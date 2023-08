FÚNEBRES | 11 DE AGOSTO DEL 2023

10/08/2023 - 22:37 Funebres

FALLECIMIENTOS:

- Sofía del Carmen Gauna

- Simón Antonio Umaño (Loreto)

- Miguel Alberto Tévez (La Banda)

- Yolanda Elías

- Valle del Luján Eljall

- Facundo Nicolás Aranda (La Banda)

- María Ester Romero

- Norma Argelia Díaz (la Banda)

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAMÓN ENRIQUE RODRÍGUEZ (Mashiro)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/8/23 y espera la resurrección.

“Señor, ya está en su casa, permítele apreciar la luz de tu rostro y concédele el descanso eterno”. Su tía Dina de Vizcarra, primo Enrique Vizcarra, esposa Lida Robles de Vizcarra e hijos Romina, Virginia, Luciano Vizcarra y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y familia en este momento de pesar. Pedimos oraciones en su memoria.





PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

(Mashiro)RAMÓN ENRIQUE RODRÍGUEZ

(Q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 9/8/23 y espera la resurrección.

Recuerdos que ahora me invaden, y me provocan sonrisas

Años que disfrutamos, con tristezas y alegrías

Momentos inolvidables, que marcaron nuestras vidas

Olvidarte, imposible, estarás siempre presente

Nunca nos separaremos, aunque tú estés ausente.

Raúl Trejo y flia. Participan con gran pesar el fallecimiento de su gran amigo y acompañan a su familia.





RECORDATORIO

IRMA CACERES DE SOSA (Q.E.P.D.) Se durmió en el Señor el 10/08/2022 y espera la resurrección. Al cumplirse un año de tu partida al reino celestial, te seguimos recordando con mucho amor y extrañando tu compañía. Tus hijos Ariel y Alejando, tu nieta Judith, tu nuera Cristina, tu hija de corazón Piru, tus nietos del corazón Melina y Santiago, y tu vecina Teresa Cortez. Las Termas.













RECORDATORIO

JUAN CARLOS GRIMALT

(q.e.p.d.) Se durmió el 11/8/20…

Uy qué difícil se hace cuando mas pasa el tiempo, qué vacío tan inmenso compadre qué dolor tan agudo, que perfora cada vez más a medida que transcurren los años. Tres años ya y el deseo de verte se hace más intenso. Yo en vida te dije todo lo que eras para mí y ya no tengo nada más para decirte, solamente gracias, gracias, gracias por haber sido la bella e incomparable persona que fuiste. Jamás te olvidaré cuñado querido, descansa en paz y nunca dejes de mirar a los que te necesitamos para seguir sin vos. Su cuñada Marta ruega una oración en su querida memoria.





















RECORDATORIO

JUAN CARLOS GRIMALT

(q.e.p.d.) Se durmió el 11/8/20…

Sólo Dios y mi alma saben cuánto te extraño, cuánta falta me haces, porque cuanto más pasa el tiempo, más difícil se me hace tu ausencia. Negro querido dame fuerzas para continuar en esta lucha en donde sin vos cada vez se me hace más difícil. Me es imposible aceptar que ya no estás entre nosotros, y que solo me queda esperar el día que Dios decida que nos volvamos a encontrar. Días tras días espero que se abra esa puerta para verte entrar como que nada hubiese pasado y regresabas de tu trabajo como aquel día me dijiste ¡enseguida vuelvo! Ese día en el que se me desgarró el alma totalmente porque es ahí donde el Señor había decidido quera era hora de volver a tu casa celestial, decirte que todo está perfecto pero tu ausencia impide que eso sea así, tantas cosas para decirte y tanto por agradecerte, nuestros hijos, nuestras hijas políticas y nuestros nietos son el más bello tesoro que me dejaste. Son ellos los que permiten que me levante i siga luchando, gracias por tanto te amo y vivirás eternamente en mi alma, a tres años de tu partida te recuerdo más que nunca porque mi tiempo se detuvo aquel once de agosto del 2020. Descansa en paz mi compañero inseparable de tantos años, mi gran amor, mi hombre ideal, hoy mi estrella favorita, su esposa, hijos. Hijas políticas y nietos. Se ruega una oración en su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

ELBA YOLANDA ALDERETE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/8/22 y espera la resurrección.

