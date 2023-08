FÚNEBRES | 1 DE AGOSTO DEL 2023

31/07/2023 - 21:58 Funebres

FALLECIMIENTOS

- Ramón de Jesús Morales

- Delfor Sebastián Sandoval (Fernández)

- Luis Armando Díaz

- Jorge Abel Montenegro (Quimilí)

- Jorge Fushimi (Córdoba)

- Segundo Sofanor Armas

- Antonia Lusinda Castaño

- Gerónimo Dionicio Gómez (La Banda)

- Juan Norberto Paz (La Banda)

- Lázaro Desiderio Aranda

- Carlos Rosa Chávez (La Banda)

- Jorge Alonso Ponce

- Cervando Maldonado

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GILDA MARGARITA LEGUIZAMÓN DE LÓPEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 287/23 y espera la resurrección.

“El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Aunque camine por oscuros caminos, tu bastón y tu luz me guían”.

Carlos Reynaga y Graciela Robles, sus hijos Enzo y su esposa Vanesa, Mario y su esposa María de los Ángeles, Franco, Carlitos y sus nietos Lisandro, Fausto y Alfonsina, participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su querido amigo Carlos y acompañan a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

























INVITACIÓN A MISA

IMELDA DEL CARMEN GONZÁLEZ DE MOYANO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en 1/8/22 y espera la resurrección.

Poder mirar al cielo y sentir que no se ha ido. Que sigue ahí. Que nunca se irá del todo. Que seguirá estando en la primera estrella.

Su esposo Mario Roger Moyano, sus hijos Piky, Ramón, Marcela e Imelda, hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy 1/8 a las 20 hs. en Catedral Basílica con motivo de cumplirse un año de su partida a la Casa del Señor.





RECORDATORIO

LORENZO CIANCIA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Ituzaingó, pcia de Buenos Aires, el 1/08/13 y espera la resurrección.

Querido Lorenzo: Mi amor, en cada instante de mi vida sigo recordando y extrañándote. Ya pasaron diez años y hoy te escribo este recordatorio teniéndote presente y muy cerca mío.

Sólo la vida puede consolarme con un suspiro profundo y una larga sonrisa de todo ese amor de casi cuatro décadas, no un día ni un año. Todo ese tiempo compartido fue tan bello porque construimos una familia que hoy y siempre nos unen con acciones y valores que fueron aferrados en todo lo que compartimos junto a ti, enseñanzas de cómo vivir con alegría, respeto, trabajo y honestidad.

Querido Loren, nuestro amor se convirtió en una verdadera historia de amor. Nos dio fuerza, fe y confianza que en pocos meses de conocernos decidimos unirnos y amarnos para toda la vida. Hoy -en este día- quedó marcado para siempre por tu partida, y esa ausencia física me produce un nudo en la garganta y lágrimas en mis ojos que serán inevitable por el resto de mi vida. “El tiempo le enseña al hombre cómo acostumbrarse pero no cómo olvidar”.

Este amor estuvo, está y estará por siempre. Así te recuerdo. Tu esposa Norma, hijos y nietos. Pido a Dios que brille la luz que no tiene fin y que tu alma descanse en paz. Me has dejado todo tu amor, vivirás siempre en mi corazón hasta que Dios nos reencuentre.

“Puedes llorar porque se ha ido o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado”.

Ruego oraciones en tu memoria, mereces descansar en paz.





INVITACIÓN A MISA

ELISA ORIETA DE MONTOTO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/8/22 y espera la resurrección.

“Siempre recordándote con mucho amor”. A un año de tu partida a la casa del Padre nos reuniremos para rogar por tu eterno descanso. Tus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares a elevar oraciones en tu amada memoria, en la misa a celebrarse hoy a las 20 en la Catedral Basílica.





INVITACIÓN A MISA

ALFREDO HERALDO MACKEPRANG

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/7/23 y espera la resurrección.

