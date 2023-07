FÚNEBRES | 25 DE JULIO DEL 2023

25/07/2023 - 03:17 Funebres

FALLECIMIENTOS

24/07/2023

Ramón Rosa Barrionuevo (Colonia el Simbolar)

María Luisa Urquiza (La Banda)

Rosa Benicia Álvarez

Camilo Exequiel Caro (Dpto. Figueroa)

María Luisa Urquijo (La Banda)

Pedro Orlando Mayuli

Nora Manuela Unzzante (Vilmer)

Teresa Emilia Bianchi de Montes

Participación de Fallecimiento

JUAN MANUEL GALLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/7/23 y espera la resurrección.

Eduardo López, su esposa Lía HaydéeDebon, sus hijos Gabriela, Sebastián, Ramiro y Ana con sus respectivas, familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALFREDO HERALDO MACKEPRANG (POLO)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/7/23 y espera la resignación

El gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALFREDO HERALDO MACKEPRANG (POLO)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/7/23 y espera la resignación

La presidenta provisional del Senado de la Nación, Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALFREDO HERALDO MACKEPRANG (POLO)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/7/23 y espera la resignación

El jefe de Gabinete de ministros, Elías Suárez, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALFREDO HERALDO MACKEPRANG (POLO)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/7/23 y espera la resignación

El Dpto. Automotor de D.G. Rentas: Marta Pacheco, Olga Ataide, Susi Piazza, Jesús Loza y Víctor Ibarez participan con dolor el fallecimiento de su excompañero y ex jefe del Dpto. “Brille para él, la Luz que no tiene fin”.

PARTICIPANCION DE FALLECIMIENTO

ALFREDO HERALDO MACKEPRANG (Polo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/7/23 y espera la resurrección.

Rolando Álvarez, María Inés Pellicer de Álvarez y sus hijos Laura, Manuel, Juan y nieta Milagro participan con profundo dolor el fallecimiento del querido “ Polo” y acompañan a su esposa e hijos. Elevan oraciones.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALFREDO HERALDO MACKEPRANG (POLO)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/7/23 y espera la resurrección.

Carmen Margarita Abregú y familia participan con mucha congoja y tristeza su fallecimiento, elevan oraciones para que el Señor lo reciba en su Reino y conceda a su familia cristiana resignación.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ALFREDO HERALDO MACKEPRANG (Polo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|.

Escribano Oscar Luis Karam, Escr. Carmen Venegas de Karam y Escr. Luis Augusto Karam participan su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ALFREDO HERALDO MACKEPRANG (POLO)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/7/23 y espera la resignación

Directivos y personal de Canal 7, Radio Panorama y Diario Panorama participan su fallecimiento, acompañan a su familia en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

PEDRO ORLANDO MAYULI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/7/23 y espera la resurrección.

Querido abuelo hoy te despido a la distancia con todo el dolor del alma!! Agradezco a la vida por hacer que seas nuestro querido abuelo Orlando! Tu recuerdo quedará guardado en nuestros corazones por esas fabulosas, grandes y asombrosas historias que hicieron que nuestra infancia sea maravillosa! Hasta que nos volvamos a encontrar!

Tu nieta Ana Gimena Storniolo, su esposo Jorge Nicolás Falcione, y sus hijos Guillermina, Benicio y Malena participan con profundo dolor en esta gran pérdida. Que brille para él la Luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

PEDRO ORLANDO MAYULI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/7/23 y espera la resurrección.

“No es el final, es el principio de una nueva vida... Vida eterna junto al Señor”.

Su hija Marcela, su esposo Juan Carlos, su hijo Nano y su sra. Elida, sus nietos: Jorge, Lorena, Diego, Paola, Gimena, Marcela, Yesica, Juanchi, Carla, Natalia, Juan Gabriel, Anita, Angelo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y brille para él la Luz que no tiene fin.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

TERESA EMILIA BIANCHI DE MONTES (Chichila)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/7/23 y espera la resurrección.

Mamá: Diste un combate admírale hasta que Dios te llevo a descansar, junto con Jesús y María en la plenitud del cielo, allí te reunirás con tu esposo y tu hijo.

