerto y Mariano participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía querida gogo y acompañan a sus Hijos Mariano y Maria y a sus respectivas familias en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BLANCA TERESA DE LA GARMA DE HELMAN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/7/23 y espera la resurrección.

Gustavo Mariano Paz, Maria Fernanda Barbesino y sus hijos, Gustavo, Rocio, Joaquin, Agus, y sus nietos Bartolome y Esmeralda participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía Gogo y acompañan a Mariano y Maria y sus respectivas familias en este doloroso trance que les toca vivir.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BLANCA TERESA DE LA GARMA DE HELMAN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/7/23 y espera la resurrección.

Los empleados de Tarjeta Vitta participan su fallecimiento y acompañan a su ex compañero Mariano. Ruegan oraciones en su memoria





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO C/ FOTO

MARÍA EMILIA ROSOLEN

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 18/7/23 y espera la resurrección.

“Madre, abuela, amiga amada.

Tus palabras vivirán en mi alma

Las recordaré cada mañana

Ahora mismo la tristeza quita mi calma

Pero muy dentro mío recuerdo tus abrazos besos y consejos interminables.

Nunca olvidaremos tu risa, nos harás mucha falta en esta vida.”

Te despedimos con profundo dolor y pesar, rogamos tu descanso eterno Madre, abuela querida.

Te despedimos tus hijas Graciela, Adriana, María Luisa, Alejandra Mariela. Nietos Joseluis Sergio Gabriela Juan Mariano Rocio Eva Bruno Sofia

Bisnietos Anasol Guillermina Lautaro Alfonsina Constantino Catalina Mateo.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA EMILIA ROSOLÉN

(q.e.p.d.) Falleció 18/7/23…

Tus hijas Graciela, Adriana, María, Mariela Carabajal, tus hijos políticos Miguel, Renato, Rafael, Alfredo y tus nietos Sergio, Juan, José Luis, Gabriela, Mariano, Roció Evangelina, Bruno y Sofia, tus bisnietos, Lautaro, Alfonsina, Constantino, Catalina, Ana Sol, Renata, Guillermina, Mateo y de más familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por COMPLEJO PARQUE. Olaechea 649 tel 421-9787 cel 3854386686.









PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELIZABETH CALLEJAS DE BASBÚS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/7/23 y espera la resurrección.

Gustavo Basbús, María José Giovanniello y sus hijos Gastón, Adolfo y Augusto y sus familias participan con dolor el fallecimiento de la querida tía.

















PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELIZABETH CALLEJAS DE BASBÚS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/7/23 y espera la resurrección.

Raúl Basbús, Kala Cavagnis y sus hijos Juan Pablo, Yiyo, Cecilia y Luis y sus familias participan con dolor el fallecimiento de la querida tía.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELIZABETH CALLEJAS DE BASBÚS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/7/23 y espera la resurrección.

Ya con su SEÑOR, Su hijo Enrique Jerónimo y su esposa Nilda, sus nietos Ely y Dany con sus cónyuges, participan en éste trance difícil sabiendo que ya está en la Patria Celestial













PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELIZABETH CALLEJAS DE BASBÚS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/7/23 y espera la resurrección.

En la Presencia del SEÑOR, Su hijo Daniel Guillermo y su esposa Sonia, sus nietos Lucía e Iván, participan doloridos pero en Paz por tener la certeza del lugar donde se encuentra





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELIZABETH CALLEJAS DE BASBÚS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/7/23 y espera la resurrección.

En la Casa del Padre Celestial, Su hijo David Antonio con su esposa Beatriz, sus nietos Jamila y Juan Marcos, participan tristes aunque con el gozo de saber que, como hija de DIOS, está ya en Su Presencia.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELIZABETH CALLEJAS DE BASBÚS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/7/23 y espera la resurrección.

En la Casa del Padre Celestial, Su hijo Pablo Fernando con Valeria -su esposa-, Valentina y Marianela- sus nietas-, participan acongojados por la separación momentánea pero teniendo con la seguridad que está gozando de la Paz con Su SEÑOR.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELIZABETH CALLEJAS DE BASBÚS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/7/23 y espera la resurrección.

Rody Segienowicz, Silvia Mulki, sus hijos María Silvia y Daniel; María Cecilia y Luis, participan su paso a la eternidad, de quien transmitió su fe en Cristo con palabras y ejemplo de vida . Sepelio Parque de la Paz 9 hs.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELIZABETH CALLEJAS DE BASBÚS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/7/23 y espera la resurrección.

