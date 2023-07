FÚNEBRES | 27 DE JULIO DEL 2023

26/07/2023 - 21:53 Funebres

FALLECIMIENTOS

Lucía del Carmen Coria (La Bnda)

Carlos Ricardo Cisterna

Carlos Rafael Núñez

Edelmiro Reinaldo Domínguez

Justina Álvarez (La Banda)

Dionicia Bolle (La Banda)

Zulema Olinda Leiva (Loreto)

Margarita Ramírez

Pedro René Miranda

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUSTINA ÁLVAREZ

Falleció el 26 de julio de 2023.

Claudia Ledesma Abdala despide con profundo dolor a su tía. Ruega una oración en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUSTINA ÁLVAREZ

Falleció el 26 de julio de 2023.

El gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora, participa su fallecimiento.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JUSTINA ÁLVAREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/7/23 y espera la resurrección.

¡Jesús con su infinita misericordia reciba a Justi en el Paraiso Celestial! Con profundo dolor despedimos a Justi: Olga Crespin Vda. de Bitar, sus hijas Zulma y Oscar Gerez y flia, Nadia y Marcelo Acuña, y flia. Mariela y Alejandro Papa y flia. Juditt y flia, Hugo Pereyra y flia. acompañan a toda su dolorida familia en este triste momento y ruegan fortaleza y resignación cristiana para todos ellos.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JUSTINA ÁLVAREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/7/23 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Ick, Waldina Rigourd y familia lamentan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso momento.

















PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MERCEDES MARINA ARAGONÉS DE JUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/7/23 y espera la resurrección.

El diputado nacional, Bernardo José Herrera, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MERCEDES MARINA ARAGONÉS DE JUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/7/23 y espera la resurrección.

Lic. Amanda del Valle Capchey de Bueno y familia acompañan en el dolor a su hermana, sobrino y demás familiares. Gracias por vuestro paso fecundo en nuestras vidas!.

Ex subsecretaria de Educación de la Provincia.













PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MERCEDES MARINA ARAGONÉS DE JUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/7/23 y espera la resurrección.

Dora Angélica González participa con gran pesar el fallecimiento de la querida señora Nina y acompaña a su hermana Tuky, sobrinos Federico, María Fernanda y demás familiares en estos momentos de profundo dolor. Elevan oraciones por su descanso en paz y resignación para sus seres queridos ante la irreparable pérdida.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BLANCA TERESA DE LA GARMA DE HELMAN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/7/23 y espera la resurrección.

Raúl Sabouret, Cristina Zavalía y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Mariano y María en tan difícil momento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA EMILIA BIANCHI DE MONTES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/7/23 y espera la resurrección.

Gringa Cinquegrani Arnoux Abalos y familia despiden con tristeza a la querida Chichila y acompañan con afecto a sus seres queridos en este doloroso momento. Señor recibe su alma con amor y dale el descanso eterno.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA EMILIA BIANCHI DE MONTES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/7/23 y espera la resurrección.

Raúl Sabouret, Cristina Zavalía y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan al Arq. Montes en tan difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUSTINA ÁLVAREZ

Falleció el 26/07/2023.

Sus hermanos Pupa, Tere, Josefina, Oscar, sus sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio la Misericordia. Cob. CARUSO CIA. ARGENTINA DE SEGUROS S.A. Servicio realizado por COMPLEJO PARQUE. BELGRANO Y SAN JUAN. TEL. 4219787. CEL 3854 386686.





AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

ELIZABETH DEL CARMEN CORONEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/6/23 y espera la resurrección.

“La gente buena no se entierra, se siembra”.

No es el final, es el principio de una nueva vida… Vida eterna junto al Señor. Dejaste en nuestros corazones la semilla del amor más puro, la amistad sincera y entrega total por tus seres queridos.

Su esposo Marcelo, sus hijos Ignacio y Lourdes y sus respectivas familias agradecen el acompañamiento y consuelo brindado al cumplirse un mes de su fallecimiento e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 18 en la Capilla Santísimo Sacramento, Bº Borges.





