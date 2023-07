FÚNEBRES | 30 DE JULIO DEL 2023

30/07/2023 - 03:03 Funebres

FALLECIMIENTOS

29/07/2023

- Walter Eduardo Gómez (La Banda)

- Víctor Nicolás Sayago

- Gilda Margarita Leguizamón

- Juan Santiago Díaz

- Agustín Francisco Gómez

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

WALTER EDUARDO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/7/23 y espera la resurrección.

Su esposa Adriana, sus hijos Pilu, Tony, Juli, hijos políticos Raquel, Verónica, nietos Rafael, Emiliano, Pablo y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor, Fernández. SERVICIO REALIZADO POR COMPLEJO PARQUE - Belgrano y San Juan 885 - La Banda - Tel.: 421-9787 - Cel: 385-4386686.

RECORDATORIO

MARÍA CRISTINA ACUÑA DE ACEVEDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/7/21 y espera la resurrección.

“Lo siento, si alguna vez te he herido y no supe darme cuenta a tiempo, mientras soportabas en silencio, tal vez algún desprecio, tal vez no sirva de nada. El darme cuenta ahora, entre tanta gente. Solo importas tú”.

Su esposo, sus hijos, hijos políticos, nietos, nietas políticas, bisnietos, hermanos y demás familiares la recuerdan con mucho amor al cumplirse dos años de su partida. Se ruega una oración en su memoria.

RECORDATORIO

VICTORIANO DE JESÚS ACEVEDO - AMELIA CEPEDA DE ACEVEDO - SEVERINA VILLARRERAL DE ACEVEDO - MARIO ARMANDO ACEVEDO - JUANA VILLARREAL -

(q.e.p.d.) Fallecieron el 19/7/82, 20/7/66, 16/12/19, 15/7/99 y el 9/3/17.

Al cumplirse un nuevo aniversario de sus fallecimientos su familia los recuerda con mucho amor. Se ruega una oración en su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

MARÍA EUGENIA ROJAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/7/21 y espera la resurrección.-

El dolor por una partida silenciosa, envuelta por la soledad, de pronto Rocío, venció con su llanto de felicidad, la angustia y pesar. Lautaro y Fernanda, serán tu voz que nunca acallará, tu sonrisa estará en cada picardía de tus alumnos (Esc. 26 Bº San Fernando). Los días de tu madre serán eterna espera, que nunca llegará. Extrañar es el costo de pagar por los gratos momentos. Su madre Lita, sus hijos Rocío, Fernanda y Lautaro, su hermana Alejandra y sus tíos Beby y Cecilia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 en la Pquia. Santiago Apóstol, con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

VÍCTOR HUGO CÁCERES (Congo)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/7/07 y espera la resurrección

“Nunca se olvida a una persona, a un ser que se pierde, simplemente se aprende a vivir sin ellos, nunca se llena el vacío. Vivirás eternamente en nuestro recuerdo”. Su esposa Negrita Sosa, sus hijos Verónica, Víctor y Marcelo con sus respectivas familias invitan a la misa hoy a las 19 en la Pquia. N. S. de Sumampa, al cumplirse un nuevo aniversario de su partida.

INVITACIÓN A MISA

MARTA NÉLIDA VELLA VDA. DE DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/7/23 y espera la resurrección.

“Madre querida, cuanto vacío nos dejó tu partida. Solo nos queda el consuelo de saber que estás en un lugar mejor, donde no hay dolor ni sufrimiento junto a Dios. Quedarás en el recuerdo de todos los que te amamos”.

Tus hijos, nietos, bisnietos invitan a la misa que se oficiará mañana 31/7 a las 19 en la Parroquia San José, Bº Belgrano, con motivo de cumplirse nueve días de su partida.

INVITACIÓN A MISA

MARTA NÉLIDA VELLA VDA. DE DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/7/23 y espera la resurrección.

Abuela querida, cómo explicar en palabras lo que tu partida me deja. Qué dicha la mía haberte tenido en mi vida, gracias por tanto amor del bueno.

Le pido al Señor, a la Santísima Virgen María, a todos los Santos y Ángeles, qué eleven tu alma y descanses en paz junto a tu esposo, tu amado Negro que tanto extrañabas.

Que brille para ambos la luz que no tiene fin.

Te voy a extrañar toda la vida, te amo para siempre Martu.

Tu nieta María José DíazChorén.

Al cumplirse hoy los 9 días de su fallecimiento, se invita una misa en su memoria a las 19.00hs. en la Iglesia San José de Belgrano.

