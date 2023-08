FÚNEBRES | 3 DE AGOSTO DEL 2023

02/08/2023 - 23:31 Funebres

FALLECIDOS 3/8/23

- Melina Mercedes Sosa

- Walter Enrique Catán

- Eduardo Delveli

- Juan Carlos Robles

- Marta Góngora de Massa

- Antonio Serafín Carrizo

- Graciela del Carmen Beltrán

- Alicia Beatriz Toloza (Fernández)

- María Eugenia Moreno (Las Termas)

- Laura Inés Salvatierra

- Selva del Valle Leiva (La Banda)

- Teresa Amelia Chávez (La Banda)





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARTA GÓNGORA DE MASSA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/8/23 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con hondo pesar el fallecimiento de su amiga de toda la vida. Elevan oraciones por su eterno descanso.





MARTA GÓNGORA DE MASSA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/8/23 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, WaldinaRigourd y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





MARTA GÓNGORA DE MASSA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/8/23 y espera la resurrección.

Raúl Ick, Loretta Lagar y familia participan con dolor su fallecimiento.





MARTA GÓNGORA DE MASSA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/8/23 y espera la resurrección.

Adriana Ick y sus hijos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MELINA MERCEDES SOSA

(q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23

Sus padres Fabián Sosa y Valeria Bustos, sus hermanos Fabiana, Fabián, Celeste, María José, Elías, cuñados y sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.









INVITACIÓN A MISA

JOSÉ MARCOS GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió el 3/8/84…

No me he ido...

Cerca, bien cerca estoy … en algún estoy, no puedes tocarme así como no se puede tocar el amor ….pero sí puedes sentirlo …

No. No estoy entre la tierra. Estoy en la sonrisa de tu recuerdo. Estoy en el silencio de tu suspiro. Estoy en la carita de quien ha nacido. ¡¿Escuchas el eco que se produce cuando ríes?, ese soy yo. Estoy, créeme que estoy no tan lejos. No me busques tan lejos, estoy cerca, bien cerca, a tu lado. Te sostengo cada vez que quieres caer, te acaricio cada vez que comienza a doler. Yo sé que me sientes, yo te conozco, yo te veo. No es locura, estoy aquí cerca. Cerca, bien cerca. No se puede separar lo que se ata en el corazón. No se pueden matar los sentimientos, solo muere quien es olvidado. Te cuido, te protejo, te acompaño. No te he dejado … tan solo me adelanté un poco en el paso … y volveremos a estar juntos. Cuándo nos reencontraremos?, solo Dios lo sabe. Mientras tanto estaré aquí, a tu lado. Su esposa Esther Ponce, sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnieto invitan a la misa celebrarse en la parroquia Santo Cristo hoy a las 19 hs al conmemorarse treinta y nueve años de su fallecimiento.





RECORDATORIO

OBDULIO ZELADA

(q.e.p.d) se durmió en el señor el 03/8/2022.

"Hermano querido hace un año qué no estás con nosotros. No tengo consuelo el no tenerte. Y extraño tu "te amo hermana". Le pido a Dios que te de un abrazo por mí. Siempre estás presente en mi memoria. Amalia.

















RECORDATORIO

OBDULIO ZELADA

(q.e.p.d) se durmió en el señor el 03/8/2022.

A un año de tu partida te recordamos con cariño y mucha tristeza. Tu hermana Amalia tu cuñado Pachi tus sobrinos Ramiro, Gastón, Cintia, Juan Cruz y Juan Pablo. Un abrazo al cielo.





INVITACIÓN A MISA

CARLOS REYNALDO CASOLIBA

(q.e.p.d) se durmió en el señor el 03/7/2023.

"Nada mitigara el dolor de no tenerte, pero sabemos que permanecerás en nuestros corazones por siempre, guiándonos y dándonos resignación para poder seguir viviendo sin ti". Su esposa, sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares y amigos invitan a la misa al celebrarse un mes de su partida al cielo, la misma se oficiará el día 3 de Agosto a las 19 hs en la Iglesia San José de Belgrano.





INVITACION A MISA

MIRIAM ELIZABET ROJAS▪︎

(Q.e.p.d) Se durmió en el señor el 3/05/23 y espera la resurrección.