Su hija Sofía Basbús, su hijo político Carlos Mulki, nietos Sergio y Fernanda, Diego y Cynthia, Fabiana y Juan Lutfi, participan el fallecimiento de su madre y abuela Elizabeth, quien se encuentra en presencia y en los brazos del Señor. Sepelio Parque de la Paz 9 hs.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELIZABETH CALLEJAS DE BASBÚS

(q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.









PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELIZABETH CALLEJAS DE BASBÚS

(q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELIZABETH CALLEJAS DE BASBÚS

(q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|.

Directorio de EDESE SA, participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

























PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GUILLERMO BENJAMÍN OLIVERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/7/23 y espera la resurrección.

Eduardo Monti, su esposa María del Carmen Argañarás y sus hijos Eduardo Jesús y familia, María Emilia (a) y Agustín, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestros queridos amigos Carlitos y Liliana. Elevan oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ANA MARÍA POSTIGO

(Q.E.P.D.) Se durmió el 16/7/23…

Sus hijos Ana, Juan, María, Fernando, Valeria, sus nietas amadas que nunca la olvidarán y que la extrañarán por siempre Vera y Luz. Que brille para ella la luz que no tiene fin.









PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GUILLERMO BENJAMÍN OLIVERA

(q.e.p.d.) Se durmió el 16/7/23…

Federico Lopez Alzogaray y familia participan con profunda tristeza en el fallecimiento del Sr. Guillermo Benjamin Olivera, acompañando a su familia en este difícil momento elevando oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GUILLERMO BENJAMÍN OLIVERA

(q.e.p.d.) Se durmió el 16/7/23…

El fiscal General de la Provincia, Luis Alberto de la Rúa, participa su fallecimiento y eleva una oración en su memoria.

















INVITACIÓN A MISA

MARÍA EDELMIRA BELÁUSTEGUI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/7/22 y espera la resurrección.

Su hijo Sergio Atía, su hija pol. Susana Arias y sus nietos Lourdes, Máximo, Fabricio, Javier y José Augusto, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en la iglesia Catedral al cumplirse un año de su partida al reino celestial. Elevamos oraciones en su querida memoria.





INVITACIÓN A MISA

CÉSAR NAVARRO AZA

(q.e.p.d.) Se durmió el 19/6/23…

Un mes ha pasado de tu partida. Si bien dicen que del pasado no se vive, increíblemente nuestro pasado nos ayuda a seguir en pie, recordarte es sacar un boleto al pasado, viajar por los recuerdos, ese pequeño instante en el cual es imposible contener esa lágrima o ese suspiro que nace desde lo más profundo del alma

Recordarte y agradecer a Dios por los momentos vividos, aquellos que dejo huellas de cariño y amor manifiesto en cada decisión tuya

A un mes de tu partida elevamos oraciones en tu memoria e invitamos a misa el día 19 de julio a las 20 hs en la iglesia catedral basílica

Su esposa Nancy Cáceres, hijos Julio, Leandro, Matías y sus respectivas familias.





INVITACIÓN A MISA

CÉSAR NAVARRO AZA

(q.e.p.d.) Se durmió el 19/6/23…

Hoy se cumple un mes marcado de tu ausencia, pero aún sigues aquí, cada instante de la vida nos lleva a recordarte. Que decirte... Mía pregunta por vos cada día, espera verte, te extraña tanto... Y como no habría de hacerlo? Si tanto amor le diste, tanto la consentiste. Si la escucharás cantar tu "amor divino" que tanto solías escuchar... Sé que una sonrisa se dibujaría en tu rostro y una risa con tinte de emoción invadiría tu ser

Hoy hace un mes que te has mudado eternamente a nuestros corazones, desde donde te recordamos con infinita gratitud por el gran padre, abuelo y suegro que fuiste

Hoy como cada día oramos a Dios por tu alma, deseamos que nuestro amado padre celestial te conceda el descanso y la gloria eterna. Hasta nuestro reencuentro querido pá, querido tata, querido Cé.

Su hijo Matías, sus nietos Mía y Martiniano, su nuera Noelia.





Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ACOSTA, ANA MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Tu compañero Claudio, tu hija Daniela, nietos, hermanos y sobrinos demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11hs en el cementerio Los Romanos. Caruso Compañía de Seguros. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ANTONIZ, RAÚL ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. Su tía Valle Lami Polti de Acuña, primos Marcelo, José, Juan José, Roberto, Miguel y Javier con sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento del querido Unchi, acompañando a toda su familia en la irreparable pérdida sufrida. Se ruegan oraciones en su memoria.

AUAD VDA. DE PINTO, MARTA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/23|. Teresita Carrizo de Auad. Sus primos, Claudia, Alejandra, Marcela, Fernanda, Andrea y Jorge participan con profundo dolor su partida al Reino de Dios. Acompañan en su dolor a sus hijos y hermanos.

AZAR MONICCI, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Su prima Miriam Abdala, José Peretín y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

AZAR MONICCI, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Su tía Lucía Azar, Carlos Pinetta y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

AZAR MONICCI, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Zulema Arce participa su fallecimiento y acompaña a su madre Evelina en este momento de gran dolor. Eleva oraciones a su memoria.

BENDEZU VARGAS, PEDRO CESAR (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Los jugadores, técnicos, allegados y amigos de Saravah FC con sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran técnico, acompañan a sus hijos y ruegan oraciones en su memoria.

CALLEJAS DE BASBÚS, ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Sus hijos Sofía, Enrique, Daniel, David, Pablo, sus hijos políticos Carlitos, Nilda, Sonia, Beatriz, Valeria, sus nietos, bisnietos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento y esperanza. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

CALLEJAS DE BASBÚS, ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Pedro José Basbus y familia participen del fallecimiento de la querida tía Elizabeth y acompañan a sus hijos y nietos en estos momentos

CALLEJAS DE BASBÚS, ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Lic. Ricardo J. Dalale y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CALLEJAS DE BASBÚS, ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Dr. Osvaldo Palau y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CALLEJAS DE BASBÚS, ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Directivos y personal de SENNA AUTOMOTORES SA.,TOYOTA, participan con profundo dolor su fallecimiento.

CALLEJAS DE BASBÚS, ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Yo soy la Resurrección y la Vida. (La Biblia) Irma Ise de Velarde y familia participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en la tristeza de la despedida.

CALLEJAS DE BASBÚS, ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. "Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia." (Filipenses 1:21). Lelia Abdulajad y su hija Alizar, Jorge Abdulajad y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Tía y acompañan a su amada familia en tan difícil momento.

CALLEJAS DE BASBÚS, ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Este es mi consuelo en medio del dolor, que tu Promesa me dá Vida. Salmo 119;50. Ester, Moni, Abraham, Miguel, Oscar Cejas y flias. acompañan a sus hijos y nietos, en este momento especial. Dios consuele y conforte el corazón de cada uno de ellos.

CALLEJAS DE BASBÚS, ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. "Bienaventurados los de limpio corazón; porque ellos verán a Dios" Mateo 5: 38. Fernando Mulki, su esposa Claudia Vazquez e hijos participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares orando por consuelo, paz y fortaleza.

CALLEJAS DE BASBÚS, ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Juan Carlos Brizuela y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CALLEJAS DE BASBÚS, ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Pedro L. Mulki y Bety Cisneros y sus hijos Gabriela, Gustavo y Zulema participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su prima Sofía y acompañan en este doloroso momento.

CALLEJAS DE BASBUS, ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Ángel Domingo Cuba, Laura Saad e hijos Domingo Gabriel, Ma. Laura e Ignacio Jorge participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento.

CASTILLO FERNÁNDEZ, ALEJANDRO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/23|. La comunidad educativa de la Escuela Técnica Nº 1 participan el fallecimiento de nuestro exalumno acompañamos a su familia y rogamos oraciones en su memoria.

CISTERNA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Su esposa Miriam Magdalena Arias, sus hijos Roberto, Mario, Gisella, Sebastián, sus nietos Bauti, Emma, Jazmín, Ámbar, Ángeles y Leonel, sus hermanos Juan y Ana María y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cob Caruso Cia Arg. de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385- 5357628.

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Sus hijos Mariano y María Helman, sus hijos políticos Mariana Lugones y Nestor Martínez y su nietos Juan Carlos, Candelaria, Camila, Mariano y Augusto participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Su prima Zulema Elisa Ábalos Gorostiaga y sus sobrinos Rafaela y Matías Calabrese participan con pesar el fallecimiento de su querida prima Gogó y elevan oraciones en su memoria.

