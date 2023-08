FÚNEBRES | 9 DE AGOSTO DEL 2023

09/08/2023 - 01:26 Funebres

FALLECIMIENTOS

08/08/2023

Tirsa Cristina Rosas

Ercilia Amanda Díaz González

Rita Trinidad Salvatierra

Juan Polonio López

Ninfa Florencia Gutiérrez

Clara Rosalva López

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SELVA GONZÁLEZ

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SELVA GONZÁLEZ

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

TIRSA CRISTINA ROSAS (Tania)

(q.e.p.d) falleció el 7/8/23

“¿Por qué habría de estar yo fuera de tus pensamientos? ¿Sólo porque estoy fuera de tu vista? No estoy lejos, tan solo a la vuelta del camino” Querida tia Tania, mi querida madrina, me duele tanto tu partida, fue todo tan de repente que si te digo que no estoy triste te mentiría, pero te prometo que cuando el tiempo vaya curando las heridas, voy a recordarte siempre con alegría, con el cariño incondicional que vos supiste cultivar en mí y en todos los que estuvimos en tu vida. Me consuela saber que ya estás en la casa de nuestro Padre, allí donde no existe el dolor ni los pesares. Te voy a tener siempre presente, como estuviste vos presente en cada momento de mi vida, como lo que siempre fuiste, un ser lleno de bondad y generosidad, así de esa manera permanecerás por siempre viva en mi corazón y en mis pensamientos. Tu ahijada Daniela Vieyra, tu sobrino político Miguel Murad, tus sobrinos nietos Naim y Jorgelina participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

TIRSA CRISTINA ROSAS (Tania)

(q.e.p.d) falleció el 7/8/23

Ahora estás en la casa de nuestro Padre Celestial, ya nada puede afligirte, no hay penas ni angustias que te alcancen, solo el infinito gozo de estar ante la presencia del Señor y contemplar su rostro. En medio del dolor que significa tu partida, nos reconforta saber que ya descansas en paz, en un lugar maravilloso, donde tu alma se eleva luminosa y libre. Aquí en este mundo queda el amor que te tenemos y que te mantendrá viva por siempre en nuestros corazones como si no te hubieras ido. Tu hermana Noemí, tu sobrino Daniel Vieyra, tu sobrina política Teresita Collotti, tus sobrinas nietas Rocío y Pilar participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HEUDES ROGELIO BARRAZA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Bs. As. el 3/8/23 y espera la resurrección.

Su desconsolado hermano Liborio Barraza, su hna. política Sandra del Valle Bravo, su querido sobrino Alexander Barraza Bravo, Sara Rosa Yrene y familia, Daniel Torres y familia, Amelia Torres y familia, desde Sgo. del Estero, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. “Que brille para él la luz que no tiene fin”.

INVITACIÓN A MISA

JESÚS MARÍA LASTRA CASTILLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/7/23 y espera la resurrección.

“El que cree en Mi aunque muera vivirá eternamente". Mari, madre querida te extrañamos y mucho, fuiste cómo te decía Viola "Mary jodida" hasta tus últimas horas en esta vida terrenal. Nos dejaste con un vacío que creemos que con el tiempo nos pasará. Sabemos que desde dónde estés, estás en el cielo junto a Dios. Al cumplirse un mes de su partida, sus hijos invitan a la misa que se celebrará hoy a las 19 hs en la Iglesia San Francisco. Elevan oraciones a su querida memoria.

RECORDATORIO

MÓNICA FERNÁNDEZ – DIEGO FERNÁNDEZ

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 31/8/19 y el 9/8/22 y esperan la resurrección.

“Hay un lugar donde viven nuestros seres queridos, un lugar en donde siempre podemos encontrarlos, un lugar que no conoce la palabra fin, ni muerte, ni partida, ni adiós. Ese lugar es nuestro corazón. Ahí están como siempre. Su familia los recuerda con mucho amor y cariño al cumplirse cuatro años y un año de sus respectivos fallecimientos. Se ruega una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

ARMAS, SEGUNDO SOFANOR

(q.e.p.d) falleció el 31/07/2023.

