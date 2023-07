FÚNEBRES | 31 DE JULIO DEL 2023

30/07/2023 - 23:58 Funebres

FALLECIMIENTOS

31/07/2023





- Juan Carlos Almeida (La Banda)

- Juan Ruperto Carrizo (Clodomira)

- María Ester Concha (Fernández)

- Miguel Ángel Díaz (Fernández)

- Celia Argentina Concha Orellana

- María de Jesús Herrera (La Banda)

- Walter Eduardo Gómez

- Lucas Matías Butiler (La Banda)

- Mario Alberto Cura

- Stella Maris del Valle Caligari

- Emilio María Pérez (La Banda)

- Héctor Roberto Torrez (La Banda)

- José Armando Pagés (La Banda)

- Silvia Rosario Ramírez

- Rosa Ramona Acosta (Villa Atamisqui)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AGUSTÍN FRANCISCO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/7/23 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Pcia. Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EMILIO MARÍA PÉREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/7/23 y espera la resurrección.

Sus hijas: Belkys, Graciela y Noralí, su hijos políticos Walter y Héctor, sus nietos Víctor y Rocío. Rogamos por su eterno descanso y que brille para él la luz que no tiene fin. Sus restos fueron velados en Cochería del Plata. Sus restos fueron sepultados el 30/7/2023 en el cementerio de La Misericordia.





INVITACIÓN A MISA

MARIO OMAR SAYAGO MIRANDA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/8/15 y espera la resurrección.

Hijo mío de mi alma tu vida se apagó hace 8 años. Tu corazón ya no late, el mío quisiera hacer lo mismo, no hay manera de superar tu partida, contigo se fue una parte de mí, pero el resto te seguirá amando hasta el último día de mi vida. Tu mamá Blanca, tu hermano Guillermo, sobrinos Alejandro, Gonzalo, Osvaldo, Claudia y Carolina, tu sobrina nieta Bianca, invitan a la misa en Catedral Basílica el día martes 1/8/23 a las 9 hs.





INVITACIÓN A MISA

NORA ÉLIDA GRIGNISCHI DE ZAMORA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/8/22 y espera su resurrección.

A pesar de habernos dejado demasiado temprano, sigues estando junto a nosotros. Tu esposo, hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa que en su memoria se oficiará el día martes 1/8/23 a las 19 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, al cumplirse un año de su partida a la Casa del Padre.





INVITACIÓN A MISA

MYRIAM ELIZABETH CAMUS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/3/23 y espera la resurrección.

Hermana querida, qué triste es no tenerte más, no escucharte, no verte y a pesar de ello no parece que te fuiste hace cuatro meses, siempre tenemos la esperanza de volver a encontrarte, que te preocupes por tus hermanas, sobrinos y darnos tu parecer por el problema que sea, en fin que estés con nosotros. Eso no sucederá , ya que descansas con Jesús y María, por ello tus hijos Piyi, Vale y tu adorado nieto Benjamín; hermanos: Mirta, Silvia, Cristina, Juan, Ariel, sus familias, invitan a la misa para rogar por tu eterno descanso, hoy en Catedral Basílica a las 20 hs.





RECORDATORIO

NORMA AZUCENA ALOMO DE ZERDA.

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/7/16 y espera la resurrección

El día de tu partida esta familia cambió para siempre, hoy en el 7° aniversario de tu entrada al Reino del Señor, nos reconfortamos con los recuerdos de los hermosos momentos vividos a tu lado. Te extrañamos. Tu esposo Buby Zerda, tus hijos Alberto y José, tu nuera Jésica y tus nietos Santiago, Malena y Guadalupe. Se ruega una oración en su memoria.





INVITACIÓN A MISA

ZULEMA IMELDA DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/7/23 y espera la resurrección.

