FÚNEBRES | 2 DE AGOSTO DEL 2023

02/08/2023 - 01:56 Funebres

FALLECIMIENTOS

01/07/2023

- Ramón de Jesús Morales

- Laura Isabel Díaz

- Enrique Godoy

- Atilio Manuel Torres

- Martín Eduardo Ledesma (Loreto)

- Gregoria del Carmen Escobar

- Juana Ermelinda Villareal

- Lidia Teresa Alba

- Luis Sebastián Tamer

- Marcelo Alejandro López (La Banda)

- María del Carmen Gerez de Contreras

- Adelina Gramajo

- Rudy Darío Ramón Vázquez

INVITACIÓN A MISA

TERESA EMILIA BIANCHI DE MONTES

(qped) Se durmió en el Señor el 24/07/2023 y espera la Resurrección.

Entonces Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera; y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. (Jn 11, 25:26)

Chichila: Fuiste un ejemplo como esposa, madre y abuela, siempre presente y dando todo lo que tenías, sin egoísmo. Hoy nos toca extrañar tu presencia constante y tu forma de ser, pero consolados en la certeza que Dios te tiene en su regazo, descansando al fin, con tu esposo y tu hijo. Tus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa de 20 hs en la iglesia Catedral Basílica al cumplirse 9 días de su fallecimiento para pedir por tu descanso eterno. Ruegan oraciones en su querida memoria.













INVITACIÓN A MISA

JOSÉ BALOY CORONEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/8/22 y espera la resurrección.

Papi: hace un año me dejaste con el corazón dolido, te extraño tanto que cada día caen lágrimas al recordar tu compañía y tus conversaciones. Siempre estarás en mi corazón. Su hija Rosi invita a la misa hoy en a las 19 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano al cumplirse un año de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.





INVITACIÓN A MISA

MARÍA ROSA CAROL DE CONTATO (Malila)

Falleció el 2/8/19.

“Nuestra casa no se derrumba por nuestra ausencia, pues nuestra casa es tu eternidad”. San Agustín.

A cuatro años de tu regreso a la casa del Padre, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y sus respectivas familias te recuerdan con amor y se unirán en oración rogando por tu eterno descanso y tu feliz resurrección en la misa de 7 hs en el Colegio San José y a las 20 hs en Catedral Basílica.





INVITACIÓN A MISA

JUAN CARLOS MEDINA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/6/23 y espera la resurrección.

Qué triste ha sido tu partida, que duro vivir sin vos, tu ausencia duele, que no haríamos por tenerte, solo Dios sabe porque lo hizo así, tu partida fue la etapa más dolorosa de nuestras vidas, Dios te llevó en el momento menos esperado y sin previo aviso te fuiste dejando un gran vacío en nosotros, pero tu recuerdo vivirá eternamente. Su esposa Emma, sus hijos Ariel, Andrea, Natalia y Gabriel, sus hijos políticos Pablo, Diego y Claudia, sus nietos Pablito, Nicole, Ignacio, Milton, Gerónimo, Rocío, Carlitos, José y Elías y sus bisnietos, invitan a la misa hoy miércoles 2 a las 19 hs. en la Pquia. Santo Cristo (Bº Mosconi) al cumplirse dos meses de su partida a la Casa de Dios y por sus 72 años de su natalicio.





INVITACIÓN A MISA

JUAN CARLOS MEDINA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/6/23 y espera la resurrección.

Padre mío tu vida se apagó hace 2 meses, tu corazón dejó de latir, el mío quisiera hacer lo mismo, no hay manera de superar tu partida. Con vos se fue una parte de mí, pero el resto te seguirá amando hasta el último día de mi vida. Tu hija Natalia, tu hijo político Diego y tus nietos Ignacio, Milton y Gerónimo, invitan a la misa hoy miércoles 2 a las 19 hs. en la Pquia. Santo Cristo(Bº Mosconi), al cumplirse 2 meses de su partida a la Casa de Dios y sus 72 años de su natalicio.