INVITACIÓN A MISA

MARÍA EMILIA ROSOLEN

Se durmió en el Señor el 18/7/23. Q.E.P.D.

¡Madre querida, cómo explicar en palabras lo que tu ausencia nos deja!

Tuvimos la dicha de tenerte hasta esta edad; por ello y por todo lo que fuiste, sólo nos queda agradecer.

El momento más temido para un hijo llegó y lo hizo de sorpresa.

Pero entendemos que los tiempos del Señor son perfectos.

Le pedimos a Él, a la Santísima Virgen María, a todos los Santos y Ángeles, que eleven tu alma y finalmente descanses en paz con tu esposo, nuestro querido padre. Que brille para ambos la luz que no tiene fin. Amén.

Tus hijas Graciela, Adriana, M. Luisa, Alejandra y Mariela. Tus yernos, nietos y bisnietos.

Al cumplirse hoy los 9 días de su fallecimiento, y 9 años y 9 meses del fallecimiento de Luis Abelardo Carabajal Campos, se oficiará una misa en sus memorias a las 19hs en la Iglesia San José de Belgrano.

Sepelios Participaciones





CAPITAL

ARAGONÉS DE JUÁREZ, MERCEDES MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/23|. "Que el Señor la tenga a su lado como nosotros en el corazón y que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus empleados que siempre estuvieron con ella, Carlos, Ramona, Mabel y Analía participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

ARAGONÉS DE JUÁREZ, MERCEDES MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/23|. Familiares de Juan Germán Carrizo y Miriam Rodríguez participan con profundo dolor el fallecimiento de la ex gobernadora, quien nos dejos sus sabias enseñanzas y un legado muy importante para nuestras vidas. Rogando por su eterno descanso elevan una oración en su memoria. Siempre en nuestrros corazones. Ojo deAgua.

ARAGONÉS DE JUÁREZ, MERCEDES MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/23|. Nilda Guberville, sus hijas Silvina y Carolina Moreta y sus respectivas familias acompañan a sus hermanas en estos momentos.

ARAGONÉS DE JUÁREZ, MERCEDES MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/23|. Dr. Ernesto Petros y familia lamentan participar el fallecimiento de la querida amiga y compañera Sra. Nina. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Ruegan una oración por su alma.

ARAGONÉS DE JUÁREZ, MERCEDES MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/23|. "Se fue una mujer excepcional, que más allá de los cargos que ocupó, entendía la práctica de la política sólo desde la solidaridad, esa fue siempre su vocación de servicio. Vivió momentos buenos y de los otros, pero jamás se apartó de sus convicciones, principios y valores. He compartido con ella muchos años, he podido conocer sus facetas de luz desde donde, movida por la compasión, concretaba grandes logros para el prójimo que a ella recurría. Sus enseñanzas las guardó como tesoros de sabiduría en mi corazón. ¡Gracias por tanto querida Sra. Nina! Que Dios al cuide, le designe la estrella más luminosa y que sea al lado de su esposo". Pastora del Valle González, su hermana Esther Alejandra y Luis Tortosa, su sobrina María Cecilia y Jorge Righetti y sus sobrinos nietos Marcoantonio, Carlo León y Pietra Righetti Tortosa participan con gran pesar su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria y acompañan a toda su querida familia en este momento de dolor.

ARAGONÉS DE JUÁREZ, MERCEDES MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/23|. Con el corazón lleno de tristeza y dolor....vuela alto querida Sra. Nina...! Mercedes Marina Aragonés de Juárez. Gran líder y conductora... .presidente de la rama femenina juarista. Gracias por todo..! .. Graciasss por enseñarnos amar a Evita.....! y formarnos políticamente con organización y disciplina. Su trayectoria política marca un hito en la historia santiagueña. Grandes logros e iniciativas politicas.. son testimonio...de su amor a la provincia al pueblo en especial a sus mujeres. ..pionera en conquistas sociales y legislativos, ley de amas de casa, ley de cupo femenino y tantas otras. La despiden las mujeres de la rama femenina "Las quijotas con faldas". No la olvidaremos.