Tu hijo Daniel, su hija política Susana y sus nietos Anita y Francisco participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

Sus restos son velados en Complejo Parque de Olaechea 649 a partir de las 9 hs y serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol a las 16 hs.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

TERESA EMILIA BIANCHI DE MONTES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/7/23 y espera la resurrección.

Sus hijos Maria Rosa, Daniel, Florencia, Marite y Clelia, hijos políticos Susana, Lucas, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16hs en cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR COMPLEJO PARQUE OLAECHEA 649 - TEL.4219787 cel. 3854386686.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

TERESA EMILIA BIANCHI DE MONTES (Chichila)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/7/23 y espera la resurrección.

Sus hijos María Rosa, Popi, Florencia, Marite y Clelia hijos políticos Susana y Lucas, nietos, bisnietos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

Sus restos son velados en Complejo Parque de Olaechea 649 a partir de las 9 hs y serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol a las 16 hs.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

TERESA EMILIA BIANCHI DE MONTES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/7/23 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo E. Ick, Waldina Rigourd y familia, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento.

INVITACIÓN A MISA

Luis Fernando Alderete.

QEPD. Se durmió en el Señor el 16/07 y espera la resurrección.

"La gente buena no se entierra, se siembra"

Dejaste en nuestros corazones la semilla del amor más puro, la amistad sincera y entrega total por tus seres queridos.Chapu de nuestra vida, danos la fortaleza necesaria para continuar y vivir con tu recuerdo eterno.

Al cumplirse 9 días de su fallecimiento, su padre, hermanos, hijo y mujer agradecen el acompañamiento y consuelo brindado, e invitan a la Misa que se realizará el día Martes 25 a las 19 hs en Pquia. San José de Belgrano (Juncal y Belgrano)

INVITACIÓN A MISA

Luis Fernando Alderete.

QEPD. Se durmió en el Señor el 16/07 y espera la resurrección.

Vivirás siempre en el recuerdo de tu abuela Luisa, tus tías, tios, primos y sobrinos. Invitan a la misa que se realizará el día martes 25/07 a las 19 hs en Pquia. San José de Belgrano.

I

NVITACIÓN A MISA

Luis Fernando Alderete.

QEPD. Se durmió en el Señor el 16/07 y espera la resurrección.

Vivirás eternamente en el recuerdo de tus tios Noemí y Koli, tus primos y respectivas familias. Invitan a la misa que se realizará el día martes 25/07 a las 19 hs en Pquia. San José de Belgrano.

RECORDATORIO

Crio. Mayor (R) HUGO OSCAR CÁPULA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/4/23 y espera la resurrección.

Besos, besos, muchos besos al cielo. Hoy estarías cumpliendo 80 años, mi Viejo querido, rodeado de la familia, sonriendo feliz. Te extraño con el alma, puedo llorar porque te has ido o puedo sonreír porque vivió sonriendo por amar y ser amado. Hoy descansas en los brazos piadosos del Señor. Que nunca te falte luz. Tu esposa Carmen Coria, que te amó y te amará por siempre.

RECORDATORIO

Ing. LUCAS DOMINGO ROIC

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/7/23 y espera la resurrección.

Con mucha tristeza nos enteramos el fallecimiento del ingeniero Lucas Roic, vecino y amigo de la familia. Una persona de nobles sentimientos, generoso, amable, muy apreciado en la comunidad a la que ayudó junto a su esposa, con recursos económicos. Lamentamos mucho su partida. Acompañamos con afecto a sus hijos, nietos, rogando al Señor les dé fortaleza y serenidad para afrontar la ausencia definitiva de su padre. Que descanse en paz, por la infinita misericordia de Dios. Margarita de Torres, sus hijos Teresita y Dufy con sus respectivas familias.

ÁLVAREZ, ROSA BENICIA (q.e.p.d.) Falleció 24/7/23|. Su esposo Guido López, sus hijos Walter y Ivana, nietos Kevin y Wadalupe y demás familiares COB CARUSO CIA ARG DE SEGURO SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

AZAR MONICCI, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Adriana Martínez de Kuran y sus hijos Adriana Cecilia y Gustavo José y sus familias participan el fallecimiento del sobrino Luisito, acompañan en el dolor a Evelina y sus hijos Marcela y Amado. Ruegan una oración en su memoria.

