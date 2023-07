FÚNEBRES | 20 DE JULIO DEL 2023

19/07/2023 - 22:04 Funebres

FALLECIMIENTOS

Mario Cayetano Godoy (Forres)

Mario Pablo Delgado (Silla Silipica)

Ramón Elpidio Mansilla

César Osvaldo Valdivia

Mercedes Calderón de Brito (Termas)

Jesús Miguel Ciupidro (Bs. As.)

Irma Prisilda Gerez

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DRA. MYRNA JUÁREZ REUTER

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor a los 62 años el 18/7/23 y espera la resurrección.

Amada esposa, madre y abuela. Excelente médica que dedicó su vida a la atención y cuidado de la gente en Monte Quemado.

Su sonrisa, su simpatía y amor en todo lo que hacía permanecerá siempre en los corazones de su familia, sus pacientes y todos los que la conocieron.

Mamita por siempre serás nuestro ángel de la guarda e iluminarás nuestras vidas.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dra. MIRNA JUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/7/23 y espera la resurrección

Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de Santiago del Estero, participa el fallecimiento de la esposa y madre de sus colegas Dr. Héctor Ramón Gutiérrez y Dra. Erika Constanza Gutiérrez Juárez y eleva oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dra. MIRNA JUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/7/23 y espera la resurrección

La junta de gobierno del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de Santiago del Estero, participa el fallecimiento de la esposa y madre de sus colegas, Dr. Héctor Ramón Gutiérrez y Dra. Erika Constanza Gutiérrez Juárez, da sus condolencias a la familia y eleva oraciones en su memoria.





















PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ADELA ANA MICHEMBERG

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Buenos Aires el 13/7/23 y espera la resurrección.

Ricardo Kunst y sus hijos Salomé, Matías y Jaime, sus hijos políticos David Ramírez, Guadalupe Costas, sus nietos Pedro Kunst, Ignacio Ramírez y Santiago Ramírez participan su fallecimiento e invitan a la misa que se realizará el día 23/7 a las 20hs en la parroquia Santa Rita.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

GUILLERMO BENJAMÍN OLIVERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/7/23 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Pvcia. Dr. Carlos Silva Neder participa su fallecimiento.









PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ELIZABETH CALLEJAS DE BASBÚS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/7/23 y espera la resurrección.

El vicegoberador de la Pvcia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA EMILIA ROSOLEN

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 18/7/23 y espera la resurrección.

"Mami querida, pensé que faltaba mucho para este día. Solo me queda agradecerte por todo en esta vida y desear que estés ya con mi papi y tus seres queridos.

Aquí quedamos la gran familia que formaste, hasta que nos volvamos a ver.

Que brille para vos la luz que no tiene fin.

Tu hija MariaAlejandra CarabajalRosolén, tu yerno Alfredo Nediani ,tus nietos Bruno y Sofía.





INVITACIÓN A MISA

CÉSAR ALBERTO JIMÉNEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/7/2021 y espera la resurrección.

Al cumplirse dos años de su fallecimiento, sus hijos, sus hermanos y toda su familia invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20 hs. en Catedral Basílica para rogar por su descanso en el Señor.





RECORDATORIO

ALIAGA MATILDE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección.

El derrotero de su vida fue siempre desafíos a vencer y eso despertó en mi un sentimiento de admiración: solidaria, ayudó siempre, muy amiga, deposito en mi su confianza!. Dueña de una fortaleza increíble que la ayudó en la lucha por su frágil salud. Viviré eternamente agradecida: en cada alegría está presente porque gracias a su obra, a su gesto de “ Amiga”. Matilde querida descansa en paz. Norma Galván.





INVITACIÓN A MISA

MARÍA DEL ROSARIO QUIÑONES (Charo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Rosario el 20/7/22 y espera la resurrección.

Sus hijos Lorena, Clara, Belén, Claudio y Gabriel y sus respectivas familias, sus hermanos Juan Carlos, Manolo, Cristina y Castel con sus respectivas familias y sus queridos sobrinos, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en Catedral Basílica al cumplirse un año de su partida al reino del Señor.