ARAGONÉS DE JUÁREZ, MERCEDES MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/23|. Martha Bolañez de Herrera Arias y familia participan su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso. Que nuestra Señora del Valle reciba a su gran devota. Elevan oraciones en su memoria.

ARAGONÉS DE JUÁREZ, MERCEDES MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/23|. El Dr. José L. Zavalía, acompaña a su familia y de todos sus seres queridos, participa su lamentable fallecimiento.

BIANCHI DE MONTES, TERESA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/23|. Gustavo Paz, Rocío y sus hijos Bartolome y Esmeralda participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BIANCHI DE MONTES, TERESA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/23|. Weyenbergh Sara, sus hijos María Teresita, Susana Margarita y Carlos Eduardo, hijos políticos participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Chichila y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

BIANCHI DE MONTES, TERESA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/23|. Enrique Oberlander, su esposa Teresita y sus hijos Lourdes, Paula, Virginia y Nicolás participan con dolor su fallecimiento.

BIANCHI DE MONTES, TERESA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/23|. Carlos Eduardo Montenegro, su esposa Verónica e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

BIANCHI DE MONTES, TERESA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/23|. Jorge René Trejo, Ana Teresa Cano, junto a sus hijos: Adriana, Jorge, Silvina, Belén y sus respectivas familias participan con dolor la partida de Chichila y atesoran los hermosos momentos familiares compartidos. Acompañan a sus hijos y nietos con cariño y oraciones

BIANCHI DE MONTES, TERESA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/23|. Dres. Carlos E. Ordoñez Ducca, Roxana Menini y José L.Torellio y personal de O.G.A Banda acompañan a la familia de la Fiscal María Teresa Montes y elevan oraciones en su memoria.

CISTERNA, CARLOS RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/23|. Su esposa Lyliana Quiroga, sus hijos Diego y Silvana Galván , sus nietos Alejandro, Gabriel, Pili, Abril, Florencia, Felipe y Fabricio participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DOMÍNGUEZ, EDELMIRO REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/23|. Su esposa Lelia Carrizo, sus hijos Rudy, Olga, Gustavo, Cesar, Paola y Ezequiel, hijos pol, nietos y bisnietos participen con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inundados ayer en el cementerio El Dean . CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DOMÍNGUEZ, EDELMIRO REINALDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/23|. Prof. Carla Esmoris y compañeros de la Academia Folclórica "Haciendo Patria" participan con dolor el fallecimiento del papá de su compañero Rudi. Que brille para él la luz que no tiene fin.

GALLO, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Gado, Hugo, Silvia e Inés Mansilla lamentan la irreparable pérdida. Acompañan a sus hermanos y demás familiares en estos momentos de gran dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (Polo) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Silvia Fernández participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en tan difícil momento.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Edmundo Lescano, Silvia Gómez Paz y familia participan su fallecimiento y acompañan a su familia con mucho cariño. Oraciones en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. ¿Quién podrá, Señor, hospedarse en tu casa, quién podrá morar en tu montaña santa? El que vive sin tacha y practica la justicia; el que dice la verdad de corazón y no habla mal de nadie con su lengua; el que no hace mal a su hermano ni difama a su vecino. María José Argañarás y Martina Guerrieri Argañarás despiden a "Polo", sabiendo que será recibido por nuestro Señor. Acompañan con oraciones a toda la familia Mackeprang en estos dolorosos momentos, esperando que Dios les de consuelo. Brille para él la luz que no tiene fin.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Claudio Inserra Espeche y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Polo y acompañan a toda su familia en este momento de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. José L. Zavalía, Liliana Lorenzo y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar y elevan oraciones en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. María Elena Elías de de la Cruz, sus hijos Martín y Susana, Mariana y Claudio y sus nietos participan su fallecimiento. Elevan una oración en su querida memoria.

MAYULI, PEDRO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/23|. Perla Ávila de Pettinicchi participa su fallecimiento, rogando por el eterno descanso de su alma. Que brille para él la luz que no tiene fin. Ruega resignación para la familia Costa Mayuli.