ALBA, LIDIA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. Sus hijas Graciela Marisol, Rosana, Adriana y Analía, su hijo político Fabián Pérez, sus nietos Geraldine, Sol, Julieta, Aldana, Abigail, Alma, Olivia, Juan Pablo, Diego, Paula y Lucia, su bisnieta Canela y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio El Descanso. Cob. Caruso Cia de Seguros S.A. Servicio realizado por la Empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

ALTAMIRANDA, FRANCO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/23|. Estela Luchini y sus hijas Luciana, Marcela y Elena abrazan con inmenso cariño a su intima amiga Ileana y flia. por el fallecimiento de su amado hermano Franco. Ya gozas de nuestro Señor querido Fran.

ARMAS, SEGUNDO SOFANOR (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/23|. Analía Valentini y demás compañeros y amigos de trabajo de su hija Marta participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

CALIGARI, STELLA MARIS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/23|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus consuegros Hugo Vega y Lita Botter participan con profundo pesar su fallecimiento.

CASAGRANDE, NAZARENO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23 en Córdoba|. Tus amigos Pedro Ugozzoli, Pura Terribile y familia, Hector Baraldo, Sonia Torri Arriazu y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DIAZ, LAURA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/23|. Su esposo Ángel, sus hijos Angelina, Ciro, Emili, Alexis, su mama Laura, hermanos, tíos, sobrinos, y demás fliares. Sus restos fueron inhumados el día de ayer en el cementerio parque del descanso. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL.4219787 - CEL 3854 386686.

ESCOBAR, GREGORIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. Su hijo Ramon Eduardo, sus nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio la Piedad. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 tel 4219787.

ESCOBAR, GREGORIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. Su hijo Ramón, sus nietas Cintia, Samanta y Mora, bisnietos Ringo y Donatella, sus sobrinos Roberto, Isabel, María, Néstor, Víctor y Claudia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, GREGORIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. Su prima Elena y sobrinos Pablo, Claudio y Yeny participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, GREGORIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. Sus sobrinos Oscar, Silvana y Azucena participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, GREGORIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. Familia Coronel Pedro y Adriana participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, GREGORIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. Familia Campos: Blanca, Darío, Ana, Mariela, Cecilia, Fernanda y Benjamín participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, GREGORIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. Familia Nasif Gómez: José, Isabel y Belky participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, GREGORIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. Familia Gómez: Néstor, Liliana, Daniel, Antonella, Nicolás, Pilar, Vanesa y Agustín participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, GREGORIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. Familia Gómez: Claudia, Facundo, Lorenzo y Victoria. participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GEREZ DE CONTRERAS, MARÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. Su esposo Dardo, hija Mayra, H. pol., Manuel, nietos Matheo, Bisa, hermanos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 17. Casa de duelo San Martín 2091, SERVICIO REALIZADO POR ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GRAMAJO, ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. Sus hijos Blanca, María y Ramón, nietos Daniela, Yesica, Franco, Hugo, Daniel y Andrea, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en Pedro León Gallo 330 y sepultados en el cementerio Parque de la Paz a las 11 hs. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

HERRERA, RAÚL DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/23|. Familia de su extinta prima Nilda Ledesma de Corbalán participan con gran dolor el fallecimiento del querido Guty; hombre honesto y solidario.Que descanse en paz. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

HERRERA, RAÚL DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/23|. El Sindicato de Luz y Fuerza en la persona del secretario general José Gómez, comisión directiva, sub comisión de Jubilados y Pensionados despiden con dolor al gran militante, quien ocupó diversos cargos en esta Institución sindical. Acompañan a su familia en su pesar.

LEDESMA, MARTIN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/7/23|. Sus hnos Artenio y Miriam sobrinos sobrinos nietos y demas familiares sus restos seran inumados hoy 11.30 horas en el cementerio de San Lorenzo dto Loreto COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS. SERVICIO realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 tel 4219787.