Amado esposo y padre. Ya no estaremos juntos en la tierra porque hoy descansas en el reino de los cielos en la casa del Señor. Tu partida inesperada nos dejó sumidos en una profunda tristeza. Pero nos abrazamos y te abrazamos en los hermosos recuerdos de una vida compartida, en donde supiste sembrar con tu ejemplo amor, bondad, honestidad, humildad, espíritu de lucha, fortaleza, respeto al prójimo. Una vida imbuida en el camino de la fe. Gracias por tanto.

“Te amamos por siempre y honraremos tu

bien hacer”.

Dios mío conocemos tú infinita

benevolencia y ternura, te pedimos

que cuides de nuestro ser amado y lo

tengas en tu regazo.

Amén.

Su esposa Beatriz, sus hijos Victor, Cecilia, Marta, Pedro y su hija política Valeria, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Nuestro Señor de los Milagros de Mailín (Belgrano Sur 4150), al cumplirse 9 días de su partida.

ABDALA VDA. DE BAZÁN, SARA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/23|. Personal directivo y compañeros de trabajo de F.F. Crespo SRL acompañan a Fabián y familia en este difícil momento. Que su alma descanse en paz.

ABDALA VDA. DE BAZÁN, SARA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/23|. Sus vecinos Luis Reimondi y María Rosa Muratore e hijas, lamentan el fallecimiento de su querida vecina Ester y acompañan a sus hijos en este difícil momento, ruegan una oración en su memoria

ABDALA VDA. DE BAZÁN, SARA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/23|. Doña Ester, en este triste día nuestros corazones se partió en dos con tanto dolor por tu triste partida. Al encontrarte con Jesús nuestro Señor y su madre María Patricia Ibáñez, sus hijos Augusto y Nicolás Caro, su madre Francisca participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CAMPOS, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 7/8/23|. Bienaventurados los puros de corazón porque verán a Dios. Sus sobrinos, Mercedes Campos y María Angélica Campos, Ernesto y Álvaro Méndez, participan con profundo pesar de su partida.

CAMPOS, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 7/8/23|. Su primo Raúl Ferro, su esposa Claudia Paz e hijos participan su fallecimiento.

CAMPOS, VÍCTOR HUGO (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 7/8/23|. Sus sobrinas Elina Sansierra y Lara Rodríguez participan con profundo dolor su fallecimiento.

DÍAZ GONZÁLEZ, ERCILIA AMANDA(q.e.p.d.) Falleció el 7/8/23|. Su esposo Victoriano, sus hijos Ancelmo, Uvaldo, Uda, Jesus, Moieces, Esmilda, Raquel, sus hijos politicos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Guasayán. COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787- 3854386686

FUSHIMI, JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/23|. El decano Normalizador de la FCM - UNSE, Méd. Esp. Eduardo L. Allub y Equipo de Gestión participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo, docente de la Institución, Dr. Néstor Fushimi. Elevan una oración en su memoria.

GUTIÉRREZ, NINFA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/23|. Sus hijas Ninfa, Irene, Cristina, Adriana, sus nietos Sergio, Nicolás, Martin, hijos pol y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque De La Paz. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

GUTIÉRREZ VDA. DE GEREZ, NINFA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/23|. "Querida madre, Dios reciba tu alma". Sus hijas Ninfa Florencia, Guillerma Irene, Emilia Cristina y Adriana del Carmen, nietos y bisnietos participan con gran dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Parque de la Paz. Se ruegan oraciones.

LÓPEZ, CLARA ROSALVA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/23|. Su esposo Raúl Melecio Leguizamón, sus hijos Ana, Azucena, Noemí, Carolina, Daniel, Ramon, nietos, bisnietos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Flores. Servicio realizado por la Empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.:385-5357628.