BIANCHI DE MONTES, TERESA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/23|. Hugo Delibano Torres, Amalia Domínguez e Inés Ávila participan con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre de su amigo el Arq. "Popi" Montes, a quien acompañan en el dolor y la oración.

BIANCHI DE MONTES, TERESA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/23|. Directivos y personal de diario El Liberal SA. participan el fallecimiento de la madre de su empleado y compañero Arq. Daniel Montes. Eleva oraciones en su memoria.

BIANCHI DE MONTES, TERESA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/23|. Sus compañeros de la Sección Armado y Diseño del diario El Liberal: Carlos Maldonado, Carlos Reynaga, Alejandro Roldán, Fernando Cáceres, Leonardo Nazer y Pablo Álvarez participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su compañero Arq. Daniel Montes. Ruegan oraciones en su memoria.

BIANCHI DE MONTES, TERESA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/23|. Franco Parisini, su esposa Josefina Ferreira Lesyé y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

BIANCHI DE MONTES, TERESA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/23|. Gustavo Gallo, su esposa Charito y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su compañero y amigo Popi. Ruegan oraciones en su memoria

CRACCO, CARLOS EUGENIO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Compañeros del Hospital de Neumonología "Dr. Gumersindo Sayago" participan con profundo dolor su fallecimiento, y acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

DÍAZ DE SANTILLÁN, ZULEMA IMELDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Eva y Tita Klemba, participan con inmenso dolor su fallecimiento. Te extrañaremos y estarás siempre presente en los recuerdos. Qué descanse en paz y brille para ella la luz que no tiene fin.

DÍAZ DE SANTILLÁN, ZULEMA IMELDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. "Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. (Juan 14,16) Mario B. Diósquez, su Sra. Noemí López participan su fallecimiento con dolor y tristeza. Elevamos oraciones al cielo y que su alma descanse en paz.

DÍAZ DE SANTILLÁN, ZULEMA IMELDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Señora Zulema, ya está gozando de la presencia del Señor y de la vida eterna. María Costas de Amánquez y su esposo Carlos Amánquez acompañan a su querida hija Silvina y familia en estos momentos difíciles y ruegan al Altísimo, cristiana resignación.

DÍAZ, MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/23|. Sus hijos, nieto y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ruegan una oración en su memoria. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

DÍAZ, MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/23|. Honorable comisión directiva del sindicato de luz y fuerza cuerpo general de delegados y su comisión de jubilados y pensionados participan del fallecimiento del socio y que sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

DIVI MOLINARI DE QUESTAS, ADELA CLOTILDE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Adriana Delgado (a) y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Gaby. Ruegan oraciones en su memoria.

DIVI MOLINARI DE QUESTAS, ADELA CLOTILDE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Elena Beatriz Duran, Alejandro Remigio Ferreiro y familia participan con gran pesar su fallecimiento. Acompañan a sus hijos en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DIVI MOLINARI DE QUESTAS, ADELA CLOTILDE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Personal y propietarios de Óptica Molinari participan con dolor el fallecimiento de Lita y elevan oraciones en su memoria.

DIVI MOLINARI DE QUESTAS, ADELA CLOTILDE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Clara F. de Cantizano, su esposo Fernando Cantizano, sus hijos Clara, Fernando, Mercedes y Horacio, participan su fallecimiento. Abrazando con cariño a Darío, Gabriela, Eugenia y nietos en estos momentos de dolor.

DIVI MOLINARI DE QUESTAS, ADELA CLOTILDE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Victoria Acosta de Llapur y sus hijos, participan con dolor su fallecimiento. Acompañamos en este triste momento a sus hijos y nietos. Elevamos oraciones en su querida memoria. ¡Lita, querida amiga ya descansas en paz!

DIVI MOLINARI DE QUESTAS, ADELA CLOTILDE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Sus compañeras y exdocentes del Jardín Sarmiento: Nora Carabajal de Cáceres y Ana Sosa de Ochoa, participan con profundo dolor su partida, rogando al Señor por su eterno y feliz descanso y pidiendo por la pronta resignación de sus hijos, nietos y demás familiares

GALLO, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Pachacho Costas y Sara Vidal despiden con tristeza a su querido amigo Juan Manuel y acompañan a su familia en este doloroso momento. Que el Señor lo reciba en sus manos y que descanse en paz. Rogamos una oración en su memoria.