INVITACIÓN A MISA

MARY MARTHA SERVERA DE OCHOA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/7/78 y espera la resurrección.

A los 45 años de su partida al Reino de Dios, sus hijos y demás familiares invitan a la misa a realizarse hoy en el Convento de Santo Domingo a las 20.30 hs. Elevamos oraciones en su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

ROLANDO EDGARDO URZAGASTE (Chara)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/4/23 y espera la resurrección

“Si algún día te hago falta, no llores, no llores por mí, mejor sonríe por mí, por nosotros y por lo que vivimos durante 30 años. Si algún día te hago falta, solo será en persona, porque desde mi energía a la tuya seguirá existiendo esa conexión especial, de mil formas seguiremos juntos, y por esa razón seremos eternos”.

Su esposa Patricia Gorosito Abutt, invita a familiares, compañeros de trabajo, amigos y vecinos a la misa hoy a las 19 hs. en Pquia. San José Bº Belgrano, al cumplirse tres meses de su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

NORMA CARDOZO DE MARTÍNEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 30/7/08 y espera la resurrección.

Madre, esposa; gracias por los años de felicidad que nos regalaste… Y aunque hoy no te encuentres en este mundo, tu recuerdo seguirá en nuestros corazones, y por ello tu seguirás viviendo. Tu esposo Carlos W., tus hijas Rosita, Analía, Sandra y José Roberto, nietos y bisnietos, ruega por tu descanso eterno y elevan oraciones en tu querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

MARTA MERCEDES CARDOZO DE BAZÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/7/21 y espera la resurrección.

Qué triste ha sido tu partida, que duro vivir sin ti, que vacío sin tu presencia, que no hiciera por tenerte, solo Dios sabe porque lo hizo así. Tu presencia era la esperanza del hogar, tu desaparición puso en mi corazón una nota sombría que nadie podrá borrar. Te fuiste dejando en mí el vacío más grande de mi vida pero tu recuerdo vivirá siempre conmigo. Fuiste una excelente esposa, madre y abuela ejemplar. Su esposo Guido, su hijo Raúl, su hija política Natalia, sus nietos Alma y Julián, invitan a la misa hoy domingo 30 a las 20 hs. en la iglesia San Roque, al cumplirse dos años de su partida.

INVITACIÓN A MISA

MARÍA LUISA GARAY DE CÁCERES - CARLOS ALBERTO CÁCERES ROJAS

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 22/7/16 - 25/7/21 y esperan la resurrección.

Al cumplirse 7 años y 2 años de sus respectivos fallecimientos. Sus familiares invitan a la misa hoy a las 20 hs. en Catedral Basílica.

CASAGRANDE, NAZARENO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23 en Córdoba|. Eduardo Fuhr, Cecilia Llugdar, sus hijos María Josefina y Eduardo Fuhr, junto a sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su hija Érika y familia en este momento de dolor.

CASAGRANDE, NAZARENO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23 en Córdoba|. Cra. Patricia Santos, Cra. Norma Bravo y empleados de la oficina de Secretaría de Admnistración y Presupuesto del Poder Judicial, acompañan con profundo dolor a su hija Dra. Erika Natalia Casagrande Valdueza y elevan oraciones en su memoria.

CASAGRANDE, NAZARENO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23 en Córdoba|. Pedro Cura y Maria José Rizo Patron participan su fallecimiento con pesar y ruegan oraciones en su memoria

CASAGRANDE, NAZARENO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23 en Córdoba|. Miguel A. Cuevas, su esposa Alicia Diven Jozami y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASAGRANDE, NAZARENO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23 en Córdoba|. José Martín Cesca y Marta Eugenia Azar, participan con profundo dolor su fallecimiento, y acompañan a su querida amiga Lydia y a toda su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CASAGRANDE, NAZARENO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23 en Córdoba|. Te vamos a extrañar amigo querido, el viejo changui, tus amigos del pádel de los sábados: Beto, Marcelo, Dani, Walter, Berni, Diego, Duilio, Paqui, "el tucu". Abrazo al cielo viejito querido.

CASAGRANDE, NAZARENO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23 en Córdoba|. Marina Nazar y Juan Fini, participan su fallecimiento y acompañan a su hija Erika en este momento dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CASAGRANDE, NAZARENO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23 en Córdoba|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loly, Antonio, Aldo y sus respectivas familias participan con gran dolor la partida de nuestro querido Changui, incansable trabajador. Rogamos a Dios nuestro Señor lo reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno. Acompañamos a su familia en este triste momento.