“Polo, partiste a la casa del Padre y dejaste la casa vacía. Cuán dolorosa es tu ausencia… Tus hijos a los que amaste, cuidaste y protegiste sin retaceo, tus nietos, a los que mimaste y transmitiste con el ejemplo de tu vida y a través de tus historias y relatos todos los valores que hacen al buen hombre y al buen ciudadano: tu esposa, con la que compartiste la vida toda, con sus luces y sombras, impregnando cada instante con profundo amor… todos, Polo, extrañan tu presencia; te buscan en los lugares de la casa, en tus cosas cotidianas y lloran tu ausencia física.

Pero siguen teniéndote vivo en sus corazones. Sigues presente en la vida de cada uno de los miembros de la familia que formaste y en la de los amigos, que en el fútbol, en el trabajo y en la sociedad supiste ganar y conservar. Hoy, nos reuniremos todos en la Santa Misa, en la Catedral Basílica a las 20 para rogar por tu descanso eterno y para que , por siempre, seas nuestro intercesor ante el Señor.

Su esposa Magalí Sily de Mackeprang, sus hijos Alfredo, Guillermo y Alfonso, sus nietos Nahuel, Alfonsina y su nieta del corazón Sofía.

La familia Mackeprang agradece al Dr. Edberto Márquez, la Dra. Susana Vergottini, Kinesióloga Guadalupe Briz, al Hno. Misericordista Cristian Viscardi (su ahijado) y a todos los que lo acompañaron y asistieron en la etapa de su enfermedad, también a los que de una manera u otra, expresaron sus condolencias. ¡Te amamos!





INVITACIÓN A MISA

MARÍA ROSA CARABAJAL FERNÁNDEZ DE GALVÁN

(q.e.p.d.) Se durmió el 1/7/23…

Madre: Aunque ya no te escuchamos con nuestros

oídos sabemos que tu dulce voz nos

susurra en nuestros pensamientos.

Aunque ya no podemos verte con los ojos,

te contemplamos en nuestros recuerdos.

Aunque ya no podemos abrazarte y darte

besos, nuestro amor por ti va a donde

estés y te llena de alegría.

Aunque ya no podemos estar juntos en la

tierra, tenemos la certeza de que nos

vendrás a buscar para ir al cielo.

Dios de nuestro corazón, ahora que nuestra madre no está.

Anímanos con la certeza

de que ya vive feliz, junto a ti

en la gloria celestial.

Hasta que nos volvamos a encontrar!!!

Al cumplirse 1 mes de su fallecimiento, su esposo Tito, sus hijos Eugenia, Graciela, Hugo, Jorge y Ricardo invitan a la misa hoy a las 19 hs en Pquia. San José del Bº Belgrano. Oraciones por su alma.





INVITACIÓN A MISA

MARÍA SILVIA LEDESMA DE RICCARDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/8/21 y espera la resurrección.

“A dos años de su paso al “Quinto Día” de su vida con Jesús, te tenemos viva en nuestros corazones”. Su esposo Tucho, sus hijos Tuchito y Luciano, demás familiares y todos los amigos la recordaremos en la Celebración de la Palabra que se oficiará hoy a las 21 en la Pquia. El Buen Pastor.

















RESPONSO

ÁNGEL RODOLFO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/8/22 y espera la resurrección.

“A pesar de habernos dejado demasiado temprano, sigues entre nosotros, te extrañamos y te amamos infinitamente. Seguir sin ti no es fácil, pero sabemos que agarras nuestras manos”. Tu hija Ana Aylen, tu esposa Rosy, tu madre Estela, tu hermano Aldo, Negrita, Caro y Dany invitan al responso que se oficiará hoy a las 16.30 hs. en el cementerio Parque El Descanso, al cumplirse un año de su fallecimiento.





INVITACIÓN A MISA

NORA ELIDA GRIGNISCHI DE ZAMORA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1 de Agosto del 2022 y espera su resurrección

A pesar de habernos dejado demasiado temprano, sigues estando junto a nosotros. Tu esposo, hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa que en su memoria se oficiará hoy 01/08/23 a las 19hs. en la Parroquia San José del Bº Belgrano, al cumplirse un año de su partida a la Casa del Padre.