GALLO, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Carlos Eduardo Montenegro, Olga Noemí Martín e hijos participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su amiga Dorita y familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GALLO, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Negro Campos participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y colega, y acompaña en este triste momento a sus hermanos Víctor y Rodolfo.

GALLO, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Enrique Sarquiz, su Sra. Cristina Ríos participan y acompañan con cariño a su flia en tan doloroso momento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

GALLO, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Eduardo Coroleu y Romina Sarquiz participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su flia en tan triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

GALLO, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Personal administrativo de Crisar S.A participan y acompañan a su amigo Rodolfo, rogando a Dios fortaleza y consuelo a su flia. Elevan oraciones en su memoria.

GALLO, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Capacitación y Docencia, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento del esposo de su matriculada Dra. Dora Alicia Questa, tío del Dr. Mathías Questa Laudani y tío político de la Dra. María Cristina Ruzs Maidana. Ruegan una oración en su memoria

GALLO, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento del esposo de su colega Dra. Dora Alicia Questa, tío del Dr. Mathías Questa Laudani y tío político de la Dra. María Cristina Ruzs Maidana. Ruega oraciones en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Su sobrino Jorge Mackeprang, su esposa Adriana Scillia, sus hijos Jorge, Luis y Matías con sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento del querido tío Polo. Elevan oraciones en su memoria

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. "Que el Señor tenga misericordia de este hijo suyo y lo admita junto a Él en su gloria". Su primo Negro Sily, Ramonita Méndez, sus hijos Lorena, Eduardo, Carolina, María Florencia y sus respectivas familias lo despiden con cariño y acompañan a Magalí, Boya, Guille y Alfonso ante la irreparable pérdida de su papá. Elevan oraciones en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Adriana Martínez de Kuran, sus hijos Adriana Cecilia y Gustavo José y sus flias participan con dolor el fallecimiento del primo Polo y acompañan en el dolor a Magali y sus hijos. Ruegan una oración en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Fito Carabajal y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su querida memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (Polo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. María Lucrecia y Rosa María Contato Carol participan con pesar su fallecimiento y ruegan por su feliz resurrección. Acompañan a su familia en estos momentos de tanto dolor.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (Polo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Jalil Jorge Milki, Julia Sosa junto a sus hijos María Julia y Ricardo Montenegro, Jorge Facundo y Eugenia Ulloa, María Elvira y Luis Bau y María Angela Milki participan su fallecimiento, acompañan a su familia y en especial a su hermana Sipinka. Ruegan oraciones por su eterno descanso

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. María Matilde Tótaro participa su fallecimiento y acompaña a la familia en tan tristes momentos. Ruega oraciones en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Eduardo Enrique Cosci, su esposa Alicia Freytes, sus hijos Edu y Sofía y Diego lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor. Ruegan una oración en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Que brille para el la luz que no tiene fin". Héctor Manzur y flia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Comisión directiva club Juventud B.B participa con hondo pesar su fallecimiento.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Tus amigos de Montero Sport participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (Polo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. José Storniolo y familia participan con inmenso dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (Polo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Alejandro Agustín Taín y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Carlos Ernesto García, Adela Gabriela Pacheco y familia participan su fallecimiento y acompañan a Magali e hijos ante irreparable pérdida.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Rufino Peña participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones por su descanso eterno