RECORDATORIO

Arq. JUAN CARLOS FIGUEROA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/7/20 y espera la resurrección.

¡¡TE AMAMOS!!

Tu esposa, hijos y nietos.





INVITACION A MISA

ELVA AÍDA DÍAZ DE SILVA

(q,e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/6/23 y espera la resurrección.

Fuiste tan bondadosa, pura, esposa fiel, madre excelente que aunque haya fallecido la vida para ti no se apaga, se que trascenderás y volverás a nacer en uno de esos árboles que guardan agua en sus hojas y viven más años que los humanos. Tu esposo Donato Silva, tus hijos Martín y Gonzalo, tus nietos Emanuel, Lucas y Samuel invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol con motivo de cumplirse un mes de su partida al Reino del Señor.

Sepelios Participaciones

CAPITAL

----------------------------------------





ANTONIZ, RAÚL ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/23|. María A. Bravo Zamora de Espeche, sus hijos Raúl, Gustavo, José y sus respectivas flias. participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan grande dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

AZAR MONICCI, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Susana Barey y Analía Maldonado acompañan a su querida amiga Marcela y a toda su familia en tan doloroso momento. Rogando por una pronta resignación. Ruegan oraciones en su querida memoria.

AZAR MONICCI, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Pedro Ugozzoli, su esposa Edy Terribile, sus hijos Pedro, Gabi y Lourdes participan con profundo dolor su partida a la Casa del Señor. Ruegan por su eterno descanso y acompañan con la oración a su querida madre y a su hermana Marcela.

AZAR MONICCI, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Domingo Juan (Toti) y familia participan con profunda pena su fallecimiento y acompañan y abrazan con sincera solidaridad a su madre Evelina; a sus hermanos Amado y Marcela; y a su hijo Juan Cruz.

CALLEJAS DE BASBUS, ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. "En la Casa de mi Padre muchas moradas hay voy pues a preparar lugar para vosotros". Miguel Russo, su esposa Lucrecia Mulki e hijos lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor.





CALLEJAS DE BASBUS, ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Ing Carlos Cheein participa su fallecimiento y acompaña a su hijo Daniel en este momento de congoja.

CALLEJAS DE BASBÚS, ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el18/7/23|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Chini Habra Fernández participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su flia en este momento de dolor.

CALLEJAS DE BASBUS, ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Familias de Ruth, Roberto y Carlos Groppa participan con profundo pesar su fallec imiento destacando nuestra valorización y aprecio a su persona, y acompañando a su familia en estos momentos de triste despedia.

CALLEJAS DE BASBUS, ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Daniel y Graciela Lobo y sus hijos Josefina, Valentina y Emiliano Herrera y Luciano Lobo. Acompañan en estos momentos de dolor a nuestro queridos amigos: Sofía, Enrique, Daniel, David y Pablo.

CALLEJAS DE BASBÚS, ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Dale el descanso eterno. Alfredo Ysla participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en este difícil momento. Choya.





CISTERNA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Ricardo Maldonado y su esposa María Martha Yocca, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a su familia. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

CISTERNA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Livio Alfredo Yocca y Martha Rodríguez de Yocca participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a la familia. Piden por el eterno descanso de su alma y elevan una oración en su memoria.

CISTERNA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Sus compañeros de trabajo de Corralón Don Alfredo y Hotel Centro participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Miriam y a sus hijos y familiares en este momento de profunda tristeza. Rogamos por su eterno descanso y elevamos oraciones en su memoria.

CIUPIDRO, JESÚS MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 19/07/23|. Su hija María Celeste, su hijo político José Darío Brescia Moreno, sus nietos Agustina, Tomás y Julieta y su consuegra Chita Moreno, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a familiares, pidiéndole a Dios consuelo, paz y fortaleza. Se ruega oraciones en su memoria.

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Sus primos: Agüero-Areal, Oscar, Herbert, Ana, Luis, María Pía, Néstor, María Susana y sus respectivas familias acompañan a sus hijos Mariano y María y demás familaires en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Carlos Ducca, María Beatriz Viaña y sus hijos Alejo, Javier, Nicolás, Mercedes y Martín lamentan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia. Elevan oraciones por su eterno descanso.





DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Viviana Pinto y sus hijos Ignacio, Joaquin, Hernán y Magdalena de Arzuaga con sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos con el cariño de siempre, en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Cecilia López Pasquali de Balmaceda con sus hijos Matías, Leandro y Federico Balmaceda con sus respectivas familias acompañan a Mariano y María en estos momentos de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Descansa en paz querida Gogó. Abrazamos a tus hijos y nietos con todo cariño. Titi, Luis César , hijos y nietas.

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Norah Agüero de Rizo Patrón y flia Carmen Agüero de Manzur y flia, María Cristina Agüero Echegaray y flia. Acompañan en su dolor a su hijo Mariano y María con sus respectivas flia. Elevan oraciones en su memoria.

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Maria Elisa Paz de Espeche , Luis Manuel Espeche y sus hijos José Luis, Nani, lucia, Juan Manuel y sus respectivas familia participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida tía Gogo acompañamos a sus hijos Mariano y María y sus familias en tan doloroso momento. Ruegan oraciónes en su memoria,

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Juan Roitman, su esposa Norma Mazzuchini e hijos participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oracion en su memoria.

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Guillermo Tarchini, Lidia Mayuli de Tarchini y familia participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan a María y Mariano y sus respectivas familias en este doloroso trance y brille para ella la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su memoria.

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. María A. Bravo Zamora de Espeche, sus hijos Raúl, Gustavo, José y sus respectivas flias. participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan grande dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Augusto Yocca participa con profundo dolor de su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. María Cecilia Medrano, sus hijos y sus respectivas familias lamentan el fallecimiento de Gogó, acompañan en el dolor a sus hijos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Las amigas de su hija política Mariana Lugones y de su hijo Mariano Helman: Marce, Abi, Majo, Su, Vir, Mer, Angie, Belén, Flo y sus respectivas familias, los acompañan con profundo dolor por el fallecimiento de su mamá.

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Agustín Pedro Rimini Olmedo y Maria Isabel Carol Posse, sus hijos Agustín y Dolores, Mariano y Anita, Maria y Ricardo, Justiniano, Pedro Ignacio, Inés y Facundo y Florencia, nietos y bisnietos, acompañan a toda la familia y ruegan por el descanso eterno de la querida Gogó.

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Claudia Andrea Lucio Falcione y sus hijos elevan oraciones por el consuelo de Mariano y por el descanso del alma de su mamita que ya está en el cielo.

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Ana María Agüero de Parra, sus hijos Fernanda y Fabián Díaz Bulacio, Anita y Roberto Merino, Martín y Fernanda Cantos participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Gogó y acompañan a Mariano y María y sus respectivas flias en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Autoridades del Tribunal de Cuentas la Provincia: Dr. Martín Díaz Achaval, CPN. Alfredo Osvaldo Juri, CPN. Ricardo Lino Rubio participan el fallecimiento de la sra. madre, del Dr. Mariano Helman. Ruegan oraciones en su memoria.

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Ana Alzogaray y su esposa Chicho Santillán e hijos Javier, Cecilia y Alicia Santillán Alzogaray participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento.

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Héctor y Marti Campitelli y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Gogó y acompañan a sus hijos y familia en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Eduardo Boucard, Bianca Migliorini, sus hijos Romina, Maria Florencia y Francisco, Agustina con sus respectivas familias acompañan en estos momentos de dolor a sus hijos con inmenso cariño y despiden con hermosos recuerdos a la querida Gogó.

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano y sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Gogó y acompañan con mucho cariño a Mariano, María, nietos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Raúl Ábalos Gorostiaga, su señora Diana Lía Dhers, sus hijos Raúl Fernando, Lucila y Gonzalo participan con profundo dolor el fallecimiento de su prima y su entrañable amiga. Ruegan una oración en su memoria.

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Santiago Olmedo, María Luisa Leiva de Olmedo y sus hijos Santiago y Alicia Díaz Fernández, María Luisa y Juan Carlos Alcorta, Ignacio, Nicolás e Isabel Meneghini y Eugenia y Fernando Bravo de Zamora participan con dolor el fallecimiento de su muy querida amiga Gogó, madrina de Nico. Acompañan con todo cariño a Mariano y María y sus familias, y ruegan oraciones a su memoria.