CASAGRANDE, NAZARENO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23 en Córdoba|. Félix Carlos Acuña e hijos, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASAGRANDE, NAZARENO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23 en Córdoba|. María Josefina Acuña, su hijo Ramiro y familia, acompañan a Lidia, Patricia y Paul y demás familiares en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASAGRANDE, NAZARENO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23 en Córdoba|. Adriana del Valle Cejas y sus hijas Antonella, Melisa y Milena acompañan a la Dra. Érika Casagrande y toda su familia en este doloroso momento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

CISNEROS, LUIS GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23|. Estela Ávila de Viaña, sus hijos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor el fallecimiento de Luis y acompañan a sus padres, hermanos, sobrinos en estos momentos de pesar. Que Dios lo tenga en su gloria.

CISNEROS, LUIS GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23|. Fernando Viaña, Cecilia Eugenia Traine, sus hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de Luis y acompañan a sus padres, hermanos, sobrinos en estos momentos de pesar. Que Dios lo tenga en su gloria.

CISNEROS, LUIS GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23|. Graciela C. de Juárez y sus hijos Mario, Héctor, Fernando y sus respectivas familias acompañan en el dolor a su hermano Santiago y familia.

CISNEROS, LUIS GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23|. Antonio Castiglione, Marta Rojas Smith de Castiglione, sus hijos Maria Cecilia, Blanca Inés,Susana, Enrique con sus respectivas familias, despiden con tristeza al querido Luisito y ruegan por su eterno descanso y la resignación de su familia.

CISNEROS, LUIS GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23|. "María Lucrecia de la Cruz de Yocca participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones por el eterno descanso de su alma. Acompaña con Cariño a sus padres Marilu, Daniel y a toda la familia".

CISNEROS, LUIS GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23|. Pepe González participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña en este difícil momento a sus queridas amigas Lisi, Marily, Belén y al restos de la familia. Que brille para él la luz que no tiene fin y ruega oraciones en su memoria.

CISNEROS, LUIS GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23|. Martín Bunge, Eugenia y familia participan su fallecimiento y acompañan a su hermana Lissi y demás familiares en el dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CISNEROS, LUIS GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23|. Carolina Sarmiento, sus hijos Pablo Eugenio y María Laura Avendaño participan con inmenso dolor su partida al Reino Celestial. Bella y ejemplar persona, digno hijo de padres excelentes, lleno de dones y virtudes. Acompañado siempre con esa sonrisa pura y cristalina. Luisito ya tenías el cielo ganado. Acompaño en el dolor a sus padres, hermanos e hijos. Elevando oraciones en su memoria.

CISNEROS, LUIS GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23|. Amalia Elena Filippa de Guber participa el fallecimiento de su vecina y acompaña a su hija Silvia y demás familiares en este doloroso momento. Eleva oraciones en su memoria.

CISNEROS, LUIS GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23|. Inés Castiglione y Carlos Toia y Anita Castiglione y familia lamentan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de dolor.

CISNEROS, LUIS GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23|. Hoy con gran dolor tengo que decirte estas humildes y sencillas palabras, Luisito querido, que descanses en paz y goces de estar a la par del Señor en quien vos y tu familia siempre fueron fieles creyentes. ¡Ah, casi me olvido! al Niño Dios y sus comensales dale la satisfacción de deleitarse con uno de tus manjares, vayan mis condolencias para toda tu familia una vez más; que en paz descanse amigazo querido. Eric Galván y familia.

CISNEROS, LUIS GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23|. Maximinio Ruiz Paz, María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia y Titi acompañan a toda su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

DE LA GARMA DE HELMAN, BLANCA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/23|. Estela Ávila de Viaña, sus hijos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en el pesar. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JUAN SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/23|. Sus hermanos Lucia, Roxana, Noemí y María Elizabeth y sobrinos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DÍAZ, JUAN SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/23|. Autoridades, personal docente, Nodocente y estudiantes de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNSE participan con profundo dolor el fallecimiento del ex estudiante y trabajador de la Universidad, y acompañan a su familia en este difícil momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JUAN SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/23|. El rector Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora Lic. Marcela Juárez, miembros del Consejo Superior junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan del fallecimiento del Sr. Santiago "Santi" Díaz, integrante del equipo de la Escuela para la Innovación Educativa y de Portería UNSE. Acompañan en el dolor a familiares y afectos.