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. El club Atlético Central Córdoba participa y acompaña a su familia con profundo dolor el fallecimiento del querido Polo, quien fuera por casi 20 años, jugador y una persona con una entrega indiscutible, también fue técnico del primer equipo de nuestro club. Será siempre recordado y reconocido como un grande de esta centenaria institución. Que brille para él la luz que no tiene fin.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Juan Manuel Suffloni y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Querido amigo, tu partida me golpeó muy fuerte. Cuántos recuerdos de momentos vividos junto a tus hermanos y amigos de nuestro barrio. Abrazo fraternal a Magalí, a tus hijos y a toda tu familia. Chau Polo. Hugo Alberto Soria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (Polo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. "En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Salmo 23. Omar Masson, Ana María Flores e hijos acompañan en este triste momento a la flia de nuestro querido Polo.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (Polo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. "Levántate y resplandece que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brille sobre ti" . Isaías 60: 1.Rubén Flores y Sra. Alejandra, Carolina, Sebastián y Mariana Flores Luti participan su partida.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (Polo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Yusy Malachevsky, Patricia Montenegro, sus hijos Nicolás, Natalia y Mario con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevamos oraciones en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Familia Biagioli participan con dolor la partida de Alfredo y acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (Polo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Abril Malachevsky, sus hijos Andrés, Claudio y Bruno Rosalén con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevamos oraciones en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. CPN. Walter Noé Tagliavini participa con gran dolor de su fallecimiento y le pide a Dios, por así merecerlo, le brinde "la Luz que no tiene fin". Acompaño espiritualmente a toda su familia y ruego oraciones en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (Polo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Tus compañeros y amigos del glorioso C.A. Central Córdoba: Jorge Ayunta, Martín Rocha, Juan Gil Caro, "Pieri" Saganías, "Potro" Sánchez, "Foco" Roldán, Alberto Chazarreta, Chile Ávila, Lito Córdoba, "Chaca" Carabajal, René Taboada, Manuel Rojas, "Chueco" Romero y Eduardo Armoha, participan con profundo dolor su fallecimiento y lo recuerdan con mucho cariño. Hasta siempre "Polo". Rogamos por la resignación de su esposa, hijos, nietos y demás familiares. "Brille para él la luz que no tiene fin".

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. María del Carmen Ruiz, sus hijos Luis Alejandro y Marcelo Daniel y sus respectivas familias participan con inmensa tristeza su fallecimiento.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Personal y propietarios de Óptica Molinari participan con dolor el fallecimiento de Polito y acompañan a su querida familia en este difícil momento