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Guillermo Eduardo, Jorge R. y Alicia Helman piden al Señor que le conceda las alegrías eternas y una cristina resignación a su familia.

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Lic. Mercedes Verónica Helman participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus tíos Mariano y María con sus respectivas familias.

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Dr. Ernesto Traine y Auria Emilia Silva de Traine participan con pesar su fallecimiento y ruegan resignación a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Raúl Diehl, Susana Lugones y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Pimpy Petros, Chachi Munar y familia acompañan con dolor y cariño a toda la familia.

GEREZ, IRMA PRISILDA (q.e.p.d.) Falleció 19/7/23|. Su hija, Elizabeth, sus nietas Eliana, Cecilia, Carolina y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Jardín. Ruegan una oración en su memoria. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GEREZ, IRMA PRISILDA (q.e.p.d.) Falleció 19/7/231|. " El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente". Salmos 91:1. Su hija Ely y tu yerno Orlando.

GEREZ, IRMA PRISILDA (q.e.p.d.) Falleció 19/7/23|. "He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fé", 2 Timoteo 4:7. Su hermana Ruth.

GEREZ, IRMA PRISILDA (q.e.p.d.) Falleció 19/7/23|. " Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mí vida, y en la casa de Jehová morare por largos días", Salmo 23:6. Sus nietas Eliana, Cecilia y Carolina.

GEREZ, IRMA PRISILDA (q.e.p.d.) Falleció 19/7/23|. "Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, o que muramos, del somos." Romanos 14:8. Su sobrina Silvina A. Gerez y su esposo Carlos R. Corregidor, e hijos Micael y Sofia Corregidor participan del fallecimiento de la tía Irma.

GEREZ, IRMA PRISILDA (q.e.p.d.) Falleció 19/7/23|. "Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios" Mateo 5:8. Su cuñada M. Blanca Ibarra de Gerez participa su fallecimiento.

MANSILLA, RAMÓN ELPIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/23|. Sus hijos Juan, César, Eliana Mansilla h/ políticos Patricia , Verónica, Adrián nietos bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio el Zanjón. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS .LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Su primo hermano Prof. Guillermo Mercado y familia, participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañan a sus hermanos Carlos, José Luis e Ignacio y familias en este momento de dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

OLIVERA, GUILLERMO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Ana Alzogaray y su esposa Chicho Santillán e hijos Javier, Cecilia y Alicia Santillán Alzogaray participan su fallecimiento y acompañan a su familia.

OVEJERO, MARÍA MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. La Comisión Directiva y Comunidad Educativa del Instituto Cultural Anglo Argentino y Big Ben School participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Mayca y a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

OVEJERO, MARÍA MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Julio Cinquegrani y familia acompañan a sus hijas Marta, Mirta y María del Carmen y sus respectivas familias. Elevan oraciones por su eterno descanso.

PÉREZ, ROGELIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Sus primos José Luis Balteiro y María Silvia Contreras, sus hijos José Luis, Carlos y flia y Daniel y flia participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposo Carli, sus hijos y nietos y demás familiares Ruegan una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ, CRISTINA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Cristi: fuiste una vecina solidaria, generosa, tu partida nos entristeció. Pini: amigo incondicional, Lili, fortaleza en estos momentos de dolor ante irreparable pérdida. Quique Tarchini y familia.

ROSOLÉN, MARÍA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/23|. Elba Inés Araujo y familia participan del fallecimiento de la mamá de su querida amiga Adriana y acompañan, a toda la familia, con oración por el alivio espiritual.

ROSOLÉN, MARÍA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/23|. Luis Suárez y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus amigos Adriana y familia ante la dolorosa pérdida .