RAMOS, HÉCTOR MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/23|. Esc. Cindy Estefania Bucci y familia acompañan con oraciones a la familia en este momento tan difícil, pidiendo a Dios les dé consuelo y fortaleza.

RAMOS, HÉCTOR MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/23|. Ing. Modesto A. Ordóñez Ducca (a) participa su fallecimiento y ruega por su descanso eterno.

RAMOS, HÉCTOR MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/23|. Eduardo Federico Cordero, Sebastián Carlos Rímini, Sebastián, Diego Argibay Lapalma participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROSAS, TIRSA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/23|. Su hermana Noemí, su sobrina Daniela, su sobrino polit. Miguel, sobrinos nietos Naim y Jorgelina, participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Privado Parque de La Paz, EMPRESA SANTIAGO

SALVATIERRA , RITA TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/23|. Sus hijos Jose , Magali , Walter y Monica , hijos pol. , nietos y bis participan con dolor su fallecimiento, sus restos seran sepultados hoy a las 10 hs en el cementerio Jardin Del Sol. Caruso Compañia de Seguros SA- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SÁNCHEZ, SEBASTIÁN (MELLI) (q.e.p.d.) Falleció en España el 2/8/23|. Su tía abuela Gladys Satuf, junto a sus hijos Pablo, Roxana, Cinthia, Paula y Germán, con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres Silvia y Fernando y a su hermano Facu en este difícil momento.

Invitación a Misa

CARRERA, ARTURO BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. Hermano: No encontramos consuelo desde que te fuiste a la Casa del Señor. Tenemos la dicha que estás danzando y cantando con los ángeles del cielo. A un año de tu partida le pedimos a Dios paz en la oración de cada día. Invitamos a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs. en la Pquia. San José de Belgrano. Se ruega una oración en su memoria.

CARRERA, ARTURO BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. "Por ser una persona de luz, te extrañaremos y te recordaremos siempre". María Cristina Llanivelli, hijos e hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará este miércoles 09/08/2023 a las 20 hs. en Parroquia Santa Rita, al cumplirse 1 año de su partida a la casa del Señor. Pedimos oraciones en su memoria.

LAMADRID, JORGE EDUARDO (q.e.p.d.)Falleció el 9/8/21|. Papi querido hoy hace 2 años desde que emprendiste el vuelo a un lugar mejor y estás en paz en los brazos del señor, iluminaste tanto nuestras vidas que tu luz será eterna. Gracias papi por tu inmenso amor, siempre estarás en nuestros pensamientos y tienes nuestro amor eterno. Tu señora Nilda Ayuch (chochi), tus hijas Ximena y Constanza, hijos políticos Matías Otero y Matías Buchanam, tus nietas, Emilia, Pilar, Guille, Ema, María Luz y toda tu familia Invitamos a la misa hoy en la parroquia San José de Belgrano a las 19hs. Elevamos oraciones en su memoria!.

MORENO DE PAZ,ELIDA AZUCENA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Fallecio el 9/7/23|. "Mamita, sabemos que ahora vuelas libre y en paz, lo que reconforta nuestro dolor por tu partida". Su esposo Chicho Paz, hijos e hijos políticos, nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará éste miércoles 9/8/ 2023 a las 19:00 hs. en la Parroquia San José del Bº Belgrano, al cumplirse 1 mes de su partida a la casa del Señor. Pedimos oraciones en su memoria y por el descanso de su alma.

MUÑOZ DE MITRE, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/5/23|. "La seres que amamos con tanta fuerza nunca mueren !!(San Agustín). Al cumplirse 3 meses de tu partida al Reino del Señor.Tus hijos Marcelo , Walter, Rafael , Silvia y flia invitan a la misa a realizarse en la Parroquia San José de Belgrano el día Miércoles 9 a las 19 hs .