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Su prima hermana Dora Martilotti, Ramón Demasi, hijos Félix, Agustín, Monchi y Rafael participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Mariano y Maria en este triste y doloroso trance.

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Sus primos hermanos: Tulio, Bimbo, Mónica, Clarita y Dorita Martilotti Ábalos y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Malena Arce, Minola Arce y Jorge Castro, Manuel y Álvaro Arce y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida y entrañable Gogó y acompañan con mucho cariño a sus hijos. Elevan oraciones a su memoria.

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Luis y Pablo Pericás, Dolores y Lourdes Lotero participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Gogó, acompañan con cariño a sus hijos y ruegan oraciones a su memoria.

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Minola Arce y Jorge Castro, sus hijos Florencia, Magdalena, Gonzalo, Andrea Álvaro, Lucía, Ignacio participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Gogó, acompañan con cariño a sus hijos y ruegan oraciones a su memoria.

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Edmundo Lescano, Silvia Gomez Paz y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia.

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. María Mercedes de la Rúa participa con tristeza su fallecimiento y acompaña a su familia con mucho cariño.

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Tus primos hermanos, María Elena, Carlos Alberto, Rubén Ábalos Aliaga y sus respectivas familias participan con profundo dolor la partida de su querida prima Gogó, acompañan a su familia y piden oraciones en su memoria.

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Marcelo A. Espeche y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Neli Nebro, Gabi, Romi y Aldito con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Juan Cruz Argibay y Romina Pereyra de Argibay participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Gogó.

Acompañan a toda la familia en este momento de profundo dolor.

GÓMEZ, MARIO GERVACIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Sus hijos Nilda, Gladys, Norma, Mario, Alejandra, sus hermanos Cecilia, Francisco, sus nietos, Bisnietos, sobrinos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

GÓMEZ, NATIVIDAD FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Su esposa Blanca , sus hijos Nilda, Karina y Fabian, hijos Pol, nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. Hamburgo Compañía de Seguros. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GÓMEZ, NATIVIDAD FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Los compañeros de la Oficina Jurídica de AFIP Santiago del Estero, acompañan con afecto a su hijo Fabian y familia en este difícil momento .

GÓMEZ, NATIVIDAD FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Verónica, Eliana, Susana, Vanina, Vanesa, Lauren, Eugenia A., Eugenia B., Silvia, Alejandra, Fabiana y Anita acompañan a su querida amiga Karina y familia en este triste momento. Que Dios les dé cristiana resignacion y brille para el la luz que no tienefin. Q.e.p.d.

GÓMEZ, NATIVIDAD FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Felicitas Scaraffia, Néstor Sigotto y sus hijos participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su nombre.

GÓMEZ, NATIVIDAD FRANCISCO (PACO) (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Su ahijada Anita Barrere, Pocha y Susi Guillín y familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, NATIVIDAD FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Daniel Carabajal y familiares participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de sus amigos Lalo y Karina. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, NATIVIDAD FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Participan su fallecimiento Patricia Nabac y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

LEMOS, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/23|. Pedro L. Mulki y Bety Cisneros participan con profundo dolor el fallecimiento de su sobrina y acompañan a sus hijos en estos dificiles momentos.