Sepelios Participaciones

CAPITAL

----------------------------------------





ALTAMIRANDA, FRANCO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/23|. Su tía Nora, hermanos e hijos políticos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ruegan una oración en su memoria. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ALTAMIRANDA, FRANCO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/23|. "Que el Señor te tenga a su lado y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su tía Alba Altamiranda, sus primos Diego y Silvina participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALTAMIRANDA, FRANCO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/23|. Elena abrazan con inmenso cariño a su íntima amiga Ileana y flia por el fallecimiento de su amado hermano Franco."ya gozas de nuestro Señor querido Fran".

ALTAMIRANDA, FRANCO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/23|. El Encuentro Universitario y todo su movimiento acompañan a su familia en este profundo dolor. Agradecemos haberlo conocido y compartido con el tantos momentos. Que brille para el la luz que no tiene fin.

ALTAMIRANDA, FRANCO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/23|. Compañeros de Prensa de la Municipalidad participan con profundo dolor el fallecimiento de Franco, acompañan a su hermana Liliana.

ALTAMIRANDA, FRANCO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/23|. Amigos de su hermana: Beto y Mariela participan con profundo dolor el fallecimiento de Franco..

ARANDA, LÁZARO DESIDERIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/23|. Su esposa Mirta, sus hijos Daniela, Gabriel, Mauricio, Ángel, Marcelo, Francisco, Gustavo, Cuchina, Kera y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio de los Flores. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ARMAS, SEGUNDO SOFANOR (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/23|. Su esposa Raquel Beatriz García, sus hijos Víctor, Cecilia, Marta y Pedro, su hija política Valeria Coria y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio El Descanso. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. Servicio realizado por la Empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.:385-5357628.

ARMAS, SEGUNDO SOFANOR (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/23|. Acompañamos en este momento de dolor y deseando el descanso eterno de Hugo. Su hermano Eduardo Armas, su cuñada Rosa krasteff, sus sobrinos, sobrinos nietos y sobrinos políticos.

ARMAS, SEGUNDO SOFANOR (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/23|. "Que brille para el la luz que no tiene fin. Sus consuegros José Coria y Trinidad Juárez participan con profundo pesar su fallecimiento.

CALIGARI, STELLA MARIS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/23|. Stelita: qué triste noticia al saber que partiste de este mundo … y mientras leía ésta noticia, venían a mi memoria, tantos momentos compartidos, en nuestra niñez y parte de la adolescencia, con nuestras madres … quienes nos acompañaban en todas las actividades. La vida nos llevó a no estar, tan juntas, pero sabíamos que nuestra amistad se mantenía profundamente en nuestros corazones. Hoy te digo "hasta siempre Stelita". Gringa Yanucci y flia, saluda a sus seres queridos y acompañan en este lamentable momento de dolor.

CASAGRANDE, NAZARENO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23 en Córdoba|. Gringa Cinquegrani Arnoux Abalos y su hija Marianela participan su fallecimiento, haciendo llegar a toda su familia las expresiones del más profundo pesar, acompañan en su dolor a su querida hija Erika Casagrande y sus nietos.

CASTAÑO, ANTONIA LUSINDA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/23|. Sus hijos Enzo y Roxana, su hija política Sandra, sus nietas Catalina y Martina y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Servicio realizado por la Empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.:385-5357628.

CISNEROS, LUIS GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23|. Miembros de la Pía Unión y Pan de los Pobres de San Antonio de Padua participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo de la Sra. Presidente de dicha institución Sra. Marilú Billaud de Cisneros Saavedra. Ruega oraciones en su memoria.

CONCHA, ORELLANA, CELIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/23|. Omar Campos, Gringa Yanucci y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Eugenia y elevan oraciones al cielo por el eterno descanso de su alma y una cristiana resignación para su familia.

DIAZ, LUIS ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/23|. Su hermano Angel Rafael Diaz sobrinos y demas familiares SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

FUSHIMI, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/23|. Comisión directiva y personal del Círculo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor del fallecimiento del suegro de su vicepresidenta Dra. Silvia Cejas Verdugo y padre del Dr. Néstor Fushimi. Acompañamos a toda la familia. Se ruega una oración en su memoria.