AGUIRRE, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 27/3/19|. "Aunque ya no estés, aún vives en los corazones de quienes te amamos. en este día especial, elevamos una oración cargada de amor hasta el cielo". Su esposa Norma, sus hijas Valeria y Carlina, sus nietas Milagrso y Sofía lo recuerdan con amor al cumplirse un año más de su natalicio.

CARRERA, ARTURO BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. Hoy 9 de Agosto se cumple 1 año de tu partida física querido hermano Arturo Bernabé Carrera. En este dia pedimos a Dios por el cuidado y bendición de tu alma. Te extrañamos mucho! Tus familiares y amigos que siempre te tendremos en nuestros corazones.

CARRERA, ARTURO BERNABÉ (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. Querido hermano siempre te recuerdo y tengo las últimas fotos de nuestras salidas donde se te ve con una agradable sonrisa de ser una persona buena. Toda la familia,hijos,esposa,hermanos,cuñados y tías lamentamos tu deceso.QEPD y brille para ti la luz que no tiene fin.













ACOSTA, ANÍBAL BALDOMERO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/23|. Señor recíbelo en tu santa Morada y brille para él la luz que no tiene fin. Cargó tu cruz durante largo tiempo con mucha entereza. Sus primos Rosalía Farías, Jorge Verón, hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Pedimos fortaleza a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.





CASTILLO, CARLOS RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/22|. A un año de tu partida, tu ausencia siempre dolerá pero tus hermosos recuerdos nos dan fuerzas para seguir. Sus padres Pilo y Martha, tu hermana Rossana y sobrinos, tus hijos Matías y Nahuel y su Sra. Mónica, invitan a la misa el día miércoles 9 a las 19,50 en la Pquia. Santiago Apóstol, La Banda.

PEREYRA, MIGUEL ALEJANDRO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/23|. Tu voz ya no se escucha, tus gestos, tu sonrisa no podemos mirar, se extraña todo de ti. Tu madre, tu hija, tu hermano y toda tu familia lloran tu partida, pero nos consuela el saber que te encuentras en un lugar mejor donde no hay maldad, odio ,ni sufrimiento. El recuerdo de aquel excelente hijo, padre, hermano y amigo siempre vivirá en nuestros corazones. Su madre Clara, su hija Clara Milagros, su hermano Ramiro y flia. invitan a participar de la misa en la iglesia Santiago Apóstol el día 9 del corriente mes y año a las 20 horas.

PEREYRA, ROMALDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/17|. Cuando llega está fecha mi corazón recuerda con mucha tristeza tu partida, la vida continúa pero no es lo mismo si vos querido papá. Tus palabras, tus ejemplos de persona humilde y trabajadora son los motivos que nos dan fuerzas para seguir adelante y nunca bajar los brazos. Te quiero y te extraño mucho papá, Su esposa Clara, su hijo Ramiro y flia. invitan a participar de la misa en la iglesia Santiago Apóstol el día 9 del corriente mes y año a las 20 horas.









CORIA, CINTIA KARINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/23|. Su esposo Mario Grantile y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio San Agustín de Frías. Ruegan una oración en su memoria. EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CORIA, CINTIA KARINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/23|. Honorable comisión directiva de SOEGYPE cuerpo general de delegados y su comisión de jubilados y pensionados participan del fallecimiento del socio. Coria Cintia Karina, que sus restos fueron inhumados en el cementerio San Agustín de Frías.