DÍAZ, JUAN SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/23|. El director, Esp. Francisco Muratore junto al equipo que integra la Escuela para la Innovación Educativa de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan del fallecimiento del Sr. Santiago "Santi" Díaz. Acompañan en el dolor a familiares y afectos.

DÍAZ, JUAN SANTIAGO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/23|. El responsable, Lic. José Maria Mladenoff junto al equipo que integra Portería de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan del fallecimiento del Sr. Santiago "Santi" Díaz. Acompañan en el dolor a familiares y afectos.

GÓMEZ, AGUSTÍN FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/23|. Su esposa Adela, sus hijas Maria Alexia y María Emilia, sus nietos Mariano y Bianca y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. CARUSO CIA DE SEG SA.

GÓMEZ, AGUSTÍN FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/23|. Luis Salomón Domínguez y Romina Bravo Suárez participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

LEGUIZAMÓN, GILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/23|. Sus hijos Silvina, Marcia, Carolina y Carlos, sus hijos políticos Carlos Meossi y Daniel Zanni, sus nietos Biaggio, Gianlucca, Marco, Massimo, Emma, Justina y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por la Empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.:385-5357628.

LEGUIZAMÓN, GILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/23|. "La gente buena no se entierra, se siembra...". No es el final es el camino de una nueva vida. Su hermana Nony y su sobrino Iván participan su fallecimiento.

LEGUIZAMÓN, GILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/23|. "Jesús con su infinita misericordia recibe a Magui en el Paraíso Celestial". Con profundo dolor la despiden sus hermanos: Koki, Raúl, Ana y Nony y sus queridos sobrinos.

LEGUIZAMÓN, GILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/23|. "Señor ya está ante ti, dale el descanso eterno". Olimpíadas Especiales Argentina- Sgo. del Estero, participan con dolor el fallecimiento de la mamá de nuestro compañero Lic. Carlos López. Elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, GILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/23|. "Ahora eres un maravilloso ángel de Dios". "Descansa en paz". El Centro Especial de Capacitación Laboral y Terapeútico A.S.PA.D.I y su Taller Protegido de Producción, acompañan con profundo dolor la partida de la madre del Prof. Carlos Lopez, secretario de nuestra institución. Se ruega una oración en su memoria.

MACKEPRANG, ALFREDO HERALDO (POLO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/7/23|. Manuel Carlos Alvarado, Megui Méndez y familia despiden con pesar la partida de "Polo" y acompañan en su dolor a Magalí, sus hijos y nietos. Elevan una oración en su memoria.

SALOMÓN, HILDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23|. Juan Francisco Viaña, Consuelo Urueña, Santiago Manuel Viaña participan con dolor el fallecimiento de la abuela de Lorenzo. Elevan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, HILDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23|. Fernando Viaña, Cecilia Eugenia Traine, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, HILDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23|. Cr. Luis Ricardo Marhe , Luisa Elena Santillán ,sus hijos Ricardo,Cecilia,Virginia y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria."

SALOMÓN, HILDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23|. Marcelo Daher, Maribé Aiquel de Daher y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Estela. Ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, HILDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23|. Néstor López, sus hijos Toto, Maru y Alejandra, nietos y bisnietos participan con dolor el fallecimiento de la querida Estela. Ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, HILDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23|. Pepe González participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña en este difícil momento a sus hijos Silvia, Mariela y Migui; a su hermano Edy. Que brille para ella la luz que no tiene fin y ruega oraciones en su memoria.

SALOMÓN, HILDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23|. Gustavo Díaz, su esposa Graciela, sus hijos Natalia y Gustavo, sus hijos políticos Miguel, Cecilia y su nieto Manu participan con profundo dolor el fallecimiento de Estela, hermana de nuestro querido amigo Edy y acompañan en este momento de profundo dolor a toda la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, HILDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23|. Tito Suárez, sus hijas Analía y Gustavo, Mónica, Mariana y Álvaro participan con profundo pesar el fallecimiento de nuestra querida amiga Estela. Acompañan en el dolor a sus hijos, hermano y toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, HILDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23|. Sara Ugozzoli de Vital, sus hijos Cecilia , Ernesto y Mariano, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Maru y a toda su querida familia en este doloroso momento . Ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, HILDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23|. Cecilia Eugenia Vital y Dante Godoy Jaramillo, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Querida Estela y acompañan con cariño a Maru, Silvia y Migui elevando oraciones en su memoria