GÓMEZ, AGUSTÍN FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/23|. "El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar, en praderas cubiertas de verdor, Él me hace descansar". Sus sobrinos Miguel Ángel y Bettina Corvalán, Carlos Caro y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, RAÚL DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/23|. Sus sobrinas Lía, Claudia, Tania, Marianella y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ruegan una oración en su memoria. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

HERRERA, RAÚL DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/23|. Honorable comisión directiva del sindicato de Luz y Fuerza cuerpo general de delegados y su comisión de jubilados y pensionados participan del fallecimiento del socio. Herrera Raúl Darío, que sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

LEGUIZAMÓN, GILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/23|. Madre querida, damos gracias al Padre Celestial por haberte convertido en nuestra mamá y por el amor incondicional que nos diste en todo momento. Le pedimos a Dios que te reciba en el cielo donde ya gozas de su infinito amor junto a nuestro papá y hermanos que partieron antes que vos. Sos nuestro ejemplo de vida y fortaleza. Sus hijos que te amamos eternamente .Silvina, Marcia, Carolina y Carlos López.

LEGUIZAMÓN, GILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/23|. Su hermana Ana , sus sobrinos, Félix y flia,Sebastián y flia y su ahijada Daisy participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso

LEGUIZAMÓN, GILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/23|. Su hermana Koki, su hermano político Juan, sus sobrinos Carlos, Claudio y Agostina Miranda participan con profundo pesar su fallecimiento.

LEGUIZAMÓN, GILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/23|. Nunca te fuiste abuela. Te amamos. Sus nietos Biaggio, Gianlucca, Marco, Massimo, Emma y Justina

LEGUIZAMÓN, GILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/23|. Su sobrino ahijado Carlos Miranda participa de su fallecimiento y eleva oraciones por su descanso.

LEGUIZAMÓN, GILDA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/23|. El consejo directivo de la ASociacion Mutual San Jorge, personal directivo, docente, no docente y de servicio del Instituto de Enseñanza San Jorge participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de la vicedirectora Lic. Griselda N. Leguizamon Villavicencio y acompañan a la familia en tan penoso momento. Elevan oraciones en su memoria.

MALDONADO, CERVANDO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/23|. Sus hijos Liliana, Adelina, Zulema, Monica, Angélica, Adrian, Daniel, H. pol., nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 15.Casa de duelo Nstra. Sra. del Carmen, Bº Mosconi. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MORALES, RAMÓN DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/23|. Su esposa Ciriaca Ibalo, sus hijos Alicia, Marisol, María, Fernando, Luciana, hijos políticos, nietos, y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Morales. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS - La plata 162 - tel 4219787 - cel 3854 386686.

MORALES, RAMÓN DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/23|. Yamila Llebeili participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hija Luciana en estos momentos de tristeza. Eleva oraciones en su memoria.

MORALES, RAMÓN DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/23|. Carlos Llebeili y personal del Señor Helado participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Luciana en este momento de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

PONCE, JORGE ALONSO (PICHIN) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/23|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su esposa Verónica, sus hijos Erick, Rocío, Mili y Nare, su hija polítca Ivana, sus nietos Briana, Ciro, Tahiel y Matheo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PONCE, JORGE ALONSO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/23|. Su esposa Verónica, hijos Eric, Rocío, Milagros y Narella, nietos Tahiel, Matheo, Briana y Ciro, su mamá Eva, su suegra Carmen, hermanos, cuñadas y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cement La Piedad a las 10 hs. C. de duelo Bº J. Kennedy - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PONCE, JORGE ALONSO (PICHIN) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/23|. Su madre política Carmen Ibañez, sus hijos David, Ricardo y Germán participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PONCE, JORGE ALONSO (PICHIN) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/23|. "No es el final, es el camino de una nueva vida". David Agüero, Maly Paz, sus hijos Sebastián, Matías, Lucas y Carolina participan con dolor el fallecimiento de su cuñado y compadre Pichín. Ruegan oraciones en su memoria.