PADILLA, JUAN LINDOR (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/23|. Su esposa Amelia, sus hijos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Maco. Ruegan una oración en su memoria. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

TAMER, LUIS SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. Sus padres María Luisa Méndez y Orlando Tamer, sus hijos Bahía, Iara y Valkiria, su hna. Andrea y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Privado Parque El Descanso, casa de duelo Avda Rivadavia 323, sala velatoria, HAMBURGO CIA DE SEG.S.A -EMPRESA SANTIAGO.

TOLEDO, SEGUNDO FIDEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. Su esposa Francisca , sus hijos Marilin , Beto, Laura , kike, Vivi ,Yani,Ana y Alejandro y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos seran sepultados hoy en el cementerio el descanso.EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO - Servicios Sociales Amparo.

TORRES, ATILIO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. Su esposa Rita Yolanda Ibañez sus hijos Gladys, Nino, Tito, Claudia, Marcela, Cacho y Cristian sus nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10.30 horas en el cementerio el Descanso SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA B162 TEL 4219787 CEL 3854386686.

TORRES, ATILIO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. Su hijo Nino, su nuera Ely, sus nietos Ivana, José, Matías y bisnietas, nieta politica. Sus restos serán sepultados hoy a las 10.30 en el cementerio El Descanso.

TORRES, ATILIO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. Puedes llorar porque me he ido o reír porque he vivido. Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva o puedes abrirlos y ver todo lo que he dejado. Su hijo Dante Torres, su esposa Karina Herrera, hijos Gabriela, Agostina, Nicolas, Tobías, Juan Cruz e hijo político Dilan, ruegan por su descanso eterno y elevan una oración en su memoria.

TORRES, ATILIO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. Te toca partir, tu misión está cumplida. Te has ido pero permanecerás entre nosotros. Tu consuegra Dora Luna Vda. de Herrera e hijos acompañan a la familia en esta dolorosa pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

TORRES, ATILIO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. Autoridades, docentes, nodocentes, estudiantes y miembros de la comunidad de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE, participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de nuestro empleado nodocente Sr. Atilio Torres y abuelo de nuestro empleado nodocente Sr. José Torres y acompañan a familiares y amigos en este difícil momento.

TORRES, ATILIO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. "La gente buena no se entierra, se siembra". Sus vecinos y amigos de la calle Inti Huasi del Bº Sarmiento (c): familias Soria- Cabrera, Montivero -Gómez, Moreno y Reyes Patamia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Se ruega oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ, RUDY DARÍO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/23|. Sus padres Néstor, Justa, sus hermanos Sonia, Graciela, Adela, Amanda, Lucas, Guillermo, Dardo, Virginia, Fabián, Justino. Ramona y demás familiares participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

VILLARREAL, JUANA ERMELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. Sus hijos Juan, Victor, Adrian, Ema Ines Concha sus hijos politicos Maria, Maria Estela, Erika, nietos David, Marcelo, diego, Hernan, Angi, Exequiel , Sofia bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio el Dean Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 tel 4219787.





OVEJERO, OSCAR ADOLFO (q.e.p.d.) Fallecio el 2/7/23|. Sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy 2/8 a las 20 hs en Catedral Basílica.









GALLO, MELINA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/23|. La Escuela Nº 226 "Francisco de Aguirre, participa su fallecimiento y acompaña en estos momentos de dolor a su hermana política Romina Umlandt, compañera de la institución. Elevamos oraciones en su memoria.

LÓPEZ, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. Su esposa Claudia Marcela Alba, su hija Martina, su madre Liliana, Hnos. Lorena y Gimena, Hnos polit Sergio, Maxi, Juan, Gonzalo, José, Carlitos y Luis, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Privado Jardín del Sol La Banda EMPRESA SANTIAGO.

LÓPEZ, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. Primo tu partida inesperada deja un profundo dolor a toda la Familia solo quedara recordarte con esa chispa que te identifica. Siempre estarás presente en nuestros corazones. Sus primos Fabio y Nieves, sobrinos Guadalupe y Álvaro, su tía Mabel.













GODOY, ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/23|. Su esposa Evarista, sus hijos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Brea Pozo. Ruegan una oración en su memoria. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.