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (Polo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Prof. Martín E. Acuña lamenta y acompaña a su esposa, hijos, nietos y demás familiares ante la irreparable pérdida del amigo y colega Polo. Ruega oraciones en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Mamily Avido de Sialle junto a sus hijos Mariana, Federico, Fernando e Ignacio con sus respectivas familias y Emilse Avido, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Polo y acompañan con cariño en su dolor a su esposa Magalí, a sus hijos Boya, Guillermo y Alfonso, a sus nietos Nahuel y Alfonsina. Elevan oraciones por su eterno descanso.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (Polo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Polo, querido amigo y compadre, te despedimos con mucho cariño. Victoria Acosta de Llapur, sus hijos Dorita y Pedro Brandán, Jorge Llapur y Andrea Taboada y sus hijos, participan con dolor su fallecimiento. Acompañamos en este triste momento a su esposa, hijos y demás familiares. Elevamos oraciones en su querida memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (Polo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Matilde Bretillot y Graciela Oviedo participan con profundo pesar el fallecimiento del amigo Polo, pasamos nuestra infancia y juventud en un hermoso grupo. La vida nos fue distanciando por nuestros trabajos, familias, pero seguimos como vecinos y siempre con el mismo aprecio. Nuestro más sentido pésame a su esposa Magali, hijos, hermanos y demás familiares. Rogamos por su descanso en paz.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Mario A. Sily, hijos y nietos participan con pesar y tristeza el fallecimiento de Polo y acompañamos y abrazamos con inmenso amor a Magaly, Boya, Guilli, Alfonso, Nahuel, Sofía y Alfonsina en su dolor en tan irreparable pérdida. Que descanses en los brazos y en el amor del Señor. Que así sea.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Carlos M. Jensen, su esposa Laura Elena Martínez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Desde Tucumán, Nelly Goytia participa con profundo dolor su fallecimiento y abraza con cariño a su esposa Magali, a sus hijos, a sus nietos y demás familiares por esta pérdida tan dolorosa. Paz para su alma y fortaleza para su familia.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Humbi Cheeín y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Polo.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Aldo Pizzolitto, su esposa María Eugenia Castro y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Amalia Elena Filippa de Guber participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en estos tristes momentos. Ruega oraciones en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Rosi Córdoba y familia participan su fallecimiento acompañan a su esposa e hijos, a su hermana Sipinka y demás familiares con mucho cariño en estos tristes momentos. Ruegan por su eterno descanso y el consuelo de sus seres queridos.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Kita Soriano de Díaz participa su fallecimiento y acompaña a la querida Magalí y a sus estimados ex alumnos en estos momentos de dolor. Ruega por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Blanca Acuña de Montenegro, sus hijos Santiago y Carlos Eduardo Piña y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de nuestro amigo Polo y acompañan a su esposa Magalí, a sus hijos, nietos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (Polo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias acompañan con mucho cariño a Magalí, hijos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (Polo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Elke Zimmer, su esposo Alfonso Curet y sus hijos Augusto y Federico acompañan a Magalí y a sus hijos en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Luis Vella, su hijo Luis Edmundo y familia, despiden con el cariño de siempre a su querido amigo Polo y acomañan a su querida esposa Magalí, hijos y nietos y a su hermano Marito en tan doloroso trance. Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Prof. Raúl E. Ávila, su esposa Norma Carabajal, sus hijos Facundo, Luján Ávila y familia, participan su fallecimiento con profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria. Descansa en paz querido Polo.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. ¡Querido Polo! ¡Qué el Señor te reciba en sus brazos y descanses en paz! Silvia Llugdar de Ugozzoli, sus hijos Natalia, Mario, Florencia, Pablo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Magalí, a sus hijos Boya, Guilli y Alfonso, a su hermana Sipinca y demás familiares en este momento de tanto dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Carolina Polti de Rojas, sus hijos Pablo, Daniel Rojas Polti y Laura Bergues acompañan a a familia con afecto y piden al Altísimo los ayude en estos momentos de pena.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Excompañeras de promoción y amigas acompañan a Magalí y demás familiares en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. María Elena Barnetche, Luis Alberto de la Rúa, sus hijos Matías, Valentín y María Pía participan con proufndo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Rodolfo Raul Soria y Maria Fernanda Muratore, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Rafael Bonacina y Josefina Santillán Borges junto a sus hijos Mariana, Constanza, Josefina, Rafael y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de Polo y acompañan a Magalí, a sus hijos y a su hermana Sipinka con afecto y oraciones.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. María del Carmen Parente de Monicci Kuran y sus hijos Florencia y Emiliano participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposa Magalí, hijos y nietos y a su hermana Sipinka con cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Dr. Miguel Antonio Juárez Quiroga, Mirta del Carmen Suasnábar y sus hijos María Soledad, Facundo Antonio e Ignacio Antonio Juárez Quiroga, participan con profunda tristeza el fallecimiento del amigo y vecino de muchos años y acompañan a su esposa Magalí Sily, a sus hijos Alfredo (Boya), Guillermo y Alfonso y demás familiares en estos momentos de hondo pesar. Polo descansa en paz.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (Polo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Benedicto Lupica, María Inés de Lupica,l sus hijos Adrián y Karina Hayipanteli y Darío y Belén Giménez y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de tanta tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Osvaldo Palau, María Inés Fiad y familia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos, participan su fallecimiento, acompañan a su familia y ruegan oraciones en su memoria.-

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Productor Gral., Conductores, Directores, Editores, Sonidistas, Iluminadores y Camarógrafos del programa Opinión Deportiva, participan su fallecimiento, acompañan a su familia y ruegan oraciones en su memoria.-

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Carlos Alfredo Córdoba y flia participa el fallecimiento de su amigo Polo, eleva oraciones por su feliz resurrección y acompaña a su esposa e hijos en estos momentos de dolor.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Silvia del C. Abalovich, sus hijos María Fernanda, Roberto, María Josefina, Marcos y Juan Ferreira Lesye con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a la familia, elevando oraciones para su descanso en paz.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Tus compañeros de la promoción 1961 del Colegio Nacional Absalón Rojas te despiden con congoja ,recordando los hermosos momentos convividos. Acompañamos en el dolor a tu familia y rogamos a Dios que tu alma descanse en Paz