Nuestros corazones siempre estarán unidos

Porque dejaste una parte de ti y llevaste una parte de mi...

tu ausencia es mi gran vacío pero sigue lleno de tus recuerdos.

Tengo guardado un abrazo entre el pecho y mis brazos.

Lo resguardo con entereza en el baúl de mis añoranzas,aferrado a la imposibilidad que se cansen del tiempo y la distancia.

Todavía te pienso, te sueño,te busco , te extraño,

Te amo,te siento.

¡Todavía te Espero!

Su esposo RamónLópez, sus hijos Tania y Enzo,su hijo político y nieto.

Invitan a participar de la misa que se realizará

Hoy en la Parroquia Cristo Rey a las 20 hs. Con motivo de cumplirse 3 meses de su partida a la casa del señor





INVITACIÓN A MISA

ÁNGEL MANUEL PRIETO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/1/23 y espera la resurrección.

Su familia invita a la misa a realizarse el viernes 4 de agosto a las 19 hs. en Pquia. Sagrado Corazón de Jesús en calle Colón en su querida memoria, al cumplirse 7 meses de su partida.





Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ALTAMIRANDA, FRANCO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/23|. Muchas veces nos cuesta entender los tiempos de Dios, hoy esta triste noticia difícil de aceptar, dejas una ausencia y un dolor muy grande en tu familia, rogamos por tu descanso eterno y que brille para ti la luz que no tiene fin. Sus hermanos Ileana y Juan Emilio, su hermana política Valeria, sus amados sobrinos Santi y Emi, su tia Nora, su primo Alxis y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

ARMAS, SEGUNDO SOFANOR (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/23|. Fermín Peralta, su esposa Tecky y sus hijos Fermincito, David y Antonio acompañan a su esposa e hijos ante el dolor de su partida al Reino Celestial.

ARMAS, SEGUNDO SOFANOR (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/23|. La promoción de maestros 1968 del colegio Pedro Francisco de Uriarte, participan con dolor el fallecimiento de quien fuera su compañero de estudios. La vida nos dio la alegría de los momentos inolvidables compartidos de la secundaria y así lo recordaremos siempre con cariño. Amigo nuestro ¡descanse en paz!

ARMAS, SEGUNDO SOFANOR (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/23|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Sra. Amelia Casilda Coronel de Gómez, su hijo Martin, nietos Joaquin y Virginia, sobrinos Norma Gomez, Joana y Juancito Arias Gomez participan su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y demás familiares en esta dolorosa pérdida. Elevan oraciones por la paz de su alma.

BELTRÁN, GRACIELA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 02/08/23|. Su esposo Nerio Coronel, sus hijos Juanjo y Carlos, su hija política Débora, sus nietos Eric y Benjamín, su hermano Julio y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio El Descanso. Cob. Caruso Cia de Seguros S.A. Servicio realizado por la Empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.:385-5357628.

CATÁN, WALTER ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/23|. Su esposa Angelica sus hijos Walter y Graciela, su nietos Derek, Omar h. politicos sobrinos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores COB NORCEN Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787 cel 3854386686.

DELVELI, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. Su esposa Bety , sus hijos Dr. Álvaro y Federico y demás filiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados ayer en el cementerio Jardín del Sol .EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO - Caruso Compañía de Seguros.

DELVELI, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. Su suegra Amelia Bustamante. Sus hermanas pol. Sandra y Celia Rivero junto a sus familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Ruegan oraciones en su memoria e invitamos a participar en la novena que se realizará en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús a las 19 hs.

DELVELI, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. "Que el Señor lo tenga a su lado como nosotros en el corazón". Sus hermanas Olga Inés, Graciela, Beatriz y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DELVELI, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. Su hermano político José Pastor Rivero y familia junto a Silvia Mendieta. Rebeca Mendieta y familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a los demás familiares en este dolor. Elevan oraciones en su memoria.