“Amiga querida, ya un año sin vos. Tu partida dejo un enorme vacío en nuestros corazones. Siempre te recordaremos”. Tus amigas: Mabel I., Mabel V., Patricia, Silvana, Martita, Sandra y Roxana invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica. Ruegan oraciones en su memoria.

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ELJALL, VALLE DEL LUJÁN ( q.e.p.d.) Fallecio el 10/08/23|. Su hermana Norma , sus sobrinos Daniela , Maria Eugenia y Carlos y demas familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados ayer en el cementerio parque de la paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO. Pedro Leon Gallo 341- tel 3854078683.

ARANDA , MERCEDES GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/23|. Su hermano Toni, tu cuñada Patricia, nietos y demas familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos seran sepultados hoy a las 10 hs en el cementerio Jardin del Sol . EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO. Pedro Leon Gallo 341- tel 3854078683.

BANEGAS, MARTA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/23|. Carlos Ariel Banegas, Norma Gerez, Teresa, Mauricio, Mariel, Yessica, Daniel, Lorena, Luciana y Hernán participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ELÍAS , YOLANDA ( q.e.p.d.) Fallecio el 10/08/23|. Hoy y siempre, que los recuerdos de amor y de todos los momentos compartidos les traigan paz, consuelo y fuerza para sobrellevar su partida. Querida familia, con profunda tristeza despedimos hoy a Yola y rogamos para que su alma descanse en paz. Su hermana Emma Elias de Seiler, su sobrino Mario Luis Seiler y esposa Marcela Jerez de Seiler, sus sobrinos nietos Maxi Seiler y flia. y Stefano Seiler ruegan se eleven oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

ELÍAS , YOLANDA ( q.e.p.d.) Fallecio el 10/08/23|. "Que Dios bendiga y le de paz a toda la familia durante este tiempo de duelo. Su partida nos deja una enorme tristeza que rezaremos para mitigarla". Su hermana Emma Elias de Seiler, su sobrino Ruben Seiler y esposa Maria Jose Palazzi, sus sobrinos nietos Nahimin, Hans y Nazareno Seiler participamos el fallecimiento de Yola y rogamos se eleven oraciones en su memoria.

ELÍAS , YOLANDA ( q.e.p.d.) Fallecio el 10/08/23|. Ya estás junto al Señor, descansa en paz. Sus sobrinos Oscar Banco y flia, Any Banco y flia, Carlos Banco y flia y Luis Banco y flia participan su fallecimiento.

ELÍAS , YOLANDA ( q.e.p.d.) Fallecio el 10/08/23|. Tus hijos Carlos y Liliana , hijos pol Griselda , Carlos y Cristina , nietos ,bis y demas familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos sepultados ayer en el cementerio parque de la paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO. Pedro Leon Gallo 341- tel 3854078683.

ELÍAS , YOLANDA ( q.e.p.d.) Fallecio el 10/08/23|. Aquellos que amamos nunca pueden estar más lejos que a un pensamiento de distancia. Mientras que exista un recuerdo de ellos, vivirán por siempre en nuestros corazones. Carolina Sanguedolce de Jerez y su hija Marcela Jerez de Seiler acompañamos en el dolor a su querida familia y rogamos se eleven oraciones en su memoria.