PONCE, JORGE ALONSO (PICHIN) (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/23|. Pili Ponce, sus hijos Carly, Claudio, Gustavo y María Claudia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, SILVIA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/7/23. Rubén Medina y flia; Margarita Medina y flia., Mario Medina y flia., Alberto Medina y flia, Adriana Medina y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus queridos sobrinos Carina, Carlitos, Alejandro, Marcela y Elena. Ruegan una oración en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el día de ayer en el cementerio Parque de la Paz.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





ARANDA, MARÍA DOLORES (q.e.p.d.)| Falleció el 1/8/20|. Madre querida y amada. Hoy se cumple un nuevo aniversario de tu partida a la casa celestial, desde donde nos sigues cuidando y guiando. Tus hijos Dany, Kike, Luis y Raul, tus nietos, bisnietos, sobrinos, hijas políticas, hermanos y cuñadas te recordamos con amor. Invitamos a la misa que se oficiará en la Catedral Basílica a las 20 hs. Se ruega una oración en su memoria.

YOCCA, OSVALDO ROMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/00|. Papá tu recuerdo nos acompaña y lo que florezca en nosotros llevará tu marca para siempre; porque nos enseñaste con el ejemplo el amor a Dios, la cultura del trabajo, la honestidad, la solidaridad y la unión entre hermanos respetando las diferencias. Su esposa Miguela Ryllinski, sus hijos Cacho, Inés, Juan, Evelina, Angelo, Nino y Renato, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se realizará en su memoria al cumplir 23 años de su fallecimiento en la iglesia Catedral a la 20 hs.

Recordatorios

----------------------------------------



MOYANO DE ROBLES, BERTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/15|. "Una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima sobre sus recuerdos se evaporan, una oración por su alma la recibe Dios". (San Agustín). Ho se cumplen ocho años de tu partida al cielo a pesar del tiempo que pasó estás presente en nuestro corazón te extrañamos, sos el ángel que nos protege. Sus hijos Hugo, Ramón, Nelly, Myrian, Marcelo, hijos políticos, nietos y bisnietos elevan oraciones en su memoria.

Sepelios Participaciones

LA BANDA

----------------------------------------





CHÁVEZ, CARLOS ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/23|. Sus hijos Blanca, Adrián, hermanos, nietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.00 hs en el cementerio Jardín del Sol. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS - La Plata 162 - Tel.4219787 - cel 3854 386686.

GÓMEZ, GERÓNIMO DIONICIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/23|. Sus hijos Hugo, José, Miguel, María, hijos pol, Enzo, Luciana, Yuliana, nietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 15.00 hs en el cementerio Jardín del Sol. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS - La Plata 162 - Tel 4219787 - Cel 3854 386686.

PAGÉS JOSÉ ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/23|. El grupo amigos de su sobrina Carla: Roxana, Pelusa, Ale B., Pancho, Carlos, Ale C., Ariel, Nancy la acompañan en este momento de dolor ante la pérdida de su tío. Elevan oraciones en su memoria y por el consuelo de sus seres queridos.

PAZ, JUAN NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/23|. Sus hijos Mariela, Mirta, Sandra, Karina, María y Walter, hijos políticos, nietos y Bisnietos participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Privado Ayres del Pinar La Banda EMPRESA SANTIAGO.

PÉREZ, EMILIO MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/23|. Dra. Concepcion Senés, Prof. Eduardo Arévalo, Lic. María Hilda Ibarra participan su fallecimiento y ruegan a Dios le otorgue a su amiga Prof. Graciela Perez y familia una cristiana resignacion.

Sepelios Participaciones

INTERIOR

----------------------------------------

MONTENEGRO, JORGE ABEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/23|. Comisión directiva y personal del Círculo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor del fallecimiento del cuñado de Esperanza Cueto, personal administrativa del C.O.S. acompañamos a toda la familia. Se ruega una oración en su memoria.

SANDOVAL, DELFOR SEBASTIAN (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/23|. Su esposa Nely Ledesma sus hijos Delfor, Fiama, Gonzalo, Antonella ,Nadia su nieta Aranza y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio Cristo Redentor Fernanadez SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.