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Carlos Rodolfo Epstein, Laura Mabel Vittar de Epstein y familia participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a su esposa e hijos en estos momentos de congoja. Elevan oraciones en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. " Que brille para Él la luz que no tiene fin". Sus vecinos Estanislao Kozlowski e hijos y Marta Anelli participan con hondo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (Polo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Ana María Agüero de Parra, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su esposa, hijos y hermana en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Ángela Muratore Vda.de Peralta y sus hijos Javier y Martín participan con profundo dolor el fallecimiento del querido profesor Polo y acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. María del Valle Bethular participa su fallecimiento y acompaña a su esposa Magaly, hijos y familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (Polo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Tus ex compañeros del club Unión año 1961 Juan Delicio Camus, Mudo Cinquegrani y Anselmo Luna participan con dolor el fallecimiento del gran amigo Polo. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Estela Luchini y flia: abraza con el cariño de siempre a Magalí, acompañando a la flia por el fallecimiento del querido "Polo" a quién siempre recordaré.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Daniel Werenitzky, su Sra. María Angélica e hijos Sergio, Andrés y María Belén participan con profundo dolor su fallecimiento. "Que brille para él la luz que no tine fin". Elevan oraciones en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. José Ricardo Jiménez, Adriana Rozze y sus hijos José Ricardo, José Ignacio y María Belén participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Polo. Elevan oraciones en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Gilberto Parisini, su esposa Cristina del Castaño, sus hijos Daniel, Cecilia y Víctor Zamora, Franco y Josefina Ferreira Lesyé, Antonella y Sergio Rogel y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan con profundo dolor a Magalí y a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

MAYULI, PEDRO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/23|. Querido Papi: hoy. Sus hijos, nietos, bisnietos, hijo políticoJuan Storniolo e hija política Elida Montalvan lloramos tu partida. Fuiste un ejemplo de vida como esposo, padre, abuelo. Ahora estarás con mi querida madre Chicha y tu hija Lili que se adelantaron en la partida. Te amamos viejito querido, gracias por tanto amor. Que Dios te tenga en su Gloria.

MAYULI, PEDRO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/23|. Participamos con profundo dolor la partida al Cielo del abuelo Orlando. Sus hijos Juan Orlando Mayuli, Elida B. Montalvan, sus nietos Yesica, Natalia, Juan Gabriel Mayuli y tu bisnieto Mateo.

MAYULI, PEDRO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/23|. Sus hijos Nano, Marcela, h. pol. Elida, Juan Carlos, nietos y bisnietos participan su fallecimiento, sus restos serán cremados. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MAYULI, PEDRO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/23|. Su hermana Betty Mayuli y sus hijos Ariel Tévez y Verónica Martínez, Patricia Tévez y Manuel Aznarez y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Orlandito y elevan oraciones en tu memoria.

MAYULI, PEDRO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/23|. Abuelo siempre permanecerás en nuestros recuerdos y corazones. Sus nietos Jorge, Fany, Lorena, Diego, Liz y Carla, sus bisnietos Jorgito, Emilio y Antonella Zorrilla.

MAYULI, PEDRO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/23|. No es una despedida sino hasta pronto. Ahora está en el Reino de Dios junto a su esposa Chicha e hija Liliana. Su nieta Paola Storniolo, su esposo Matías Abregu, sus hijos Lisandro, Ignacio y Joaquín participan con profundo dolor de su fallecimiento.

MAYULI, PEDRO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/23|. Guillermo Tarchini, Lidía Mayuli de Tarchini, Ramiro y flia; Gonzalo y Agustín participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento y brille para el la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su querida memoria

MAYULI, PEDRO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/23|. Griselda Mignani Numa lamenta con mucha tristeza el fallecimiento del padre de su amiga Marcela rogando oraciones en su memoria y que brille para el la luz que no tiene fin.

MAYULI, PEDRO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/23|. Participamos con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos al Altísimo que lo reciba en su Santa Morada. Ya descansa en paz mi querido abuelo Orlando. Tus nietos Juanchi y Camila.

MAYULI, PEDRO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/23|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento de la vida. Ruegan una oración en su memoria.

POSTIGO, SUSANA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Descansa en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Acompañando a toda la familia, sus primas Teresita Susana, Ana Lucía, Maria Noemi Arturo Fernando y Sara Rosa.