GIMÉNEZ, MANUEL (Charanana) (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/23|. Su esposa, hijos, hijos políticos, nietos y bisnieto participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán hoy a las 10,30 al cementerio local. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

GIMÉNEZ, MANUEL (Charanana) (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/23|. La Corresponsalía de El Liberal de Las Termas participan con profundo dolor el fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio local. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

GIMÉNEZ, MANUEL (CHARANANA) (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/23|. Raúl Miranda y familia, acompañan a la familia en este dificil momento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

JUÁREZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/23|. Su esposa Mónica Ester Jugo, sus hijos Fabián, Ivana, Sonia, Cristian, Marisol, sus nietos y demás familiares ruegan por su descanso eterno y participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Termas de Rio Hondo. Servicio realizado por la Empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H.IRIGOYEN Nº531 Tel. 429-6027 – Cel.:385-5357628.

LÓPEZ, JUAN POLONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/23|. Su esposa Marina, sus hijos Claudia, José, Rubén, Susana, Mercedes, Fernando, Mariela, Matías, Luján, Daniela y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11:30 en el cementerio de Beltrán.CARUSO CIA DE SEG SA .EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LÓPEZ, JUAN POLONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/23|. Mi padre querido vuela alto, alto donde solo vos puedes llegar, fuiste el mejor padre que me pudo tocar, gracias por tantas enseñanzas, por ser tan buena persona y el mejor abuelo que pudo existir. Estoy destrozada pero tranquila sabiendo que descansas en paz, te amo por siempre Pa. Su hija Mercedes. Sus restos serán sepultados en el cementerio de Beltrán a las 11 hs.

LÓPEZ, JUAN POLONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/23|. Sus primos hermanos Victorio Polonio, Elisa Ángela Formini y sus respectivas familias. Participan con profundo dolor su partida al reino celestial. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Beltrán

LÓPEZ, JUAN POLONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/23|. Sus consuegros Vicente y Marta, participan con profundo dolor de su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

LÓPEZ, JUAN POLONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/23|. Jose, Pibe y Lorena acompañan a Mercedes y Javier, a sus sobrinos Micaela, Valentino y Vicente en este doloroso momento.

ZANGRANDO DE SIMÁN, AMALIA GRACIELA (Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/23|. "Solo mueren aquellos que son olvidados, madre nunca te olvidaremos, vivirás eternamente en nuestros corazones". Sus hijos Julio Simán y flia; Marcelo Simán y flia; Lelo Simán y flia; Chafí simán y flia, y Georgina Simán y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios por el eterno descanso de su alma.

ZANGRANDO DE SIMÁN, AMALIA GRACIELA (Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/23|. "Señor concédele un lugar junto a Ti donde no hay llanto ni dolor, solo paz y felicidad". Su hijo Chafí Siman, su esposa Elisa, sus hijos Tomás y Santino participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan a Dios por su descanso en paz. Frías.

ZANGRANDO DE SIMÁN, AMALIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/23|. María Argentina Weyenbergh participa su fallecimiento y acompaña afectuosamente a su cuñado Jorge, Silvina y demás familiares en este difícil momento.

ZANGRANDO DE SIMÁN, AMALIA GRACIELA (Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/23|. La comunidad educativa y la Asociación Cooperadora de la Escuela Técnica N°5 Dr. Ramón Carrillo participa con profundo dolor el fallecimiento de ex profesora de esta casa de estudios. Ruegan una oración en su memoria. Frías.

ZANGRANDO DE SIMÁN, AMALIA GRACIELA (CHICHA) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/23|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Adela Figueroa de Nasif Saber, sus hijos Silvina, Fernando, Germán y sus hijos políticos participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia, recordando a la querida Chicha con cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

ZANGRANDO DE SIMÁN, AMALIA GRACIELA (Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/23|. "No te olvidaremos jamás, vivirás eternamente en el recuerdo de cada uno de nosotros" Su hija Georgina, su esposo Daniel, sus hijos Ignacio y Matías, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan a Dios por el eterno descanso de su alma. Frías.

ZURITA, MARÍA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/23|. La comunidad educativa de la escuela N°750 Dr. Eliseo Fringes participa con profundo dolor el fallecimiento de la prima hermana del Prof. Pedro Luís Cisterna. Elevan oraciones en su memoria. Frías.