Mamá: hoy cumples 9 días de tu partida a la Casa de Dios, cuánta tristeza, cuánto dolor, extrañamos tu presencia, tu sonrisa, y tu mirada día a día, pero sé que estás entre nosotros. Te amamos y todos te mandamos besos al cielo. Su esposo José Raúl Santillán, su hija Silvina, sus nietos Nicolás, Ignacio y Matías, sus bisnietos Isaías y Jair, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs., en la parroquia San José de Belgrano. Ruegan oraciones a su memoria.

CALIGARI, STELLA MARIS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/23|. Su esposo Luis Roberto Acuña, hijos Stella Maris, Ignacio, Marcelo y Carlos, hijos políticos Mariano Vega, Jemiona Ruiz y Lorena Celiz, nietos Martina y Salvador, Eva y Benjamín y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Privado Jardín del Sol La Banda EMPRESA SANTIAGO.

CASAGRANDE, NAZARENO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23 en Córdoba|. Marta Garay y sus hijas Lucía y Rosario acompañan a Paul, Ana y demás familiares en este triste momento.

CISNEROS, LUIS GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23|. María Rosa Saad Budan lamenta participar su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

CONCHA, ORELLANA, CELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/23|. Su esposo Sorbera Antonio, sus hijos Daniela, Cecilia, Eugenia, Roxana, Gustavo, hijos políticos, nietos, bisnietosy demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio del Rosario. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787 - CEL 3854 386686

CURA, MARIO ALBERTO (q (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/23|. Su madre Silvia Raquel Pogonza, sus hermanos Fernando, Sebastián, Florencia, Walter, cuñados, sobrinos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados. Servicio realizado por la Empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

GÓMEZ, AGUSTÍN FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/23|. Sus vecinas Patricia,Valeria, Aida y familia acompañan en este triste dolor a toda su familia, se ruega una oración en su memoria a nuestro vecino Agustín.

GÓMEZ, AGUSTÍN FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/23|. Lilin Pedrozo, sus hijas Silvia y Fernanda Salomón Domínguez, y familia, participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

LEGUIZAMÓN, GILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/23|. Que madre Elimina ilumine su llegada junto a nuestro Señor. La comunidad educativa y religiosa del Colegio La Asunción participa con profundo dolor el fallecimiento de la mama del ex docente de la Institución Profesor Carlos López y acompaña a la familia en este difícil momento.

RAMÍREZ, SILVIA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/23|. Su esposo, sus hijos, sus nietos, bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan una oración en su memoria. Exequias y Tanatopraxia REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SALOMÓN, HILDA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23|. Amalia Elena Filippa de Guber participa el fallecimiento de su vecina y acompaña a su hija Silvia y demás familiares en este doloroso momento. Eleva oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

----------------------------------------





VELLA VDA. DE DÍAZ, MARTA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. Dr. Hugo Bellido, su esposa Rosalía Villavicencio, sus hijos Facundo, Pablo y Celeste participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Liliana, Luis y familia por tan irreparable pérdida. Al cumplirse nueve días de su desaparición física la recuerdan con amor y cariño. Ruegan oraciones en su querida memoria.





Agradecimientos

----------------------------------------









Recordatorios

----------------------------------------





PÉREZ, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/19|. Lo recuerdan con mucho amor su familia sus hermanas Elvira y Yolanda Pérez y su sobrino Julio y familia Pérez.





Responsos

----------------------------------------









Traslado de Restos

----------------------------------------









La Banda

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ALMEIDA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/23|. Su esposa Felisa Taboada, sus hija Alejandra y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhum. ayer en el cement. de La Capilla. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

BUTILER, LUCAS MATÍAS (q (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/23|. Sus hermanos, Oscar, Mariel, Luis, hermana política, Yudit, sobrino Javier y demás sobrinos y familiares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11:00hs. en el cementerio De Vilmer - Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS -La Plata 162 - Tel 4219787 - Cel 3854 386686.