VELLA VDA. DE DÍAZ, MARTA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Tita Auat, Manuel, Mara Fiad y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus amigos: Liliana, Luis, Valeria, Matías y sus respectivas familias en tan difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria. "Que brille para su alma la luz que no tiene fin".

VELLA VDA. DE DÍAZ, MARTA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Mara Fiad, sus hijos Gerónimo y Francesco, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su nieta Valeria y demás familiares en tan triste momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

VELLA VDA. DE DÍAZ, MARTA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Marcelo Mastroiacovo y flia participa con profundo dolor y acompaña a su familia. Que brille la luz que no tiene fin.

VELLA VDA. DE DÍAZ, MARTA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Luis Vella, su hijo Luis Edmundo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, lamentando por razones de salud no poder despedirla como se merecía. Ruegan al Señor por el eterno descanso de su alma. Acompañan a sus hijos, hermanos, nietos, bisnietos y toda su familia en este momento tan difícil.

VELLA VDA. DE DÍAZ, MARTA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Nena y Gladys Vella, sus hijos Carlos, Claudia y Gustavo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VELLA VDA. DE DÍAZ, MARTA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Olga Gómez de Zurita, sus hijos Graciela y Luis y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Villa La Punta.

Invitación a Misa

POSTIGO, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. Sus hijos agradecemos a todos los que nos acompañaron en este difícl momento e invitamos a la misa al cumplirse nueve días de su partida, a realizarse hoy a las 20 hs. en Catedral Basílica. Rogamos oraciones en su memoria.

SARMIENTO, NOEMÍ TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/23|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. Familia Sarmiento, al cumplir el mes de fallecimiento de nuestra hermana Katty, invitan a la misa que se realizará a las 9:00 am, el día 26 de Julio, en la Catedral Basílica.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

LEDESMA, RITA MERCEDES AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/22|. "La muerte no existe, la gente solo muere cuando la olvidan; si puedes recordarme, siempre estaré contigo". Tu entrega y sabiduría permanecerán siempre en nuestros corazones. Al cumplirse un año de su partida al reino celestial, sus sobrinas Sandra, Patricia, Gabriela, Natalia, Florencia y sus respectivas familias ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO, ARTURO LEANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Serafin y familia participan el fallecimiento de su amigo del Bº los Inmigrantes. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SERRANO, ARTURO LEANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Los amigos de sus hijos del Bº Los Inmigrantes: Rulo, Leandro, Nicolás, Iván, Dani Rojido, Dani Cesca, Dani Herrera, Guadalupe, Ángel, Marcelo Abdala, Marcelo Muñoz, Maxi Ribeca, Maxi Serrizuela, José María y Juan participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

URQUIJO, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/23|. Sus hijos Jose, Lilia, hijos pol Roberto, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

URQUIJO, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/23|. Querida María Luisa en este día al conocer tu partida nuestros corazones sufrieron un gran dolor. Pedimos al Señor nuestro Padre Dios te tenga preparado el mejor lugar en el cielo. Acompañamos en este doloroso momento a su flia. Ruegan oraciones a su memoria. Participan flias Viscarra-Salomón..

URQUIJO, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/23|. Daniel Camacho y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

URQUIJO, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/23|. Héctor Angeleri y su esposa Ana Badami participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Su esposa Norma, sus hijos Carlos, Daniel, Rosa, Estela, Ramón, Liliana, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Colonia el Simbolar. - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787 - CEL 3854-386686.

CARO, CAMILO EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Su madre Noemí Caro, hnos Cintia, Cristina, Camilo, Iver, Karen y Lucas Caro, su abuelo, tios primos y sobrinos participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 10 hs. en el cementerio Cardon Esquina. Dpto. Figueroa. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MALDONADO, RAÚL ALEJANDRO (Tatu) (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/23|. La comunidad educativa de la escuela N°750 Dr. Eliseo Fringes acompañan a la colega, señora Elizabeth Chávez, por la pérdida de su primo hermano. Elevan oraciones en su memorias. Frías.

UZZANTE, NORA MANUELA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/23|. Su hermana Chicha, sus sobrinos Miguel, Cecilia, Carolina, Cristian, Federico, Maru, Elsa, sobrinos nietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.30 hs en el cementerio Jardín del Sol. COB NORCEN - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787 - CEL 3854386686.