DELVELI, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. Su hermana política Esther Rivero y Pedro Pablo Serrano, sus sobrinos y ahijados Pablo, Facundo, Leandro, Cecilia y Ramiro Serrano participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DELVELI, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. Su hermana política Silvia Cristina Rivero y sus sobrinos Agustina, Hernán y Brunito Guerra participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DELVELI, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su hermana política Silvia y sus sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DELVELI, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. Tío querido nos dejaste un gran dolor con tu partida. Ruegan una oración en su memoria. Su sobrina Mariela Delbeliz y familia participan con hondo pesar su fallecimiento.

CARRIZO, ANTONIO SERAFÍN (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/23|. Su esposa Miriam Villarroel, sus hijos Noemí y Gael, sus hermanos Julio, Blanca, Cristian, Natalia, Raúl y Gustavo, sus cuñados, sobrinos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Los Flores. Servicio realizado por la Empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.:385-5357628.

ESCOBAR, GREGORIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. Familia Gomez, Roberto, Marcela, Yanina, Carla, Ezequiel y Jonatan participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESCOBAR, GREGORIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. Oscar, Silvana, Azucena y Adrián participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓNGORA DE MASSA, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/23|. Sus hijos Dr. Miguel Ángel, Ing. Carlos Alberto y Dra. Marta y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por la Empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.:385-5357628.

GÓNGORA DE MASSA, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/23|. Su hijo Dr. Miguel Ángel Massa, Mónica Drube, su nieto Miguelito y Mía participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

GÓNGORA DE MASSA, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/23|. Su hijo Ing. Carlos Alberto Massa, su esposa Sra. Mara Oliverio, sus nietos Martín y Germán participan su fallecimiento.

GÓNGORA DE MASSA, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/23|. Su hija Dra. Marta Massa, sus nietas María Martina y María Delfina participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓNGORA DE MASSA, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/23|. Hilda Sarquisián, sus hijos Carolina Jazmine y Alberto Isa Obeyd, participan con dolor el fallecimiento de Marta y acompañan a toda la familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GÓNGORA DE MASSA, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/23|. Dr. Jorge A. Drube, su esposa Proc. Teresa C. de Drube, sus hijos Monica Marcela y Jorge Drube (h), con sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de profundo dolor.

HERRERA, RAÚL DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 31/7/23|. Negro querido, has dejado un buen recuerdo en mi alma. Nos conocimos en el ingreso de la Gendarmería, has resultado un buen amigo, al cual no olvidaré nunca. ¡Qué en paz descanses Raúl! Te despide tu amigo Nica Gerez, excompañero gendarme.

ROBLES, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/23|. Su esposa Montes Myriam Mabel, sus hijos Benda, Pablo, Emanuel, Gabriel, Franco, Leonela, Priscila, Amanda, Gustavo, sus padres, hermanos, nietos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Cob. Hamburgo Cia de Seguros S.A. Servicio realizado por la Empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 - Cel.:385-5357628.

SALVATIERRA, LAURA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/23|. Sus hijos Lucia, Luis, Erik, hija pol. Rita, nietos Luciano, Matias, Axel, Rocio, bisnietos Constanza, Tiziana, Abigail, Lorenzo, Bastian, Frco. Lucio. participan el fallecimiento, sus restos serán cremados. casa duelo Pje 332 Nº 890. Los Inmigrantes. Serv. Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SOSA, MELINA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. Su padre Fabian, su madre Valeria, su hija Ámbar, hermanos, y demás familiares sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787 cel 3854386686.

SOSA, MELINA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. Su tío Adrián Gimenez, su esposa María Eugenia Bustos, sus hijos Patricio, Issac, Aylén y Nahir y Aitana participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SOSA, MELINA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. Sus tíosJulia, Carlos, Coca, Yiyi, Marisa, Ramon, Luis y cuñados Negui y sobrinos: Angel, Juan, Martin, Maria Eugenia, Rodrigo, Lourdes cuñados y primos participan con dolor su fallecimiento.

SOSA, MELINA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. Sus tíos Omar Ayunta, Juan, Lili, Maria Ester, José Manuel, Roberto y primos, Rosa Pello y familia participan con dolor su fallecimiento.

TAMER, LUIS SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. María Julia Ponce, Héctor Estanislao Ponce y Sara Alicia Ponce, acompañan en el dolor a su prima María Luisa Méndez. Que descanse en paz.