LEMOS, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/23|. Gabriela, Gustavo y Zulma Mulki con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Sus primos Guillermo, Horacio y Marijosé y Morocha Mercado y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Cr. Luis Ricardo Marhe , Luisa Elena Santillan ,sus hijos Ricardo,Cecilia,Virginia y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. María Lucrecia de la Cruz de Yocca y sus hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de Carlos y José Luis. Ruegan pronto Consuelo a sus familias, y elevan Oraciones por su alma.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Aldo Ledesma, su esposa e hijos participan y acompañan al Dr. Carlos Olivera y Familia ante la irreparable pérdida de su Hermano Guillermo. Ruegan una pronta resignación y elevan oraciones en su memoria.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. El Centro Amigos del Ciego acompaña a su asesor doctor Carlos Olivera en este doloroso momento. Ruega al Señor por el descanso en paz de su hemano Guillermo y por la resignacion de toda su familia.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Francisco E. Cerro, Maria Mercedes Clusella; sus hijos Francisco y Antonela, Sebastian, Maria Magdalena, Delfina María y sus nietos Francisco y Olivia. Participan su fallecimiento. Acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Vicente Lo Bruno, su esposa Matilde Herrera, sus hijos Fernando, Pablo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. María Argentina, Carlos Bernardo, Marta Angélica y María Eugenia Weyenbergh participan con dolor su fallecimiento y acompañan a todos sus familiares en estos difíciles momentos.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Lita Berdaguer y familia Mansilla Berdaguer participan con pesar su fallecimiento.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Adolfo Guzmán y flia, participan con mucho dolor su fallecimiento y acompaña a toda la familia Olivera en estos momentos de mucha tristeza. Rogando por su eterno descanso.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Nené Sosa y Victorio Pianezzola,sus hijos Carlos, Nicolás y Josefina participan su fallecimiento con dolor y acompañan a sus amigos Carlitos y Liliana y demnás familiares. Se ruegan oraciones en su memoria.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Irene y Carlos Cheein participan su fallecimiento y acompañan a su amigo Carlos Olivera en este triste momento . Que en paz descanse su alma

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Freddy Baldiviezo, Analía Ibarra y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan a su familia.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Marcelo Rafael Larguía acompaña en estos momentos de dolor a su amigo Negrito y su familia por la pérdida de su hermano. Se ruega una oración en su memoria.

OVEJERO, MARÍA MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Sus hijos Ezequiel y Matías, Raúl y Alicia Valladares y sus respectivas familias, acompañan en este momento de pesar a su amiga Marta, su hijo político José, su nietos José y a Mirta y Mayca. Elevan oraciones por su eterno descanso.

OVEJERO, MARÍA MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Sus vecinos y amigos Marilin Carranza, Gustavo, María Laura y Francisquito acompañan a sus hijos Marta. Mirta y Mayca por la pérdida de la querida Mangocha. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, DORA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Directorio del ERSAC y compañeros de trabajo de su hija Vanessa Paz, participan su fallecimiento y acompañan con profundo dolor a toda su familia. Elevamos oraciones en su memoria.

PAZ, DORA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Juan Roitman y familia acompañan a su hija Vanesa en su dolor y ruegan una oracion en su memoria.

PAZ FRIAZ, SIRIACA (Cira) (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Autoridades, personal docente, Nodocente y estudiantes de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNSE participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del nodocente, Ariel Paz, y acompañan a su familia en este difícil momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

PAZ FRIAZ, SIRIACA (Cira) (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Los y las nodocentes de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias lamentan su fallecimiento y acompañan a su compañero Ariel y demás familiares en el dolor rogando por su eterno descanso en el Señor.

PAZ FRIAZ, SIRIACA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Acompañamos con profundo dolor a nuestra compañera Silvina Paz Frías por el fallecimiento de su mamá Sira. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Analia, Anita, Mercedes, Juan, José, Silvina, Morena, Paola y Johan.





PAZ FRIAZ, SIRIACA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Dios de misericordia y amor ponemos en tus manos amorosas a tu hija Sira Paz Frías y acompañamos a nuestra amiga Silvina Paz Frías en la pérdida de su madre. Analia Diaz y flia.

PAZ FRIAZ, SIRIACA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. El rector Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan del fallecimiento de la Sra Paz Frías, Siriaca y acompañan en el dolor a su hijo Tec. Ariel Paz, integrante de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias como así también a familiares y afectos.

PAZ FRIAZ, SIRIACA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Sus consuegros Andrés Dichiara y Teresa Elli y sus hijos y nietos participan el fallecimiento de Cira y acompañan con afecto a su familia, en especial a nuestra querida Silvina."Que Dios le dé el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin".

PAZ, MARIANELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Sus padres Inés y Roque, sus hijos Alexio, Geremias, Moli, sus hermanos Seba, Damian, Anahi, tios y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en Cementerio de San Antonio Dto Banda Cob. Norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL.4219787.

PÉREZ, ROGELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Su esposo Carlos, hijos Mariana, Carlos, Mario, Florencia, Santiago, Candida, Ayelen, Adriana, h. pol. nietos y demás familiares part.- su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cem. La Piedad. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

POSTIGO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Participan su fallecimiento, Marcela Garbi, Lili Ponce Faila, Luki Kalalo, Moni Coronel, Mirta Barrionuevo, Angie Juarez Silvetti y Patricia Nabac y acompañan a su amiga Valeria en estos momentos de tanto dolor porla pérdida de su suegra. Ruegan oraciones en su memoria.