GÓMEZ, WALTER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/23|. Mariangeles Karina e Yris Bettiana Rafael y Gonzalo y Martin Ruiz Rafael participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria

HERRERA, MARÍA DE JESÚS (q.e.p.d.) Fallecio el 29/7/23|. Su hija Gladys y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Cañada Escobar. SEPELIO REALIZADO POR NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

PAGÉS JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/23|. Siempre te tendremos presente en nuestros corazones !!. Sus hijos Iván ,Rocio y Luciano. Sus restos están siendo velados en calle Sáenz Peña (S/v ) y serán inhumanos hoy en el cementerio Jardín del Sol a las 10 hs.

PAGÉS JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/23|. Nos dejaste un gran vacío y tristeza, que Dios te reciba en su gloria y te dé el descanso eterno. Te recordaremos siempre. Su hermana Ester, sus sobrinos Marina, Klider, Jesús, Matías, Ignacio y su sobrino político Guillermo. Sus restos están siendo velados en calle Sáenz Peña (s/v ) y serán inhumanos hoy en el cementerio Jardín del Sol a las 10 hs

PAGÉS JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/23|. "Nos dejaste un gran vacío siempre te recordaremos que Dios te reciba en su gloria y te dé el descanso eterno". Su sobrina Carla y flia

PAGÉS JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/23|. "El señor es mi pastor nada me faltará .ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida , y en la Casa de Jehová moraré por largos días! Juan Carlos Rojas y Olga.

PAGÉS JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/23|. Que Dios te reciba en su gloria y te dé el descanso eterno. Te recordaremos siempre con mucho cariño. Orlando Cejas y familia acompañan a su familia en esta pérdida.

PÉREZ, EMILIO MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/23|. Sus hijas Belkys, Graciela y Noraly, hijos políticos Héctor Gallardo y Walter Gallo, nietos Víctor Gallo y Rocío Gallardo y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia, La Banda EMPRESA SANTIAGO.

PÉREZ, EMILIO MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/23|. Gustavo Gallo, su esposa Charito y sus hijos Candela y Gustavito, participan con profundo dolor su fallecimiento. y acompañan a la familia en este difícil momento. Se ruega oraciones en su memoria.

PÉREZ, EMILIO MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/23|. Susana Olivera, José Maldonado y María Sol Melici, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijas Belkys, Graciela y Noraly y respectivas familias en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

TORREZ, HÉCTOR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/23|. Su esposa, Balbina, sus hijos, Yolanda, Luis, Daniel, Oscar, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos, sobrinos y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy a las 10. hs. en el cementerio La Misericordia. Cobertura: Norcen. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS - La Plata 162 - tel 4219787 - cel 3854 386686.





Invitación a Misa

----------------------------------------









Agradecimientos

----------------------------------------









Recordatorios

----------------------------------------









Responsos

----------------------------------------









Traslado de Restos

----------------------------------------









Interior

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ACOSTA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/23|. Sus hijos Adriana, Evelina, Edith, Gabriel, Susana, Atilio, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Atamisqui. Cobertura Caruso Seguros SA. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS - La Plata 162 - tel 4219787 - cel 3854 386686.

CARRIZO, JUAN RUPERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/23|. Su esposa Amelia Romero, su hijo Oscar y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhum. Ayer en el cement. de Clodomira. CARUSO CIA. ARG. DE SEG. – NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

CONCHA, MARÍA ESTER "NENA" (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/23|. Sus hijos Olga, Chiky, Cristina, Dany, Sole, hijos politicos, nietos, bisnietos, y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer a las 17.30 hs en el cementerio Cristo Redentor. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787 - CEL 3854 386686.

DÍAZ, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/23|. Sus sobrinos, sobrinos nietos, sobrinos politicos, vecinos, amigos demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer a las 18 hs. en el cementerio Cristo Redentor. cobertura: CARUSO SEGUROS S.A. -SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787 - CEL 3854 386686

GÓMEZ, WALTER EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/23|. El intendente de la ciudad de Fernández, Dr. Víctor R. Araujo y miembros del Dpto. Ejecutivo Municipal participan con hondo pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos y sus respectivas flias en este difícil momento.