ROSOLÉN, MARÍA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/23|. Las autoridades de la Cámara Civil y Comercial de 1 Nominacion, Dres. María Alejandra Soria Vildosola, Pablo Santiago Sirena, Carlos Dante Mayuli, Rosa Cecilia Ausar de Pena y sus compañeros de trabajo, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de María Luisa y elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, ROGELIO FRANCISCO (COCO) (q.e.p.d.) Falleció el 6/7/23|. Su sobrina Patricia E. Serrano, su esposo Ariel e hijos Rocío, Álvaro y Martín Brito participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TULA, ANA MARISEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. La comunidad educativa de la escuela Nº 824 Dr. José B. Gorostiaga participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su compañera Verónica Tula y cuñada de su colega Graciela Rodríguez. Elevan oraciones por su descanso eterno.

VALDIVIA, CÉSAR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Su esposa Susana Cejas, sus hijos Diana, Carlos y Sebastián, sus hijas pol y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio El Descanso. SERV AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





BONAHORA VDA. DE BISSACCO, ZORAIDA (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/23|. " Solo se muere cuando se olvida, y yo nunca te olvido". Sus hijos, nietos y bisnieto invitan a la misa en su memoria hoy a las 20 en la parroquia Santa Rita, con motivo de cumplirse 3 meses de su partida a la Casa del Padre.

LEDESMA, MARIANO (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/23|."Como olvidar a alguien que te dio tanto para recordar". Su esposa, hijos y nietos invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita, con motivo de cumplirse nueve noches de su fallecimiento.

OTERO DE COCHERI, MARIA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/23|. Mamita, querida, cuanto vacío me dejó tu partida, cuando dolor me produce no escontrarte. Solo me queda el consuelo que estás en un mejor lugar, sin sufrimientos, junto a Dios. Su hijo Cristian Cocheri y familiares, invitan a la misa a realizarse hoy a las 19 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 9 dias de su partida la Reino Celestial.

SUÁREZ DE DÍAZ, NELLY ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/95|. Viejita: Serás eterna entre las personas que te amamos, fuiste quien hizo de todos nosotros personas de principios y valores sólidos, gracias por todo lo que nos brindaste a pesar de no tenerte presente ,vivirás por siempre en nuestros corazones. Tus hijos, hoy nos reuniremos a las 15.30 hs para realiza un responso en el Cem Parque de la Paz y posterior misa en el Santuario Santa Lucía a las 19.30 hs al cumplirse 28 años de su partida al Reino Celestial.

Responsos

----------------------------------------





LOCCISANO, DOMINGO (COMISARIO MAYOR) (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/23|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá, aunque muera, todo el que vive y cree en mí no morirá jamás". Su esposa Lucía del Pilar, sus hijos Mariana y Alberto, su hijo pol. Russ Walker, sus nietos Lucía, Magalí y José Loccisano., Dr. Patrick Walker y Analía Walker, bisnieto Valentino Grammatico, sus nietos pol. Guido Grammatico y Matías Castro. Su hermana Eval Luz More, su ahijada Viviana More y familia invitan al responso a relizarse el día jueves 20 a las 15 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

Sepelios Participaciones

INTERIOR

-----------





CALDERÓN DE BRITO, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/23|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque muera vivirá.". Su hermano Pablo Calderón, hermana política Olga Espoz, sobrinas: Alejandra, Nancy, Betina, Fátima, Florencia y José, sobrinas nietas: Agustina y Barbarita participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

CALDERÓN DE BRITO, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/23|. "Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: Vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar de la dulzura del Señor". Su ahijada y sobrina Olga Betina Calderón participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

DELGADO, MARIO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/23|. Sus sobrinos Dualter y Adriana y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Villa Silipica. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

GODOY, MARIO CAYETANO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Su esposa Martinez María (Coti ), sus hijos Peco, Lorena, Carlos, Guli, Negri, hijos políticos, nietos Lourde, Franco, Iván, Romina, Mia, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Forres. COB. NORCEN. - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL.4219787 - CEL 3854386686.

ROMERO, MARGARITA HERMELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. "Te pedimos Señor que le des el goce de la luz eterna, por sus obras terrenales y por tu bondad como salvador del mundo". Personal de DOBLE V Casa Central Acompañamos a la Sra. Fernanda Pinto por el fallecimiento de su madre ruegan un oración en su memoria.