POSTIGO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Luis López y Gloria Cárdenas y sus familiares participan con sumo pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos en tan dolorosa circunstancia.

POSTIGO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Haydee J. de Dalale, sus hijos Monica Dalale y Osvaldo Dalale, participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este triste momento de dolor.

RODRÍGUEZ, CRISTINA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Personal y directivos de Express Telecomunicaciones participan con dolor el fallecimiento de la hermana de nuestro compañero Maximiliano Rodríguez y acompaña a toda su familia en este difícil momento. "Qué brille para ella la luz que no tiene fin".

ROSOLÉN, MARÍA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/23|. Madre , que Dios te tenga en su Gloria, nosotros te tendremos siempre en nuestros corazones. Sus hijos Maria Luisa Carabajal, Rafael Mitre Muñoz y nietas Rocio Belén y Evangelina.

ROSOLÉN, MARÍA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|.Se fue una mujer tan bella por dentro y or fuera, un alma sin maldad, risueña, amable. Dejara a todos una huella inolvidable. Hasta siempre tía querida te ame y te amare como sé que me amaste a mí. Descansa en paz. Su sobrina Patricia Ramírez Rosolen y familia Sus retos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

ROSOLÉN, MARÍA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/23|. Miguel Ángel Carpio, Norma Azucena Ávila y sus hijos Miguel Ángel. Mónica Patricia y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su nuera Graciela Carabajal y demás familiares en este momento de dolor. Se ruegan oraciones en su memoria.

ROSOLÉN, MARÍA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/23|. Coco Nediani, Adriana Nediani de Álvarez y flia. participan con gran pesar el fallecimiento de la mamá de su cuñada Alejandra. Rogando pronta resignación a su familia.

ROSOLÉN, MARÍA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/23|. Walter Mitre Muñoz, Sandra Bravo y sus hijos, Florencia, Constantino, Josefina, y su nieto Bautista participan con dolor del fallecimiento de Maria Emilia Rosolén de Carabajal, y ruegan oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

ROSOLÉN, MARÍA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/23|. Descansa ya en paz y goza con la presencia del Señor. Silvia Mitre Muñoz de Arce Gustavo Arce y sus hijos Benjamin, Juan, Abril y Felícitas acompañan a María Luisa, Rafael, Roció y Evangelina en la pérdida de su mamá y abuela!! Elevamos oraciones en su memoria.

RUIZ, ANA EDELMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Su esposo Jose Alberto Gonzalez sus hijos Daniel y Yudith Gonzalez h. politicos Alejandra y Victor sus nietos Valentino, Joaquín, Augusto, y demas familiares sus restos seran inumados hoy 16 horas en el cementerio la piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

SÁNCHEZ, ALDO SECUNDINO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Su esposa Zulema Ruiz ,tus hijos Aldo , Jesus, Irma, Zulema y Laura, hijos pol, nietos, bisnietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados ayer en el cementerio Parque de la Paz . EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SÁNCHEZ, ALFONSO EPIFANIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Su hermano Mario Sánchez, hna. polit. Yolanda Vega, sobrinos: Samuel, Ana, Daniela, Pablo, Raúl y Marcos, sobrinos Pol. Paola, Sergio, Alejandro, Berenice y Débora y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de P.de San Antonio, Zanjón, EMPRESA SANTIAGO

TREJO RAMÍREZ, RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/23|. Empleados de la Secretaría Electoral Nacional participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestro compañero Ramón Enrique Trejo, acompañando a su familia en este triste momento. Rogando una oracion en su memoria.

TULA, ANA MARISEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Sus padres Carlos Orlando Tula, Marta Noemi Torres, sus hermanos Exequiel, Veronica Tula, hermanos políticos Graciela Rodriguez, Hernan Gallardo, sobrinos Devora, Benjamín, Tadeo, Geremias y de más familiares Sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Piedad

Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 Tef 421-9787 CEL 3854386686.