ELÍAS , YOLANDA ( q.e.p.d.) Falleció el 10/08/23|. Silvia Llavar, Pablo Avendaño, Carlitos Avendaño Llavar, Cachi Llavar, Natalia Coronel, Emilio Llavar Coronel, Mara Llavar, Rafa Llavar y Cristina Llavar participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ELÍAS , YOLANDA ( q.e.p.d.) Falleció el 10/08/23|. Marisa Ledesma Albornoz, sus hijos Francisco, Virginia y Nahiara Banco, su hija politica Melissa Bica, despiden con mucho cariño a la querida Yolita, abuela de Nelson, Adrian y Gaby y mamá de Lili. Acompañamos en este triste momento a toda la familia. Elevan oraciones en su querida memoria.

GAUNA, SOFÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Fallecio el 10/8/23|. Sus hijos Nora, Diego, Agustin h. politicos Martin, Veronica, Debora, sus nietos Lourdes, Mariano, Noelia, Mauricio, Lautaro, Franchesca, Damari, Ambar sus tios sobrinos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio del Dean COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CE 3854386682.

ROMERO, MARIÁ ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/23|. Sus hijos Silvia, Daniel y Oscar Dip, sus hijos políticos, nietos y bisnietas. Ruegan una oración en su memoria.

ROMERO, MARIÁ ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/23|. "Mamá voy a extrañar tu presencia física, pero tu recuerdo vivirá eternamente en mi corazón". Su hija Silvia Dip, su hijo politico Humberto, sus nietos Agustín y Julio, sus bisnietas Elina, Loreana y Joaquina.

ROMERO, MARIÁ ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/23|. Sus hijos Silvia, Daniel, Oscar, H. pol. Valle, Humberto, nietos María Julia, Mariano, Agutin, Exequiel, Maximiliano part. su fall. Sus restos serán inhum. en cement. Jardin del Sol hs 9.30. Casa de duelo P.L. Gallo 330 s.v. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

SALVATIERRA , RITA TRINIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/23|. Querida doña Rita, la despido con gran dolor y el aprecio de siempre, "compañera de viajes inolvidables". Expreso mi pesar a toda su familia. Elevo oraciones en su memoria. Que descanse en paz y brille la luz que no tiene fin. Cuqui de Cordero.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





ALDERETE, ELBA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/22|. Familiares, amigos y colegas invitan a la misa que en su querida memoria se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

GALVÁN, JUAN ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/21|. Hijo querido, hoy hace 2 años de tu partida al reino celestial, cuánto te extraño mi Juancho, tengo una herida dificil de cicatrizar. Solo me tranquiliza el imaginar quye estas bien, junto a Dios. Fuiste un ser muy especial, cariñoso, buen amigo, excelente hijo. Te amo mi gordo por siempre, tus padres que nunca te olvidarán Lidia y Juan, tus hermanos María, Miguel, Martín, Juanqui, tus hijas Sofía y Valentina, tus cuñados y sobrinos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 en la parroquia Santo Cristo.

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ARANDA, FACUNDO NICOLÁS ( q.e.p.d.) Fallecio el 9/08/23|. Su hermana Norma , sus sobrinos Daniela , Maria Eugenia y Carlos y demas familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados ayer en el cementerio parque de la paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO. Pedro Leon Gallo 341- tel 3854078683.

DÍAZ, NORMA ARGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/23|. Sus hijos Pochy, Nito, Fabian, hijas pol, Mónica, Pelú, nietos Emilio, Karem, Franco, Loan, Meli, Emanuel, y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.00 hs en el cementerio Jardín del Sol. - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787 - CEL 3854 386686.

RODRÍGUEZ , RAMON ENRIQUE (MASHIRO) (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/23|. Sus primos hermanos Teresita, Hugo, Cristina, Juan, María, Ema, María de los Angeles, Ramon y Matias Viscarra participan con dolor y acompañan a sus hijos y hermanos. Buen regreso a la luz querido Mashiro.

RODRÍGUEZ , RAMON ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/23|. "Que los ángeles del Señor salgan a su encuentro y lo lleven junto a Dios". Ramiro José Santos y sus hijos Florencia del Valle, Francisco José y Olivia del Valle participan con dolor la partidfa del querido tío Mashiro deseando que descanse en paz.