TAMER, LUIS SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. Autoridades del Cepsi, directora ejecutiva CPN Liliana Romero, directora médica adjunta Dra. María Eugenia Gauna, directora administrativa adjunta Dra. Daniela Vaca Japaze, personal asistencial y administrativo del Cepsi participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro compañero Luis y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

TAMER, LUIS SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. La Comunidad Educativa de la Escuela Nº 607 "Cabo 2 Ramón Edmundo Ordoñez" participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la profesora del establecimiento Andrea Tamer. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.





Invitación a Misa

CORREA, CLARA AMALIA (ALITA) (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Madre querida ¡Un año más sin tu presencia física, pero siempre dentro de nuestros corazones, está viva la llama de tu inmenso amor. Ese amor inagotable y enorme que nos diste desde niños, hasta el día de tu partida, seguirá siendo nuestra compañía y nuestro refugio. Siempre tuviste tu mirada compasiva, de contención, de comprensión con tu familia, tus amigos, con el enfermo, el anciano, el humilde, los niños y cuanta persona te haya conocido. Una oración en tu memoria y seguro estarás en la gloria del Señor, y en los brazos de Nuestra Santísima Virgen con tu imborrable sonrisa, que iluminará siempre nuestro camino. Rogamos una oración en su memoria. Tus hijos Roberto, Guillermo y Enrique Eberle e hijos, nuera, nietos y bisnietos invitan a la santa misa a oficiarse a 3 años de su fallecimiento en la capilla San Roque el dia viernes 4 de agosto a las 19.30 hs.

GEL, ANTONIO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/5/23|. Su esposa Fabiola Moreno, sus hijos Carolina, Valentina y Gonzalo y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs. en la Iglesia San Francisco de Asis, con motivo de cumplirse 3 meses de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.





La Banda

Sepelios Participaciones

CHÁVEZ, TERESA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/23|. Su esposo Casimiro Wensenlao, sus hijos Sara, Mari, Pamela, Marcela, Juan Carlos, Daniela, Claudio, hijos pol, nietos, bisnietos y demás fliares. participan el fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia. Serv. Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LEIVA, SELVA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/23|. Sus hijos Vitelo, Gachi, Pocho, sus nietos Elías, Lucas, Camilo, Carlos, Constanza, Gero, Debora, Germán y demás fliares. participan el fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia. Serv. Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LÓPEZ, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. Sus compañeros de la Casa del Pvc Romina, Cintia, Rubén, Javier, Ramiro, Ángel, Daniel, Gustavo. Participan su fallecimiento y sus restos fueron sepultados en el Jardín del Sol La Banda.

LÓPEZ, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. Sus compañeros de Norlit SRL, Javier, Adrian, Kevin, Franco, Walter, Padilla, Moreno, Silvero. Participan en su fallecimiento y sus restos fueron sepultados en Jardín del Sol La Banda.

LÓPEZ, MARCELO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. Marco, Jorge y Valeria Franceschini. Participan con dolor el fallecimiento de Marcelo. Sus restos fueron sepultados en Jardín del Sol La Banda..





Invitación a Misa

CORIA, LUCÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/7/23|. A nueve días de tu partida a la Casa Celestial, tu hija, nietos, bisnieto e hija del corazón te recordamos con amor e invitamos a la misa que se oficiará en la iglesia Cristo Rey hoy a las 20 hs. Se ruega una oración en su memoria.





Interior

Sepelios Participaciones

MORENO, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. Personal directivo y docente de la Escuela Nº 755 "Batalla de Maipú" de El Charco acompaña en el dolor a la ordenanza Gladys Moreno. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

PIZARRO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/23|. Sus hijos Hector, Daniel, Mary y Alberto y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Forres. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

TOLOZA, ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/23|. Sus hijos Carlos, Marcelo, Mariana, Yanina, h. politicos Karen, Adriana, Daniel, Roxana nietos Dario, Mariel, Aldana, Yuliana, Rocio, Yunior, Daiana, Loana, Zaira, Carlos y Yanella y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio Cristo Redentor Fernández SERVICO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386686.