SALOMÓN, HILDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23|. Mariana Bravo y Francisco Dante Pece, participan con profundo dolor el fallecimiento de Estelita, y acompañan en este difícil momento a su amiga Maru, sus hnos Silvia, Migui y sus familias Se ruega una oración en su memoria

SALOMÓN, HILDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23|. Elia Manfredi, Marcelo Elias y sus hijas, participan con profundo dolor el fallecimiento de Estelita, y acompañan a Maru, Silvia, Migui y sus familias, en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALOMÓN, HILDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23|. María de los Ángeles Billaud, Carlos Velarde junto a sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Maru, Silvia y Migui, elevando oraciones en su memoria

SALOMÓN, HILDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23|. Nazarena y Helga Sayago con sus respectivas familias y su amiga Beatriz Herrera participan el fallecimiento de su querida vecina y amiga Estela y acompañan a su hija Silvia y a su hermano Edy en este momento doloroso. Rogamos una oración en su memoria.

SALOMÓN, HILDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23|. Juan Carlos Olivares, María Teresa Carrasco y sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan toda su familia en este momento de dolor. Se ruega una oración en su memoria.

SALOMÓN, HILDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23|. Tessy Calvo de Montenegro, sus hijos y nietos, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Silvita y Mariela y demás familiares y ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, VÍCTOR NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/23|. Su esposa Lita, sus hijas Natalia, Verónica, Marilu y Alejandra, sus hijos políticos Matías, Roberto y William, sus nietos Thiago, Brenda, Nicolás, Agustín, Aldana, Samanta y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio del Zanjón. Servicio realizado por la Empresa HUGO A. GUBAIRAS.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

Invitación a Misa

TEVEZ, SUSANA NATALIA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/08|. Sus padres Adela y Gringo, sus hermanos Ricardo y familia; César y familia invitan a la misa que en su querida memoria al cumplirse quince años de su viaje al Reino de los Cielos, en la parroquia María Auxiliadora a las 10 hs.

VENTURA DE BARBIERI, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/23|. Sus hijos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en el Convento Santo Domingo, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

GEREZ, ALICIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/23|. Sus hijos Héctor, Sergio su nieta María Inés, hija política Patricia y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Cañada Escobar. Ruegan una oración en su memoria. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GÓMEZ, WALTER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/23|. Su hijo Ricardo Antonio Gómez, hija politica Verónica Chacana y su hijo Rafael participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, WALTER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/23|. Señor recíbelo en tu santa morada y brille para él la luz que no tiene fin. Su hijo Walter y familia y Elena Medina... participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

GÓMEZ, WALTER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/23|. Jorge Chacana y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

GÓMEZ, WALTER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/23|. Patricia Páez e hijos acompañan en el dolor a Walter y Tony rogando por el eterno descanso de su padre.

GÓMEZ, WALTER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/23|. Pedro Sepeluk participa con profundo dolor en esta irreparable pérdida rogando por su eterno descanso.

MONTES, ALBERTO MARCIAL (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23|. Anita, Adriana, Ana María, Ada, Ángela, Bicho, Betty, Daniel, Delia, Esther, Mirta, Negrita, Mary, Marta, Pocha, Poly, Rosita, Pili y Mirta, compañeros y amigos de su esposa Lucía de la Escuela Nº 9 Pablo Lescano, participan con gran dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria y acompañan a toda la familia en este momento de dolor.

LASTRA, SAIDA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/23|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin y descanse en paz". Olga María González, su hijo Mariano Navarro y Dory González, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Saida. Se ruega una oración en su memoria.

LASTRA, SAIDA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/23|. Seño Saida, te despedimos con mucha tristeza pero también con gratitud y cariño porque fuiste una gran docente y amable compañera. La comunidad educativa de la Escuela Nº 82 de Estación Taboada, participa el fallecimiento de la exdocente. Descansa en paz. Pedimos fortaleza y resignación para la familia.

LASTRA, SAIDA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/23|. "Habitaré por siempre en la casa del Señor". Tu partida nos deja un gran vacío querida amiga. María Estela Juárez y familia acompañan con profundo dolor a la familia. Rogando oraciones en su memoria.

LASTRA, SAIDA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/23|. "Señor ya está ante Ti recíbela en tus brazos" y dale el descanso eterno". Despedimos con mucha tristeza a nuestra querida Saida recordando con alegría los buenos momentos compartidos. Marta Santillán, Ana María Ayunta y su familia participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando oraciones por su eterno descanso. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".