NÚÑEZ, CARLOS RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/23|. Su esposa Elva Guzmán, sus hijos Ariel y Betiana, su hijo pol David y sus nietos Belenice, Jahaziel y Gael participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

NÚÑEZ, CARLOS RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/23|. "Vivirás eternamente en nuestros corazones. Cachito descansa en paz. Su hermana Olga Núñez de Ramírez, su cuñados Rubén Ramírez, sus sobrinos Rubén Ramírez y Fernanda Ramírez de Rojas, sus sobrinos políticos Mónica Artayer y Víctor Rojas, sus sobrinos nietos Francisco y Milagros Rojas participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

OVEJERO DE CUELLO, MARÍA MANUELA (Mangocha) (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/23|. Sus hijas Marta, Mirta y Mayca, nieto y demás familiares invitan a la misa a celebrarse en su memoria, hoy a las 20 hs. en la iglesia Catedral al cumplirse 9 días de su partida al Reino Celestial

PEREDA DE FALCIONE, DOLORES ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/22|. Parece un sueño que ya no estés con nosotros, después de tantos años, momentos y recuerdos vividos que han quedado grabados en nuestros corazones y en el de todos los que estuvimos siempre al lado tuyo. Te extrañamos y te extrañaremos mucho. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Tus hijos Susana y Andrés Falciones Pereda, sus hijas políticas Inés, M. Teresa; sus nietos y bisnietos con sus respectivas familias invitan a la misa hoy a las 20 hs en Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un año de su partida a la Casa del Padre.





Sepelios Participaciones

LA BANDA

----------------------------------------





ÁLVAREZ, JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/23|. "Justina querida, dejaste en el corazón de quienes te conocimos la semilla de amistad sincera que vivieron con nuestra madre". Horacio "Chocho" Suárez, sus hijas Rita, Tere, Hebe y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan con afecto a sus familiares en este momento de dolor y profunda tristeza. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, JUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/23|. "Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado". Justina: tu tiempo terrenal estuvo marcado por tu profunda fe y devoción a Ntra. Madre del Valle, entre tus manos el Rosario fue tu fortaleza y en tus labios la dulzura en cada Ave María que pronunciaste. La Cofradia V. del Valle de tu querida Pquia. Sgo. Apóstol participa con profunda tristeza tu partida e implora a Ntra. Madre te reciba entre sus brazos y te presente ante su Hijo Jesús para gozar del Amor eterno del Padre.

BOLLE, DIONICIA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/23|. Sus hijos Alicia, Claudio, Milba, Griselda, hijos pol, nietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy en Bella Vista, Prov. de Corrientes. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787 - CEL 3854 386686.

CORIA, LUCÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/23|. Su hija Nieves del Valle Saldaña, nietos, y bisnietos part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. Jardín del Sol. CARUSO CIA.ARG. DE SEGUROS - NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

CORIA, LUCÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/23|. Su hija Nieves, su nieto Hugo y Daniela, su bisnieto Santino y su hija del corazón Norma participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

CORIA, LUCÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/23|. Su sobrino Raúl Coria y familia, Nicolás Coria y familia, Luciano Coria y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tía Lucy. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

CORIA, LUCÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/23|. Su sobrina Elsa Coria, Gustavo Leguizamón y Silvina Leguizamón y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CORIA, LUCÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/23|. Fernando Lema y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CORIA, LUCÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/23|. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Norma Peralta, hijos y nietos participan su fallecimiento.

CORIA, LUCÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/23|. Su cuñada Pinta de Coria, sus sobrinos Liliana y Roberto Rodríguez participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Lucy.

MIRANDA, PEDRO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/23|. Sus hijos Gustavo, María José, y Pedro, h/pol, Analía, Adrián, Norma, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron cremados. Serv. Cirse. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

Sepelios Participaciones

INTERIOR

LEIVA, ZULEMA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/23|. Sus hijos Miriam, Juana,Zulma, Mónica y Juan h. politicos, nietos, bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 17 horas en el cementerio Cristo Rey Loreto. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

RAMÍREZ, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/23|. Su esposo Juan, sus hijos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Taboada. Ruegan una oración en su memoria. Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.