VIDELA, JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/23|. La comunidad educativa de la Escuela Técnica Nº1 participa el fallecimiento de la Sra. madre de nuestra colega Emilse y de la exdocente Magui. Rogamos oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

DIAMBRA DE VENTURINI, LUISA OMERINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/15|. Mami a ocho años de tu partida y el dolor de no tenerte es inevitable. Te extrañamos, pero estás presente en cada momento de nuestras vidas, como un ejemplo de persona y por el amor infinito hacia nosotros. Tu hija Lucía Venturini de Frola, hijo pol. Héctor Frola, tus nietos Daniel, Lucrecia y Romina y tus bisnietos Erick, Maxi y Augusto, te recordaremos y oraremos por ti en la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Catedral Basílica para rogar por tu eterno descanso.

MILANO, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/03|. Sus hijos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Catedral Basílica, al recordarse veinte años de su partida. Elevamos oraciones en su querida memoria.





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

LOCCISANO, DOMINGO (COMISARIO MAYOR) (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá, aunque muera, todo el que vive y cree en mí no morirá jamás". Su esposa Lucía del Pilar, sus hijos Mariana y Alberto, su hijo pol. Russ Walker, sus nietos Lucía, Magalí y José Loccisano., Dr. Patrick Walker y Analía Walker, bisnieto Valentino Grammatico, sus nietos pol. Guido Grammatico y Matías Castro. Su hermana Eval Luz More, su ahijada Viviana More y familia invitan al responso a relizarse el día jueves 20 a las 15 hs. en el cementerio Parque de la Paz.





Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

CHÁVEZ, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Su padre Roger, sus hermanos Roger, Augusto, tios, primos flia chavez, tios, primos flia Lizarde y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 16hs en Cementerio la misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL.4219787.

FERNÁNDEZ, SERGIO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Su esposa Cristina Jiménez, sus hijos Alexandro, Yesica, hermanos Luis, Aníbal, Marcelo, Pichón, Horacio, Pelusa, sobrinos, cuñados y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.00 hs en el Cementerio Aires del Pinar Cob. Hamburgo Cia de Seguros SA. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS - La Plata 162 - tel.4219787 - cel 3854386686.

VILLALBA, EDUARDO REYNALDO (NENE) (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Su vecino Augusto Angella, Gabriel Angella y familia participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Ruegan oraciones en su memoria. La Banda.





Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

AVALLE DE SZYRKO, ALICIA A. (q.e.p.d.) Falleció wn Cdba. el 17/7/23|. Nancy, Ariel y José Guardo, con sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a Facundo, Julieta, Maribel y Sebastián, y a don Eugenio y a la familia Szyrko. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GALLARDO, GLADYS BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció 18/07/23|. Su madre Teodomira, su hija Graciela, nietos, Fransisco, Joaquín y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Fernández. Ruegan una oración en su memoria. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GÓMEZ, MARIO OMAR (q.e.p.d.) Falleció 17/7/23|. Sus hijos Raul, Lorena, David, Mario, Manuel, Wilson, Lorenzo, Eduardo, Claudio, Maria, Jorge h. politicos nietos bisnietos y demas fasmiliares sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey Loreto Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 teL 4219787.

HERRERA, PRUDENCIA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Sus hnos Angelina Herrera su cuñada Azucena Coronel sobrinos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Villa Atamsqui SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ROMERO, MARGARITA HERMELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Su esposo Fernando sus hijos Marisa, Maria, Fernanda, Sergio y Daniela h. politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 14 horas en el cementerio el Descanso SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

ROMERO, MARGARITA HERMELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Su esposo Fernando sus hijos Marisa, Maria, Fernanda, Sergio y Daniela h. politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 14 horas en el cementerio el Descanso SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

ROMERO, MARGARITA HERMELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. "Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi, aunque esté muerto, vivirá." La comunidad Educativa de la escuela N' 427 Carlos María Pérez Lobo que tiene como Anexo el Jardín de infantes N' 191 acompaña a la seño Fernanda Pintos en este momento doloroso por el fallecimiento de su mamá. Pedimos oración en su memoria.

ROMERO, MARGARITA HERMELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Juan Oliverio, su esposa Lucía Westberg, sus hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su hermana política Fernanda pedimos a nuestro padre creador la reciba a Margarita en sus brazos y brille para ella la luz que no tiene fin, y cristiana resignación a su familia.

ROMERO, MARGARITA HERMELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Con la certeza que Dios nos espera al final del camino te despedimos. Jota, Dorys, Julio y Jalil Jozami participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan cristiana resignación a su familia.