RODRÍGUEZ , RAMON ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/23|. "Señor, tus caminos no son nuestros caminos, tus caminos son siempre los mejores". Gringa Gómez de Santos, sus hijos: María Verónica y Mario López, José María y María Eugenia Paz, Rodrigo José, Ramiro José Santos Gómez, sus nietos Florencia, Rania, Francisco, Santiago, Gabriel y Olivia participan con dolor su fallecimiento, acompañan a sus familiares en este momento de gran dolor y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ , RAMON ENRIQUE (MASHIRO) (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/23|. Julio Medina, Adriana Marisa Bravo participan el fallecimiento de su querido amigo Mashiro en la esperanza de que nuestro gran Señor reciba a su alma en su santa gloria. Quiera Dios mitigar el dolor a sus hijos, nietos, hermanos y demas familiares. Hasta siempre hermano que tu alma descanse en paz.

RODRÍGUEZ , RAMON ENRIQUE (MASHIRO) (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/23|. Prof. Victor Vega Morales, Malena Medina, Nazarena y Mati participan con mucho dolor el fallecimiento del padre de su amigo Ramon, acompañándolos en este momento pidiendo a Dios por la paz y la calma para el y toda la familia.

RODRÍGUEZ , RAMON ENRIQUE (MASHIRO) (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/23|. El grupo de supervisores jubilados del Consejo General de Educacion participan con dolor el fallecimiento del padre de nuestro amigo Ramon, respetuosas condolencias para toda la familia.

RODRÍGUEZ , RAMÓN ENRIQUE (MASHIRO) (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/23|. Padre Santo concédele la paz eterna a nuestro amigo que partió a tu encuentro .Su amigo de toda la vida, Víctor Hugo Rocha y flia participan su fallecimiento y elevan oraciones a su querida memoria.

RODRÍGUEZ , RAMON ENRIQUE (MASHIRO) (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/23|. Los integrantes de la comisión directiva, academias de patín, hockey, peluquería, King boxing, agrupaciones de vóley (Inti-Uki-Cascu), pintura, meditación; de adultos mayores "Volver a Vivir", básquet juveniles y veteranos, responsables de los encuentros bailables, socios, simpatizantes, vecinos, comunidad en general de tu querido y amado Club Atlético San Carlos Unidos, despiden con un "hasta siempre profe Mashiro", al ex presidente, que en su gestión marcara el progreso anhelado (remodelación de cancha de básquet, sanitarios, colocación de tinglado, salones, etc. De esta institución, a la que dedicó gran parte de su vida. Que en paz descanses. Que brille para Rodríguez, la luz de Cristo que no tiene fin.

RODRÍGUEZ , RAMON ENRIQUE (MASHIRO) (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/23|. "Señor concédele un lugar junto a ti donde no hay llanto ni dolor, solo paz y felicidad". Raúl Jiménez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su queridísimo amigo de toda la vida y desea pronta resignación para toda su familia. Señor concédele el descanso eterno. Ruegan oraciones en su memoria.

TEVEZ , MIGUEL ALBERTO ( q.e.p.d.) Fallecio el 10/08/23|. Tu esposa Patricia, Tus hijos Armando , Anabel y Andres , Tus nietos y demas familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en el CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO de EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO- SERVICIOS SOCIALES AMPARO.

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

MARTÍNEZ, MANUEL FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/23|. Martin Catella Paz y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su querido amigo Esteban. Elevan oraciones en su memoria.

UMAÑO, SIMÓN ANTONIO ( q.e.p.d.) Fallecio el 10/08/23|. Su esposa Selva sus hijos Juan, Martin, Zulma, Yulia, Luis, Luisa hijos politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio Cristo Rey Loreto SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 CEL 3854386682.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

TORRES DE PALOMINO, ROSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/23|. Al cumplirse el noveno día de su desaparición física. Se invita al rezo del rosario el día 11/08/23 en su domicilio Chañar Pozo de Arriba, departamento Río Hondo. Participa Nicandro Palomino y flia. Las Termas.